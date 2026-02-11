Djokovic forfait ++ Wawrinka dans le top 100

Le TAS rejette le recours de la biathlète italienne Passler Le TAS a rejeté le recours de Rebecca Passler Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Tribunal arbitral du sport a rejeté mercredi le recours de l'Italienne Rebecca Passler.

Celle-ci avait été provisoirement suspendue avant les JO de Milan-Cortina par l'agence italienne antidopage pour un contrôle positif à un produit interdit.

La chambre ad hoc du TAS, installée à chaque édition des Jeux pour trancher les litiges olympiques, n'a "pas compétence pour examiner" cette requête, puisque l'athlète n'a "pas épuisé les voies de recours internes", précise la juridiction dans un communiqué.

La biathlète de 24 ans peut encore saisir la Commission nationale d'appel de l'agence antidopage italienne, "à condition de le faire avant le 12 février" c'est-à-dire ce jeudi, ajoute le TAS.

Lors d'un contrôle réalisé hors compétition le 26 janvier, l'analyse de l'échantillon avait révélé la présence de létrozole, un anti-oestrogène utilisé dans le traitement du cancer du sein. Ce produit, dans la catégorie des modulateurs hormonaux et métaboliques, est interdit par l'Agence mondiale antidopage.

Sélectionnée pour les Jeux olympiques sur le site d'Anterselva, Passler a été suspendue provisoirement par l'agence antidopage italienne le lundi 2 février.



Fatigué, Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha Novak Djokovic ne jouera pas à Doha Image: KEYSTONE/AP/Dar Yasin Le récent finaliste de l'Open d'Australie Novak Djokovic a déclaré forfait pour l'ATP 500 de Doha (16-21 février).

L'ex-no1 mondial a pris cette décision en raison d'une "importante fatigue", ont annoncé mercredi les organisateurs du tournoi sur Instagram.

L'actuel 3e du classement ATP devait disputer au Qatar son premier tournoi depuis sa finale à Melbourne, où le patron du circuit Carlos Alcaraz (ATP 1) l'a privé le 1er février d'un 25e titre record en Grand Chelem. Il devrait faire son retour sur le circuit ATP au Masters 1000 d'Indian Wells (4-15 mars).

En l'absence du Serbe, qui se concentre à 38 ans presque exclusivement sur les Masters 1000 et les tournois du Grand Chelem, les principales têtes d'affiche à Doha seront Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui disputeront tous deux leur premier tournoi depuis l'Open d'Australie.



Un historique 3e titre pour von Allmen, Odermatt en bronze Franjo von Allmen a décroché un historique 3e titre dans ces JO 2026 Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Immense Franjo von Allmen!

Le Bernois de 24 ans a cueilli mercredi à Bormio son troisième titre dans ces JO 2026, s'imposant en super-G après ses triomphes en descente et dans le combiné par équipe. Marco Odermatt décroche pour sa part une médaille de bronze de consolation.

Impérial dans la descente olympique samedi et parfaitement secondé par Tanguy Nef lundi en combiné, Franjo von Allmen a une nouvelle fois maîtrisé son sujet sur la Stelvio mercredi. Parti avec le dossard 7, il a signé le meilleur temps avec 0''13 d'avance sur le futur médaillé d'argent américain Ryan Cochran-Siegle.

Dixième à s'élancer, Marco Odermatt a pour sa part manqué le coche. Battu pour 0''28, le Nidwaldien ne cachait pas sa déception dans l'aire d'arrivée. Mais il doit pour l'heure se contenter d'une deuxième médaille, après l'argent du combiné conquis avec Loïc Meillard. Il n'a plus que le géant samedi pour se parer d'or.

Les deux autres Suisses ont manqué leur affaire. Cités parmi les sérieux outsiders, Stefan Rogentin (9e) et Alexis Monney (10e) ont terminé à plus d'une demi-seconde du podium. Déçus, le Grison comme le Fribourgeois quitteront donc Bormio sans la moindre médaille dans leurs bagages.

Von Allmen historique Franjo von Allmen a, lui, réussi une moisson historique. Le Bernois est le troisième skieur alpin - le quatrième si l'on ajoute Janica Kostelic - à s'adjuger trois titres au cours des mêmes Jeux olympiques après Toni Sailer (en 1956 à Cortina) et Jean-Claude Killy (en 1968 à Grenoble). Deux hommes qui avaient toutefois moins d'épreuves à "disposition" dans le programme olympique.

