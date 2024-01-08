CR7 investit dans un club espagnol ++ Houston s'impose

Cristiano Ronaldo achète 25% du club d'Almeria Cristiano Ronaldo a racheté 25% du club d'Almeria Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Cristiano Ronaldo a annoncé jeudi l'acquisition de 25% du club espagnol d'Almeria, actuellement en deuxième division. La star portugaise poursuit ainsi la diversification de ses investissements.

Cette opération traduit l'"ambition" du joueur de "s'engager dans l'actionnariat des clubs de football professionnels", indique un communiqué qui ne précise pas les modalités financières de cette opération.

Cette prise de participation a été réalisée via sa nouvelle filiale d'investissements dédiée au sport, CR7 Sports Investments, récemment créée au sein de CR7 SA pour regrouper l'ensemble des ses actifs dans l'industrie sportive.

"Je me réjouis de travailler avec l'équipe dirigeante pour soutenir la prochaine phase de développement du club", s'est félicité le quintuple Ballon d'Or, cité dans le communiqué.

De son côté, le président saoudien du club, Mohamed Al Khereiji, s'est félicité de l'arrivée de l'ex-attaquant du Real Madrid, se réjouissant qu'il comprenne "le potentiel" du projet.

Cristiano Ronaldo, qui évolue actuellement à Al-Nassr en Arabie saoudite, prépare activement son avenir en élargissant son portefeuille d'investissements dans des secteurs où il est déjà présent comme l'hôtellerie, la santé, le bien-être et les médias.

Agé de 41 ans, l'attaquant portugais doit participer l'été prochain à sa sixième Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a déjà indiqué que le Mondial-2026 serait le dernier de sa carrière.



Hilary Knight regrette la blague "de mauvais goût" de Trump Hilary Knight regrette la blague de "mauvais goût" de Trump Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar L'humour du président américain Donald Trump ne passe pas.

Hilary Knight, la capitaine de l'équipe des Etats-Unis sacrée championne olympique à Milan la semaine passée, a regretté mercredi qu'une blague "de mauvais goût" de Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.

"J'ai trouvé que c'était une blague de mauvais goût, qui malheureusement fait de l'ombre au succès des femmes ayant remporté l'or aux Jeux olympiques", a déclaré la joueuse sur ESPN.

Dimanche, peu après la finale olympique masculine, remportée par les Etats-Unis face au Canada comme les femmes quatre jours plus tôt, Donald Trump avait invité les joueurs à la Maison Blanche. "Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien", ajoutant lors de l'appel retransmis sur les réseaux sociaux qu'il serait "probablement destitué" s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs, mais Knight a préféré souligner le "soutien" existant entre les deux équipes. "Les gars ont été mis dans une situation inconfortable, je trouve cela anormal que cet angle ait été retenu et fasse oublier la connexion" entre les deux formations.

L'équipe masculine a été accueillie mardi en grande pompe à la Maison Blanche puis au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump, alors que l'équipe féminine avait décliné l'invitation, invoquant des problèmes de "calendrier".

Coach de l'équipe de Suisse dames médaillée de bronze dans ces Jeux, Colin Muller a pour sa part été choqué par le comportement des joueurs de l'équipe masculine américaine, le qualifiant d'"indigne" dans une interview accordée à la NZZ. Au moins cinq membres de l'équipe masculine n'étaient pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leur franchise de NHL.



Un large succès pour Houston Reed Sheppard a brillé mercredi face à Sacramento Image: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith Houston a cueilli son plus large succès de la saison mercredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu de 31 points les Sacramento Kings (128-97), qui affichent le pire bilan de la Ligue.

Cette victoire, la 36e de la saison et la cinquième dans leurs sept dernières sorties, s'est rapidement dessinée. Les Rockets comptaient en effet 11 longueurs d'avance après le premier quart et 27 à la pause (77-50) face à une équipe qui avait mis fin deux jours plus tôt à une série de 16 revers consécutifs.

L'homme du match fut l'arrière Reed Sheppard, auteur de 28 points grâce à un 7 sur 16 à 3 points. L'intérieur turc de Houston Alperen Sengun a pour sa part signé un triple double, cumulant 26 points, 13 rebonds et 11 passes décisives, alors que la superstar des Rockets Kevin Durant a marqué 21 points.

Clint Capela n'a eu droit qu'à 13 minutes de jeu mercredi. Le pivot genevois a réussi 2 points, 4 rebonds et 1 contre, pour un différentiel de +19.



