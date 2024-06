Coquard gagne la 2e étape ++ Prison pour des fans racistes

Thomas Häberli succède à René Weiler Thomas Häberli le nouvel entraîneur du Servette FC. Image: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER René Weiler n’a pas tardé à opérer son choix. Le nouveau directeur sportif du Servette FC a trouvé son successeur sur le banc de touche en la personne de Thomas Häberli. Après trois ans à la tête de l’Estonie, le Lucernois de 50 ans revient au pays dans un rôle qui ne sera pas simple. Il devra, en effet, trouver sa place dans le sillage de René Weiler, qui s’est avancé comme l’homme fort du club après l’avoir mené à la victoire en Coupe de Suisse et en huitième de finale de la Conference League. International suisse à une reprise, Thomas Häberli maitrise le français après avoir notamment joué une saison au Mont. Il fut ensuite l’entraîneur du FC Lucerne où il avait succédé à... René Weiler en février 2019 avant de vivre cette aventure de trois ans en Estonie. Il a dirigé une dernière fois la sélection balte lors de la défaite 4-0 mardi dernier face à la Suisse. Il fera la connaissance de ses nouveaux joueurs le 23 juin lors du premier jour du stage organisé à Crans-Montana. Le Servette FC communique, par ailleurs, l’accession à la présidence du club de Hervé Broch, le coprésident de la Fédération genevoise des Banques Raiffesen, et la nomination comme secrétaire général de Steven Guignard.

Coquard gagne la 2e étape, Lampaert toujours en jaune Bryan Coquard s'est imposé à Regensdorf Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Bryan Coquard a remporté la 2e étape du Tour de Suisse entre Vaduz et Regensdorf (176,9 km). Le Français s'est imposé au sprint sans avoir véritablement de concurrence. Sur un parcours vallonné et fort de 2400 m de dénivelé, la plus longue étape de cette 87e édition de la Boucle nationale a donc souri au Français de l'équipe Cofidis. Coquard a parfaitement négocié son sprint et étant placé idéalement avant le dernier virage à 300 m de la ligne. Troisième, le Belge Arnaud De Lie aurait peut-être pu contester la victoire au Tricolore sans un saut de chaîne dans les derniers hectomètres. Entre les deux hommes, on retrouve l'Australien Michael Matthews qui est lui sans doute parti d'un peu loin pour pouvoir devancer Coquard. Cette étape n'a provoqué aucun changement en tête du classement. Yves Lampaert conserve son maillot jaune de leader. Le meilleur Suisse, Stefan Küng, a fini 25e. Le Thurgovien de Groupama a tenté une attaque à moins de 5 km de l'arrivée, mais il n'est pas parvenu à faire la différence. Mardi, le peloton roulera dans la région zurichoise avec une troisième étape de 161,7 km entre Steinmaur et Rüschlikon sur les bords du lac de Zurich. Une étape à nouveau accidentée avec trois montées de 3e catégorie dans les 40 derniers kilomètres.

