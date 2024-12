Coup dur pour Kyshawn George ++ Les Jets s'enfoncent

Ce match s’est joué à la fin du deuxième quarter. Les Cavaliers ont signé un partiel de 10-0 pour mener 48-28 et voguer ainsi tranquillement vers une 19e victoire en 22 matches, la plus large de la saison avec cet écart de 31 points.

Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées une fois à Tourbillon et la rencontre a accouché d'un match nul (1-1). Depuis, les Bâlois ont pris leurs aises en Super League et sont en tête du classement, avec un point d'avance sur Lugano et Servette.

Sion et Yverdon sont en lice mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Valaisans se rendent à Bâle (20h15), leader de Super League, et les Nord-Vaudois accueillent Lugano (20h30).

A 38 ans et après plus de 850 matches, le portier a vu rouge pour la première fois après une sortie inconsidérée devant Jeremie Frimpong. A dix contre onze, les Bavarois ont cependant eu leur chance avant l’action décisive de la 70e qui a été initiée par Granit Xhaka.

Les Suissesses se sont imposées 26-22 face à la Croatie. Jamais menées au score, elles ont toutefois connu quelques frayeurs. Après avoir compté un avantage de dix buts (19-9), la Suisse ne menait plus que 17-15 à la 40e. Mais avec le soutien des 3826 spectateurs de la Halle St. Jacques, elles ont trouvé un second souffle pour plier l'affaire. Tabea Schmid et Era Baumann, qui ont toutes les deux marqué à six reprises, ont été décisives.

New Jersey gagne, ses Suisses restent muets

Jack Hughes (à droite) a mené les Devils au succès à New York avec un doublé. Image: KEYSTONE/AP

New Jersey a dominé les Rangers de New York lundi à Manhattan (5-1) en NHL. Et ce sans apport comptable de ses trois joueurs suisses: Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler.

Deux hommes ont en revanche particulièrement brillé: Jack Hughes et Jesper Bratt. Les deux meilleurs compteurs des Devils ont respectivement inscrit 3 et 4 points. L'Américain s'est fait l'auteur d'un doublé (4-0 et 5-1), tandis que le Suédois a ouvert le score et délivré trois assists par la suite.

Les joueurs de Big Apple n'ont jamais vraiment inquiété leurs voisins du New Jersey, n'inscrivant qu'un seul but en deuxième période (4-1). Ces derniers pointent désormais en tête de la division Atlantique avec un point d'avance sur Washington, mais quatre matches de plus à leur compteur.

Chicago sombre

Rien ne va plus du côté de Chicago, où Philipp Kurashev vit décidément une saison bien compliquée. Les Blackhawks ont concédé un troisième revers de rang sur la glace de Toronto (4-1) et restent derniers de la division Centrale.

La franchise de l'Ontario a pu compter sur le retour de sa star Auston Matthews. L'Américano-Mexicain, qui avait manqué les 9 derniers matches, a ouvert le score lors du premier tiers-temps. Chicago a bien réduit le score à 2-1 en entame de troisième période mais Toronto a repris ses distances 21 secondes plus tard, avant de clore le suspense dans la cage vide.