New Jersey battu malgré un but de Meier Timo Meier (à droite) a marqué en vain pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Timo Meier est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan offensif mercredi pour la reprise de la NHL après la pause olympique.

Le but de l'Appenzellois s'est toutefois avéré inutile, les Devils s'étant inclinés 2-1 devant les Buffalo Sabres.

Menés 2-0 à la 51e minute, les Devils ont réagi trop tard. Le but de Timo Meier, son 15e de la saison, a été inscrit à 2'30 de la fin du match. Il a bénéficié d'une passe décisive de Jack Hughes, héros du sacre olympique des Etats-Unis en finale face au Canada.

New Jersey, qui alignait également Nico Hischier et Jonas Siegenthaler dans cette partie, a ainsi concédé sa quatrième défaite consécutive. Avant-derniers de la Conférence Est, les Devils se retrouvent ainsi à 11 points d'une place en play-off.

Janis Moser et le "revenant" Lian Bichsel vont quant à eux certainement participer à ses séries finales. Tampa Bay, club du défenseur biennois, s'est imposé 4-2 face à Toronto pour signer une sixième victoire consécutive et conforter sa 1re place dans la Conférence Est.

Lian Bichsel a quant à lui signé un retour gagnant avec Dallas, qui a décroché son septième succès d'affilée en battant Seattle 4-1. Le défenseur soleurois avait manqué les 31 derniers matches de son équipe en raison d'une blessure au bas du corps, lui dont la dernière apparition remontait au 30 novembre.

A noter aussi l'absence de Nino Niederreiter dans l'alignement de Winnipeg, qui s'est imposé 3-2 après prolongation à Vancouver. L'attaquant grison est rentré blessé des Jeux olympiques, et son état de santé sera réévalué dans quelques jours.



Conference League: le Lausanne-Sport se méfie du Sigma Olomouc Lausanne retrouve le Sigma Olomouc jeudi à 21h00 pour le play-off retour de Conference League (1-1 à l'aller). Pour rallier les 8es de finale, il faudra battre le club tchèque.

"Ils sont forts défensivement, avec des attaquants capables de faire la différence sur un exploit individuel", a estimé le capitaine lausannois Olivier Custodio mercredi en conférence de presse. Ce club méconnu est-il supérieur à la Fiorentina ou au Lech Poznan? "C'est difficile de comparer, mais c'est l'une des meilleures équipes qu'on a affrontées en Europe", a répondu le milieu de terrain.

Son entraîneur Peter Zeidler lui a emboîté le pas: "La qualité du Sigma Olomouc est réelle, on l'a bien vu à l'aller en deuxième mi-temps", lors de laquelle Lausanne a été dépassé. "On n'a pas su garder notre agressivité, notre intensité, pour garder le ballon et les faire courir", a repris Olivier Custodio.

Il s'agira plutôt de réitérer la deuxième période réalisée dimanche à Lugano, réjouissante malgré la défaite 2-1. "Dominer de cette façon une équipe qui joue toujours le titre, ça facilite l'approche du prochain match", a expliqué Zeidler.

Un match comme un autre Le mentor de la Tuilière ne s'inquiète pas outre mesure de la mauvaise passe que traversent ses hommes, une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, la pire de l'année lausannoise. "Oui, on est en panne de résultats, mais les performances ont toujours été correctes et positives", a-t-il jugé.

En cas d'élimination jeudi, le LS n'aurait plus que la Super League à jouer, où il compte actuellement six points de retard sur le top 6 à sept journées de la séparation en deux groupes. Une deuxième qualification consécutive pour l'Europe est donc encore lointaine.

Mais ce duel face à Olomouc n'est pas pour autant le match le plus important de la saison du LS. "Oui, c'est possible qu'on soit éliminés jeudi à minuit. On est très fier de jouer deux compétitions et on va les jouer à fond jusqu'au bout. Il y aura de toute façon un autre grand match dimanche contre Bâle (en Super League)", a déclaré Peter Zeidler.

"Le printemps à Lausanne" Pour réitérer ses précédents exploits européens, Lausanne compte comme toujours sur son "douzième homme" et sur son terrain synthétique ultrarapide qui confère un certain avantage sur la scène européenne. Mais comme l'a sagement rappelé Zeidler, "le terrain ne va pas marquer des buts pour nous, ni empêcher les contres".

