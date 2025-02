Coup double pour Pogacar ++ Bencic éliminée

UAE Tour: coup double pour le champion du monde lors de la 3e étape Une première victoire en 2025 pour Pogacar Image: KEYSTONE/AP LaPresse Tadej Pogacar a fait coup double lors de la 3e étape de l'UAE Tour. Il s'est imposé au sommet de Jebel Jais et s'est ainsi emparé du maillot de leader. Sous les yeux de ses parents, le champion du monde a devancé au sprint, au bout d'une ascension de 20 kilomètres, le Britannique Oscar Onley et l'Autrichien Félix Gall. Il a pris la tête du général d'une course qu'il a remportée à deux reprises déjà, en 2021 et en 2022. Joshua Tarling, porteur du maillot rouge au départ de l'étape, a craqué à un peu plus d'un kilomètre de la ligne. Le jeune rouleur britannique a cédé au final 26 secondes et recule à la 2e place du général, à 18 secondes de Pogacar. Tenant du titre, le Belge Lennert Van Eetvelt a pris lui la 4e place dans le même temps que "Pogi" tandis que le jeune Français Paul Seixas a terminé avec les meilleurs, 10e à 4 secondes. Le scénario était presque couru d'avance lors de cette course de 181 km: une échappée d'attaquants matinaux - cinq hommes peu dangereux au classement général - repris au pied de l'unique difficulté du jour. Dès le premier des vingt kilomètres de cette ascension à 5,4% de déclivité moyenne (avec un passage à 9% à deux kilomètres de la ligne), l'équipe UAE a imprimé un rythme soutenu pour favoriser les desseins de son leader. Et si la formation Décathlon a un moment pris les commandes pour placer ses leaders, le jeune prodige Paul Seixas et l'Autrichien Felix Gall, Pogacar a placé une sèche accélération à 900 mètres du but. "Le plan a été super bien exécuté par mes équipiers", s'est réjoui le Slovène après son premier succès cette saison, après avoir levé les bras à 25 reprises en 2024.

Belinda Bencic éliminée au tournoi WTA 1000 de Dubai Belinda Bencic n'ira pas plus loin Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le parcours de Belinda Bencic (WTA 66) au tournoi WTA 1000 de Dubai a pris fin en 16es de finale. La Suissesse a été battue par l'Américaine Emma Navarro (WTA 9) 7-6 (8/6) 2-6 6-3 en 2h35. Belinda Bencic a livré une belle résistance face à une adversaire qui figure parmi les dix meilleures mondiales. Après avoir concédé de peu le premier set au tie-break, la Saint-Galloise a nettement dominé la deuxième manche. Mais elle n'a pas pu enchaîner lors du set décisif.

Casper Ruud défendra son titre Une belle histoire entre Casper Ruud et le Geneva Open. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Geneva Open tient sa première tête d’affiche. Triple vainqueur du tournoi en 2021, 2022 et 2024, Casper Ruud (ATP 5) défendra son titre pour la prochaine édition qui se déroulera du 17 au 24 mai. Le Norvégien de 26 ans présente un bilan impressionnant au Geneva Open : treize victoires contre une seule défaite, concédée en 2023 en quart de finale face au Chilien Nicolas Jarry. Triple finaliste en Grand Chelem, Casper Ruud compte 12 titres à son palmarès. Les organisateurs du Geneva Open espèrent fermement attirer d’autres joueurs du top ten pour célébrer les dix ans du tournoi.

