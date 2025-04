Duplantis, Biles et Yamal couronnés ++ Huitième sacre de Marcel Hug

Duplantis, Biles et Yamal couronnés Mondo Duplantis: le meilleur athl鑼e du monde. Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Gonzalez Le perchiste Mondo Duplantis, la gymnaste Simone Biles et le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal ont été récompensés lundi lors de la cérémonie annuelle des prix Laureus du sport, à Madrid. Double champion olympique et détenteur du record du monde (6m27), Mondo Duplantis a été élu sportif de l'année lors de cette cérémonie organisée pour la deuxième année consécutive à Madrid, pour en célébrer le 25e anniversaire. Le Suédois est devenu le deuxième représentant de l'athlétisme à remporter ce prestigieux prix après la légende du sprint Usain Bolt. Simone Biles a, pour sa part, reçu le prix de sportive de l'année pour la quatrième fois de sa carrière. L'Américaine avait raflé trois médailles d'or et une médaille d'argent l'été dernier aux Jeux olympiques de Paris. Auteur d'une première saison complète exceptionnelle en club et en sélection en remportant notamment l'Euro-2024 avec l'Espagne à seulement 17 ans, Lamine Yamal a été élu révélation mondiale de l'année, devant le phénomène du basket français Victor Wembanyama. Au niveau collectif, le Real Madrid, vainqueur l'an passé de sa 15e Ligue des champions et d'un triplé historique (Liga, Ligue des champions, Supercoupe d'Espagne), a également été mis à l'honneur, avec le trophée d'équipe de l'année. La légende du tennis Rafael Nadal, qui a pris sa retraite en novembre 2024 à 38 ans, a reçu le prix spécial de "l'icône sportive", tandis que le surfeur américain Kelly Slater, 11 fois champion du monde, a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière avec un autre trophée hors-compétition.

Huitième sacre de Marcel Hug à Boston Marcel Hug a remporté son 8e marathon de Boston Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Marcel Hug a remporté pour la huitième fois le marathon de Boston en fauteuil roulant. Chez les dames, deux Suissesses, Catherine Debrunner et Manuela Schär, sont montées sur le podium. Sur les 42,195 kilomètres, Marcel Hug a couvert la distance en 1h21'34, soit plus de six minutes de plus que son record de l'année précédente, qu'il avait réalisé malgré une chute. Mais le Thurgovien de 39 ans n'a pas été sérieusement inquiété par la concurrence lors de sa cinquième victoire consécutive à Boston. Le septuple vainqueur des Jeux paralympiques a distancé l'Américain Daniel Romanchuk, 2e, de trois bonnes minutes et demie. "Cela signifie beaucoup pour moi de gagner cette année, 50 ans de course en fauteuil roulant à Boston, a déclaré Hug à l'arrivée. Pour moi, il me faudra du temps pour comprendre ce que cela signifie de gagner huit fois. C'est un chiffre tellement incroyable." Dans la course féminine, Catherine Debrunner et Manuela Schär n'ont dû s'avouer vaincues que par l'Américaine Susannah Scaroni. Le trio était encore à égalité à mi-parcours avec la gagnante de l'année dernière, Eden Rainbow-Cooper, mais Scaroni a franchi la ligne d'arrivée avec près de deux minutes d'avance.