Reste que la donne change après un match aller disputé sur de l'herbe en bien mauvais état en Tchéquie. Et le Sigma Olomouc n'a eu qu'une séance d'entraînement à la Tuilière pour s'y habituer - juste après celle de l'équipe de Suisse féminine qui s'est réunie à Lausanne pour préparer son début de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Le LS espère en profiter pour rejoindre les 8es de finale de la compétition, où il affronterait l'AEK Larnaca (Chypre) ou Mayence (Allemagne). "On est prêts, tout le monde attend ce match. La météo sera au rendez-vous, c'est le printemps à Lausanne! Tout est réuni pour faire un grand match", a lancé le toujours enthousiaste Peter Zeidler.



Le Lausanne-Sport joue son avenir européen Le Lausanne-Sport accueille le Sigma Olomouc jeudi avec l'ambition de poursuivre son aventure en Conference League. Les Vaudois doivent remporter ce play-off retour pour rallier les 8es de finale.

Le match nul presque inespéré ramené de Tchéquie jeudi dernier (1-1) place le LS en position favorable. Les Lausannois doivent assumer un statut de favori dans leur enceinte de la Tuilière (21h00), là où ils n'ont encore jamais perdu cette saison sur la scène européenne.

Mais pour espérer disputer la "vraie" phase à élimination directe de la C4, et affronter l'AEK Larnaca (Chypre) ou Mayence (Allemagne) en 8es de finale, les joueurs de Peter Zeidler devront hausser le curseur par rapport au match aller.

Si l'on omet le (joli) but de l'Anglais Nathan Butler-Oyedeji, Lausanne n'a pas vraiment eu voix au chapitre sur la pelouse abîmée d'Olomouc. En deuxième période, la domination des Tchèques a été totale et il s'en est fallu de peu pour que le club de Super League ne rentre à la maison avec un ou plusieurs buts de retard.

Sept matches sans gagner Trois jours après son voyage en Moravie, le LS a par ailleurs dû enchaîner avec un déplacement à Lugano dont il est rentré bredouille (défaite 2-1). La forme actuelle des Lausannois n'incite pas vraiment à l'optimisme: ils n'ont remporté aucun de leurs sept derniers matches.

Mais voilà, le LS est de retour dans son antre, sur "son" terrain synthétique qui revient au centre des discussions à chaque match de Conference League ou presque. C'est là qu'il a fait douter le Besiktas (1-1), torpillé Breidablik (3-0) et signé un succès de prestige contre la Fiorentina (1-0).

Prolonger ce parcours européen, cette éclaircie inattendue qui tranche avec les difficultés hebdomadaires de Lausanne en Super League, ferait par ailleurs du bien à tout le football suisse. Le LS est le dernier représentant helvétique en Coupe d'Europe et le seul encore à même de faire progresser la Suisse au classement UEFA, qui sert à attribuer le nombre de tickets européens à chaque pays.



Ligue des champions: la Juventus sortie malgré un beau combat McKennie égalise et envoie les deux équipes en prolongations Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La Juventus a frôlé l'exploit. Après avoir remonté un déficit de trois buts, elle a fini par être éliminée par Galatasaray en barrage retour de Ligue des champions, malgré un succès 3-2 ap.

Battue 5-2 à Istanbul la semaine dernière, la formation transalpine se trouvait face à un énorme défi pour renverser la vapeur. Elle a pris les devants grâce à un penalty de Locatelli (37e) avant d'être réduite à dix en raison de l'expulsion de Kelly (48e), qui a paru bien sévère. En infériorité numérique, la tâche des Italiens semblait alors quasi impossible.

Attentisme coupable Et pourtant! Profitant de l'attentisme coupable des Turcs, qui se bornaient à défendre, la Juve a arraché les prolongations grâce à des réussites de Gatti (70e) et McKennie (82e).

Durant le temps supplémentaire, les visiteurs ont enfin commencé à jouer et à profiter de leur homme supplémentaire sur la pelouse. Ils ont repris un avantage décisif grâce à Osimhen (105e) et Yilmaz (119e). Les forces des Italiens ont décliné au fil des minutes.

L'Atalanta sera donc le seul représentant de Serie A lors des 8es de finale. Le calcio ne traverse pas la meilleure période de son histoire.



Ligue des champions: le PSG passe, le Real Madrid aussi Kvaratskhelia inscrit le deuxième but du PSG Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le Paris Saint-Germain a rejoint les 8es de finale de la Ligue des champions en faisant 2-2 contre Monaco en barrage retour. Le club de la capitale avait gagné 3-2 en Principauté la semaine dernière.

