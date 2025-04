Des renforts en équipe de Suisse ++ Golden State en play-in

Equipe de Suisse: deux arrivées et un départ Romain Loeffel va rejoindre l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le cadre de l'équipe de Suisse enregistre les arrivées de Grégory Hofmann et Romain Loeffel pour la deuxième semaine de préparation des Mondiaux. Blessé, Dario Simion a pour sa part quitté le groupe. Patrick Fischer et sa troupe se retrouveront dès mardi à Kloten, avant de se rendre à Marseille de mercredi à dimanche. Les Suisses disputeront deux matches amicaux contre la France vendredi et samedi. Loeffel est de retour après une blessure, alors qu'Hofmann arrive après la naissance de son deuxième enfant. Les joueurs éliminés en demi-finale des play-off bénéficient de quelques jours de congé avant de rejoindre la sélection pour la troisième semaine de préparation.

James Harden éclipse Stephen Curry Stephen Curry devra passer par la case des play-in. Image: KEYSTONE/AP/Scott Strazzante Héros des Jeux de Paris, Stephen Curry verra-t-il les play-off ce printemps ? Battus 124-119 à domicile par les Clippers, Golden State et sa star devront passer par les play-in. Pour une fois, Stephen Curry a dû céder la vedette à un autre. Auteur de 39 points, dont 12 dans la prolongation, James Harden a été le grand homme de cette ultime rencontre de la saison régulière. A la faveur de ce succès, la franchise de Los Angeles a assuré sa cinquième place dans la Conférence Ouest. Golden State d’une première chance de se qualifier pour les play-off ce mardi lors de la réception de Memphis. En cas de défaite, les Warriors bénéficieront d’une seconde opportunité contre le vainqueur de la confrontation entre Sacramento et Dallas. Atlanta sera également en lice ce mardi. Huitièmes de la Conférence Est, les Hawks se déplaceront à Orlando qu’ils ont battu dimanche 117-105 toujours sans Clint Capela. Le Genevois souffre d’une blessure ligamentaire à un métacarpe de la main gauche. Son dernier match remonte au 2 mars.

Denis Zakaria quatrième meilleur joueur de Ligue 1 Denis Zakaria: une saison magnifique pour Denis Zakaria. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Tous deux buteurs samedi contre Marseille, Denis Zakaria et Breel Embolo figurent dans le onze idéal de la 29e journée de Ligue 1 établi par "L’Equipe". Noté 8 comme ses deux coéquipiers, Philip Köhn a été, en revanche, devancé par le portier rémois Yehvann Diouf. Auteur d’une performance XXL face à Marseille, Denis Zakaria traverse sans aucun doute la plus belle saison de sa carrière. Le capitaine de l’AS Monaco occupe, ainsi, la quatrième place du classement des meilleurs joueurs du championnat tenu par le quotidien sportif. Il n’est devancé que par Ousmane Dembélé (PSG), Corentin Tolisso (Lyon) et l’ex-Lausannois Evann Guessand (Nice). A Murat Yakin désormais d’exploiter l’immense potentiel du Genevois en sélection...

Nino Niederreiter et les Jets remportent la saison régulière Nino Niederreiter tente d'échapper à Vasily Podkolzin et à Ty Emberson. Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Le Winnipeg de Nino NIederreiter est la meilleure équipe de la saison régulière. Malgré leur défaite 4-1 dimanche à domicile face à Edmonton, les Jets sont assurés de remporter le President’s Trophy. La défaite de Washington face à Columbus plus tôt dans la journée a acté le sacre de Winnipeg qui bouclera sa saison régulière mercredi face à Anaheim. Les Jets présentent un bilan de 55 victoires contre 22 défaites pour cueillir ce trophée honorifique pour la première fois de leur histoire. "Terminer premier de la saison régulière signifie beaucoup, se félicite Nino Niederreiter. Nous avons vraiment réalisé un très beau parcours. Mais maintenant, nous voulons gagner la Coupe Stanley." Les Jets bénéficieront de l’avantage de la glace tout au long de la saison régulière. Leur adversaire du 1er tour n’est pas encore connu.

