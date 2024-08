Duplantis bat encore son record ++ Yates remporte la 9e étape

Yates remporte la 9e étape en solitaire, O'Connor toujours en rouge Adam Yates vainqueur à Grenade Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Adam Yates a réalisé un joli coup sur la Vuelta en s'imposant en solitaire lors de la 9e étape entre Motril et Grenade. Il se replace au général, toujours dominé par l'Australien Ben O'Connor. Seulement 27e à 9'27 du maillot rouge avant l'étape, le coureur d'UAE, devenu le seul leader de son équipe après l'abandon de Joao Almeida, positif au covid, a assumé son nouveau rôle en profitant de la première étape de montagne pour tenter sa chance dans une échappée. Parti avec 25 autres coureurs après seulement une vingtaine de kilomètres, et aidé dans un premier temps de ses coéquipiers Marc Soler et Jay Vine, Yates a pris le large dans l'ascension de l'Alto de Hazallanas, larguant le Français David Gaudu, le dernier à le suivre dans les pentes les plus ardues. Carapaz se replace Près de 58 kilomètres et une nouvelle ascension de l'Alto de Hazallanas plus tard, il a franchi la ligne d'arrivée en solitaire, avec 1'39 d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz, lui aussi auteur d'une sacrée étape après avoir remonté seul tous les échappés, hormis le Britannique. A présent 7e au général, à 5'30 du leader O'Connor, Yates se réaffirme comme un concurrent sérieux pour la victoire finale, à la veille d'une journée de repos bienvenue avant de nouvelles excursions en montagne. Dans une étape très animée avec trois ascensions au programme, l'Australien Ben O'Connor, qui avait perdu près d'une minute la veille sur Primoz Roglic, a tenu le choc, et conserve le maillot rouge en prenant la troisième place de l'étape. Le Slovène, triple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020, 2021), a réussi à limiter la casse dans la descente vers Grenade, reprenant Enric Mas et David Gaudu, même s'il a perdu près de quatre minutes sur Yates et Carapaz, qui remonte lui à la 3e place au général.

A Bâle, Yverdon égale un record sans victoire Yverdon a assisté impuissant au retour de Xherdan Shaqiri (au centre). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Yverdon-Sport a courbé l'échine sur le terrain de Bâle, dimanche en Super League (2-0). Les Nord-Vaudois pointent ainsi toujours à l'avant-dernière place du classement. Le FC Bâle est une équipe qui ne convient pas aux Yverdonnois. Dans l'histoire de leurs confrontations directes, le club rhénan s'est désormais imposé douze fois, pour un nul et trois succès des "vert et blanc", dont le dernier remonte au 24 septembre dernier. Pire encore, Yverdon s'est déplacé à Saint-Jacques en n'ayant plus gagné à l'extérieur en Super League depuis plus d'un an. Le dernier succès date du 6 août 2023, avec une victoire 2-1 dans le derby vaudois contre le LS. En encaissant des buts d'Albian Ajeti dès la 8e minute et de Bradley Fink à la 55e, et en n'ayant pu armer que deux tirs cadrés de tout le match, les Vaudois n'ont pas pu corriger le tir. Ils ont même égalé un peu enviable record négatif en première division. Comme Aarau (entre 2014 et 2015) et Vaduz (de 2008 à 2014), ils ont disputé une série de 20 matches sans victoire (5 nuls, 15 défaites). De quoi rester collés en fond de classement, à égalité de points avec Young Boys au terme de cette 5e journée. Côté bâlois, le match a été marqué par l'entrée en jeu de Xherdan Shaqiri à la 66e. Le néo-retraité international a ainsi disputé son 93e match de Super League, le premier depuis plus de 12 ans. Le 23 mai 2012, il avait été l'unique buteur d'un FCB déjà assuré d'être champion, dans une défaite 2-1 contre YB. La victoire des hommes de Fabio Celestini leur permet de remonter à la 3e place du classement, derrière Zurich et Lucerne.

Marc Hirschi remporte la Bretagne Classic Mard Hirschi s'est imposé sur la Bretagne Classic Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi a remporté la Bretagne Classic. Le Bernois de 26 ans s'est imposé après 259,8 km avec une seconde d'avance sur le Français Paul Magnier et le Danois Magnus Cort. Hirschi était considéré comme l'un des favoris de cette course de 259,8 km entre Plouay et Plouay et il a parfaitement justifié cette étiquette. Le futur coureur de chez Tudor a attaqué à quatre kilomètres de l'arrivée et a conservé une seconde d'avance sur la ligne d'arrivée. Hirschi avait déjà triomphé deux semaines plus tôt lors de la classique d'un jour à San Sebastian.

