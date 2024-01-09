Djokovic au 2e tour de l'US Open ++ Mbappé porte encore le Real

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour en grimaçant, mais en trois sets Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO En rodage, Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour de l'US Open en trois sets. Le Serbe de 38 ans s'est imposé 6-1 7-6 (7/3) 6-2 devant l'espoir Learner Tien (ATP 50) dimanche.

Novak Djokovic (no 7) a peiné mais s'est tiré du piège tendu par le jeune Américain, 19 ans et quatre fois tombeur de membres du top 10 en 2025. Il jouera au 2e tour contre un autre Américain, Zachary Svajda (ATP 145), qui avait battu le Zurichois Marc-Andrea Hüsler au dernier tour des qualifications.

Pour son premier match officiel depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon le 11 juillet, le quadruple vainqueur de l'US Open a souvent semblé piocher physiquement. Il s'est fait soigner entre le deuxième et le troisième set, semblant souffrir d'ampoules au pied.

"J'aimerais avoir l'âge de Learner, il est deux fois moins âgé que moi", a plaisanté Djokovic, qui est en quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, dans son interview d'après-match. "C'était important de garder mon sang-froid dans le tie-break du deuxième set, je me suis senti mieux ensuite", a-t-il ajouté.



Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo Kylian Mbappé a signé un doublé à Oviedo Image: KEYSTONE/AP/Miguel Oses Kylian Mbappé a porté le Real Madrid vers une deuxième victoire en deux journées en Liga dimanche sur la pelouse du promu Oviedo (3-0). L'attaquant français a signé un doublé.

Le meilleur buteur du championnat 2024/25 s'est montré clinique pour mener le Real vers le succès grâce à un superbe enchaînement en pivot (37e, 1-0) puis une finition parfaite du pied droit sur un service de Vinicius Junior (83, 2-0). Le Brésilien, entré en jeu en seconde période, a enfoncé le clou au bout du temps additionnel.

Pour son retour en première division, 24 ans après, Oviedo pourra néanmoins se targuer d'avoir tenu tête au géant espagnol pendant une grande partie de la rencontre. Le petit club des Asturies aurait même pu égaliser juste avant le but du doublé de Mbappé, mais son milieu Kwasi Sibo a trouvé le poteau de Thibaut Courtois (82e).



Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open Belinda Bencic a maîtrisé son sujet au 1er tour de l'S Open Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Deux Suisses au moins joueront le 2e tour de l'US Open.

Belinda Bencic a dominé la Chinoise Zhang Shuai 6-3 6-3 dimanche au 1er tour, alors que Jérôme Kym a signé des débuts victorieux en Grand Chelem en battant l'Américain Ethan Quinn 6-3 6-2 3-6 7-6 (7/5).

Tête de série no 16 du tableau féminin, Belinda Bencic (WTA 19) a livré la marchandise sur le "Stadium 17" de Flushing Meadows. La demi-finaliste de Wimbledon n'a perdu qu'une seule fois son service, dans le deuxième jeu du match, écartant les huit autres balles de break auxquelles elle a fait face.

La St-Galloise, qui s'est emparée quant à elle à quatre reprises du service de la qualifiée Zhang Shuai (WTA 113, ex-no 22 mondial), a mis moins de 90 minutes pour décrocher son ticket pour le 2e tour. Elle y affrontera l'Américaine Ann Li (WTA 69), finaliste à Cleveland samedi, ou la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 38).

Jérôme Kym (ATP 175), qui défiera quant à lui Brandon Nakashima (no 30) au 2e tour, a cueilli dimanche son quatrième succès d'affilée à New York après les trois obtenus en qualifications. L'Argovien, qui jouait son premier match dans le tableau principal d'un Majeur, a eu besoin de 2h52' pour vaincre la résistance d'Ethan Quinn (ATP 84).

Intouchable dans les deux premiers sets, au cours desquels il n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, Jérôme Kym (22 ans) a connu un certain relâchement dans la troisième manche. Mais il a su serrer sa garde dans le "money time" du quatrième set, concluant cette partie en claquant un ace sur sa première balle de match.



