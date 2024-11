Charlie Dalin en tête ++ Chelsea poursuit son sans-faute

Charlie Dalin passe le cap de Bonne-Espérance en tête Les navigateurs du Vendée Globe (ici lors du départ aux Sables-d'Olonne), s'approchent des mers du Sud. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Comme en 2020, le navigateur Charlie Dalin fait la course en tête du Vendée Globe. Il a dépassé vendredi après-midi en première position le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique. Lancé depuis plusieurs jours à un rythme effréné dans l'Atlantique, le Normand a dépassé le premier des trois caps de référence du parcours, avec Leeuwin et Horn, à 16h45 (GMT+1) après 19 jours 3 heures et 43 minutes de course, selon les organisateurs. C'est plus que le record Les Sables-Bonne-Espérance, détenu depuis 2016 par le Britannique Alex Thomson (17 jours et 22 heures), mais il aura mis seulement 7 jours et 18 heures à le rallier depuis l'équateur. Justine Mettraux 11e Au pointage de 15h00 vendredi, la Genevoise Justine Mettraux se trouvait elle à environ 850 milles du leader, à la 11e place. Les deux autres Suisses engagées sur ce tour du monde, Alan Roura et Oliver Heer, pointaient respectivement au 24e et 33e rangs.

Maddli en hommage à Madeleine Boll Madeleine Boll pose avec "Maddli. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La mascotte de l’Euro 2025 des dames est un chiot Saint-Bernard prénommé Maddli. Elle a été présentée officiellement ce vendredi à Genève. Ce nom de Maddli est un hommage à Madeleine Boll, la pionnière du football féminin en Suisse. La Valaisanne avait été la première femme à prendre une licence en 1964 avant de partir jouer en Italie. Chien d’avalanche, le Saint-Bernard est reconnu pour son courage dans des situations périlleuses et aussi pour la douceur de son caractère. "L’énergie, la passion et l’amour du football que l’on perçoit avec Maddli illustrent parfaitement l’esprit de cet Euro et de notre beau pays", se félicite Lara Dickenmann, l’ambassadrice du tournoi et sans doute la plus grande joueuse de l’histoire du football suisse.

Chelsea poursuit son sans-faute Chelsea a su gagner sans être brillant Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI 4 matches, 4 victoires, 18 buts marqués, 3 encaissés: Chelsea a poursuivi son sans-faute en Conference League en allant s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Heidenheim à l'issue d'un match compliqué. Pour ce déplacement, Enzo Maresca avait procédé à dix changements par rapport à l'équipe alignée le week-end dernier à Leicester en championnat d'Angleterre (victoire 2-1). Christopher Nkunku, derrière Nikolas Jackson dans la hiérarchie des attaquants du club londonien, a ouvert la marque à la 51e minute à la suite d'un magnifique contrôle de balle sur un centre de Jadon Sancho enchaîné par une frappe dans la lucarne. L'international français totalise désormais cinq réalisations dans la compétition, ce qui le place en tête du classement des buteurs. Les Allemands auraient pu égaliser à la 69e minute, mais le gardien de Chelsea Fillip Jorgensen s'est interposé avec deux magnifique arrêts. Les doubles champions européens ont plié le match quatre minutes avant le coup de sifflet final par un but de Mykhailo Mudryk, sur une seconde passe décisive de Jadon Sancho.