Une issue heureuse pour le Lausanne-Sport La joie de Morgan Poaty après son but qui permet à Lausanne de mener 2-0. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Tout est bien qui finit bien pour le Lausanne-Sport ! Troisièmes à la trêve de Noêl à un point du leader, les Vaudois ont arraché leur place dans le top-6 à minuit moins une. A la Tuilière, Lausanne a fait le job comme l’espérait Ludovic Magnin. Les Vaudois se sont imposés 2-0 devant le FC Lugano, ce Champion d'automne qui a perdu gros au printemps, pour exploiter pleinement la défaite 2-1 du FC Zurich à Berne face aux Young Boys. Accompagnés par une certaine réussite en phase défensive, ils ont forcé la décision en première période sur deux superbes réussites de Fousseni Diabaté (27e) et de Morgan Pouaty (38e). Cette qualification du Lausanne-Sport pour le "championship group" est amplement méritée. Sans le transfert à Vérone d’Antoine Bernède et sans, bien sûr, la blessure d’Alvyn Sanches, Lausanne aurait sans doute assuré sa place dans le top-6 bien avant cette ultime ronde. Marvin Keller sauve... Lausanne Au Wankdorf où un point lui suffisait, le FC Zurich a pu rêver à une issue heureuse après une première mi-temps complètement ratée. Mené 2-0 à la pause, le FCZ a repris espoir grâce à un penalty de Steven Zuber à la 67e. Et sans un arrêt magnifique de Marvin Keller dans le temps additionnel, le FCZ aurait pu arriver à ses fins. Ludovic Magnin peut vraiment remercier du fond de son cœur le nouveau portier des Young Boys. Troisième équipe en lice pour cette place dans le top-6, St-Gall a battu le FC Sion 1-0 grâce à Willem Geubbels. Mais ce score est trop étriqué pour lui permettre de souffler la sixième place à Lausanne. Pour le FC Sion, ce nouveau revers rappelle combien sa lutte contre la relégation sera âpre avec trois points d’avance sur la place de barragiste et six sur celle de la "lanterne rouge". La question désormais est de savoir si la pause de deux semaines avant le début du tour contre la relégation n'éveillera pas dans le camp présidentiel la tentation d'une révolution de palais... 1 but et 3 assists pour Xherdan Shaqiri Dans la lutte pour le titre, le FC Bâle poursuit son récital. Victorieux 5-0 d’Yverdon au Parc St-Jacques avec un Xherdan Shaqiri toujours aussi diabolique – 1 but et 3 assists pour ce lundi pascal -, les Rhénans remporteront le titre s’ils gagnent trois de leurs cinq derniers matches. Si leur capitaine continue de marcher sur l’eau, on voit mal comment ils n’y parviendront pas. Deuxième à six points, le Servette FC s’est imposé 2-1 contre le FC Lucerne pour conclure ce troisième tour sur une note positive après avoir traversé des dernières semaines difficiles. Le bijou d’Anthony Baron pour l’ouverture du score valait à lui seul le déplacement. Les 12'027 spectateurs retiendront aussi la décision de la VAR d’annuler le 2-2 des Lucernois à la 96e pour une faute sur Joël Mall... La sortie trop aventureuse du gardien n’a finalement pas porté à conséquence. Tant mieux pour ce qui reste de suspense dans la lutte pour le titre.

Jelena Ostapenko déclasse la no 1 mondiale Toute la rage de vaincre de Jelena Ostapenko. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Rien n’a arrêté Jelena Ostapenko (WTA 24) au WTA 500 de Stuttgart. Après son succès contre la no 2 mondiale Iga Swiatek vendredi, la Lettone a battu en finale la no 1 mondiale Aryna Sabalenka. Elle s’est imposée 6-4 6-1 devant la Bélarusse pour cueillir son neuvième titre, son premier sur terre battue depuis son sacre à Roland-Garros en 2017 qui avait passé, faut-il le rappeler, par un succès en demi-finale face à Timea Bacsinszky. Elle est devenue à Stuttgart la neuvième joueuse à battre dans le même tournoi Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, la première à réussir cet enchaînement sur terre battue. Titrée au début du mois à Miami, Aryna Sabalenka s’incline pour une quatrième fois déjà en finale de ce tournoi de Stuttgart. Elle menait pourtant 3-0 dans ses face-à-face contre Jelena Ostapenko avant cette finale du lundi de Pâques.

