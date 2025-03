Colley absent plusieurs semaines ++ Gremaud en finale

Young Boys: plusieurs semaines d'absence pour Colley Ebrima Colley avait quitté le stade sur une civière dimanche Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les Young Boys seront privés d'Ebrima Colley (25 ans) durant plusieurs semaines, a indiqué le club. L'attaquant gambien s'est blessé à une épaule dimanche lors du succès des Bernois 2-1 à Bâle. Colley a dû être remplacé après 19 minutes de jeu. Il a été touché lors d'un duel et est lourdement retombé sur une épaule. L'international gambien avait été évacué sur une civière.

Mondiaux: Mathilde Gremaud qualifiée pour la finale du slopestyle Mathilde Gremaud disputera samedi la finale du slopestyle des Mondiaux en Engadine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les espoirs suisses en finale du slopestyle samedi aux Mondiaux en Engadine reposeront uniquement sur Mathilde Gremaud. Sarah Höfflin a en effet échoué lors de la qualification. La Fribourgeoise Mathilde Gremaud (25 ans) s'est qualifiée pour la finale - qui aura lieu dès 10h00 - avec le troisième total de points. Elle a chuté lors de son premier essai avant de réussir 70,92 points. Seules l'Italienne Sara Tabanelli et la Canadienne Megan Oldham ont fait mieux. Quant à la Genevoise Sarah Höfflin, elle a manqué ses deux manches et a pris la 16e place. Il lui a manqué 2,5 points pour figurer parmi les douze finalistes.

Mondiaux: un huitième succès de suite pour le CC Aarau Tout roule pour Silvana Tirinzoni et son équipe Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Et de huit! Le CC Aarau de Silvana Tirinzoni a signé un nouveau succès aux Mondiaux à Uijeongbu. Les Suissesses ont dominé la Norvège 8-4. La partie a cependant été équilibrée assez longtemps. Le quatuor suisse composé de Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz a pris régulièrement l'avantage, mais les Norvégiennes ont chaque fois répliqué. Au 7e end, les Suissesses sont parvenues à voler une pierre avant de réussir un coup de trois au 9e end, ce qui a incité leurs adversaires à renoncer. Le CC Aarau, toujours invaincu dans ces Mondiaux, affrontera le Canada et la Lituanie jeudi, avant de boucler le Round Robin vendredi face à la Suède et au Danemark.

Les Hawks renouent avec la victoire après deux défaites d'affilée Trae Young a brillé mardi face aux Hornets Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les Hawks ont renoué avec la victoire mardi en NBA. Atlanta s'est aisément imposé 134-102 sur le parquet des Charlotte Hornets. Toujours privé de Clint Capela, qui fait tranquillement connaissance avec son nouveau rôle de papa, Atlanta a décroché son quatrième succès en quatre duels livrés face aux Hornets cette saison. Les Hawks ont ainsi mis fin à une série de deux défaites pour décrocher une cinquième victoire dans leurs sept dernières parties. Portés par Trae Young (31 points, 8 assists) et par Dyson Daniels (22 points, 7 rebonds, 7 assists), les Hawks ont pris le large dans un troisième quart-temps remporté 36-23. De 70-57 à la mi-temps, le score est ainsi passé à 106-80 à 12 minutes de la fin.

Un doublé pour Pius Suter face aux Jets Pius Suter a atteint pour la 1re fois la barre des 20 buts en une saison Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Pius Suter a brillé mardi en NHL. Le Zurichois de Vancouver a signé un doublé dans un match gagné 6-2 par les Canucks face aux Jets de Nino Niederreiter. Auteur du 5-2 à la 55e puis du 6-2 à 4 secondes de la fin (dans une cage vide), Pius Suter atteint ainsi pour la première fois la barre des 20 réussites en une saison en NHL. Avec 20 buts et 14 assists cumulés cette saison, le centre n'est plus qu'à 2 points de son record établi en 2021/22 sous le maillot de Detroit. Cette victoire, la troisième dans leurs quatre derniers matches, permet aux Canucks de garder la 8e place à l'Ouest, soit la deuxième wild-card disponible pour les play-off. Vancouver est à égalité avec St. Louis (9e), qui a disputé un match de plus, et compte 2 points d'avance sur Calgary (10e), qui a un match en retard. La soirée fut plus difficile pour Nino Niederreiter, qui a terminé la partie avec un différentiel de -3 en n'ayant passé que 11'42 sur la glace. Winnipeg reste largement en tête de la Conférence Ouest avec 98 points soit 9 de plus que les Dallas Stars de Lian Bichsel, lesquels ont battu Anaheim 4-3 après prolongation mardi.

