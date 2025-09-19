City et le Barça gagnent ++ GE Servette se ressaisit

Ligue des champions: bon départ de Manchester City et Barcelone Erling Haaland a marqué son 50e but en 49 matches de Ligue des champions. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City et Barcelone ont bien commencé la Ligue des champions jeudi. A domicile, les Cityzens ont battu un Naples rapidement réduit à 10 (2-0), et le Barça s'est imposé 2-1 à Newcastle.

L'expulsion à la 19e minute du capitaine du Napoli Giovanni Di Lorenzo pour une faute de dernier recours sur Erling Haaland a transformé une affiche alléchante en un cavalier seul. La sortie prématurée de Kevin De Bruyne pour un défenseur (26e), le soir de son retour à Manchester, a clairement indiqué qu'Antonio Conte voulait jouer le 0-0.

Les Italiens y sont parvenus un certain temps, mais Vanja Milikovic-Savic a fini par céder après plusieurs exploits. A la 56e, Haaland a profité d'un délicieux ballon de Phil Foden pour lober le portier serbe du Napoli. L'attaquant norvégien a inscrit son 50e but en Ligue des champions, en seulement 49 matches.

Les Skyblues, vainqueurs de la compétition en 2023, ont assuré leur succès neuf minutes plus tard sur un exploit individuel du Belge Jérémy Doku (65e). Naples, champion d'Italie en titre, n'avait vraiment pas les ressources pour faire mieux avec un homme en moins.

Barcelone remercie Rashford Privé de Lamine Yamal, blessé, le Barça peut remercier son attaquant Marcus Rashford, qui a réussi un doublé plein de classe à l'occasion de son retour en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester United a terrassé à lui seul le Newcastle de Fabian Schär.

Il a d'abord transformé de la tête un bon centre du défenseur français Jules Koundé (58e), avant d'envoyer une puissante frappe depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne du gardien catalan Joan Garcia (65e). Les Magpies ont réagi trop tardivement, marquant le 2-1 à la 90e par Anthony Gordon.

Francfort et le Sporting faciles Avec Aurèle Amenda, entré en jeu à la 79e, l'Eintracht Francfort a pour sa part dominé Galatasaray. Les Allemands ont parfaitement réagi à l'ouverture du score turque pour finalement s'imposer 5-1 devant leur public.

Le Sporting s'est lui aussi facilement débarrassé de son adversaire lors de cette première journée de la phase de ligue. Contrairement à son rival Benfica, battu par les Azerbaïdjanais de Qarabag (3-2), le club portugais n'a pas tremblé pour battre les Kazakhs du Kairat Almaty à Lisbonne (4-1).



Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg Les Aigles ont bien réagi après la claque subie à Lausanne. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Deux jours après l'humiliation subie à Lausanne (11-0) en National League, Genève-Servette a bien réagi aux Vernets. Les Aigles se sont imposés 3-2 devant Fribourg-Gottéron jeudi soir.

Dans leur maillot noir orné d'un aigle, les Genevois ont montré un tout autre visage que lors du derby lémanique. Ils n'ont pas paniqué après l'ouverture du score fribourgeoise signée Christoph Bertschy, à 5 contre 4 (16e).

Dès le retour des vestiaires, le défenseur tchèque Jan Rutta a égalisé, marquant son premier but avec Genève d'un tir placé au-dessus de l'épaule droite du portier fribourgeois Loïc Galley (22e). Simon Le Coultre a ensuite inscrit le 2-1 décisif dans le troisième tiers-temps. L'arrière du GSHC a propulsé dans la lucarne un puck que Galley, masqué, n'a pas vu partir (51e).

Egalisation annulée Le remplaçant de Reto Berra a encore cédé à la 54e sur un tir de Vincent Praplan, alors que les Dragons venaient de voir l'égalisation de Yannick Rathgeb être justement annulée pour un hors-jeu (53e). Le 3-2 d'Attilio Biasca en power-play (56e) n'a pas changé l'issue de la rencontre.