Trois Fribourgeois en renfort Convoqué par Patrick Fischer, Samuel Walser avait disputé le Mondial en 2016 en Russie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Trois Fribourgeois et cinq Davosiens rejoignent l'équipe de Suisse pour la préparation au Championnat du monde à Herning. Les Romands Waeber, Baragano et Simic s'en vont. Pour la troisième semaine de préparation, Patrick Fischer a procédé à plusieurs ajustements en vue des deux matches à Riga en fin de semaine contre la Lettonie. Ainsi Ludovic Waeber, Iñaki Baragano, Ludvig Johnson, Tobias Geisser, Axel Simic, Marco Miranda, Jonas Taibel et Attilio Biasca, blessé, sont rentrés à la maison. Pour les remplacer, Patrick Fischer a fait appel à huit joueurs éliminés en demi-finales des play-off. On retrouve donc trois Fribourgeois et cinq Davosiens. Si la présence de Christoph Bertschy, médaillé d'argent à Prague l'an dernier, était attendue, Fischer a convoqué Sandro Schmid et Samuel Walser, excellents contre Berne et Lausanne. Schmid n'a jamais participé à un Mondial, contrairement à Walser qui faisait partie de la première sélection de Fischer en 2016 en Russie. Parmi les Davosiens, Andres Ambühl a bien entendu reçu son ordre de marche pour ce qui pourrait être son 20e et dernier Championnat du monde. Sandro Aeschlimann, présent en 2022, Michael Fora et Sven Jung, médaillés d'argent à Prague, et le jeune attaquant de 23 ans Simon Knak sont les autres Grisons convoqués.

Ulisses Garcia dans le onze idéal de "L'Equipe" Ulisses Garcia: une belle envol閑 en ce printemps. Image: KEYSTONE/EPA Titularisé depuis deux matches dans la défense à trois de Roberto De Zerbi, Ulisses Garcia traverse l’une de ses plus belles périodes marseillaises. Il a, ainsi, reçu les honneurs de "L’Equipe". Le Genevois de 29 ans figure dans le onze idéal de la 30e journée de Ligue 1 établi par le quotidien. Samedi lors de la large victoire 5-1 de Marseille à domicile face à Montpellier, Ulisses Garcia a provoqué le penalty de l’ouverture du score avant d’être le passeur décisif sur le 3-0 de Jonathan Rowe. L’international aux 10 sélections n’a pas été retenu par Murat Yakin lors du dernier rassemblement de mars. Ses récentes performances devraient favoriser son retour pour la tournée de juin prochain aux Etats-Unis.

Stephen Curry toujours aussi magistral Stephen Curry: jusqu'où pourra-t-il emmener Golden State ? Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Même contraint de passer par la case des play-in, Golden State demeure un candidat crédible au titre. Les Warriors l’ont démontré à Houston. Porté par un Stephen Curry toujours aussi magistral, Golden State s’est imposé 95-85 dans l’Acte I de cette série face à l’équipe qui a tout de même terminé à la deuxième place de la Conférence Ouest. Auteur de 31 points avec un 5 sur 9 derrière la ligne des 3 points, Stephen Curry a été égal à lui-même. Il a su refroidir les ardeurs des Rockets dans l’ultime quarter. Mené 66-43 dans le troisième quarter, Houston est revenu à 4 points (79-75) à 5’30’’ du buzzer avant que Curry ne redonne de l’air à ses couleurs avec un tir primé. Cette victoire revêt, par ailleurs, une saveur particulière pour Steve Kerr. Il s’agit, en effet, de la 100e en play-off pour le coach des Warriors. Il espère cueillir la 101e mercredi lors de l’Acte II qui se déroulera encore au Texas.