Masarova enchaîne un 3e succès en Floride Rebeka Masarova a passé le 1er tour à Miami Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Issue des qualifications, Rebeka Masarova (WTA 168) a enchaîné un troisième succès consécutif dans le WTA 1000 de Miami. La Bâloise de 25 ans s'est hissée au 2e tour du tableau principal en battant une autre qualifiée, Greet Minnen (WTA 83). Rebeka Masarova, qui représente à nouveau la Suisse depuis le début de l'année, s'est imposée 6-7 (4/7) 6-4 7-5. Il s'agit de son premier succès sur le circuit WTA depuis le mois de septembre, et de sa première victoire en quatre duels livrés face à la Belge. Sa tâche s'annonce ardue au 2e tour. Rebeka Masarova défiera ainsi la Croate Donna Vekic (WTA 19), vice-championne olympique l'été dernier à Paris.

Il lui ressemble, mais Davide Callà n'est pas un "Contini 2.0" Davide Callà est le nouvel assistant du sélectionneur Murat Yakin. Le quadragénaire a plusieurs choses en commun avec son prédécesseur Giorgio Contini, mais il veut écrire sa propre histoire. "Faites attention aux lignes! Si le ballon est sorti, on me le signale immédiatement", lance Davide Callà aux joueurs en pointant sa montre et en répétant avec un clin d'œil: "Line-Technology". Il règne une ambiance décontractée ce mardi sur le terrain d'Almancil, où l'équipe de Suisse se prépare pour ses matches amicaux contre l'Irlande du Nord (vendredi à Belfast) et le Luxembourg (mardi à Saint-Gall). Le nouvel entraîneur adjoint discute avec les joueurs comme s'il faisait partie de l'équipe depuis longtemps. Après avoir été accueillis par la pluie lundi dans le sud du Portugal, les joueurs ont eu droit au soleil pour profiter au mieux de la pelouse parfaite du complexe dans lequel ils séjourneront jusqu'à jeudi. Des conditions idéales pour un premier entraînement sous la direction de Davide Callà. "Il est très investi et nous parle beaucoup", témoigne le défenseur Isaac Schmidt, qui découvre lui aussi la sélection cette semaine. "Il rigole beaucoup et réussit à nous mettre à l'aise." "L'homme idéal" C'est exactement ce que l'ASF espérait en engageant le natif de Winterthour. "Dans le staff, il ne faut pas seulement des compétences, il faut aussi des personnes avec la bonne énergie", abonde Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, convaincu d'avoir trouvé la perle rare pour assister Murat Yakin. Le sélectionneur ne tarit pas non plus d'éloges sur son nouvel assistant, qu'il a déjà qualifié à plusieurs reprises "d'homme idéal". Davide Callà a succédé à Giorgio Contini sur le banc de l'équipe de Suisse. Le parallèle le plus évident entre les deux hommes est le multilinguisme. Comme Contini, Callà, de dix ans son cadet, parle l'allemand, le français, l'italien, l'anglais et l'espagnol. Des capacités qui n'ont pas de prix dans une équipe composée d'une grande fraction de Romands (dix, en comptant le néophyte Lucas Blondel). Mais ce n'est pas le seul point de comparaison entre Contini et Callà. Les deux ont grandi à Winterthour, les deux ont des racines italiennes et les deux sont appréciés pour leur ouverture d'esprit. Le fait que l'ASF cherchait un homme au profil similaire n'est pas surprenant après la collaboration réussie entre Yakin et Contini. Pas un "Contini 2.0" Callà ne se voit toutefois pas comme un "Contini 2.0": "Je ne veux pas copier quelqu'un, mais être moi-même". D'ailleurs, les deux hommes se sont fait face dimanche en Super League: Contini en tant qu'entraîneur des Young Boys, Callà en tant qu'assistant au FC Bâle. Le nouveau bras droit de Murat Yakin n'a volontairement pas cherché à obtenir des conseils ou à savoir comment son prédécesseur avait vécu son expérience avec l'équipe de Suisse. "Je veux me faire ma propre idée", affirme-t-il. Jusqu'à l'été, Callà continuera d'exercer son double mandat pour le FC Bâle et pour la Suisse, avant de se concentrer à plein temps sur la sélection. Il assure être capable de gérer ces deux casquettes durant ces prochains mois. "Je vais apporter mes idées et essayer de soutenir Murat le mieux possible, tout en le défiant un peu. Demander pourquoi tel joueur et pas un autre? Murat doit remarquer que je réfléchis avec lui et que je place le succès de l'équipe avant tout autre chose", détaille-t-il. Un rêve finalement réalisé L'année dernière, l'ancien milieu de terrain faisait déjà partie des candidats pour le poste d'entraîneur-assistant. Le club rhénan, qui se trouvait alors dans une situation sportive des plus compliquées, n'avait pas donné son accord. "Je ne pouvais pas laisser passer cette chance une deuxième fois", explique-t-il. Cet engagement lui permet de réaliser un rêve qu'il n'a jamais pu atteindre en tant que joueur. Durant sa carrière, il n'a en effet pas eu l'occasion de disputer un match international avec l'équipe nationale A, malgré 23 sélections (3 buts) avec les M21 - un record. "Mais cela me réjouit énormément d'y être parvenu en tant qu'entraîneur-assistant."

