Desplanches échoue ++ Voici le nouveau champion de Suisse

Une 5e médaille suisse grâce à Antonio Djakovic La joie d'Antonio Djakovic, en bronze sur 400 m libre dimanche Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Antonio Djakovic a offert à la Suisse sa cinquième médaille dans les Européens en grand bassin de Belgrade, concluant ainsi une moisson record pour Swiss Aquatics. Le Zurichois s'est paré de bronze sur 400 m libre dimanche soir, après avoir conquis le même métal sur 200 libre en Serbie. Comme sur 200 m, Antonio Djakovic s'est arraché sur l'ultime longueur de bassin alors qu'il ne pointait qu'au 5e rang au dernier virage. Son chrono (3'47''62) n'a rien d'extraordinaire, mais il lui permet de devancer de 0''25 Danas Rapsys (4e). L'or est revenu à l'Autrichien Felix Auboeck, qui a survolé les débats en 3'43''24. Mine de rien, Antonio Djakovic affiche déjà un palmarès remarquable à tout juste 21 ans. Le Zurichois en est à quatre médailles continentales en grand bassin, après s'être paré deux fois d'argent sur les mêmes distances lors des Européens 2022. Reste à percer au niveau mondial, où la concurrence est immense en nage libre. Sa soeur cadette Vanna (18 ans) n'a en revanche pas signé d'exploit dimanche pour sa première finale internationale dans l'élite, sur 400 m également. Sixième en 4'15''32, elle a néanmoins retranché deux secondes à son record personnel établi lors des séries matinales pour marquer les esprits. Une médaille de plus qu'à Rome Swiss Aquatics peut donc se réjouir de ramener une médaille de plus que lors des Européens 2022, où les quatre breloques conquises constituaient déjà un record. S'il convient de rappeler l'absence des Français, des Italiens ou des Britanniques à Belgrade, il faut aussi souligner que les Suisses sont pour la plupart en pleine préparation pour les JO de Paris. Le bronze décroché sur 200 m dos par le double médaillé mondial Roman Mityukov, qui ne s'est même pas rasé pour l'occasion, est d'ailleurs de très bon augure pour Paris. Tout comme le chrono réalisé en séries du 100 m papillon par Noè Ponti, contraint de renoncer aux demi-finales en raison d'une gastro-entérite qui a provoqué de la fièvre. Si le Genevois et le Tessinois viseront le podium aux JO, Antonio Djakovic et l'autre double médaillée de Belgrade Lisa Mamié se contenteront de lorgner des places en finale. Le nom de la Zurichoise sera en effet proposé par Swiss Aquatics à Swiss Olympic en vue d'une sélection individuelle. Une opportunité dont ne pourra pas bénéficier le malheureux Jérémy Desplanches.

Suisse - Allemagne: deux changements seulement pour Murat Yakin Une première titularisation pour Breel Embolo lors de cet Euro. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Murat Yakin a procédé à deux changements ce soir à Francfort face à l’Allemagne par rapport à l’équipe de mercredi contre l’Ecosse : Breel Embolo et Fabian Rieder sont, en effet, titularisés. Embolo remplace Xherdan Shaqiri, le buteur magnifique de mercredi, pour mener l’attaque de l’équipe de Suisse. Quant à Rieder, il prend la place de Ruben Vargas, qui est légèrement touché. A noter que Murat Yakin alignera trois joueurs qui sont sous la menace d’une suspension pour le huitième de finale en cas d’un carton jaune ; Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer et Remo Freuler. Le sélectionneur a pris ce risque alors que la qualification de l’équipe de Suisse est acquise à 99 %. Elle se battra ce soir pour la première place du groupe qu’elle n’obtiendra seulement qu’un cas de succès. Les Allemands reconduiront, pour leur part, le même onze que contre l’Ecosse (5-1) et la Hongrie (2-0). Ils jouent ce soir pour le prestige, mais aussi pour l’argent dans la mesure où chaque joueur touchera une prime de 50'000 euros si l’Allemagne remporte ce groupe A. Une deuxième place ne fera, en revanche, l’objet d’aucune prime. La Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir face à l’Allemagne : Sommer ; Schär, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Ndoye, Rieder ; Embolo :

