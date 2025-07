Coup double de «Pogi» ++ Espargaro abandonne

Tadej Pogacar fait coup double à Mûr-de-Bretagne Une victoire de plus pour Tadej Pogacar. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Tadej Pogacar s'est imposé à Mûr-de-Bretagne lors de la 7e étape du Tour de France. Avec cette deuxième victoire de la semaine, il a repris le maillot jaune à Mathieu van der Poel.

Déjà vainqueur à Rouen mardi, "Pogi" s'est montré le plus fort dans les derniers hectomètres de la seconde ascension à Mûr-de-Bretagne, devançant son rival Jonas Vingegaard et le Britannique Oscar Onley. L'ogre slovène décroche par la même sa 19e victoire dans la Grande Boucle, et la 101e de sa carrière professionnelle.

Au classement général, le triple vainqueur de l'épreuve devance le Belge Remco Evenepoel de 54 secondes et le Français Kévin Vauquelin de 1'11''. Vingegaard est 4e à 1'17''. Quant à Mathieu van der Poel, il a été lâché dans la seconde ascension du Mûr-de-Bretagne après avoir été déjà bien à la peine sur la première.

Une chute à 5 km de l'arrivée, à l'approche de l'ascension finale, a, par ailleurs, embarqué sur le bitume une petite dizaine des coureurs dont le meilleur lieutenant de Pogacar, le Portugais Joao Almeida. Le vainqueur cette année des Tours de Romandie et de Suisse sera-t-il en mesure d'épauler son leader lors des prochaines étapes de montagne ?



Tour d'Autriche: chute et abandon pour Aleix Espargaro Aleix Espargaro a abandonné la combinaison de motard Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON L'ancien pilote MotoGP Aleix Espargaro (35 ans) n'est pas arrivé au terme de sa première course comme cycliste professionnel. Il a dû abandonner après une chute lors de la 3e étape du Tour d'Autriche.

Vainqueur de trois Grands Prix en MotoGP (Argentine 2022, Grande-Bretagne et Catalogne 2023), l'Espagnol avait mis fin à sa carrière sur les circuits en 2024. Il a depuis tenté une étonnante reconversion, toujours sur deux roues mais sans moteur.

Engagé par la formation Lidl-Trek, dont il est ambassadeur, Aleix Espargaro a entamé sa nouvelle carrière mercredi lors de la 1re étape du Tour d'Autriche, dans un rôle d'équipier. Mais il est tombé vendredi et, selon son équipe, il pourrait souffrir d'une fracture osseuse à une main.



Short Track: victoire pour Alessandra Keller Belle victoire pour Alessandra Keller Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suissesses ont brillé lors du Short Track à Pal Arinsal. Alessandra Keller s'est imposée alors que Ronja Blöchlinger a pris la troisième place.

Keller a franchi la ligne avec quatre secondes d'avance sur la Britannique Evie Richards, leader de la Coupe du monde. Blöchlinger a suivi six secondes plus tard pour fêter le premier podium de carrière à ce niveau.

"Andorre est une magnifique place pour moi", a jubilé Alessandra Keller, qui a gagné pour la première fois depuis un an. La Nidwaldienne apprécie le tracé sur lequel elle s'est déjà imposée en 2018, 2022 et 2023.

Les courses étaient normalement prévues en soirée. Elles ont été avancée en raison d'une alerte météo. L'épreuve masculine a débuté à 10h25.



Euro dames 2025: l'exploit des Suissesses salué dans la presse L'euphorie dans le stade de Genève Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après sa qualification pour un quart de finale historique, les Suissesses ont suscité l'euphorie dans tout le pays. Les médias suisses invitent à savourer l'exploit à sa juste mesure.

Au lendemain d'un nul qui n'aura décidément jamais eu autant le goût de la victoire, Arcinfo souligne dans ses pages la "force de caractère remarquable" de cette équipe de Suisse. L'héroïne de la soirée Riola Xhemaili a marqué "pour plonger le public genevois dans l'euphorie", ajoute le quotidien neuchâtelois.

"Riola Xhegeili!" titre le Blick alémanique pour résumer la joie dans laquelle tout un pays a plongé dans le temps additionnel. Le journal de boulevard acclame la sélectionneuse Pia Sundhage qui "a réussi, malgré les incohérences, les difficultés et les critiques, à assembler les pièces du puzzle".