Clivaz: "Elles commencent à nous habituer à l'exceptionnel" Florian Clivaz est un coach et manager comblé. Ses protégées Ditaji et Mujinga Kambundji ont fait le plein de confiance lors des Européens en salle. Les deux soeurs rêvent désormais de podium à Nanjing, théâtre de vendredi à dimanche prochain des championnats du monde en salle. "Elles commencent à nous habituer à l'exceptionnel", lâche Florian Clivaz lorsqu'on lui demande si les performances de Ditaji (1re du 60 m haies en 7''67, nouveau record d'Europe et meilleure performance mondiale 2025) et de Mujinga Kambundji (2e du 60 m en 7''02) aux Championnats d'Europe d'Apeldoorn ont pu l'étonner. "Elles ne sont visiblement pas faites comme nous! Elles brillent toujours quand il le faut. Avec elles, on ne se demande bientôt plus si elles vont performer, mais plutôt à quel point elles le feront", poursuit l'ancien sprinter, qui s'est confié par téléphone à Keystone-ATS la semaine dernière. "En compétition, avec l'adrénaline, c'est là qu'elles s'expriment le mieux", souligne le Valaisan, tout de même surpris par ce qu'a montré la cadette à Apeldoorn: "Elle a progressé dans tous les domaines depuis septembre. Mais c'est une chose de le montrer à l'entraînement, et une autre de le prouver en compétition." Ditaji Kambundji (22 ans) a même fait son entrée dans la cour des très grandes à Apeldoorn en signant le 2e meilleur temps de l'histoire sur 60 m haies, derrière le record du monde de la Bahaméenne Devynne Charlton (7''65, réalisé l'an dernier). "Ce chrono est énorme", se réjouit Florian Clivaz. "Mécanique de précision" Pour Mujinga Kambundji (32 ans), l'euphorie n'est évidemment pas aussi grande. La Bernoise a déjà couru plus vite: elle co-détient le 4e chrono de l'histoire (6''96, à 0''04 du record du monde) depuis son sacre mondial en salle à Belgrade en 2022. "Mujinga (red: qui a été battue pour 0''01 par l'Italienne Zaynab Dosso à Apeldoorn) n'a logiquement pas fait une course aussi exceptionnelle que Ditaji", concède Florian Clivaz, conscient qu'il y a bien mieux à faire notamment dans la mise en train. Alors qu'elle détient le deuxième temps de l'année. S'il s'agit de savourer ces nouvelles médailles internationales, pas question toutefois de se reposer sur ses lauriers. "Il n'y a pas eu de champagne ni de fiesta", se marre Florian Clivaz. "On a en revanche pris un moment avec toute l'équipe pour se dire qu'on avait réalisé quelque chose de bien", précise-t-il. "Avec si peu de temps entre les Européens et les Mondiaux, on doit vite passer à autre chose malgré toutes les émotions vécues", rappelle-t-il. "A Nanjing, elles vont monter en intensité à l'entraînement, en se concentrant sur les détails. C'est de la mécanique de précision", compare-t-il. La récupération, physiquement comme mentalement, est bien sûr primordiale. Mais "ne rien faire n'aide pas à récupérer plus rapidement", explique Clivaz. "Un entraînement spécifique à la récupération est nécessaire." "Ditaji doit viser haut" En Chine, en l'absence de plusieurs cadors américaines ou jamaïcaines, le premier objectif sera de se hisser en finale. "On espère deux médailles, mais on ne peut pas compenser la moindre erreur sur une si courte distance. Et si elles sont en finale, elles voudront le titre", déclare Florian Clivaz. "Avec un chrono comme celui d'Apeldoorn et en tant que deuxième performeuse de l'histoire, Ditaji doit viser haut", enchaîne-t-il. Personne n'a il est vrai couru aussi vite en 2025 parmi les engagées. Pas même la recordwoman du monde Devynne Charlton, qui n'a pour l'heure pas fait mieux que 7''83 cette saison. "Mais Ditaji doit digérer son exploit. Une telle performance laisse des traces", tempère-t-il. C'est là que la synergie et l'harmonie entre les soeurs peuvent faire la différence: "Ditaji amène sa fraîcheur et une motivation nouvelle. Mujinga apporte elle toute son expérience", qui doit profiter tant à l'aînée, qui se sait capable de se sublimer, qu'à la cadette, qui doit désormais confirmer.

