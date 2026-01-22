Djokovic au 3e tour ++ Liverpool bat l'OM

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets Jalen Brunson et les Knicks ont battu les Nets de 54 points mercredi Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Knicks ont profité de la visite de biens pâles Nets pour signer un record de la franchise mercredi en NBA.

New York a surclassé Brooklyn de 54 points, cueillant la plus large victoire de son histoire dans ce derby new-yorkais.

Les New York Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites en infligeant dans leur antre du Madison Square Garden une correction à leurs voisins des Brooklyn Nets (120-66). L'ancien record de la franchise, 48 points d'écart, avait été établi en 1968, 1972 et 1994.

Jalen Brunson a été le plus en vue avec 20 points, dans un match à sens unique. Les Knicks ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (38-20) avant de creuser l'écart de manière spectaculaire, comptant jusqu'à 59 points d'avance.

Une réaction était attendue par leur exigeant public suite à la lourde défaite enregistrée lundi à la maison face à Dallas (114-97). Très critique après ce revers, l'entraîneur Mike Brown avait publiquement défié ses joueurs de "faire leur travail", après avoir encaissé 75 points en première mi-temps contre les Mavericks.

Le message a visiblement été entendu. "Le simple fait de nous voir jouer à notre meilleur niveau, de les voir tout donner pendant 48 minutes, était très agréable", s'est félicité Brown après la déculottée infligée aux Nets.

Troisièmes à l'Est, les Knicks, éliminés en finale de Conférence la saison passée, voient ce succès comme un point de départ. "Il fallait se recentrer et redevenir nous-mêmes", a résumé Jalen Brunson.



Le Real Madrid toujours le club aux plus hauts revenus Le Real Madrid demeure le club générant le plus de revenus Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Avec 1,161 milliard d'euros de revenus générés en 2024/25, nouveau record, le Real Madrid est toujours en tête du classement "Football Money League" publié jeudi par le cabinet Deloitte.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Paris St-Germain cède une place pour se retrouver 4e.

Le FC Barcelone, 6e l'année précédente, retrouve le podium (2e) pour la première fois depuis la saison 2019/20 avec près d'un milliard de revenus (974 millions d'euros), devant le Bayern Munich (plus de 860 millions). Le PSG, troisième dans la dernière édition du classement, recule lui d'une place, avec 837 millions d'euros, en légère hausse par rapport à l'année précédente (836 millions).

Liverpool est pour la première fois le club anglais avec les recettes les plus élevées (836 millions), et bondit de la 8e à la 5e place.

En 2026, les 20 clubs de la "Football Money League" ont déclaré des revenus cumulés de 12,4 milliards d'euros, un record et une hausse de 11% par rapport à la saison 2023/24. L'étude de Deloitte se base sur trois sources de revenus pour établir son classement: la billetterie, les droits TV et les revenus commerciaux.

Grâce au Mondial des clubs Pour la troisième année consécutive, ce sont les revenus commerciaux qui représentent la part la plus importante des recettes des clubs (5,3 milliards d'euros, soit 43% du total). Les revenus des droits TV sont eux en forte hausse, de 10%, et représentent 38% du total des recettes.

Cette hausse, explique Deloitte, s'explique notamment par les droits TV du Mondial des clubs élargi à 32 équipes et dont la première édition s'est déroulée l'été dernier aux Etats-Unis. Les clubs qui ont participé à ce Mondial connaissent une augmentation de 17% de leurs revenus liés aux droits TV.

Du côté du football féminin, les 15 clubs avec le plus de revenus génèrent un total de recettes dépassant les 150 millions d'euros pour la première fois (158 millions). Le classement est dominé par Arsenal, titré en Ligue des champions (25,6 millions), avec une hausse des recettes de 43% par rapport à la saison précédente, devant Chelsea (25,4 millions) et Barcelone (22 millions).



Un 399e succès en Grand Chelem pour Djokovic Novak Djokovic a décroché jeudi son 399e succès en Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Novak Djokovic (ATP 4) s'est hissé sans trembler en 16es de finale de l'Open d'Australie jeudi. Le Serbe de 38 ans visera samedi un... 400e succès en Grand Chelem.