US Open: pas de miracle pour Rebeka Masarova Rebeka Masarova a été logiquement battue Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Il n'y a pas eu de miracle pour Rebeka Masarova (WTA 108) au 1er tour de l'US Open. La Suissesse s'est logiquement inclinée face à Aryna Sabalenka (WTA 1), victorieuse 7-5 6-1 en 1h21.

La Bâloise a toutefois offert une belle résistance à son adversaire bélarusse, tenante du titre à New York, durant le set initial. Elle a même réussi le premier break du match pour mener 3-2. Mais au fil des jeux, Sabalenka a su hausser son niveau et fait la différence dans le money time.

La numéro 1 mondiale a été ensuite été menée 0-40 dès l'entame de la seconde manche, mais la Suissesse n'a pas su en profiter. Pire, elle a perdu son service et ses illusions dans la foulée dans un set qui a tourné au cauchemar pour elle.



VfB Stuttgart: Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez Luca Jaquez devra patienter avant de rejouer Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Le défenseur suisse du VfB Stuttgart Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez, a indiqué son club. Le Lucernois a été touché lors d'un duel durant le match perdu 2-1 sur la pelouse d'Union Berlin.

Jaquez (22 ans) a dû sortir à la 88e samedi, le nez ensanglanté. La durée de son absence n'est pas encore connue. De nouveaux examens sont prévus en début de semaine pour déterminer comment la blessure sera traitée.



Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge Jonas Vingegaard a affiché ses ambitions Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Le Danois Jonas Vingegaard a gagné la 2e étape du Tour d'Espagne entre Alba et Limone Piemonte (159,6 km), en Italie. Il s'est aussi emparé du maillot rouge de leader.

Au terme de la montée finale, classée en deuxième catégorie, Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a devancé au sprint l'Italien Giulio Ciccone, le Français David Gaudu et le Colombien Egan Bernal. Sous la pluie, le Danois a été victime d'une chute sans gravité à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Il a ainsi fêté son troisième succès sur les routes de la Vuelta et confirmé son statut de favori en l'absence du Slovène Tadej Pogacar.



Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne Pascal Loretz jubile: il vient d'arrêter un penalty pour offrir les trois points à Lucerne. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a concédé sa première défaite de la saison en Super League dimanche. Les Brodeurs se sont faits surprendre par Lucerne à domicile (1-0) et laissent Thoune seul en tête du championnat

Behar Neziri, coupable d'un but contre son camp dès la 3e minute, a été le héros malheureux dans le camp saint-gallois. Les joueurs de Suisse orientale, qui restaient sur un carton en Coupe de Suisse (victoire 13-0 face à Walenstadt, pensionnaire de 3e ligue), n'ont ensuite pas su concrétiser leur domination pour revenir au score.

Les supporters saint-gallois ont bien cru que la VAR était venu à leur rescousse à la 95e en signalant une faute à l'arbitre neuchâtelois Lionel Tschudi, qui n'a pas hésité à indiquer le point de penalty après avoir visionné les images. Mais Pascal Loretz a sorti le grand jeu pour détourner la tentative de Christian Witzig et offrir les trois points à Lucerne.

Avec cette première défaite, les hommes d'Enrico Maassen laissent Thoune s'échapper en tête du classement de la Super League. Ils tenteront de se relancer dimanche 31 août sur la pelouse synthétique du Lausanne-Sport.



Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest Dan Ndoye, ici lors du match Etats-Unis - Suisse le 11 juin, poursuit son excellent début de saison avec Nottingham Forest (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dan Ndoye s'adapte rapidement à la Premier League. Le Vaudois a délivré une passe décisive lors de sa 2e sortie avec Nottingham Forest dimanche, un match nul sur la pelouse de Crystal Palace (1-1).

Buteur de la tête lors de la victoire initiale de Forest contre Brentford le week-end dernier (3-1), Ndoye a cette fois été à l'origine de l'égalisation de son équipe à Londres avant de céder sa place à la 71e. Alors que Palace avait ouvert le score en première mi-temps (37e Sarr), l'ancien joueur de Bologne a parfaitement lancé dans la profondeur son coéquipier Callum Hudson-Odoi, qui ne s'est pas fait prier pour marquer le 1-1 (57e).

