Cheptegei renonce ++ Fin de parcours pour Venus

Joshua Cheptegei renonce pour "raisons personnelles" Joshua Cheptegei est forfait pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Joshua Cheptegei a renoncé aux championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

Le double champion olympique ougandais a pris cette décision pour "raisons personnelles", a annoncé mardi soir la fédération d'Ouganda.

Agé de 28 ans, Cheptegei a remporté le 5000 m des JO de Tokyo en 2021 et le 10'000 m à Paris l'an dernier.

Un autre espoir de médaille ougandais a renoncé pour les mêmes raisons aux Mondiaux: Jacob Kiplimo (24 ans), qui a établi le record du monde du semi-marathon cette année à Barcelone en 56'42.

"Nous respectons les raisons personnelles invoquées par les deux athlètes", a déclaré à l'AFP le président du comité olympique ougandais Don Rukare, estimant ces absences "malheureuses".



Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez Venus Williams et sa partenaire Leylah Fernandez ont été sorties en quarts Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez se sont inclinées mardi en quarts de finale du tournoi de double de l'US Open.

Elles ont logiquement subi la loi des têtes de série no 1 Katerina Siniakova et Taylor Townsend.

La Tchèque et l'Américaine l'ont emporté 6-1 6-2 sur le court Louis-Armstrong, le deuxième dans la hiérarchie new-yorkaise. Eliminée au premier tour du simple, l'aînée des soeurs Williams âgée de 45 ans avait reçu en dernière minute une invitation des organisateurs pour participer au tournoi de double, dans lequel elle est parvenue à remporter trois matches d'affilée au côté de Leylah Fernandez.

Lauréate de quatorze titres du Grand Chelem en double aux côtés de sa soeur cadette Serena, Venus Williams est revenue à la compétition fin juillet au tournoi de Washington, après seize mois loin du circuit WTA. Elle a indiqué après sa défaite en simple à New York que l'US Open serait probablement son dernier tournoi de la saison.



Sabalenka en demi-finale sans jouer Aryna Sabalenka a profit Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Aryna Sabalenka (no 1) s'est qualifiée mardi sans jouer pour les demi-finales de l'US Open.

La Bélarusse a bénéficié du forfait de son adversaire en quarts, la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 60).

Lauréate de l'édition 2023 de Wimbledon, Marketa Vondrousova "s'est retirée du tableau de simple en raison d'une blessure", ont affirmé dans un communiqué de presse les organisateurs du dernier Grand Chelem de la saison, sans plus de précisions.

Tenante du titre à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka affrontera jeudi dans le dernier carré l'Américaine Jessica Pegula, qu'elle avait battue en finale en 2024. Elle reste sur un échec en demi-finale de Grand Chelem, à Wimbledon où elle avait subi la loi d'Amanda Anisimova.



Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie Djokovic défiera Alcaraz en demi-finale à New York Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Novak Djokovic (no 7) disputera sa 53e demi-finale de Grand Chelem vendredi à l'US Open.

Inusable, le Serbe de 38 ans a battu le finaliste sortant Taylor Fritz (no 4) en mardi soir. Il défiera Carlos Alcaraz (no 2) pour une place en finale.

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic s'est imposé 6-3 7-5 3-6 6-4 devant Taylor Fritz, qu'il a vaincu pour la 11e fois en 11 duels. Il a eu besoin de 3h24' pour s'offrir une 14e demi-finale à Flushing Meadows, un record qu'il partage avec Jimmy Connors.

Eliminé en demi-finale des trois premiers Majeurs de l'année, Novak Djokovic bénéficie donc d'une nouvelle opportunité de dépasser la femme la plus titrée de l'histoire en Grand Chelem, l'Australienne Margaret Court (24 titres majeurs en simple). Mais la route est encore longue.

Le Serbe, dont le dernier sacre en Grand Chelem remonte à l'US Open 2023, devra vaincre Carlos Alcaraz pour atteindre une... 38e finale majeure. Un immense défi, mais qu'il est capable de relever: il reste sur deux succès d'affilée face au no 2 mondial.

Nole mène 5-3 dans son face-à-face avec Carlos Alcaraz. Il avait battu l'Espagnol en finale du tournoi olympique de Paris 2024, pour cueillir le dernier grand titre manquant à son palmarès, avant de le dominer en janvier dernier en quarts de finale de l'Open d'Australie.