Grâce à ce rapide rebond, Genève-Servette prend trois points d'avance sur Fribourg au classement. Les deux Romands seront à nouveau en action samedi: les Aigles se rendent chez le champion de Suisse Zurich et Gottéron accueille Langnau, sans doute sans son attaquant Jan Dorthe, sorti sur blessure après un choc violent avec le défenseur finlandais du GSHC Vili Saarijärvi.



Ligue des champions: Monaco s'incline lourdement à Bruges Philipp Köhn (à droite) n'a pas pu faire grand-chose sur les quatre buts du "Club". Image: KEYSTONE/AP/Omar Havana Privé du Genevois Denis Zakaria, blessé, l'AS Monaco a raté son entrée en lice en Ligue des champions jeudi. Les Monégasques ont pris l'eau sur la pelouse du Club Bruges, vainqueur 4-1.

Philipp Köhn, le portier suisse de Monaco, n'a pu faire grand-chose entre la 32e et la 43e, période choisie par les Belges pour marquer à trois reprises. Köhn avait retardé l'échéance avec deux belles parades (25e, 27e) mais il a dû s'avouer vaincu devant l'Allemand Nicolo Tresoldi (32e), le Nigérian Raphael Onyedika (39e) et le capitaine belge Hans Vanaken (42e).

Monaco peut regretter ce penalty manqué par Maghnes Akliouche en début de match (10e). Mais les Brugeois, qui ont encore ajouté un quatrième but en deuxième période (75e Diakhon), auraient sans doute fini par imposer leur domination, quel que fût le scénario. La réduction du score tardive d'Ansu Fati (92e), l'ancien joyau du Barça, n'aura été qu'anecdotique.

Avec cette performance souveraine, le Club Bruges a affirmé son ambition d'atteindre à nouveau la phase à élimination directe. La saison dernière, le vice-champion de Belgique du Lucernois Ardon Jashari, parti cet été à l'AC Milan, avaient été éliminés en 8es de finale par les Anglais d'Aston Villa.

Leverkusen arrache un point à Copenhague Dans l'autre match du début de soirée, le Bayer Leverkusen, toujours emprunté depuis le départ de son entraîneur Xabi Alonso (Real Madrid) et de nombreux cadres (Wirtz, Xhaka, Frimpong, entre autres), a dû s'employer pour arracher le match nul à Copenhague (2-2).

Les Danois, tombeurs du FC Bâle en barrages, ont mené 1-0, puis 2-1 mais ont finalement cédé sur un but contre son camp du défenseur grec Pantelis Hatzidiakos dans les arrêts de jeu (92e).



Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez Stan Wawrinka poursuit sa route sur la Côte d'Azur (archives). Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Stan Wawrinka (ATP 137) poursuit sa route au Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois de 40 ans a battu le Français Robin Bertrand (ATP 311) jeudi en 8es de finale, en deux sets (6-2 6-3).

L'ex-numéro 3 mondial, déjà tombeur en deux manches de l'Allemand Justin Engel au premier tour, a réalisé deux breaks décisifs à 2-1 dans chaque set. Il s'est finalement imposé en 1h20' face à son adversaire âgé de 22 ans.

En quart de finale, Wawrinka affrontera l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139), tête de série numéro 1 du tournoi varois. Les deux hommes ne se sont encore jamais affrontés, mais le triple vainqueur en Grand Chelem semble avoir un coup à jouer dans ce Challenger disputé sur dur extérieur.



José Mourinho nommé entraîneur du Benfica Lisbonne José Mourinho est le nouvel entraîneur du Benfica. Image: KEYSTONE/AP/Ana Brigida L'entraîneur portugais José Mourinho a été nommé jeudi au poste d'entraîneur du Benfica Lisbonne. Il revient entraîner au Portugal après vingt ans d'expériences à l'étranger.

Il succède à son compatriote Bruno Lage, limogé après la cuisante défaite face aux Azerbaïdjanais de Qarabag mardi en Ligue des champions (3-2).

Remercié fin août par les Turcs de Fenerbahçe, au lendemain de leur élimination en barrages de Ligue des champions face au Benfica, Mourinho a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison 2026/2027, a précisé le club lisboète dans un communiqué.