"FvA" est aussi, et de manière plus étonnante, le premier Suisse à s'adjuger le titre olympique en super-G chez les messieurs (et seulement le quatrième Suisse à décrocher un podium). Il rejoint par ailleurs Vreni Schneider, qui était jusqu'ici la seule représente de Swiss-Ski (messieurs et dames confondus) a avoir remporté trois titres olympiques en ski alpin.



Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100 Stan Wawrinka va faire son retour dans le top 100 Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Stan Wawrinka (ATP 106) a passé sans encombre le 1er tour de l'ATP 500 de Rotterdam mercredi.

Le Vaudois a dominé le "lucky loser" de 17 ans Thijs Boogard (ATP 1048) 6-3 6-4. Cette victoire lui assure un retour dans le top 100 du classement mondial lundi prochain.

Invité par les organisateurs d'un tournoi qu'il a remporté en 2015 pour son seul sacre "indoor", Stan Wawrinka a mis 1h23' pour prendre la mesure de l'espoir néerlandais, repêché dans le tableau principal après le forfait d'Aleksandar Vukic (ATP 88).

L'ex-no 3 mondial a eu besoin d'un break dans chaque set pour faire la différence. Il s'est emparé une première fois du service adverse dans le sixième jeu, avant d'enfoncer le clou en signant le break d'entrée dans la deuxième manche.

Stan Wawrinka fera donc son retour dans le top 100, qu'il avait quitté en juillet 2024. Il aura un joli à défi à relever jeudi en 8e de finale à Alex De Minaur (ATP 8). L'ex-no 3 mondial a perdu - nettement - l'unique duel livré face à l'Australien, sur la terre battue de Monte-Carlo en 2024 (6-3 6-0).



Tottenham se sépare de l'entraîneur Thomas Frank Thomas Frank a été viré mercredi par Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Tottenhama annoncé mercredi se séparer de son entraîneur danois Thomas Frank, huit mois seulement après son arrivée.

La décision a été prise au lendemain d'une 11e défaite en championnat qui plonge les Spurs à la 16e place.

"Les résultats et les performances ont conduit le conseil d'administration à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire", précise dans un communiqué le club du nord de Londres, battu 2-1 la veille à domicile par Newcastle.



Les excuses de Laegreid ne passent pas Les excuses de Laegreid ne suffisent pas à son ex Image: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT Au lendemain de la déclaration choc du biathlète Sturla Holm Laegreid qui a confessé une infidélité, son ex-compagne a affirmé qu'il était "difficile de pardonner".

Après avoir décroché la 3e place en individuel sur 20 km mardi à Anterselva, Laegreid avait fait sensation en confessant un écart, en direct au micro de la chaîne norvégienne NRK. "Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie: la plus belle et la meilleure personne au monde", avait relaté le Norvégien de 28 ans.

"Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle", avait-il ajouté, disant avoir vécu "les pires semaines de (s)a vie" et que le sport avait pris "la place arrière ces derniers jours".

Mercredi, son ex-compagne, dont le nom n'a pas été publié, a réagi auprès du journal norvégien Verdens Gang (VG). "C'est difficile de pardonner. Même après une déclaration d'amour devant la planète entière", a-t-elle écrit dans un SMS au quotidien.

"Je n'ai pas choisi d'être placée dans cette position et c'est douloureux de m'y retrouver", a-t-elle précisé.

Attitude "touchante" de Botn Par ailleurs, l'intéressée a également trouvé "touchante" l'attitude de Johan-Olav Botn, qui a remporté la médaille d'or, devant le Français Eric Perrot, mardi. Au moment de franchir la ligne d'arrivée de la Südtirol Arena, le Norvégien a levé les yeux au ciel, avant de se pencher les mains sur le visage de longues secondes, en hommage à son ami et coéquipier Sivert Bakken, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en décembre dernier.

De son côté, Laegreid a dit espérer "ne pas avoir gâché la journée de Johan". "C'était peut-être vraiment égoïste de ma part d'accorder cette interview", a-t-il dit à quelques journalistes. "Je ne suis pas vraiment ici mentalement", a-t-il ajouté.

L'ex-star du biathlon norvégien, Johannes Thingnes Boe, a jugé que cette confession était tombée "vraiment au mauvais moment et au mauvais endroit".



L'OM et Roberto De Zerbi se séparent "d'un commun accord" Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM Image: KEYSTONE/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS L'OM et son entraîneur Roberto De Zerbi ont mis fin à leur collaboration "d'un commun accord".

