Défaite amère pour Golubic ++ Bajrami à Lucerne

WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: battue d'entrée à Pékin Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Viktorija Golubic (WTA 70) n'a pas passé le cap du 1er tour au tournoi WTA 1000 de Pékin. La Zurichoise a été battue par l'Australienne Priscilla Hon (WTA 108) 1-6 6-3 7-6 (7/4).

Issue des qualifications, Hon s'est imposée grâce à sa meilleure gestion dans les moments décisifs, notamment le tie-break du troisième set. Viktorija Golubic, qui avait pris un excellent départ en gagnant le set initial 6-1, a remporté plus de points au total que son adversaire (100 contre 92) et a eu l'avantage dans presque toutes les statistiques, mais cela n'a pas suffi.

La Suissesse de 32 ans a fait trois fois le break dans la manche finale, mais n'a jamais confirmé. Et dans le jeu décisif, elle a flanché alors qu'elle a mené 4-1 avant de perdre six points d'affilée.



Super League: Lucerne engage définitivement Bajrami Adrian Bajrami (en bleu) d馮age devant le Saint-Gallois Christian Witzig Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Lucerne a trouvé un accord avec Benfica Lisbonne pour le transfert définitif d'Adrian Bajrami (23 ans). Le défenseur, prêté en Suisse centrale depuis l'été, a signé jusqu'à fin juin 2028.

Depuis son arrivée à Lucerne, Bajrami a été titulaire dans chaque match officiel de l'équipe. "Adrian s'est intégré de manière optimale et il est déjà un pilier de notre défense", a expliqué dans un communiqué le directeur sportif Remo Meyer. Il a aussi précisé avoir trouvé une solution convenable avec Benfica pour transformer le prêt en transfert.



Europa League: Bâle se déplace ce soir à Fribourg Le FC Bâle disputera ce soir (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse effectueront un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg.

Cet affrontement contre le club allemand a des allures de derby, les deux stades se trouvant à un peu plus de 70 km l'un de l'autre. La mission s'annonce délicate pour le FCB face au club de Bundesliga, cinquième la saison dernière.

Fribourg occupe pour l'instant le septième rang du championnat, avec deux succès et deux défaites. L'effectif dirigé par Julian Schuster depuis juillet 2024 comprend notamment le jeune international suisse Johan Manzambi (19 ans).

Qualifié à la raclette en Coupe de Suisse vendredi contre Etoile Carouge, le FC Bâle devra nettement hausser son niveau de jeu s'il espère ne pas rentrer les mains vides ce soir de son voyage au sud de l'Allemagne.



Le Camp Nou pas encore prêt à accueillir du public, selon la mairie Le Camp Nou toujours pas pr黎 Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez La mairie de Barcelone a estimé mardi que le Camp Nou, toujours en travaux, n'était pas encore prêt à accueillir du public, même avec une jauge réduite. Des motifs de sécurité sont invoqués.

Le Barça, champion d'Espagne en titre, espérait pouvoir accueillir la Real Sociedad dimanche devant 27'000 spectateurs dans son stade encore en travaux, mais la mairie refuse pour l'instant d'accorder les autorisations nécessaires.

La rencontre se jouera, comme lors des deux dernières saisons, au stade olympique de Montjuic, à l'instar du choc face au PSG le 1er octobre prochain lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

"Nous partageons le souhait du club de revenir dès que possible, mais le conseil municipal doit garantir la sécurité de toutes les personnes qui souhaitent se rendre au stade. C'est la priorité", a déclaré Laia Bonet, adjointe au maire de Barcelone, repoussant une nouvelle fois la réouverture partielle de l'enceinte, prévue initialement fin 2024.

"Nous collaborerons pleinement avec le club afin qu'il puisse résoudre les problèmes en suspens", a-t-elle ajouté.

Selon la presse espagnole, les pompiers catalans ont détecté des problèmes de sécurité, notamment concernant les sorties de secours, lors de leur dernière visite au stade.