"Je ressens beaucoup d'émotions, mais je pense que l'expérience m'aidera à les maîtriser", a commenté le coach de 62 ans lors de sa présentation à la presse au centre d'entraînement du Benfica, dans la banlieue sud de Lisbonne.

"Je suis l'entraîneur d'un des plus grands clubs du monde. Je veux me focaliser sur cette mission, sur le plaisir de faire quelque chose de vraiment passionnant", a-t-il ajouté.

De retour 25 ans après Le "Special One", qui a lancé sa carrière internationale grâce aux succès obtenus entre 2002 et 2004 aux commandes du FC Porto, revient ainsi dans son pays et dans le club où il a fait ses débuts en tant qu'entraîneur, il y a 25 ans.

Après avoir été l'assistant de Bobby Robson et de Louis van Gaal au FC Barcelone, c'est au Benfica qu'il est devenu coach principal en septembre 2000, mais il est parti après seulement onze matches. "Cela fait 25 ans, mais je ne suis pas venu pour célébrer ma carrière", a-t-il affirmé jeudi, en se disant "plus vivant que jamais".



Sydney McLaughlin-Levrone sacrée sur 400 m, sous les 48 secondes Sydney McLaughlin-Levrone a réussi un chrono stratosphérique sous la pluie de Tokyo. Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a été sacrée championne du monde du 400 m jeudi à Tokyo en 47''78. Cela faisait 40 ans qu'une femme n'avait pas couru sous les 48 secondes.

Déjà double championne olympique (2021, 2024), championne du monde (2022) et détentrice du record du monde du 400 m haies (50''37), McLaughlin-Levrone étend sa domination sur le tour de piste en se rapprochant à moins de deux dixièmes du vieux et sulfureux record du monde de la discipline (47''60), détenu depuis 40 ans par l'Allemande Marita Koch, qui courait pour la RDA en pleine guerre froide.

Depuis ce record fou entouré de suspicions de dopage, aucune femme n'avait couru sous les 48 secondes au 400 m jusqu'à jeudi soir, où McLaughlin-Levrone a emmené avec elle la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino (47''98).

Kebinatshipi en or Le Botswanais Busang Collen Kebinatshipi a remporté le 400 m masculin en 43''53, améliorant au passage la meilleure performance mondiale de la saison qu'il avait lui-même établie. En tête après le dernier virage, le Botswanais de 21 ans a fini fort, devançant le Trinidadien Jereem Richards (43''72) et son compatriote Bayapo Ndori (44''20).

En l'absence de l'Américain Quincy Hall, champion olympique, et du Britannique Matthew Hudson-Smith (vice-champion du monde et olympique), sorti en demi-finale, Kebinatshipi était le grand favori de cette finale, après avoir déjà explosé son record personnel en demi-finale.

Lyles frappe fort Champion du monde en titre sur 200 m, Noah Lyles a impressionné lors des demi-finales en coupant la ligne en 19''51, à la veille de la grande finale vendredi. Parti pour une fois comme un boulet de canon, Lyles a été largement en tête toute la course et envoie un signal fort avant la finale.

"Je me suis surpris, surtout que j'ai un peu ralenti dans les derniers mètres. Le message aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas me battre. En finale je vais aller à fond. Ne la manquez pas, ça va être magique !", a annoncé Lyles.

Le champion olympique du 100 m, 3e de la ligne droite dimanche, y retrouvera notamment le champion olympique Letsile Tebogo. Le Botswanais s'est lui aussi qualifié sans problème en terminant deuxième (19''95) de sa demie remportée par le Jamaïcain Bryan Levell (19''78).

Jefferson-Wooden en pole Chez les femmes, l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden, déjà sacrée sur 100 m dimanche, a logiquement remporté sa demi-finale du demi-tour de piste. Elle a pris rendez-vous pour réaliser le doublé.

