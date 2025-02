Cristiano Ronaldo va prolonger +++ Djokovic continue avec Murray

Becir Omeragic va être opéré du ménisque Fin de saison sans doute pour Becir Omeragic. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Coup d’arrêt pour Becir Omeragic ! Blessé dimanche à Strasbourg, le défenseur de Montpellier devra subir une intervention chirurgicale au ménisque. Son indisponibilité sera au minimum de deux mois. Malgré la situation presque désespérée de son club – Montpellier occupe la dernière place du classement – le Genevois de 23 ans livre une saison de très bonne facture. Sélectionné à 7 reprises en équipe nationale, il s’est affirmé comme l’un des leaders de son équipe. Il est toutefois à craindre que sa saison s'est achevée dimanche lors de la défaite 2-0 en Alsace.

Siegenthaler va être opéré mardi Jonas Siegenthaler (71) va se faire opérer mardi Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Le défenseur des New Jersey Devils Jonas Siegenthaler doit subir une opération mardi, a annoncé lundi son agence de communication. Le Zurichois de 27 ans sera ensuite absent "quelques semaines". L'intervention médicale est nécessaire après que Siegenthaler s'est blessé la semaine dernière en heurtant la bande lors d'un match à Pittsburgh. La nature de la blessure et la durée exacte de l'absence n'ont pas été communiquées. La franchise de Newark est en revanche confiante quant à un retour de son capitaine Nico Hischier après le Tournoi des 4 nations (12 au 20 février), durant lequel la NHL marque une pause. Le meilleur buteur des Devils a manqué les six derniers matches en raison d'une blessure au haut du corps.

Justin Murisier aligné en géant à Saalbach Justin Murisier sera aligné en géant vendredi Image: KEYSTONE/EPA Swiss-Ski a dévoilé la sélection pour le géant et le slalom messieurs des Mondiaux de Saalbach. Justin Murisier sera au départ du géant vendredi. C'était un peu la seule inconnue puisque le tenant du titre Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler et Luca Aerni avaient tous assuré leur ticket. Et grâce au titre d'Odermatt, la Suisse peut aligner un cinquième athlète qui n'est autre que Justin Murisier. Un temps très à l'aise dans cette discipline, le Bagnard a connu pas mal de désillusions ces derniers temps. 17e à Sölden, il a vécu deux non-qualifications à Beaver Creek et à Alta Badia, avant de décider de ne pas prendre part aux géants d'Adelboden et Schladming pour préserver son genou. Pour le slalom de dimanche, dernière épreuve des Mondiaux, Swiss-Ski a choisi Loïc Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef et Marc Rochat.

Djokovic assure être guéri à "quasiment 100%" Novak Djokovic est prêt à en découdre la semaine prochaine à Doha Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Novak Djokovic (ATP 7) a affirmé lundi dans une interview que sa blessure à la cuisse gauche était "guérie quasiment à 100%". Le Serbe se dit prêt à partir à la conquête de son 100e titre à Doha. "Il n'y a plus de déchirure musculaire. La blessure est guérie quasiment à 100% et je suis prêt à aller vers de nouvelles victoires", a déclaré Nole dans une interview publiée par le quotidien Vijesti. "J'ai le feu vert de l'équipe médicale pour pouvoir m'entraîner, me préparer. Le tournoi de Doha est à l'affiche dans sept jours (red: du 17 au 22 février), et je maintiens le calendrier prévu", a ajouté l'ancien no 1 mondial. Le Serbe de 37 ans, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, avait abandonné en janvier en demi-finale de l'Open d'Australie à cause de cette blessure, après avoir perdu le premier set 7-6 (7/5) face à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2). "Cela vient probablement avec l'âge" "J'espère que je vais pouvoir décrocher ce 100e trophée maintenant à Doha. Ca fait un moment que je cours après, depuis octobre dernier. Mais on verra, il viendra quand il viendra", a dit Djokovic, qui a ajouté "croire" en ses capacités à disputer d'autres tournois du Grand Chelem. "Dieu merci j'ai réussi à me rétablir rapidement. J'ai eu un peu plus de blessures ces derniers temps par rapport aux quinze premières années de ma carrière. Cela vient probablement avec l'âge, mais mon corps me soutient toujours bien et j'ai toujours une flamme à l'intérieur", a-t-il expliqué. Djokovic avait déjà dû déclarer forfait avant son quart de finale à Roland-Garros en 2024, blessé alors au genou droit et opéré du ménisque dans la foulée. Dès son retour sur les courts, il avait atteint un mois plus tard la finale de Wimbledon et remporté l'or olympique à Paris quinze jours après.