"Le club continue de travailler à l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochaines semaines", a déclaré le Barça dans un communiqué, assurant se pencher sur les "modifications" nécessaires demandées par la mairie sur le plan sécuritaire.

Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son stade, qui pourra abriter 105'000 spectateurs, un record en Europe.



Des experts de l'ONU appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël Des experts de l'ONU veulent suspendre l'équipe de football d'Israël Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Des experts indépendants de l'ONU ont appelé mardi la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël. En faisant valoir le génocide à Gaza, mais en s'opposant à des sanctions contre des joueurs.

"Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains", ont indiqué trois rapporteurs spéciaux ainsi que les membres du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme dans un communiqué.

"Les équipes nationales représentant des États qui commettent des violations massives des droits humains peuvent et doivent être suspendues, comme cela a eu lieu dans le passé", ont-ils ajouté.

Interrogées, l'UEFA a indiqué qu'elle ne faisait aucun commentaire, tandis que la FIFA n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat.

Ces experts, qui ne s'expriment pas au nom des Nations unies, estiment que la suspension d'Israël est "une réponse nécessaire face au génocide en cours".

Le 16 septembre, pour la première fois, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de "détruire" les Palestiniens, tandis que de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la communauté internationale.

Les experts indépendants de l'ONU considèrent que les États où siègent les organisations internationales sportives, ainsi que ceux qui organisent des compétitions et ceux qui y participent avec Israël ne doivent "pas rester neutres face au génocide".

Ils indiquent toutefois que "le boycott doit viser l'État d'Israël et non les joueurs individuellement", et estiment qu'"il ne devrait donc y avoir ni discrimination ni sanction individuelle contre des joueurs en raison de leur origine ou nationalité".

Les appels à suspendre l'équipe israélienne de football se multiplient. Il y a quelques jours, Eric Cantona, lors d'un événement à Londres pour le concert "Together for Palestine", a appelé à suspendre Israël des compétitions internationales.

"Quatre jours après qu'elle a commencé une guerre en Ukraine, la FIFA et l'UEFA ont suspendu la Russie. Nous sommes maintenant 716 jours après le début de ce qu'Amnesty International appelle un génocide, et Israël est toujours autorisé à participer. Pourquoi ce double standard?" a-t-il lancé à la foule.

"La FIFA et l'UEFA doivent suspendre Israël. Les clubs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes", a poursuivi l'ancien international français de 59 ans.

Au lendemain de la fin chaotique de La Vuelta il y a quelques jours à Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a lui aussi suggéré d'exclure Israël des compétitions sportives "tant que la barbarie continuerait" à Gaza.



Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs Drake Caggiula pointe Jason Fuchs pour sa belle passe sur le 1-0 lausannois Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les clubs lémaniques ont le sourire à l'issue de cette soirée complète de National League. Lausanne a battu Langnau 4-1, alors que Genève s'est défait d'Ambri 5-4.

Pour montrer aux Emmentalois qu'il valait mieux ne pas leur souffler dans la crinière, les Vaudois ont parfaitement utilisé leur power-play. A la 5e, c'est Caggiula qui a ouvert la marque, puis à la 18e c'est Théo Rochette qui a inscrit son sixième but de l'exercice.

De retour des vestiaires, les Lions n'ont pas lâché le pied de l'accélérateur et en l'espace de 22 secondes, ils ont fait passer le score de 2-0 à 4-0 grâce à Suomela et Douay. La défaite incompréhensible 5-3 samedi face à Kloten n'a pas eu l'occasion de se reproduire, parce que le LHC n'a pas offert de cadeaux comme aux Aviateurs. Langnau a sauvé l'honneur dans le troisième tiers et privé Kevin Pasche d'un troisième blanchissage.