Une entame ratée pour les Devils Nico Hischier au sol: un premier match bien "compliqué" pour New Jersey et son capitaine. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker New Jersey est resté très loin du compte pour son entrée en lice dans les play-off. A Raleigh, les Devils se sont inclinés 4-1 devant Carolina. Face à un adversaire qui a perdu sept de ses huit derniers matches de la saison régulière, New Jersey a été très largement dominé comme l’indique le décompte des tirs au but (45-24). Jalen Chatfield a ouvert le score après 144 secondes de jeu avant que Logan Stankoven ne signe un doublé dans le deuxième tiers. Le but de l’honneur signé Nico Hischier à la 39e dans une séquence à 4 contre 4 n’aurait pas revêtu un caractère aussi anecdotique si Timo Meier n’avait pas galvaudé une occasion en or qui aurait pu permettre aux Devils de revenir à 3-2 à la 31e. L’impasse sur la fin de saison a, ainsi, permis aux Hurricanes d’aborder ces séries finales avec une fraîcheur retrouvée. "Ils n’ont rien fait de spécial. Ils ont joué un hockey simple, un hockey dur aussi, souligne Nico Hischier. A nous de nous adapter." Les Devils se doivent donc de réagir mardi pour l’Acte II, toujours à Raleigh. Les sorties sur blessure du défenseur Brendon Dillon et le centre Cody Glass lors de ce premier match pourraient bien compliquer encore leur tâche.

"El Loco" s'en est allé Hugo Gatti (à droite): même s'il n'a pas été champion du monde, Hugo Gatti fut l'une des figures marquantes du football argentin. Image: KEYSTONE/AP/Eduardo Di Baia Le légendaire gardien argentin Hugo Orlando Gatti est décédé dimanche à l'âge de 80 ans. Surnommé "El Loco" ("Le Fou"), il est resté célèbre pour ses excentricités. Hospitalisé depuis deux mois à Buenos Aires pour une fracture du bassin, Hugo Gatti avait vu sa santé se détériorer ces derniers jours. Souffrant d'une pneumonie et d'insuffisances cardiaque et rénale, il avait été placé en coma artificiel. Né en août 1944 à Carlos Tejedor, dans la province de Buenos Aires, Hugo Gatti détenait le record du nombre de matches en première division argentine avec 765 rencontres entre 1962 et 1988. Il avait pris sa retraite à 44 ans, alors qu'il évoluait à Boca Juniors. Personnage extraverti, il a été l'un des premiers gardiens à quitter fréquemment sa ligne et à prendre le contrôle de toute la surface, se transformant en défenseur pour aller au-devant des adversaires. Il a même joué attaquant quelques fois. Il attirait aussi régulièrement l'attention par ses déclarations fracassantes, comme lorsqu'il avait traité Diego Maradona de "petit gros" en 1980. Maradona, qui jouait alors aux Argentinos Juniors, s'était vengé quelques jours plus tard en lui marquant quatre buts. Avec le Boca Juniors, Gatti a gagné la Copa Libertadores en 1977 et la Coupe intercontinentale en 1978. Il a également fait partie de la sélection nationale argentine sous la direction de César Luis Menotti, et était sur le point de devenir le gardien de l'équipe victorieuse à domicile de la Coupe du monde 1978, mais une blessure au genou l'avait mis sur la touche quelques mois avant la compétition.