L'ATP et la WTA attaquées en justice par des joueurs Novak Djokovic et d'autres athlètes de l'ATP et la WTA attaquent les organisations Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Une vingtaine de joueurs de tennis et un syndicat professionnel ont intenté mardi une série d'actions en justice visant plusieurs instances de gouvernance du sport, dont l'ATP et la WTA. Elles sont accusées de promouvoir un "système corrompu, illégal et abusif". Cofondée par l'ex-no 1 mondial Novak Djokovic et le Canadien Vasek Pospisil, l'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) et la vingtaine de joueurs en question "ont initié une série d'actions en justice aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne contre les instances de gouvernance du sport", a fait savoir le syndicat dans un communiqué de presse. L'ATP et la WTA, qui régissent respectivement les circuits masculin et féminin, ainsi que la Fédération internationale de tennis (ITF) et l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) sont visées par ces actions. Pour le directeur exécutif de la PTPA Ahmad Nassar, "le tennis est cassé. Les joueurs sont piégés dans un système injuste qui exploite leur talent, supprime leurs revenus et met en danger leur santé et leur sécurité. Nous avons épuisé toutes les options pour réformer par le dialogue", assène-t-il. L'Australien Nick Kyrgios, la Française Varvara Gracheva ou l'Américain Reilly Opelka se sont associés à la procédure intentée par la PTPA aux Etats-Unis, le Français Corentin Moutet et le Japonais Taro Daniel se joignant pour leur part à l'action initiée au Royaume-Uni. Dans le détail, les plaignants dénoncent "un calendrier insoutenable", avec des tournois programmées onze mois sur douze, et un "mépris envers les joueurs", contraints de "subir des matches qui s'achèvent à 3h du matin". Ces derniers doivent "jouer avec des balles différentes d'une semaine à l'autre", ce qui conduit à des blessures chroniques "au poignet, au coude et à l'épaule", déplorent-ils. En outre, "les joueurs sont soumis (...) à des contrôles antidopage aléatoires au beau milieu de la nuit et à des interrogatoires" sans avocat pour les défendre, accusent les plaignants. Alors que certains joueurs ont dénoncé l'indulgence de l'Itia dans les affaires de dopage visant Jannik Sinner et Iga Swiatek, l'instance est accusée d'avoir "suspendu des joueurs sur la base de preuves légères ou fabriquées de toutes pièces". Les plaignants reprochent enfin aux instances de gouvernance "d'exploiter financièrement les joueurs", bien que les mieux classés d'entre eux amassent des millions d'euros chaque année. Citée dans le communiqué, la Roumaine Sorana Cirstea (101e au classement WTA) juge que "les conditions actuelles - calendrier exigeant, incertitude financière, soutien inapproprié - sont insoutenables. Les joueurs actuels et les prochaines générations méritent mieux. Nous n'abandonnerons pas avant qu'un réel changement advienne!", conclut-elle.