L'annonce a été faite dans la nuit de mardi à mercredi, dans le sillage de la lourde défaite de dimanche face au PSG (5-0) en Ligue 1.

"A la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club (...) il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première", indique un communiqué publié par le club, évoquant "une décision collective, difficile, prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison".

"L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2e place obtenue lors de la saison 2024/25" de la Ligue 1, ajoute la même source.

L'Italien de 46 ans avait été nommé entraîneur de l'OM pour trois saisons en juin 2024. De manière retentissante, le club phocéen a été éliminé de la Ligue des Champions fin janvier aux portes des barrages, en s'inclinant lourdement (3-0) à Bruges. Il pointe au 4e rang de la Ligue 1, à 12 longueurs du PSG.



Capela gagne le "derby" suisse Durant (7) et les Rockets ont battu les Clippers mardi Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Clint Capela et les Rockets ont gagné le "derby" suisse au menu de la soirée de mardi en NBA.

Houston a battu les Clippers de Yanic Konan Niederhäuer 102-96. Les deux équipes doivent se retrouver mercredi soir, toujours au Texas.

Les deux intérieurs helvétiques sont restés discrets mardi à Houston, où ils ont tous deux eux droit à 13 minutes de jeu. Le Genevois Clint Capela n'a pas marqué de point, se contentant de 3 rebonds et 1 contre pour un différentiel de -5.

Le "rookie" Yanic Konan Niederhäuser a, lui, inscrit 3 points, capté 4 rebonds et contré 2 tirs, pour un bilan de -7. Le Fribourgeois a par ailleurs fait sa première apparition sur le parquet en même temps que Capela, à 5'36 de la fin du premier quart-temps.

Les Rockets ont fait la différence grâce à un partiel de 15-2 qui leur a permis de prendre 15 longueurs d'avance à 9'15 de la fin du match (89-74). Emmenée par Kevin Durant (26 points, 6 rebonds), la franchise texane a ensuite bien géré cet avantage pour cueillir une septième victoire dans ses dix dernières sorties.



Les Suisses à la lutte pour les médailles en Super-G Le Super-G olympique de mercredi (11h30) devrait offrir aux Suisses une occasion supplémentaire de briller. Le quatuor Odermatt, von Allmen, Monney et Rogentin fait partie des favoris.

"Je pense que Marco (réd: Odermatt) va vouloir prendre sa revanche": consultant pour France Télévisions et ancien vainqueur sur la Stelvio, Luc Alphand fait du Nidwaldien son favori.

"En plus, ils vont arroser la piste, ce sera plus dur et donc plus difficile à tenir sur les skis, poursuit le Français aux 12 succès en Coupe du monde. La seule chose qui pourrait me faire douter, c'est le matériel. Marco ne s'est jamais plaint, mais je pense que certaines marques sont un peu mieux."

Von Allmen un peu fatigué? Dans cette discipline où l'instinct prédomine, le talent naturel du magicien de Buochs lui offre toujours ce petit plus dans le portillon. Ce n'est pas pour rien qu'il est champion du monde en titre et leader au niveau de la Coupe du monde. Il s'agira également de gérer la fatigue qui ne manquera pas de se faire sentir, surtout que contrairement à ses coéquipiers, Odi aura encore le géant au programme samedi.

Heureusement, dans le camp suisse, on dispose de plusieurs cartouches en cas de défaillance du patron de la Coupe du monde. A commencer par Franjo von Allmen qui se présente avec deux médailles d'or autour du cou. L'athlète du Simmental pourrait entrer dans l’histoire en devenant le quatrième skieur à remporter trois médailles d’or lors d'une même édition, après Toni Sailer, Jean-Claude Killy et Janica Kostelic.

Mais le Bernois reconnaît que les planètes devront s’aligner. Le coureur de Boltigen a avoué avoir ressenti de la fatigue dans le bas de la descente du combiné.

Monney à la recherche de la manche pleine Pas loin en descente (5e) et 2e de la descente du combiné, Alexis Monney se pose en sérieux candidat. Surtout si la piste est verglacée. Lundi au terme du combiné, Monney scrutait la Stelvio et voyait le chef de piste Matteo Marsaglia, encore athlète il y a trois ans, arroser à nouveau généreusement le tracé.