Les pilotes satisfaits de l'arrivée d'une 11e équipe en 2026 Les pilotes de F1 ravis de l'arrivée d'une 11e équipe en 2026 Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER "Peu importe ce que vont dire les équipes et ceux qui ne seront pas contents, pour nous, c'est fantastique." A l'image du Français Esteban Ocon, la F1 a salué l'arrivée d'une 11e équipe en 2026. "Quand j'ai débuté en F1 il y avait onze équipes et je pense que c'est pour cela que j'ai pu intégrer la F1, grâce à Manor, qui était la 11e équipe à cette époque-là (en 2016). Ma carrière aurait probablement été très différente si je n'avais pas eu cette opportunité", a souligné le pilote français (Alpine) jeudi en marge du Grand Prix du Qatar. "Vingt voitures en F1, ce n'est pas assez. Beaucoup d'autres disciplines comptent 28 ou 30 voitures. Cela fait beaucoup d'équipes et de personnel, mais pour le sport et pour nous, c'est super", a-t-il ajouté. Les organisateurs du championnat du monde de F1 ont annoncé lundi que l'écurie General Motors/Cadillac deviendrait en 2026 la 11e équipe du paddock, dévoilant "un accord ce principe" avec le géant de l'automobile américain. Cette décision est intervenue au terme d'un long processus d'échanges entre les deux parties et permettra de compter 22 monoplaces en course en 2026, comme ce fut le cas en 2013, 2014 et 2016. La F1 a même compté jusqu'à douze équipes et 24 voitures de 2010 à 2012. Depuis le départ de Manor fin 2016, le championnat est disputé par dix écuries, dont les dirigeants étaient assez réticents à l'idée d'intégrer une onzième équipe. Mais l'implication de General Motors dans le projet porté par Michael Andretti, fils du champion du monde de F1 1978 Mario Andretti (84 ans), a changé la donne, d'autant que le constructeur américain deviendra motoriste à partir de 2028.

Troisième succès pour Lugano La joie des Luganais à Thoune face à La Gantoise Image: KEYSTONE/EPA/ANTHONY ANEX Lugano poursuit son bon parcours en Conference League. A Thoune, les Tessinois ont battu La Gantoise 2-0 pour signer leur troisième succès en quatre matches. Il fallait relever la tête après la baffe reçue contre les Serbes de Backa Topola (4-1). Et Lugano a su le faire en étant dominé. Les joueurs de Mattia Croci-Torti ont ouvert le score par Mahou à la 6e. Mais en deuxième période, les Belges ont poussé et auraient bien mérité d'égaliser. Seulement le gardien Saipi et sa défense ont su tenir le fort et à la 86e, c'est Doumbia qui a pu tromper une deuxième fois le portier de La Gantoise après un très habile relais avec Bislimi. Grâce à cette victoire, les Luganais sont actuellement septièmes de cette phase de ligue.

Davos se joue de Lausanne Tino Kessler jubile après avoir marqué les deux premiers buts davosiens Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a loupé son duel au sommet de National League jeudi soir. A domicile, les Lions se sont inclinés 6-2 contre Davos. Une implosion en bonne et due forme. Un deuxième tiers catastrophique comme les supporters lausannois n'en avaient sans doute plus vu depuis longtemps. Une nouvelle démonstration que la défense vaudoise n'affiche pas la même solidité que la saison passée après avoir encaissé un 6-1 mardi à Bienne. Et dire que Fabian Heldner avait ouvert le score après 49 secondes... Seulement les bonnes dispositions apparues lors de la période initiale ont disparu comme par magie. Si le 1-1 de Tino Kessler à 5 contre 4 (24e), n'a rien d'humiliant, difficile d'en dire autant de la suite. Entre la 29e et la 30e, les Grisons ont fait passer le score de 1-1 à 4-1. Pire pour les Lausannois, le 2-1 et le 3-1 ont été inscrits alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique! Des erreurs individuelles impardonnables face au leader du championnat. A la 50e et alors que le LHC pouvait conserver un minuscule espoir d'imiter Genève lundi soir contre Ambri, Zadina a pris soin de montrer que toute résistance était vaine. Seul Suomela est finalement parvenu à tromper une nouvelle fois Hollenstein (54e), mais Knak a pu redonner quatre longueurs d'avance aux siens en toute fin de match. C'est la deuxième fois de la saison que les joueurs de Geoff Ward essuient deux défaites de rang cette saison et la première fois depuis deux revers en septembre face à Lugano et Kloten.