Berne reste en vie, Davos à une victoire des demi-finales Waltteri Merelä fête le but décisif de Lukas Klok Image: KEYSTONE/PostFinance Fribourg s'est incliné 3-2 ap dans le 3e acte des quarts de finale des play-off de National League. Mais les Dragons mènent toujours 2-1 dans la série. On pensait qu'il ne pouvait rien arriver à ce Fribourg-là. Après avoir égalisé chanceusement par Rathgeb à la 59e, les joueurs de Lars Leuenberger pouvaient attaquer sereinement la prolongation. Mais une erreur de marquage a permis à Lukas Klok de tourner autour de la cage pour battre Berra et offrir le premier point aux Bernois. Ou le point de l'espoir dans une partie qui n'a pas atteint des sommets. Contraint de se passer de Jacob De la Rose, blessé, Lars Leuenberger avait décidé de titulariser son défenseur Andreas Borgman en attaque. Le Suédois a plutôt bien joué...jusqu'à la 23e. C'est le moment choisi par l'ancien joueur de Frölunda pour se rendre coupable d'une vilaine faute sur Marc Marchon. Borgman a donc pu filer à la douche avant ses coéquipiers. Pire pour les Dragons, Berne a pu égaliser durant cette longue période de supériorité numérique. A la 25e, Marco Lehmann a poussé au fond un puck renvoyé par Berra. Sans être véritablement supérieurs aux Fribourgeois, les Ours ont quand même trouvé le moyen de passer devant pour la première fois dans cette série. A la 44e et à la suite d'une perte de puck de Berstchy, c'est Fabian Ritzmann qui a inscrit le 2-1. Comme lors des deux précédents matches de cette série, c'était Fribourg qui avait frappé en premier, en power-play, via l'inusable Julien Sprunger (15e). Buteur patenté, il est étonnant de constater que le capitaine des Dragons n'avait plus marqué en play-off depuis 2022. A noter que Jussi Tapola a dû composer sans son meilleur joueur Austin Czarnik, annoncé blessé. Triplé de Tambellini Davos patine sur l'eau. Les Grisons ont enlevé l'acte III contre Zoug 4-0 et les voilà qui mènent 3-0 dans la série. Lorsque les affiches des quarts de finale sont sorties, personne n'imaginait un cavalier seul d'une équipe dans le duel entre Davos et Zoug. Et pourtant c'est bien ce qui est en train de se passer. Les joueurs de Dan Tangnes semblent être tombés sur un sacré os. Dans une partie musclée avec 22 pénalités mineures et deux méconduites de match à l'encontre de Fredrik Olofsson et Mike Künzle, les Zougois ont coulé à la mi-match. Les Grisons ont classé l'affaire en moins de quatre minutes grâce à un doublé de Tambellini à 4 contre 5 et à 5 contre 4, et à une réussite de Valentin Nussbaumer. Tambellini a complété son hat-trick lors du troisième tiers. Dos au mur, Zoug va devoir se dépouiller pour espérer inverser le cours des choses. Peut-être Tangnes devra-t-il invoquer les esprits de la finale de 2022 lorsque Zoug avait réussi l'exploit de revenir de 0-3 à 4-3 en finale du championnat contre Zurich.

