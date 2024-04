Des affrontements après LHC-Gottéron ++ Atlanta en play-in

Une 40e défaite pour New Jersey Nico Hischier (13) accuse un emps de retard sur Vincent Trocheck: l'image d'une saison bien labiorieuse pour New Jersey. Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Cela se complique de plus en plus pour New Jersey ! Battus 4-3 par les Rangers au Madison Square Garden, les Devils peuvent commencer à mettre une croix sur les play-off. Après cette troisième défaite de rang, leur quarantième de l’exercice, Nico Hischier et ses coéquipiers accusent six points de retard sur la barre alors qu’il ne leur reste plus que six matches à jouer. Face aux Rangers dans un derby marqué par une bagarre générale lors du premier face-off qui a envoyé quatre joueurs de chaque équipe aux vestiaires, les Devils ont eu leur chance. Menés 2-0 à l’issue de la première période, ils devaient, en effet, marquer à trois reprises dans le tiers intermédiaire pour prendre la main. Timo Meier a délivré un assist pour une cinquième rencontre de rang avec au moins un point, pour le 2-2 de Brendan Smith à la 30e avant que Nico Hischier ne signe le 3-2 à la 32e pour son 25e but de la saison. Seulement, New Jersey devait céder à la 56e sur un but de Chris Keider inscrit à 5 contre 4. A l’Ouest, la vie est bien plus douce pour Kevin Fiala. Avec sa 42e passe décisive et son 26e but, le Saint-Gallois a payé de sa personne lors du succès 5-2 à domicile de Los Angeles face à Seattle. Après trois défaites de rang, les Kings se sont remis dans le bon sens de la marche pour s’offrir un matelas de 5 points sur la barre.

Atlanta en play-in Un différentiel de +30 pour Cklint Capela (au centre) ! Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta jouera bien les play-in ! Les Hawks ont assuré leur place dans ces séries qui peuvent leur permettre de basculer vers les play-off à la faveur de leur succès 121-113 devant Detroit. Victorieux désormais de six de ses sept derniers matches, Atlanta a, sur son parquet, été porté par le premier triple double de Jalen Johnson (28 points/14 rebonds/11 assists) et, également, par la présence de Clint Capela. Le Genevois a livré parfaitement la marchandise avec ses 11 points, ses 16 rebonds et, surtout, son différentiel de +30. .Il conviendra d’enchaîner ce soir à Dallas dans une rencontre qui peut permettre aux Hawks de ravir la 9e place de la Conférence Est à Chicago. Privé de son meilleur joueur Cade Cunningham touché au genou, Detroit a fait illusion grâce à Malachi Flynn. Sorti du banc, l’arrière a inscrit 50 points. Il fut, bien sûr, la seule lueur d’une équipe qui a concédé dix défaites lors de ses onze derniers matches.

Pas de miracle pour les Suissesses Andrea Brändli a limité la casse. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Il n'y a pas eu de divine surprise au Championnat du monde d'Utica ! La Suisse s'est logiquement inclinée 4-0 devant les Etats-Unis pour son entrée en lice dans le tournoi. Face au tenant du titre et favori de ce championnat, la formation de Colin Muller a tenu le choc jusqu'à l'ouverture du score des Américaines à la 26e minute. Le brio d'Andrea Brändli, créditée de 51 arrêts, a permis à la Suisse d'obtenir devant 3000 spectateurs un résultat que l'on peut qualifier d'honorable. En attaque, les Suissesses ont adressé 11 tirs à la gardienne Nicole Hensley. On attend une plus grande production offensive vendredi après-midi face au Canada. On rappellera que la Suisse, quatrième des trois dernières éditions du tournoi, est déjà assurée de sa place en quart de finale en raison de son appartenance au groupe A aux côtés des Etats-Unis, du Canada, de la Finlande et de la République tchèque.