Aucune limite Un rôle "d'architecte du grand succès" également applaudi dans le Tages Anzeiger. Même si la tâche s'annonce très difficile en demi-finale, Blick se réjouit encore de cette "jeune génération qui ne se pose aucune limite" et qui pose les bases d'un avenir plus radieux encore.

La fête a été belle, et a rassemblé des supporters de toute la Suisse au Stade de Genève. Au grand dam du site lematin.ch, qui n'en peut plus du chant «Schwiiiittzzeer Naatttzzzi» fanfaronné par les soutiens germanophones à toutes les rencontres de l'équipe de Suisse. Cependant, au vu de l'engouement dans les gradins à l'issue de ce match, le média nous enjoint à "profiter à fond" de cet Euro.

Le quotidien "Le Temps" s'épanche sur les montagnes russes émotionnelles par lesquelles le public est passé à la fin de ce match. Entre l'ouverture du score sur penalty des Finlandaises et l'égalisation helvétique, "la tristesse infinie qui s’était emparée du Stade de Genève a disparu en un instant, en une explosion de joie" clame le titre basé à Genève. Et de rappeler qu'un compte à rebours a débuté : celui d'une confrontation probable face à l'Espagne favorite du tournoi vendredi prochain au Wankdorf de Berne.

Gestion des buvettes Si la presse a été extatique pour décrire la performance des Suissesses, La Liberté a pointé du doigt la désillusion de la soirée: la gestion des buvettes du Stade de Genève. "Avant même la pause, il était compliqué voire impossible de mettre la main sur une saucisse", regrette son envoyé spécial. Si les 26'388 personnes présentes dans les gradins sont alors restées sur leur faim, il y a fort à parier que le dénouement du match les a amplement rassasiés.



Swiss Open à Gstaad: Zverev et Berrettini ne viendront pas Alexander Zverev traverse une passe difficile Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Tête d'affiche du Swiss Open de Gstaad, Alexander Zverev (ATP 3) ne viendra finalement pas dans l'Oberland bernois la semaine prochaine. L'Allemand traverse une crise mentale.

Les organisateurs ont indiqué que Zverev (28 ans) avait annulé sa participation "pour raisons personnelles". Le joueur reste sur une élimination dès le 1er tour à Wimbledon. Il avait ensuite fait part de son mal-être et avoué avoir besoin d'une thérapie. Son forfait pour Gstaad ne constitue dès lors pas une surprise.

Autre coup dur pour le tournoi, l'absence du tenant du titre Matteo Berrettini (ATP 35). L'Italien ne se sent pas assez en forme après avoir été victime d'une blessure.

L'Argovien Jérôme Kym a pour sa part reçu une invitation. Il rejoint ainsi Stan Wawrinka et Dominic Stricker. Vainqueur de l'Open d'Australie juniors, Henry Bernet disputera les qualifications.



Bencic: "Je suis très fière de mon tournoi" Noemi Ivelj se m馭ie de la Finlande Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Belinda Bencic retenait le positif après son élimination en demi-finale de Wimbledon. "Je suis très fière de mon tournoi", a-t-elle souligné d'emblée en conférence de presse.

"J'ai donné le meilleur de moi-même, et je n'ai aucun regret", malgré la cuisante défaite subie jeudi face à Iga Swiatek (6-2 6-0). "Elle était tout simplement trop forte, et j'étais un peu juste", a-t-elle poursuivi, se disant "très motivée pour les prochains tournois."

Belinda Bencic était d'autant plus fière de son parcours qu'elle n'a pas toujours évolué à son meilleur niveau. "Je n'ai pas l'impression d'avoir joué un tennis de rêve dans tous mes matches. Mais j'ai réussi à m'en sortir, ce qui me donne plus de confiance que si j'avais toujours sorti le grand jeu", s'est-elle réjouie.

"J'ai l'intention de m'appuyer sur cela", a encore expliqué la championne olympique de Tokyo 2021, qui est largement en avance sur son tableau de marche: "J'ai déjà atteint mon objectif, qui était d'être à nouveau dans le top 20 à la fin de l'année", s'est-elle également réjouie.

Mais elle ne va pas se reposer sur ses lauriers. "Je veux continuer à progresser dans le classement à l'occasion de mes prochains tournois. J'espère pouvoir franchir un palier supplémentaire car, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu l'impression de toujours jouer mon meilleur tennis", a-t-elle martelé.