Une néophyte et des revenantes en sélection Pia Sundhage a convoqué une seule néophyte pour le prochain rassemblement Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La sélectionneuse de l'équipe de Suisse Pia Sundhage a convoqué une néophyte, Naina Inauen, pour les premiers matches de l'année. En outre, un quintette expérimenté est à nouveau disponible pour ces rencontres contre l'Islande et la Norvège. Le temps des grandes expérimentations est révolu, a fait remarquer Pia Sundhage en conférence de presse avant le début de la Ligue des Nations. Après la promotion dans la ligue supérieure, son équipe affronte des adversaires de premier ordre. Tout d'abord l'Islande le 21 février à Zurich, et quatre jours plus tard la Norvège à l'extérieur. Soit deux équipes que la Suisse rencontrera également lors du championnat d'Europe à domicile cet été. Ce tournoi continental est bien entendu le seul grand rendez-vous de l'année, et ce rassemblement hivernal constitue l'une des dernières opportunités de tester l'une ou l'autre joueuse. Naina Inauen (24 ans) fait ainsi partie pour la première fois de la sélection suisse. "Elle est forte dans la récupération du ballon", a notamment expliqué Pia Sundhage à propos de la joueuse de Lyn, club d'Oslo. Ramona Bachmann, Luana Bühler, Géraldine Reuteler et Lia Wälti, qui avaient toutes déclaré forfait lors du dernier rassemblement de 2024, font quant à elles à nouveau partie des 23 joueuses convoquées. Noemi Ivelj, Alayah Pilgrim et Eseosa Aigbogun font également leur retour en sélection. Pour Aigbogun, qui a disputé 99 matches internationaux, il s'agit de la première convocation depuis sa rupture des ligaments croisés survenue en janvier 2024. Coumba Sow est quant à elle la grande absente de cette liste.

Mikaela Shiffrin renonce au géant, mais participera au combiné Mikaela Shiffrin renonce au géant des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Mikaela Shiffrin a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle ne prendra pas part au géant des Mondiaux jeudi à Saalbach. L'Américaine aux 99 succès en Coupe du monde sera en revanche de la partie demain lors du combiné par équipe. Dans un post sur Instagram, Shiffrin dit ne pas être mentalement en position de courir le géant. Elle avoue ressentir un syndrome post-traumatique à la suite de sa chute à Killington qui l'avait mise deux mois sur la touche. Mais cette mauvaise nouvelle en amène une bonne puisque la skieuse de bientôt 30 ans va pouvoir participer au combiné par équipe. Et quelle équipe puisqu'elle va faire la paire avec Breezy Johnson, toute fraîche championne du monde de descente. Les deux femmes se connaissent depuis l'âge de 11 ans et quand Johnson a demandé à Shiffrin de participer, cette dernière n'a pas trop hésité. "Parce que ce sport est tellement fun", écrit-elle.