YB et ses attaquants sous pression avant d'accueillir GC Le leader Young Boys et l'avant-dernier Grasshopper poursuivent des objectifs très différents dans le championnat de Super League. Mais le même mal les ronge avant leur confrontation directe de jeudi: Bernois et Zurichois ne marquent pas suffisamment de buts. Il n'y a pas si longtemps, les Young Boys ne savaient plus où donner de la tête. Avec 56 buts marqués, le champion en titre a d'ailleurs toujours le meilleur rendement offensif de la ligue. Mais dans cette statistique, il se nourrit de son ancienne insouciance en attaque, qui s'est évaporée depuis longtemps. Lors des cinq derniers matchs de Super League, YB est ainsi resté "muet" à quatre reprises. Depuis le succès 5-1 contre le FC Bâle, les Bernois en sont à plus de 200 minutes sans le moindre but marqué, avec une défaite 2-0 subie à Lausanne subie d'un triste 0-0 obtenu sur la pelouse d'Yverdon. Jeudi soir au Wankdorf, Cedric Itten, Meschack Elia et compagnie entreprendront une nouvelle tentative pour retrouver leur efficacité. La pression va se faire de plus en plus grande sur leurs épaules, même si YB peut encore espérer une issue heureuse à cette saison bien laborieuse. LS et YS peuvent encore y croire Du côté de Grasshoppers, le manque d'efficacité offensive est encore plus grand, avec six buts marqués en onze matches cette année. Avant-dernier du classement, GC n'a que trois points de retard sur Bâle, quatre sur Yverdon et cinq sur Lausanne, alors que 12 points restent en jeu. Lausanne et Yverdon peuvent toutefois toujours rêver d'intégrer le "Championship Group". Mais le LS, qui accueille Saint-Gall, et YS, qui se déplace à Lucerne, devront tous deux s'imposer jeudi pour entretenir l'espoir: Lausanne accuse pour l'heure sept longueurs de retard sur les Brodeurs (6es) et quatre sur Lucerne (7e).

Une nouvelle chance en or pour les Young Boys Les Young Boys bénéficient d’une seconde chance en or de faire le break. Au lendemain de la défaite du Servette FC face au SLO, ils peuvent prendre un avantage de 4 points en cas de succès face à GC. Trois jours après un terne 0-0 à Yverdon, les Bernois doivent impérativement rebondir face à l’équipe qui est sans doute aujourd’hui la plus faible du championnat. Un nouveau faux pas de leur part ferait bien sûr le bonheur du Servette FC, mais aussi du FC Lugano, qui ne compte ce jeudi plus que 3 points de retard. Les deux autres rencontres au programme ce jeudi opposeront Lausanne à St. Gall et Lucerne à Yverdon. Après ses succès contre Young Boys et les Grasshoppers, les Lausannois visent une passe de trois qui renforcera leur statut de meilleure équipe du canton. A Lucerne, Yverdon se heurtera à une équipe qui brûlera ses dernières cartouches dans la lutte pour une place dans le top 6. Septième, Lucerne est à 3 points de St. Gall.

Jason Fuchs délivre Lausanne à la 107e Jason Fuchs délivre la patinoire de Malley Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a remporté l'acte II de la demi-finale des play-off de National League contre Fribourg à la 107e minute. Jason Fuchs a délivré les siens pour un succès 3-2. Il a fallu attendre 0h40 pour connaître le vainqueur de ce qui restera comme étant le troisième plus long match de l'histoire de la National League. Une passe de Robin Kovacs pour Jason Fuchs et le tir du numéro 14 des Lions qui fait se lever toute la patinoire. Un succès mérité sur l'ensemble de la rencontre pour des Vaudois qui ont joué leur jeu au cours des six périodes face à des Fribourgeois désireux de ne rien lâcher. Lausanne commence bien Avant cette issue favorable pour les Vaudois, les 9600 spectateurs présents à Malley ont vécu un match très intense avec des Lions très vite dans le match et des Dragons sur les pattes arrière. L'ouverture du score lausannoise est intervenue à la 11e, en toute fin d'une double pénalité de Jiri Sekac qui avait blessé le Fribourgeois Mauro Dufner au visage. Superbement servi par Christian Djoos et en profitant d'un mauvais changement de ligne des Dragons, Michael Raffl a pu tromper Reto Berra. Lausanne a dominé Fribourg lors des vingt minutes initiales, puis au cours des dix premières du tiers médian. Cette domination s'est d'ailleurs matérialisée par le 2-0 de Sekac en supériorité numérique. L'attaquant tchèque aurait même pu donner un avantage de trois longueurs à ses couleurs en profitant d'un autre power-play à la 28e. Intensité lausannoise Mais au lieu de ça, c'est Fribourg qui a sorti la tête de l'eau, comme pour rappeler que le score de 2-0 en hockey était bien l'un de ceux que les coaches n'aiment pas beaucoup. A la 32e, un avantage numérique a permis à Sörensen de transpercer Hughes d'un tir surpuissant. Un peu plus de quatre minutes après, les hommes de Christian Dubé sont parvenus à égaliser dans une grosse période de creux vaudoise. Un tir flottant de Gunderson avec un bon écran de Wallmark et voilà Gottéron totalement relancé. Il faut aussi dire que l'intensité physique mise par les Lausannois durant la première moitié de la rencontre était difficilement tenable sur l'ensemble du match. Le LHC a bien failli reprendre l'avantage en début de troisième période, mais Reto Berra s'est montré intraitable. Constat similaire de l'autre côté avec un Connor Hughes auteur d'un très gros arrêt à la 58e devant Lucas Wallmark. Les deux équipes se retrouveront samedi à Fribourg pour le troisième acte de cette série. Un jour de repos en plus qui sera le bienvenu pour tous les acteurs.

