Ehammer renonce au décathlon ++ Bellingham pas suspendu

Lulu Sun en 8e de finale à Wimbledon Ex-Suissesse, Lulu Sun jouera les 8es de finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Lulu Sun (WTA 123) aura attendu de représenter la Nouvelle-Zélande pour signer son premier exploit sur le circuit principal. La Genevoise de 23 ans s'est hissée en 8e de finale à Wimbledon. Issue des qualifications, Lulu Sun - qui est née en Nouvelle-Zélande d'un père croate et d'une mère chinoise - s'est imposée 7-6 (7/4) 7-6 (8/6) devant la Chinoise Lin Zhu (WTA 61) vendredi au 3e tour. Elle a écarté deux balles d'égalisation à un set partout à 4/6 dans le second tie-break, s'adjugeant les quatre derniers points d'un match dans lequel elle a effacé 15 balles de break. Lulu Sun, qui défiera Maria Sakkari (WTA 9) ou Emma Raducanu (WTA 135) en 8e de finale, n'avait pas gagné le moindre match en Grand Chelem avant cette quinzaine londonienne. Elle est assurée de gagner quelque 50 places dans la hiérarchie pour se retrouver aux alentours du 75e rang. De quoi raviver les regrets de Swiss Tennis, qu'elle représentait encore au début du mois de mars.

Akira Schmid signe pour deux ans à Vegas Akira Schmid a signé pour 2 ans avec Vegas Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Akira Schmid sera bien un Golden Knight la saison prochaine. Le gardien bernois a signé un contrat de deux ans avec la franchise de Las Vegas, a confirmé son représentant en Suisse Gaëtan Voisard à Keystone-ATS. Obtenu par les vainqueurs de la Coupe Stanley 2023 dans le cadre d'un échange avec les Devils samedi dernier, Akira Schmid a donc trouvé très vite un accord avec son nouvel employeur. Son salaire sera de 875'000 dollars par an, avec un contrat à un volet à la clé. Il n'avait pourtant pas obtenu de "qualifiying offer". Schmid (24 ans) a disputé au total 52 matches en NHL, tous sous le maillot des Devils pour qui il avait signé deux blanchissages décisifs face aux Rangers au 1er tour des play-off 2023. Il sort d'une saison 2023/24 compliquée, avec des moyennes de 3,15 buts encaissés par match et 89,5% d'arrêts.

Paris: Simon Ehammer en longueur, mais pas sur le décathlon Simon Ehammer: tout pour la longueur aux JO de Paris Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Simon Ehammer misera tout sur le saut en longueur lors des Jeux olympiques de Paris. L'Appenzellois a décidé de renoncer à disputer le décathlon. Ehammer (24 ans) avait dans un premier temps envisagé de s'aligner dans les deux compétitions. Mais durant le printemps, le troisième des Mondiaux en longueur et vice-champion d'Europe du décathlon s'est résolu à miser sur un seul cheval à la fois. Son objectif est clair: une médaille. Le fait d'avoir choisi la longueur ne constitue pas une surprise. L'Appenzellois a dû admettre que renoncer au décathlon, sa grande passion, augmentait ses chances de podium en longueur. Programme astreignant Le programme à Paris lui aurait permis de participer aux deux épreuves, mais cela aurait été astreignant. Le décathlon aura en effet lieu le vendredi et le samedi, alors que les qualifications de la longueur sont prévues le dimanche matin. La finale se déroulera le mardi. En longueur, Ehammer fait partie du cercle des favoris. Il peut rééditer son exploit des Mondiaux d'Eugene en 2022, où il avait décroché la médaille de bronze. Il en a obtenu une autre récemment à Rome lors des Européens avec un saut à 8m31. Le Suisse avait fait encore mieux en qualification avec 8m41, à quatre centimètres de son record national. Cela reste la deuxième meilleure performance de l'année dans la discipline.

