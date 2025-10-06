Ehlers coach du CP Berne ++ Grande première pour Waltert

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne Heinz Ehlers fait son retour en National League (archives). Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Heinz Ehlers est le nouvel entraîneur du CP Berne, a annoncé le club de la capitale lundi. Le Danois de 59 ans succède au Finlandais Jussi Tapola, limogé après le mauvais début de saison des Ours.

Technicien reconnu pour son style de jeu défensif, Ehlers avait mené le HC Viège jusqu'au barrage de promotion-relégation (défaite 4-1 contre Ajoie) après un titre de champion de Swiss League la saison dernière. Il avait ensuite pris la direction de Bâle, où il officiait comme assistant d'Eric Himelfarb depuis le début de l'exercice.

L'ancien entraîneur du HC Bienne (2007-2009), du LHC (2013-2016) et de Langnau (2016-2020) fait donc son retour en National League. Il sera assisté du Tchèque Pavel Rosa, qui rebondit après son départ du staff de Fribourg-Gottéron à la fin de la saison dernière.

Heinz Ehlers succède donc à Jussi Tapola, démis de ses fonctions Tapola, démis de ses fonctions mercredi au lendemain d'une lourde défaite dans le derby des Zähringen contre Fribourg (5-1). Il tâchera de relancer des Ours bloqués à la 12e place du classement de National League (11 points en 11 matches).



Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois Simona Waltert fait son entr閑 dans le top 100 (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Simona Waltert fait pour la première fois partie des cent meilleures joueuses de tennis du monde. La Grisonne de 24 ans occupe la 98e place dans le classement mondial publié lundi par la WTA.

L'entrée de Waltert dans le top 100 fait suite à sa victoire dans le tournoi ITF 100 de Lisbonne fin septembre et son quart de finale au Challenger de Rende, en Italie. Elle devient ainsi la troisième Suissesse la mieux classée derrière la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 15) et la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 64).



Haussener/Friedli qualifiés pour les Mondiaux Yves Haussener (de face) et Julian Friedli se sont qualifiés pour les Mondiaux de beachvolley (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Yves Haussener et Julian Friedli ont pris la troisième place du tournoi Challenge de Veracruz, dimanche. Ce bon résultat au Mexique leur permet de se qualifier pour les Championnats du monde.

La paire suisse a battu les Italiens Samuele Cottafava et Gianluca Dal Corso 23-21 21-17 lors du match pour la 3e place de ce tournoi Challenge, deuxième catégorie la plus relevée derrière les tournois Elite16. Le Bâlois et l'Argovien sont ainsi assurés de participer aux Mondiaux d'Adélaïde qui se dérouleront du 14 au 23 novembre.



Suisses et Suissesses jouent placés Les Suissesses, ici Nicole Koller, n'ont pas réussi à monter sur le podium à Lake Placid Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les vététistes suisses ont manqué le podium lors de l'épreuve de cross-country de Coupe du monde à Lake Placid. Mais le résultat d'ensemble est plutôt encourageant.

Fabio Püntener s'est longtemps battu pour le podium, mais l'Uranais de 26 ans a finalement terminé 6e. Deuxième meilleur Suisse, Marcel Guerrini a pris la 7e place. Vital Albin (12e) et Lars Forster (13e) ont également terminé dans le top 15.

Avec sa troisième victoire de la saison, Blevins a remporté pour la première fois le général en l'absence du champion du monde Alan Hatherly.

Les Suissesses ont elles aussi rempli le top 15 avec six filles. Alessandra Keller a terminé 5e et a consolidé sa 3e place au général de la Coupe du monde. Ronja Blöchlinger (7e), Sina Frei (8e), Ginia Caluori (10e), Jolanda Neff (11e) et Nicole Koller (13e) ont complété le bon résultat d'ensemble.