Trois supporters condamnés à huit mois de prison Les supporters ayant insulté Vinicius Junior de manière raciste en mai 2023 ont été condamnés à huit mois de prison Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Trois supporters de Valence ont été condamnés à huit mois de prison. Ils sont sanctionnés pour avoir proféré en mai 2023 des insultes racistes envers l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior, qui avaient provoqué une vague d'indignation internationale. Ces trois supporters, qui ont reconnu les faits, ont par ailleurs écopé de deux ans d'interdiction de stade dans le cadre d'une procédure dite de plaider-coupable, a précisé dans un communiqué le tribunal supérieur de justice de Valence. Ils devront aussi prendre en charge les frais de procédure liés à l'affaire, ajoute le tribunal, pour qui ces cris racistes ont provoqué chez le joueur des sentiments de "frustration, de honte et d'humiliation, avec pour conséquence une atteinte à sa dignité". Dans un communiqué, le Real Madrid a salué cette condamnation, la "première pour des faits de cette nature" en Espagne, selon le club, qui précise que les trois supporters ont "rendu public une lettre d'excuses adressée" au joueur de 23 ans. Cris de singe Le 21 mai 2023, Vinicius Junior avait été accueilli par des cris de singe à son arrivée au stade de Valence, où le Real Madrid avait fait le déplacement dans le cadre d'un match de championnat. Il avait ensuite été copieusement insulté par des supporters durant la rencontre. Saisie d'une enquête pour "délit de haine", catégorie pénale incluant les délits racistes, la police espagnole avait annoncé trois jours plus tard l'interpellation de trois supporters âgé de 18 à 21 ans, grâce à la collaboration du club de Valence. La commission de discipline du football espagnol avait elle décidé de sanctionner le Valence CF d'une fermeture partielle de son stade de Mestalla pour cinq matches et de 45'000 euros d'amende. Elle avait par ailleurs annulé le carton rouge attribué en toute fin de match à Vinicius.

Pas de finale pour Julien Bonvin à Rome Julien Bonvin a manqué son affaire en demi-finales du 400 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Septième en 2002 à Munich, Julien Bonvin ne disputera pas une deuxième finale consécutive dans des championnats d'Europe. Le Valaisan a échoué en demi-finales du 400 m haies lundi en début d'après-midi à Rome. Lore Hoffmann a en revanche obtenu son ticket pour les demi-finales du 800 m. En lice dans la première des trois demi-finales, Julien Bonvin était fixé sur son sort avant même le départ de la 2e série. Auteur d'un chrono de 49''95 alors qu'il avait réalisé 49''41 au 1er tour, il n'a pris que la 5e place d'une course gagnée en 48''75 par la star Karsten Warholm. Or, seuls les deux premiers de chaque demi-finale plus les deux meilleurs temps passaient en finale. Yasmin Giger a elle aussi été éliminée au stade des demi-finales dans cette discipline. Mais la championne d'Europe M20 de 2017, 14e à 0''39 d'une place en finale, a réalisé un nouveau record personnel en 55''05 lundi. Hoffmann assure Lore Hoffmann, qui brûle de revanche après sa 4e place des Européens 2022 à Munich, a quant à elle maîtrisé son sujet en séries du 800 m. La Valaisanne a terminé 2e de sa course en 2'00''76, alors que les trois premières se qualifiaient à la place pour les demi-finales programmées mardi matin. Une deuxième Suissesse disputera ces demi-finales, Valentina Rosamilia s'étant qualifiée au temps en terminant 6e de la dernière série en 2'00''96. Rachel Pellaud, 5e d'une deuxième série beaucoup plus lente en 2'03''00, a pour sa part été disqualifiée. Atcho-Jaquier sans briller Sarah Atcho-Jaquier s'est pour sa part hissée sans briller en demi-finales du 200 m, rejoignant ainsi la tenante du titre Mujinga Kambundji et Léonie Pointet (qualifiées d'office). La Vaudoise a signé le 11e temps du 1er tour en 23''35, alors que les 12 premières rejoignaient les demi-finales (dès 21h05).

Alessandro Mangiarratti prolongé à la tête d'Yverdon Alessandro Mangiarratti entraînera encore Yverdon la saison prochaine. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Alessandro Mangiarratti reste l'entraîneur d'Yverdon Sport. Le club du Nord Vaudois a annoncé lundi avoir prolongé le contrat du technicien de 45 ans et celui de son adjoint Francesco Pargalia. Nommé le 31 octobre dernier à la suite du limogeage de Marco Schällibaum, Mangiarratti a rempli l'objectif du maintien fixé par les dirigeants yverdonnois. Il a mené le club promu à la 9e place du classement de Super League. "Alessandro est un coach très intelligent, un leader calme et a une idée très claire du football. Nous sommes heureux de poursuivre notre projet à ses côtés", affirme le directeur technique d'YS Filippo Giovagnoli, cité dans le communiqué. Comme lors de la nomination de l'entraîneur tessinois, la durée de cette prolongation de contrat n'a pas été précisée.