Arbitre touché par un projectile, ASSE - OL interrompu 45 minutes Soucis à St-Etienne pour le derby contre Lyon Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Un juge de touche a été heurté à la tête par un objet jeté depuis une tribune lors du derby entre St-Etienne et Lyon, interrompu 45 minutes dimanche. Un nouvel incident visant le corps arbitral en L1. Cet incident intervient dans un contexte de tension qui a vu les arbitres mis sous pression cette saison: Jérémy Stinat a été violemment mis en cause en février par le dirigeant marseillais Pablo Longoria avant d'être menacé après Auxerre-OM; en mars, Benoît Millot avait lui été violemment pris à partie par l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca, venu contester une décision tête contre tête, une image qui avait choqué. Il intervient également au moment où deux clubs de supporters de Saint-Etienne, en lutte pour son maintien en Ligue 1, ont été sous la menace de dissolution par les autorités. Dimanche, juste avant la mi-temps et alors que Saint-Etienne menait 1-0 dans ce match crucial pour son avenir dans l'élite, au moment où les Lyonnais s'apprêtaient à jouer une touche, l'arbitre assistant Mehdi Rahmouni s'est subitement pris la tête entre les mains. Selon les images du diffuseur DAZN, l'arbitre central François Letexier a immédiatement fait rentrer les équipes au vestiaire sans siffler la mi-temps. Pas de supporters lyonnais Les supporters lyonnais n'avaient pas été autorisés à effectuer le court déplacement jusqu'à Saint-Etienne pour ce derby toujours très houleux et souvent émaillé d'incidents. Après trois-quarts d'heure d'interruption, un délégué de la Ligue de football professionnel, Noël Mannino, a annoncé la reprise du match, l'arbitre touché ayant donné son accord. "Un médecin l'a surveillé, il n'est pas blessé, il a pris un doliprane. Après quelques minutes de repos, il a décidé de reprendre la partie", a-t-il ajouté. Le match a donc repris quelques minutes à 22h15 avant que la mi-temps ne soit sifflée. Avant le match, d'importants craquages de fumigènes avaient été constatés dans les deux kops stéphanois dont les tribunes sont sous le coup d'un sursis en raison justement "d'usages massifs d'engins pyrotechniques ou expression orales". Toutefois, le projectile ayant atteint le juge de touche provient d'une tribune latérale. "Les opérations d'identification de l'auteur du jet de projectile ont commencé dans la minute qui a suivi l'incident", a déclaré dimanche soir une source proche du club stéphanois. Cet incident intervient quelques jours après que la Fédération française de football a annoncé un partenariat avec le ministère de l'Intérieur afin de mieux protéger les arbitres amateurs et professionnels, de plus en plus menacés sur et en dehors des terrains. Philippe Diallo, président de la FFF, a notamment demandé au patron de l'arbitrage français Antony Gautier de réfléchir à des sanctions et des poursuites judiciaires renforcées pour les agresseurs ou encore le test de caméras embarquées. Supporters sous surveillance A la suite des propos de Longoria en février, les arbitres d'élite du football français avaient menacé par l'intermédiaire de leur syndicat d'exercer "leur droit de retrait". L'Intérieur, qui dénonce une "explosion de la violence" parmi les ultras, examine depuis plusieurs semaines la situation des clubs de supporteurs stephanois des Magic Fans et des Green Angels, fondés respectivement en 1991 et 1992 et qui gèrent plus de 15'000 membres des kops sud et nord. Au moment de l'interruption, le score était de 1-0 après un but inscrit à la 10e minute par le Belge Lucas Stassin, qui a peu après commis une grosse faute sur le milieu lyonnais Corentin Tolisso sorti sur blessure (avant d'inscrire un doublé en deuxième période). François Letexier a d'abord infligé un carton rouge à Stassin avant de l'annuler après avoir regardé les images du VAR. Un changement de pied qui a suscité la colère du propriétaire de Lyon, l'Américain John Textor sur le réseau X/Twitter: "L'arbitre donne un carton rouge direct, normal... La VAR pense le contraire... L'arbitre change d'avis... Et l'un des cartons rouges les plus évidents est annulé... Dingue."