Zermatt autorise les entraînements et vise la Coupe du monde Zermatt devrait faire son retour en Coupe du monde dès 2028 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Zermatt s'ouvre à nouveau aux entraînements des skieurs alpins de haut niveau et pourra compter sur des courses annuelles de Coupe du monde en mars à partir de 2028, a annoncé Swiss-Ski lundi. Après le tollé provoqué en avril dernier en Valais par la suppression de Zermatt du calendrier de la Coupe du monde, un accord a donc été trouvé entre les remontées mécaniques de Zermatt, Swiss-Ski et la Fédération internationale (FIS). "Le nouvel accord entre Swiss-Ski et Zermatt montre la voie à suivre. Zermatt est la station de ski sur glacier la plus élevée d'Europe et dispose des meilleures conditions pour les entraînements de vitesse", se réjouit Walter Reusser, le CEO Sport de Swiss-Ski, à propos de cet accord. La station valaisanne a reçu l'assurance de pouvoir organiser deux courses de vitesse masculines dans la deuxième moitié du mois de mars de 2028 à 2034, sur la nouvelle piste du Gornergrat qui sera terminée d'ici fin 2027. A condition bien sûr que celle-ci soit homologuée par la FIS et que Zermatt soit en mesure de remplir toutes les autres exigences d'un organisateur de Coupe du monde. Il y a encore du pain sur la planche, souligne Diego Züger, le plus haut responsable marketing de Swiss-Ski. "Mais nous allons tout mettre en œuvre ensemble pour faire de Zermatt une étape majeure fixe de la Coupe du monde", assure-t-il, cité dans le communiqué. Un accord jusqu'en 2034 En été, Zermatt accueillera à nouveau les équipes de Coupe du monde exclues l'année dernière pour les entraînements. Swiss-Ski et les Valaisans ont conclu un accord-cadre pour l'utilisation du domaine glaciaire en été et en automne jusqu'en 2034. Les remontées mécaniques de Zermatt s'occuperont de l'entretien au quotidien des pistes d'entraînement, alors que Swiss-Ski est désormais entièrement responsable de l'exploitation des infrastructures d'entraînement. La fédération sous-louera également les pistes à d'autres nations, est-il encore précisé.

Gut-Behrami alignée en combiné par équipes, avec Holdener Wendy Holdener et Lara Gut-Behrami seront associées en combiné par équipe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss-Ski veut mettre tous les atouts de son côté en vue du combiné par équipes dames des Mondiaux de Saalbach. Lara Gut-Behrami sera ainsi associée mardi à Wendy Holdener pour ce qui ressemble à une "dream team" à croix blanche. La Tessinoise n'avait pourtant pas semblé motivée à l'idée de disputer cette nouvelle épreuve, composée d'une descente (dès 10h) et d'une manche de slalom (dès 13h15). Mais elle pourrait reprendre confiance après avoir manqué son affaire en vitesse, et jouera le podium en compagnie de Wendy Holdener. Le duo Gut-Behrami/Holdener ne sera en outre pas le seul à lorgner le top 3 dans cette épreuve côté suisse. Leader de la Coupe du monde de slalom, Camille Rast fera ainsi équipe avec Corinne Suter. Une paire 100% romande (Malorie Blanc/Mélanie Blanc) sera de la partie, le dernier ticket helvétique étant revenu à Priska Ming-Nufer et Eliane Christen.

