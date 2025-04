Choc Arsenal-Real ++ Schär brille

L'Autrichien Michael Raffl, Michael Hügli et Tim Bozon sont blessés depuis l'acte III et réévalués au jour le jour. Et samedi, Stefan Rüegsegger et Fabian Heldner n'ont pas terminé un match qu'Aurélien Marti, malade, n'a pas disputé.

"Si vous jetez un oeil à la série, Fribourg n'a marqué que deux buts de plus que nous. Ces deux buts ont été marqués en deuxième prolongation. C'est une demi-finale extrêmement serrée, et c'est ça la beauté des play-off." Geoff Ward, l'entraîneur canadien des Lions vaudois, ne paraissait pas vraiment abattu après la défaite de ses hommes samedi à Fribourg (4-3 ap).

La cote de Dan Ndoye a encore monté. Le Vaudois a inscrit un but phénoménal lors du nul de Bologne face au Napoli (1-1) pour marquer les esprits. Et susciter l’intérêt des plus grands clubs européens.

Battu 1-6 7-5 7-5 par le gaucher chilien, Stan Wawrinka peut nourrir une montagne de regrets. Auteur d’un début de rencontre parfait, il a eu sa chance aux deuxième et troisième sets. Dans la deuxième manche, il a ainsi galvaudé une occasion en or à 5-5 15-30 avec une erreur en coup droit alors qu’il avait pris un réel ascendant dans l’échange.

Quelques têtes d'affiche étaient présentes, comme la star du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone, vainqueure de ses deux courses, dont un 400 m en 50''32 dimanche. Mais pour perdurer, la nouvelle compétition devra sûrement convaincre d'autres vedettes comme Noah Lyles ou Sha'Carri Richardson - d'autant plus qu'elle se concentre sur les courses et particulièrement le sprint.

"Il nous reste un mois. On va tout analyser. Nous avons noté plusieurs choses", a assuré Johnson avant les trois prochaines dates à Miami (2-4 mai), Philadelphie (30 mai-1er juin) et Los Angeles (27-29 juin).

Mais les quelques belles courses n'ont pas masqué les longueurs d'une compétition étalée sur trois jours (24 courses en tout) et quelques couacs pour sa première. Le stade national de Kingston sonnait quasiment vide vendredi avant de s'éveiller gentiment samedi et dimanche grâce à l'attrait des courses des meilleurs jeunes jamaïcains programmées avant la retransmission.

Mais il a proposé de belles et parfois intrigantes batailles pour la première place, selon le souhait de son créateur. Le groupe du demi-fond masculin a ainsi réuni le podium olympique du 1500 m à Paris et deux médaillés du 800 m pour un triomphe final du Kényan Emmanuel Wanyonyi.

Création de l'ex-star de la piste Michael Johnson, Grand Slam Track s'est promis de dépoussiérer et de professionnaliser l'athlétisme, principalement à grand renfort de dollars, avec des primes jamais vues dans le sport olympique no 1.

Tête de série no 4 du tableau au Mexique, Marc-Andrea Hüsler a décroché son septième trophée sur le circuit Challenger, le premier depuis le mois d'août 2024 et son sacre à Grodzisk Mazowiecki en Pologne. Grâce à cette victoire, le gaucher de 28 ans grimpe de la 168e à la 142e place du classement ATP.

Pour le curling masculin suisse, l'attente se poursuit, le quatrième et dernier titre mondial remontant à 1992. Mais le CC Genève a déjà mis fin à une longue disette en se hissant en finale, la première depuis 2003 pour une formation suisse au niveau mondial chez les messieurs. De bon augure à moins d'un an des JO de Milan/Cortina.

L'Ecosse n'a concédé qu'un point dans le huitième end, obtenant le nul dans le neuvième afin d'attendre sagement l'ultime manche pour forcer la décision. Et Bruce Mouat n'a pas tremblé au moment de lancer sa dernière pierre pour s'offrir un deuxième or mondial après celui glané deux ans plus tôt à Ottawa.

Fribourg-Gottéron: deux héros à 20 ans d'écart

Julien Sprunger, l'infatigable capitaine de 39 ans, et Jan Dorthe, le jeune loup de 19 ans, ont chacun à leur tour offert la victoire à Fribourg-Gottéron face à Lausanne (3-1 dans la série).