La Suédoise Jenny Rissveds a remporté une victoire écrasante, la championne du monde suédoise a terminé avec plus de deux minutes d'avance sur la Britannique Evie Richards. Samara Maxwell a pris la 3e place.



La Juve et Milan se séparent sur un nul Pas de vainqueur ni de buts entre la Juve et Milan Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco L'AC Milan a cédé le contrôle de la Serie A à Naples et à l'AS Roma à l'issue de la 6e journée. Les Milanais ont récolté un point de leur nul 0-0 à Turin contre la Juventus.

Les Lombards peuvent s'en vouloir, eux qui ont obtenu un penalty à la 54e, mais Pulisic n'a pas réussi à transformer l'essai. Sans Jashari, blessé, et Athekame, sur le banc, les Rossoneri auraient pu décrocher la victoire sur le terrain de la Juventus, mais Rafael Leao n'a pu convertir ses deux chances, lui qui est entré à la 63e.

Avec ce point, Milan laisse filer Naples, vainqueur du Genoa 2-1 et l'AS Roma qui est allée s'imposer 2-1 à Florence contre la Fiorentina.



Gourvennec: "On aurait pu jouer encore longtemps sans marquer" Jocelyn Gourvennec sait que son équipe aurait dû mieux faire Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La défaite 3-0 face à Bâle en Super League marque un coup d'arrêt pour Servette après deux succès d'affilée face à Sion et Winterthour. De l'aveu même du coach Gourvennec, "On n'a pas été au niveau."

Face aux critiques concernant tous les secteurs de jeu, Jocelyn Gourvennec a tenu à rappeler les progrès effectués par son équipe en conférence de presse d'après-match, dimanche au Stade de Genève. "On a fait de très bonnes choses à Sion, à Winterthour et ce soir, même s'il nous a manqué de la qualité dans les 25 derniers mètres."

En effet, il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Grenat effectuer un tir cadré, et tant la défense bâloise que le portier rhénan Marwin Hitz n'ont jamais semblé être vraiment bousculés par les Genevois. "On aurait pu jouer encore longtemps sans marquer. Perdre 3-0 de cette manière, ça fait mal" avoue Gourvennec.

Pour lui, une séquence illustre seule ce manque de réalisme offensif. "Sur le 3e but bâlois, Otele parvient à exploiter un ballon perdu dans la surface. Lorsque cela nous arrive plus tard dans le camp adverse avec Keyan (Varela), on est incapable de concrétiser cette action", analyse-t-il.

Face au SFC se dressait le FC Bâle de Ludovic Magnin qui faisait figure de test, et le constat est sans appel pour l'entraîneur des Grenat: "C'est un bon exemple aujourd'hui pour nous face au champion en titre. Il y a certes l'aspect technique, mais également mental et en terme de détermination, Bâle était au-dessus."

Jocelyn Gourvennec et son équipe ont désormais deux semaines pour se reprendre avant de se rendre à Thoune le 18 octobre (18h).



Yorick Treille limogé par Genève-Servette Yorick Treille n'a pas résisté à la défaite à Bienne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Yorick Treille n'est plus l'entraîneur de Genève-Servette. Le coach français n'a pas résisté à la défaite 8-0 à Bienne dimanche après-midi.

Le Français avait résisté à l'humiliation subie à Lausanne 11-0 le 16 septembre dernier. Mais il n'a cette fois pas résisté à la gifle reçue à Bienne. Ce 8-0 aura été de trop et le directoire genevois a choisi de ne pas perdre de temps, puisque Genève est encore plutôt bien placé au 7e rang avec 20 points et à une unité de Fribourg à la 6e place.

Mais avec un effectif de routiniers et d'anciens joueurs de NHL, Genève ne peut pas se permettre de jouer de la sorte. Après avoir bien rebondi en remportant ses trois matches suivant la déroute contre le LHC, les Aigles sont retombés dans leurs travers en s'inclinant quatre fois lors de leurs cinq dernières sorties.