Desplanches échoue dans sa quête de ticket olympique individuel Desplanches ne disputera pas le 200 m 4 nages des JO de Paris Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC En bronze à Tokyo en 2021, Jérémy Desplanches ne disputera pas le 200 m 4 nages des JO de Paris cet été. Le Genevois a manqué sa dernière opportunité de réaliser la limite qualificative en finale des Européens de Belgrade, se contentant d'un chrono de 1'59''04 synonyme de 5e place. Cet échec est cruel pour celui qui avait enchaîné quatre podiums dans des grands championnats internationaux entre 2018 et 2021 (titre européen en 2019, 2e des Mondiaux 2019 et des Européens 2021, 3e des JO 2021) pour s'affirmer comme le meilleur nageur suisse de l'histoire. Depuis Tokyo, il n'a fait qu'enchaîner les crève-coeur. Jérémy Desplanches, qui est revenu fin 2023 à Genève après deux années compliquées passées à Martigues sous la férule de Philippe Lucas, a flirté à plusieurs reprises avec la limite qualificative (1'57''94): il avait nagé en 1'58''00 en série des Mondiaux 2023, et en 1'58''17 en série des Mondiaux 2024 en février à Doha. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, comme il l'avait lui-même souligné samedi après une demi-finales lors de laquelle il espérait bien accrocher cette limite. Dimanche, il pointait encore au 3e rang de la finale après 150 m, mais il a craqué sur sa longueur de crawl pour échouer à plus d'une seconde de cette limite. A Paris, il devra donc se contenter d'une place en relais. Une maigre consolation.

Mauro Schmid sacré champion de Suisse sur route Mauro Schmid est le nouveau champion de Suisse de cyclisme sur route (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mauro Schmid a remporté dimanche la course en ligne des Championnats de Suisse. Il s'est imposé devant Simon Pellaud et Stefan Bissegger à Aire-la-Ville (GE). Le Zurichois de 24 ans a été aux avant-postes tout au long de la course, avant de laisser derrière lui ses derniers compagnons d'échappée, Jan Christen et Sébastien Reichenbach. Les deux n'ont toutefois pas pu lutter pour les médailles avec un groupe de favoris revenu en trombe. Il aurait fallu quelques kilomètres de plus à Simon Pellaud pour réussir à rattraper Schmid. Troisième l'an dernier et en 2020, deuxième en 2019 et 2021, le Valaisan est une nouvelle fois passé tout proche du maillot rouge à croix blanche. Un maillot qu'étrennera Mauro Schmid lors de la prochaine Vuelta. Sur les routes espagnoles, le coureur de l'équipe Jayco tentera de rééditer son exploit du Tour d'Italie 2021, où il avait signé le plus grand succès de sa carrière en y remportant une étape.

Mauro Schmid sacré champion de Suisse sur route Mauro Schmid est le nouveau champion de Suisse de cyclisme sur route (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mauro Schmid a remporté dimanche la course en ligne des Championnats de Suisse. Il s'est imposé devant Simon Pellaud et Stefan Bissegger à Aire-la-Ville (GE). Le Zurichois de 24 ans a été aux avant-postes tout au long de la course, avant de laisser derrière lui ses derniers compagnons d'échappée, Jan Christen et Sébastien Reichenbach. Les deux n'ont toutefois pas pu lutter pour les médailles avec un groupe de favoris revenu en trombe. Il aurait fallu quelques kilomètres de plus à Simon Pellaud pour réussir à rattraper Schmid. Troisième l'an dernier et deuxième en 2019 et 2021, le Valaisan est une nouvelle fois passé tout proche du maillot rouge à croix blanche. Un maillot qu'étrennera Mauro Schmid lors de la prochaine Vuelta. Sur les routes espagnoles, le coureur de l'équipe Jayco tentera de rééditer son exploit du Tour d'Italie 2021, où il avait signé le plus grand succès de sa carrière en y remportant une étape.