Mais comme lors déjà du match aller, les Monégasques de Philipp Köhn et Denis Zakaria ont ouvert le score. L'excellent Akliouche a trouvé la faille à la 45e, au meilleur moment pour semer le doute dans les esprits adverses. A ce moment du match, l'avantage des visiteurs était mérité.

L'indiscipline des joueurs de la Principauté leur a toutefois coûté cher une fois encore. Coulibaly a hérité d'un deuxième carton jaune fatal à la 58e, puisque Marquinhos a égalisé deux minutes plus tard. A dix contre onze face au tenant du titre devant son public, Monaco n'avait plus vraiment les cartes dans son jeu pour aller créer la sensation. Kvaratskhelia a assuré la qualification parisienne (66e) même si Teze a redonné un espoir tardif à son équipe (91e).

Le Real a dû s'employer Le Real Madrid a dû revêtir le bleu de chauffe pour s'éviter une élimination qui aurait sans doute provoqué une crise. Le club merengue, sans Mbappé blessé, a gagné 2-1 sans briller contre le Benfica Lisbonne.

Les Portugais, qui avaient perdu 1-0 chez eux à l'aller, ont pris l'avantage à la 14e par Rafa Silva. Mais le Real a égalisé grâce à Tchouaméni (16e) avant que Vinicius Jr n'assure le succès sur un contre (80e) alors que les visiteurs poussaient fort. José Mourinho n'a donc pas réussi cette fois à jouer un mauvais tour à son ancien club.



WTA 250 à Austin: Rebeka Masarova en quarts de finale Rebeka Masarova fait un beau tournoi au Texas Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Rebeka Masarova (WTA 120) continue son joli parcours au tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163) 7-6 (7/2) 6-3.

La Suissesse a ainsi aligné un quatrième succès consécutif au Texas, après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Face à Osuigwe, elle a empoché la manche initiale en dominant nettement le tie-break.

Au second set, la Bâloise a d'abord fait cavalier seul pour mener 5-0 après avoir réussi deux fois le break. Mais elle a ensuite fait preuve de nervosité au moment de conclure, cédant son engagement et voyant son adversaire revenir à 5-3, mais en vain.

Au prochain tour, Rebeka Masarova affrontera la Tchèque Nikola Bartunkova ou l'Américaine Taylor Townsend.



Super League: le leader gagne chez le dernier Ethan Meichtry c閘鑒re l'ouverture du score Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La logique a été respectée dans le match en retard de Super League mercredi. Le leader Thoune s'est imposé 3-0 sur la pelouse de la lanterne rouge Winterthour.

Les Bernois - privés de Bertone reparti en train pour l'accouchement de sa compagne - ont fait la différence avant l'heure de jeu grâce à des réussites de Meichtry (55e) et Rastoder (59e), toutes deux après un travail préparatoire de Matoshi. Imeri a salé l'addition à la 83e.

Après ce neuvième succès consécutif, l'équipe de Mauro Lustrinelli compte désormais 14 points d'avance sur Saint-Gall et 15 sur Lugano. Cela commence à sentir très bon dans l'Oberland dans l'optique d'un inédit titre de champion.

Pour sa part, Winterthour voit ses espoirs de maintien diminuer au fil des rencontres. Le club de la banlieue zurichoise accuse 7 points de retard sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, et déjà 14 sur Servette (10e).



Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund Pasalic inscrit le 3-0 Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA L'Atalanta a réussi un joli coup en barrage retour de la Ligue des champions. Battus 2-0 à l'aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, les Italiens se sont imposés 4-1 chez eux au retour.

Les Bergamasques ont pris un départ idéal en ouvrant le score dès la 5e par Scamacca. Zappacosta a signé le numéro deux juste avant la pause d'un tir dévié par un défenseur, ce qui a trompé Gregor Kobel dans le but du BVB. Pasalic a inscrit le 3-0 à la 57e.

Les visiteurs ont répliqué grâce à Adeyemi (75e), cinq minutes après son entrée en jeu. La décision est tombée dans les arrêts de jeu: Bensebaini, déjà malheureux sur les deux premiers buts, a reçu un deuxième avertissement et concédé un penalty transformé par Samardzic (98e).

