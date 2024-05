Cinq joueurs quittent le camp de la Nati ++ Golubic éliminée

"Il était clair dès le début que nous allions réduire l'effectif après ces premiers jours d'entraînement, a expliqué le sélectionneur dans un communiqué. Ulisses, Becir et Aurèle ont malheureusement été freinés dès le début par des problèmes musculaires. Joël revient lui aussi de blessure. Mais Bryan et Joël ont montré de bonnes choses lors des entraînements et seront des joueurs intéressants à l'avenir. La constellation actuelle et les réflexions stratégiques en vue de l'Euro font que d'autres joueurs ont la priorité."

Les groupes ont été révélés et la Suisse, vice-championne du monde, se retrouve à Herning dans la Jyske Bank Boxen qui peut accueillir 11'000 spectateurs. Elle affrontera les champions du monde tchèques, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, le Kazakhstan et la Hongrie.

La Suisse jouera au Danemark la phase de groupes du Mondial 2025 qui se tiendra à Stockholm et Herning.

Leonardo Genoni et la Suisse gardent un excellent souvenir de leur unique match à Herning durant le Mondial 2018 et un succès en quarts de finale sur la Finlande

Wawrinka: "J'aimerais beaucoup jouer les JO"

Stan Wawrinka a pris la porte au 2e tour de Roland-Garros dans la nuit de mercredi à jeudi, battu par le Russe Pavel Kotov. Le Vaudois espère toutefois être de retour fin juillet à Paris pour les JO.

Sous le toit du Suzanne-Lenglen et avec le soutien d'un public acquis à sa cause, Wawrinka aurait voulu faire plus, comme il l'a expliqué à la presse à l'issue du match; "Il y a forcément de la déception. J'ai eu la possibilité de revenir au 4e set avec un break d'avance. Je n'ai pas fait un mauvais match, j'ai eu des occasions et j'aurais pu faire un peu plus, mais il a été très bon."

Le Vaudois est aussi revenu sur l'ambiance particulière sous le toit et à un horaire tardif. "Dans l'ensemble, c'était un bon match, il a juste été plus présent et agressif dans les moments importants, a-t-il analysé. C'est le genre de match que j'ai envie de gagner, surtout à Paris. Il y avait beaucoup de public et de soutien. C'est la première fois que je vis une telle ambiance, j'avais l'impression de jouer à la maison. Cela me donne envie de continuer, parce que c'est rare de vivre de pareilles émotions."

La suite du programme pour le triple vainqueur en Grand Chelem, c'est le gazon de Wimbledon. Et ensuite les JO de Paris? "Oui, j'aimerais beaucoup y participer. Mais je n'aurai pas forcément le classement, alors il faudra que je reçoive une invitation. J'ai jeté un oeil au règlement et si j'ai un peu de chance, cela devrait bien se passer, mais je ne suis pas encore sûr. On verra bien, tout se fait après ce tournoi."

Et l'édition 2025 de Roland-Garros, avec ou sans Stan? "L'année prochaine, c'est dans douze mois, c'est loin, a-t-il conclu. Pour l'instant, je sais que j'ai envie de continuer. L'envie est là, mais il faut aussi voir mon niveau, parce qu'il s'agit de maintenir un certain classement pour pouvoir jouer ce genre de tournoi et vivre ces émotions. Pour l'instant tout se passe bien et j'ai envie de continuer."