Formule 1: Hamilton ovationné à Londres Lewis Hamilton avec la combinaison rouge de Ferrari Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung La formule 1 a célébré ses 75 ans mardi soir à Londres. Dans une ambiance de feu, les équipes ont présenté leurs nouvelles monoplaces et leurs pilotes. Pour sa première apparition publique officielle avec Ferrari, Lewis Hamilton a été acclamé lors d'une soirée inédite de lancement de la saison, tandis que le champion en titre Max Verstappen a subi un tollé sur les terres de son ancien rival. Dans l'immense O2 Arena de la capitale anglaise transformée en chaudron, les 15'000 fans amassés dans les gradins étaient logiquement tout acquis à la cause des Britanniques. Si la légendaire écurie Williams a suscité autant d'enthousiasme que l'arrivée sur scène de l'enfant du pays Oliver Bearman, attendu chez Haas pour sa première saison en F1, l'apparition de Lewis Hamilton était certainement l'une des plus attendues de la soirée. Et ses premiers mots aussi. "Revigoré" "C'est une soirée formidable que d'être ici parmi vous tous", a dit le septuple champion du monde sur scène pour présenter les couleurs de sa nouvelle monoplace aux côtés de son populaire coéquipier Charles Leclerc et du patron Frédéric Vasseur. "Je pense que le mot qui me vient à l'esprit est revigoré, je me sens plein de vie et d'énergie, parce que tout est nouveau", a poursuivi Hamilton, combinaison rouge sur le dos. "Je me concentre sur ce qui m'attend. Je suis très fier de faire partie de l'équipe". Le multi-champion débarque cette saison dans les rangs de la plus légendaire des écuries après plus de dix ans passés chez Mercedes. Dans son viseur: une huitième couronne mondiale record. McLaren ovationnée Pour rapprocher les fans du sport, la F1 a choisi pour la première fois d'inaugurer en grande pompe sa saison. Les dix écuries engagées dans le championnat ont présenté en même temps les couleurs de leurs monoplaces, à une semaine des traditionnels essais de présaison prévus à Bahreïn du 26 au 28 février. La première course de la saison est prévue le 16 mars en Australie. Il ne s'agissait toutefois que des livrées, et non des monoplaces qu'elles étrenneront sur les 24 tracés au calendrier. Durant deux heures, les équipes se sont succédé, présentant tour à tour leurs couleurs pour 2025, à leur guise : si Racing Bulls a joué la carte de l'humour, Alpine a plongé le public dans une ambiance musique électronique, tandis qu'Aston Martin a préféré l'univers James Bond. Dernière à lever le voile sur sa voiture, l'équipe locale McLaren, championne du monde en titre, a aussi été largement célébrée par "son" public, comme son pilote britannique Lando Norris, vice-champion du dernier exercice. Huées En revanche, le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen, de même que son patron chez Red Bull Christian Horner, ont essuyé les huées du public. Il faut dire que pilote Néerlandais s'est souvent frotté à ses rivaux anglais: en 2021 par exemple, lors de son premier sacre acquis dans la polémique face à Hamilton, ou l'an dernier, quand Lando Norris est revenu dans la course au trophée. Plus tôt dans la journée, 18 des 20 pilotes de la saison - seuls manquaient Hamilton et Leclerc - ont défilé devant la presse à Londres. L'occasion pour Verstappen, qui n'a pas manqué de saluer le talent de son rival Hamilton, assurant qu'il allait "renaître" chez Ferrari, de renouveler sa confiance à Red Bull, en dépit des rumeurs entourant son avenir. "Si nous sommes compétitifs, alors je suis sûr que nous pourrons à nouveau gagner", a assuré le tenant du titre.

Manchester City a "1% de chances de se qualifier" selon Guardiola Sacré en 2023, Manchester City risque d'être éliminé dès les barrages de la Ligue des champions mercredi soir. L'équipe de Pep Guardiola a besoin d'une victoire sur la pelouse du Real Madrid. Quelques jours après la défaite 3-2 à Manchester concédée en toute fin de match alors que ses hommes menaient encore 2-1 à la 85e, Pep Guardiola n'a pas paru très optimiste. "Les chances que nous nous qualifions à Bernabeu sont probablement de l'ordre de 1%", a déclaré le technicien espagnol après la victoire 4-0 des Citizens samedi contre Newcastle en Premier League. Mais le mentor des Skyblues peut trouver des raisons d'espérer. Ses joueurs ont retrouvé des couleurs après une longue période de morosité en championnat, et ce malgré une défaite cuisante sur la pelouse d'Arsenal début février (5-1). Et les Merengue, qui n'ont gagné aucun de leurs trois derniers matches en Liga, ont vu le Barça revenir à leur hauteur en tête du classement. Lors du match aller à Manchester, qui a vu Manuel Akanji se blesser à un cuisse, les deux derniers vainqueurs de la compétition ont fait jeu égal. Ce n'est qu'en fin de match que Manchester City a vu la victoire lui échapper, avec l'égalisation de Brahim Diaz à la 86e minute et le but décisif de Jude Bellingham à la 92e. "La chance est minime, mais tant qu'il y a une chance, nous allons essayer", a ajouté Guardiola. Une formalité pour le BVB et le PSG? Pour le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, l'accès aux huitièmes de finale devrait être une formalité après leurs victoires 3-0 à l'aller. Le BVB de Gregor Kobel, décevant en Bundesliga mais convaincant jusqu'à présent en Ligue des champions, et le PSG, leader inflexible en Ligue 1, ne devraient pas trembler face au Sporting et face au Brest d'Edimilson Fernandes. La Juventus ne compte quant à elle qu'un petit but d'avance avant de se rendre sur le terrain du PSV Eindhoven (2-1).

