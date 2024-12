City gagne ++ Le Real et Sion battus

Schär marque, Manchester City gagne Fabian Schär exulte après son 3-3 contre Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Fabian Schär se sent bien. Le défenseur helvétique a marqué le 3-3 de Newcastle à domicile contre Liverpool à la 90e lors de la 14e journée de Premier League. L'ancien Bâlois a inscrit son troisième but de la saison. Après ce nul, l'avance du leader Liverpool est toujours de sept points. Manchester City a lui mis fin à sa misérable série de sept matches sans victoire. L'équipe de Pep Guardiola l'a emporté 3-0 à domicile contre Nottingham. Bernardo Silva, Kevin de Bruyne et Jérémy Doku ont marqué pour le champion d'Angleterre. Manuel Akanji n'a disputé que la première mi-temps pour City.

Le Real Madrid sombre à Bilbao, Mbappé rate encore un pénalty Kylian Mbappe a raté un penalty Image: KEYSTONE/EPA/LUIS TEJIDO Le Real Madrid a concédé mercredi sa deuxième défaite de la saison en championnat face à l'Athletic Bilbao (2-1). Ceci lors d'une rencontre avancée de la 19e journée de Liga. L'autre information de cette rencontre, c'est Kylian Mbappé qui a connu un nouvel échec sur penalty à la 68e. Les Merengues sont revenus dans la rencontre à la 79e avec de la réussite grâce à un but de renard de l'Anglais Jude Bellingham, mais ils ont plié une deuxième fois quelques secondes plus tard devant le buteur basque Gorka Guruzeta, bien aidé par une perte de balle de Federico Valverde (81e). Le club madrilène (2e, 33 points), qui s'était relancé dans la course au titre en profitant des faux pas de Barcelone (1er, 37 points), se retrouve à nouveau à quatre longueurs de la tête, avec cependant un match en retard à disputer à Valence. Les Basques confortent eux leur quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, avec 29 points.

YB passe, Lugano bat Yverdon Mattia Zanotti a fait mal à Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON YB s'est qualifié dans la douleur pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse sur le terrain de Schaffhouse (1-0). Lugano s'est lui imposé 2-0 à Yverdon. Les champions de Suisses n'ont pas été souverains face à l'avant-dernier de Challenge League. Il a finalement suffi d'une réussite de loin de Sandro Lauper pour décider de la partie. Le gardien d'YB Marvin Keller a maintenu son équipe dans le match. Le remplaçant de David von Ballmoos a été décisif avant et après l'expulsion de Mohamed Ali Camara (67e). Schaffhouse a toutefois fini à neuf à la suite des exclusions de Marc Giger (80e) et Schläppi (81e). Pour la première fois, l'équipe de Joël Magnin a remporté deux matches consécutifs au niveau national. Dimanche, YB a battu Saint-Gall à domicile en Super League. Lugano poursuit sa série Spécialiste de la Coupe avec trois finales consécutives, Lugano a dû attendre le dernier quart d'heure à Yverdon pour marquer. Cinq minutes après son entrée en jeu, Mahmoud a dévié victorieusement une passe de Mattia Zanotti (76e). Puis à la 83e, c'est Zanotti qui a marqué le 2-0 d'un tir dévié. Yverdon a eu ses chances. Mauro Rodrigues a touché le poteau à la 50e. Lugano n'a finalement fait la différence que sur la fin. Si l'on fait abstraction des finales, les Bianconeri ont invaincus pour la 18e fois en Coupe.