Cedric Itten, plus qu'un "super-sub" pour la Suisse ? Nouveau coach de Gottéron, Roger Rönnberg se sait très attendu Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Cedric Itten retrouve l'équipe de Suisse après deux ans d'absence. L'attaquant du Fortuna Düsseldorf pourrait profiter du manque de rythme de Breel Embolo pour briller contre le Kosovo et la Slovénie.

A peine plus d'un mois après avoir quitté Berne, où son temps de jeu partagé avec Chris Bédia à la pointe de l'attaque des Young Boys ne lui convenait plus, Cedric Itten a déjà atteint son premier objectif: retrouver les faveurs du sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il a été appelé pour les deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026.

"C'est certainement l'une des raisons qui m'ont poussé à rejoindre le Fortuna Düsseldorf", glisse-t-il depuis Horben, en Allemagne, où la sélection helvétique se met au vert avant un premier rendez-vous capital vendredi face au Kosovo (20h45 à Bâle). "Je voulais aussi avoir l'avis de +Muri+, et il m'a dit que c'était un grand club, qui évolue dans une ligue très intéressante."

Des affluences énormes La ligue en question: la 2e Bundesliga. Un championnat de deuxième division, certes, mais pas de seconde zone. Il suffit de jeter un oeil à l'affluence des championnats européens pour s'en convaincre. Avec 30'850 spectateurs de moyenne la saison dernière - plus de 40'000 à Düsseldorf -, la 2e Bundesliga attire davantage de fans que la Serie A (30'772), la Liga (30'015) et la Ligue 1 (27'946), selon les chiffres du site spécialisé Transfermarkt. Seules la Premier League (40'474) et la Bundesliga (38'662) font mieux en Europe.

Itten a rapidement convaincu au sein du Fortuna, marquant trois buts lors de ses quatre premiers matches. Son entame tonitruante sur les bords du Rhin, conjuguée à l'absence de Zeki Amdouni - gravement blessé à un genou en juillet - et au manque de rythme de Noah Okafor, qui n'a disputé que quelques minutes depuis son arrivée à Leeds, ont logiquement conduit à son retour en sélection.

Pas d'Euro ni de Mondial Sur les hauteurs de Fribourg-en-Brisgau, aux portes de la Forêt-Noire, celui qui s'était révélé à Saint-Gall (36 buts en 63 matches) a retrouvé un groupe auquel il n'avait de loin pas renoncé. "J'ai toujours senti que je faisais partie de l'équipe, même lorsque je n'étais pas sélectionné", assure-t-il avec un sourire sincère. "Je suis très fier d'avoir déjà disputé 12 matches avec la Suisse et je me réjouis de ce qui est encore à venir".

Ses premiers pas sous le maillot rouge à croix blanche remontent à novembre 2019. Appelé par Vladimir Petkovic, il avait fait forte impression en marquant dès sa première cape face à la Géorgie (1-0) avant d'enchaîner avec un doublé contre Gibraltar (6-1), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2021. Mais il n'a depuis participé à aucune phase finale d'un grand tournoi.

Avec la Suisse, Itten a toujours été considéré comme l'éternel joker, surtout après ses expériences en demi-teinte en Ecosse (8 buts en 48 matches avec les Glasgow Rangers) et en Bundesliga (2 buts en 12 matches avec le Greuter Fürth) qui ont abouti à un retour au pays, à 25 ans. Et avec Young Boys, il n'a jamais su confirmer les espoirs suscités par son excellente première saison, lors de laquelle il avait fait trembler les filets à 19 reprises en Super League.

"Je connais mon rôle" Le Bâlois de 28 ans sait donc bien qu'il n'a pas le statut de Breel Embolo en équipe de Suisse. "Murat me l'a clairement fait comprendre", affirme-t-il. "Je connais mon rôle et je vais le remplir à 100%."

Reste que la situation du titulaire désigné au poste d'avant-centre n'est pas vraiment idéale. Poussé vers la sortie par l'AS Monaco, Embolo n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison et a dû attendre les dernières heures du mercato lundi pour trouver un point de chute. Il a finalement rejoint le Stade Rennais dans le cadre d'un transfert estimé à 14 millions de francs.

"Il s'entraîne, il est en forme et prêt à jouer", a toutefois certifié Yakin lorsqu'il a révélé sa liste jeudi. Cedric Itten devra donc se contenter du rôle de remplaçant, de "super-sub", à moins que le sélectionneur ne réserve une surprise dont il a le secret.