Euro 2024: les Anglais soulagés, Bellingham pas suspendu Soulagement pour Jude Bellingham: il pourra jouer contre la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Jude Bellingham sera bien sur la pelouse samedi contre la Suisse en quart de finale de l'Euro 2024. Le joueur anglais a évité une suspension fixe pour geste obscène, mais devra payer une amende. L'UEFA a infligé 30'000 euros d'amende au milieu offensif du Real Madrid pour un geste obscène après son but en 8e de finale contre la Slovaquie. Bellingham a aussi été sanctionné d'un match de suspension avec sursis pendant un an, a indiqué l'instance. La sanction a été plus sévère pour le Turc Mehih Demiral, auteur d'un doublé décisif contre l'Autriche (2-1). Il a écopé de deux matches de suspension pour avoir fait le signe des "Loups gris", un groupe d'extrême droite turc, après avoir marqué. Demiral manquera ainsi le quart de finale de samedi contre les Pays-Bas, ainsi qu'une potentielle demi-finale.

L'Argentine élimine l'Equateur aux tirs au but Emiliano Martinez a une nouvelle fois joué les sauveurs aux tirs au but Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez L'Argentine a dû s'employer pour vaincre l'Equateur jeudi à Houston en quarts de finale de la Copa America. L'Albiceleste s'est imposée à l'issue d'une séance de tirs au but qui a vu son gardien Emiliano Martinez stopper deux tirs équatoriens après l'échec initial de Lionel Messi (1-1, 4-2 tab). Les champions du monde 2022 avaient ouvert le score à la 35e minute par Lisandro Martinez, après un corner tiré par Messi et prolongé de la tête par Alexis Mac Allister. Mais l'Equateur - qui n'a jamais battu l'Argentine en Copa America - a égalisé à la 91e grâce à Kevin Rodriguez, également de la tête. Les Equatoriens, plus tranchants sur l'ensemble du match, auraient pourtant pu accéder aux demi-finales, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 1993. Leur star et capitaine Ener Valencia n'a cependant pas pu transformer un pénalty obtenu à la 59e, trouvant le montant de Martinez. Une Panenka manquée Sans prolongation dans cette Copa America avant la finale, les deux équipes ont basculé directement vers les tirs au but, avec Lionel Messi comme premier tireur côté argentin, qui a touché la transversale sur une Panenka. Mais aucun autre Argentin ne manquera sa tentative. Et Emiliano Martinez a une nouvelle fois joué les héros, comme lors de la finale du dernier Mondial face à la France. Il a repoussé coup sur coup les tirs d'Angel Mena puis Alan Minda, alors que Julian Alvarez et Alexis Mac Allister rentraient leur tentative. C'est Nicolas Otamendi qui a offert la qualification à son équipe. L'Argentine affrontera le Venezuela ou le Canada pour une place en finale d'une compétition dont elle est également la tenante du titre.

France-Portugal, une revanche et un gros choc pour les Bleus Huit ans après la finale perdue à domicile, la France retrouve le Portugal en quarts de l'Euro. Après un début de tournoi terriblement décevant, il faudra faire mieux vendredi à Hambourg (21h). Un premier tour expédié sans gloire (1 victoire, 2 nuls), un 8e de finale terne face à la Belgique (1-0): l'entame des Bleus est loin de correspondre à celle d'un prétendant au titre. Ses quatre sorties ont permis d'identifier assez facilement les failles de la sélection tricolore: un secteur offensif défaillant lié à la méforme des deux leaders techniques Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, un déficit athlétique général et un coach qui tâtonne tactiquement. Les hommes de Didier Deschamps ont réussi jusqu'ici à s'en sortir grâce à leur défense de fer, qui n'a encaissé qu'un but sur penalty, mais avec la Seleçao portugaise, le niveau de l'adversité va soudainement monter de plusieurs crans et ils devront trouver d'autres arguments pour s'en sortir. Les vice-champions du monde français ont affiché des lacunes criantes dans la création et ont donc intérêt à passer à la vitesse supérieure pour neutraliser une équipe qui ne manque pas d'atouts dans ce domaine avec des joueurs de la trempe de Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes et des latéraux de très haut niveau comme Cancelo et Nuno Mendes. Tous ces talents sont cornaqués par le vétéran défenseur Pepe (41 ans) et surtout le vieillissant Ronaldo, toujours là à 39 ans. Pour ce qui sera sans doute son dernier Euro, la superstar aux 5 Ballons d'Or espère repartir avec un 2e sacre continental après celui de 2016 contre les Bleus au Stade de France (1-0 ap). Duel à distance Mbappé-Ronaldo Sans ses jambes d'antan, CR7 n'a pas trouvé le chemin des filets en quatre matches et ne constitue plus du tout le même danger que du temps de sa splendeur. Mais ses larmes après son penalty raté en 8e de finale face au gardien slovène Jan Oblak en disent long sur son attachement viscéral à son équipe nationale. Elles traduisent aussi les difficultés du Portugal, vainqueur de la Slovénie dans la douleur (0-0 ap, 3-0 tab), et ont de quoi rassurer les Français. A condition que Mbappé, auteur d'un seul but sur penalty, se réveille et rallume la flamme offensive des Bleus, qui n'ont pas encore marqué dans le jeu. La présence dans le camp adverse de Ronaldo, l'idole de son enfance, va peut-être sublimer l'ancien Parisien. Avant de marcher sur les pas du légendaire Portugais au Real Madrid, Mbappé se sait très attendu pour éviter une sortie par la petite porte de l'Euro. Encore faut-il que son physique suive et qu'il puisse être 100% à l'aise avec le masque protégeant son nez cassé. Ce qui ne semble pas vraiment être le cas.

