Du lourd pour Bâle et YB ++ Zverev qualifié

Conference League: tirage abordable pour Lausanne Les joueurs du LS auront plusieurs occasions de briller cet automne en Conference League. Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Le Lausanne-Sport connaît les adversaires qu'il affrontera en phase de ligue de la Conference League cet automne. Les Vaudois accueilleront notamment les Italiens de la Fiorentina.

Les hommes de Peter Zeidler recevront aussi les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et les Islandais de Breidablik à la Tuilière. Ils se déplaceront en Pologne pour y défier le Lech Poznan, à Kuopio, en Finlande, et à Malte, où ils se mesureront aux Hamrun Spartans.

Ce tirage apparaît comme abordable pour le LS, qui a affirmé sa légitimité européenne en écartant les Turcs du Besiktas en barrages. Des affiches face à des clubs tels que Crystal Palace, Mayence ou encore Strasbourg auraient compliqué la tâche des Lausannois, qui tenteront de figurer parmi les 24 premières équipes du classement (sur 36) pour rallier la phase à élimination directe.

La phase de ligue de la Conference League se tiendra du 2 octobre au 18 décembre. Le programme exact des matches sera connu d'ici dimanche 31 août.



Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys YB et Aston Villa se retrouveront en Europa League un an après le succès 3-0 des Anglais à Berne en Ligue des champions (archives). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bâle et Young Boys connaissent leur sort à l'issue du tirage au sort de la phase de ligue de l'Europa League. Les deux clubs alémaniques affronteront notamment Aston Villa, Lyon et Stuttgart.

Les deux formations de Super League disputeront huit matches (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) lors de ce premier tour qui durera du 24 septembre au 29 janvier.

Les Bernois accueilleront deux clubs français, Lille et Lyon, ainsi que les Bulgares du Ludogorets et les Grecs du Panathinaikos. Ils se déplaceront chez les Anglais d'Aston Villa - qu'ils avaient accueilli l'an dernier en C1 -, à Salonique (PAOK) à Bucarest (FCSB) et à Stuttgart.

Les Rhénans se rendront eux à Lyon, à Salzbourg, à Fribourg et à Genk. Ils recevront Aston Villa, le Viktoria Plzen, le FCSB et le VfB Stuttgart.



Euro 2029: quatre candidatures pour succéder à la Suisse Dans quel pays les Anglaises défendront-elles leur titre européen? Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Quatre candidatures, dont l'Allemagne et un attelage Danemark-Suède, se disputeront en décembre prochain l'organisation du prochain Euro féminin en 2029, a annoncé l'UEFA. L'Italie renonce.

L'Italie, qui co-organisera avec la Turquie l'Euro masculin en 2032, a renoncé à sa candidature annoncée il y a près d'un an, laissant en lice l'Allemagne, la Pologne, le Portugal et le tandem scandinave.

Après le succès en juillet dernier de l'Euro en Suisse, avec 29 des 31 rencontres à guichets fermés et un record de 657'300 spectateurs, l'UEFA désignera le 3 décembre prochain l'hôte du prochain championnat d'Europe.

L'Allemagne, organisatrice du dernier Euro masculin en 2024 et qui a perdu face au Brésil la course au Mondial féminin de 2027, fait figure de poids lourd et domine de surcroît nettement le palmarès du tournoi, avec huit titres.

Stade de 50'000 places requis L'UEFA avait autorisé deux pays maximum à concourir ensemble, à condition d'être voisins, et exige au moins un stade de 50'000 places et au minimum trois de 30'000 places pour accueillir la compétition.

Pour l'heure, l'instance européenne maintient la taille du tournoi à 16 sélections engagées, comme c'est le cas depuis 2017, sans suivre la course au gigantisme lancée par la FIFA pour son Mondial masculin (48 équipes dès 2026) comme féminin (48 équipes à partir de 2031).

Le gonflement des phases finales en particulier masculines, synonyme de complexité et de coûts accrus, a entraîné une raréfaction des candidatures, avec la désignation devenue systématique de dossiers seuls en lice (Euros 2028 et 2032 et Coupes du monde 2030 et 2034).

Restées de dimension plus modeste et avec des dépenses de sécurité nettement inférieures, les compétitions féminines demeurent pour l'instant disputées, du moins au niveau européen, puisque les Coupes du monde 2031 et 2035 semblent respectivement promises aux États-Unis et au Royaume-Uni.