Un seul point pour St-Gall Corsin Konietzke a marqué le 2-2, mais St-Gall n'a fait qu'un point Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Saint-Gall a dû se contenter du nul à domicile lors de la 4e journée de Conference League. Les Brodeurs ont fait 2-2 contre les Serbes de Backa Topola. L'entraîneur Enrico Maassen avait demandé davantage de détermination et d'efficacité après le nul sans but du week-end dernier contre Yverdon. Les Saint-Gallois ont démontré de l'envie, mais pas assez de concrétisation. Les nombreuses actions auraient dû déboucher sur autre chose que les buts de Moustapha Cissé pour le 1-0 (31e) et de Corsin Konietzke pour le 2-2 (65e). Backa Topola, qui avait écrasé Lugano 4-1 à domicile il y a trois semaines, a transformé presque chacune de ses occasions en but. Comme face aux Tessinois, Milos Pantovic a inscrit un doublé. Les Serbes auraient même pu repartir avec les trois points en fin de partie, mais Lawrence Ati Zigi a réalisé deux parades décisives face à Aleksandar Cirkovic. Ce 2-2 maintient les Brodeurs dans la course pour une place en 16es de finale. Il faudra toutefois marquer des points lors des deux dernières journées les 12 et 19 décembre face à Guimarães et Heidenheim.

Iga Swiatek suspendue un mois après un contrôle positif Iga Swiatek suspendue un mois pour dopage Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong La no 2 mondiale et quadruple lauréate de Roland-Garros Iga Swiatek a été sanctionnée d'un mois de suspension. Ceci après un contrôle positif à une substance interdite effectué en août. L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) l'a indiqué jeudi. "L'ITIA confirme que la joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek a accepté une suspension d'un mois (...), après un contrôle positif à une substance interdite, la trimetazidine, dans un échantillon prélevé hors compétition en août 2024", écrit dans un communiqué l'instance, qui a retenu la thèse de la "contamination d'un médicament" et considéré que "le degré de faute de la joueuse" était "le plus faible du spectre".

Manchester City: Rodri veut revenir avant la fin de la saison Rodri avec son Ballon d'or Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le milieu espagnol Rodri, gravement blessé en septembre à un genou, espère "revenir" avant la fin de saison" avec Manchester City. Il l'a dit dans un entretien au podcast The Rest Is Football. Le Ballon d'or et champion d'Europe 2024 a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre contre Arsenal, faisant craindre une fin de saison à son entraîneur Pep Guardiola. "Mon objectif est de revenir cette saison. Je n'abandonne pas cette saison, (mais) je ne veux pas faire d'erreurs. Mon objectif, c'est six ou sept mois", a-t-il confié concernant sa date de retour. "Le premier mois et demi a été difficile au niveau de la douleur, je ne pouvais pas marcher, mais maintenant c'est plus facile", a-t-il déclaré à Gary Lineker et Micah Richards, animateurs du podcast. "Je m'en sors beaucoup mieux que je ne le pensais". En son absence, Manchester City s'est délité sportivement. Les quadruples champions d'Angleterre en titre viennent d'enchaîner cinq défaites puis un match nul, mardi contre Feyenoord (3-3) en Ligue des champions, après avoir mené 3-0. Le meilleur et le pire Champion d'Angleterre avec City et champion d'Europe avec l'Espagne, Rodri a été désigné Ballon d'or le 28 octobre. "J'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma carrière avec le Ballon d'or et la blessure, mais cela me donne de l'oxygène pour revenir d'une bonne manière", a-t-il déclaré. La cérémonie a été parasitée par l'absence du Real Madrid, furieux que le prestigieux prix ne soit pas décerné à son attaquant brésilien Vinicius, vainqueur de la Ligue des champions. "Je ne peux pas respecter cette décision", a commenté Rodri à ce propos. "Dans le sport et dans la vie, il est important de gagner. Mais je pense encore plus à la façon dont on perd, et je dis toujours la même chose - c'était mon moment, je ne voulais pas parler des autres".