Jannik Sinner gagne son premier titre sur gazon à Halle Jannik Sinner, ici à Wimbledon l'an dernier, a montré qu'il était à l'aise sur toutes les surfaces en s'imposant à Halle dimanche. Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT Jannik Sinner a gagné le premier tournoi sur gazon de sa carrière dimanche à Halle. Le no 1 mondial a battu en finale Hubert Hurkacz en deux sets 7-6 (10/8) 7-6 (7/2), à une semaine de Wimbledon. C'est le quatrième trophée remporté cette saison par le jeune Italien de 22 ans, après l'Open d'Australie en janvier puis Rotterdam et Miami. Jusque-là plus à l'aise sur dur (12 de ses 14 titres), il élargit encore sa palette après avoir atteint les demi-finales de Roland-Garros au début du mois. Dans cette finale entre grands serveurs, tout s'est joué dans les deux jeux décisifs, aucun break n'ayant été fait avant. Sinner a sorti les deux ou trois coups qu'il fallait pour conclure un match bien maîtrisé. Hurkacz, vainqueur du tournoi en 2022, a bien eu une balle de set au tie-break de la première manche, mais l'Italien l'a écartée d'un service gagnant. Le niveau de jeu de Sinner contre le Polonais, un des plus redoutables serveurs du circuit, lui permet de viser un premier succès à Wimbledon, où il avait perdu en demi-finale contre Novak Djokovic l'an passé. Hurkacz va lui passer de la 9e à la 7e place mondiale, la meilleure de sa carrière, et sera l'un des outsiders à Londres.

Max Verstappen signe son 7e succès de la saison Max Verstappen (Red Bull, au premier plan) a remporté le Grand Prix d'Espagne pour la quatrième fois. Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, son septième succès de la saison. Il a devancé les Britanniques Lando Norris, parti en pole position, et Lewis Hamilton. Sur le circuit catalan, où il était devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 en 2016, le Néerlandais a pris la tête de la course au troisième des 66 tours pour ne plus jamais la lâcher. Il a ainsi remporté le 61e Grand Prix de sa carrière, tout en confortant sa place de leader au classement des pilotes. Parti en pole position, le Britannique Landor Norris a mal géré son départ, mais est parvenu à terminer 2e. Ce résultat lui permet de déloger Charles Leclerc au deuxième rang du général, le Monégasque ayant terminé 5e, devant son coéquipier Carlos Sainz.

Rien à faire pour les Suisses face à Pidcock Les Suisses ont brillé à Crans-Montana, mais Tom Pidcock leur a volé la vedette. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Comme la veille sur le Short Track, Tom Pidcock a remporté l'épreuve "classique" de cross country dimanche à Crans-Montana. Il s'est imposé devant Mathias Flückiger et l'Italien Luca Braidot. Le Britannique, champion olympique de la discipline en 2021, a bouclé les sept tours du spectaculaire parcours valaisan en 1h26'28'', avec 1'10'' d'avance sur son dauphin olympique Mathias Flückiger, qui a signé son meilleur résultat de la saison en Coupe du monde. Vainqueur la semaine dernière à Val di Sole, Nino Schurter a quant à lui terminé au pied du podium, battu au sprint par l'Italien Luca Braidot. Lars Forster (8e) et Filippo Colombo (10e) ont aussi fini dans le top 10. Très en jambes, Tom Pidcock a montré qu'il serait à nouveau l'homme à battre aux JO de Paris. Avant cela, le polyvalent coureur de l'équipe Ineos va disputer le Tour de France où il pourrait également briller, lui qui a remporté l'Amstel Gold Race ce printemps.