Jakob Ingebrigtsen pulvérise le record du monde du 3000 m Jakob Ingebrigtsen a battu le record du monde du 3000 m à Chorzow en Pologne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Incroyable Jakob Ingebrigtsen lors de l'étape Diamond League de Silesia! Le Norvégien est allé chercher à Chorzow en Pologne le record du monde du 3000 m. Ingebrigtsen a couvert la distance en 7'17''55, soit plus de trois secondes de mieux que la marque réussie par le Kényan Daniel Komen à Rieti en 1997 en 7'20''67. L'exploit est retentissant car de l'avis des spécialistes, ce record de Komen était l'un des plus difficiles à aller chercher. Il faut dire que la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps était jusque-là propriété d'Hicham El Guerrouj en 7'23''09. Juste derrière, on retrouvait Ingebrigtsen en 7'23''63. C'est dire que le Norvégien a retranché six secondes à son meilleur chrono!

Norris remporte facilement le GP des Pays-Bas devant Verstappen Derrière Max Verstappen au début, Lando Norris a finalement devancé le Néerlandais pour l'emporter aux Pays-Bas Image: KEYSTONE/EPA/SEM VAN DER WAL Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Il a mis fin à l'invincibilité sur ses terres de Max Verstappen (Red Bull), 2e sur le circuit de Zandvoort. Malgré un départ manqué, le Britannique, qui remporte sa deuxième victoire en carrière, a repassé le Néerlandais au quart de la course et a ensuite fait parler la supériorité de sa monoplace pour s'imposer avec une large avance. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a pris une inattendue troisième place.

Alinghi termine sur une autre défaite Une erreur a privé Alinghi de son deuxième succès à Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu La régate préliminaire de la Coupe de l'America n'a pas souri à Alinghi Red Bull Racing, dimanche à Barcelone. Le bateau suisse a été battu par les Italiens de Luna Rossa. L'équipage suisse n'a pas réussi à cueillir un deuxième succès dans cette dernière répétition générale avant la Coupe Louis Vuitton, du 29 août au 7 octobre, dont le vainqueur sera désigné challenger de Team New Zealand pour la Coupe de l'America, du 12 au 27 octobre. Le bateau barré par Arnaud Psarofaghis et Maxime Bachelin avait pourtant réussi un départ parfait, poussant Luna Rossa au-delà de la ligne de départ avant l'heure et obligeant les Italiens à retourner en arrière pour purger une pénalité. Cette dernière n'ayant pas été exécutée correctement, le scénario est devenu encore plus favorable à Alinghi. Mais une grosse erreur de navigation quelques instants plus tard a complètement planté "Boat One" au milieu du parcours, permettant à l'équipage italien de refaire tout son retard. Le sort a tout de même provisoirement préservé les Suisses, puisque Luna Rossa a écopé d'une nouvelle pénalité au moment du croisement. Cela n'a hélas pas suffi pour Alinghi, incapable de rester devant les Italiens, emmenés par un Jimmy Spithill encore plus déterminé à la suite de ses imprécisions. L'équipage suisse a néanmoins pu observer de nettes améliorations durant cette dernière course. Seule équipe à n'avoir gagné qu'une fois dans cette régate préliminaire avec les Français d'Orient Express, Alinghi termine à la 5e et avant-dernière place du classement. Les compteurs seront toutefois remis à zéro pour la Coupe Louis Vuitton. La finale de l'épreuve opposera les deux équipes les mieux classées au terme de ces quatre journées de régate, Luna Rossa et Team New Zealand.