Fribourg et Ajoie s'inclinent Reto Berra s'est incliné quatre fois à Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Fribourg a raté une belle occasion de revenir à la 7e place du classement de National League. A Langnau, les Dragons se sont inclinés 4-1, tandis qu'Ajoie a été battu 3-2 par Kloten. L'opportunité s'offrait à Gottéron. Elle n'était pas simple à aller chercher, mais après deux jolis succès, les hommes de Pat Emond semblaient avoir les moyens de prendre le meilleur sur Langnau, même dans l'Emmental. Et même sans Marcus Sörensen, top scorer remis de sa petite blessure mais laissé en tribunes pour ne pas changer une équipe qui gagne, selon la formule consacrée. Et lors de l'ouverture du score de Lilja à la 30e, le plan semblait se dérouler sans accrocs. Après une passe lumineuse de Wallmark, l'ancien attaquant d'Ambri a pu battre Charlin. Un 0-1 loin d'être immérité à ce moment du match, même si Berra a dû sortir un arrêt incroyable lors du premier tiers. Fribourg a d'abord laissé les Bernois revenir à hauteur à la 39e par Petrini. Puis à la 47e et à la suite d'une pénalité de Dave Sutter, c'est Dario Rohrbach qui a donné l'avantage aux Tigers. Pire pour Gottéron, à la 52e c'est Brian Zanetti qui a pu donner deux longueurs d'avance à ses couleurs et du coup priver Fribourg d'une troisième victoire de suite. Ajoie espérait de son côté pouvoir continuer sur le bon trend des dernières semaines en recevant Kloten. Seulement les Aviateurs ont surpris très tôt les Jurassiens. En 68 secondes entre la 5e et 6e, les Zurichois ont frappé à deux reprises par Simic et Ojamäki. Les banlieusards zurichois ont validé leur succès à la 23e sur un but en power-play de Niku. Ajoie a réagi trop tard en inscrivant ses deux buts (Devos et Nättinen) dans les trois dernières minutes. Lugano a mis fin à une séquence négative de quatre revers en dominant Rapperswil 2-0.

Belinda Bencic en quarts à Angers Belinda Bencic est en quarts de finale à Angers Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Belinda Bencic (WTA 913) est en quarts de finale du Challenger d'Angers. La Saint-Galloise a dominé la Géorgienne Maria Bolkvadze (WTA 197) 6-1 6-1. Il a donc fallu 70 minutes à la championne olympique de Tokyo pour se débarrasser de son adversaire. Dans le premier set, c'est Bolkvadze qui a remporté le jeu initial avant de céder les six suivants. La maman de la jeune Bella n'a pas perdu le fil de son match pour signer son sixième succès depuis son retour. Au prochain tour, elle affrontera la Française Océane Doudin (WTA 113).

Tom Pidcock quittera Ineos en fin de saison Tom Pidcock lors de son triomphe en VTT aux JO de Paris Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe Ineos-Grenadiers a confirmé le départ "en fin de saison" du Britannique Tom Pidcock, double champion olympique de VTT. Cette rupture intervient sur un fond de tensions lancinantes. Le coureur polyvalent de 25 ans, vainqueur à l'Alpe d'Huez lors du Tour de France 2022, a rejoint la puissante équipe britannique en 2021 et était sous contrat jusqu'en 2027. Des tensions sont néanmoins apparues entre les deux parties ces derniers mois. La plus visible est survenue en octobre lors de sa mise à l'écart du Tour de Lombardie, la veille du départ de la course. "Alors que tout allait mieux après une année mouvementée, je suis désélectionné pour le Tour de Lombardie demain. Je suis en pleine forme et j'avais vraiment hâte d'y être!", avait-il écrit sur Instagram. Cette année, Pidcock a remporté l'Amstel Gold Race en avril, a pris part au Tour de France en juillet avant de défendre avec succès, le même mois, son titre olympique en VTT à Paris. "Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli avec Tom pour l'aider à vivre des moments extraordinaires et mémorables. Ensemble, nous avons écrit un chapitre important et montré à quel point le cyclisme professionnel peut être passionnant et diversifié", a commenté le PDG d'Ineos-Grenadiers, John Allert. "Tom a de grands objectifs pluridisciplinaires et nous pensons que cette décision nous permet à tous les deux de poursuivre nos ambitions futures avec clarté et détermination", a-t-il ajouté dans le communiqué.

Toni Rajala écope de deux matches de suspension Toni Rajala, ici en noir, a écopé de deux matches de suspension pour avoir touché un officiel Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Toni Rajala n'est pas passé entre les gouttes pour son geste sur un officiel lors du match contre Davos perdu 3-1 par Bienne. L'attaquant doit purger deux matches de suspension. Le top scorer finlandais de Bienne doit en outre s'acquitter d'une amende de 4100 francs pour une "agression physique sur un offciel" selon le communiqué envoyé par la Ligue. Rajala avait attrapé la visière d'un officiel lors d'une altercation avec Enzo Corvi alors qu'il avait son casque sur les yeux et qu'il pensait avoir pris celle du joueur davosien. Il s'était immédiatement excusé auprès des directeurs de jeu pour ce geste malheureux.