Des conditions que le Fribourgeois de 26 ans affectionne. Mais il devra faire une manche propre de haut en bas. Sans ses fautes sur le haut, Monney compterait en tous cas une médaille et il aurait remporté la descente du combiné, tant il est fort sur le bas de la piste. " C’est frustrant, je vois depuis le début de la saison que je ne suis pas loin du podium , a confié le skieur des Paccots. Mais il y a souvent une petite faute de trop." Cette irrégularité explique pourquoi il n’a décroché qu’un seul podium cet hiver avec sa 2e place en Super-G à Livigno.

Les Italiens et Kriechmayr parmi les favoris On a vu que malgré ses petites erreurs, cette Stelvio était "sa" piste, là où il a remporté son unique succès en Coupe du monde en 2024 et où il avait pris la 3e place du Super-G le lendemain. "Si je savais exactement ce qui cloche, je changerais, explique-t-il lorsqu'on lui fait remarquer qu'il serait tout devant avec une manche sans faute. Peut-être que je veux parfois trop bien faire. Mais c'est comme ça. Pour Marco (Odermatt) et Franjo (von Allmen), tout semble souvent aller tout seul."

Quant à Stefan Rogentin, on le sait plus à l'aise dans cette discipline. Quatrième juste derrière Monney en 2024, le Grison est un modèle de régularité. Il s'est classé 13 fois dans le top 10 à l'occasion de ses 14 derniers Super-G.

Parmi les favoris, impossible de mettre de côté les Italiens Giovanni Franzoni et Dominik Paris, même si ce dernier semble plus à l'aise en descente. Et bien entendu l'Autrichin Vincent Kriechmayr, 2e en 2024 derrière le Norvégien Fredrik Möller. Ce dernier s'est déboîté l'épaule lors d'un entraînement de descente. Il conservait un secret espoir de prendre part à la course de mercredi, mais il faudra attendre la dernière minute pour avoir une confirmation ou non de sa participation.



Les skieurs suisses veulent poursuivre leur sans-faute Le temps fort de la journée de mercredi côté helvétique sera le super-G messieurs, prévu dès 11h30. Swiss-Ski veut et peut poursuivre son sans-faute dans ces JO en ski alpin masculin.

Apaisé par l'argent conquis en combiné avec Loïc Meillard, Marco Odermatt reste avide de revanche après sa 4e place en descente. Le Nidwaldien est le favori à la succession olympique de l'Autrichien Matthias Mayer en super-G, discipline dont il est le champion du monde en titre. Il reste en outre sur une victoire, à Kitzbühel.

Seulement voilà, un homme semble jusqu'ici intouchable à Bormio: Franjo von Allmen. Devenu le premier double champion olympique du ski alpin masculin suisse grâce à ses sacres en descentes et en combiné par équipe (avec Tanguy Nef), le Bernois est capable de signer le "hat-trick" à Bormio.

Les deux autres Suisses en lice, Alexis Monney et surtout Stefan Rogentin, ont également les moyens de s'immiscer dans la lutte pour le podium. Mais gare aux Italiens, extrêmement à l'aise sur "leur" neige, mais aussi à l'Autrichien Vincent Kriechmayr qui s'est lui aussi enlevé une certaine pression avec l'argent du combiné.

Les hockeyeurs entrent en scène Cette journée sera aussi marquée par le début des tournois masculins de hockey sur glace et de curling "classique", même si les équipes de Suisse concernées n'entreront en scène que jeudi. En hockey, deux grandes nations joueront mercredi: la Finlande affrontera la Slovaquie à 16h40, alors que la Suède se mesurera à l'Italie à 20h40.

Les qualifications des concours de snowboard halfpipe sont aussi au programme mercredi. Quatre représentants de Swiss-Ski seront en lice dès 19h30 chez les messieurs, parmi lesquels Jan Scherrer. Le médaillé de bronze de Pékin 2022, revenu à la compétition en décembre après une grave blessure aux côtes, a pour ambition première d'atteindre la finale. Mais la concurrence est féroce.



Le Servette FC doit rebondir à Lugano Trois jours après une défaite cuisante face au leader Thoune (3-1), le Servette FC a l'occasion de se relancer en Super League. Les Grenat se rendent au Tessin pour affronter Lugano mercredi (20h30).

Battre les Bianconeri (2es, 41 pts) ne sera toutefois pas chose aisée pour ces Genevois (8es, 25 pts) toujours aussi inconstants. Lugano, invaincu lors de ses neuf derniers matches, n'a en effet plus perdu un match de championnat depuis le 26 novembre.

