Edmonton renverse Vancouver ++ Denver réagit en champion

A l'Est, Florida est allé s'imposer 6-2 sur la glace de Boston pour reprendre l'avantage de la glace dans la série (2-1). Les Panthers ont cadré deux fois plus de tirs que les Bruins (33-17) et ont parfaitement exploité l'indiscipline de leurs adversaires en marquant quatre fois en supériorité numérique.

Le but de la victoire a été inscrit après 5'38'' en "overtime" par le défenseur Evan Bouchard, sur des assists de Draisaitl (19 points désormais dans ces play-off) et McDavid (17). Il s'agissait du 31e tir cadré par les Oilers, dont le portier Stuart Skinner n'a été sollicité que 19 fois (dont 15 sur les deux premiers tiers).

Menés 1-0, 2-1 puis 3-2 dans cette partie, les Oilers ont trouvé les ressources pour renverser la table grâce surtout à leur duo Leon Draisaitl/Connor McDavid. L'Allemand et le Canadien ont tous deux réussi un but et trois assists vendredi. Pius Suter est, lui, resté "muet" dans le camp des Canucks, mais avec un bilan de +1.

A l'Est, les Pacers ont également décroché un premier succès face aux New York Knicks pour revenir à 1-2 dans la série. Toujours invaincu à domicile dans ces play-off, Indiana s'est imposé 111-106 à Indianapolis vendredi, grâce notamment aux 35 points et 7 passes décisives du meneur All Star Tyrese Haliburton.

Jamal Murray (24 points) et Michael Porter Jr (21 points) se sont également illustrés dans le camp de Denver, qui a dominé les débats dans la raquette (40 rebonds, contre 32 pour les Wolves). Les intérieurs de Minnesota Karl-Anthony Towns (14 points, 5 rebonds) et Rudy Gobert (6 points, 4 rebonds) n'ont ainsi pas pesé sur ce match.

Joël Monteiro (24 ans) n'a, évidemment, pas la même expérience que le Lucernois. L'attaquant d'YB possède néanmoins des qualités que Yakin apprécie. "Il a de bonnes capacités physiques, il est grand et rapide, ce sont des éléments importants pour un attaquant", explique le sélectionneur. Et avec douze buts en championnat, Monteiro présente également une fiche statistique appréciable.

Seferovic n'a pourtant obtenu qu'une demi-heure de temps de jeu lors des qualifications, et n'a plus été pris en compte depuis son départ pour les Emirats arabes unis à l'été 2023. Et Monteiro ne dispose toujours pas du passeport suisse, même si cet obstacle devrait être très vite surmonté.

Ces derniers temps, Embolo a surtout fait les gros titres en dehors du terrain. Son nom est apparu dans des procès pour menaces et pour des certificats Covid prétendument falsifiés. Mais le sélectionneur national ne veut pas s'y attarder: "Ce sont des affaires qui remontent à quelques années", balaye Yakin. Embolo a maintenant "vieilli et mûri", glisse-t-il, doutant que le chouchou des supporters puisse maintenant être dédaigné: "Dès qu'il marquera son premier but à l'Euro, beaucoup de choses seront oubliées."

En théorie, la donne est simple: Breel Embolo, l'attaquant sur lequel la Nati a toujours pu compter ces dernières années, est de retour sur les terrains. Avec quatre buts lors de ses six dernières capes, il a aidé l'équipe à remporter des succès importants contre l'Espagne, la Tchéquie, le Cameroun et la Serbie.

Sa principale préoccupation concerne l'efficacité offensive. Seuls trois buts ont été marqués lors des cinq derniers matches. Meilleur buteur de la phase qualificative, Zeki Amdouni (6 réalisations), a connu une saison difficile avec Burnley, perdant sa place de titulaire aussi bien en club qu'en équipe nationale. Derrière lui, on retrouve Renato Steffen et Ruben Vargas, tous deux auteurs de trois buts dans ces éliminatoires.

Dans le Relegation Group, le glas sonne pour le SLO qui affronte dans le même temps Yverdon à la Pontaise. Une défaite condamnerait officiellement les Stadistes à la relégation en Challenge League. On voit mal comment les Lausannois y échapperaient, d'autant plus que les Nord-Vaudois ont remporté le dernier derby le 20 avril (3-0).

A Ostrava dans un groupe considéré comme plus faible, la Suède a battu les Etats-Unis 5-2 dans le choc des favoris. Plus tôt dans la journée, l’Allemagne, finaliste l’an dernier, s’était imposée 6-4 devant la Slovaquie grâce notamment aux réussites de Dominik Kahun (Berne) et de Marc Michaelis (Zoug).

Plus clinique que jamais, l'Inter a marqué par Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Martinez et Thuram.

On ignore toutefois la nature et la gravité de la blessure du Lucernois. Mais à une semaine de dévoiler sa liste des 26 sélectionnés pour l'Euro, Murat Yakin se serait bien passé de ce nouveau coup du sort.

Après deux sorties encourageantes en Chine, Ditaji Kambundji a élevé le curseur au Qatar. La Bernoise s’est imposée en 12’’49, à 2 centièmes seulement de son record de Suisse. Elle a porté son effort sur la fin de course pour devancer l’Américaine Tonea Marshall et la Polonaise Pia Skrzyszowska, la Championne d’Europe en titre, de 2 et de 4 centièmes.