Carlo Ancelotti dit non au nouveau Mondial des clubs Carlo Ancelotti, vainqueur de sa cinquième Ligue des champions cette saison avec le Real Madrid, a donné son avis sur la nouvelle mouture du Mondial des clubs. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Carlo Ancelotti l'affirme: le Real Madrid ne participera pas à la prochaine Coupe du monde des clubs de la FIFA. La nouvelle mouture doit rassembler 32 des meilleures équipes du monde en 2025. "Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros et la FIFA veut nous donner cette somme pour toute la Coupe. Négatif. Comme nous, d'autres clubs refuseront l'invitation", a expliqué le technicien italien dans une interview au quotidien italien Il Giornale. "La FIFA peut l'oublier. Les footballeurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi", a-t-il affirmé. La première édition du Mondial des clubs de la FIFA doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis, mais cette compétition suscite des critiques depuis plusieurs mois à cause de l'augmentation de la charge de travail des joueurs et des risques sur leur santé. "Au-delà de la saturation" En mai, l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro, syndicat mondial des joueurs, a sommé l'instance internationale de revoir le calendrier de la compétition, sous peine d'engager une procédure judiciaire. Elles soutiennent que le calendrier des compétitions de football est désormais "au-delà de la saturation" et que ces changements de calendrier ont créé un "préjudice économique" pour les ligues nationales.

Jolanda Neff souffre d'un rétrécissement des cordes vocales Jolanda Neff souffre d'un rétrécissement des cordes vocales Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La championne olympique de VTT Jolanda Neff fait face à des soucis physiques quelques semaines avant les Jeux de Paris. La St-Galloise doit traiter un rétrécissement des cordes vocales, comme l'a communiqué Swiss Cycling. Jolanda Neff connaît donc désormais les raisons de ses problèmes respiratoires des dernières semaines. Après plusieurs examens à l'Hôpital cantonal de Saint-Gall et chez le médecin de la fédération Patrik Noack, un rétrécissement des cordes vocales a été diagnostiqué. Provoqué par l'effort, il entraîne des problèmes respiratoires aigus en cas d'activité physique très intense. Si l'effort est réduit, les troubles disparaissent généralement en peu de temps, peut-on lire dans le communiqué de Swiss Cycling. Neff (31 ans) va suivre une thérapie ambulatoire pour traiter ce problème, qui devrait lui permettre de normaliser sa respiration lors d'efforts importants grâce à la logopédie. Son programme sportif se poursuivra à partir de samedi avec les quatre étapes du Tour de Suisse.

Sinner devance Alcaraz et Djokovic Sinner et Alcaraz occupent désormais les deux premières places du classement ATP Image: KEYSTONE/EPA Janik Sinner est devenu lundi le premier no 1 mondial italien de l'histoire du classement ATP. Son dauphin est l'Espagnol Carlos Alcaraz, sacré dimanche à Roland-Garros. Novak Djokovic, no 1 depuis septembre dernier, a également été dépassé par Alcaraz et se retrouve relégué au 3e rang. Sinner (22 ans), sacré à l'Open d'Australie en janvier, compte 945 points d'avance sur l'Espagnol de 21 ans et 1165 points de plus que Djokovic. Celui-ci en reste donc pour l'heure à 428 semaines passées au sommet de la hiérarchie. Battu en finale à Paris, l'Allemand Alexander Zverev conserve la quatrième place devant les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Côté suisse, Stan Wawrinka a gagné cinq rangs après avoir gagné un match Porte d'Auteuil face à Andy Murray. Le Vaudois de 39 ans occupe la 93e place. Le no 2 helvétique est désormais Leandro Riedi (138e), qui a dépassé Dominic Stricker (144e). Chez les dames, la désormais quadruple championne de Roland-Garros Iga Swiatek reste plus que solidement installée en tête de la hiérarchie. La marge de la Polonaise sur le nouveau no 2, Coco Gauff, est de plus de 3700 unités. La meilleure Suissesse est Viktorija Golubic (73e), alors que Belinda Bencic est 94e.