"Il y a des choses que je peux améliorer physiquement, et tennistiquement aussi", a encore lâché Belinda Bencic. "J'ai l'impression que mon coup droit s'améliore constamment", a-t-elle précisé. "J'espère pouvoir construire sur cette base". Une base solide pour une joueuse devenue maman il y a 15 mois à peine.



Groupe B: Le Portugal doit compter sur l'Espagne La troisième journée du groupe B de l'Euro dames promet un beau duel à distance entre l'Italie et le Portugal. Les deux équipes joueront vendredi dès 21h leur place en quart de finale.

Lors des deux premières journées, l'Espagne a survolé ses rencontres face au Portugal et à la Belgique pour s'assurer sa qualification pour la suite du tournoi. L'équipe championne du monde en titre a marqué 11 buts en deux rencontres, et compte bien remporter ce groupe sur un sans-faute face à l'Italie.

Actuelle deuxième du groupe, la formation transalpine s'est imposée en ouverture face aux Belges avant de partager l'enjeu face aux Portugaises (1-1). Les Italiennes possèdent donc 3 points d'avance sur la sélection portugaise qui affrontera la Belgique dans un match à quitte ou double.

En effet, le Portugal devra réussir un carton face à une équipe de Belgique qui ne jouera plus que pour l'honneur, et compter aussi sur une large victoire espagnole pour espérer se qualifier. Outre leurs 3 longueurs d'avance, les "Azzure" possèdent aussi une différence de buts très favorable (+1, contre -5 pour le Portugal).

L'Italie est donc idéalement placée avant cette dernière journée. Elle devra "simplement" éviter le naufrage face à une "Roja" impériale depuis le début du tournoi.



Novak Djokovic: un défi presque impossible C'est autant une affiche de rêve que le meilleur test possible pour Novak Djokovic: en quête d'un 25e titre en Grand Chelem, le Serbe se frotte à Jannik Sinner vendredi en demi-finale de Wimbledon.

Hormis un premier set calamiteux contre Alex De Minaur (ATP 11) en huitièmes de finale, le septuple vainqueur du tournoi a affiché un niveau de jeu convaincant depuis le début de la quinzaine, ne concédant que trois sets en cinq matches, un de plus que Sinner. Un mois après une défaite en trois manches contre le no 1 mondial en demi-finale de Roland-Garros, sur une terre battue que Djokovic goûte nettement moins que l'herbe du All England Club, l'incertitude est avant tout physique pour le "Djoker".

L'actuel no 6 mondial a fait une "mauvaise glissade" en toute fin de match contre Flavio Cobolli (ATP 24) mercredi en quart de finale, une chute qui lui a arraché une grimace de douleur et dont il s'attendait à ressentir l'impact réel jeudi, une fois ses muscles refroidis. "En termes de niveau de jeu, j'ai le sentiment de pouvoir jouer d'égal à égal" avec Sinner et le double tenant du titre Carlos Alcaraz (2e), "et même de pouvoir les battre si je joue à mon meilleur niveau", a estimé Djokovic après sa victoire contre l'Italien.

Pour égaler Roger Federer en s'offrant un huitième titre à Wimbledon, "je dois d'abord battre le no 1mondial puis affronter Alcaraz (ndlr: ou l'Américain Taylor Fritz) en finale. J'espère que physiquement, j'arriverai à encaisser ça", a poursuivi le natif de Belgrade.

L'Américain Sam Querrey, tombeur de Djokovic au troisième tour de Wimbledon en 2016 et aujourd'hui retraité des courts, a "l'impression que Djokovic voit ce tournoi comme probablement sa dernière et meilleure chance de gagner un Grand Chelem."

"Je m'attends donc à ce qu'il consume toute l'énergie qu'il lui reste" lors des derniers matches du tournoi, anticipait mardi, avant les quarts de finale, ce contemporain du Serbe.

"Défi" pour Sinner L'ex-4e mondial James Blake, également retraité, ne "sait pas" si l'édition 2025 de Wimbledon sera la "dernière occasion" pour Djokovic de dépasser l'Australienne Margaret Court, avec qui il partage le record de 24 trophées majeurs.

"Ce gars semble défier le temps qui passe, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être prêt", poursuit l'Américain de 45 ans.

"Mais je ne l'imagine pas se battre encore pour des Grand Chelem à 42 ans", donc Wimbledon est tout de même "une de ses dernières occasions" de décrocher le 25e Grand Chelem tant convoité.