Le dernier duel entre les deux équipes avait d'ailleurs souri aux hommes de Mattia Croci-Torti (4-2) après un départ canon - 3-0 après 24 minutes. Depuis ce 14 décembre, le bilan servettien est bien terne: une victoire, trois nuls et deux défaites.

Deux autres affiches sont au programme de cette 24e journée de Super League: un derby zurichois entre le FCZ et la lanterne rouge Winterthour, et un classique du championnat entre Saint-Gall et Young Boys.



Hockey sur glace: Les Suissesses s'inclinent face à la Finlande Les Finlandaises ont remporté leur première rencontre dans ce tournoi olympique face à la Suisse. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Suissesses ont concédé une troisième défaite en quatre matches dans le tournoi olympique face à la Finlande 3-1 mardi. La sélection à croix blanche retrouvera cet adversaire en quarts.

Après une première période vierge de but, la Finlande a su profiter de la première situation de supériorité de la rencontre pour ouvrir la marque à la 24e grâce à Viivi Vainikka, parfaitement servie par Sanni Vanhanen devant la cage suisse. L'attaquante d'Ambri Piotta Julia Liikala a doublé la marque à la 30e d'un tir puissant.

Après deux matches sans marquer, la sélection de Colin Müller a trouvé la faille grâce à la joueuse de Boston Alina Müller, qui a inscrit le 2-1 à la 37e, mais Vanhanen a redonné un avantage de deux buts aux Finlandaises 35 secondes plus tard.

Avec cette défaite, la troisième en quatre rencontres disputées dans ce tour préliminaire, la Suisse est assurée de retrouver la Finlande en quart de finale. Dans l'autre rencontre du groupe A, les Etats-Unis ont infligé une correction 5-0 au Canada, pourtant l'une des équipes favorites du tournoi, et sont assurés de finir en tête du groupe.



Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds Ce nouveau but permettra-t-il à Noah Okafor de retrouver l'équipe de Suisse ? (archives) Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Noah Okafor confirme son regain de forme en Premier League. L'attaquant bâlois a inscrit son deuxième but consécutif pour Leeds, qui a tenu en échec Chelsea à Londres mardi soir (2-2).

L'ancien joueur de l'AC Milan a sans doute inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière à Stamford Bridge. A la 73e, il a poussé au fond des filets une offrande de Lukas Nmecha, six minutes après l'égalisation de l'attaquant allemand sur penalty.

Chelsea, qui restait sur quatre victoires de rang en championnat, menait pourtant 2-0 suite à des réussites de Joao Pedro (24e) et Cole Palmer (58e, sur penalty). Mais les Blues ont craqué coup sur coup et ratent l'occasion de se rapprocher du podium.

Okafor s'était déjà illustré en marquant son premier but depuis le 4 octobre, samedi lors de la victoire de Leeds contre Nottingham Forest (3-1). Son nouveau but et le point glâné de haute lutte permettent aux Whites de respirer un peu, mais leur marge au classement sur le premier relégable reste infime.



Super League: Lucerne enfonce Grasshopper Severin Ottiger a inscrit le 4-3 décisif pour Lucerne. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le duel des mal classés entre Lucerne et Grasshopper a tourné en faveur des Lucernois. Vainqueurs 4-3 à domicile, ils prennent sept points d'avance sur le club zurichois, toujours barragiste.

C'est un match de Super League aussi riche en rebondissements qu'en buts qui s'est joué en Suisse centrale. Et ce sont les hommes de Mario Frick, pourtant incapables de gagner en 2026, qui ont eu le dernier mot.

Un but de Severin Ottiger à la 76e a offert les trois points aux Lucernois. Ces derniers avaient pris une première fois l'avantage peu après la mi-temps sur un but contre son camp de Sven Kohler (3-2, 53e), mais un GC accrocheur était revenu à égalité via Simone Stroscio (3-3, 58e).

Les Sauterelles peuvent nourrir des regrets, car elles ont mené par deux fois au score en première mi-temps après des buts de Tim Meyer (9e) et Luke Plange (35e). Efficace, Lucerne a répondu à chaque fois très vite, grâce à Oscar Kabwit (15e) et Matteo Di Giusto (37e).

En attendant les autres matches de cette 24e journée, les Lucernois remontent ainsi au 8e rang, avec deux points d'avance sur Servette et le FCZ, qui jouent mercredi contre Lugano et Winterthour respectivement.