Rory McIlroy le sixième homme Rory McIlroy: une victoire pour l'histoire. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Rory McIlroy a finalement remporté le Masters d'Augusta. Le Nord-Irlandais a complété sa collection de Majeurs après une décennie de désillusions Après l'US Open (2012), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), tous gagnés il y a plus de dix ans, Rory McIlroy a fini par conquérir à 35 ans le prestigieux Masters, rejoignant ainsi Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods, tous auteurs du "Grand Chelem" chez les hommes. Après un trou de play-off contre l'Anglais Justin Rose, un putt pour birdie a offert le tournoi au no 2 mondial qui s'est agenouillé sur le green, concluant une journée de pression intense. "C'est un sentiment incroyable. Je jouais pour la 17e fois ici, je commençais à me demander si mon heure allait finir par venir", a commenté McIlroy. Lorsqu'il s'est mis à genoux, McIlroy a vu surgir "beaucoup d'émotions refoulées sur ce trou no 18". "C'est ce genre de moment qui vaut bien toutes les occasions manquées", a-t-il ajouté avant de faire référence à son avance de quatre coups vendangée en 2011, lui qui a en effet multiplié les places d'honneur parfois déchirantes en Majeur, comme l'an passé à l'US Open. Les fantômes de la malédiction Les fantômes de la malédiction qui semblait avoir frappé McIlroy sur les grands tournois sont apparus plus glaçants que jamais dimanche, alors que le no 2 mondial a semblé un temps laisser s'échapper un titre qui lui tendait les bras. McIlroy avait attaqué la journée avec deux coups d'avance sur l'Américain Bryson DeChambeau, son partenaire de partie qui s'est rapidement effondré (5e final), et sept coups d'avance sur Rose, qui semblait une menace lointaine en 6e position. D'entrée, McIlroy a déchanté avec un double bogey qui a relancé le tournoi. Le Nord-Irlandais s'est ensuite très bien comporté et comptait quatre coups d'avance après le trou no 10 (birdies au 3, 4, 9 et 10). Mais le bras a de nouveau tremblé au no 13, terminé avec un autre double bogey, avant un bogey au 14, qui l'a fait passer provisoirement derrière Rose, précédant une fin de tournoi légendaire, sous les yeux d'un public connaisseur en délire. Un coup de fer splendide au no 15 lui a offert une opportunité, ratée, d'eagle (birdie finalement), au moment où Rose se manquait pour lui laisser la tête. Un final à couper le souffle Un nouveau putt manqué de peu au N.16 l'a condamné au par. Après que Rose eut réussi un dernier birdie au no 18, McIlroy a attaqué les deux derniers trous à égalité avec l'Anglais, son destin en main. Un nouveau coup de fer magnifique lui a permis de réussir le birdie au no 17, reprenant un coup d'avance. Après une sortie de bunker, le chouchou du public s'est offert une occasion de titre sur un putt de 1,5 m, manqué sur la gauche, le forçant à enchaîner sur le play-off à nouveau sur le trou no 18. Là où Rose a été contraint au par, McIlroy a réussi une approche remarquable pour s'imposer sur un ultime birdie. Âgé de 44 ans, Rose, vainqueur de l'US Open en 2013, termine lui pour la 3e fois à la 2e place du Masters, qu'il n'a jamais remporté. Les fantômes du golf ont peut-être changé d'épaule.

MotoGP: nouvelle victoire de Marc Marquez Marc Marquez mène devant Maverick Vinales Image: KEYSTONE/AP/Hussein Sayed Marc Marquez (Ducati) a signé son troisième succès de la saison en quatre Grands Prix de MotoGP. L'Espagnol a remporté le GP du Qatar à Lusail et a conforté sa place de leader du championnat. Marc Marquez, vainqueur en outre des quatre sprints disputés le samedi en 2025, l'a emporté dimanche au Qatar devant son compatriote Maverick Vinales (KTM/à 1''800) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati/à 4''535). Le no 93 a ainsi signé un 91e succès en championnat du monde, le 65e dans la catégorie reine. Dans la course au titre, Marc Marquez a fait une excellente opération. Il possède désormais 18 points d'avance sur son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 7e à Lusail, et 30 sur son coéquipier Bagnaia. L'octuple champion du monde est le grand dominateur du début de saison. Il a en effet gagné sept courses sur huit. Sans sa chute lors du GP des Amériques à Austin, il aurait réussi un carton plein.