Espagne-Allemagne, finale avant l'heure avec un air de 2008 Une finale avant l'heure? Le choc des quarts de finale de l'Euro vendredi entre l'Espagne et l'Allemagne rappelle celle remportée par la Roja en 2008. A l'époque, une sélection espagnole à l'aube de sa période dorée, autour des Xavi, Iniesta ou Fabregas, avait dominé la Mannschaft en finale (1-0) sur un but de l'attaquant de Liverpool Fernando Torres, offrant à la Roja son premier titre depuis 1964. Un match resté gravé dans les mémoires des supporters de chaque camp: comme un deuxième traumatisme consécutif pour la sélection allemande après son élimination en demi-finale du Mondial 2006 par l'Italie à domicile, et la première pierre vers un triplé inédit Euro 2008, Mondial 2010 et Euro 2012 pour l'Espagne. Emmenés par David Villa, Xabi Alonso, Carles Puyol ou Sergio Ramos, les Espagnols avaient par la suite acquis le statut de "bête noire" de l'Allemagne, en éteignant une nouvelle fois le rêve des coéquipiers de Michael Ballack en Afrique du sud en demi-finale (1-0, but de Puyol). Comme le rappelle le légendaire Lothar Matthäus dans sa chronique pour Sport-Bild, il faut remonter à l'Euro 1988 à Munich pour trouver trace d'un succès allemand (2-0) sur l'Espagne dans un grand tournoi. "Comparable à 2008" Renouvelées autour de leurs jeunes talents - Musiala, Wirtz d'un côté, Yamal, Williams de l'autre - les deux équipes qui s'affronteront vendredi à Stuttgart (18h), n'ont plus grand-chose à voir avec celles piteusement éliminées très tôt au Mondial 2022 au Qatar après un nul 1-1 en phase de groupe. L'Espagne, seule équipe à avoir remporté ses trois matches de poule puis sans pitié pour la Géorgie (4-1) en huitièmes, s'est affirmée comme la meilleure équipe du tournoi jusqu'à présent, alors qu'elle était arrivée en Allemagne "sur la pointe des pieds". Comme un symbole, c'était la première fois depuis... 2008 que la Roja se qualifiait pour la phase éliminatoire d'un grand tournoi avec neuf points, ce qui a confirmé les similitudes perçues par la presse entre les deux générations. Mais la Mannschaft, portée par sa pépite du Bayern Munich Jamal Musiala, co-meilleur buteur de la compétition (3 buts), a de quoi faire trembler une Roja parfois fébrile en transition lorsque son pressing haut est battu. En avant-match, l'emblématique Toni Kroos, 34 ans et qui mettra fin à sa carrière après l'Euro, a assuré que cette rencontre "ne serait pas sa dernière", alors que les Espagnols Joselu et Pedri ont affirmé vouloir "l'envoyer à la retraite", comme la presse ibérique l'avait fait, avec un certain mauvais goût, pour Zinédine Zidane en 2006.