Monaco: un grand match pour rien Deux occasions en or galvaudées mais un rôle tout de même très précieux pour Breel Embolo. Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Malgré une réplique de grande qualité, l’AS Monaco n’a pas signé l’exploit face à Benfica. Tenu en échec (3-3) à Lisbonne, les Monégasques n'ont pas été loin de gommer la défaite 1-0 à l’aller. Sans leur capitaine Denis Zakaria suspendu mais avec un duo magnifique formé par Elesse Ben Seghir et par Maghnes Akliouche, les Monégasques ont cédé sur une réussite d’Orkun Kokcu à la 84e qui a permis à Benfica d’égaliser une seconde fois dans ce seizième de finale retour riche en rebondissements. Avant-dernier passeur sur cette action, Zeki Amdouni a tenu un rôle prépondérant dans cette qualification. L'introduction du Genevois à la 58e a insufflé un nouvel élan à une équipe qui était alors bien en souffrance. Extrêmement précieux le dos au but mais parfois désespérant face à la cage, Breel Embolo a, pour sa part, battu le chaud et le froid. A l’origine de l’égalisation de Takumi Minamino à la 32e, le Bâlois a galvaudé deux immenses chances en raison de son manque de justesse technique. Mais pour Adi Hütter comme pour Murat Yakin, les plus l’emportent sur les moins Avec sa puissance, il demeure essentiel. Son remplacement à la 65e par le Danois Mika Biereth ne fut, ainsi, pas une mesure très heureuse. Ardon Jashari étincelant Ardon Jashari a, quant à lui, livré l’une des plus belles performances d’une carrière qui s’annonce magnifique. Le Lucernois de 22 ans a été l’un des grands artisans de la qualification du FC Bruges face à l’Atlanta. Victorieux 1-0 à l’aller, les Belges se sont imposés 3-1 à Bergame. Ardon Jashiri a été à l’origine des deux premiers buts de son équipe inscrits par Chemsdine Talbi, un ballon récupéré pour le 1-0 avant un déboulé sur le flanc gauche pour le 2-0. Enfin à Munich, le Bayern a vraiment tremblé pour assurer sa qualification. Sans un but d’Alphonso Davies pour le 1-1 de la... 94e, les Bavarois auraient dû livrer des prolongations de tous les dangers. Battu 1-0 à domicile, le Celtic avait, contre toute attente, remis les pendules à l’heure grâce au but de Nicolas Kühn à la 63e. Cette rencontre rappelle que le Bayern, malgré sa position de leader en Bundesliga, n'est plus vraiment une équipe qui fait très peur.

Champion d'Europe, Zurich succède à Genève-Servette Sven Andrighetto (à droite) a été le grand artisan du sacre zurichois en Coupe d'Europe. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le trophée de la Champions League reste en Suisse. Un an après le sacre de Genève-Servette, Zurich est à son tour sur le toit de l'Europe après sa victoire 2-1 mardi en finale face à Färjestad. Ce titre porte indéniablement la marque de Sven Andrighetto. L'attaquant de l'équipe de Suisse a fait se soulever le public zurichois en inscrivant les deux buts des Lions. Le premier est tombé au terme d'une première période aux allures de round d'observation, lorsque Andrighetto a réussi à se faire oublier de l'arrière-garde suédoise pour glisser, du revers, le puck entre les jambières de Maxime Lagacé (18e). Encore plus beau, le 2-0 est intervenu peu après la mi-match, sur un tir sur réception aussi rapide que brutal qui n'a laissé aucune chance au portier québecois de Färjestad (33e). Avec ce doublé, Sven Andrighetto a conforté son statut de meilleur compteur de la compétition. En fin de match, les champions de Suisse en titre ont résisté au retour des Suédois, malgré la réduction du score survenue en infériorité numérique (52e). Les hommes de Marco Bayer ont ensuite tenu le choc à 4 contre 5 durant de longues minutes, puis à 5 contre 6, avant de pouvoir célébrer leur titre de champion d'Europe. Un titre qui reste donc propriété helvétique après neuf éditions remportées par des clubs scandinaves.