Super League: titre encore possible selon l'entraîneur de Servette Thomas Häberli veut encore y croire Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "Nous sommes toujours en vie !" Malgré les six points de retard sur le FC Bâle, Thomas Häberli veut encore y croire. Le titre ne s’est pas envolé pour les Grenat, assure-t-il dans son discours. Le Lucernois reconnaît toutefois que ce score de 1-1 dans le derby du Rhône est conforme à la logique. "Un résultat correct à la fin", dit-il. Il était déjà tourné vers la réception du FC Lucerne le lundi de Pâques. "Il faut prendre match après match dans ce championnat. Tout demeure possible, dit-il. Qui aurait imaginé aujourd’hui un succès 5-0 de Lucerne devant les Young Boys ?" Si ce point du nul reste une très mauvaise affaire pour le Servette FC, il a été accueilli avec un certain soulagement dans le camp du FC Sion. "Il va compter. Surtout qu’il a été remporté contre le deuxième du championnat", se félicite Didier Tholot. Mais l’entraîneur regrette cette égalisation adverse qui est tombée bien trop vite après l’ouverture du score de Numa Lavanchy. "On doit tenir le 1-0 beaucoup plus longtemps, peste-t-il. Il y a eu une faute de marquage fatale sur ce but..." Didier Tholot sait que son équipe reste concernée par la lutte contre la relégation. "J’ai toujours dit que le maintien était notre seul objectif, lâche-t-il. Je suis habitué à de tels combats. Pendant trois ans à Pau, j’ai dû me battre pour le maintien avec le plus petit budget de Ligue 2. On ne l’obtiendra pas uniquement par le jeu ou uniquement par le combat. Le match d’aujourd’hui démontre que mes joueurs sont sur la bonne voie.". Mais il sait aussi que le lundi de Pâques à St-Gall, le FC Sion affrontera un adversaire qui jouera sa place dans le top-6. "Cela sera une finale pour les Saint-Gallois", glisse-t-il pour prévenir ses joueurs et, aussi, son président.

GP de Bahreïn: Oscar Piastri domine la course Une course parfaite pour Oscar Piastri Image: KEYSTONE/AP/Andrej Isakovic Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir. L'Australien, parti de la pole position, a signé sa quatrième victoire en formule 1, la deuxième cette année. Piastri s'est imposé devant les Anglais George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren-Mercedes), lequel reste leader du championnat. Il compte 77 points, soit 3 de plus que son coéquipier Piastri. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont fini au pied du podium, devant le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui a dû se contenter d'une anonyme et inhabituelle 6e place. Une fois encore, les Sauber-Ferrari n'ont pas été en mesure de s'illustrer. Nico Hülkenberg a terminé 13e et Gabriel Bortoleto 19e et dernier.

Servette se contente d'un nul 1-1 à Sion Le Servette FC de Thomas Häberli accuse désormais 6 points de retard sur Bâle Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Il n'y a peut-être pas pire endroit pour mourir ! Tenu en échec (1-1) à Tourbillon par le FC Sion, le Servette FC peut tirer une croix sur le titre. Celui-ci est désormais promis au FC Bâle. Les Grenat accusent, en effet, 6 points de retard avec un plus mauvais goal average que les Rhénans alors qu'il ne reste plus que six rencontres au programme. Même si mathématiquement tout reste possible, la messe semble dite. Ce n'est pas cette année que le Servette FC remportera ce titre espéré depuis vingt-six ans, soit depuis plus d'un quart de siècle. Même si sa domination fut incontestable, Servette ne peut pas s'estimer lésé sur la pelouse de son meilleur ennemi. Les occasions les plus franches furent pour le FC Sion. L'ouverture du score de Numa Lavanchy à la 65e répondait, ainsi, à une certaine logique. L'égalisation quatre minutes plus tard du joker Aliune Ndoye aussi. Malgré une bravoure certaine, le FC Sion n'a pas vraiment les armes cette année pour rivaliser avec l'une des équipes de tête du championnat. Didier Tholot sort toutefois conforté de ce derby du Rhône. Son équipe a montré un visage qui devrait rassurer un président que l'on dit prêt à actionner la guillotine. Thomas Häberli rend, quant à lui, une copie contrastée. La titularisation sur le flanc droit de la défense de Luca Scandurra (19 ans) fut une réussite, celle en revanche de Victory Beniangba en attaque un désastre. Déjà peu à son avantage lors de ses dernières apparitions, le Nigérian fut un poids mort. L'autre erreur de l'entraîneur fut de sortir Dereck Kutesa, passeur sur le 1-1, en fin de match alors que Servette évoluait à onze contre dix après l'expulsion de Noé Sow à la 82e Comment peut-on se priver du meilleur buteur de la Super League dans un tel instant ? Les Young Boys humiliés Battus... 5-0 à Lucerne, les Young Boys ont également abdiqué. Le double tenant du titre a définitivement enterré ses rêves de "remontada". Cette fessée historique rappelle combien la saison des Bernois est indigne. Désormais à 8 points du FC Bâle, la formation de Giorgio Contini n'a plus que la Coupe de Suisse pour la sauver. L'entraîneur peut désormais se demander si une équipe qui perd 5-0 à Lucerne possède une réelle marge sur un pensionnaire de Promotion League comme Bienne. Pas sûr...

