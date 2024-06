Djokovic affrontera Ruud en demi ++ Jorge Martin signe chez Aprilia

Pas de but pour l'Allemagne, l'Ecosse se rassure Maximilian Beier a fait ses débuts sous le maillot allemand. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Adversaire de la Suisse à l'Euro, l'Allemagne a été tenue en échec à Nuremberg par l'Ukraine. La Mannschaft a dominé mais n'a pas réussi à marquer de but. Ce 0-0 contre les Ukrainiens fait office de coup d'arrêt après les victoires acquises contre la France et les Pays-Bas en mars et l'ambiance de renouveau qui en a résulté en Allemagne. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a tout de même pu se réjouir des débuts internationaux réussis de Maximilian Beier (21 ans), qui aurait pu offrir la victoire aux Allemands avec un tir renvoyé par la barre transversale. L'Ecosse retrouve la victoire L'Écosse, adversaire de l'Allemagne lors du match d'ouverture de l'Euro, a pour sa part mis fin à sa série négative en battant Gibraltar 2-0 à Faro, au Portugal. Les Écossais n'avaient plus connu la victoire depuis depuis début septembre. La sélection de Steve Clark, que les Suisses affronteront lors de leur deuxième match de la phase de groupes le 19 juin, a pu compter sur des buts de Ryan Christie et Che Adams. L'Ecosse disputera un deuxième match de préparation avant l'Euro vendredi à Glasgow contre la Finlande.

Casper Ruud rejoint Novak Djokovic en quarts Casper Ruud tentera de prendre sa revanche sur Novak Djokovic en quarts. Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Casper Ruud fait toujours son bonhomme de chemin à Roland-Garros. Le Norvégien a décroché son billet pour les quarts de finale lundi en battant Taylor Fritz en quatre sets, 7-6 (8/6) 3-6 6-4 6-2. Un premier set d'1h19' a donné le ton de cette partie entre le lauréat du Geneva Open et un Taylor Fritz (ATP 12) décidément de plus en plus à l'aise sur terre battue. Le no 1 américain a d'abord sauvé deux balles de sets sur son service avant de mener 5-1 dans le jeu décisif, puis 6-5. Mais Ruud (ATP 7) a remporté les trois points suivants pour prendre les devants. Après avoir rapidement concédé son service dans la manche suivante, le double finaliste de Roland-Garros a toutefois vu Fritz revenir à un set partout. Sans paniquer, il a finalement fait respecter la logique en s'imposant en quatre manches. Pour poursuivre sa route à Paris, le Norvégien devra écarter Novak Djokovic, qui a montré lors de ses deux derniers matches qu'il était toujours increvable en Grand Chelem. Cet alléchant quart de finale sera l'occasion pour Ruud de prendre se revanche sur le Serbe, qui l'avait battu en finale l'an dernier à la Porte d'Auteuil.

Jorge Martin s'engage avec Aprilia à partir de 2025 Jorge Martin roulera pour l'écurie Aprilia dès la saison prochaine. Image: KEYSTONE/EPA/SIU WU Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat du monde, s'est engagé avec Aprilia à partir de la saison 2025. Il a signé un "contrat de plusieurs années", a indiqué lundi l'écurie italienne. Cette annonce est un coup de tonnerre car elle devrait envoyer le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez, qui avait rejoint en janvier l'équipe satellite Ducati-Gresini après dix ans chez Honda, dans l'équipe officielle Ducati que convoitait l'actuel vice-champion du monde. Martin (26 ans), qui évolue depuis quatre saisons dans l'équipe satellite Ducati-Pramac, était pressenti pour obtenir un guidon dans l'équipe officielle Ducati, qui domine la concurrence depuis deux saisons, en remplacement de l'Italien Enea Bastianini. Mais le constructeur italien a visiblement fait volte-face au dernier moment et le Madrilène ne formera donc pas de duo avec le double champion du monde en titre transalpin Francesco Bagnaia. Après quatre saisons chez Ducati marquées par 7 victoires en Grands Prix et 12 succès en sprint, un record, Martin va donc connaître un deuxième constructeur dans la catégorie reine d'ici quelques mois. Il remplacera son compatriote Aleix Espargaro (34 ans), qui avait annoncé il y a dix jours qu'il prendrait sa retraite en fin de saison.

