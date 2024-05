Claudio Ranieri prend sa retraite ++ Pochettino quitte Chelsea

Claudio Ranieri prend sa retraite Claudio Ranieri met pour de bon fin à sa carrière de coach Image: KEYSTONE/EPA/FABIO MURRU Après presque 40 ans dans la peau d'un entraîneur, Claudio Ranieri se retire du monde du football. L'Italien de 73 ans quitte son poste à Cagliari à la fin de cette saison. En janvier 2023, un peu plus d'un an après son licenciement de Watford, Ranieri était revenu sur scène en devenant entraîneur de Cagliari. Avec le club sarde, il a fêté la promotion en Serie A et dimanche dernier, l'équipe a assuré son maintien dans l'élite. Ranieri a donc annoncé avant le dernier match de la saison, jeudi contre la Fiorentina, qu'il renonçait à poursuivre l'aventure malgré un contrat encore valable. Il restera comme l'homme qui avait conduit Leicester City au titre de champion d'Angleterre en 2016, à la surprise générale. Le Cagliari Calcio fait ses adieux à son entraîneur sur le site Internet du club avec ces mots: "Per sempre grati, Mister !" Toujours reconnaissant, Mister.

Pochettino et Chelsea se séparent "d'un commun accord" Pochettino quitte Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Chelsea et l'entraîneur Mauricio Pochettino "ont décidé d'un commun accord de se séparer", a annoncé mardi la formation londonienne, sixième du championnat d'Angleterre. Le technicien argentin était arrivé en début de saison. Il a vécu une première moitié de saison difficile, marquée par une grande irrégularité dans les résultats et par de multiples blessures. Il a redressé la barre en 2024, mais en vain.

Cobolli-Shevchenko en quart de finale à Genève Flavio Cobolli a sorti Ben Shelton au 2e tour à Genève Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Sorti d'entrée l'an dernier, Ben Shelton (ATP 15) n'a pas fait mieux pour sa deuxième participation au Geneva Open. Le gaucher américain, qui était exempté de 1er tour en sa qualité de tête de série no 4 du tableau, s'est incliné dès les 8es de finale mardi soir au Parc des Eaux-Vives. Ben Shelton, qui a cueilli début avril à Houston son premier titre sur terre battue, a été battu 4-6 7-6 (7/1) 6-2 par l'Italien Flavio Cobolli (ATP 56). Le demi-finaliste du dernier US Open avait pourtant le match en main, lui qui menait 6-4 4-2. Mais il a connu une baisse de régime fatale au moment de conclure. Flavio Cobolli, qui avait atteint les 16es de finale de l'Open d'Australie en janvier, se frottera jeudi en quart de finale au Kazakh Alexander Shevchenko (ATP 61). Celui-ci a bénéficié d'un jour de repos inattendu mardi, le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 66) déclarant forfait avant leur 2e tour. Têtes de série no 2 et 3 du tableau, Casper Ruud (ATP 2) et Taylor Fritz (ATP 7) entreront quant à eux en lice mercredi, comme Novak Djokovic. Le Norvégien, sacré en 2021 et en 2022 à Genève, se frottera à Sebastian Ofner (ATP 45) aux alentours de 15h30. L'Américain affrontera lui Alex Michelsen (ATP 65) vers 13h30.

L'Autriche sans son capitaine David Alaba à l'Euro David Alaba est bel et bien forfait pour l'Euro Image: KEYSTONE/AP/JOSE BRETON L'Autriche, premier adversaire de la France à l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet), sera privée de son capitaine David Alaba. Blessé, le défenseur du Real Madrid ne figure pas dans la liste de 29 joueurs présentée mardi par le sélectionneur Ralf Rangnick. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre avec son club, Alaba est insuffisamment remis et doit renoncer à l'Euro. Mais le capitaine de l'Autriche sera présent lors de la préparation au tournoi avec ses coéquipiers. "C'est naturellement très dommage qu'il ne soit pas disponible comme joueur. J'ai échangé avec lui ces dernières semaines, et il a martelé que c'était son grand souhait d'être malgré tout avec nous", a expliqué Ralf Rangnick. Le joueur rejoindra donc la sélection de l'Autriche "le 4 ou le 5 juin", a précisé le sélectionneur.