La Suisse stoppée en demi-finale La Suisse jouera pour le bronze à l'Europe Cup. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse ne se battra pas pour l'or à l'Europe Cup, championnat continental de 3x3, dimanche à Vienne. Elle a été battue en demi-finale par la Serbie (21-10). Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Jonathan Kazadi et Marco Lehmann n'ont pas réussi à passer le cap du dernier carré dans la capitale autrichienne, dimanche. Face aux Serbes, 5es du dernier tournoi olympique et tombeurs à Vienne des médaillés d'or néerlandais en quarts, les Suisses ont couru après le score dès le départ. Après trois minutes de jeu, celui-ci était déjà passé à 6-1 en faveur de la Serbie. La formation helvétique s'est néanmoins relancée en parvenant à réduire l'écart à deux points (8-6) quelques instants plus tard. Mais un nouveau coup d'accélérateur de l'adversaire dès la mi-match a suffi à décrocher la Suisse. Strahinja Stojacic (8 points) et ses coéquipiers n'ont pas eu à forcer pour contrôler la partie. Ils se sont finalement imposés 21-10 et affronteront l'Autriche sur ses terres en finale à 19h30. Le quatuor helvétique reste pour sa part toujours en course pour offrir au 3x3 suisse sa première médaille européenne dans l'élite. Il jouera pour la médaille de bronze contre la Lituanie à 18h15.

Hüberli et Brunner vont disputer la finale Tanja Hueberli (à droite) et Nina Brunner affichent une belle forme cet été. Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont qualifiées dimanche pour la finale du tournoi Elite16 de Hambourg. La paire suisse affrontera en soirée les Allemandes Müller/Tillmann. L'excellent parcours des Suissesses dans le nord de l'Allemagne va se poursuivre jusqu'au match pour le titre. En demi-finale, Hüberli/Brunner ont en effet dominé en trois sets les Italiennes Valentina Gottardi et Marta Menegatti, vice-championnes d'Europe, qu'elles avaient déjà battues en phase de groupes (21-15 17-21 21-19). La finale aura lieu dimanche à 18h et opposera les médaillées de bronze des derniers Jeux olympiques aux récentes championnes d'Europe allemandes, Svenja Müller et Cinja Tillmann. Les chiffres parlent nettement en faveur des deux Suissesses, qui ont remporté en deux sets leurs cinq dernières confrontations directes sur le circuit.

Djokovic déplore un manque de "cohérence" de l'antidopage Djokovic d Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG "Je comprends la frustration des joueurs, par rapport au manque de cohérence" de l'antidopage, a indiqué samedi Novak Djokovic. Le no 2 mondial serbe s'exprimait au sujet de l'affaire impliquant Jannik Sinner, blanchi pour deux contrôles positifs survenus en mars. "Je comprends la frustration des joueurs, par rapport au manque de cohérence. J'ai compris que son cas était tranché lorsqu'il a été révélé (mardi). Mais cinq mois ont passé depuis que la nouvelle est parvenue à son équipe. Donc, oui, il y a beaucoup de problèmes dans le système, on voit un manque de protocoles clairs et uniformisés", a commenté Djokovic lors d'une conférence de presse à New York, avant de disputer l'US Open. L'Italien Jannik Sinner, no 1 mondial, a été blanchi pour deux contrôles positifs au clostébol survenus au mois de mars, une procédure rendue publique mardi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia). Plusieurs joueurs ont depuis dénoncé un système à deux vitesses, évoquant la défense de Sinner acceptée par l'antidopage (une crème utilisée par son kiné), dans une procédure rendue secrète jusqu'alors, où l'Italien a su éviter une longue suspension provisoire. "Je comprends les sentiments des joueurs qui se demandent s'ils reçoivent tous le même traitement. J'espère que les instances dirigeantes de notre sport vont tirer les leçons de ce cas pour avoir une meilleure approche dans le futur. On doit voir des changements, collectivement, c'est une évidence", a estimé Djokovic (37 ans), no 2 mondial, 24 fois vainqueur en Grand chelem et médaillé d'or aux Jeux olympiques de Paris. Un même traitement "D'autres joueurs ont eu des cas similaires sans connaître la même issue. La question est de savoir si c'était une question d'argent, si tout joueur peut se payer un bon avocat qui va pouvoir mieux le défendre", a enchaîné le Serbe, évoquant le travail de l'association des joueurs (PTPA) dont il avait oeuvré à la fondation en 2019. "On doit comprendre comment tout uniformiser pour que chaque joueur, peu importe son classement ou son profil, puisse avoir le même traitement". "Je crois en mon sport" Interrogé aussi sur le sujet, Carlos Alcaraz a cherché ses mots: "S'ils laissent Jannik (Sinner) continuer à jouer, ce n'est pas pour rien. Ils l'ont innocenté, c'est tout ce que je sais, et c'est tout ce que je peux commenter", a lâché l'Espagnol. "C'est un moment difficile pour lui, c'est certain. Évidemment, que puis-je dire, c'est dur de m'expliquer en anglais. Je crois en mon sport. Je n'en sais pas plus sur le cas", a ajouté Alcaraz.