Novak Djokovic à nouveau miraculé Novak Djokovic est encore revenu d'entre les morts lundi. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Au bord du gouffre, Novak Djokovic s'est qualifié lundi pour les quarts de finale de Roland-Garros en battant Francisco Cerundolo en cinq sets. Il s'est imposé 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 après 4h37' de jeu. Après avoir dû batailler jusqu'au bout de la nuit de samedi à dimanche pour se défaire de l'Italien Lorenzo Musetti au 3e tour, le Serbe a dû puiser encore davantage dans ses ressources pour venir à bout de Cerundolo. Une blessure au genou droit l'a en effet considérablement diminué après le gain aisé de la première manche. L'Argentin de 25 ans en a profité pour enlever les deux sets suivants face à un Djokovic de plus en plus limité dans ses déplacements, et qui semblait par moments au bord de l'abandon. Mais alors qu'il était mené 4-2 dans la quatrième manche, "Nole" a alors retrouvé de l'énergie et fait douter son adversaire, avant de recoller à deux sets partout. 370 victoires en Grand Chelem C'est à ce moment que la rencontre a basculé dans l'irrationnel, avec un échange de breaks et des points parmi les plus beaux de la quinzaine entre les deux hommes. Mais avec toute son expérience, Djokovic a porté l'estocade en s'emparant du service de Cerundolo à 4-3, alors que l'Argentin menait 40-0. Un dernier jeu de service conclu de main de maître a ensuite permis au no 1 mondial de décrocher sa 370e victoire en Grand Chelem, dépassant le record de Roger Federer. Tenant du titre, Novak Djokovic disputera bien les quarts de finale de Roland Garros, pour la quinzième année consécutive.

Kylian Mbappé officiellement au Real Madrid Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le Real Madrid a officialisé lundi la signature de Kylian Mbappé. L'attaquant français, libre de tout contrat après son départ du Paris Saint-Germain, s'est engagé avec le club madrilène. Dans un communiqué, le Real Madrid a indiqué que Mbappé s'était engagé pour les cinq prochaines saisons. Il connaîtra un troisième club après l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. En sept ans dans la capitale française, il a inscrit un total de 256 buts en 308 matches, toutes compétitions confondues.

Stricker battu par Riedi pour son retour Dominic Stricker, ici lors des qualifications de Wimbledon la saison dernière, a fait son retour sur les courts après sept mois d'absence (archives). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Pour son retour sur les courts après sept mois d'absence, Dominic Stricker a connu la défaite au Challenger de Surbiton. Il a été battu 5-7 3-6 au terme d'un duel fratricide avec Leandro Riedi. Ce remake de la finale du tournoi juniors de Roland-Garros a donc souri à Riedi (22 ans, ATP 151) sur le gazon de la banlieue de Londres. Le Thurgovien, éliminé au premier tour des qualifications à Paris il y a deux semaines, a profité du manque de rythme de son compatriote. Dominic Stricker (21 ans, ATP 143), brillant huitième de finaliste à l'US Open la saison dernière, n'avait plus joué depuis son abandon en demi-finale du Masters Next Gen. Ces derniers mois, le Bernois a pris le temps de soigner sa blessure au dos. Malgré cette défaite, son classement protégé lui assurera une présence dans le tableau principal de Wimbledon.

Magnus Cort Nielsen fait coup double en altitude Magnus Cort Nielsen, ici lors du Giro 2023, a fait coup double sur les routes du Critérium du Dauphiné (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Le Danois Magnus Cort Nielsen a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné lundi au sommet du col de la Loge. Il s'est emparé par la même occasion du maillot jaune de leader. Le coureur de l'équipe Uno-X a réglé au sprint le peloton des favoris qui a rattrapé le dernier rescapé de l'échappée, le malheureux Français Bruno Armirail, à 150 mètres de l'arrivée seulement. Un groupe dans lequel ne figurait pas Mads Pedersen, le vainqueur de la première étape et porteur de la tunique de leader. De retour sur les routes du World Tour, au même titre que le Belge Remco Evenepoel, Primoz Roglic a terminé deuxième, devant l'Américain Matteo Jorgenson. Le Slovène, qui veut retrouver confiance à quelques semaines du Tour de France, a ainsi grappillé six secondes de bonifications et en compte donc quatre de retard sur le nouveau leader danois.