Une saison noire pour les Rossoneri Une élimination pour mortifiante pour Rafael Leao et le Milan AC. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO Le Milan AC ne verra pas le printemps ! Les Milanais n’ont pas passé le cap des seizièmes de finale de la Ligue des Champions, une élimination qui entérine l’échec de leur saison. Six jours après sa défaite 1-0 à Rotterdam face au Feyenoord, le Milan n’a pas renversé la situation à San Siro malgré l’ouverture du score dans les premières secondes de la rencontre par Santiago Gimenez, l’ancien buteur du... Feyenoord. Seulement, les Rossoneri n’ont pas su enfoncer le clou avant de tout perdre en seconde période pour un nul 1-1 qui les laisse dans la bordure. L’expulsion de Theo Hernandez à la 51e pour un second carton jaune sur une simulation grossière a sonné comme le début de la fin pour le Milan. A onze contre dix, les Néerlandais pouvaient prendre le contrôle du match pour égaliser par l’Argentin Julian Carranza à la 73e. Cette qualification récompense le parcours d’une équipe qui, avant d’éliminer le Milan AC, avait gagné 3-1 à Lisbonne contre le Benfica, partagé l’enjeu à Manchester contre City (3-3) et battu 3-0 le Bayern Munich. Victime d’une fracture de la jambe au début décembre, Jordan Lotomba a malheureusement suivi des tribunes l’exploit de ses coéquipiers.

Novak Djokovic sorti d'entrée de jeu Novak Djokovic loin du compte contre Matteo Berrerttini. Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Le retour aux affaires de Novak Djokovic (ATP 7) a tourné court. Le Serbe est tombé d’entrée de jeu à l’ATP 500 de Doha. Titré en 2016 et en 2017 au Qatar, Novak Djokovic s’est incliné 7-6 (7/4) 6-2 devant Matteo Berrettini (ATP 35) contre lequel il était pourtant invaincu en quatre rencontres. Auteur de 13 aces, l’Italien n’a concédé que trois balles de break contre celui qui est considéré comme le meilleur relanceur de tous les temps. Novak Djokovic n’avait plus joué un match de simple depuis son abandon en demi-finale de l’Open d’Australie contre Alexander Zverev en raison d’une blessure aux adducteurs. Cette élimination d’entrée de jeu est la deuxième qu’il concède en 75 tournois disputés depuis mai 2018. Il n’avait plus connu une telle infortune depuis sa défaite contre Alex Davidovich Fokina à Monte-Carlo en 2022.

Pas d'exploit des Suissesses en individuel Mateo Retegui et l'Atalanta sont sous pression avant leur barrage retour de Ligue des champions Image: KEYSTONE/AP/Spada Les Suissesses n'ont pas réussi à se hisser sur le podium de l'épreuve individuelle des Mondiaux de Lenzerheide mardi. Lena Häcki-Gross a fini 16e, devant Amy Baserga (19e) et Aita Gasparin (20e). Amy Baserga n'a pas réédité son exploit réalisé lors de la même épreuve à Ruhpolding en janvier, où elle était montée pour la première fois sur le podium en Coupe du monde. La Schwytzoise de 24 ans est pourtant bien partie devant le public grison, pointant au 6e rang provisoire après deux premiers passages au tir parfaits. Mais une erreur lors des troisième et quatrième tirs l'ont fait dégringoler au classement. Lena Häcki-Gross, 4e du sprint et 5e de la poursuite, a elle aussi commis deux fautes avec sa carabine, mais s'est montrée légèrement plus rapide sur les skis. La victoire est revenue à la Française Julia Simon, qui a décroché sa 11e médaille mondiale. Elle s'est imposée avec 37'' d'avance sur la Suédoise Ella Halvarsson et 39'' sur sa compatriote Lou Jeanmonnot.