La sprinteuse de 24 ans a relâché son effort à une vingtaine de mètres de l'arrivée, coupant la ligne en 22''00. "MJW" est la grande favorite en l'absence de la championne olympique Gabby Thomas et avec le forfait de la meilleure performeuse mondiale de l'année Julien Alfred.

Le Trinidadien Keshorn Walcott, champion olympique à Londres en 2012, a quant à lui remporté le concours du lancer du javelot avec un jet mesuré à 88m16. Enfin, la médaille d'or du triple saut féminin est revenue à la Cubaine Leyanis Pérez Hernandez (14m94).



Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro tient son rang Audrey Werro a parfaitement géré sa série du 800 m Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro a tenu son rang dans les séries du 800 m. La Fribourgeoise, qui a mené la plupart du temps, a remporté sa course en 1'58''43 et s'est ainsi qualifiée aisément pour les demi-finales.

Elle a signé le troisième chrono de toutes les concurrentes. Avec sa forme actuelle, la jeune recordwoman de Suisse, âgée de 21 ans, peut vraiment nourrir de grandes ambitions dans la capitale nippone.

L'autre Fribourgeoise, Veronica Vancardo, n'a quant à elle pas passé le cap. Elle a pris la quatrième place de sa course en 2'01''13, à deux secondes de son record, ce qui s'est avéré insuffisant pour être repêchée au temps. La Valaisanne Lore Hoffmann a aussi échoué en se classant sixième de sa série en 1'59''76.

Pas de finale sur 200 m pour les Suisses Timothé Mumenthaler et William Reais ont nettement manqué une place en finale du 200 m. Le Genevois, champion d'Europe, a terminé septième de sa course dans un temps bien moyen (20''66), loin de son 20''39 de la veille.

Il n'y a pas eu de miracle non plus pour William Reais, septième de sa demi-finale en 20''59 alors qu'il avait couru en 20''38 en séries.



Autobiographie: Björn Borg se livre Björn Borg: des révélations explosives Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan "J'avais honte comme un chien": le Suédois Björn Borg, icône du tennis dans les années 1970, se livre dans une autobiographie sur son addiction passée à la cocaïne et son cancer de la prostate.

Dans ses mémoires, intitulés "Hjärtslag" ("Heartbeats: a memoir", traduction anglaise), l'ancien joueur âgé de 69 ans révèle plusieurs années d'addiction et de lutte contre "ses démons", comme il les nomme. "La première fois que j'ai essayé la cocaïne, j'ai ressenti un coup de fouet aussi fort que ce que le tennis m'avait donné autrefois", écrit-il à propos de sa première prise, au début des années 1980, dans la mythique discothèque new-yorkaise Studio 54.

Ses pires années de dépendance se déroulent à Milan alors qu'il est marié à la chanteuse italienne Loredana Bertè. "Nous (lui et son ex-épouse ) avions de mauvaises fréquentations et (...) la drogue et les pilules (étaient) à portée de main, là, j'étais plongé dans les ténèbres les plus profondes", raconte-t-il.

Honte En 1996, il s'effondre à cause d'une sévère descente de drogue, sur un pont aux Pays-Bas juste avant un match vétéran. Quand il se réveille à l'hôpital, son père se tient devant lui. "Il ne disait rien, c'était tellement embarrassant", se remémore-t-il jeudi dans l'émission Skavlan sur la chaine publique SVT. "J'avais honte comme un chien".

Il révèle également dans son livre avoir eu un cancer de la prostate, découvert en septembre 2023. "Le risque de propagation existe, et c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre pendant un certain temps, dans l'angoisse de savoir, tous les six mois, si le cancer a été détecté à temps", relate Björn Borg.

A Skavlan, il assure aujourd'hui bien se porter, et faire du sport tous les jours. "Je n'ai pas joué au tennis depuis six ans", admet-il toutefois. Borg a révolutionné le tennis en gagnant cinq fois Wimbledon et six fois Roland-Garros. Il a mis fin à sa carrière à l'âge de 26 ans en 1983.