US Open: destination troisième tour pour Zverev et Swiatek Alexander Zverev veut "gâcher la fête" à New York. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger L'Allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial, s'est qualifié jeudi pour le 3e tour de l'US Open. Il a battu le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60), 6-4 6-4 6-4.

Le Monégasque d'adoption atteint pour la septième fois d'affilée le troisième tour à New York, en excluant l'édition 2022 à laquelle il n'a pas participé pour cause de blessure. Zverev n'a perdu aucun set dans le tournoi à ce stade et affrontera au troisième tour le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Face à Fearnley, il a laissé son adversaire revenir de 5-1 à 5-4 au troisième set, avant d'enfoncer le clou sur son service. "Il s'est mis à sortir un tennis incroyable", a expliqué Zverev après son match. "Ce n'est pas moi qui ai mal joué."

Zverev, qui court toujours, à 28 ans, après un titre du Grand Chelem, a souligné vouloir jouer sa carte face aux numéros 1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. "Je suis là pour leur gâcher la fête", a lancé le finaliste de l'édition 2020.

Swiatek patiente Après un premier tour expéditif, Iga Swiatek était partie sur les mêmes bases face à la Néerlandaise Suzan Lamens (66e mondiale), balayée 6-1 au premier set. Mais alors que le deuxième acte semblait prendre le même chemin (break à 1-1 pour la Polonaise), la sextuple vainqueure en Grand Chelem a connu un relâchement soudain.

Son service s'est grippé et ses trajectoires sont devenues incertaines alors qu'elle semblait pressée de conclure. A l'aise sur dur, sa surface favorite, Lamens a cherché à bouger la numéro 2 mondiale, soignant sa mise en jeu et commettant peu d'erreurs, pour l'emporter 6-4.

"Je me suis probablement un peu tendue dans le deuxième set", a admis Swiatek après le match. L'ancienne numéro un mondiale a retrouvé ses esprits dans le troisième set et écarté la Néerlandaise, 6-1, 4-6, 6-4, à force de patience.

"Ce n'était pas un match facile", a encore reconnu la Polonaise. "J'ai fait des erreurs, mais je suis contente d'avoir été proactive" pour faire la différence. Au troisième tour, elle a rendez-vous avec la Russe Anna Kalinskaya (tête de série no 29).

Venus Williams gagne à 45 ans Autre fait du jour, l'Américaine Venus Williams a franchi un tour dans le tournoi de double féminin de l'US Open, à 45 ans, trois jours après son élimination en simple.

Sa paire formée avec la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30) s'est imposée 7-6 (7-4), 6-3 face au duo composé de l'Australienne Ellen Perez et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok.

L'adversaire n'avait rien d'anecdotique car l'équipe Perez-Kichenok était tête de série numéro 6 du tableau de double.



US Open: le grand défi de Jérôme Kym Jérôme Kym fait face au plus grand défi de sa carrière professionnelle. L'Argovien de 22 ans affronte l'Américain Taylor Fritz, numéro 4 mondial, au 3e tour de l'US Open vendredi.

Issu des qualiications, Kym (ATP 175) dispute à Flushing Meadows son premier tournoi du Grand Chelem. Après plusieurs années de galère, le plus jeune joueur à avoir représenté la Suisse en Coupe Davis (en 2019, à 15 ans) éclot enfin aux yeux du grand public à l'US Open.

L'Argovien a battu deux Américains aux tours précédents: Ethan Quinn en trois sets et la tête de série numéro 30 Brandon Nakashima au terme d'un "thriller" en cinq manches. Il tentera donc de faire la passe de trois face à Taylor Fritz (ATP 4) pour rallier les 8es de finale.

La tâche s'annonce toutefois très ardue face au Californien, finaliste sortant du tournoi new-yorkais et demi-finaliste du dernier Wimbledon, qui avait été battu en trois manches par Jannik Sinner en finale l'an dernier.



Des prolongations fatales pour le Servette FC Le buteur servettien Lilian Njoh en action. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO Le Servette FC n’aura pas un destin européen cette saison. Malgré tout leur courage, les Grenat ont été logiquement éliminés par le Shakhtar Donetsk en barrage de la Conference League.

Tenus en échec au match aller à Cracovie (1-1), les Ukrainiens se sont imposés 2-1 à Genève. La décision est tombée à la 112e minute. Après un ballon perdu par Jérérmy Guillmenot à mi-terrain, Elias a conclu une percée dans l’axe du Shakhtar. Depuis de longues minutes, on savait que le salut des Servettiens ne pouvait passer que par l’épreuve des tirs au but tant la supériorité tant technique que physique des Ukrainiens était manifeste.