Kevin Fiala met fin à sa disette Kevin Fiala n'avait plus marqué depuis le 5 novembre Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Kevin Fiala a mis fin à une disette de huit matches mercredi en NHL. Le St-Gallois, qui n'avait plus marqué depuis le 5 novembre, a signé sa huitième réussite de la saison dans une partie gagnée 4-1 par Los Angeles face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter. Fiala, qui n'avait récolté qu'une maigre mention d'assistance dans ses huit dernières sorties, a marqué le 3-1 à la 46e minute en voyant son tir dévié par le patin d'un défenseur adverse. Les Kings ont dominé les débats (33 tirs cadrés à 14) pour infliger aux Jets, meilleure équipe de la Ligue, une cinquième défaite en 23 matches. Pius Suter et Roman Josi ont également trouvé le chemin des filets mercredi soir, mais sans connaître les joies de la victoire. Le Zurichois et les Canucks se sont inclinés 5-4 à Pittsburgh alors que le Bernois et les Predators ont été battus 3-2 en prolongation par Philadelphie. Vancouver n'a réagi que trop tardivement sur la glace des Penguins de Sidney Crosby, qui menaient 5-1 après 23'40. C'est Suter qui a sonné la révolte en marquant le 5-2 10 minutes plus tard, signant sa 7e réussite et son 11e point en 20 matches dans cet exercice 2024/25. Josi a quant à lui inscrit son 5e but de la saison - son 18e point - en ouvrant la marque pour Nashville. De retour dans l'alignement de Chicago après avoir été laissé en tribunes lors des deux matches précédents, Philipp Kurashev a pour sa part réussi un assist mercredi face à Dallas (6-2). Le Bernois a signé la passe décisive sur l'ouverture du score de Taylor Hall après 17 secondes de jeu. Hall a d'ailleurs réalisé un triplé face aux Stars, doublant notamment la mise après 5'43. Les Devils blanchis Privés de Timo Meier, suspendu pour un coup de cross au visage, les Devils ont par ailleurs été dominés 3-0 par les St. Louis Blues à Newark. New Jersey, qui restait sur trois victoires consécutives, a encaissé un premier but après 9 secondes de jeu seulement ! La soirée fut particulièrement difficile pour le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, qui affiche un bilan de -3.

Atlanta gagne à Cleveland Capela (15) et les Hawks ont signé l'exploit en s'imposant à Cleveland Image: KEYSTONE/AP/David Dermer Clint Capela et les Hawks ont signé mercredi un exploit rare cette saison en NBA: battre les Cavaliers. Atlanta est qui plus est allé s'imposer sur le parquet de Cleveland (135-124) pour infliger à la meilleure équipe de la Ligue sa deuxième défaite seulement dans cet exercice 2024/25. Cleveland, qui avait gagné 17 de ses 18 premiers matches dont les 10 disputés jusque-là à domicile, a pourtant rapidement pris 19 longueurs d'avance dans cette rencontre (27-8 après 6'24). Mais les Cavaliers n'ont pas réussi à enfoncer le clou face aux Hawks, qui restaient pourtant sur trois défaites consécutives. Clint Capela n'a pas pesé sur ce match, se contentant de 2 points à 1 sur 7 au tir. L'intérieur genevois a néanmoins capté 9 rebonds et distillé 2 passes décisives en moins de 20' passées sur le parquet. L'homme du match fut le meneur des Hawks Trae Young, auteur de 22 assists - son record - et 20 points. A noter que les deux équipes se retrouveront vendredi, à Atlanta, dans un match comptant cette fois-ci également pour la NBA Cup. Les Hawks (2 victoires-1 défaite) peuvent toujours espérer atteindre la phase à élimination directe. Mais seules quatre équipes par Conférence se hisseront en quarts de finale. Une 13e défaite de suite pour les Wizards Pas d'exploit en revanche pour le "rookie" valaisan Kyshawn George et les Wizards, qui ont essuyé un 13e revers d'affilée, le 15e au total en 17 parties. Washington s'est incliné 121-96 à domicile face aux Los Angeles Clippers de James Harden (43 points). George a réussi 2 points (à 1/6 au tir) et 4 rebonds en 26' de jeu.