Oscar Piastri fait coup double Oscar Piastri le plus fort à Jeddah Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a remporté dimanche le GP d'Arabie saoudite, 5e manche de la saison de F1, sur le circuit urbain de Jeddah. Il a également pris la tête du championnat du monde. Il a devancé le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui décroche le premier podium de la saison en Grand Prix pour la Scuderia. La victoire s'est jouée juste après le départ. Piastri, parti de la deuxième position, s'est retrouvé à la même hauteur que Verstappen avant le premier virage grâce à son départ canon. Le Néerlandais a ensuite coupé par la chicane et est revenu sur la piste avant son concurrent. Coupable de ne pas avoir cédé la tête à son adversaire, Verstappen a été pénalisé de cinq secondes dans les stands lors du changement de pneus. Le champion du monde est ressorti derrière l'Australien et la situation n'a plus évolué jusqu'à la fin de la course. Piastri a remporté son cinquième Grand Prix en carrière. McLaren a marqué de bons points au classement des constructeurs avec Lando Norris, 4e. Le Britannique, arrivé en Arabie saoudite en tant que leader du championnat du monde, n'est parti qu'en 10e position après avoir été victime d'un crash en qualifications. Au classement du championnat du monde, Norris a dû céder la tête à Piastri. Après un peu plus d'un cinquième de la saison, ce dernier mène avec dix points d'avance sur son coéquipier. Verstappen, le tenant du titre, suit à douze longueurs. Les pilotes Sauber n'ont guère brillé. L'Allemand Nico Hülkenberg s'est classé 15e, alors que le Brésilien Gabriel Bortoleto a fini 18e et dernier. Le prochain Grand Prix aura lieu le 4 mai à Miami.

Bologne se paie l'Inter dans les arrêts de jeu Riccardo Orsolini auteur d'un superbe but Image: KEYSTONE/AP LaPresse L'Inter a fait une mauvaise opération à Bologne. Les Nerazzurri ont été battus 1-0 dans les arrêts de jeu sur un fantastique but d'Orsolini. Avec Freuler, Aebischer et Ndoye titulaires, Bologne peut toujours rêver d'une deuxième participation de suite à la Ligue des Champions. Et ce grâce à un ciseau de Riccardo Orsolini à la 94e que Yann Sommer n'a pu qu'apprécier. Entré à la 70e, le Transalpin a réalisé un geste de grande classe pour offrir les trois points à son équipe. Ce succès permet à Bologne de passer à la 4e place avec un point d'avance sur la Juventus mais avec un match en plus.

Fin de série pour le no 2 mondial Une finale à oublier pour Carlos Alcaraz. Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Carlos Alcaraz n’a pas gagné un dixième match de rang. Le récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo a buté sur la dernière marche à l'ATP 500 de Barcelone. Le no 2 mondial s’est incliné 7-6 (8/6) 6-2 devant Holger Rune (ATP 13). Diminué par une douleur à la cuisse droite, il a très vite lâché prise après la perte du premier set. Il a désormais cinq jours devant lui pour retrouver l’intégralité de ses moyens avant d’engager le fer au Masters 1000 de Madrid. Malade la semaine dernière à Monaco, Holger Rune a, pour sa part, cueilli à Barcelone le cinquième titre de sa carrière. Le Danois n’avait plus remporté de tournoi depuis sa victoire en 2023 à Munich.

Mattias Skjelmose mate Tadei Pogacar et Remo Evenepoel Mattias Skjelmose, le vainqueur surprise de l'Amstel Gold Race. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mattias Skjelmose a remporté l'Amstel Gold Race à Valkenburg. Le Danois a devancé au sprint les deux grandissimes favoris Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Le puncheur de la formation Lidl-Trek a signé dans le Limbourg néerlandais son premier succès de la saison pour succéder au Britannique Tom Pidcock. Il s’est imposé d’un souffle devant Pogacar. C’est la photofinish qui a départagé le Danois et le Slovène. Victorieux deux jours plus tôt de la Flèche Brabançonne, Remco Evenepoel s’avançait pourtant comme l’homme à battre dans ce sprint à trois. Tadej Pogacar avait été le premier à l’offensive. Il avait suivi une attaque de Julian Alaphilippe à 43 km de l’arrivée pour se retrouver très vite seul en tête. Il n’a pu, toutefois, creuser un écart, décisif et a été rejoint par Skjelmose et Evenepoel à 9 km de la ligne. Le Danois était auparavant parti en contre avait d’être accompagné par le Belge. Malheureux à Paris – Nice et au Tour du Pays basque où il avait été à terre alors qu’il était en passe de signer un résultat de premier plan, Mattias Skjelmose signe à 24 ans son premier grand exploit.