A Genève depuis 2022 comme assistant de Jan Cadieux, Treille avait été promu entraîneur principal le 28 décembre dernier en remplacement de Cadieux et confirmé pour cette saison. Coach de la France lors du dernier Mondial en Suède, il n'avait pu empêcher la relégation de son pays. Vraiment une "annus horribilis" pour le Tricolore.

Le club communiquera prochainement sur le nom du successeur. Pour rappel, l'organisation genevoise compte comme coach associé le Finlandais Ville Peltonen, entraîneur du LHC de 2018 à 2020.



Ligue 1: premier but de Breel Embolo avec son nouveau club Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes en Ligue 1. L'attaquant suisse a ouvert le score lors de la 7e journée sur la pelouse du Havre. Le match s'est conclu sur un nul 2-2.

Arrivé de Monaco à la fin du mercato, Embolo (28 ans) a ainsi marqué lors de sa quatrième apparition en championnat avec son nouveau club. Il a trouvé le chemin des filets en début de rencontre (10e) puis à la 70e, mais cette deuxième réussite a été invalidée par la VAR.



Super League: Servette battu 3-0 à domicile par Bâle Albian Ajeti exulte après l'ouverture du score Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Coup d'arrêt pour Servette, qui visait une troisième victoire d'affilée en Super League. Les Grenat ont été défaits 3-0 à domicile par Bâle lors de la 8e journée.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas trouvé la clé pour faire douter un FCB qui n'a pas dû forcer son talent pour s'imposer grâce à des réussites d'Ajeti (5e) et Otele (41e/59e). Bâle remonte ainsi sur le podium provisoire avec 15 points, à égalité avec Saint-Gall, et une longueur derrière le leader Thoune.

Pris à froid En première période, les Grenat ont été pris à froid par Ajeti dès la 5e. Oublié par la défense devant les buts, l'attaquant bâlois, déjé buteur jeudi contre Stuttgart en Europa League, a ouvert la marque sur un centre de Vouilloz.

Les Rhénans ont laissé la possession aux Genevois, mais ces derniers n'ont pas tiré une seule fois au but de toute la première période. À la 41e, Otele a repris de la tête un centre de Shaqiri pour inscrire le 2-0.

En deuxième mi-temps, Servette a évolué de manière beaucoup plus offensive. Mais Otele a à nouveau pris le dessus sur Mall sur une frappe puissante pour sceller le score final à la 59e.

Après la trêve internationale, Servette se rendra dans l’Oberland bernois affronter Thoune, à nouveau leader du championnat après son succès 2-1 samedi à Saint-Gall.



Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville Ruben Vargas face à Ronald Araujo Image: KEYSTONE/EPA/RAUL CARO Le FC Barcelone a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga lors de la 8e journée. Les Catalans ont perdu 4-1 sur la pelouse du FC Séville, pour qui Ruben Vargas a donné un assist.

L'international suisse, remplacé à la 73e, a servi Romero pour le 2-0 à la 36e. Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 61e, avait ouvert le score par Sanchez sur penalty (13e). Les visiteurs ont réduit l'écart avant la pause par Rashford (45e). Lewandowski a ensuite manqué un penalty (76e) avant les réussites de Carmona (90e) et Adams (96e).

Le Barça, battu pour la première fois cette saison en championnat, accuse donc deux points de retard au classement sur son éternel rival Real Madrid.



Tadej Pogacar, évidemment Tadej Pogacar le plus fort une fois encore Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche. Le Slovène a de nouveau fait un numéro.

Le plus fort, c'est "Pogi". Une fois encore, le maître du cyclisme a réalisé une masterclass pour aller chercher un titre continental. Celui qui a remporté quatre Tour de France et deux titres de champion du monde consécutifs en 2024 et 2025 au Rwanda il y a une semaine a attaqué à 75 km de l'arrivée pour s'offrir sa 106e victoire chez les professionnels.