Genève par les poils Le 11-0 encaissé il y a une semaine est bel et bien de l'histoire ancienne. Les Genevois ont enchaîné avec un troisième succès. Les joueurs de Yorick Treille ont pris le meilleur sur Mabri, mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Alors qu'il y avait 1-1, les Aigles ont réussi à se prendre un but alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Menés 4-2 à la 37e, les Grenat ont inscrit le 3-4 26 secondes après le 2-4 de Zwerger. Et Vesey a pu niveler la marque 15 secondes après le goal de Puljujärvi. Au bénéfice de plus de 90 secondes à 5 contre 3, les Aigles ont buté sur Senn. Mais quelques minutes plus tard, dans la même situation, ils n'ont pas laissé filer l'occasion grâce à Jooris (54e).

Fribourg bat Zurich Avec un Loïc Galley "steady as a rock" dans les cages, Fribourg a obtenu deux points contre le double champion de Suisse en titre. Les Dragons se sont imposés 3-2 tab.

Dominés lors du tiers initial, les Fribourgeois ont très bien réagi au cours de la période médiane. A la 25e, c'est Kapla qui a égalisé. A la 29e, c'est le jeune Etter qui a habilement dévié un lancer de Jecker. Malgré deux pénalités zurichoises, les joueurs de Rönnberg n'ont pas pu aller chercher un deuxième but d'écart et ils ont subi l'égalisation de Lehtonen quelques secondes après le retour de Malgin du banc des pénalités.

Seulement avec 18 tirs à 5, Gottéron a mis une très bonne pression sur Hrubec. Le troisième tiers fut plus calme et tout s'est finalement joué aux tirs au but. Sandro Schmid fut l'unique buteur, tandis que Galley a repoussé les cinq envois du "Z".

Bienne et Ajoie battus Du mieux, mais pas encore ça pour les deux clubs de l'arc jurassien. A Rapperswil, Bienne a subi la loi des Lakers 5-2. Alors qu'ils étaient revenus à 3-2, les Seelandais ont offert 90 secondes de double supériorité numérique aux Saint-Gallois et Larsson n'a pas manqué la cible.

En déplacement à Kloten, Ajoie a pu ramener un bon point malgré la défaite 2-1 ap. La réussite jurassienne a été inscrite à la 59e par Killian Mottet, la grosse acquisition du HCA. Le but de la victoire a été l'oeuvre de Puhakka.

Berne a profité de son déplacement à Lugano pour engranger les trois points (3-0).



ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux Le Chilien Alejandro Tabilo, ici à l'US Open 2025, est le deuxième joueur issu des qualifications à remporter un tournoi sur le circuit ATP en 2025. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Le Chilien Alejandro Tabilo a remporté mardi le tournoi ATP 250 de Chengdou en étant issu des qualifications. Le même jour, le Kazakh Alexander Bublik s'est adjugé l'ATP 250 de Hangzhou.

Le gaucher chilien, 112e mondial, a pris le dessus sur l'Italien Lorenzo Musetti en finale 6-3 2-6 7-6 (7/5), 9e mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi de Chengdu. Il s'agit du deuxième joueur issu des qualifications à remporter cette saison un tournoi du circuit principal, après Jenson Brooksby à Houston.

Ex-19e mondial au début de l'été 2024 avant de dégringoler au classement à cause de blessures, Alejandro Tabilo remporte à 28 ans le troisième titre de sa carrière.

Dans la ville côtière de Hangzhou, le 19e mondial Alexander Bublik s'est imposé en deux sets 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) face au Français Valentin Royer (88e mondial).

Après les titres remportés à Halle sur gazon et à Gstaad et Kitzbühel sur terre battue, le Kazakh remporte son 4e titre en 2025. Seul le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté plus de trophées que lui cette saison (sept dont Roland-Garros et l'US Open).



Carnet noir: Nikola Pilic est mort à l'âge de 86 ans Nikola Pilic, à gauche, lors du succès de la Croatie en Coupe Davis en 2005 Image: KEYSTONE/AP/ANJA NIEDRINGHAUS Nikola Pilic est décédé en Croatie à l'âge de 86 ans. Il avait gagné la Coupe Davis à cinq reprises en tant que capitaine, avec l'Allemagne (1988, 1989, 1993), la Croatie (2005) et la Serbie (2010).