Alessandra Keller 2e à Crans-Montana, comme la veille Alessandra Keller a terminé 2e dimanche en cross country Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller tient la forme à un peu plus d'un mois des JO de Paris. Déjà 2e samedi en Short Track, la Nidwaldienne a terminé au même rang dans l'épreuve de cross country "classique" de la manche de Coupe du monde de Crans-Montana. Deuxième du classement général sur la distance olympique - et leader en Short Track, Alessandra Keller n'a cependant jamais pu croire en la victoire dimanche sur le boueux terrain valaisan. Elle a concédé sur la ligne 46'' à la Française Loana Lecomte, vice-championne du monde 2023, qui s'est très vite détachée. Keller a parfaitement défendu cette 2e place, la Néerlandaise Puck Pieterse terminant 3e à 1'33'' après s'être imposée la veille. En l'absence de la championne olympique Jolanda Neff, qui sort du Tour de Suisse sur route, trois autres Suissesses ont terminé dans le Top 10: Nicole Koller (6e), Linda Indergand (8e) et Sina Frei (9e).

Les Djakovic en finale sur 400 libre Antonio Djakovic jouera les médailles sur 400 m libre dimanche soir Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Trois Suisses prendront part aux finales dimanche aux Européens de Belgrade. Antonio Djakovic et sa soeur Vanna se sont qualifiés sur 400 m libre dimanche matin, rejoignant ainsi Jérémy Desplanches qui ira chercher la limite olympique sur 200 m 4 nages en soirée. En bronze sur 200 m libre dans le grand bassin serbe après s'être paré deux fois d'argent lors des Européens 2022 (200 et 400 m), Antonio Djakovic vise sa quatrième médaille continentale. Le Zurichois de 21 ans a signé le 3e temps des séries en 3'49''99. L'Autrichien Felix Auboeck s'est montré le plus rapide en 3'48''86. Sa soeur cadette Vanna (18 ans), 10e sur 800 m et 22e sur 200 m dans ces Championnats d'Europe, disputera pour sa part sa première finale internationale dans l'élite. Elle a réalisé le 8e temps des séries en 4'17''46, améliorant ainsi de six dixièmes de seconde son record personnel. Pas de finale en revanche pour le relais 4x100 m 4 nages masculin. Thierry Bollin, Gian-Luca Gartmann, Marius Toscan et Tiago Behar ont dû se contenter d'un chrono de 3'40''74 synonyme de 10e place, à près de deux secondes du Top 8.

Le Mexique et le Venezuela s'imposent Arteaga (à droite) a inscrit le but de la victoire pour le Mexique Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Le Mexique a lancé sa Copa America en battant la Jamaïque 1-0 samedi à Houston. Venezuela avait vaincu l'Equateur 2-1 un peu plus tôt à Santa Clara lors du premier match du groupe B. Le Mexique, qui a perdu son capitaine Edson Alvarez sur blessure, a souffert samedi au Texas. Son unique but a été l'oeuvre de Gerardo Arteaga, servi par Luis Romo à la 69e minute, enflammant le public en très grande majorité mexicain du NRG Stadium. Auparavant, l'équipe mexicaine avait connu une grosse frayeur quand Michail Antonio avait profité d'un trou dans la défense adverse pour marquer de la tête. Ce qui aurait été le premier but des Reggae Boyz en Copa America a finalement été annulé pour hors-jeu par la VAR. Un vilain geste A Santa Clara en Californie, le Venezuela a renversé une équipe d'Equateur qui a ouvert le score à la 40e sur un but de Jeremy Sarmiento alors même qu'elle se trouvait en infériorité numérique après le carton rouge direct infligé à Enner Valencia à la 22e. L'attaquant et capitaine équatorien de 34 ans a été expulsé pour avoir asséné un violent coup de pied au torse au Vénézuélien José Martinez. Ce carton rouge, décidé par la VAR, est le premier depuis le début de cette édition de la Copa America. Profitant de sa supériorité en nombre, le Venezuela a retourné la situation en moins de dix minutes après la pause, grâce d'abord à Jhoner Cadiz (65e) puis à Eduard Bello (74e), deux joueurs à peine sortis du banc de touche.