Euro 2024: Bellingham amendé, Demiral suspendu Jude Bellingham pourra jouer samedi contre la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Jude Bellingham pourra bien être sur la pelouse samedi contre la Suisse en quart de finale de l'Euro 2024. Le joueur anglais a évité une suspension pour geste obscène, mais devra payer une amende. Selon le journal allemand Bild, l'UEFA a infligé 20'000 euros d'amende au milieu offensif du Real Madrid pour un geste obscène après son but en 8e de finale contre la Slovaquie. L'instance a été plus sévère avec le Turc Mehih Demiral, auteur d'un doublé décisif contre l'Autriche (2-1). Il a écopé de deux matches de suspension pour avoir fait le signe des "Loups gris", un groupe d'extrême-droite turc, après avoir marqué. Demiral manquera ainsi le quart de finale de samedi contre les Pays-Bas, ainsi qu'une potentielle demi-finale.

Wimbledon: un deuxième tour laborieux pour Djokovic Novak Djokovic: un succès un peu laborieux jeudi à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Novak Djokovic (ATP 2) n'a pas eu la vie facile au deuxième tour de Wimbledon. Le Serbe a laborieusement battu l'Anglais Jacob Fearnley (ATP 277) en quatre sets, 6-3 6-4 5-7 7-5. En seizième de finale, le vétéran serbe serbe (37 ans) affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 31) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 47). Il voudra continuer son parcours et continuer d'espérer pouvoir décrocher un huitième titre sur le gazon londonien. Après deux premiers sets peut-être un peu trop tranquilles, Djokovic, qui porte toujours une genouillère grise parce qu'il n'a pas trouvé plus clair pour se conformer à la politique du blanc imposée par le All England Club, a perdu le cours du match et de son jeu. Il a ainsi concédé deux fois son service et perdu le set, avant d'arracher la quatrième manche a priori sans éprouver de gêne physique majeure, un mois après sa blessure au genou droit à Roland-Garros.

Tour de France: Groenewegen s'impose au sprint à Dijon Dylan Groenewegen a été le plus fort à Dijon Image: KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK Le Néerlandais Dylan Groenewegen s'est imposé au sprint à Dijon au terme de la 6e étape du Tour de France. Le Slovène Tadej Pogacar a pour sa part conservé le maillot jaune. Cette étape de transition, dans laquelle aucune échappée notable ne s'est produite, s'est conclue sur le sprint massif attendu. Groenewegen (Team Jayco AlUla), qui a levé les bras pour la sixième fois à titre individuel sur la Grande Boucle, a devancé le Belge Jasper Philipsen et l'Erythréen Biriam Girmay. Entre Mâcon et Dijon (163,5 km), les leaders ont passé une journée assez tranquille, même si l'équipe Jumbo-Lease a bike a tenté une offensive en formant une bordure à un peu plus de 70 km de l'arrivée. Un moment isolé avec le groupe de tête, Pogacar a vu avec soulagement le deuxième peloton, dans lequel figuraient tous ses coéquipiers, faire assez vite la jonction. Vendredi, les coureurs disputeront le premier contre-la-montre individuel de cette 111e édition. Le parcours de 25 km reliera Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin, deux villages célèbres de Bourgogne pour leurs grands crus.