L'ex-no 1 mondial s'est imposé 6-3 6-2 6-2 au 2e tour à Melbourne devant le qualifié italien Francesco Maestrelli (ATP 141) pour décrocher sa 101e victoire dans la première levée du Grand Chelem, et la 399e au total dans les quatre tournois majeurs du calendrier. Il a survolé les débats dans la Rod Laver Arena.

Novak Djokovic, qui lorgne un 25e titre en Grand Chelem, s'est montré intraitable sur son service. Il a effacé quatre des cinq balles de break auxquelles il a fait face, concédant son seul break alors qu'il menait 4-1 au troisième set. Sa réaction fut immédiate puisqu'il a gagné les deux derniers jeux du match dans la foulée.

Le décuple vainqueur du Majeur australien devra battre Botic van de Zandschulp (ATP 75) ou Shang Juncheng (ATP 318) samedi pour devenir le premier joueur de l'histoire à gagner 400 matches en Grand Chelem. En cas de victoire, il égalera en outre Roger Federer avec un 102e succès à Melbourne.



Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon Le FC Bâle se rend ce soir à Salzbourg pour décrocher sa qualification en phase finale de l’Europa League. Pour leur part, les Young Boys reçoivent Lyon. Les deux clubs suisses ont besoin de points.

Avec six points en six matches et une 26e place au classement intermédiaire, Bâle se déplace en Autriche (21h00) avec un besoin urgent de points. Salzbourg est dans le même bateau avec un seul succès et trois unités au compteur.

YB, 21e avec neuf points, aura fort à faire lors de la réception (18h45) de l'Olympique lyonnais, qui est leader du classement avec quinze points. L'OL de l'entraîneur Paulo Fonseca reste aussi sur quatre victoires en cinq rencontres de Ligue 1.



Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille Frimpong et Szoboszlai: Liverpool n'a pas tremblé à Marseille Image: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni Liverpool a éteint le Vélodrome mercredi en Ligue des champions, s'imposant 3-0 face à Marseille. Cela permet aux Anglais de prendre une belle option sur une place dans le top 8.

Face à un OM timide, Liverpool a maîtrisé le jeu lors d'une première période souvent fermée. Les Reds ont pris l'avantage à la 45e sur un coup franc subtil de Szoboszlai. Le match s'est animé à la reprise, les Phocéens se montrant enfin plus dangereux, notamment sous l'impulsion de Greenwood.

Mais les visiteurs ont aussi été menaçants, avec par exemple un tir d'Ekitike sur le poteau. Ils ont fait le break sur un autogoal de Rulli après un bon travail de Frimpong (72e) avant de sceller le score final par Gakpo (93e). Liverpool (4e) totalise désormais 15 points, comme le Real Madrid (3e), et peut attendre la venue de Qarabag mercredi prochain avec confiance.

Victorieux 2-0 face à l'Union Saint-Gilloise grâce à un doublé de Kane (52e/55e pen), le Bayern Munich s'est hissé au 2e rang du classement avec 18 points, soit 3 de moins qu'Arsenal. Les deux équipes sont les seules à être certaines de terminer la phase de Ligue dans le top 8.

Newcastle a fait une belle opération en dominant 3-0 un PSV Eindhoven fébrile en défense. Les Magpies montent ainsi au 7e rang avec 13 points, tout comme le PSG (6e). Ils sont aussi notamment à égalité avec Chelsea (1-0 contre Pafos) et le FC Barcelone, qui l'a emporté 4-2 sur la pelouse du Slavia Prague. La lutte pour figurer parmi ceux qui éviteront les 16es de finale sera serrée dans une semaine.



Christian Dubé nouveau coach de Bienne Christian Dubé reprend du service à Bienne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Christian Dubé est le nouveau coach de Bienne jusqu'en 2027. L'ancien entraîneur de Fribourg-Gottéron prend la succession du Suédois Martin Filander, limogé lundi.

Les Seelandais étaient dans l'urgence avec le prochain match vendredi déjà à Lausanne. Ce sera donc Christian Dubé sur le banc pour les onze derniers matches de la saison régulière, cinq avant la pause olympique et six après.