Si Djokovic a remporté les deux seuls duels sur gazon qu'il a livrés à Sinner, en 2022 en quartsde finale de Wimbledon et en 2023 en demi-finale, l'Italien mène cinq victoires à quatre dans ses confrontations avec son aîné. Et la dynamique est clairement en faveur de l'actuel patron du circuit, vainqueur des quatre derniers duels contre Djokovic.

Une chute de Sinner en huitièmes de finale, qui a endolori son bras droit, aurait pu pénaliser le triple lauréat en Grand Chelem. Mais hormis une brève décharge de douleur dans le deuxième set de son quart de finale remporté en trois manches contre Ben Shelton (10e) mercredi, le no 11 mondial n'a pas semblé gêné par l'incident, alignant comme d'ordinaire services puissants et gifles en coup droit.

Le principal motif d'espoir pour Djokovic réside surtout dans les deux premiers sets perdus par Sinner en huitièmes de finale. Mené 6-3, 7-5 par un Grigor Dimitrov (21e) en état de grâce, l'Italien a été sauvé par une blessure soudaine du Bulgare à 2-2 dans le troisième set, qui l'a contraint à l'abandon.

"Novak et moi, on se connaît bien, on s'est beaucoup affrontés", soulignait Sinner mercredi avant de connaître le nom de son prochain adversaire.

"On sait ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas. Je ne l'ai jamais battu à Wimbledon, le défi va être très difficile à relever", a jugé le vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, battu par Alcaraz en finale de Roland-Garros après avoir gaspillé trois balles de match.



Calligaris: "Cela ne pouvait pas finir comme ça!" Viola Calligaris (à gauche) et la Suisse sont passées par toutes les émotions jeudi. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A l'origine du penalty finlandais, Viola Calligaris était plus que soulagée après la qualification de la Suisse en quarts de finale de l'Euro. "Cela ne pouvait pas finir comme ça!", a-t-elle lâché.

"Je suis tellement heureuse, pour Rio (réd: Riola Xhemaili, la buteuse décisive), pour toute l'équipe et pour toute la nation, pour toute la Suisse", a déclaré la Lucernoise de 26 ans en zone mixte après le match nul contre la Finlande jeudi (1-1), quelques instants après avoir fêté dignement cette qualification historique avec le public du Stade de Genève.

"Après le but de la Finlande, j'ai regardé dans les gradins et je me suis dit que ça ne pouvait pas finir comme ça", a poursuivi la défenseuse de la Juventus, qui a commis l'irréparable à la 77e minute en faisant trébucher la Finlandaise Emma Koivisto dans la surface helvétique.

"Je savais direct que c'était penalty, je ne dois jamais tacler comme ça, alors qu'on était bien en place derrière", a-t-elle regretté. "Mais des fois, c'est comme ça, c'est juste une seconde qui change le cours du match."

La force du public Poussées par leur public une nouvelle fois au rendez-vous, les Suissesses ont toutefois trouvé les ressources pour égaliser et arracher leur qualification pour le quart de finale du vendredi 18 juillet, qu'elle disputeront contre l'Espagne ou l'Italie.

"J'ai jamais ressenti un truc comme ça. A chaque fois qu'on attaquait avec le ballon, on sentait les fans qui criaient pour nous donner tellement de force et d'énergie", a expliqué Calligaris. "C'est vraiment incroyable, on n'aurait jamais pu imaginer cela quand on était petites, et maintenant on vit ces émotions à chaque match."



La Norvège décroche un 3e succès La Norvège a signé un 3e succès en 3 matches Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Norvège a bouclé la phase de poules de l'Euro dames sur un troisième succès en autant de sorties dans le groupe A. La sélection de Gemma Grainger a battu l'Islande 4-3 jeudi soir à Thoune.

Eliminée après ses deux défaites subies face à la Finlande et à la Suisse, l'Islande n'était pas démobilisée pour autant. Les Islandaises ont même ouvert très vite la marque sur une réussite de leur star Sveindis Jonsdottir (6e, 1-0).

Mais la Norvège, qui n'alignait pas son onze-type, n'a pas tardé à renverser la table grâce à un doublé de Signe Gaupset (15e 1-1, 26e 2-1). L'attaquante de 20 ans fut d'ailleurs la grande dame du match, elle qui a réussi deux passes décisives en deuxième mi-temps sur les deux buts de Frida Maanum (49e 3-1, 76e 4-1). L'Islande a réduit la marque en toute fin de partie.