Un coeur calmé et un entraîneur conservé Nadine Fähndrich lance sa saison 2024-2025 dans de bonnes conditions. Son coeur va mieux et son entraîneur Ivan Hudac est toujours à ses côtés. Nadine Fähndrich a pris cet été un élan qui doit la porter jusqu'aux Jeux olympiques d'hiver 2026 en tant que candidate à une médaille. Ses soucis cardiaques derrière elle, la Lucernoise a engagé Ivan Hudac comme entraîneur personnel après l'éviction du Slovaque par Swiss-Ski. La Coupe du monde de ski de fond débute ce week-end à Kuusamo, en Finlande, et Nadine Fähndrich est dans un bon état d'esprit. Pourtant, l'année 2024 avait mal commencé pour la figure de proue de l'équipe de Suisse de ski de fond. Fin février, l'athlète de Suisse centrale a dû quitter le circuit en raison d'arythmies cardiaques bénignes et se faire opérer. Et après la saison, les dissensions au sein de l'équipe d'entraîneurs ont abouti à la décision de Swiss-Ski de ne pas prolonger le contrat d'Ivan Hudac. Le Slovaque avait pourtant formé la Lucernoise pour en faire une athlète de haut niveau. Rencontrée en marge d'un stage de ski, Nadine Fähndrich tire un bilan positif de ses efforts pour surmonter ces deux épreuves. Son cœur bat à nouveau sans battements supplémentaires, et elle a retrouvé son entraîneur Ivan Hudac. Soucis cardiaques Les mots "tachycardie", "palpitation" ou "opération du cœur" en font frémir plus d'un. "Je n'ai même pas commencé à chercher sur internet, tu n'y trouves que des choses négatives", relate la fondeuse de 29 ans. Une formation continue en cardiologie n'était pas primordiale pour elle, seul le résultat positif de l'intervention lui importait. Les premiers échos positifs lui sont parvenus dès la fin de la saison dernière, lorsqu'elle a repris la compétition et s'est hissée jusqu'en finale des sprints de Drammen (Norvège) et Falun (Suède). Lors de ces compétitions, elle ne pensait déjà plus à son cœur. Idem durant l'entraînement estival. L'appréhension est toutefois réapparue en septembre, au moment des tests de performance annuels. Inévitablement, les souvenirs d'un test d'intervalles en septembre 2023, lorsque Nadine Fähndrich a senti pour la première fois que son rythme cardiaque était anormal, ont refait surface. "Le même test de performance s'est cette fois très bien déroulé", souligne la coureuse de Suisse centrale. "Très souvent, j'avais des nausées ou des vertiges. Mais ces symptômes ont presque entièrement disparu", confie-t-elle, rassurée et motivée. Entraîneur privé Les frictions entre les entraîneurs Ivan Hudac et le Français François Faivre se sont multipliées l'hiver dernier. Il était clair pour tout le monde que quelque chose devait se passer. Le choix de Swiss-Ski de ne pas prolonger le contrat des deux hommes a tout de même surpris Nadine Fähndrich. Celle qui compte quatre victoires en sprint en Coupe du monde ne se voyait toutefois pas travailler sans Ivan Hudac. "J'ai réalisé tous mes succès sous sa direction, nous fonctionnons de la même manière. Nous sommes tous les deux très structurés, et nous poursuivons un plan à long terme qui s'étend jusqu'aux Jeux olympiques de 2026", explique Nadine Fähndrich. Hudac a lui aussi tenu sa parole, à savoir qu'il soutiendrait la Lucernoise jusqu'aux Jeux de Milan-Cortina. Le Slovaque a refusé d'autres offres et sera présent sur place lors de plusieurs courses cet hiver. "Je suis sur la bonne voie" Après qu'une solution partielle ait été rejetée par Swiss-Ski, Nadine Fähndrich a fait le choix, avec son frère Cyril, d'engager Hudac en tant qu'entraîneur privé. Cet engagement personnel du coach slovaque a un coût. "L'argent vient de notre poche, et nous pouvons compter sur l'aide de certains sponsors", détaille la fondeuse. Les primes de podiums en Coupe du monde ou une médaille aux Championnats du monde de Trondheim (Norvège) soulageraient toutefois le budget. "Je me sens bien, je me sens en forme. Je suis sur la bonne voie", affirme malgré tout Nadine Fähndrich après une intersaison mouvementée. Vendredi, elle commencera par un sprint à Kuusamo en style classique.