Dopage Interrogé sur le dopage dans le tennis, il dit "savoir que cela existe chez les juniors". Borg y mentionne Jannik Sinner, no 2 mondial, qui a recommencé à travailler avec son ancien préparateur physique Umberto Ferrara, impliqué dans ses contrôles positifs à un anabolisant qui lui avaient valu une suspension de trois mois du circuit.

"Il a renvoyé l'un de ses entraîneurs, son préparateur physique. Et ensuite, une fois que tout s'est calmé, il a repris ce même préparateur physique, je trouve ça très étrange. Je n'en sais pas plus", lâche-t-il.



Classement FIFA: la Suisse désormais 17e Murat Yakin peut applaudir: la Suisse a gagné deux rangs au classement FIFA Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse a gagné deux rangs dans le dernier classement FIFA. La sélection de Murat Yakin occupe désormais la 17e place. Elle a progressé avec ses succès contre le Kosovo et la Slovénie.

Les Suisses ont ainsi dépassé le Sénégal et le Japon pour être la dixième meilleure équipe européenne. Pour la première fois depuis juin 2014, l'Espagne figure en tête de la hiérarchie. L'Argentine, leader depuis avril 2023, recule au troisième rang derrière la France.



Lugano: Renato Steffen manquera deux matches Renato Steffen a quitté la pelouse sur une civière Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Renato Steffen (33 ans) a écopé de deux matches de suspension. L'attaquant de Lugano a été expulsé mercredi contre Lausanne-Sport (1-1) après un choc avec le gardien adverse.

Steffen a ensuite été évacué du terrain sur une civière, mais aucune information quant à une éventuelle blessure n'a été donnée. Le carton rouge lui a été brandi après examen des images par la VAR.



Monaco: Denis Zakaria blessé aux adducteurs Denis Zakaria incertain pour le prochain rassemblement de l' Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'AS Monaco devra se passer des services de son capitaine Denis Zakaria durant plusieurs semaines. Le milieu international suisse souffre d'une blessure aux adducteurs.

Des examens complémentaires doivent encore être effectués, a indiqué l'entraîneur Adi Hütter lors de la conférence de presse avant le match contre le Club Bruges en Ligue des champions. "Je pense que Denis va manquer quelques semaines, voire un mois", a dit l'ancien entraîneur des Young Boys.

Zakaria (28 ans) risque donc aussi de ne pas être disponible pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. La sélection de Murat Yakin disputera ses deux prochains match de qualification de la Coupe du monde 2026 les 10 et 13 octobre, en Suède et en Slovénie.



Genève-Servette: se relever après une terrible claque Genève a subi une défaite embarrassante 11-0 en National League mardi soir à Malley contre Lausanne. Un retour à la réalité pas forcément inutile après un début de championnat plutôt réussi.

Alors oui, le score fait tache. Prendre 11 buts dans une rencontre n'arrive pas très souvent. La dernière fois que Genève avait connu pareille débandade, c'était un soir d'octobre 2021 aux Vernets face à Ambri. Les Aigles avaient alors perdu 10-4. Pat Emond, coach à ce moment-là, avait encore tenu un mois avant d'être débarqué.

Entraîneur actuel, signé pour la saison en cours, Yorick Treille ne doit pas se sentir menacé après un tel match. Mais le manque de réaction de ses joueurs après quarante minutes interpelle. Alors que l'on imaginait les Aigles gagner en rugosité pour montrer un autre visage au cours des vingt dernières minutes, ceux-ci ont gardé leurs ailes bien fermées.

Des Aigles? Non, des flamants roses "On fait confiance au staff qui a été mis en place, plaidait le capitaine Noah Rod après la rencontre. Sur ce match, c'est nous, peu importe le système mis en place. On n'a pas respecté le système, pas mis assez de coeur, on prend trois ou quatre goals sur des tirs qu'on peut bloquer et où on fait le flamant rose devant. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, ça doit venir du coeur et on ne l'a pas eu."

Au sortir d'une performance aussi insuffisante, les mots sont souvent très forts. Les superlatifs fleurissent rapidement. "Je pense que c'est le pire match de notre carrière à toute l'équipe, appuie Noah Rod. C'est inacceptable de se présenter comme ça. On doit se regarder dans le miroir après une telle claque. Si elle ne sert pas, je ne comprends plus rien. On était dégueulasse."