Stefan Bissegger deuxième devant Tadej Pogacar Stefan Bissegger toujours aussi brillant dans l'exercice du contre-la-montre. Image: KEYSTONE Stefan Bissegger a pris la deuxième place de la deuxième étape du Tour des Emirats Arabes Unis, un contre-la-montre de 12 km. Le Thurgovien n'a été battu que par Joshua Tarling. Le Britannique de 21 ans s'est imposé avec une marge de 13'' pour s'emparer du maillot de leader. Derrière Tarling et Bissegger, Tadej Pogacar a pris la troisième place. Le Slovène a concédé 18'' sur le vainqueur du jour. Stefan Bissegger a signé une première performance de choix sous les couleurs de sa nouvelle équipe Decathlon-AG2R.

Dominik Kahun file au Lausanne HC Dominik Kahun (SCB): un renfort de poids pour le Lausanne HC. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Leader de la National League, le Lausanne HC a frappé fort sur le marché des transferts. Les Vaudois ont engagé l’attaquant du CP Berne Dominik Kahun. L’attaquant germano-tchèque de 29 ans a résilié son contrat avec le CP Berne qui courait jusqu’au printemps 2027 pour s’engager avec le LHC jusqu’au terme justement de la saison 2026/2027. Dominik Kahun a disputé 152 rencontres de National League depuis son arrivée à Berne en 2021. Il a comptabilisé un total de 134 points (43 buts/91 assists). "Nous pensons que Dominik Kahun sera un renfort de poids pour les échéances à venir", se félicite le directeur sportif du LHC John Fust. Dominik Kahun débutera sous ses nouvelles couleurs ce vendredi lors de la réception de Lugano.

La Suède termine bien Samuel Ersson décisif face aux Américains dans la cage suédoise. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger La Suède a cueilli une victoire pour l’honneur à Boston face aux Etats-Unis lors du tournoi des 4 Nations. Eliminés après le succès du Canada devant la Finlande, les Suédois l’ont emporté 2-1. Les trois buts sont tombés lors de la première période. Gustav Nyquist et Jesper Bratt ont répondu à l’ouverture du score de Chris Kreider après seulement 35’’ de jeu. Auteur de 32 arrêts, le portier de Philadelphie Samuel Ersson a su opposer son veto aux Américains pour préserver cet avantage. Dans ce match sans enjeu pour eux, les Américains ont eu la malchance de perdre l’un de leurs hommes de base. Touché au bas du corps en début de match, Brady Tkachuk n’a plus joué après la première période. La présence du joueur d'Ottawa pour la finale de jeudi contre le Canada toujours à Boston est, ainsi, remise en question.