Vainqueure, disqualifiée et reclassée, montagne russe pour Finot Alice Finot a été reclassée au 1er rang du 3000 m steeple 2 heures après la course Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Ce fut l'ascenseur émotionnel pour Alice Finot et l'équipe de France dimanche soir aux championnats d'Europe à Rome. Gagnante du 3000 m steeple après une course parfaitement gérée, la Française a d'abord été disqualifiée, puis finalement reclassée. Alice Finot avait eu le temps de célébrer longuement sa victoire sur la piste auprès de ses proches venus l'encourager par dizaines, et de passer en zone mixte, lorsque la Fédération européenne a actualisé ses résultats, disqualifiant ainsi la coureuse de fond de 33 ans. La raison? Deux appuis posés sur la ligne blanche intérieure au passage d'une rivière et donc une réclamation de la Fédération allemande, dont l'athlète Gesa Felicitas Krause avait fini 2e. La Fédération française (FFA) a protesté à son tour et à l'issue d'interminables allers-retours, Alice Finot a définitivement retrouvé son titre, comme l'a annoncé la FFA à 00h20, plus de deux heures après la course.

Di Maria permet à l'Argentine de battre l'Equateur Di Maria (11) a inscrit sur cette action l'unique but argentin face à l'Equateur Image: KEYSTONE/EPA/TRENT SPRAGUE Angel Di Maria a marqué l'unique but de la victoire de l'Argentine sur l'Equateur (1-0), dimanche à Chicago, en match amical. Les champions du monde en titre affronteront le Guatemala vendredi à Landover, dans le Maryland, pour terminer leur préparation pour la Copa América. Nommé capitaine pour cette rencontre alors que Lionel Messi était sur le banc, Di Maria a inscrit son 31e but international à la 40e minute d'un match divertissant au Soldier Field. Rodrigo De Paul a fait une ouverture en direction de Cristian Romero, lequel a pivoté avec brio et adressé une superbe passe en retrait à Di Maria. Le joueur de 36 ans a cédé sa place à Messi à la 56e minute, mais la star de l'Inter Miami n'a pas pu aider l'Argentine à aggraver le score. Le match de dimanche à Chicago était l'un des deux amicaux que l'Argentine doit disputer avant de débuter la défense de son titre lors de la Copa América le 20 juin contre le Canada à Atlanta.

Les Celtics enfoncent le clou C'est toujours la fête pour Jrue Holiday et pour les fans des Celctics. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Boston trace toujours sa route vers un 18e sacre. Sur leur parquet, les Celtics ont battu Dallas 105-98 dans l’Acte II pour mener 2-0 dans cette finale 2024. Victorieux 107-89 du premier match, Boston doit sa victoire aux 26 points et aux 11 rebonds de Jrue Holiday. Auteur de 12 passes décisives, Jayson Tatum a, pour sa part, su faire oublier son "horrible" 6 sur 22 au tir (1 sur 7 à 3 points). Les Celtics ont remporté pour la neuvième fois de leur histoire les deux premiers matches de la finale. Le titre ne leur a échappé qu’à une seule reprise dans ce cas de figure. Incertain jusqu’à deux heures du coup d’envoi en raison de douleurs à la poitrine, Luka Doncic restera comme le héros malheureux de cet Acte II. Auteur d’un triple double (32 points/11 rebonds/11 assists) pour devenir le premier joueur de Dallas à signer une telle performance dans une finale, le Slovène ne fut toutefois pas à la hauteur dans le money time avec seulement 3 points inscrits dans l’ultime quarter. Il a notamment raté un tir à 3 points à 28'' du buzzer, celui de la dernière chance, qui aurait pu permettre aux Mavericks de réussir une improbable remontada en fin de match. Luka Doncic et ses coéquipiers ont vraiment été désarmés devant l’extraordinaire collectif de Boston. Après ces deux défaites initiales, leur tâche semble insurmontable face à une équipe qui ne cesse d’impressionner et qui n’a encore jamais connu la défaite à l’extérieur lors de ces séries finales. Les deux prochains matches de cette finale se dérouleront mercredi et vendredi au Texas.