Le Canado-Suisse de 48 ans sera en mission commando. Bienne pointe actuellement à la 11e place de National League et n'est pas qualifié pour le play-in, avec deux points de retard sur Berne, 10e. Les Seelandais ont la chance d'avoir trois rencontres à domicile d'affilée les 24 (Rapperswil), 27 (Ajoie) et 30 janvier (Zurich).

Directeur sportif des Dragons de 2015 à 2024, Dubé avait pris la succession de Mark French en octobre 2019 en tant que coach. Il a porté les deux casquettes pendant près de cinq ans avant de laisser la direction sportive à Gerd Zenhäusern.

Le directeur sportif bernois Martin Steinegger est cité dans le communiqué du club: "Christian Dubé incarne un hockey actif, intense et structuré. Sous sa responsabilité, le HC Fribourg-Gottéron a pratiqué durant plusieurs saisons un jeu à haut tempo, avec une grande agressivité et des principes clairs sur la glace. Nous sommes convaincus que ce style de jeu correspond parfaitement à notre effectif ainsi qu’à l’ADN du HC Bienne. Christian apporte en outre une grande expérience, un leadership affirmé et une vision claire du développement sportif que nous souhaitons poursuivre."



Benoît Groulx remplace Michael Liniger à Zoug Michael Liniger n'a pas résisté au début d'année catastrophique de Zoug Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Michael Liniger a été démis de ses fonctions d'entraîneur à Zoug. Il est remplacé avec effet immédiat par le Québécois de 57 ans, Benoît Groulx.

La défaite en demi-finale de Champions League à Lulea a donc sonné le glas pour Liniger (46 ans), en poste depuis le début de la saison après le départ de Dan Tangnes. Les dirigeants zougois ont attendu avant de faire tomber le couperet, mais les multiples défaites depuis le début de l'année ont accéléré leur décision.

Pour terminer la saison, le club de Suisse centrale a fait appel à Benoît Groulx, limogé en novembre dernier par le Traktor Cheyabinsk en KHL. Le Québécois avait mené le club en finale de la Coupe Gagarine la saison passée. De 2016 à 2023, il était le coach du Syracuse Crunch en AHL. Et de 2002 à 2016, avec un intermède de deux ans en AHL (Rochester) entre 2008 et 2010, il a dirigé les Olympiques de Gatineau en LHJMQ.



Audi présente la première monoplace de son histoire Audi a dévoilé la première monoplace de son histoire Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Audi a présenté mardi soir la première monoplace de son histoire et affiche pour ambition de "remporter des titres d'ici 2030".

Le constructeur allemand fera ses débuts en Formule 1 cette saison après avoir racheté l'écurie suisse Sauber

La livrée de la voiture dénommée Audi R26, qui fait la part belle au gris et affiche en rouge les quatre anneaux du logo de la marque allemande sur son aileron arrière, a été pensée pour être "la plus élégante et la plus remarquable du plateau". "Le règlement 2026 a créé le moment idéal pour entrer en Formule 1", a estimé l'Italien Mattia Binotto, patron du projet.

Les monoplaces cette saison vont en effet beaucoup évoluer car elles devront répondre à une nouvelle réglementation technique qui les rendra plus petites et plus légères. Le moteur, déjà hybride depuis 2014, va aussi changer avec une augmentation de l'apport de l'énergie électrique et l'utilisation de carburants dits "100% durables".

"Notre chemin vers les sommets repose sur un plan clair, mais il sera défini par notre état d'esprit: la résilience, la précision et une curiosité sans relâche. Nous construirons une équipe qui incarne ces valeurs. Nous sommes ici pour défier, évoluer et, au final, gagner", a ajouté Jonathan Wheatley, directeur de l'équipe.

Comme les dix autres équipes de F1, cette nouvelle voiture, qui sera pilotée cette saison par l'Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto, fera ses débuts en piste la semaine prochaine lors d'essais à huis clos sur le circuit de Barcelona-Catalunya.



Alcaraz et Sabalenka passent sans forcer au 3e tour Carlos Alcaraz s'est hissé au 3e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Les nos 1 mondiaux ont connu un 2e tour tranquille mercredi à l'Open d'Australie. Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont tous deux hissés en 16es de finale sans perdre le moindre set.