Paris-Roubaix: et de trois pour Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel: irrésistible sur les pavés Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Mathieu van der Poel a remporté Paris-Roubaix pour la troisième fois consécutive. Le Néerlandais a précédé le champion du monde slovène Tadej Pogacar de 1'18. La décision s'est faite sur une chute de Pogacar à 38 km de l'arrivée, alors que les deux hommes étaient seuls en tête. Van der Poel n'a pas manqué l'occasion pour faire la différence, malgré une crevaison à 15 km du but. Mais à ce moment, Pogacar avait déjà marqué le pas. Mais pour sa première participation, le Slovène a montré que cette course particulière pourrait lui sourire à l'avenir. Mathieu van der Poel est devenu seulement le troisième coureur de l'histoire à réaliser un triplé dans l'Enfer du Nord après le Français Octave Lapize entre 1909 et 1911 et l'Italien Francesco Moser entre 1978 et 1980. Il n'est plus qu'à un succès du record détenu par les Belges Roger de Vlaeminck et Tom Boonen. Meilleur Suisse, le Thurgovien Stefan Bissegger a pris une belle 7e place à 3'46. Il a été très actif et a fait partie d'un groupe en tête avec van der Poel et Pogacar notamment à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Johan Jacobs a terminé 21e à 4'48 et Stefan Küng 43e à 8'18.

Premier League: Liverpool se rapproche du titre Virgil van Dijk a donné la victoire aux Reds Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Liverpool a fait un pas de plus vers le titre de champion en Premier League. Lors de la 32e journée, les Reds ont péniblement battu West Ham 2-1. Les hommes d'Arne Slot, qui n'évoluent pas à leur meilleur niveau depuis plusieurs semaines, ont empoché les trois points grâce à des buts de Luis Diaz (18e) et van Dijk (89e). Le capitaine a donné la victoire aux siens trois minutes après avoir été partiellement coupable sur un autogoal de Robertson. A six matches du terme de la saison, Liverpool compte 13 points d'avance sur Arsenal. Autant dire qu'il faudrait un véritable séisme pour que le titre ne revienne pas au club d'Anfield Road.

Lugano concède le nul face à St-Gall Le but de Martim Marques (à gauche) n'a pas suffi à Lugano, qui a fait match nu face à St-Gall Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Lugano accuse 9 longueurs de retard sur le leader de la Super League, le FC Bâle. Les hommes de Mattia Croci-Torti ont dû se contenter d'un nul (1-1) face à St-Gall dimanche dans le cadre de la 32e journée. Ce résultat ne fait les affaires d'aucune des deux équipes. St-Gall aurait ainsi pu revenir à 1 point du 6e, le FC Zurich, en cas de victoire. Les Brodeurs accueilleront Sion dimanche prochain, alors que le FCZ se déplacera à Berne pour défier Young Boys. Encore co-leader au terme de la 25e journée à la fin février, Lugano a ouvert la marque à la 58e minute par l'intermédiaire de son défenseur portugais Martim Marques (1er but en Super League). St-Gall a répliqué six minutes plus tard grâce au 11e but de la saison de Willem Geubbels.

Un 18e titre pour Alcaraz Carlos Alcaraz a triomphé pour la 1re fois à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Carlos Alcaraz a cueilli dimanche son 18e titre sur le circuit principal, le premier à Monte-Carlo et le deuxième de l'année après Rotterdam. L'Espagnol s'est imposé 3-6 6-1 6-0 devant l'Italien Lorenzo Musetti en finale sur la terre battue de la Principauté. Sacré pour la sixième fois dans un tournoi estampillé Masters 1000, Carlos Alcaraz a survolé les débats dès l'entame de la deuxième manche. Lorenzo Musetti n'a il est vrai pas pu défendre pleinement ses chances dans le dernier set, lui qui a fait appel au kiné en raison de douleurs à la cuisse droite. Ex-no 1 mondial, Carlos Alcaraz (21 ans) dépassera Alexander Zverev lundi dans la hiérarchie mondiale pour pointer à la 2e place, mais avec plus de 2000 points de retard sur Jannik Sinner. Lorenzo Musetti (23 ans), qui jouait sa première finale dans un Masters 1000, grimpera quant à lui au 11e rang, son meilleur classement.