Comme au match aller, le Servette FC avait toutefois eu le bonheur d’ouvrir le score. Après avoir trouvé le poteau à la 43e, Lilian Njoh était à la 52e à la conclusion d’une rupture magnifique "couronnée" par une passe décisive délicieuse de Miroslav Stevanovic. Même si le Shakhtar avait exercé une domination sans partage, cette réussite n’était pas le fruit du hasard. On sentait les Grenat vraiment capables de faire mal dans la verticalité.

Malheureusement, le Servette FC perdait la main à la 70e minute après une faute inutile de Bradley Mazikou pour un penalty transformé par Kevin. A 1-1, tout était à refaire pour des Genevois dont le souci premier était toujours de bien défendre. Avec un Joël Mall à son affaire, ce choix arrêté par Jocelyn Gourvennec était, face à un tel adversaire, sans doute judicieux. Mais il traduit aussi toutes les limites d’une équipe qui ne cesse de régresser depuis des mois.





US Open: Jannik Sinner fonce au troisième tour Jannik Sinner n'a eu aucun souci pour rallier le 3e tour de l'US Open. Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL L'Italien Jannik Sinner a facilement rejoint le 3e tour de l'US Open jeudi. Le numéro un mondial s'est défait sans problème de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 36) 6-3 6-2 6-2.

Déjà impérial au premier tour, le vainqueur de Wimbledon a neutralisé le grand gabarit de 1,96 m sans jamais trembler. "Les premiers matches sont toujours un peu différents", a commenté Sinner après la rencontre. "Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aucun de nous n'a bien servi, mais j'ai été bon en retour."

De fait, le Tyrolien n'a passé que la moitié de ses premières balles (51%), mais il a empoché 38 points sur service adverse. Popyrin restait sur un été constructif, qui l'avait vu atteindre notamment les quarts à Cincinnati après avoir battu Holger Rune et Daniil Medvedev.

Mais il a heurté un mur, capable d'anticiper ses trajectoires et de trouver des angles. L'Italien s'est débarrassé du virus qui l'avait contraint à abandonner en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à son plus grand rival Carlos Alcaraz.

Débuts expéditifs En deux matches, Sinner a passé à peine 3h40 sur le terrain, un démarrage idéal dans la perspective d'un tournoi qui s'étale sur deux semaines.

Au troisième tour, le joueur quatre fois sacré en Grand Chelem et tenant du titre aura affaire au Canadien Denis Shapovalov, tête de série numéro 27.

Mercredi, Alcaraz avait lui-même survolé les débats face à l'Italien Mattia Belluci (ATP 65), en 1h36 seulement. L'Espagnol croisera sur sa route un autre Italien, Luciano Darderi (ATP 34), au troisième tour, vendredi.



US Open: Leandro Riedi signe un improbable come-back Leandro Riedi a réussi un joli come-back au 2e tour de l'US Open. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Leandro Riedi a réussi un exploit majuscule au 2e tour de l'US Open jeudi. Mené 2 sets à 0 par l'Argentin Francisco Cerundolo, le Zurichois de 23 ans s'est finalement imposé 3-6 4-6 6-4 6-4 6-2.

Qui aurait pu parier sur un tel retournement de situation lorsque Cerundolo (ATP 19) venait de réaliser un nouveau break dès l'entame de la troisième manche? Peut-être Leandro Riedi lui-même, qui n'a jamais abandonné sur le court numéro 5 de Flushing Meadows.

Le Suisse, qui s'est extrait des qualifications pour intégrer pour la première fois le tableau principal du Grand Chelem new-yorkais, aurait pu courber l'échine à force de voir toutes ses balles de break effacées par l'Argentin. Il a en effet dû attendre sa 12e tentative pour enfin s'emparer du service de Cerundolo au 3e set. Le début d'une folle "remontada".

Riedi a ensuite pris petit à petit l'ascendant sur un adversaire qui a sans doute payé ses efforts consentis au 1er tour pour écarter l'Italien Matteo Arnaldi en cinq manches. Il a également mieux négocié les points-clés au fur et à mesure du match.