Le retour d'un cadre Grégory Hofmann de retour en équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Grégory Hofmann fait son grand retour en équipe de Suisse. L’attaquant de Zoug figure dans la liste des 24 joueurs appelés à disputer l’étape de l’Euro Hockey Tour à Fribourg du 12 au 15 décembre. Blessé au pied en février dernier avec l’équipe de Suisse, Grégory Hofmann réintègre une sélection qui sera opposée à la République tchèque, à la Finlande et à la Suède. Le Jurassien apportera son expérience à une équipe qui misera sur deux gardiens, Stéphane Charlin (Langnau) et Ludovic Waeber (Kloten), sans un grand passé en sélection. Stéphane Charlin est toutefois l’un des neuf "rescapés" de la sélection qui avait disputé le tournoi de Karjala le mois dernier où elle avait battu la Suède pour la première fois en seize rencontres. La Suisse ouvrira son tournoi contre la Suède le jeudi 12 décembre à 19.45. Elle affrontera la République tchèque le samedi à 18.00 et la Finlande le dimanche à 15.30. Euro Hockey Tour. La sélection suisse pour le tournoi de Fribourg (12 - 15 décembre). Gardiens (2): Stéphane Charlin (Langnau Tigers), Ludovic Waeber (Kloten). Défenseurs (8): Dominik Egli (Frölunda/SWE), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Lausanne), Fabian Heldner (Lausanne), Sven Jung (Davos), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Dean Kukan (Zurich Lions), Christian Marti (Zurich Lions). Attaquants (14): ): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Thierry Bader (Berne), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (Zoug), Fabrice Herzog (Zoug), Grégory Hofmann (Zoug), Ken Jäger (Lausanne), Marco Lehmann (Berne), Denis Malgin (Zurich Lions), Damien Riat (Lausanne), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (Zoug), Dario Simion (Zoug), Calvin Thürkauf (Lugano).

Anti Törmänen au chevet du HC Lugano Antti Törmänen de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX En crise de résultats, le HC Lugano annonce la venue comme “Senior Advisor” au sein de la première équipe d’Antti Törmänen. Il apportera son concours à l’entraîneur Luca Gianinazzi. Antti Törmänen a conduit le HC Bienne jusqu’au septième match de la finale des play-off de National League face à Genève-Servette en avril 2023. Il a dû ensuite abandonné son poste pour soigner un cancer. L'accord avec le HC Lugano porte jusqu'à la fin de la saison.

Une quatrième défaite de rang pour Winnipeg Nino Niederreiter échappe à Ryan Suter: une image trompeuse... Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Rien ne va plus pour le Winnipeg de Nino Niederreiter ! Battus 4-1 sur leur glace par St. Louis, les Jets ont concédé une quatrième défaite de rang. Les Blues ont pris le large à la 39e minute grâce à deux buts inscrits en l’espace de 31’’ par Jordan Kyrou et par Dylan Holloway. Kyrou devait signer le 3-0 à la 47e minute pour fermer la porte aux Jets. Nino Niederreiter a accusé un bilan de -1 pour un quatrième match sans comptabiliser le moindre point. A Saint-Paul où Vancouver s’est incliné 3-2 devant Minnesota après avoir mené à deux reprises au score, Pius Suter a été crédité des mêmes statistiques que le Grison. Le Zurichois avait trouvé le chemin des filets lors de ses trois derniers matches. Les Canucks ont été crucifiés par une réussite de Kirill Kaprizov après 4’36’’ de jeu dans la prolongation alors que Brock Boeser venait de trouver le poteau quelques secondes auparavant sur un deux contre un qui aurait dû leur donner la victoire.