Cet ancien joueur croate, qui avait été finaliste de Roland-Garros en 1973 et occupé le 6e rang mondial, avait gagné neuf tournois. Il a eu davantage de succès comme entraîneur et a notamment été l'un des premiers à s'occuper de Novak Djokovic.



Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne Karim Sow et Renato Steffen au duel Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le FC Lugano a confirmé son protêt contre la validation du match de Super League du 17 septembre face au Lausanne-Sport (1-1). Le club tessinois demande que la partie soit rejouée.

Lugano dénonce "une utilisation erronée en violation du protocole VAR", a indiqué la Swiss Football League (SFL). A la 63e, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avec que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct.

Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur du LS.

Le cas a désormais été transmis à la Commission de discipline de la SFL.



Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur Jonah Plock et Patrick Brunner: une finale mondiale à Shanghai Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Jonah Plock et Patrick Brunner se sont qualifiés pour la finale du deux sans barreur aux Mondieux de Shanghai. Le duo suisse a pris la deuxième place en demi-finale.

Le Saint-Gallois et le Lucernois, cinquièmes des Européens, n'ont été battus que par les Roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, champions d'Europe en titre. Ils disputeront leur finale jeudi.

En deux sans barreur dames, Lisa Lötscher et Célia Dupré ont pris la cinquième place de leur demi-finale. Elles disputeront jeudi la finale B.



Naples poursuit son sans-faute Billy Gilmour et Naples ont encore gagné Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples a pris seul les commandes du Championnat d'Italie. Ceci en décrochant lundi contre Pise (3-2) non sans trembler sa quatrième victoire en autant de matches de Serie A.

Le champion en titre, surclassé jeudi par Manchester City en Ligue des champions (2-0), a dominé le promu toscan, mais s'est fait peur durant une seconde période où il a perdu sa sérénité et multiplié les approximations.

Il a fallu attendre la 73e minute pour que Leonardo Spinazzola, de loin, libère le stade Diego-Armando-Maradona. Neuf minutes plus tard, Lorenzo Lucca a alourdi l'addition, mais Naples a concédé un deuxième but (90e) et a tremblé jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ses douze points, le Napoli compte deux points d'avance sur son premier poursuivant, la Juventus, qui a laissé filer ses premiers points samedi contre Vérone (1-1). L'équipe d'Antonio Conte devance de trois points l'AC Milan (3e, 9 pts), tandis que l'Inter Milan, vice-champion d'Italie et d'Europe en 2025, accuse déjà six longueurs de retard (10e).



Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or Ousmane Dembélé élu Ballon d'Or 2025 Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Il est devenu le 6e Français à recevoir la récompense suprême.

Ses 35 buts et 16 passes décisives et la victoire du PSG en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale en avaient fait le favori au Ballon d'Or, devant le Barcelonais Lamine Yamal.

Le nom d'Ousmane Dembélé a été prononcé par l'ancien Parisien Ronaldinho en fin de soirée, sous les vivats d'une grande partie de la salle qui avait scandé son nom dans les minutes précédentes.

"Merci, je n'ai vraiment pas de mots, ça a été une saison incroyable avec le PSG, je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023", a déclaré Ousmane Dembélé, qui n'a pu retenir ses larmes lors de son discours de remerciements, également adressés à son l'entraîneur Luis Enrique, "comme un papa pour moi".

"On a pratiquement tout remporté", "ce trophée individuel c'est vraiment le collectif qui l'a gagné", a-t-il ajouté. "Le Ballon d'Or n'a pas été un objectif dans ma carrière, mais j'ai travaillé pour l'équipe pour gagner la Ligue des champions".

Ousmane Dembélé a vécu une véritable transformation, en quelques mois. Lui qui était connu pour ses dribbles virevoltants mais aussi ses maladresses face au but s'est mué en finisseur. Et sous la houlette de son entraîneur Luis Enrique, il a encore augmenté son influence dans le jeu, se permettant régulièrement de décrocher vers le milieu de terrain pour aider à construire.