Leverkusen et Granit Xhaka en finale de la Coupe d'Allemagne La joie de Granit Xhaka (au centre) et de ses coéquipiers après ce 40e match sans défaite. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Leader de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen disputera la finale de la Coupe d’Allemagne. Le Bayer s’est qualifié à la faveur de son succès 4-0 à domicile devant le Fortuna Düsseldorf (D2). Granit Xhaka et ses coéquipiers n’ont pas tardé pour concrétiser leur supériorité. Avec 35 minutes, la messe était dite avec les réussites de Jeremie Frimpong, d’Amine Adli et de Florian Wirtz. Invaincu cette saison désormais en... 40 rencontres, le Bayer affrontera le 25 mai à Berlin le FC Kaiserslautern (D2) et ses deux Suisses Jan Elvedi et Filip Stojilkovic. Leverkusen a remporté cette Coupe d’Allemagne en 1993 avant de perdre à trois reprises en finale.

Sven Andrighetto terrasse Zoug Sven Andrighetto (à gauche) peut savourer: son but vaut de l'or. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Six victoires en six matches ! Les Zurich Lions témoignent d’une efficience extrême lors de ces séries finales. Meilleure équipe de la saison régulière, Zurich mène désormais 2-0 devant Zoug dans la demi-finale alémanique. Les Lions se sont imposés 1-0 sur la glace zougoise grâce à une réussite de Sven Andrighetto à la 54e. L’ancien joueur de Montréal fut l’un des deux héros de la soirée avec, bien sûr, son gardien Simon Hrubec. Le Tchèque a réussi 35 arrêts pour signer un deuxième blanchissage déjà dans ces play-off. Il a toutefois été aidé par la maladresse de Marc Michaelis. L’Allemand a, en effet, galvaudé deux chances en or dans l’ultime période devant la cage vide. Plus "présents" sur le plan physique que lors de la défaite 5-2 lundi, les Zougois ont vraiment eu leur chance dans ce match après avoir subi l’ascendant adverse lors de l’entame de cet Acte II. Seulement, Sven Andrighetto a choisi le bon moment pour inscrire son premier but lors de ces play-off et pour permettre aux Lions d'avoir déjà un patin en finale.

Une défaite qui fait très mal Duel entre le Stadiste Mohamed Abdallah (à gauche) et le Servettien Bendeguz Bolla dans une rencontre qui a souri à la "lanterne rouge". Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Stade Lausanne-Ouchy a déjoué les pronostics en s'imposant 2-1 à Genève. Avec ce troisième match de rang sans victoire, le Servette FC a raté une nouvelle occasion de prendre la tête du championnat. Face au bloc mis en place par l'entraîneur du SLO Ricardo Dionisio, les Genevois ont souvent semblé empruntés avec le cuir. En première mi-temps, ils n'ont d'ailleurs pas sollicité une seule fois le gardien stadiste Jérémy Vachoux. Pire, Servette s'est même fait punir sur une contre-attaque rondement menée par Ismaël Gharbi, l'un des meilleurs hommes sur la pelouse mercredi. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain a bien lancé Alban Ajdini, qui a trompé Joël Mall pour ouvrir le score en faveur du SLO (27e). Le huitième but de la saison pour l'attaquant formé chez les Grenat. Les Servettiens ont davantage dominé la deuxième mi-temps, mais ont longtemps fait preuve d'imprécision dans la surface des visiteurs. C'est finalement Jérémy Guillemenot, entré en jeu dix minutes plus tôt, qui a l'égalisation, d'une belle frappe croisée (78e). Mais le SLO a profité d'une autre contre-attaque pour créer la surprise. Vitalie Damascan a réussi un remarquable numéro bouclé par un crochet et un tir du droit qui n'a laissé aucune chance à Mall (84e). Cette victoire permet au SLO de revenir à sept points de Grasshopper, 11e, qui affronte YB jeudi. Les Bernois auront, pour leur part, l'occasion de prendre leurs distances avec les Grenat en tête du championnat. Winterthour a, par ailleurs, porté sa série d'invincibilité en Super League à neuf matches. Au Letzigrund, "Winti" et le FC Zurich n'ont pas réussi à se départager (0-0) et restent à égalité de points au classement.