L'écart d'âge vertigineux entre les deux attaquants illustre parfaitement l'état d'esprit prôné par leur entraîneur Lars Leuenberger, alors que les matches s'allongent et que les blessés s'accumulent: quiconque peut prendre le relais, qu'il soit un rookie ou un vétéran.

Jan Dorthe n'était pourtant même pas censé entrer sur la glace samedi lors du quatrième acte de cette série romande (4-3 ap). L'international M20, qui n'avait plus patiné pour la première équipe depuis le 22 février, occupait le rôle de 13e attaquant. Mais la blessure de Nathan Marchon en cours de match l'a propulsé sur la glace et à la 82e minute, c'est finalement lui qui a libéré le peuple fribourgeois en envoyant le puck hors de portée du gardien lausannois Kevin Pasche.

"J'ai tiré et je ne l'ai même pas vu rentrer! Mais j'ai tout de suite entendu la réaction du public", a raconté Jan Dorthe en zone mixte, quelques minutes après son exploit. "J'en rêvais depuis longtemps. C'était déjà arrivé en saison régulière, mais comme ça, en play-off, en demi-finale, en deuxième prolongation, c'est encore plus incroyable", a-t-il enchaîné.

Comme son idole

Révélé en début de saison au cœur d'un marasme fribourgeois aujourd'hui bien lointain - il avait notamment inscrit un triplé en Champions League -, le numéro 93 n'avait pas encore eu sa chance dans ces séries. "J'ai dû entrer dans des conditions pas évidentes, mais je m'entraîne dur pour ces moments-là, pour prouver que je peux jouer à ce niveau, en demi-finale des play-off", a-t-il lancé.

Pour couronner le tout, le jeune attaquant a imité son "idole" Julien Sprunger, décisif deux jours plus tôt à Lausanne lors de l'acte III (3-2 ap). L'homme aux 1114 matches de National League a par ailleurs atteint la barre des 400 buts dans l'élite en marquant un 3-2 qui aurait pu suffire, si Damien Riat n'avait pas arraché les prolongations à cinq secondes de la sirène.

"Ce malheureux goal aurait pu nous couper les jambes et d'ailleurs on a un peu souffert par la suite", a reconnu le capitaine des Dragons, tout à fait conscient que le LHC a dominé la première prolongation. "Mais voilà, chaque soir on trouve quelqu'un pour endosser le costume de héros. Jeudi, c'était le plus vieux, ce soir (réd: samedi), c'est le plus jeune. C'est magnifique."

Trois pucks de finale

Déjà buteur lors du premier match de cette demi-finale décidément très disputée - les deux formations ont encore une fois été séparées que d'un but -, Julien Sprunger retrouve une seconde jeunesse dans ces play-off. "Je joue dans une ligne qui n'est pas spécialement offensive, mais on arrive quand même à marquer. Il y a des périodes où ça ne rentre pas, et là ça rentre", a ajouté le numéro 86, qui espère bien que Jan Dorthe prendra le relais une fois ses patins rangés.

"Je ne fais pas de la résistance!", a-t-il plaisanté. "Mais ça fait plaisir d'avoir un jeune coéquipier qui est là pour faire la différence quand c'est nécessaire. Il a marqué un but très important qui nous offre trois balles de match."

L'emblématique attaquant de Fribourg-Gottéron, qui patinera quoiqu'il arrive au moins une saison supplémentaire avec son club de toujours, n'est plus très loin d'une deuxième finale après celle perdue en 2013 contre Berne (4-2). "C'est le rêve de tout le monde ici, mais on ne va pas s'enflammer. Le coach a ce mot d'ordre depuis longtemps: que ce soit un match 1 un match 7, un quart de finale, une finale, on ne change rien."

Le plus dur reste encore à venir pour Julien Sprunger, Jan Dorthe et les Dragons. En quart de finale, face aux Ours, ils ont aussi mené 3-1 avant d'être contraints à l'exploit lors du septième match disputé à Berne. Mais en s'imposant une nouvelle fois au bout du suspense, ils pourraient bien avoir pris un ascendant psychologique décisif sur un LHC désormais au bord du gouffre.