Une septième victoire pour les Canadiens Le Canada a signé mardi son 7e succès en 7 matches dans le Mondial 2024 Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Canada a battu la Tchéquie 4-3 après prolongation mardi au Championnat du monde à Prague. Un but de Dylan Cozens en prolongation et en infériorité numérique a permis aux joueurs d'André Tourigny de signer une septième victoire consécutive. Ils affronteront la Slovaquie en quart de finale. Ce succès des Canadiens a pour conséquence que la Suisse peut terminer 2e de son groupe si elle bat la Finlande à 20h20. Car si l'on connaît les huit qualifiés pour les quarts de finale, on ne connaît que deux affiches. L'autre quart assuré, c'est Suède-Finlande. Les Nordiques se sont qualifiés à la faveur de la défaite de l'Autriche 4-2 contre les Britanniques. Après avoir battu la Finlande à la dernière seconde et remonté un score de 6-1 à 6-6 face au Canada, l'Autriche n'a donc pas réussi à poursuivre son rêve de disputer un premier quart de finale. Dans l'autre groupe, les Etats-Unis ont battu la Lettonie 6-3. Les Américains sont donc assurés de la deuxième place et de jouer contre le 3e du groupe de la Suisse. Si la Suisse bat la Finlande, peu importe comment, elle sera 2e et jouera contre l'Allemagne. Si elle perd, peu importe comment, elle sera 3e et rencontrera les Etats-Unis dans un remake du quart de 2015 à Ostrava.

Novak Djokovic: "C'est l'un des plus beaux clubs du monde" Novak Djokovic a répondu aux médias en français mardi à Genève Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Novak Djokovic est l'attraction de la semaine au Geneva Open. A la veille de son entrée en lice face à Yannick Hanfmann (ATP 85), le no 1 mondial a répondu aux questions des médias, en français. "Je suis là pour gagner des matches et passer de beaux moments avec le public et ma famille. Pour l'instant, c'est très bien parti", a déclaré le Serbe, visiblement charmé par le cadre des Eaux-Vives. "C'est l'un des plus beaux clubs du monde, le parc est magnifique et la vue sur le lac est incroyable. C'est un super environnement pour jouer au tennis." Accueilli comme une rockstar au pays de Roger Federer - "et de Stan Wawrinka", n'a-t-il pas manqué de préciser - Novak Djokovic veut retrouver la confiance après un début de saison en deçà de ses standards. Il affirme s'être remis de sa mésaventure romaine, où il avait été éliminé en 16e de finale deux jours après avoir reçu une gourde en métal sur la tête. "Je me sens bien physiquement. Il n'y a pas meilleur entraînement pour moi que de jouer des matches en ce moment", a-t-il dit. Avant de se présenter aux médias, le "Djoker" a partagé un entraînement avec Casper Ruud devant un bon nombre de curieux plus intéressés par cette exhibition que par les deux autres matches qui se tenaient au même moment. "Franchement, c'est une très belle sensation de voir tout ce soutien ici. J'espère voir beaucoup de monde et des jeunes. Je veux donner envie aux enfants de prendre une raquette et de continuer à faire grandir ce sport", a-t-il ajouté.

Un cinquième succès d'étape pour Pogacar Tadej Pogacar est décidément insatiable Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Tadej Pogacar est insatiable sur ce Giro. Le Slovène a fêté mardi son cinquième succès d'étape en s'imposant sous la pluie à San Cristina Val Gardena avec 16'' d'avance sur l'Italien Giulio Pellizzari et le Colombien Daniel Martinez. Pogacar est passé à l'attaque peu avant le dernier kilomètre de l'ascension finale d'une étape raccourcie en raison des conditions météorologiques. Il accroît donc encore son avance en tête du classement général. Au moment de franchir la ligne, Pogacar, en manches courtes, a fait le décompte de ses victoires avec les doigts avant de lever le bras droit, montrant sa main pleine. Il a ensuite enlevé son maillot rose qu'il a donné à Pellizzari qu'il a repris en dernier. Après cette nouvelle victoire, le leader d'UAE compte désormais plus de sept minutes d'avance sur Daniel Martinez, son nouveau dauphin. Le Britannique Geraint Thomas a été le grand perdant du jour en craquant dans le dernier mur. Bras de fer avant l'étape Cette 16e étape a été raccourcie de 206 à 118 km après la suppression du premier col où il neigeait. Le départ a été décalé de trois heures et déporté dans la vallée après un bras de fer entre les coureurs, qui brandissaient la menace d'une grève si le parcours n'était pas modifié, et les organisateurs, déterminés d'abord à garder le même tracé. Les coureurs ont finalement rejoint en voiture un nouveau lieu de départ, à Lasa, où ils ont enfourché leur vélo en rase campagne devant une station-service pour prendre la direction de Santa Cristina Val Gardena, dans le froid et sous une pluie battante.