Il succède à l'Espagnol Rodri. Le précédent Ballon d'Or français remonte à seulement trois ans avec Karim Benzema.

Le PSG accapare le classement avec cinq joueurs dans le top 10: outre Dembélé, Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). Et Khvicha Kvaratskhelia est 12e, Désiré Doué 14e, Joao Neves 19e, Ruiz 25e.

Le PSG a d'ailleurs été désigné meilleur club de la saison. Le président Nasser Al-Khelaïfi est venu recevoir le trophée sur scène.

Le trophée Gerd Müller de meilleur buteur de la saison a été attribué à Viktor Gyökeres, passé cet été du Sporting à Arsenal, et à la Barcelonaise Ewa Pajor.

Quant à Kylian Mbappé, il est 7e du classement Ballon d'Or.



Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune Lamine Yamal avec le trophée du meilleur jeune Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus L'attaquant barcelonais Lamine Yamal, en lice pour le Ballon d'Or, a remporté lundi le trophée Raymond Kopa de meilleur jeune de la saison 2024-25. Il a devancé le Parisien Désiré Doué.

Yamal, 18 ans, est venu récupérer sa récompense sur scène au Théâtre du Châtelet, en plein coeur de Paris, des mains du champion du monde Raphaël Varane. "Merci, j'espère que je remporterai davantage de prix" dans le futur, a-t-il dit au micro.

Lamine Yamal n'a pas encore fait une croix sur le Ballon d'Or, décerné en fin de soirée, puisque le jury est différent. Le trophée Kopa est attribué par les anciens vainqueurs du Ballon d'Or à partir d'une liste préalablement établie par la rédaction de France Football.

Yamal a grandement contribué à la très bonne saison barcelonaise, inscrivant 18 buts et réussissant 25 passes décisives toutes compétitions confondues, et remportant avec le club la Liga et la Coupe du Roi.

Et le jeune Espagnol a éclaboussé de son talent la demi-finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, malgré l'élimination de son équipe au bout du suspense.

Côté féminin, c'est Vicky Lopez, également barcelonaise, qui l'a emporté.

Donnarumma meilleur gardien Le gardien Gianluigi Donnarumma, artisan majeur du premier sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, a gagné lundi le trophée Yachine du meilleur gardien.

Parti cet été de Paris, l'Italien qui a signé à Manchester City remporte pour la seconde fois ce trophée à 26 ans et succède à Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa. En 2021, il avait soulevé ce trophée après avoir été élu le meilleur joueur de l'Euro avec l'Italie, championne d'Europe.

La meilleure gardienne de la saison est Hannah Hampton, qui évolue à Chelsea.

Luis Enrique meilleur coach Luis Enrique a été désigné meilleur entraîneur de la saison 2024-25, mais l'intéressé n'est pas venu soulever le trophée Johan Cruyff, retenu par le classique contre l'OM lundi à Marseille. Luis Enrique, 55 ans, a mené le PSG à la première victoire en Ligue des champions de son histoire, accompagné des titres en championnat et en Coupe de France.

C'est la sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman, vainqueure de son troisième Euro cet été, qui a gagné le trophée Johan Cruyff chez les dames.



Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG Lucas Chevalier s'est raté et l'OM a pu battre le PSG au Vélodrome Image: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni L'OM a battu le PSG 1-0 lundi grâce à un but de Nayef Aguerd très tôt dans la partie. Ce dernier a profité d'une sortie ratée de Lucas Chevalier.

Il s'agit pour l'OM de sa première victoire en championnat à domicile contre Paris depuis 14 ans.

C'est la première défaite de la saison pour le PSG, qui avait remporté ses quatre premiers matches de L1, tandis que Marseille se replace après un début d'exercice en dents de scie: les joueurs de Roberto De Zerbi reviennent à trois points des équipes de tête.

a noter que ce match a été déplacé à ce lundi en raison des intempéries dimanche. Et la rencontre a eu lieu en même temps que la cérémonie récompensant le Ballon d'Or où le Parisien Ousmane Dembélé, blessé, fait partie des favoris.