Opposé à Brighton, Everton a de son côté fêté victorieusement ses débuts dans son nouveau stade, lequel a remplacé l'historique Goodison Park. Les Toffees ont battu les Seagulls 2-0 lors d'un match marqué par les deux assists délivrés par leur recrue Jack Grealish, qui a quitté Manchester City pour rejoindre le club de Liverpool cet été.



800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse La joie d'Audrey Werro après son record Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Audrey Werro a battu le record de Suisse du 800 m lors des championnats nationaux à Frauenfeld. La Fribourgoise a couru en 1'56''29, ce qui constitue la deuxième performance mondiale de l'année.

Werro, âgée de 21 ans, doit dès lors être considérée comme une candidate sérieuse au podium lors des prochains Mondiaux à Tokyo. Elle avait déjà brillé mercredi sous la pluie lors d'Athletissima à Lausanne, finissant 2e en 1'57''34. Elle avait alors manqué de 0''09 son record de Suisse.

La Fribourgeoise a mis les choses au clair dimanche à Frauenfeld avec ce nouveau chrono de référence qui la catapulte dans l'élite mondiale. Dans son sillage, la Valaisanne Lore Hoffmann a également réussi une superbe course conclue en 1'58''29.



Super League: Winterthour arrache le match nul face à GC Silvan Sidler (à gauche) a sonné la révolte pour Winterthour avant que son jeune coéquipier Tibault Citherlet n'égalise en fin de match. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Grasshopper a laissé passer l'occasion de signer une première victoire en Super League cette saison. Les Sauterelles ont été tenues en échec par Winterthour dimanche au Letzigrund (2-2).

Jonathan Jensen (12e) et Lovro Zvonarek (60e) avaient pourtant mis sur orbite un GC qui semblait en contrôle devant son public. Mais la rapide réduction du score de Silvan Sidler (68e) a fait douter les Zurichois dans ce derby.

Le portier de GC Justin Hammel a connu une première alerte à la 81e en voyant son poteau repousser un coup-franc direct de de Roman Buess. Les hommes d'Uli Forte n'ont toutefois pas abdiqué et à la 93e, le jeune Tibault Citherlet s'est mué en sauveur sur corner pour sa deuxième apparition en Super League.

Ce match nul n'arrange pas vraiment les deux clubs zurichois qui restent englués en queue de classement avec deux points chacun et toujours aucune victoire au compteur.



Une septième victoire de rang pour Marc Marquez Marc Marquez continue d'archidominer le circuit de MotoGP. Image: KEYSTONE/AP/Tamas Vasvari L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté sans trembler le Grand Prix de Hongrie de MotoGP, dimanche sur le circuit de Balaton Park. Il augmente ainsi son avance en tête du championnat du monde.

Le sextuple champion du monde, qui s'élançait en pole position, s'est offert une 14e victoire consécutive puisqu'il vient de réaliser un septième doublé course sprint-Grand Prix de suite.

Le Catalan a encore repris 23 points à son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 14e dimanche, pour porter son avance à 175 longueurs, alors que son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati), neuvième du GP, est désormais relégué à 227 unités.

Sur le difficile tracé hongrois, Marc Marquez a devancé largement son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Le champion du monde en titre espagnol Jorge Martin (Aprilia), parti en 16e position, a effectué une superbe remontée pour terminer au pied du podium (4e).

Dettwiler 18e En Moto3, Noah Dettwiler devra encore patienter avant d'inscrire ses premiers points cette saison. Le pilote bâlois âgé de 20 ans a pris la 18e place d'une course remportée par l'Espagnol Maximo Quiles.



Décès d'un jeune coureur espagnol sur la Vuelta juniors Une minute de silence a été observée dimanche au départ de la 2e étape de la Vuelta des professionnels. Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Ivan Melendez Luque, coureur espagnol de 17 ans, est décédé à la suite d'une chute massive survenue samedi lors de la 2e étape de la Vuelta juniors. Les organisateurs ont annulé l'épreuve.