Il n'y avait logiquement aucune effervescence en zone mixte dans un camp suisse bien trop expérimenté pour commencer à bomber le torse. "Il faut garder cette réaction lors du deuxième tiers pour la suite et comprendre que ce n'est pas en jouant comme à la fin de la première période que l'on va ennuyer les grosses nations, conclut Romain Loeffel. On doit tous jouer de la même manière si l'on veut avoir du succès dans ce tournoi."

Pour cette rencontre liminaire, Loeffel a fait la paire avec Jonas Siegenthaler. Un partenaire de jeu plutôt agréable à en croire le Neuchâtelois: "J'adore jouer avec lui. Il est un peu plus physique que moi, mais il est très intelligent, lit bien le jeu et bouge bien en zone d'attaque. Je pense qu'on est complémentaire."

Si la Suisse a pu vivre une fin de match relativement clame, c'est parce qu'elle a fait le nécessaire dans le deuxième tiers. Et si Roman (Josi) a été bon, c'est Romain (Loeffel) qui s'est signalé en inscrivant le 2-1. Un "i" dans le prénom qui fait toute la différence? "(il rigole) Je pense que si on regarde l'ensemble du match, il est vraiment bon Roman Josi et je pense que l'on ne peut qu'apprendre en jouant avec lui. D'un point de vue personnel, je suis heureux d'avoir pu aider à remettre l'équipe en selle après un premier tiers compliqué où l'on s'est mis tout seul dans la m... On menait au score et on a voulu jouer trop facilement et cela s'est retourné contre nous."

Mission accomplie donc, mais cela n'empêche pas d'avoir du travail dès samedi lors de l'entraînement. "Ce que l'on va devoir faire maintenant, c'est de recharger les batteries et de profiter de l'entraînement de demain pour corriger certaines petites choses et être prêt pour dimanche face à l'Autriche de Roger Bader."

"Les premiers matches au Mondial ne sont jamais faciles, a enchaîné Fischi devant la presse au terme de la partie. Il y a de la nervosité et pas mal de joueurs à intégrer en même temps. On n'a pas toujours été malins dans nos décisions avec le puck, mais dans le deuxième tiers cela s'est mieux passé parce qu'on a su forechecker et trouver le fond du filet."

Simon Ehammer a réussi un saut à 8,30 m. Seuls le Jamaïcain Carey McLeod (8,52 m) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8,36 m) ont sauté plus loin que l'Appenzellois. On rappellera qu'il avait enlevé l'an dernier le classement de la discipline en Diamond League à la faveur notamment de deux victoires. Son podium à Doha est le sixième de sa carrière dans le cadre de la Diamond League.

La Suisse va maintenant avoir un jour de repos avant d'affronter l'Autriche dimanche soir à 20h20 et la République tchèque à la même heure le lendemain. A noter que cette partie s'est déroulée devant 16'617 spectateurs. Une preuve, si besoin était, que la République tchèque est bel et bien un pays de hockey.

Nino Niederreiter a ajouté une cinquième réussite en power-play dans le troisième tiers, alors que les Norvégiens ont eux aussi compté un but avec un homme de plus à la 59e.

Avant cette occasion, les Suisses avaient subi l'égalisation de Vikingstad à la 15e. Ken Jäger, promu en deuxième ligne avec Niederreiter et Andrighetto, n'a pas semblé à l'aise sur cette séquence. Et c'est d'autant plus dommage que l'ouverture du score est tombée de la canne du tout nouveau champion de Suisse. Un tir précis qui a abusé le gardien Arntzen à la 12e.

La FIFA nie avoir "imposé" le calendrier

La FIFA de Gianni Infantino estime qu'elle n'a pas "imposé" le calendrier de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER

La FIFA riposte au sujet du calendrier du Mondial des clubs 2025. Elle a répondu aux injonctions de l'Association mondiale des Ligues et de la Fifpro, niant avoir "imposé" le calendrier international.

Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, dont l'AFP a obtenu copie jeudi, les Ligues mondiales et la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, avaient soutenu que le calendrier des compétitions était désormais "au-delà de la saturation". Ils sommaient alors l'instance de modifier la programmation de la Coupe du monde des clubs, élargie à 32 équipes et qui doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis.

"Nous rejetons toute suggestion selon laquelle la FIFA 'imposerait' d'une manière ou d'une autre le calendrier international à la communauté du football sans consultation adéquate", leur a répondu le secrétaire général par intérim de la FIFA Mattias Grafstorm dans une lettre consultée par l'AFP.

"Pas possible de satisfaire tout le monde"

"En tant qu'instance dirigeante mondiale du football, nous avons le devoir et la responsabilité de concevoir et de mettre en oeuvre un calendrier international qui soit dans le meilleur intérêt du football mondial, y compris, entre autres, les intérêts des confédérations, des équipes nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et, bien sûr, des fans de football. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat et exigeant, et qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde à cet égard", a ajouté le dirigeant.

La FIFA affirme ainsi avoir "mené à bien cet exercice de manière efficace et judicieuse" et indique que "toute suggestion selon laquelle elle ne le fait pas, ou ne l'a pas fait, n'est tout simplement pas étayée par les faits", précisant que le sujet du calendrier international avait été discuté à plusieurs reprises avec l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro en 2021 et 2022.

"Les principes stratégiques du calendrier international pour 2025-2030 ont été approuvés par le Conseil de la FIFA le 16 décembre 2022 et, par la suite, le calendrier lui-même a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars 2023", poursuit l'instance qui invite l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro à reprendre le "dialogue" avec elle.