Défago: "On ne peut pas comparer Saalbach à Crans-Montana" Après les Championnats du monde de Saalbach, place à ceux de Crans-Montana. Didier Défago, CEO des Mondiaux 2027, évoque dans une interview accordée à Keystone-ATS les oppositions contre la construction du stade d'arrivée, les problèmes d'hébergement et des Championnats du monde de 1987. - Didier Défago, les Mondiaux de Saalbach font partie de l'histoire. Vous avez vous-même passé la première semaine de ces Championnats du monde 2025 dans la vallée de Glemm. En tant qu'organisateur, sur quoi s'est portée votre attention ? "Je me suis surtout intéressé aux aspects sportifs, j'ai visité la piste, j'ai eu des contacts avec des personnes de la FIS et j'ai discuté avec elles du déroulement d'un Championnat du monde. Il s'agissait moins d'emmagasiner des infos que de se faire une idée générale. Parallèlement, les responsables de mon équipe étaient également sur place. Ils ont pris leurs responsabilités et ont examiné de près leur domaine d'activité." - Qu'est-ce que les Salzbourgeois ont bien fait, et où voyez-vous encore un potentiel d'amélioration ? "Chaque site de compétition est différent, et c'est pourquoi on ne peut pas comparer Saalbach à Crans-Montana. Il faut s'adapter à la géographie, ce qui rend les choses un peu plus complexes pour nous. Un grand défi est la mobilité. Dans ce domaine, nous pouvons certainement nous inspirer de Saalbach. Là aussi, c'était étroit, ils n'avaient pas trop de places de parking à proximité de l'arrivée." - La mobilité est une chose, l'hébergement en est une autre. Crans-Montana atteint déjà ses limites de capacité lors des épreuves de Coupe du monde. Comment cela pourrait-il fonctionner pour des Championnats du monde ? "L'un est lié à l'autre. Nous devons accorder plus de poids à la mobilité et la développer, ne pas seulement envisager la destination, mais penser plus grand. Les spectateurs doivent pouvoir se rendre plus rapidement aux courses depuis la région élargie. On peut aussi voir les choses du bon côté, cela montre que les gens veulent assister à cet événement." - On ne s'avance pas trop en disant que ces Mondiaux de Crans-Montana se trouvent sous une mauvaise étoile. D'abord, la FIS a menacé de vous retirer l'organisation en raison d'un manque de garanties financières, maintenant des oppositions contre la construction du nouveau stade d'arrivée menacent sa tenue. Où en est-on actuellement ? "Les discussions sont en cours. Ces Mondiaux ont été confirmés plusieurs fois par la FIS au cours des derniers mois, ce qui est rassurant pour nous. Bien sûr, la FIS regarde différentes choses, pas seulement l'infrastructure, mais aussi la piste. Car le sport doit rester le spectacle principal." - Il n'y a pas de plan B, a déclaré le président de la commune Nicolas Féraud. Est-ce à dire qu'il y aura les Championnats du monde avec le nouveau stade d'arrivée ou alors pas de Championnats du tout? "Je ne le formulerais pas de manière aussi extrême. Mais il est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de plan B pour nous. Nous avons besoin de la place. J'espère qu'une solution sera trouvée avec le voisinage dans les semaines ou les mois à venir. D'après ce que j'ai entendu, les discussions sont pour l'instant relativement positives." - Le délai pour la recherche d'une solution court jusqu'à la mi-mars, précise M. Féraud. Et si aucune solution n'est trouvée d'ici là ? "Nous en discuterons le moment venu. Dans une telle situation, nous devons prendre jour après jour." - Est-ce envisageable qu'il n'y ait pas de Championnats du monde à Crans-Montana dans deux ans ? - "Non." - Les Championnats du monde de ski alpin ont une grande tradition en Suisse. En 1931, les premiers avaient eu lieu à Mürren, en 2017 les derniers jusqu'à présent à St-Moritz. En tant qu'organisateur, ressentez-vous une pression particulière ? "Bien sûr, mais j'espère que chaque organisateur le ressent. Car on est responsable de l'image de la Suisse, on la porte dans le monde entier. Qui parle de Saalbach parle automatiquement de l'Autriche, et ce ne sera pas différent à Crans-Montana. Pour nous Suisses, Crans-Montana est en Valais, mais pour tous le reste du monde, Crans-Montana est en Suisse. Pouvoir organiser un événement d'une telle envergure est important non seulement pour la région, mais aussi pour toute la Suisse." - En 1987, Crans-Montana avait déjà accueilli des Championnats du monde. Ceux-ci sont entrés dans l'histoire de Swiss-Ski comme les plus réussis avec 14 médailles dont 8 en or. Vous aviez neuf ans à l'époque, quels sont vos souvenirs ? "Je me souviens surtout des performances des athlètes. Lors du slalom des messieurs, j'étais sur place, car un skieur de mon village (red: Morgins), Joël Gaspoz, était au départ. J'ai également suivi le combiné dans la zone d'arrivée." - Vous-même, 16 ans plus tard, avez participé à des Mondiaux à domicile à St-Moritz... "Participer à des Championnats du monde à domicile en tant qu'athlète est déjà très spécial. Chez soi, on veut rendre les gens heureux, sa famille, ses supporters et ses sponsors. C'est l'occasion de montrer quelque chose. Les émotions sont différentes de celles d'un championnat à l'étranger, où tu ne te souviens généralement plus que des résultats. En Suisse, à la maison, tu te souviens surtout des émotions et de la communion avec le public." - Récemment, vous avez organisé des courses de Coupe d'Europe à Crans-Montana, et le week-end prochain, le circuit masculin de Coupe du monde sera de retour sur le Haut-Plateau pour la première fois depuis treize ans. Êtes-vous prêts à accueillir un grand nombre de spectateurs ? "Oui, nous sommes très bien partis. Ce sera un grand événement pour nous, d'autant plus qu'il aura lieu juste après les Championnats du monde. Les attentes sont grandes pour tout le monde: pour les athlètes, les spectateurs, mais aussi pour nous."