Roland-Garros: Sabalenka poursuit son sans faute Aryna Sabalenka est très à l'aise à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) n'a laissé aucune chance à l'Américaine Emma Navarro (WTA 24) en 8es de finale de Roland-Garros. Elle a gagné 6-2 6-3 en 1h09 seulement. L'an dernier, la double lauréate de l'Open d'Australie (2023, 2024) avait été stoppée en demi-finale. Cette année, elle tentera de retrouver le dernier carré en affrontant la jeune Russe Mirra Andreeva (WTA 38) ou la Française Varvara Gracheva (WTA 88). A grands coups et à grands cris, la Bélarusse de 26 ans a démoli le jeu de Navarro qui l'avait pourtant battue en mars à Indian Wells: elle a réussi quatre breaks au total en ne laissant que dix points sur son propre service à son adversaire. "A Indian Wells, cela avait été un match dur, alors j'étais prête à me battre aujourd'hui, je m'étais préparée à une vraie bataille", a commenté Sabalenka qui n'a pas encore perdu le moindre set en quatre matches depuis le début du tournoi.

Formule 1: Esteban Ocon ne roulera plus pour Alpine en 2025 Esteban Ocon: son avenir ne s'écrira plus chez Alpine Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le pilote français Esteban Ocon (27 ans) quittera l'écurie Alpine au terme de la saison, a indiqué la marque française. Il arrivait en fin de contrat et celui-ci ne sera pas renouvelé. Cette annonce n'a rien de surprenant. Ocon était dans la tourmente depuis quelque temps, et son accrochage avec son coéquipier et compatriote Pierre Gasly au 1er tour du récent Grand Prix de Monaco n'a rien arrangé. La séparation a été actée d'un commun accord, selon Alpine. Les deux parties collaboraient depuis cinq ans. Ocon a remporté sa seule victoire en formule 1 avec l'équipe française lors du GP de Hongrie 2021. Il est monté à deux autres reprises sur le podium en finissant 2e du GP de Sakhir 2020 et 3e du GP de Monaco l'an dernier. "Nous avons vécu de grands moments ensemble, mais aussi certains plus difficiles", a dit le pilote, cité dans le communiqué d'Alpine. "J'annoncerai mes projets très bientôt", a-t-il poursuivi. L'écurie a pour sa part précisé que son duo de pilotes pour 2025 serait connu ultérieurement.

Trois nouveaux attaquants finlandais signent à Lausanne Janne Kuokkanen en 2023 avec le maillot de Fribourg Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le Lausanne HC se met à l'heure finlandaise. Le finaliste des play-off a en effet recruté trois nouveaux attaquants provenant de ce pays: Janne Kuokkanen, Ahti Oksanen et Lauri Pajuniemi. Le trio s'est engagé pour deux ans, soit jusqu'au terme de la saison 2025/26. Passé par la NHL et Fribourg en 2022/23, Kuokkanen (26 ans) évoluait récemment aux Malmoe Redhawks. Il en a été le meilleur compteur avec 44 points, dont 18 buts, devant Pajuniemi (24 ans), qui a lui inscrit 35 points (15 buts). Celui-ci a été formé au Turun Palloseura avant de tenter sa chance en Amérique du Nord, où il a passé quatre ans en AHL avant de revenir l'an passé en Europe. Quant à Oksanen (31 ans), il a joué dans de nombreux clubs européens depuis 2017, après être passé par l'équipe universitaire de Boston. Lors des deux dernières saisons, il portait le maillot de l'équipe suédoise d'IK Oskarshamn, totalisant 77 points dont 34 buts. Il y a côtoyé durant un an son compatriote Antti Suomela, qu'il retrouvera au LHC.

Saint-Gall: Peter Zeidler part diriger le VfL Bochum Peter Zeidler: son avenir s' Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Saint-Gall doit se trouver un nouvel entraîneur. Après six ans en poste, Peter Zeidler (61 ans) a décidé de relever un nouveau défi. Il dirigera désormais le VfL Bochum, en Bundesliga. Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec Bochum, a indiqué ce club qui a maintenu in extremis sa place dans l'élite par le biais d'un barrage contre Fortuna Düsseldorf. Zeidler, qui fait jouer un football attractif et offensif, avait déjà plusieurs fois été courtisé par des clubs allemands. Il sera pour la première fois de sa carrière entraîneur principal en Bundesliga, après avoir été assistant de Ralf Rangnick à Hoffenheim de 2008 à 2011. Avec Saint-Gall, Peter Zeidler n'a pas remporté de trophée. Il a mené les Brodeurs à deux reprises en finale de la Coupe de Suisse, mais perdu tant en 2021 contre Lucerne (2-1) qu'en 2022 face à Lugano (4-1). Lors de la saison écoulée, les Saint-Gallois ont fini au 5e rang de la Super League et ont ainsi obtenu une place pour les qualifications de la Conference League. La succession de Zeidler sur le banc du FC Saint-Gall n'a pas encore été déterminée.