Alcaraz rallie le dernier carré, toujours en trois sets Carlos Alcaraz est en quarts de finale à New York Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Encore vainqueur en trois sets, contre le Tchèque Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz (ATP 2) a gagné mardi sa place en demi-finales de l'US Open. Il pourrait retrouver Novak Djokovic (7e).

Le quintuple lauréat de tournois du Grand Chelem s'est imposé 6-4 6-2 6-4 contre le 21e mondial, qui disputait à 23 ans son deuxième quart de finale dans un tournoi majeur.

En quête à New York d'un retour sur le trône de no 1 mondial, Alcaraz défiera en demi-finales le vainqueur du dernier match programmé mardi sur le Central, qui opposera le finaliste sortant de l'US Open Taylor Fritz (4e) à Novak Djokovic.

Si le Serbe de 38 ans signe une onzième victoire en autant de duels contre l'Américain, il affrontera Alcaraz pour la première fois depuis l'Open d'Australie.

En janvier à Melbourne, le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem avait stoppé son cadet espagnol en quarts de finale, mais s'était blessé pendant le match. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, Djokovic avait été contraint à l'abandon au bout d'un set en demi-finales.

En battant Lehecka, Alcaraz a signé sa onzième victoire de rang, deux semaines après son titre au Masters 1000 de Cincinnati. Le no 2 mondial n'a plus perdu avant la finale d'un tournoi depuis le Masters 1000 de Miami en mars, où il avait été éliminé au deuxième tour.

Lehecka, mené désormais 3-1 dans ses duels contre Alcaraz, est pour sa part assuré d'intégrer pour la première fois le top 20 dans le prochain classement ATP grâce à son parcours new-yorkais.



L'Américaine Pegula première qualifiée en demi-finale Jessica Pegula prend le quart à New York Image: KEYSTONE/EPA L'Américaine Jessica Pegula (WTA 4) a été la première à se qualifier pour les demi-finales de l'US Open mardi. Ceci grâce à un succès probant sur la Tchèque Barbora Krejcikova (62e) 6-3 6-3.

Après deux matches accrochés, dont un marathon de trois heures en huitième face à l'Américaine Taylor Townsend, Krejcikova a montré des signes de fatigue durant ce premier quart de finale. La Tchèque n'est revenue sur le circuit que fin mai, après six mois d'arrêt pour des problèmes de dos.

Rapidement menée 3-0, l'ancienne no 2 mondiale a été trahie par son service (40% de premières balles passées au premier set). Elle a également été saisie par le rythme soutenu de Pegula, qui déclenche ses coups avec un temps de préparation court.

Krejcikova a eu quelques fulgurances, qui lui ont permis de breaker deux fois la fille du magnat du pétrole et du gaz naturel Terry Pegula, mais n'a pu tenir la distance.

Finaliste l'an dernier à New York, l'Américaine rencontrera la gagnante de l'autre quart féminin joué mardi, entre la Russie Aryna Sabalenka, numéro un mondiale, et une autre Tchèque, Marketa Vondrousova.

En cinq matches, Pegula n'a toujours pas abandonné le moindre set, même si son parcours a été relativement dégagé, car elle n'a pas affronté de têtes de série jusqu'à présent.



Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux Gabrielle Thomas doit renoncer aux Mondiaux de Tokyo Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK L'Américaine Gabby Thomas, triple championne olympique du 200 m, 4x100 m et 4x400 m à Paris, a annoncé mardi qu'elle était blessée. Elle ne participera pas aux Mondiaux à Tokyo (13-21 septembre).

La triple championne olympique a indiqué qu'elle souffrait depuis mai de douleurs au tendon d'Achille qui se sont intensifiées en juillet. "J'ai enfin réalisé que c'est ok d'être humain et de prendre soin de soi", a affirmé Gabby Thomas dans un communiqué partagé à des médias américains.

"En tant qu'athlète, on veut toujours faire le maximum mais parfois, il n'y a rien à faire et on ne peut pas dépasser la blessure. Parfois, il faut faire preuve de patience et prendre la meilleure décision pour le long terme", a-t-elle ajouté dans le communiqué.

"J'ai déjà hâte de recourir avec les meilleures du monde, à bientôt", a-t-elle ensuite écrit sur son compte Twitter/X.

L'Américaine de 28 ans, qui avait débuté tôt sa saison 2025 en participant aux meetings du Grand Slam Track, n'a plus couru depuis début août et les sélections américaines.