Lulu Sun s'incline en finale à Monterrey Lulu Sun a été battue en finale à Monterrey samedi soir Image: KEYSTONE/EPA/MIGUEL SIERRA Lulu Sun devra patienter avant de décrocher un premier titre WTA. La Néo-Zélandaise, qui représentait encore la Suisse en début d'année, s'est inclinée en finale à Monterrey samedi soir. Quart de finaliste surprise du dernier Wimbledon, Lulu Sun a été battue 7-6 (8/6) 6-4 par la Tchèque Linda Noskova (WTA 35), qui a ainsi pu soulever à 19 ans son premier trophée sur le circuit principal. Elle a raté le coche dans la première manche. La gauchère de 23 ans a ainsi manqué deux balles de set d'affilée dans le tie-break, où elle a mené 6/4 avant de perdre quatre points de suite. Un seul break, réalisé dans le cinquième jeu, a suffi à Linda Noskova pour faire la différence dans la deuxième manche. Classée au-delà de la 200e place mondiale en début d'année, Lulu Sun poursuivra sa progression après cette première finale WTA. Elle passera du 57e au 41e rang, améliorant ainsi son meilleur classement. Linda Noskova - qui avait subi la loi de Sun au 1er tour à Cincinnati 12 jours lus tôt - se retrouvera quant à elle 25e.

Décès de Christoph Daum à l'âge de 70 ans Christoph Daum est décédé samedi Image: KEYSTONE/DPA/BERND THISSEN Le football allemand pleure Christoph Daum, entraîneur de longue date de la Bundesliga. Après un long combat contre le cancer, il est "décédé paisiblement dans le cercle familial", a annoncé sa famille à l'agence de presse allemande DPA. Daum est mort samedi à Cologne, à l'âge de 70 ans. Pendant de nombreuses années, il a été l'un des entraîneurs les plus brillants du football professionnel. Depuis l'automne 2022, il luttait contre la maladie. Il s'est d'abord retiré de la vie publique, mais peu de temps après, les choses avaient à nouveau changé. Daum a ainsi recommencé à donner des interviews, il a repris part à des talk-shows. "Le cancer a choisi le mauvais corps", tel était son message principal. Avec son esprit combatif, il souhaitait surtout redonner du courage aux autres. Une déclaration de guerre La lutte a été le symbole de toute sa vie. Enfant déjà, il se battait avec des camarades de classe qui étaient en fait bien plus grands et plus forts que le frêle garçon de Duisbourg. En tant que jeune entraîneur encore inconnu du FC Cologne, il a surpris tout le monde en s'attaquant au grand FC Bayern et à son manager Uli Hoeness - et a même failli renverser le "Rekordmeister" à Munich. Plus tard, aucun défi ne fut non plus trop grand pour lui. Peu après son premier titre en Bundesliga avec le VfB Stuttgart en 1992, il perdit la qualification pour la Ligue des champions à cause d'une erreur de changement. Mais s'est surtout l'affaire de la cocaïne en 2000 - liée à des déclarations de Hoeness - qui est devenue légendaire et qui a coûté à l'entraîneur du Bayer Leverkusen le poste de sélectionneur national. Mais Christoph Daum s'en est aussi remis. Il a remporté d'autres titres en Autriche et en Turquie, a ramené le FC Cologne en Bundesliga et l'y a maintenu. Et il n'a cessé de répéter ces phrases au cours de sa vie mouvementée: "Tu peux tomber. Le nombre de fois où tu tombes n'est pas non plus décisif. Tu dois juste te relever à chaque fois."

Super League: un seul match au programme ce dimanche Une seule rencontre de la 5e journée de Super League aura lieu cet après-midi. Le FC Bâle accueillera Yverdon dès 16h30. Les fans rhénans espèrent assister aux débuts de Xherdan Shaqiri. Le FCB était mal parti en perdant ses deux premiers matches. Mais il a réagi et gagné les deux suivants pour compter six points. Et le retour de Shaqiri dans le club de ses débuts peut donner une impulsion supplémentaire aux hommes de Fabio Celestini. Pour sa part, Yverdon n'a pas gagné cette saison, avec deux nuls et autant de défaites. Les joueurs du nord vaudois auront besoin de faire un grand match s'ils entendent ne pas repartir les mains vides du Parc Saint-Jacques. Tant Lausanne-Sport - Lugano (18 septembre) que Saint-Gall - Zurich (24 septembre) ont été renvoyés en raison des obligations européennes des bianconeri et des Brodeurs, respectivement engagés en play-off d'Europa League et de Conference League.