Un finish impressionnant L'actuel 435e mondial, qui est déjà assuré de bondir de plus de 200 places au classement ATP, a également su garder les nerfs solides. Par exemple lorsque Cerundolo est revenu à hauteur dans la 4e manche alors qu'il menait 4-1, ou encore quand l'Argentin a réalisé le premier break dans le set décisif. Mené 2-1, Leandro Riedi alors joué avec un remarquable relâchement qui lui a permis d'aligner cinq jeux consécutifs pour remporter le premier match de sa carrière en cinq sets.

Après la victoire de Jérôme Kym mercredi, la Suisse comptera donc deux représentants masculins au 3e tour de l'US Open - deux joueurs issus des qualifications. Riedi affrontera le Russe Karen Kachanov (ATP 9) ou le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 76) pour une place en huitièmes de finale.



Armin Gigovic: un doublé riche de promesses Armin Gigovic: une très belle soirée au Wankdorf. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys disputeront la phase de ligue de l’Europa League. Les Bernois ont logiquement éliminé le Slovan Bratislava dans un barrage – presque – sans histoire.

Victorieux 1-0 en Slovaquie la semaine dernière malgré trois poteaux adverses, les Young Boys se sont imposés 3-2 dans leur antre du Wankdorf. Auteur d’un doublé, la nouvelle recrue Armin Gigovic a été le grand homme de la rencontre. Aligné aux côtés de Chris Bedia, également buteur, en attaque, le Bosnien peut-il s’avancer comme l’atout no 1 d’une équipe qui n’a pas entamé sa saison "domestique" avec le panache espéré ?

Auteur d'arrêts décisifs en début de rencontre, Marvin Keller fut l'autre artisan de cette victoire. Le portier a fermé la porte aux Slovaques pour leur signifier qu'ils ne pouvaient nourrir aucun espoir dans ce barrage retour.

Après le zéro pointé l'an dernier en Ligue des Champions, les Bernois espèrent signer en Europa League des résultats plus conformes à leur rang. Ils connaîtront ce vendredi le sort que leur réserve leur... douzième campagne européenne depuis 2010.





Victoire et record de Suisse pour Audrey Werro à Zurich Audrey Werro a résisté au retour de la Britannique Georgia Hunter Bell pour signer sa première victoire en Ligue de diamant. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Fantastique Audrey Werro! La Fribourgeoise a encore battu son record de Suisse en remportant le 800 m du Weltklasse jeudi à Zurich avec un chrono canon (1'55''91).

La coureuse de Belfaux a su profiter de l'absence de la Britannique Keely Hodgkinson, meilleure performeuse de l'année, pour décrocher sa première victoire en Ligue de diamant, qui plus est lors de la finale du circuit. Cette victoire vient couronner une semaine de rêve après sa 2e place à Athletissima (derrière Hodgkinson) et son temps canon réussi dimanche lors des championnats de Suisse (1'56''29).

A Zurich, dans des conditions optimales, Werro a couru en patronne suivant son objectif d'améliorer encore un peu sa marque établie à Frauenfeld. Elle a su résister au retour de la Britannique Georgia Hunter Bell en fin de course pour faire rugir le Letzigrund.

Objectif médaille à Tokyo? "J'ai regardé le panneau d'affichage pour voir si je n'étais pas en train de rêver. Il m'a fallu un petit moment pour réaliser", a réagi la Fribourgeoise au micro de la RTS. "Il y avait tellement de bruit dans le stade. Cela m'a donné beaucoup d'énergie dans les 200 derniers mètres. C'était magique."

Alors qu'elle visait surtout une première finale lors des prochains Mondiaux (13-21 septembre), Audrey Werro semble désormais en vouloir encore plus. "Cela va peut-être redéfinir mes objectifs. Je ne me permettais pas de rêver d'une médaille mais là, j'ai vraiment envie de faire des belles choses à Tokyo", a-t-elle déclaré.



Le LS signe un immense exploit à Istanbul Nathan Butler-Oyedeji; le héros d'Istanbul pour le LS. Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Ils l’ont fait ! Peter Zeidler et ses joueurs ont battu le Besiktas 1-0 pour se hisser en phase de ligue de la Conference League. Ils ont écrit à Istanbul une page dorée de l’histoire du LS.

Après avoir arraché un nul 1-1 mille fois mérité à La Tuilière lors du match aller sur à une réussite tardive de Bryan Okoh, les Vaudois ont forcé la décision juste avant la pause grâce à Nathan Butler-Oyedeji. Aligné à la pointe de l’attaque à la place de Kaly Sène qui s’apprête à rejoindre Middlesbrough, l’Anglais a exploité à merveille le mauvais alignement de la défense adverse sur une longue ouverture de Karim Sow pour ouvrir la marque.