Les Eagles privent les Chiefs d'un triplé historique Jalen Hurts (au centre) et les Eagles ont détrôné les Chiefs Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Les Eagles ont remporté dimanche avec la manière (40-22) leur second Super Bowl. La franchise de Philadelphie a ainsi privé les Kansas City Chiefs d'une troisième couronne d'affilée historique, sous les yeux du président américain Donald Trump. Le premier chef de l'Etat à assister à la grande finale de la NFL avait pourtant pronostiqué une victoire des Chiefs, impressionné par son étoile Patrick Mahomes. Mais la défense de Philadelphie, la meilleure du championnat, a mis le no 15 sous l'éteignoir d'entrée. Et avec lui toute l'attaque des Chiefs, sous pression constante. Donald Trump, qui s'est éclipsé avant la pause, n'a toutefois pas pu observer le concert de la pause, assuré par le rappeur californien Kendrick Lamar. S'il a bien entonné son hymne "Not Like Us", attaque directe contre le rappeur canadien Drake, Kendrick Lamar n'a, en revanche, pas eu de mot ou de message pour Donald Trump qu'il avait régulièrement visé par le passé. Kansas City asphyxié Trump n'aura pas non plus vu les Eagles brandir le trophée Vince Lombardi, confié au vainqueur du Super Bowl. Battu par Kansas City de 3 points seulement au même stade de la compétition il y a deux ans, Philadelphie a pris sa revanche et empêché les Chiefs de réaliser une première dans l'histoire de la NFL, à savoir un triplé. La franchise de Pennsylvanie a construit son succès en première période, asphyxiant quasi totalement son opposant, qui n'a glané que 23 yards de progression en 30 minutes de jeu effectif, une misère. La séquence symbolique de cette noyade initiale est intervenue à 7 minutes de la pause, quand après avoir été "sacké" (neutralisé) deux fois de suite, Patrick Mahomes a vu sa passe interceptée par le tout jeune cornerback des Eagles Cooper DeJean. Le "rookie" de Philadelphie a remonté 38 yards pour aller marquer, sans opposition. "Cela montre qu'on ne peut pas briller sans les autres", a déclaré au micro de Fox, après le coup de sifflet final, l'entraîneur de Philadelphie Nick Sirianni. "C'est le plus grand de tous les sports collectifs." Démonstration Longtemps appliqués en attaque mais sans brio, les Eagles ont parachevé leur démonstration en fin de rencontre avec un dernier coup de panache alors qu'il n'y avait rien à gagner à prendre des risques à ce stade. Le quarterback Jalen Hurts a ainsi lancé une fusée de 46 yards à destination du receveur DeVonta Smith pour un touchdown de plus (34-0). Hurts, 26 ans seulement, a été élu meilleur joueur de ce Super Bowl à l'issue d'une prestation solide (221 yards à la passe et 3 touchdowns dont un à la course). Kansas City a limité l'écart final grâce à trois touchdowns dans les dernières minutes. Mais la messe était déjà dite pour les Chiefs.

Premier but pour Ruben Vargas en championnat d'Espagne Ruben Vargas: un premier but en Liga avec le FC Séville Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal Ruben Vargas a inscrit son premier but depuis son arrivée en Liga. L'international suisse a égalisé à la 8e pour le FC Séville contre Barcelone, mais cela n'a pas suffi. Les Catalans ont gagné 4-1. Les buts pour l'équipe visiteuse ont été signés Lewandowski (7e), Lopez (47e), Raphinha (55e) et Garcia (89e). Ce succès permet au Barça de revenir dans le sillage immédiat de ses deux rivaux dans la course au titre, soit à deux longueurs du leader Real Madrid et à une de l'Atlético Madrid.

Jean-Pierre Nsame égale le record de Marco Streller Jean-Pierre Nsame: un record égalé pour donner la victoire au FC St. Gall à Zurich. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Extraordinaire Jean-Pierre Nsame ! Le Camerounais a écrit une page d’histoire au Letzigrund. Auteur d’un doublé, il a tout simplement égalé le record des 111 buts en Super League de Marco Streller. Le joueur prêté par le Legia Varsovie a donné la victoire (2-1) au FC St. Gall face au FC Zurich. Introduit à la 65e, il a frappé à la 70e et à la 76e pour renverser la table. Et, surtout, pour gommer l’incroyable relance de son gardien Lawrence Zigi sur l’ouverture du score de Bledan Krasniqi à la 19e. Comme jeudi face à Lugano, les Saint-Gallois ont cueilli les trois points alors qu’ils avaient concédé le premier but. Comme si la rage de vaincre de Jean-Pierre Nsame avait déteint sur ses coéquipiers. Victorieux 3-2 du FC Winterthour grâce à un penalty de Kevin Spadanuda à la 89e, le FC Lucerne a, pour sa part, rejoint le FC Lugano à la deuxième place du classement, à un point du FC Bâle. A onze contre dix après l’expulsion de Tobias Schättin à la 38r, les Lucernois ont vraiment pris leur temps avant de concrétiser leur supériorité face à une "lanterne rouge* courageuse, mais bien malheureuse au final.