Wimbledon: Stan Wawrinka sorti dès le deuxième tour Pas de miracle pour Wawrinka sur le gazon de Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Il n’y a pas eu de miracle pour Stan Wawrinka (ATP 90) à Wimbledon. Le Vaudois n’a pas signé une improbable remontée lors de son deuxième tour contre Gaël Monfils. (ATP 33). Mené 7-6 6-4 5-5 au moment de l’interruption mercredi soir, Stan Wawrinka est resté moins de 12 minutes sur le court, le temps de gagner "blanc" son service pour mener 6-5, le temps aussi de livrer un tie-break sans consistance perdu 7/3. Avec la défaite du triple vainqueur en Grand Chelem, le tennis suisse n’a déjà plus de représentants dans les simples à Wimbledon. Le signe qu'il se trouve au creux de la vague. Aucun joueur suisse ne figurera d’ailleurs parmi les cent premiers du prochain classement ATP. Une première depuis la nuit des temps. Seizième de finaliste l’an passé, Stan Wawrinka perdra, en effet, sa place dans le top 100 après ce revers contre le Français. Cette chute est prévisible dans la mesure où le Vaudois n’a plus signé deux victoires de rang depuis l’US Open en septembre dernier. Son manque de constance en match ne lui permet pas d’enchaîner. Face à Gaël Monfils, il a ainsi réussi des points somptueux. Mais à l’arrivée, à l’image de ce tie-break du troisième set, il reste fort loin du compte. Arrivé à Wimbledon sans avoir disputé un seul match de préparation sur gazon, Stan Wawrinka va retrouver la terre battue avec le Swiss Open de Gstaad et les Jeux de Paris. Deux rendez-vous qui lui tiennent à cœur. Deux rendez-vous où il espère que le déclic tant espéré se produira enfin.

Stéphane Henchoz nouveau directeur sportif du Lausanne-Sport De nouvelles responsabilités pour Stéphane Henchoz au LS Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stéphane Henchoz (49 ans) prend du galon au Lausanne-Sport. L'ancien international a été nommé directeur sportif du club, a indiqué celui-ci dans un communiqué. Henchoz travaillait depuis le 1er avril au LS en tant que conseiller de la Direction générale, avec un mandat jusqu'à fin septembre. Les deux parties ont été d'accord de pérenniser l'excellente collaboration mise en place. Le Fribourgeois devient membre de la Direction générale du club et aura la responsabilité de l'ensemble des activités liées au football, de la première équipe à l'Académie en passant par le recrutement. "Je suis extrêmement satisfait de prendre ces responsabilités au sein du LS. C'est un honneur pour moi. Depuis trois mois, j'ai pu découvrir des professionnels, une culture et un environnement de travail avec lesquels je m'identifie et je me projette", a-t-il commenté. Sélectionné 72 fois en équipe de Suisse, l'ancien défenseur central a nommé évolué avec Neuchâtel Xamax, le SV Hambourg, Blackburn Rovers et Liverpool, avec qui il a remporté plusieurs trophées. Comme entraîneur, il a dirigé Neuchâtel Xamax FCS et Sion.

Euro 2024: Daniele Orsato dirigera Suisse - Angleterre Daniele Orsato: un arbitre expérimenté pour Suisse - Angleterre Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'UEFA a désigné l'Italien Daniele Orsato (48 ans) pour arbitrer le quart de finale de l'Euro 2024 Suisse - Angleterre samedi à Düsseldorf (18h00). Ce sera son quatrième match du tournoi. L'Italien a déjà dirigé les deux adversaires en lice samedi: il a en effet officié pour Suisse - Allemagne et pour Serbie - Angleterre lors de la phase de groupes. Daniele Orsato était aussi au sifflet pour le huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie. Arbitre FIFA depuis 2010, le directeur de jeu bénéficie d'une grande expérience. Il a notamment dirigé la finale de la Ligue des champions 2020 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, ainsi que le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il participe à son cinquième grand tournoi international.

Sierre et Martigny vont collaborer Patrick Polli, gauche, président HCV Martigny, Chris McSorley, centre, membre du Conseil d'administration du HC Sierre et Alain Bonnet, droite, président du HC Sierre travailleront ensemble Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sierre et Martigny veulent collaborer davantage et travailler ensemble en vue de la promotion en National League. Le club de Swiss League et celui de MHL entendent créer une pyramide en Valais. C'est surtout dans le domaine sportif et professionnel - y compris la relève - que les deux clubs entendent collaborer plus étroitement à l'avenir. Les jeunes talents doivent pouvoir jouer au plus haut niveau et rester en Valais. A moyen terme, l'objectif est de monter en National League. Les deux clubs s'engagent à développer les infrastructures de Sierre et de Martigny. Derrière ce grand projet valaisan, on retrouve Chris McSorley, le président de Sierre-Valais Sport. McSorley a déjà mené Genève des bas-fonds de la LNB au sommet de la National League.