Le numéro 96 des Grenat ne s'est pas caché et n'a cherché aucune excuse: "On s'est dit les choses en face. Quand tu dois monter sur la glace qu'il y a 11-0 et encore dix minutes à jouer, ta fierté en prend un grand coup. C'est vraiment la honte de jouer un match et de perdre 11-0. Ca ne devrait pas arriver et tu t'en souviens. C'est pire que le 10-4 aux Vernets contre Ambri, là tu prends 11-0 dans un derby. Je pense que ce n'est jamais arrivé à quelqu'un de l'équipe."

Treille: "Je n'ai pas les mots" Après un début de saison très correct avec 7 points en trois matches et une défaite à Berne, Genève a eu droit à un retour à la réalité. L'entraîneur Yorick Treille n'a pas tenté d'adoucir la chose: "C'est le club qu'on a laissé tomber dans un match comme ça. Je pense qu'on s'est vu trop beaux. On a bossé fort et on a eu des résultats corrects sur une semaine. Mais sans manquer de respect aux adversaires, c'était le premier gros test de la saison ce soir et on est passé totalement à côté. Jeudi, ça recommence et on va montrer un autre visage."

Jeudi, déjà, avec un autre derby. A domicile cette fois et face à Fribourg. L'occasion d'oublier la mésaventure de mardi en appuyant sur le bouton reset. C'est aussi ça qui fait que les défaites, même très larges, se changent en péripéties lorsque l'on regarde une saison longue de 52 matches.

"On va reprendre ça à tête reposée, expliquait le coach à chaud au terme de la rencontre. On va se parler honnêtement, comme toujours. J'ai envie de dire que c'était insuffisant, mais c'est bien pire. Je n'ai pas les mots, c'est un naufrage collectif. Et quand c'est collectif, c'est le coach qui est le principal coupable. On va se regarder dans le miroir et aller de l'avant en se préparant pour le gros derby de jeudi soir contre Fribourg. Il n'y a rien de mieux pour se remettre dedans. On doit retrouver notre identité. Des fois, une bonne claque dans la gueule ça fait du bien pour se relever!"



Audrey Werro est un "diamant brut" En 2001, André Bucher remportait l'or sur 800 m aux Championnats du monde d'Edmonton, au Canada. Vingt-quatre ans plus tard, Audrey Werro pourrait bien imiter son illustre prédécesseur à Tokyo.

Bucher était devenu le deuxième Suisse à remporter une médaille d'or dans des Mondiaux d'athlétisme après Werner Günthör. Ce Lucernois de 48 ans, père de quatre enfants, vit aujourd'hui dans le canton de Zurich et n'entretient plus que des contacts occasionnels avec le milieu de l'athlétisme suisse. Il a accepté de répondre aux questions de Keystone-ATS avant l'entrée en lice d'Audrey Werro aujourd'hui à 12h58.

André Bucher, comment analysez-vous la façon de courir d'Audrey Werro ?

"Audrey a une tendance naturelle à dicter les courses. Elle est prédestinée à être une coureuse de tête. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas briller dans une course plus tactique. Chacun a ses préférences. Audrey est certainement quelqu'un qui a envie de courir à l'avant."

Certains experts disent qu'elle a parfois du mal à se faire une place dans le peloton avec sa grande taille et sa longue foulée. Partagez-vous cet avis ?

"Elle a pu constater lors de centaines de courses qu'il y a des coureuses plus grandes et plus petites, certaines ayant des longues foulées et d'autres des plus courtes. C'est aussi difficile pour ses adversaires de courir avec quelqu'un comme elle qui a une très longue foulée. Je ne pense pas que cela irrite Audrey. Mais c'est certainement plus facile si la coureuse devant elle suit le même rythme. Je connais cela de mon temps avec les meneurs d'allure: une taille similaire fonctionne mieux."

Davantage de pression Quelle devra être la tactique d'Audrey Werro à Tokyo ?