Kyshawn George touché à la cheville Kyshawn George (à gauche) au duel avec Donovan Mitchell avant de se blesser. Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Coup dur pour Kyshawn George ! Le Valaisan s’est blessé à la cheville gauche lors de la défaite 118-87, la quinzième de rang, de Washington à Cleveland. Kyshawn George souffre d’une entorse après être allé au duel avec Donovan Mitchell. Il s’est blessé au deuxième quarter alors qu’il comptabilisait un temps de jeu de 11 minutes riche de 6 rebonds et de 2 assists. Il a dû être aidé par des membres du staff des Wizards pour regagner les vestiaires. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue. Le rookie n’a pas été le seul joueur de Washington à se blesser face à la meilleure équipe de la NBA. Corey Kispert a également été touché à la cheville alors que Malcolm Brogdon a ressenti des douleurs au genou. Ce match s’est joué à la fin du deuxième quarter. Les Cavaliers ont signé un partiel de 10-0 pour mener 48-28 et voguer ainsi tranquillement vers une 19e victoire en 22 matches, la plus large de la saison avec cet écart de 31 points.

Sion et Yverdon face à un grand défi Sion et Yverdon sont en lice mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Valaisans se rendent à Bâle (20h15), leader de Super League, et les Nord-Vaudois accueillent Lugano (20h30). Le défi est grand pour le FC Sion, qui ne s'est plus imposé dans la cité rhénane depuis le 7 juin 2015 en... Coupe de Suisse. Ce jour-là, les Sédunois soulevaient pour la 13e fois le trophée au terme d'un match remporté 3-0. Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées une fois à Tourbillon et la rencontre a accouché d'un match nul (1-1). Depuis, les Bâlois ont pris leurs aises en Super League et sont en tête du classement, avec un point d'avance sur Lugano et Servette. Yverdon - Lugano, acte III Yverdon retrouve de son côté Lugano pour la troisième fois en un mois et demi. Vainqueur 2-0 à domicile face aux Tessinois fin octobre, les Nord-Vaudois ont ensuite perdu début novembre au Cornaredo (2-0). Défaits par Lucerne sur leur pelouse samedi (1-0), les hommes d'Alessandro Mangiarratti sont à la peine en championnat. Mais ils pourraient profiter de la fatigue des Luganais, qui ont joué jeudi en Conference League et dimanche à Genève, où ils ont subi la loi de Servette (3-0).

Un premier rouge à l'encontre de Manuel Neuer Manuel Neuer prié de regagner bien vite les vestiaires... Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Leader de la Bundesliga, le Bayern Munich ne gagnera pas la Coupe d’Allemagne cette saison. Les Bavarois ont été éliminés sur leur pelouse en 1/8 de finale par le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka. Détenteur du trophée, le Bayer a forcé la décision sur une réussite de la tête de Nathan Tella à la 70e. Ce succès est logique dans la mesure où le Bayer évoluait à onze contre dix depuis la 17e minute. Cette rencontre a, en effet, été marquée par la... première expulsion de Manuel Neuer. A 38 ans et après plus de 850 matches, le portier a vu rouge pour la première fois après une sortie inconsidérée devant Jeremie Frimpong. A dix contre onze, les Bavarois ont cependant eu leur chance avant l’action décisive de la 70e qui a été initiée par Granit Xhaka.

Les Suissesses ont relevé la tête Coumba Louisa Sow (en blanc) au duel avec Grace Clinton. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Quatre jours après la déroute de Zurich contre l’Allemagne (0-6), la Suisse a relevé la tête. Elle a su cette fois limiter la casse à Sheffield pour ne s’incliner que 1-0 devant l’Angleterre. Même si les Championnes d’Europe en titre ont aligné une équipe très juvénile, les Suissesses méritent bien des éloges. Leur esprit de corps et leur sens du sacrifice leur ont permis de très bien défendre. Elles n’ont été battues que sur une réussite de la joueuse de Manchester United Grace Clinton à la 8e minute qui a surgi après qu’Elvira Herzog avait été sauvée par son poteau. La Suisse aurait même pu arracher le nul en fin de match si l’arbitre avait accordé en faveur d’Iman Beney. Mais la faute dont a été victime la Valaisanne n’a pas été jugée comme trop évidente par Madame Campos... Malgré cette défaite, la Suisse conclut son année sur une bonne note. Il ne faut pas oublier que Pia Sundhage était privée de plusieurs cadres à Sheffield. Malgré toutes les absentes, la Suédoise n’avait pas hésité à reléguer Alisha Lehmann sur le banc. La joueuse de la Juventus a payé au prix fort sa première mi-temps catastrophique contre l’Allemagne. Avec ce choix fort, Pia Sundhage démontre qu’il n’y aura aucun passe-droit dans son équipe l’an prochain à l’Euro.