La Suisse se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro Riola Xhemaili (7) a inscrit le but de la qualification dans les arr黎s de jeu! Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse jouera les quarts de finale de "son" Euro! A Genève, la sélection de Pia Sundaghe a réussi son pari en tenant la Finlande en échec (1-1). Elle affrontera l'Espagne ou l'Italie en quarts.



Finlande - Suisse: Pia Sundhage ne fait aucun changement Contre la Finlande ce soir à Genève, les Suissesses évolueront dans la même composition que face à l'Islande. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI On prend les mêmes et on recommence. Face à la Finlande, l'équipe de Suisse évoluera avec le même onze que lors de la victoire contre l'Islande (2-0). Coup d'envoi à 21h00 à Genève.

Pia Sundhage a donc trouvé son équipe-type à Berne. La sélectionneuse suédoise fait confiance aux onze mêmes joueuses qui ont débuté le deuxième match de cet Euro 2025.

Sydney Schertenleib et Svenja Fölmli font donc encore une fois la paire sur le front de l'attaque helvétique, tandis que Géraldine Reuteler, Lia Wälti et Smilla Vallotto sont titulaires au milieu du terrain. Iman Beney et Nadine Riesen occupent une troisième fois de suite les rôles de pistons. En défense, le trio Viola Calligaris, Julia Stierli et Noëlle Maritz est également reconduit.

De son côté, la Finlande évoluera aussi avec la même équipe qui s'est inclinée contre la Norvège dimanche à Sion (2-1).

La compositions suisse: Peng; Calligaris, Stierli, Maritz; Beney, Reuteler, Wälti, Vallotto, Riesen; Schertenleib, Fölmli.



Swiatek trop forte pour Bencic Belinda Bencic n'a pas eu l'ombre d'une chance en demi-finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Belinda Bencic (WTA 35) n'a pas eu l'ombre d'une chance jeudi en demi-finale à Wimbledon.

La St-Galloise s'est inclinée 6-2 6-0 devant l'ex-no 1 mondial Iga Swiatek (no 8), qui affrontera donc Amanda Anisimova (no 13) samedi en finale.

Six ans après avoir accroché la future lauréate du tournoi Bianca Andreescu en demi-finale de l'US Open (7-6 7-5), Belinda Bencic a donc échoué bien plus nettement pour sa deuxième demi-finale majeure. La championne olympique de Tokyo 2021 n'a cependant pas à rougir de cette défaite.

Iga Swiatek, qui disputait elle aussi sa première demi-finale sur le gazon londonien, a livré le match quasi parfait. La Polonaise a notamment armé 26 coups gagnants, pour seulement 13 fautes directes. La quadruple championne de Roland-Garros fut quasiment injouable sur son service, et a su profiter de la moindre balle courte.

Belinda Bencic (28 ans) s'est procuré simplement deux balles de break dans cette partie à sens unique, toutes les deux dans le premier jeu de la seconde manche. Iga Swiatek les a donc effacées, remportant au final les huit derniers jeux d'un match qui n'a duré que 72 minutes.

Cette lourde défaite n'entachera en rien la fabuleuse quinzaine vécue par Belinda Bencic dans son tournoi favori. Personne n'aurait osé imaginer qu'elle se hisserait en demi-finale à Church Road au soir du 23 juin, après sa défaite 6-2 6-1 subie face à Ekaterina Alexandrova sur le gazon de Bad Homburg où elle effectuait son retour à la compétition après sa blessure au bras droit.



Théo Hernandez rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite Theo Hernandez (à droite) quitte l'AC Milan pour rejoindre le championnat saoudien Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA L'arrière gauche de l'équipe de France Théo Hernandez s'est engagé pour trois saisons à Al-Hilal, dans le championnat saoudien, a annoncé jeudi son nouveau club.

Agé de 27 ans, il quitte l'AC Milan où il a passé les six dernières saisons contre une indemnité de transfert estimée à 25 millions d'euros par la presse italienne.

En rejoignant le championnat saoudien, Théo Hernandez (38 sélections) court le risque de s'éloigner un peu des radars de Didier Deschamps à un an de la prochaine Coupe du monde. Mais le fait que N'Golo Kanté ait été rappelé pour l'Euro 2024 alors qu'il jouait lui aussi dans la Saudi League, à Al-Ittihad, montre que le cadet des frères Hernandez prend un risque mesuré.

D'autant que la concurrence en bleu est assez limitée à son poste où seul Lucas Digne (Aston Villa), qui possède des qualités plus défensives, représente pour le moment une menace sérieuse.