"Ce serait une erreur de ma part de lui donner des conseils. Elle a déjà montré à maintes reprises ce dont elle est capable en compétition. Avec son nouveau statut, elle va toutefois ressentir davantage de pression. Il sera intéressant de voir comment elle la gère. Mais je ne m'inquiète pas. Au Weltklasse, elle a annoncé son record et est allée au bout de son ambition. C'était du grand spectacle."

Une course tactique en série ou en demi-finale ne la mettrait-elle pas inutilement en danger ?

"Dans les courses tactiques, il y a toujours des impondérables. Le peloton est serré, il y a des bousculades, on peut trébucher, on est bloqué ou on doit faire le tour par l'extérieur. Les courses tactiques comportent bien sûr plus de risques."

Alors pourquoi ne pas simplement courir en tête ?

"En tant que coureuse de tête, on a besoin de plus d'énergie, non pas à cause du manque de vent, mais d'un point de vue mental. En tant que poursuivante, on peut rouler avec, on ne doit s'occuper de rien, juste suivre le rythme. Quand Audrey court devant, elle doit vraiment toujours accélérer. D'un autre côté, être coureuse de tête présente aussi des avantages. La tactique est simple et permet d'imposer sa course à ses concurrentes."

Un "diamant brut" Depuis quand avez-vous Audrey Werro dans votre radar ?

"Tout d'abord, je veux saluer le niveau du 800 m féminin en Suisse. Il est en effet incroyable que des sélections pour les Championnats du monde soient nécessaires en Suisse. Et que les athlètes doivent ensuite courir sous les deux minutes pour y participer. J'ai toutes ces femmes sur mon radar depuis un certain temps déjà et je trouve que c'est une évolution très cool. Et pour répondre à votre question, Audrey m'est apparue très tôt comme un diamant brut."

Qu'entendez-vous par "diamant brut" ?

"J'ai vu Audrey courir quand elle était jeune et je me suis dit: +Elle a encore du potentiel, tout n'est pas encore en place, mais elle est déjà très, très rapide+. Elle a fait beaucoup de progrès au sein de la relève, même si son style n'était pas techniquement propre. Lorsque je l'ai vue au Weltklasse de Zurich, j'ai eu le sentiment qu'elle avait fait un grand pas en avant."



Ligue des champions: menu alléchant ce soir La 1re journée de la Ligue des champions s'achève ce soir avec six nouvelles rencontres. Deux duels s'annoncent particulièrement alléchants: Manchester City - Naples et Newcastle - Barcelone.

Les Citizens de Pep Guardiola, auteurs d'un début mitigé en Premier League (2 succès, 2 défaites), auront fort à faire face aux champions d'Italie. Les joueurs d'Antonio Conte ont en effet remporté leurs trois premiers matches en Serie A.

Cette partie sera aussi marquée par le retour à l'Etihad de Kevin de Bruyne. Le Belge, longtemps le maître à jouer des Mancuniens, évolue dorénavant avec les Napolitains. Nul doute qu'il tiendra à briller face à ses anciens coéquipiers. Comme toujours, Manchester City comptera sur la force de frappe d'Erling Haaland.

Fabian Schär et Newcastle recevront pour leur part le FC Barcelone, l'un des favoris de la compétition. La mission semble difficile pour les Magpies, dont le début de saison n'a pas été exceptionnel (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). L'équipe d'Eddie Howe devra hausser son niveau face aux Catalans et leur impressionnante force offensive.

L'AS Monaco de Philipp Köhn et Denis Zakaria entamera sa campagne par un déplacement en Belgique sur la pelouse du Club Bruges. Le club de la Principauté devra se méfier de l'ancienne équipe d'Ardon Jashari. Eintracht Francfort, où Aurèle Amenda ne constitue pas un premier choix, accueillera pour sa part Galatasaray.

Tombeur du FC Bâle en play-off, le FC Copenhague sera aux prises à domicile avec Bayer Leverkusen. Enfin, Sporting Lisbonne accueillera Kairat Almaty, l'un des petits poucets de la compétition.