A la reprise, l’expulsion pleinement justifiée de Felix Udokhai pour un foul aussi horrible qu’inutile sur Brandon Soppy plaçait Lausanne dans une position encore plus avantageuse. Avec un but d’avance et un homme de plus, les Vaudois pouvaient voguer vers une fin de rencontre presque paisible dans un stade où leur était pourtant promis l’enfer. Ils sont parvenus à gérer leur acquis avec une certaine maîtrise même si les Turcs ont bénéficié d'une ou deux situations qui auraient pu leur permettre de sortir la tête de l’eau.

Avec cette qualification qui récompense un parcours remarquable malgré la défaite initiale à Skopje, Lausanne s’est inventé un automne européen. Au directeur sportif Stéphane Henchoz de jouer désormais pour étoffer un cadre qui a perdu ces derniers jours le patron de sa défense en la personne de Noë Dussenne et son buteur Kaly Sène. Le transfert de ce dernier et la manne offerte par l’UEFA pour cette participation à phase de Ligue offriront au Fribourgeois une certaine marge de manœuvre.





Le brouillard trouble l'European Masters à Crans-Montana Le brouillard a partiellement gâché la fête à Crans-Montana jeudi. Image: KEYSTONE/EPA/Valentin Flauraud Le brouillard a partiellement gâché la fête jeudi à Crans-Montana lors du premier tour de l'European Masters. Cela n'a pas empêché le Zurichois Ronan Kleu de terminer la journée proche des meilleurs.

Le golfeur de 25 ans, qui joue habituellement sur le Challenger Tour, a réalisé une belle performance sur le Haut-Plateau. Comme de nombreux autres participants, il n'a pas pu boucler le parcours de 18 trous avant la tombée de la nuit, mais il figure à la 3e place provisoire avec une carte de -4 en 13 trous.

Les chances de Joel Girrbach de passer le cut sont aussi intactes. Le Thurgovien de 32 ans pointe à deux coups sous le par après 17 trous. L'Anglais Richard Mansell et l'Espagnol Ivan Cantero, qui ont tous deux terminé le parcours, se partagent la tête avec leur carte de -5.



Isaac Schmidt prêté par Leeds au Werder Brême Isaac Schmidt va découvrir un nouveau championnat avec le Werder Brême (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Isaac Schmidt évoluera en Bundesliga cette saison. Le Vaudois a été prêté par Leeds au Werder Brême, a annoncé jeudi le club allemand, qui a précisé que le prêt était assorti d'une option d'achat.

Le défenseur de 25 ans formé au Lausanne-Sport quitte donc l'Angleterre un an après son arrivée à Leeds, avec qui il a fêté une promotion en Premier League. Peu aligné la saison dernière, ses perspectives de jouer dans l'élite du football anglais étaient plus que réduites cette année.

Latéral gauche de métier, Schmidt peut aussi évoluer sur le flanc droit de la défense, comme il l'a fait lors de ses récentes sorties avec l'équipe de Suisse. L'ancien joueur de Saint-Gall a d'ailleurs été rappelé par Murat Yakin jeudi pour les premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026. Il devrait se battre pour le poste de titulaire avec Silvan Widmer.



PSG-Barça, Real Madrid-City et Arsenal-Bayern en C1 Olivier Custodio (à gauche) et le LS visent l'exploit à Istanbul. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT PSG-Barça, Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool et Arsenal-Bayern Munich: le tirage au sort de la phase de ligue, qui s'est tenu jeudi à Monaco a réservé plusieurs grosses affiches.

Trente-six équipes vont disputer huit matches de ligue chacune pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale ou, à défaut, pour les barrages (top 24). Le Real Madrid affrontera aussi Liverpool et le Bayern affrontera Chelsea et le PSG, entre autres gros rendez-vous d'ici la fin janvier.

Dans le camp suisse, le duel prévu entre l'Inter Milan de Yann Sommer et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel sera intéressant à suivre.

Finale à 18h00 Les matches de la phase de ligue auront lieu entre le 16 septembre et le 28 janvier. Les dates exactes des matches seront connues au plus tard samedi.

L'UEFA a également annoncé jeudi que la finale, qui aura lieu le 30 mai à Budapest se tiendra trois heures plus tôt que d'habitude. Le coup d'envoi sera donné à 18h00, contre 21h00 précédemment.