Fribourg: une défaite qui peut annoncer un avenir radieux Président de Gottéron, Hubert Waeber est fier de ce qu'a montré son équipe Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le parcours de Fribourg-Gottéron s'est terminé samedi soir à Lausanne au 7e match de cette demi-finale des play-off. Mais les Fribourgeois ont de quoi se réjouir pour l'avenir. Il y a bien entendu la déception de ne pas avoir atteint la finale avec un avantage de 3-1 dans la série, mais les Dragons ont de quoi être satisfaits de leur exercice 2024/25. Car au soir du 21 décembre, le club pointait à la 11e place avec 39 points, soit trois de plus que Lugano, 13e, et à dix longueurs de Zoug, 6e. En limogeant Pat Emond avant le match contre Zoug le 23 décembre et en confiant les rênes à Lars Leuenberger, futur assistant de Roger Rönnberg pour la saison 25/26, le directeur sportif Gerd Zenhäusern a réparé quelques erreurs. Structuré en défense, bon devant un Reto Berra qui est monté en puissance, Gottéron a remonté la pente pour accrocher la 6e place synonyme de play-off. Un finish en fanfare qui a pris naissance dans les Grisons avec une victoire à la Coupe Spengler. Interrogé sur le banc des Dragons samedi soir à Malley, le président fribourgeois Hubert Waeber avait de quoi être fier de son club. Le Singinois a tiré un petit bilan à chaud: "Le début de saison était catastrophique et cela ne nous a pas plu. Depuis Noël, on a vu une tout autre équipe. Enfin, c'est la même, mais qui a travaillé totalement différemment. Les quarts contre Berne étaient magnifiques, la demi-finale contre Lausanne aussi, simplement ce soir il a manqué un peu de forces. Alors bien sûr, on aurait voulu la finale, mais on peut être content de notre saison." Etoffer le contingent En menant 3-1 dans la série, Fribourg a tutoyé la finale. Seulement, sur la longueur, Lausanne a fini par passer l'épaule en enlevant les trois derniers actes. Si les deux clubs comptent plusieurs blessés d'impact, l'absence des deux centres suédois Lucas Wallmark et Jacob de la Rose a pesé dans les rangs fribourgeois. "Je pense qu'avec nos deux centres en santé, on allait en finale, assure Hubert Waeber. Mais les blessures font partie du sport et il faut faire avec." Après avoir placé Linden Vey en première ligne avec Marcus Sörensen, Lars Leuenberger avait choisi de remettre Sandro Schmid au centre pour le dernier match. Sans grand succès. Avec un contingent un peu court, Leuenberger a été contraint de lancer des jeunes dans l'aventure. Et les Jan Dorthe, héros de l'acte IV en prolongations, Kevin Etter, unique buteur samedi, ou encore Kevin Nicolet ont acquis une expérience intéressante pour la suite. Il n'en demeure pas moins que Fribourg va devoir gagner en profondeur. Les signatures d'Andrea Glauser, Ludvig Johnson, Attilio Biasca ou encore Patrick Nemeth vont dans le bon sens. Sept ou huit étrangers? "On a toujours misé sur la qualité avant la quantité, analyse Hubert Waeber. Là on doit améliorer la profondeur. En augmentant petit à petit le budget, on doit pouvoir le faire. J'ai toujours dit que l'on doit lutter chaque année pour le top 4-5, mais qu'on doit gagner en profondeur pour que cela passe une fois. Le thème des sept étrangers va revenir sur la table. On va mener une réflexion. Faudra-t-il commencer avec sept voire huit étrangers ? On verra. Tout est question de budget." Exemplaire dans l'attitude samedi soir, Yannick Rathgeb a peut-être gagné une plus grande place dans le vestiaire fribourgeois. Avec encore Maximilian Streule, la défense va logiquement progresser. Reste au final à envisager la succession de Reto Berra, au bénéfice d'une année de contrat, et qui fêtera ses 39 ans en janvier prochain. Attendu avec impatience par tout Fribourg, Roger Rönnberg rejoint un club qui semble aller dans la bonne direction. Au coach suédois de faire en sorte que la mayonnaise prenne, mais les ingrédients sont là.