Etats-Unis: Simone Biles championne nationale Simone Biles: en forme sur la route des JO Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Simone Biles a remporté un 9e titre record au concours général des championnats des Etats-Unis à Fort Worth, au Texas. Elle continue sa montée en puissance en direction des JO de Paris. "Aujourd'hui, le but était simplement de me sentir à l'aise et confiante avec ma gym, pour ensuite me présenter aux sélections et franchir cette nouvelle marche en direction de Paris", a déclaré Simone Biles sur la NBC après la compétition. Pour se qualifier aux JO (26 juillet au 11 août), la quadruple championne olympique devra passer par les "trials" prévus du 27 au 30 juin à Minneapolis. Dimanche, pour sa deuxième journée de compétition après vendredi, elle a marqué 59,300 points pour un total de 119,750 points, loin devant sa dauphine Skye Blakely (113,850). "Je ne pourrais pas être plus fière de la façon dont je concours à ce moment de l'année, en construisant ma confiance petit à petit et me présentant devant le public pour réussir ce que je fais à l'entraînement", a-t-elle ajouté. Biles a retrouvé la compétition en août 2023 après deux ans d'interruption, suite à son effondrement aux Jeux de Tokyo où elle avait abandonné plusieurs épreuves en 2021, en proie à des "twisties" (pertes de repères dans l'espace).

Connor McDavid emmène Edmonton en finale Connor McDavid (97) charge Wyatt Johnston: le buteur sait aussi défendre. Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La finale 2024 de la Coupe Stanley opposera Edmonton à Florida. Sur sa glace, Edmonton a battu 2-1 Dallas pour conclure la finale de la Conférence Ouest en six rencontres. Auteur d’un but et d’un assist lors de la première période, Connor McDavid a été le grand artisan du succès des Oilers avec son gardien Stuart Skinner, auteur de 34 parades. Cette victoire est presque improbable dans la mesure où Edmonton n’a été crédité que de... 10 tirs sur l’ensemble de la partie. Victorieux à cinq reprises de la Coupe Stanley entre 1984 et 1990 sous l’ère Wayne Gretzky, les Oilers n’avaient plus joué une finale depuis 2006. Elle débutera samedi avec l’avantage de la glace pour Edmonton. Revenus pratiquement de nulle part – ils étaient à 10 points de la barre à la fin novembre -, les Oilers auront l’occasion de redonner au Canada un titre qui lui échappe depuis 31 ans.

Jannik Sinner perd un set mais passe en quart Mis en difficulté par Corentin Moutet, Jannik Sinner a su faire tourner la rencontre en sa faveur dès le deuxième set. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jannik Sinner est en quart de finale à Roland-Garros. Vainqueur du généreux Corentin Moutet, qui lui a pris un set, le no 2 mondial italien a désormais rendez-vous avec le Bulgare Grigor Dimitrov. Jannik Sinner a franchi le cap des 8es de finale du simple messieurs à Roland-Garros. Dominé durant près d'une heure par le Français Corentin Moutet, l'Italien a perdu pour la première fois un set dans cette deuxième levée du Grand Chelem. Score final: 2-6 6-3 6-2 6-1. Le no 2 mondial a concédé son service à trois reprises dans le premier set. Encore breaké dès l'entame de la deuxième manche, Sinner ne s'est pas désuni. Sans jamais céder à la panique, l'Italien a alors progressivement refait surface contre le 79e joueur mondial, prenant une première fois les devants, au milieu du deuxième set. Il a ensuite su hausser le rythme dans les deux ultimes manches face à un adversaire généreux mais tout simplement trop court sur la longueur. En quart de finale, Jannik Sinner défiera le Bulgare Grigor Dimitrov (tête de série no 10), vainqueur pour la sixième fois consécutivement du Polonais Hubert Hurkacz 7-6 (7-5) 6-4 7-6 (7-4).