Verstappen veut rester invaincu sur ses terres et se relancer Le triple champion du monde en titre de F1 Max Verstappen (Red Bull) espère se relancer à domicile ce week-end lors du Grand Prix des Pays-Bas, 15e des 24 manches de la saison. Le Néerlandais était à la peine avant la trêve estivale. Devant ses dizaines de milliers de fans de "l'armée oranje" qui vont investir les gradins du superbe circuit côtier de Zandvoort, Verstappen tentera de rester invaincu sur un tracé où il a décroché trois pole positions et trois victoires en autant de participations. Mais la tâche de "Mad Max" s'annonce très ardue tant il a été en difficulté lors des quatre dernières courses après avoir pourtant survolé le début de la saison. L'ogre néerlandais n'est plus aussi dominateur que les saisons précédentes et il a déjà laissé échapper sept victoires cette année, soit une course sur deux. "Evidemment je suis très heureux de revenir ici, c'est un circuit que j'aime beaucoup et c'est super de voir les gens prendre du plaisir et être heureux. Mais je suis surtout concentré sur la performance. Nous devons apprendre encore de la voiture afin d'être plus compétitifs", a souligné Verstappen, qui disputera le 200e Grand Prix de sa carrière en Formule 1. Norris croit encore au titre Le triple champion du monde, grand favori pour s'adjuger une quatrième couronne consécutive, reste serein malgré les récents résultats décevants. Avec respectivement 78 et 100 points d'avance sur le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le pilote Red Bull dispose encore d'un matelas confortable alors qu'il reste dix courses à disputer cette année. Très critique envers lui-même avant la trêve, Norris, son principal concurrent, croit quand même à l'impossible, une folle remontée sur son ami Verstappen. "C'est encore possible mais il y a beaucoup de points d'écart et c'est face à Max... Mais je veux rester optimiste et me dire qu'il me reste encore une chance même si je sais que l'écart est grand et que cela va être un défi difficile à relever", a affirmé l'Anglais. Mercedes aura son mot à dire Mercedes, victorieuse de trois des quatre derniers GP, aura également son mot à dire ce week-end et pourrait se placer en arbitre du duel Red Bull/McLaren. Ferrari, qui n'a décroché que deux podiums lors des six dernières courses, espère aussi retrouver son niveau du printemps conclu par deux succès.

Sion dominé par un GC ressuscité Lee Young-Jun, nouveau renfort de Grasshopper, a fait souffrir le FC Sion. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Sion a trébuché samedi soir en Super League. La formation valaisanne s'est inclinée 2-1 devant la lanterne rouge Grasshopper. Après un début de saison réussi, avec 9 points cueillis en quatre matches, les Sédunois ont déchanté en déplacement au Letzigrund. Il n'a fallu qu'une trentaine de secondes à Lee Young-Jun, nouvelle recrue offensive sud-coréenne des Sauterelles, pour trouver la faille dans ce qui demeure la défense la plus hermétique du championnat (seulement deux buts encaissés avant ce duel). Cette réussite a peut-être servi de déclic pour les hommes de Marco Schällibaum, qui traînent leur spleen en fond de cale avec un seul point grappillé depuis la rentrée. Les Zurichois ont en effet évolué à un niveau bien supérieur à celui qu'ils avaient montré jusqu'ici. Sans un Timothy Fayulu très réactif devant sa cage, ainsi qu'un peu de réussite défensive, Sion aurait d'ailleurs pu sombrer bien avant d'atteindre la mi-temps. Mais la formation de Didier Tholot n'a pas baissé les bras, malgré la nette domination adverse. A la 59e, Kevin Bua a trouvé la faille pour égaliser de façon inattendue, après avoir profité d'une mésentente de l'arrière-garde de GC. La joie a toutefois été de courte durée. La reprise de volée du défenseur central Kristers Tobers a fait mouche à la 62e, à la suite d'un jeu de billard dans la surface valaisanne. Ayant ainsi balayé leur courte frayeur, les Zurichois n'ont par la suite plus lâché le contrôle du jeu. Tsiy Ndenge a même profité d'un rebond accordé par Fayulu pour assurer la première victoire de la saison des Sauterelles, qui ont peut-être enfin lancé leur championnat, pour inscrire le 3-1 à la 90e.