Deux victoires de plus pour le CC Genève Six victoires contre deux défaites pour la Suisse à Schaffhouse. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Journée parfaite pour la Suisse au Championnat du monde de Schaffhouse ! Elle a battu 8-3 la Nouvelle-Zélande et 7-4 la République tchèque pour ses 4e et 5e succès de rang dans le round-robin. Avec un bilan de six victoires contre deux défaites, Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller peuvent encore tout gagner – la qualification directe pour les demi-finales – ou tout... perdre. Avec l’Italie, l’Ecosse, le Canada et l’Allemagne, les Suisses n’auront pas un programme vraiment aisé pour conclure ce round-robin. Face aux Néo-Zélandais et aux Tchèques, Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont témoigné d’une maîtrise absolue. Ils ont d’entrée sur exploiter l’avantage de la dernière pierre pour réussir des coups de deux qui leur ont permis de prendre le large au score.

Une aventure américaine pour Ramona Bachmann Cap sur Houston désormais pour Ramona Bachmann. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Ramona Bachmann tente l'aventure américaine. L'attaquant du Paris St. Gremain a signé un contrat jusqu'au 31 décembre 2026 avec Houston Dash. "Le temps était venu de faire le prochain pas", écrit l'attaquante de 33 ans sur les réseaux sociaux. Cette saison, elle ne jouait qu'un rôle mineur au PSG, avec lequel elle a remporté un titre de Champion de France et une Coupe de France. Si elle reçoit son visa, Ramona Bachmann fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs le 12 avril face à Washington. Houston occupe la cinquième place du classement de la NWSL après trois journées.

Jashari va partir à Bruges Ardon Jashari, ici face à Servette, va découvrir le championnat de Belgique Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne va perdre son capitaine cet été. Comme prévu, Ardon Jashari va quitter le club de Suisse centrale pour la Belgique et le Club Bruges, comme l'a annoncé le FCL. Le milieu de terrain de 21 ans, qui voulait rejoindre Bâle l'été dernier mais n'a pas été autorisé à le faire, a signé un contrat de quatre ans avec le club belge, 18 fois champion de Belgique. Les deux clubs n'ont pas donné d'informations sur les modalités de transfert. International à deux reprises, Jashari est le troisième Suisse à s'installer en Belgique en l'espace de quelques mois. En automne, Andi Zeqiri a quitté Brighton pour Genk et en hiver, Franck Surdez a rejoint La Gantoise.

Fischer retient 24 joueurs pour la première semaine de préparation Andres Ambühl a été retenu pour la 1re semaine de préparation au Mondial Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs pour la première semaine de préparation au Mondial 2024. L'éternel Andres Ambühl (40 ans/318 sélections), capitaine du HC Davos, en fait notamment partie. Avec six joueurs au total, le HC Davos est d'ailleurs le club le mieux représenté au sein de cette première sélection. Genève-Servette compte trois joueurs (Simon Le Coultre, Tim Berni et Tanner Richard), tout comme le HC Bienne (Gaëtan Haas, Tino Kessler et Mike Künzle). Parmi les joueurs expérimentés, Romain Loeffel et Tristan Scherwey seront aussi de la partie. Les 24 sélectionnés se réuniront dès ce lundi 8 avril à Kloten, où ils s'entraîneront jusqu'à mercredi. Ils s'envoleront ensuite pour Hummené, où ils défieront la Slovaquie jeudi et vendredi pour conclure cette première semaine de préparation. La seconde sera ponctuée par deux matches amicaux face à la France, les 19 et 20 avril à Bâle.

Un 4e succès d'affilée pour la Suisse à Schaffhouse Beno Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse a comme prévu cueilli mercredi matin son quatrième succès consécutif dans le championnat du monde messieurs de Schaffhouse, le cinquième en sept matches. Le CC3C Genève a dominé la Nouvelle Zélande 8-3. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont maîtrisé leur sujet face à la formation du skip Anton Hood, qui a pour sa part subi sa septième défaite en autant de parties dans ce round robin. Les Néo-Zélandais ont abandonné après le huitième end. Les Suisses, médaillés de bronze du Mondial 2023, ont témoigné d'une belle régularité dans cette partie. Ils ont, ainsi, réussi des coups de deux lors des quatre ends dans lesquels ils ont bénéficié de l'avantage de la dernière pierre. Leurs adversaires n'ont en revanche jamais pu inscrire plus d'un point en une manche.