La Suisse fait le job et attend le verdict Les Suissesses ont rempli leur part du contrat dimanche à Aarau Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse dames a rempli sa part du contrat dimanche à Aarau dans les qualifications de l'Euro 2025. Victorieuse 87-39 de la Bosnie-Herzégovine dans la dernière journée du groupe H, elle doit patienter durant quelques heures avant de savoir si elle se qualifiera ou non pour la phase finale. Les protégées du coach français François Gomez, qui ne pouvaient plus prétendre à la 1re place de cette poule - et donc à la qualification directe -, ont fait tout juste dimanche. Elles devaient "simplement" s'imposer - et l'ont fait avec la manière. Mais leur sort dépend des autres résultats de la soirée. Les Suissesses espèrent décrocher le précieux sésame en faisant partie des quatre meilleurs deuxièmes. Stéphanie Martinez (20 points, 9 rebonds dimanche) et ses équipières ont coché une première case en terminant au 2e rang de leur poule, derrière le Monténégro qui a arraché la 1re place en écrasant le Luxembourg (3e) 86-53. L'équipe de Suisse, qui avait besoin d'un succès monténégrin avec au moins 24 points d'écart pour terminer 2e de ce groupe, aura en tout cas parfaitement redressé la barre après les deux défaites subies en ouverture de ces qualifications fin 2024. Elles se sont donné le droit de rêver sous la férule de leur nouveau coach François Gomez en gagnant leurs quatre dernières parties.

Le titre et le top 100 pour Jil Teichmann Jil Teichmann est de retour dans le top 100 du classement WTA Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jil Teichmann (WTA 117) est - de justesse - de retour parmi les 100 meilleures joueuses du monde. La Seelandaise va grimper lundi au 100e rang grâce à son titre conquis dimanche dans le tournoi WTA 125 de Mumbai, équivalent d'un Challenger sur le circuit masculin. La gauchère de 27 ans, quart de finaliste du WTA 250 de Singapour une semaine plus tôt, a confirmé son regain de forme en Inde. Dimanche, elle s'est imposée 6-3 6-4 en finale face à la Thaïlandaise Mananchaya Sawangkaew (WTA 121). Jil Teichmann, qui avait atteint la 21e place mondiale en 2022 et pointait encore au 30e rang fin avril 2023, avait quitté le top 100 en juin 2023 après avoir perdu les points glanés en 2022 à Roland-Garros (8e de finale). Elle figurait encore au-delà de la 200e place en août dernier, juste avant de s'adjuger le WTA 125 de Ljubljana. Reste maintenant à confirmer sur le circuit principal.

La magistrale réponse de Dereck Kutesa L'immense joie de Dereck Kutesa après son but. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Poussé vers la sortie avec un manque d’élégance qui ne colle pas aux valeurs de l’institution, Dereck Kutesa a apporté une réponse magistrale. Il a donné la victoire au Servette FC devant Bâle (2-1). Sur le banc au coup d’envoi comme mardi dernier à Sion sans qu’aucune raison sportive ne justifie ce choix dicté plutôt par le ressentiment de le voir partir sans indemnité de transfert cet été, Dereck Kutesa a été introduit à la pause pour dessiner deux actions qui ont scellé le sort de ce match. A la 50e, il adressait un centre parfait pour la tête d’Alexis Antunes dont la déviation ne laissait aucune chance à Mirko Salvi, appelé à remplacer Marwin Hitz blessé. A la 61e, il était à la conclusion d'une rupture pour son 13e but de la saison en Super League. Un immense ouf de soulagement La performance XXL de Dereck Kutesa a peut-être sauvé la tête de son entraîneur qui a dû tourner sept fois sa langue dans sa bouche pour expliquer la non-titularisation de son ailier. Oui, Thomas Häberli peut pousser un immense ouf de soulagement. Personne ne peut affirmer que le Lucernois aurait "survécu" à une défaite qui serait venue après quatre partages des points lors des quatre premiers matches de l’année. Et qui aurait, surtout, fait basculer le club du mauvais côté de la barre. Malgré cette défaite, le FC Bâle demeure sur le fauteuil de leader d’une Super League plus indécise que jamais. Au Stade de Genève, les Rhénans n’ont pas été en veine avec un but d’Anton Kade annulé à la 34e minute par la VAR. Le passage à une défense à trois entre les deux buts servettiens a sans doute permis au FCB d’accroitre son emprise sur le match. Mais son unique butin fut la réduction du score de Philip Otele à la 73e minute.