Elle avait alors décroché de justesse son billet pour le Japon, en terminant troisième du 200 m en 22''20, à un millième de la quatrième place.

La sprinteuse avait alors déjà évoqué sa blessure au tendon d'Achille, indiquant qu'elle n'avait pas pu s'entraîner pendant plusieurs semaines.



Jay Vine remporte la 10e étape, Vingegaard leader Jay Vine encore victorieux sur les routes espagnoles Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON La 10e étape de la Vuelta entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Belagua a vu Jay Vine signer son deuxième succès sur cette boucle. Jonas Vingegaard a lui récupéré le maillot rouge.

Après la journée de repos, c'est le coureur australien d'UAE qui s'est encore mis en évidence. S'il y avait quelques bosses avant, c'est bien la dernière montée pour arriver à 1595 m qui a permis à Vine de faire la différence pour s'imposer avec 35 secondes d'avance sur Pablo Castrillo et 1'04 sur Javier Romo.

Vainqueur en Andorre lors de la 6e étape, Vine offre un nouveau succès à une équipe UAE cannibale sur cette Vuelta. Et ce même si Juan Ayuso a annoncé qu'il quitterait la formation de Tadej Pogacar à la fin de la saison.Si le Slovène n'est pas présent, son dauphin du Tour de France Jonas Vingegaard est lui bien sur les routes espagnoles. Il a coupé la ligne avec le groupe des favoris à 1'05 de Vine.

Le Danois a récupéré le maillot rouge qui était depuis quelques temps sur les épaules de Torstein Traeen. Mais le Norvégien 1'03 à Vingegaard et le voici désormais 2e à 26 secondes. Joao Almeida est 3e à 38'' et Pidcock 4e à 58''.

Mercredi, la 11e étape sera un circuit autour de Bilbao dans le Pays Basque sur 157 km. Il y aura sept ascensions répertoriées entre la 2e et la 3e catégorie. De quoi faire saliver les baroudeurs.



La Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky Remco Evenepoel sera le leader de l'équipe de Belgique pour la course en ligne des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Remco Evenepoel emmènera la sélection belge aux Championnats du monde de Kigali fin septembre sur un parcours réservé aux grimpeurs, a annoncé mardi le sélectionneur Serge Pauwels.

En plus de la course en ligne, Remco Evenepoel, "très ambitieux" selon Pauwels, participera également au Rwanda au contre-la-montre où il tentera de défendre son double titre mondial dans la discipline. Le champion du monde 2022, qui a abandonné le Tour de France "totalement épuisé" et souffrant d'une fracture d'une côte survenue lors des Championnats de Belgique fin juin, a bien récupéré, selon le sélectionneur belge.

Le double champion olympique de Paris 2024 a repris la compétition cette semaine au Tour de Grande-Bretagne, quelques jours après l'annonce de son départ de l'équipe Soudal Quick-Step pour la formation RedBull-Bora-Hansgroghe. Pour arriver en forme aux Mondiaux de Kigali, il "s'est isolé durant un mois", selon des déclarations de son père Patrick aux médias belges, tout en effectuant un stage en altitude à Livigno en Italie ces derniers jours.

L'équipe de Belgique sera en revanche privée de Wout van Aert et du champion de Belgique Tim Wellens, qui avaient annoncé il y a plusieurs semaines renoncer à ces Mondiaux en Afrique. Lotte Kopecky, championne du monde en 2023 et 2024, ne défendra quant à elle pas son titre sur l'épreuve en ligne. Elle "a besoin de se ressourcer", a expliqué le sélectionneur de l'équipe féminine belge, Ludwig Willems.



Kym en leader de l'équipe de Suisse face à l'Inde Jérôme Kym emmènera l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Jérôme Kym emmènera l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde les 12 et 13 septembre à Bienne, a annoncé Swiss Tennis.

Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Jakub Paul ont également été sélectionnés, alors que la participation de Leandro Riedi reste encore à confirmer.

Seizième de finaliste de l'US Open, où il est parvenu à sortir des qualifications, Jérôme Kym (ATP 175) sera le leader de la formation du capitaine Severin Lüthi pour cette rencontre du groupe mondial I dont la Suisse sera la grande favorite. Les gauchers Dominic Stricker (ATP 226) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 227) devraient se disputer la place de no 2 en simple, alors que le "revenant" Jakub Paul (première sélection depuis 2019) devrait être l'homme de base du double.