Saint-Gall défie à son tour Backa Topola La 4e journée de Conference League mettra aux prises Saint-Gall et Backa Topola jeudi (18h45). Lugano accueille La Gantoise (21h00) à Thoune et espère se relancer après avoir perdu contre les Serbes. Les Brodeurs veulent poursuivre sur leur lancée après avoir récolté un premier succès dans cette phase de ligue contre Larne, en Irlande du Nord (2-1). Avec trois points en trois matches, une deuxième victoire est impérative pour espérer accrocher une place de barragiste. Tenu en échec sur sa pelouse par Yverdon dimanche (0-0), Saint-Gall n'a plus perdu depuis un mois. Les joueurs de Suisse orientale peuvent compter sur une défense qui n'a encaissé que trois buts lors des quatre derniers matches. Lugano veut se relancer Lugano, qui s'est incliné 4-1 à Backa Topola avant la trêve internationale, fait face à une équipe belge qui compte dans ses rang le Neuchâtelois Franck Surdez, international suisse M21. L'ancien Xamaxien a toutefois vécu une vraie déconvenue avec sa formation ce week-end lors d'une défaite 6-0 sur la pelouse d'Anderlecht. Victorieux de ses deux premiers matches de Conference League, les Bianconeri sont bien partis pour obtenir un billet pour la suite de la compétition. Ils sont même toujours en course pour terminer parmi les huit premiers, même si cet affrontement face aux Belges et un prochain duel prévu contre le Legia Varsovie compliquent la tâche.

Vincent Praplan ou la renaissance du buteur Vincent Praplan, ici buteur contre Ambri, traverse une période faste Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Auteur du 1-0 lors de la victoire 2-0 sur Fribourg aux Vernets, Vincent Praplan traverse une période faste. Cela fait une semaine que le Valaisan a retrouvé sa "touche". Il faut remonter une semaine en arrière, pas plus. Mercredi dernier. Lors du huitième de finale retour de Champions League et un succès sur Lausanne 7-4, Praplan avait signé un quadruplé. Depuis, l'ancien joueur de Kloten et Berne a construit sur cette explosion et ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Quatre matches de championnat, 3 buts et 3 passes décisives. De quoi faire un peu oublier l'absence pour blessure de l'habituel top scorer grenat, Teemu Hartikainen. Et pour parfaire l'imitation de son coéquipier, Vincent Praplan a eu le droit de jouer avec le duo finlandais Manninen et Granlund. On a peut-être tendance à l'oublier en raison de la constellation d'étoiles au sein de l'effectif genevois, mais Vincent Praplan est un joueur qui a eu l'habitude très tôt des responsabilités. A Kloten, il formait une triplette redoutable avec Denis Hollenstein et Tommi Santala. Le Valaisan a ce gène du buteur en lui et ces temps il est en train de le redécouvrir. "Il y a encore quelques semaines, on avait surtout une ligne qui marchait, analyse-t-il. Mais là c'est à nous, les Suisses, d'aider l'équipe. Personnellement depuis ce quadruplé, je réfléchis moins, je joue davantage à l'instinct en me faisant oublier derrière la défense. Ca paie pour le moment et je ne vais rien changer." Quand on lui demande ce que c'est que de jouer avec deux stars comme Manninen et Granlund, le Sierrois ne peut qu'apprécier: "Ce sont deux très bons joueurs, super intelligents. Ils sont très efficients dans ce qu'ils font en étant toujours au bon endroit offensivement et défensivement. Il faut "juste" trouver l'espace." Beaucoup (trop?) de hockey Pour dominer Fribourg, Genève a su utiliser davantage sa tête que ses jambes, en laissant les Fribourgeois tirer, mais généralement depuis les côtés. "On n'avait pas forcément les jambes ce soir, parce qu'on a joué beaucoup de hockey ces derniers temps, explique Praplan. Alors on a essayé de moins patiner dans tous les sens et de rester compacts au milieu en les laissant sur les côtés un maximum. Ce ne fut pas le plus sexy des matches, mais l'essentiel demeure la victoire." Si la victoire improbable de lundi contre Ambri avec cette remontée de 0-4 pour finalement l'emporter 6-5 ap a permis de solidifier le caractère des Grenat, elle ne doit pas cacher le calendrier démentiel imposé aux Aigles. Depuis une semaine, les hommes de Jan Cadieux ont disputé 5 parties en 8 jours. Et jusqu'au 8 décembre, les Genevois vont encore avoir droit à six rencontres. "On préfère la compétition à l'entraînement, c'est sûr, mais tu te poses quand même des questions de savoir si c'est bon pour la santé de faire autant de matches que ça, s'interroge le Valaisan. Quand tu joues quatre parties par semaine deux semaines de suite, tu as très peu de repos. On se pose des questions, mais on ne va pas se plaindre non plus et c'est pareil pour beaucoup d'équipes."