Rashford absent de la pré-liste de l'Angleterre Marcus Rashford ne jouera pas l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Marcus Rashford ne figure pas dans le groupe élargi de l'Angleterre pour la préparation à l'Euro 2024 dévoilé mardi par le sélectionneur des vice-champions d'Europe, Gareth Southgate. L'attaquant de Manchester United (26 ans, 60 sélections), cadre habituel des Three Lions, sort d'un exercice 2023/24 raté durant lequel il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est resté loin des performances réalisées l'année précédente (30 buts et 10 "assists"). "Ce sont des décisions difficiles à prendre. Dans le cas de Marcus, j'ai simplement le sentiment que d'autres joueurs dans cette zone ont fait de meilleures saisons. C'est aussi simple que cela", s'est justifié en conférence de presse Southgate qui, sur l'aile gauche, peut compter sur Anthony Gordon, Jack Grealish ou encore Phil Foden. Un 11e grand tournoi pour CR7 Cristiano Ronaldo figure par ailleurs dans la liste des 26 joueurs pour l'Euro 2024 dévoilée mardi par le sélectionneur de l'équipe du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez. Le quintuple Ballon d'or disputera à 39 ans son 11e grand tournoi international. Vingt ans après ses débuts à l'Euro 2004 organisé au Portugal et huit ans après le sacre de la Seleçao à l'Euro 2016, le natif de Madère se prépare donc à jouer son 6e championnat d'Europe. Ce sera un nouveau record de participation à un Euro pour celui qui détient déjà le record mondial de sélections (206) et de buts (128) en équipe nationale.

Geneva Open: Andy Murray éliminé dès le 1er tour Andy Murray: un petit tour et puis s'en va au Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Andy Murray (ATP 75) a échoué dès le 1er tour au Geneva Open. Le Britannique a été battu par l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 85) en deux sets, 7-5 6-2. Le match avait été interrompu par la pluie lundi soir. Murray n'a pas profité de la nuit pour trouver la solution face à son adversaire. Il ne retrouvera ainsi donc pas le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) pour ce qui aurait été une belle affiche au 2e tour.

Deux embarcations suisses de plus qualifiées pour les JO Déception pour Jeannine Gmelin et Nina Wettstein: pas de JO Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Deux nouvelles embarcations suisses se sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris. Elles ont obtenu ce droit sur le Rotsee lors du tournoi de qualification. Le quatre sans barreur suisse a décroché comme attendu son billet pour les JO. Sur le Rotsee, Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch ont obtenu la deuxième place de la finale du tournoi de qualification derrière l'Italie. C'est la cinquième embarcation suisse qui sera présente au rendez-vous parisien cet été. Une sixième a suivi grâce à la Bernoise Aurelia-Maxima Janzen (20 ans), qui a pris une belle et inattendue deuxième place en skiff et a donc aussi gagné le droit de se rendre à Paris. Si la qualification du quatre sans barreur était attendue, il fallait un exploit pour le deux de couple poids légers dames formé par Eline Rol et Olivia Nacht. Mais cela ne s'est pas produit, le duo finissant au cinquième rang à plus de sept secondes d'un billet pour Paris. La déception est aussi de mise pour le deux de couple dames: Jeannine Gmelin et Nina Wettstein ne sont pas parvenues à aller au bout de leur rêve. Elles n'ont pris que la cinquième place de la course, à plus de huit secondes des Britanniques classées deuxièmes. Gmelin ne disputera ainsi pas ses troisièmes JO.