Pour rappel, le capitaine Severin Lüthi peut modifier ou compléter sa sélection jusqu’à une heure avant le tirage au sort, prévu le 11 septembre à midi. Une décision concernant la participation du huitième de finaliste de l'US Open Leandro Riedi (ATP 435) sera prise dans les prochains jours, souligne le communiqué de Swiss Tennis.



Peter Barandun devrait devenir l'unique président de Swiss-Ski Peter Barandun (tout à gauche) devrait devenir le seul président de Swiss-Ski Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Peter Barandun devrait à l'avenir être le seul président de Swiss-Ski, a annoncé cette dernière. Le Grison occupait jusqu'à présent ce poste en collaboration avec Urs Lehmann, démissionnaire.

Le comité directeur de Swiss-Ski a pris à l'unanimité la décision de mettre fin à la période de co-présidence et de confier à Barandun seul le poste de président. Pour remplacer Lehmann, qui occupera à partir de la fin septembre le poste nouvellement créé de directeur de la Fédération internationale (FIS), une vice-présidente ou un vice-président supplémentaire doit être désigné(e). Les élections correspondantes auront lieu lors d'une assemblée extraordinaire des délégués le mercredi 22 octobre à Aarau.

Barandun fait partie du Presidium de Swiss-Ski depuis 13 ans. Jusqu'à son élection comme co-président lors de l'Assemblée des délégués de l'année dernière, il occupait le poste de vice-président. Il est CEO et président du Conseil d'administration d'Electrolux Suisse.



Donnarumma recruté par Manchester City Donnarumma rejoint bel et bien Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Manchester City a annoncé mardi la signature de Gianluigi Donnarumma.

Le gardien italien a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain après quatre saisons et une victoire finale en Ligue des champions.

Le club anglais a investi 35 millions d'euros, selon la presse, pour racheter la dernière année de contrat du gardien de 26 ans, devenu indésirable à Paris après le recrutement de Lucas Chevalier. Donnarumma arrive dans le nord-ouest de l'Angleterre pour remplacer le Brésilien Ederson, parti à Fenerbahçe, et mettre sur le banc l'Anglais James Trafford (22 ans), revenu cet été dans son club formateur.

Manchester City a terminé la dernière saison sans trophée, après avoir remporté quatre titres de champion d'Angleterre consécutifs et une Ligue des champions en 2023, entre autres. Le club au maillot bleu ciel a investi massivement l'hiver dernier (Khusanov, Reis, Nico, Marmoush...) et cet été (Aït-Nouri, Reijnders, Cherki...) pour renouveler l'effectif de Pep Guardiola.

Critiques Formé à l'AC Milan, où il a entamé sa carrière professionnelle, "Gigio" Donnarumma s'apprête à découvrir un troisième championnat après la Serie A et la Ligue 1, qu'il a rejointe en 2021 dans la foulée de son titre avec l'Italie à l'Euro. La direction sportive du PSG a choisi de l'écarter au cours de l'été alors que les négociations pour une éventuelle prolongation semblaient dans une impasse. L'international français de Lille Lucas Chevalier (23 ans) a été choisi pour lui succéder.

Donnarumma a été un des piliers du sacre en Ligue des champions, le premier du club parisien, avec notamment des interventions décisives en huitièmes de finale contre Liverpool et en demi-finales retour face à Arsenal. Son mandat au Parc des Princes a aussi été accompagné de critiques récurrentes sur ses sorties aériennes, jugées hasardeuses, et sur l'inconstance de son jeu au pied, un secteur clé dans le jeu prôné par l'entraîneur Luis Enrique.



Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf Yago Dora est le nouveau champion du monde de surf Image: KEYSTONE/AP/ALEJANDRO GRANADILLO Le Brésilien Yago Dora et l'Australienne Molly Picklum ont remporté mardi les finales de la World Surf League.

Ce championnat du monde rassemblait l'élite du surf mondial dans les vagues du spot de Cloudbreak aux Fidji.

Après avoir terminé premier du classement de la saison régulière, Yago Dora s'est imposé en finale des play-off face à l'Américain Griffin Colapinto, confirmant la domination brésilienne sur la discipline depuis une décennie.

A 29 ans et au sommet de sa forme, Dora est devenu le cinquième Brésilien champion du monde après Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) et Filipe Toledo (2022, 2023).

Chez les femmes, la jeune Australienne Molly Picklum a battu en finale la championne olympique américaine Caroline Marks pour s'offrir son premier titre mondial.