L'Union cycliste internationale (UCI) et son président David Lappartient ont exprimé leur "profonde tristesse" et présenté leurs condoléances à "l'ensemble de la famille du cyclisme" à la suite de ce décès. Une minute de silence a également été observée dimanche au départ de la 2e étape de la Vuelta - celle des seniors -, en Italie.

L'accident mortel est intervenu samedi au milieu de l'étape reine, entre Langa de Duero et Laguna Negra (Castille-et-Léon, 117,8 km), de cette Vuelta junior prévue jusqu'à dimanche sur trois étapes uniquement et coïncidant avec le début de la compétition des seniors.

18 jeunes hospitalisés D'après la radio espagnole Cadena Ser, une vingtaine de coureurs ont été pris dans cette grave chute et 18 ont été hospitalisés à Soria, dont trois dans un état grave, parmi lesquels Ivan Melendez. Cet hôpital a annoncé dans la soirée que ce jeune coureur de l'équipe de Tenerife était décédé. L'état de santé des deux autres coureurs gravement blessés n'est pas connu.

Alors que la 2e étape avait été dans un premier temps interrompue, les organisateurs ont annoncé en soirée l'arrêt définitif de l'épreuve. "La Vuelta Ribera (réd: nom officiel de cette Vuelta juniors) suspend toutes ses activités après la mort d'un coureur. Nous transmettons toutes nos pensées et notre soutien à la famille, aux amis du coureur", ont-ils annoncé sur leur compte X.

Un hommage a été rendu dimanche matin à Aranda del Duero, dans la province de Burgos. Une minute de silence a également été observée au départ de la 2e étape de la Vuelta, à Alba, en Italie. "Descansa en paz" ("repose en paix") a écrit l'organisation en publiant une vidéo de cette minute de silence sur son compte X.

Un an après Muriel Furrer Cent soixante-quatorze coureurs avaient pris le départ de la Vuelta junior vendredi.

Alors que les chutes sont de plus en plus nombreuses et violentes dans les pelotons, un autre jeune coureur est décédé après une chute cet été, l'Italien Samuele Privitera, 19 ans, qui disputait le Tour du Val d'Aoste, en Italie.

L'an dernier, le Norvégien André Drege avait perdu la vie dans une descente de col sur le Tour d'Autriche et la jeune Suissesse Muriel Furrer était décédée après une chute lors de la course en ligne espoirs des Championnats du monde à Zurich.



Ken Jäger fera son retour à Davos l'année prochaine Ken Jäger portera pendant encore une saison le chandail du LHC avant de rallier Davos (archives). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Ken Jäger jouera à nouveau pour le HC Davos à partir de la saison 2026/27. L'attaquant grison, qui évolue actuellement à Lausanne, a signé un contrat portant sur sept saisons avec son club formateur.

Courtisé par plusieurs clubs à un an de la fin de son contrat avec le LHC, Jäger a donc fait le choix de retourner dans sa ville natale. Il avait quitté les Grisons en 2018 pour une expérience en Suède avant de débarquer à Lausanne en 2020.

Ce départ constituera une perte pour le LHC, où Jäger joue un rôle important au poste de centre. Il est l'un des artisans des deux dernières finales des play-off disputées par les Lions vaudois et ses bonnes performances lui ont valu d'être sélectionné pour les deux derniers Mondiaux avec la Suisse.

Lors de chacune des deux dernières saisons régulières, Jäger a compilé 27 points en 51 matches.



L'Argentine crée la surprise face aux All Blacks La joie des Pumas argentins Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine inspirée a fait preuve d'une plus grande discipline pour battre la Nouvelle-Zélande 29-23 lors de la 2e journée de Rugby Championship samedi.

Les Pumas remportent ainsi leur toute première victoire à domicile sur les All Blacks.

Les Argentins ont été dominés trois essais à deux à Buenos Aires, mais le demi d'ouverture remplaçant Santiago Carreras a réussi trois pénalités en seconde période pour leur permettre de prendre l'avantage et de répondre avec panache à la défaite 41-24 subie la semaine dernière à Cordoba.

Il s'agit de la première victoire de l'Argentine sur ses terres face aux All Blacks en 16 tentatives, après 14 défaites et un match nul enregistré en 1985. Le premier duel entre les deux équipes remonte à 1976.