Clap de fin cet été pour l'international allemand Toni Kroos Toni Kroos: une immense carrière remplie de trophées Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Toni Kroos (34 ans) mettra fin à sa carrière professionnelle après l'Euro cet été. Le milieu de terrain allemand du Real Madrid l'a annoncé sur Instagram. Le meneur de jeu a précisé vouloir arrêter à son meilleur niveau. Kroos s'est construit un immense palmarès tant avec ses clubs qu'avec le maillot de l'équipe nationale allemande. Il a ainsi gagné la Coupe du monde 2014 avec la Mannschaft. Avec le Bayern Munich, il a gagné la Ligue des champions (2013), la Bundesliga (2008, 2013, 2014), la Coupe d'Allemagne (2008, 2013, 2014) et le Mondial des clubs (2013). Au Real Madrid, qu'il a rejoint à l'été 2014, il a accumulé quatre Ligues des champions (2016, 2017, 2018, 2022), quatre titres de champion d'Espagne (2017, 2020, 2022, 2024), une Coupe d'Espagne (2023) et cinq Coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). Il aura l'occasion d'ajouter une nouvelle Ligue des champions le 1er juin à Wembley en finale contre Borussia Dortmund. Ce sera son dernier match avec le club madrilène.

Décès de Karl-Heinz Schnellinger à 85 ans Karl-Heinz Schnellinger (bras levés) durant la finale de la Coupe du monde 1966 à Wembley contre l'Angleterre Image: KEYSTONE/AP NY/STR L'ancien défenseur international allemand Karl-Heinz Schnellinger est décédé à Milan à l'âge de 85 ans. Il avait notamment disputé quatre phases finales de Coupe du monde. Schnellinger avait été champion d'Allemagne avec Cologne en 1962 avant d'être l'un des premiers Allemands à partir jouer en Italie. Après une saison à Mantoue et une autre à l'AS Rome, il a évolué de 1965 à 1974 à l'AC Milan, où il a notamment remporté un titre de champion (1968), une Ligue des champions (1969) et deux Coupes des vainqueurs de Coupes (1968, 1973). Le défenseur compte 47 sélections en équipe d'Allemagne de l'Ouest. Il n'a marqué qu'un but, mais celui-ci est resté légendaire. Il avait en effet égalisé à 1-1 en fin de match lors de la demi-finale de Coupe du monde contre l'Italie. La Squadra s'était ensuite imposée 4-3 ap au terme d'une rencontre demeurée dans les annales.

Les Oilers battent Vancouver 3-2 dans l'acte VII La joie des Oilers, qui défieront Dallas en finale de la Conférence Ouest Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Pius Suter et Vancouver ne disputeront pas la finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Canucks ont été battus 3-2 à domicile par Edmonton lundi dans l'acte VII de leur demi-finale de Conférence. Vancouver a été dominé dès les premiers instants de ce match décisif, ne cadrant que 2 tirs dans le premier tiers contre 13 pour les Oilers. Les Canucks n'ont d'ailleurs pas pu adresser le moindre tir cadré en direction de la cage d'Arturs Silovs (26 arrêts au total) durant une supériorité numérique de 4 minutes. Cet avantage numérique s'est terminé après 14'' de jeu dans la deuxième période. Et 62'' plus tard, les Oilers ont enfin pu concrétiser leur domination grâce à une réussite du défenseur Cody Ceci. Zach Hyman a signé son 11e but dans ces play-off à la 26e, Ryan Nugent-Hopkins marquant le 3-0 à la 36e en "power play". Les Canucks ont su réagir dans le troisième tiers, même s'ils n'ont au final réussi que 17 tirs cadrés (dont 1 pour Suter). Des buts de Conor Garland et de Filip Hronek leur ont même permis de revenir à une longueur à plus de 4' de la fin. Mais les Oilers ont su resserrer leur défense dans les derniers instants. Edmonton défiera donc Dallas dès jeudi soir en finale de la Conférence Ouest, alors que les New York Rangers et Florida se frotteront en finale à l'Est à partir de mercredi. Pour Vancouver, privé de son meilleur buteur Brock Boeser (blessé) pour cet acte VII, le rêve de devenir la première franchise canadienne à gagner la Coupe Stanley depuis 1993 s'est en revanche envolé.