Un 2e ticket olympique individuel pour Dressel Caeleb Dressel a décroché avec brio sont ticket pour le 100 m papillon des JO de Paris Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Caeleb Dressel s'est imposé avec brio sur le 100 m papillon des sélections olympiques américaines samedi à Indianapolis. Il sera bien l'un des grands rivaux de Noè Ponti à Paris. Sacré en 2021 à Tokyo dans la discipline devant Kristof Milak et le Tessinois, Dressel a écrasé la course en 50''19, 3e meilleur temps de la saison derrière les 50''06 du Canadien Josh Liendo et les 50''19 de Ponti. Il a devancé le jeune prodige Thomas Heilman (50''80), qui s'est qualifié à 17 ans sur une deuxième discipline individuelle pour Paris après son succès sur 200 m papillon. Dressel a ainsi conclu avec brio ses sélections olympiques et tentera de reconquérir deux des trois titres individuels acquis à Tokyo en 2021: le 50 m libre et le 100 m papillon. L'Américain avait pris la 3e place du 100 m libre en début de programme, décrochant une place dans le relais 4x100 m libre seulement. Caeleb Dressel a confirmé à Indianapolis, dans le gigantesque Lucas Oil Stadium occupé habituellement par le football américain, son retour au plus haut niveau, après trois années chaotiques depuis sa razzia aux Jeux de Tokyo en 2021 (cinq titres sur les sept qu'il a glanés au total), marquées par des problèmes de santé mentale.

Sha'Carri Richardson domine le 100 m en 10''71 Après l'or mondial, Sha'Carri Richardson visera le titre olympique cet été à Paris Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sha'Carri Richardson disputera bien ses premiers Jeux olympiques à Paris (26 juillet-11 août). La championne du monde du 100 m a dominé le 100 m des sélections américaines en 10''71 samedi à Eugene. Trois ans après avoir manqué les Jeux de Tokyo pour un contrôle positif à la marijuana, la flamboyante sprinteuse âgée de 24 ans a établi la meilleure performance mondiale de la saison et se pose en principale prétendante à l'or olympique. Samedi en finale des Trials, Richardson a devancé deux de ses partenaires d'entraînement, Melissa Jefferson (10''80) et Twanisha Terry (10''89), qui l'accompagneront sur 100 m individuel à Paris, saluant "un moment pour lequel nous avons toutes travaillé dur". En larmes après l'arrivée, la native de Dallas est rapidement montée dans les tribunes pour enlacer sa grand-mère, qui l'a élevée face aux carences de sa mère, décédée quelques jours avant les Trials 2021. Richardson avait expliqué avoir fumé du cannabis pour faire face à cet évènement, ce qui l'avait privé des Jeux de Tokyo. La sprinteuse avait rebondi de façon spectaculaire en devenant championne du monde et 5e performeuse de tous les temps (10''65) à Budapest en 2023. Médaillée de bronze mondiale sur 200 m en 2023, Richardson s'alignera aussi sur le demi-tour de piste dans ces sélections US la semaine prochaine. Lyles rapide dès les séries Noah Lyles, triple champion du monde l'été dernier (100, 200, 4x100 m), a pour sa part dominé les séries du 100 m masculin en 9''92. Le champion du monde 2019 Christian Coleman a quant à lui couru en 9''99, Kenny Bednarek en 10''00 et le champion du monde 2022 Fred Kerley en 10''03.

Ecosse - Hongrie: match nul interdit L'Ecosse et la Hongrie peuvent toujours espérer atteindre les 8es de finale de l'Euro avant leur duel programmé dimanche à Stuttgart à 21h, en même temps que le choc du groupe A Allemagne-Suisse. Mais le match nul leur est interdit: les Ecossais ne comptent qu'un point, les Hongrois 0. Coriace, l'Ecosse a obtenu un point mérité mercredi face à la Suisse. La troupe de Steve Clarke peut encore espérer devancer la sélection helvétique, même si la différence de buts est largement favorable aux hommes de Murat Yakin qui affichent déjà 4 points à leur compteur (-4 pour les Ecossais, +2 pour la Suisse). Scott McTominay et ses équipiers auront au moins l'avantage de pouvoir évoluer en contre face à une équipe de Hongrie qui se retrouve dos au mur après ses deux défaites initiales (et avec un goal-average de -4 également). Les Hongrois devront faire le jeu pour aller chercher les 3 points, qui pourraient toutefois ne pas suffire pour terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.