Mujinga Kambundji 8e de la finale du 100 m Mujinga Kambundji a terminé 8e sur 100 m à Rome Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji n'est pas parvenue à s'offrir une troisième médaille continentale sur 100 m dimanche soir à Rome. La Bernoise de bientôt 32 ans a terminé 8e d'une finale remportée en 10''99 par la favorite Dina Asher-Smith. Elle s'est montrée moins rapide en finale (11''15) qu'en demi-finales (11''09). Star de l'athlétisme helvétique, Mujinga Kambundji a certes bel et bien pu disputer sa cinquième finale continentale de suite dans la discipline-reine. Mais, après avoir signé son meilleur temps de l'année en demi-finales malgré un départ hésitant, elle n'est pas parvenue à sortir le grand jeu en finale. Elle a tout tenté, provoquant même un faux départ qui lui a valu un carton jaune. Cette soirée a par ailleurs permis à Timothé Mumenthaler de signer son premier exploit dans l'élite. Le Genevois (21 ans), 4e des demi-finales du 200 m en 20''38, peut rêver de médaille dans une discipline très ouverte. Williams Reais (7e en 20''51) s'est quant à lui qualifié au temps pour la finale de lundi (22h50), alors que Felix Svensson a échoué (11e en 20''66).

GP du Canada: Verstappen remporte une course mouvementée Un nouveau succès pour Verstappen Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné un passionnant Grand Prix du Canada, pimenté par la pluie. Le triple champion du monde néerlandais a ainsi signé son 60e succès en formule 1. La course, lancée sur une piste mouillée, a vu la safety car être déployée à deux reprises après des sorties de route. Les pilotes ont dû changer de pneus à plusieurs reprises, le tracé finissant par sécher dans le dernier tiers de l'épreuve. Mais au final, c'est Verstappen qui a émergé, comme souvent, pour gagner son sixième Grand Prix en 2014. Il a devancé les Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes), George Russell (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). Une fois encore, les Sauber n'ont pas réussi à entrer dans le top 10, alors même que cinq voitures ont abandonné dont les deux Ferrari. Valtteri Bottas a terminé au 13e rang alors que Guanyu Zhou a fini 15e et dernier.

100 m: Mujinga Kambundji en finale avec le 7e temps des demies Mujinga Kambundji (au centre) jouera les médailles sur 100 m dimanche en fin de soirée Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji disputera sa cinquième finale consécutive sur 100 m dans des championnats d'Europe dimanche à 22h53 à Rome. La Bernoise a signé le 7e temps des demi-finales, en 11''09. Salomé Kora et Géraldine Frey, respectivement 15e et 16e en 11''29, s'arrêtent en revanche là. Vice-championne d'Europe en 2022 et 3e des Européens 2016 sur la rectiligne, Mujinga Kambundji peut donc toujours rêver d'une troisième médaille continentale sur la distance-reine. La Bernoise a manqué son départ en demi-finales, mais elle a réalisé une belle fin de course pour signer son meilleur temps de l'année. Le meilleur chrono des demi-finales a été l'oeuvre de Dina Asher-Smith (10''96). Lionel Spitz disputera quant à lui sa deuxième finale continentale d'affilée sur 400 m lundi à 21h40. Le Zurichois, 7e en 2022, s'est qualifié avec le 8e chrono (45''28). Le vice-champion d'Europe 2022 Ricky Petrucciani (14e en 45''47) a en revanche échoué en demies, comme Giulia Senn (16e) Julia Niederberger (24e) chez les dames.