Casper Ruud, l'habitué a franchi un palier Vainqueur en 2021 et 2022 au Geneva Open, Casper Ruud est désormais un habitué du Parc des Eaux-Vives. Le Norvégien veut monter en puissance cette semaine avant, pourquoi pas, de triompher enfin en Grand Chelem, à Roland-Garros. Malgré une déconvenue lors de son premier match au Masters 1000 de Rome, Casper Ruud est l'un des hommes en forme de ce début de saison. "J'aurais aimé faire mieux à Madrid (réd: élimination en 8e de finale) et à Rome, mais j'ai connu de très belles semaines auparavant, à Barcelone et à Monte-Carlo", éclaire le no 7 mondial, présent en conférence de presse à Genève lundi. "D'ailleurs, je n'ai jamais gagné autant de matches à ce stade de la saison (réd: 31) depuis mes débuts sur le circuit." Des paliers franchis Après dix premiers titres obtenus dans des tournois estampillés ATP 250, dont deux à Gstaad et deux à Genève, Ruud a remporté en Catalogne le tournoi le plus prestigieux de sa carrière (un ATP 500). Et ce avec la manière, en dominant Stefanos Tsitsipas, une semaine après avoir cédé contre le Grec en finale sur le Rocher monégasque, où il s'était aussi offert le scalp de Novak Djokovic. Cette victoire, sa première face au Serbe et face à un numéro 1 mondial, a sans doute permis au natif d'Oslo de passer un cap. "Je pense que j'évolue à un meilleur niveau qu'il y a un an. Mais je sais que mon année sera évaluée sur mes performances en Grand Chelem. Cela ne s'est pas très bien passé à l'Open d'Australie (défaite au 3e tour contre Cameron Norrie), donc j'espère que ce sera une autre histoire à Paris", lâche-t-il. Avec les pépins physiques de Jannick Sinner et Carlos Alcaraz, la méforme de Djokovic, Casper Ruud peut légitimement nourrir de grandes ambitions à Roland-Garros, après avoir buté sur la dernière marche lors des deux précédentes éditions. "Ce sera un tournoi ouvert, il y a cinq ou six joueurs pouvant prétendre au titre selon moi", présage le Norvégien. S'il n'a pas le style flamboyant d'Alcaraz ni la puissance brute de Sinner, Ruud n'en demeure pas moins l'un des joueurs les plus solides du circuit, surtout sur terre battue. Seul "Nole" a fait mieux que ses trois finales atteintes lors des huit derniers tournois du Grand Chelem. Il convient aussi de rappeler qu'une victoire à New York en 2022, où il n'avait pas réussi à contenir la furia d'Alcaraz, aurait fait de lui le numéro 1 mondial. Une carrière déjà réussie Lorsqu'on lui demande de jeter un oeil dans le rétroviseur, le Norvégien de 25 ans estime avoir déjà dépassé certaines attentes. "Il y a évidemment beaucoup d'objectifs que j'aimerais atteindre, mais d'un autre côté, j'ai déjà accompli des choses que j'aurais jugées irréalistes lorsque j'étais plus jeune", juge-t-il. Mais le double vainqueur du tournoi genevois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Maintenant que je suis dans cette position, cela me donne envie de pousser davantage, de jouer des grands matches, de faire de bons résultats dans les plus grands tournois. Quand on jette un oeil à ce qu'ont accompli Novak, Rafa (Nadal) et Roger (Federer), on prend conscience de tout ce qu'il est possible de gagner dans ce sport. Ce sont des objectifs que je pourchasse et pour lesquels je m'entraîne chaque jour." Avant d'imiter ses glorieux aînés, Casper Ruud veut retrouver la victoire à Genève après avoir cédé son bien au Chilien Nicolas Jarry, qui l'avait battu en quart de finale l'an dernier: "J'ai toujours bien joué ici et c'est un lieu important dans ma carrière. J'espère pouvoir rester jusqu'à samedi." Mais l'adversité n'a peut-être jamais été aussi forte au Parc des Eaux-Vives. Sur son chemin vers un troisième titre en quatre ans, il pourrait faire face au "terrien" argentin Sebastian Baez et au fougueux américain Ben Shelton, demi-finaliste du dernier US Open. Avant une éventuelle affiche digne d'une finale de Grand Chelem qui ne déplairait ni aux organisateurs ni aux spectateurs, samedi contre Novak Djokovic.