Comme bien souvent, celui qui se positionne de plus en plus comme le plus grand de son art, n'a pas attendu les derniers instants pour faire la différence. Non, Pogacar attaque de loin et constate ensuite les dégâts. Cette chevauchée solitaire rappelle celle des Strade Bianche de l'an passé où il avait filé seul à 81 km de la ligne. Deuxième, Remco Evenepoel a fait ce qu'il a pu en terminant juste sous les trente secondes. Le bronze est revenu au jeune talent français Paul Seixas (19 ans).



Genève sombre à Bienne Toni Rajala a passé un bel après-midi Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Genève-Servette a coulé à Bienne pour une journée dominicale à trois matches en National League. Les Aigles ont été battus 8-0 par les Seelandais.

Le 11-0 pris contre Lausanne n'était finalement pas un écueil sur le chemin des Grenat. A Bienne, Genève a de nouveau présenté le pire visage possible.

Lors de la déroute à Lausanne, les Genevois n'avaient montré aucun sentiment de révolte. Cette fois, malheureusement, c'est Noah Rod qui a décidé de "provoquer" quelque chose en administrant une charge à la tête de Linus Hultström. Après avoir visionné les images, les arbitres ont renvoyé le capitaine grenat sous la douche.

A ce moment-là, il y avait déjà 6-0 pour les Bernois avec notamment un triplé de Lias Andersson. Un autre attaquant a eu la chance d'en planter trois durant cette rencontre: Toni Rajala.

La question qui se pose maintenant c'est de savoir si Yorick Treille va survivre à ce second naufrage. Car au-delà du résultat, c'est le jeu et l'attitude genevoise qui interpelle.

Et à Genève, Ville Peltonen officie déjà comme assistant, ce qui pourrait faciliter la transition si les dirigeants genevois décidaient de limoger l'entraîneur français.



Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0 Un hat trick pour Theo Bair Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Lausanne-Sport a enfin renoué avec la victoire en Super League. Lors de la 8e journée, les Vaudois ont écrasé les Young Boys 5-0 à la Tuilière grâce notamment à un triplé de Theo Bair.

L'attaquant canadien a été le bourreau des Bernois avec un hat trick classique (6e/12e/47e). Depuis son arrivée, il n'avait pas encore marqué en championnat mais avait inscrit un but en Coupe et un autre en Conference League. Le solide avant-centre (1m94), prêté par Auxerre, est déjà en passe de conquérir les fans lausannois. Diakité (74e) et Butler-Oyedeji (78e) ont encore salé l'addition.

YB, qui aurait pris la tête en cas de victoire, est tombé de haut. Les hommes de Giorgio Contini ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Le LS n'avait pourtant plus gagné en championnat depuis le 27 juillet, un 3-2 contre Winterthour lors de la journée initiale.



George Russell remporte le GP de Singapour Une course souveraine pour George Russell Image: KEYSTONE/EPA/TOM WHITE Parti de la pole position, George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Singapour de manière souveraine. L'Anglais a célébré le cinquième succès de sa carrière en formule 1.

Russell s'était déjà imposé cette année à Montréal lors du GP du Canada, sur un circuit aux mêmes caractéristiques. Il a dominé la course d'un bout à l'autre, ne cédant le commandement que lors de son unique changement de pneus.

Le vainqueur a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri. Celui-ci a conservé la tête du championnat avec 22 points d'avance sur Norris et 63 sur Verstappen alors que six courses restent au programme. Une décision est déjà tombée: McLaren s'est assuré le titre des constructeurs pour la deuxième année consécutive.

Singapour n'a pas été favorable pour l'écurie suisse Sauber-Ferrari, dont les deux pilotes ont fini loin des meilleurs: Gabriel Bortoleto s'est classé 17e et Nico Hülkenberg 20e et dernier d'une épreuve qui n'a connu aucun abandon.

