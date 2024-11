Coup dur pour Alex Ovechkin ++ Défaite rageante pour le Lighting

Benoît Schwarz-Van Berkel n'a pas tremblé au moment de lâcher sa deuxième pierre dans ce dixième end, permettant à son équipe d'inscrire trois points inespérés pour égaliser à 8-8. Il n'avait pas non plus tremblé au terme du sixième end, réussissant alors un coup de deux pour permettre à la Suisse de revenir à 4-4.

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel n'ont pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette partie. Dominés pendant neuf ends et demi, ils ont profité d'une avant-dernière pierre manquée par le skip écossais Bruce Mouat pour arracher une manche supplémentaire.

Ovechkin, qui s'était fait l'auteur d'un triplé un jour plus tôt face aux Vegas Golden Knights, n'est plus qu'à 26 réalisations du record détenu par le légendaire Wayne Gretzky (894 buts en saison régulière). Il pourrait être de retour au plus tôt le 20 décembre pour la réception des Hurricanes de Caroline, ou plus vraisemblablement le 2 janvier pour celle du Minnesota Wild.

Co-meilleur buteur de la NHL cette saison avec 15 réussites, le capitaine de Washington sera absent quatre à six semaines à cause d'une fracture du péroné gauche, a annoncé son équipe.

La soirée fut en revanche bien compliquée pour Philipp Kurashev. L'attaquant bernois a assisté des tribunes à la victoire de Chicago face au champion en titre Florida (3-1). Il a besoin d'un "nouveau départ" et doit "montrer plus d'intensité", selon les propos du coach des Blackhawks Luke Richardson.

Le trio suisse des Devils (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler) est par ailleurs resté "muet" jeudi dans une rencontre gagnée 4-2 par New Jersey face à Carolina. L'homme du match fut l'ailier suédois Jesper Bratt (2 buts et 1 assist), qui a permis aux Devils de cueillir un 8e succès dans leurs 11 derniers matches.

Un long hiver sans une vraie pause

La Coupe du monde de saut à ski commence ce week-end à Lillehammer. Une saison dense, avec des Mondiaux à Trondheim, la Tournée des 4 Tremplins et les finales en mars à Planica.

Gregor Deschwanden sera le leader de l'équipe de Suisse en Norvège. Le Lucernois est actuellement le numéro 1 devant le Vaudois Killian Peier. La relève s'appelle Felix Trunz, un jeune Saint-Gallois, et il y aura aussi l'éternel Simon Ammann qui a réussi à se qualifier après des sélections internes.

Gregor Deschwanden espère toujours remporter sa première victoire en Coupe du monde. Il n'est pas passé loin l'hiver dernier avec neuf places dans le top 10, et surtout une 2e et une 3e place à Klingenthal et Willingen. Peier, 3e des Championnats du monde 2019, est à nouveau sur les talons de Deschwanden, dit-on au sein de l'équipe. Trunz et Ammann pourront être satisfaits s'ils obtiennent des points en Coupe du monde.

Le calendrier est bien rempli jusqu'à la fin mars lors de la finale à Planica, avec des étapes aux Etats-Unis et au Japon. Engelberg accueillera hommes et femmes le week-end précédant Noël. Les champions du monde seront désignés cet hiver à Trondheim.

La FIS a également décidé d'être plus stricte en ce qui concerne les combinaisons, désormais équipées d'une puce de contrôle. Il ne sera donc plus possible d'utiliser autant de combinaisons que l'on veut, mais seulement dix. Un aspect plus durable, mais aussi plus équitable. Chaque combinaison sera mesurée à la taille et il ne sera plus possible de spéculer sur le fait de ne pas être contrôlé.

En matière de contrôle plus strict, le télémark sera revalorisé. Les réceptions avec les deux skis à plat seront plus durement sanctionnées. Trois points pourront être déduits au lieu de deux. Un sauteur pourra ainsi perdre jusqu'à neuf points sur un saut, contre six aujourd'hui.

En ce qui concerne les favoris, on retrouve bien entendu Stefan Kraft, vainqueur du général la saison passée, et Ryoyu Kobayashi le gagnant de la Tournée. Le Slovène Timi Zajc sur le grand tremplin et le Polonais Piotr Zyla sur le tremplin normal auront en revanche de la peine à défendre leur titre acquis mondial acquis en 2023.