Carlos Alcaraz s'est imposé 7-6 (7/4) 6-3 6-2 en 2h45 devant l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a offert une superbe réplique grâce notamment à la qualité de sa relance. L'Espagnol a d'ailleurs concédé le premier break du match face au finaliste de l'Open de Gstaad 2017 pour se retrouver mené 3-1 au premier set.

En quête à Melbourne de l'unique trophée majeur manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz s'est également retrouvé mené 4/3 dans le jeu décisif après avoir concédé un mini-break. Mais il a renversé la vapeur en gagnant les quatre derniers points du tie-break avant de prendre nettement l'ascendant. L'Ibère affrontera Corentin Moutet (ATP 37) ou Michael Zheng (ATP 174) au 3e tour.

Double lauréate à Melbourne et finaliste malheureuse l'an dernier, Aryna Sabalenka s'était montrée bien plus expéditive dans le premier match disputé dans la Rod Laver Arena mercredi. La Bélarusse a écrasé la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 702) 6-3 6-1 en 72 minutes. Sa prochaine adversaire sera l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (WTA 55).



Deux points pour Fiala, une victoire pour les Kings Kevin Fiala (22) a inscrit mardi son 18e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Caroline Brehman Battus lors de leurs quatre dernières sorties, les Kings de Kevin Fiala ont retrouvé le chemin de la victoire mardi en NHL. Los Angeles a battu les New York Rangers 4-3.

Kevin Fiala a brillé dans cette rencontre, sa 700e en saison régulière de NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et un assist pour porter son total à 36 points (18 buts, 18 assists) dans cet exercice 2025/26.

Désigné deuxième étoile du match, Kevin Fiala a permis à son équipe de mener 2-1 à la 10e minute en récupérant le puck dans le slot avant de tromper Jonathan Quick. Il a ensuite été crédité de la passe décisive sur le 4-2 à la 33e, le buteur Andrei Kuzmenko récupérant un rebond accordé après un tir du Saint-Gallois.

Auteur de 5 points dans ses quatre derniers matches, Kevin Fiala revient ainsi à 1 point de Nico Hischier, meilleur compteur suisse de la saison. Un Nico Hischier qui est resté "muet" mardi mais qui a connu la victoire avec les Devils.

New Jersey s'est en effet imposé 2-1 sur la glace d'Edmonton mardi pour s'offrir un quatrième succès dans ses cinq derniers matches et revenir ainsi à trois longueurs du 3e de la Metropolitan Division Pittsburgh. Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas non plus marqué de point dans le camp des Devils.



Les Rockets de Capela renversent San Antonio Capela (à droite) et les Rockets ont maté les Spurs de Wembanyama mardi Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Houston a cueilli un succès de prestige mardi en NBA.

Les Rockets de Clint Capela, qui ont accusé jusqu'à 16 points de retard, ont renversé les San Antonio Spurs 111-106 pour décrocher une troisième victoire consécutive.

Encore menés de 10 points à l'entame de l'ultime quart-temps, les Rockets ont signé un partiel de 9-0 pour relancer leurs actions. Ils ont remporté le dernier "quarter" 29-14 face au 2e de la Conférence Ouest. Star des Spurs, Victor Wembanyama s'est montré très maladroit, terminant avec 14 points à 5/21 au tir (0/7 de loin).

"Wemby" avait pourtant fait le spectacle lors du deuxième quart, enfonçant notamment le Genevois Clint Capela sur un drive avant de l'écraser au dunk. Un Clint Capela qui a passé 12 minutes sur le parquet après être resté sur le banc deux jours plus tôt face New Orleans, réussissant 6 points, 2 rebonds et 1 contre mardi.

L'homme du match fut le Turc Alperen Sengun. Le pivot titulaire des Rockets a frôlé le triple double, cumulant 20 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Le meilleur marqueur de cette partie fut toutefois l'ailier des Spurs Julian Champagnie (27 points à 8/16 derrière l'arc).

Les Clippers du "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser ont en revanche vu leur série de victoires s'arrêter mardi. La franchise de Los Angeles, qui avait gagné ses six derniers matches, s'est lourdement inclinée 138-110 à Chicago. Aligné durant 12 minutes, Niederhäuser s'est fait l'auteur de 4 points, 4 rebonds et 1 contre.



Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler Melanie Hasler savoure quelques jours de calme après ses deux titres européens, avant de se tourner vers les JO (6-22 février). L'Argovienne rêve d'une médaille sur la piste de Cortina d'Ampezzo.

Après ses excellents résultats obtenus à Saint-Moritz, Melanie Hasler a renoncé à la finale de la Coupe du monde à Altenberg. D'une part, sa place dans le groupe de tête pour les JO, tant en monobob qu'en bob à deux, était assurée. D'autre part, elle souhaitait aussi envoyer un signal, estimant que les responsables de la piste allemande n'ont pas fait suffisamment pour améliorer la sécurité, deux ans après le terrible accident du pousseur suisse Sandro Michel.

"Il s'agit aussi d'une question de principe, car ils ne font rien", regrette-t-elle. "Sandro se bat encore au quotidien avec les conséquences du manque de sécurité." C'est pourquoi elle a boycotté les courses d'Altenberg, tout comme son compagnon Michael Vogt, le pilote de Michel à l'époque.

De rares journées calmes Pour la bobeuse de 27 ans, ce renoncement a eu un effet secondaire appréciable. Elle dispose d'un peu de temps libre pour souffler avant le grand rendez-vous olympique. "J'en suis vraiment contente", dit-elle. "Je peux calmer tout mon système nerveux, qui était extrêmement sollicité ces derniers temps. Et je n'ai pas besoin de caser tous mes rendez-vous dans une seule semaine."

Elle profite de ce temps chez elle, partageant son quotidien entre Mutschellen et les entraînements dans le canton de Zoug. Mutschellen, Argovie, précise celle qui ne veut pas être prise pour une Zurichoise.

"Je suis la première Argovienne de notre famille", s'amuse Melanie Hasler. Sa famille a quitté Zurich peu avant sa naissance. Grâce à sa mère dominicaine, Hasler parle couramment l'espagnol et aime la chaleur. "Je ne suis clairement pas une personne d'hiver. Quand il fait froid, il m'est déjà arrivé de regretter mon changement de sport."

Mais seulement brièvement, car elle adore sa discipline. À l'origine, Hasler jouait au volleyball, d'abord en salle, puis sur le sable. "Le beachvolley, c'est magnifique, mais les gens sous-estiment aussi beaucoup ce sport", raconte-t-elle. "Lors de certains camps d'entraînement en Italie ou en Turquie, il pouvait faire jusqu'à 40 degrés."

En raison de son excellente détente, elle a ensuite reçu une proposition pour tenter sa chance dans le canal de glace.

Un rêve, pas une obligation Désormais, toute son attention se porte sur le point culminant des quatre dernières années. Avant la saison, Melanie Hasler avait expliqué que ses objectifs dépendraient aussi du déroulement des courses précédant les JO. Lors de sa première participation olympique, il y a quatre ans en Chine, elle avait terminé 6e et 7e. Vise-t-elle cette fois une médaille ?

"Rien n'est obligatoire", assure-t-elle. "Mais je rêve d'une médaille." Son état d'esprit est le même qu'avant les Championnats d'Europe. "Là aussi, je disais que ce serait difficile, mais que je rêvais d'une médaille. J'ai exactement la même attitude aujourd'hui." Elle sait toutefois qu'il faudra pour cela que "beaucoup de choses" s'alignent.

Un élément incite à la prudence: ses performances lors des premières courses de l'hiver disputées sur la nouvelle piste de Cortina d'Ampezzo. En monobob, elle a signé une première manche brillante, avant de rétrograder de la 1re à la 7e place lors de la seconde, sans comprendre précisément pourquoi. En bob à deux, elle a en revanche identifié le problème: son engin était tout simplement trop lent, surtout dans la partie basse de la piste.

Avec le bob à deux de son compagnon Elle a pu résoudre ce problème en utilisant désormais le traîneau de son compagnon Michael Vogt. "Il me le proposait déjà depuis un moment, et je n'ai pas l'argent nécessaire pour acheter un nouveau bob", explique-t-elle. "Je lui suis extrêmement reconnaissante pour sa générosité."

