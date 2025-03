Djokovic déjà sorti ++ Hawks et Wizards enchaînent

Seulement 26e à Sestrières, Mélanie Meillard pourra lorgner le podium à l'heure de s'élancer sur le second parcours (dès 12h30). La skieuse d'Hérémence, qui était en avance sur Mikaela Shiffrin à mi-parcours avant de céder 0''69 sur le bas, pointe à 0''57 de l'Américaine et à 0''14 de la 2e place occupée par Lena Dürr.

Convaincante 8e la veille en géant, Camille Rast n'a pas trouvé le bon rythme sur ce premier tracé. La championne du monde 2025 de la spécialité accusait déjà 41 centièmes de retard sur Shiffrin après un peu plus de 11 secondes de course. Elle se retrouve à 0''57 de sa rivale pour le globe de la discipline Zrinka Ljutic (10e).

Les deux Suissesses ont bouclé les 42 km du parcours avec plus de deux minutes d'avance sur leurs rivales. Nadine Fähndrich s'était déjà imposée entre Maloja et S-chanf en 2018.

Malgré les encouragements de son célèbre entraîneur et ex-rival Andy Murray, Nole a passé sa journée à pester: contre les lignes trouvées par les balles de son adversaire, contre l'horloge au service, et contre une distraite spectatrice américaine des premiers rangs à la voix qui porte, même pendant les échanges.

"J'ai connu une mauvaise journée au bureau", a-t-il commenté en conférence de presse. "Je regrette de jouer ainsi vu la qualité de mes entraînements ces temps-ci. La différence entre les autres terrains et le court principal est énorme, la balle y rebondit beaucoup plus, j'ai eu du mal à m'adapter."

Brillant mercredi avec ses 23 points inscrits face au Jazz, Kyshawn George s'est montré plus discret dans un match gagné 118-117 par Washington à Toronto. Le "rookie" valaisan s'est contenté de 5 points face aux Raptors, ajoutant 6 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 31' passées sur le parquet.

Emmenés par Trae Young (36 points, 8 assists) et Caris LeVert (26 points), les Hawks ont toutefois serré leur garde dans le "money time" pour décrocher un troisième succès dans leurs quatre derniers matches. Limité à 16 minutes de jeu, Clint Capela s'en est bien sorti en cumulant 8 points et 9 rebonds.

"Je suis très heureuse de ma performance", a souligné la St-Galloise au micro de la WTA. "C'était un match difficile. J'aurais pu conclure en deux sets, mais elle a bien joué en fin de deuxième manche. Je me suis accrochée, et ai démontré toute ma combativité au troisième set", a-t-elle encore expliqué.

Vainqueurs de leurs quatre derniers matches sans toujours briller, les Grenat se sont replacés dans la course au titre ces dernières semaines. Le succès à Lausanne lors de la dernière journée (1-0) a montré que l'équipe de Thomas Häberli pouvait se reposer sur un socle défensif des plus solides, construit sur le capitaine Steve Rouiller.

Kloten devra toutefois rester sur ses gardes lors du match retour lundi. Ambri-Piotta est bien capable de tous les exploits comme jeudi sur la glace de Rapperswil lors du premier tour de ces play-in. S'il se qualifie, Kloten affrontera les Zurich Lions au premier tour des play-off et Langnau sera opposé à Lausanne. S'il retourne la situation lundi, Ambri rencontrera alors Lausanne et Langnau les Zurich Lions.

Trois penalties et une expulsion pour un match bien riche en rebondissements : on ne s’est pas ennuyé une seule seconde samedi soir au kybunpark où St. Gall s’est imposé 3-1 devant les Grasshoppers.

Cette médaille constitue une belle récompense pour la Grisonne, qui a constamment progressé depuis sa médaille de bronze de l'heptathlon aux Européens de Munich en 2022. L'accession à un podium, après plus de deux ans d'attente et une frustrante 4e place olympique à Paris aussi en heptathlon, n'en est que plus belle.

Après avoir échoué une fois à 4m70 et 4m75, Angelica Moser (27 ans) a franchi une barre à 4m80 à son premier essai. Personne n'a réussi à faire aussi bien. L'argent est revenu à la Slovène Tina Sutej (4m75) et le bronze à la Française Marie-Julie Bonnin (4m70).

Zeki Amdouni: un septième but pour le no 7 de Benfica.

Ehammer visait à la fois l'or et le record au niveau continental. Il a dû se contenter de l'argent et d'un record de Suisse amélioré de 88 points.

Lausanne n'y arrive plus

Une défaite qui fait mal pour Koba Koindredi et le Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le train du top-6 partira-t-il sans le Lausanne-Sport ? On peut le redouter après la nouvelle défaite des Vaudois, battus 3-0 à Berne par les Young Boys, qui les propulse du mauvais côté de la barre.

Plus fringant dans le jeu que son adversaire, la formation de Ludovic Magnin a payé, une fois de plus fort, au prix fort son manque d’efficacité dans les deux surfaces. Elle a concédé les deux premiers buts sur des erreurs de Noë Dussenne et de Thomas Castella. Entre les bourdes de son capitaine et de son gardien, elle a bénéficié de deux chances en or pour revenir score. Mais Jamie Roche voyait tout d’abord sa reprise repoussée sur la ligne par Cedric Itten avant d’armer une frappe magnifique que Mavin Keller pouvait, du bout des doigts, dévier sur sa transversale.

Avec cette deuxième défaite de rang qui survenait après deux nuls, le Lausanne-Sports file vraiment du mauvais coton. Une réaction impérative est attendue le week-end prochain à St. Gall. Sur le banc samedi à Berne, Karlo Letica retrouvera-t-il sa place dans la cage malgré la problématique autour de son contrat ?

Baradji libère Yverdon

A Yverdon en revanche, ce samedi a été profitable. Victorieux 2-1 du FC Winterhour, les joueurs de Paulo Tramezzani ont signé un succès sans prix. Acquis à onze contre dix sur une frappe merveilleuse dans le petit filet de Moussa Baradji au bout du temps additionnel. Le but du Français offre un matelas de 8 points aux Vaudois sur les Zurichois. La menace de la relégation directe se fait de plus en plus lointaine. Il leur reste, désormais, à ne pas perdre la lutte à trois pour la place de barragiste qui les oppose aux Geasshopppers et... au FC Sion qui ne les devancent plus que de deux points.

Ce match a sans doute basculé à la 66e minute avec l’expulsion de Tobias Schättin. Le latéral du FCW a commis l’irréparable face à Anthony Sauthier à... 80 m de ses buts. Ecoper d’un carton rouge amplement justifié de cette manière est tout simplement impardonnable.