Cette qualification de la Dea met un peu de baume au coeur des tifosi. Après l'élimination de Naples en phase de Ligue et l'échec cuisant de l'Inter Milan contre Bodo/Glimt en barrage, la Serie A est ainsi certaine d'avoir un représentant en 8es de finale.



Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai Wawrinka s'est incliné en deux sets face à Medvedev Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Stan Wawrinka (ATP 99) n'a pas signé d'exploit en 8e de finale de l'ATP 500 de Dubai. Le Vaudois de bientôt 41 ans s'est incliné en deux sets face au no 11 mondial Daniil Medvedev.

Le score est sans appel: 6-2 6-3, en 74 minutes de jeu. Lâché par sa première balle de service (54% de premières balles passées, dont 44% seulement en première manche, et 58% de points gagnés derrière ces premières), Stan Wawrinka fut une proie bien trop facile pour un adversaire de ce calibre.

Stan Wawrinka n'a remporté qu'un seul des cinq premiers jeux qu'il a négociés sur son service, pour se retrouver mené 6-2 1-0. Il s'est forcément accroché, recollant ainsi à 1-1 dans la deuxième manche en lâchant un revers gagnant le long de la ligne pour signer son deuxième break de la journée.

Le vainqueur de l'édition 2016 de ce tournoi de Dubai - qui devrait grimper jusqu'au 92e rang mondial en ayant passé un tour cette semaine - a ensuite résisté jusqu'à 3-3. Mais il a perdu les trois derniers jeux du match face à un Daniil Medvedev bien plus solide, concédant encore deux fois le break.



Des audiences records pour la RTS pendant les JO La descente messieurs, gagnée par Franjo von Allmen, a été l'épreuve la plus suivie par les téléspectateurs romands Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les JO 2026 ont constitué un grand succès d'audience pour la RTS, se félicite celle-ci dans un communiqué diffusé mercredi.

Près de 1,1 million de personnes ont ainsi regardé l'événement sur leur téléviseur, alors que 900'000 visites quotidiennes ont été enregistrées sur les différentes sites et applications.

En Suisse romande, 1'078'000 personnes ont suivi ces Jeux (pendant au moins 15 minutes consécutives, précise le communiqué) sur Play RTS ou RTS 2, selon les estimations. Une audience bien supérieure à celles obtenues pour les JO d'été de Paris 2024 (1'011'000 personnes) et les JO d'hiver de Pékin 2022 (615'000 personnes).

La descente de ski alpin messieurs, remportée par le Bernois Franjo von Allmen, est sans surprise l'épreuve ayant été le plus suivie avec une audience moyenne de 220'000 personnes et 66,9% de part de marché. Sur les sites et les applications, c’est le match de hockey sur glace masculin Suisse-Tchéquie qui figure en tête du palmarès avec 106'421 vues (de plus de 10 secondes).



Infantino serein malgré les violences au Mexique Gianni Infantino se dit serein malgré les violences au Mexique Image: KEYSTONE/EPA Gianni Infantino s'est dit mardi serein au sujet de l'accueil par le Mexique de certains matches de la Coupe du monde 2026.

Le président de la FIFA s'est exprimé après une vague de violence dans le pays liée à la mort d'un puissant baron de la drogue.

Le Valaisan s'est dit "très tranquille" et a assuré que "tout va très bien, tout sera fantastique", interrogé par l'AFP dans la ville colombienne de Barranquilla à l'occasion d'un événement de la Fédération colombienne.

Il s'agit de ses premières déclarations après les violences qui ont éclaté dimanche dans une grande partie du Mexique, dont Guadalajara qui doit accueillir quatre rencontres du Mondial 2026. Le Mexique est, avec les Etats-Unis et le Canada, l'un des trois pays hôtes de la Coupe du monde qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Le territoire mexicain, et en particulier la ville de Guadalajara dans l'Etat de Jalisco, a été marqué par une flambée de violence après la mort dimanche du puissant chef du cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio Oseguera, dans une opération militaire.

Des membres présumés du cartel ont bloqué des routes, incendié des véhicules, attaqué des stations-service, des commerces et des banques, et affronté les autorités dans 20 des 32 Etats mexicains. Quelque 10'000 soldats ont été déployés pour rétablir l'ordre.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a écarté mardi tout risque pour les supporters se rendant à Guadalajara. En plus des quatre rencontres du Mondial, dont un match Uruguay-Espagne en phase de poule, Guadalajara accueillera en mars, conjointement avec Monterrey, les barrages qui désigneront les deux dernières des 48 sélections qualifiées.