Melanie Hasler est également bien armée au départ. Sa pousseuse attitrée, Nadja Pasternack, avec laquelle elle avait déjà concouru aux Jeux de Pékin il y a quatre ans, est revenue très fort il y a un an après une pause maternité et a encore franchi un cap.

"Je m'entends bien avec toutes mes pousseuses", souligne-t-elle. "Mais avec Nadja, c'est particulier, parce que nous avons déjà vécu des Jeux olympiques ensemble."



Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir La 7e journée de Ligue des champions se conclut mercredi soir. Le Bayern et Barcelone affrontent deux adversaires abordables, tandis que Liverpool se rend à Marseille dans le bouillant Vélodrome.

Les Munichois, qui dominent largement le championnat allemand - ils ont déjà 11 points d'avance sur le Borussia Dortmund -, reçoivent les Belges de l'Union Saint-Gilloise (21h00). Avec 15 points dans la phase de ligue, le Bayern a vraisemblablement besoin d'une dernière victoire pour s'assurer une qualification directe pour les 8es de finale.

Le top 8 semble plus difficile d'accès pour le Barça, qui pointe en milieu de classement avec 10 points. Le déplacement sur la pelouse du Slavia Prague doit toutefois permettre aux Blaugrana de se rapprocher de la tête.

La tâche sera sans doute un peu plus ardue pour Liverpool, qui défie l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome (21h00). L'OM s'est bien relancé après un début de campagne moyen et a sans doute déjà assuré sa place de barragiste avec ses 9 unités. Les Reds (12 pts) jouent encore pour une place dans le top 8.

Parmi les autres matches de la soirée, l'Atlético Madrid se rend sur la pelouse de Galatasaray (18h45), Chelsea accueille les Chypriotes de Paphos (21h00) et la Juventus et Benfica se font face à Turin (21h00).



Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan Gabriel Jesus a signé un doublé face à l'Inter Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Arsenal poursuit son sans-faute dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les joueurs de Mikel Arteta sont allés s'imposer 3-1 mardi sur la pelouse de l'Inter Milan pour cueillir leur septième succès en sept journées.

Le choc de cette 7e journée a tenu toutes ses promesses à San Siro. Et ce d'entrée de jeu, les Gunners adressant un premier tir en direction du but de l'ex-gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer après moins de 30 secondes de jeu. Leur pressing a d'ailleurs posé des problèmes finalement insolubles aux Nerazzurri, qui ont subi mardi leur troisième défaite de suite en C1 et sortent du Top 8.

L'Inter, qui alignait également Manuel Akanji, a certes su réagir à l'ouverture du score signée Gabriel Jesus (10e). Petar Sucic a remis les deux équipes à égalité à la 18e. Irrésistible, Arsenal a toutefois repris les commandes à la 31e, Gabriel Jesus s'offrant un doublé en profitant de l'apathie de la défense milanaise sur un corner. Gyökeres a mis fin aux espoirs de l'Inter à la 84e.

Carton du Real Philipp Köhn a passé une soirée plus difficile encore dans la cage de Monaco, où le milieu genevois Denis Zakaria était également titulaire. Le portier international suisse a subi les foudres du Real Madrid, qui s'est imposé 6-1 pour le baptême du feu en Ligue des champions de son nouveau coach Alvaro Arbeloa grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé (5e 1-0, 26e 2-0).

Les Madrilènes se retrouvent provisoirement au 3e rang, à égalité avec le Bayern Munich (2e) qui jouera mercredi, à six longueurs d'Arsenal. Tottenham se hisse pour sa part en 4e position après sa victoire (2-0) face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Un BVB qui devra absolument battre l'Inter la semaine prochaine pour espérer se qualifier directement en 8es de finale (Top 8).

Tenant du trophée, le Paris St-Germain a pour sa part connu la défaite (2-1) sur la pelouse d'une équipe du Sporting qui a forcé la décision sur un doublé de Luis Suarez (74e 1-0, 90e 2-1). Les Parisiens figurent toujours provisoirement parmi les huit premiers malgré ce revers. Mais ils devront battre Newcastle dans une semaine pour y rester et s'éviter un barrage.