Sinner annoncé au tournoi de Hambourg, juste avant Roland-Garros Jannik Sinner sera présent à Hambourg Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Suspendu jusqu'au 4 mai après un contrôle positif à un anabolisant, le no 1 Jannik Sinner disputera le tournoi ATP 500 de Hambourg (18-24 mai). Les organisateurs allemands l'ont indiqué mardi. "Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner s'alignera à l'Open d'Hambourg 2025", ont-ils annoncé sur le réseau social X (ex-Twitter). Disputé sur terre battue, le tournoi allemand sera la deuxième épreuve disputée par le no 1 mondial à son retour de suspension. Il est programmé juste avant Roland-Garros (25 mai-8 juin). Le tournoi de reprise de l'Italien de 23 ans sera le Masters 1000 de Rome (7-18 mai), également sur terre battue, a confirmé l'entourage du triple lauréat en Grand Chelem. Testé positif en mars 2024 au clostebol, un produit anabolisant, Jannik Sinner a été suspendu trois mois après un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA), annoncé mi-février. Décrié par plusieurs figures du tennis mondial comme le Suisse Stan Wawrinka ou l'Australien Nick Kyrgios, cet accord prive l'Italien de quatre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid) mais d'aucun des trois tournois du Grand Chelem devant encore être disputés en 2025. Depuis le début de l'affaire, Jannik Sinner a plaidé la contamination accidentelle au clostebol, à l'occasion d'un massage prodigué par un membre de son staff. Une explication retenue par l'AMA, qui a dit en février accepter "que M. Sinner n'avait pas l'intention de tricher, que son exposition au clostebol ne lui a procuré aucun avantage en termes d'amélioration des performances et qu'elle s'est produite à son insu". L'instance basée à Montréal a néanmoins infligé une suspension de trois mois à Sinner, arguant qu'"un sportif est responsable de la négligence de son entourage."

Mondiaux dames: nouveau succès des Suissesses Silvana Tirinzoni: une victoire de plus Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Le CC Aarau reste invaincu aux Mondiaux à Uijeongbu. Silvana Tirinzoni et son équipe ont battu la Corée du Sud, pays organisateur, 9-6 mardi pour signer un sixième succès consécutif. Le quatuor suisse composé de Selina Witschonke, Carole Howald, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont su bien réagir après avoir été mené 3-0 après le 3e end. Un coup de deux au 6e end, puis deux pierres volées au suivant ont remis les Argoviennes dans le bon sens. Les derniers ends ont été très serrés, et il a fallu parfois mesurer les pierres pour déterminer qui marquait le point. Les Suissesses avaient un coup d'avance avant l'ultime end, mais elles n'avaient pas le bénéfice de la dernière pierre. Mais les Coréennes n'ont pas su en profiter et leurs adversaires ont encore volé deux pierres pour l'emporter finalement 9-6. La Suisse affrontera encore l'Italie mardi plus tard dans la journée.

Borussia Mönchengladbach: nouvelle pause forcée pour Jonas Omlin Nouvelle blessure pour Jonas Omlin Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La malchance s'acharne sur Jonas Omlin. Le gardien suisse de Borussia Mönchengladbach va devoir observer une nouvelle pause en raison d'une blessure musculaire aux adducteurs. Omlin (31 ans) a été touché lors du succès de son club 4-2 samedi sur la pelouse du Werder Brême. Il a dû être remplacé à une vingtaine de minutes de la fin du match. Le Suisse sera "vraisemblablement absent durant les prochaines rencontres", a écrit le Borussia sur sa page internet. Jonas Omlin avait déjà manqué deux mois l'automne dernier en raison d'une blessure à un mollet. La saison dernière, une blessure à une épaule l'avait aussi mis sur le flanc pour une longue période.

Une 52e défaite pour les Washington Wizards Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi la loi de Portland lundi Image: KEYSTONE/AP/Craig Mitchelldyer Washington n'est pas parvenu à décrocher une troisième victoire consécutive lundi en NBA. Les Wizards de Kyshawn George se sont inclinés 112-97 sur le parquet des Portland Trail Blazers. Le "rookie" valaisan Kyshawn George a une nouvelle fois livré la marchandise, réussissant 11 points (à 5/11 au tir) et 3 rebonds. Mais les Wizards n'ont pas trouvé la solution pour freiner le shooteur de Portland Anfernee Simons (30 points). Washington, qui affiche le moins bon bilan de la Conférence Est avec 15 succès pour 52 défaites, bouclera un long "road trip" (sept matches de suite à l'extérieur) mercredi. Les Wizards iront se frotter au Utah Jazz, dernier de la Conférence Ouest avec 15 victoires également mais déjà 54 défaites.