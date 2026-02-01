Elfic sacré en SBL Cup ++ Xhaka toujours au repos

Super League: Lucerne arrache le match nul contre Saint-Gall Pius Dorn (à droite) et Lucerne se sont battus jusqu'au bout pour aller chercher l'égalisation. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a sauvé un point inespéré dimanche face à Saint-Gall, dans le cadre de la 22e journée de Super League. Menés 2-0 à domicile, les Lucernois sont revenus au score dans les dix dernières minutes.

Un doublé d'Alessandro Vogt (32e/68e), son quatrième de la saison en Super League, a mis les Brodeurs sur orbite, mais l'expulsion à la 74e d'Antonio Verinac - qui venait de remplacer Vogt -, a bouleversé la fin du match. Oscar Kabwit (86e) et Andrej Vasovic (90e+5) en ont profité pour aller chercher l'égalisation.

Ce match nul fait surtout les affaires du leader Thoune, qui garde 8 points d'avance sur Saint-Gall avant d'affronter Bâle dimanche après-midi (16h30). De son côté, Lucerne est toujours 10e, à 6 points du top 6.



Une 10e SBL Cup pour Elfic La joie des joueuses d'Elfic, qui ont offert à leur club la 10e SBL Cup de son histoire Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Elfic Fribourg a remporté dimanche la 10e SBL Cup de son histoire, la 10e en 11 ans et la sixième d'affilée. Les joueuses du coach Romain Gaspoz ont battu Nyon 99-93 en finale à Montreux/Clarens.

Battues par leurs grandes rivales nyonnaises en finale de la Coupe de Suisse puis en finale des play-off la saison dernière, les Elfes fribourgeoises ont donc repris la main sur la scène nationale. le BBC Nyon s'est pour sa part incliné pour la troisième fois en autant de finales disputées dans cette compétition.

Menées de 20 points (68-48) à la 24e, les Nyonnaises ont pourtant caressé l'espoir de détrôner les Fribourgeoises en SBL Cup également. Les protégées de Loan Morand sont ainsi revenues à hauteur de leurs adversaires à 2'30 de la fin (93-93). Mais Laure Margot (30 points dimanche) et ses coéquipières ont manqué leurs six derniers tirs, payant leur débauche d'énergie dans le "money time".

Un panier de Lana Wenger puis un lancer-franc de Julija Matic ont permis à Elfic de reprendre les commandes (96-93 à 1'49 du "buzzer"). Et la faute technique écopée par Keira Robinson à 9''6 de la fin a scellé l'issue de cette finale, les Elfes Koi Love (31 points, 12 rebonds) et Nia Clouden (30 points) ne tremblant pas sur la ligne des lancers-francs à cet instant crucial.



Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière Carlos Alcaraz est devenu dimanche le plus jeune joueur à remporter les quatre Majeurs Image: KEYSTONE/AP Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie, privant ainsi Novak Djokovic d'un historique 25e titre majeur et d'un 11e sacre à Melbourne.

Vainqueur 2-6 6-2 6-3 7-5 du Serbe en finale, l'Espagnol complète ainsi le Grand Chelem de carrière. Novak Djokovic s'incline, lui, pour la première fois au stade ultime de cette première levée du Grand Chelem.

Déjà sacré deux fois à New York (2022, 2025), à Wimbledon (2023, 2024) et à Roland-Garros (2024, 2025), Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans et 272 jours le plus jeune joueur de l'histoire à s'adjuger les quatre trophées majeurs du tennis. Il améliore le record établi en 1938 par Donald Budge, qui avait 22 ans et 363 jours lorsqu'il a accompli cet exploit.

Phénomène de précocité, "Carlitos" fait ainsi mieux que les membres du "Big Three". Rafael Nadal avait ainsi déjà fêté ses 24 ans lorsqu'il avait réalisé le Grand Chelem de carrière, en 2010 à New York. Roger Federer avait près de 28 ans quand il avait enfin triomphé à Roland-Garros (en 2009), et Novak Djokovic avait 29 ans et quelques jours à l'heure de son premier sacre parisien.

Malmené dans un premier set où Novak Djokovic a évolué à un niveau stratosphérique, Carlos Alcaraz a su élever le curseur dès l'entame de la deuxième manche pour aller chercher son septième titre majeur en huit finales disputées à ce niveau. Il améliore d'ailleurs un autre record: avant lui, Björn Borg était le plus jeune joueur à conquérir un septième Grand Chelem (à 23 ans et 4 jours).

Djoko n'a rien lâché, mais... Largement dominé dans un deuxième set à sens unique, Novak Djokovic s'est accordé une pause de cinq minutes au vestiaire avant d'entamer la troisième manche. Mais le Serbe de 38 ans n'est pas parvenu à dérégler la mécanique ibère. Carlos Alcaraz a signé le break décisif à 2-2 dans ce troisième set pour prendre définitivement l'ascendant sur un Novak Djokovic moins en jambes.

Inoxydable, Novak Djokovic n'a rien lâché, conscient qu'il s'agissait peut-être de sa dernière opportunité de décrocher ce 25e Majeur. Nole a ainsi effacé les six balles de break auxquelles il a fait face dans le deuxième jeu de la troisième manche, se procurant même une opportunité inespérée à la relance à 4-4. Mais Carlos Alcaraz a su serrer sa garde pour triompher après 3h02 de jeu.



Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier Franjo von Allmen a sorti le grand jeu dimanche Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Franjo von Allmen a fait le plein de confiance à six jours de la descente olympique de Bormio. Le Bernois a triomphé pour la deuxième année consécutive en descente à Crans-Montana.

Le champion du monde en titre de la discipline-reine a même survolé les débats sur la Nationale, marquant les esprits sous un beau soleil. Il s'est imposé avec une marge colossale de 0''65 sur l'Italien Dominik Paris (2e), l'Américain Ryan Cochran-Siegle complétant le podium à 0''70.

Cette victoire est "seulement" la cinquième pour Franjo von Allmen sur le Cirque blanc, la quatrième en descente et la deuxième de la saison après Val Gardena. Le Bernois de 24 ans restait sur une décevante 16e place sur la Streif à Kitzbühel. Il a parfaitement rectifié le tir avant le rendez-vous olympique.

Auteurs d'un triplé l'an dernier en descente à Crans-Montana, les Suisses n'ont pas fait aussi bien cette fois-ci. Deuxième en 2025, Marco Odermatt doit se contenter d'une 4e place (à 0''79). Mais le Nidwaldien reste largement en tête de la Coupe du monde de descente, où il compte 115 points de plus que son dauphin Franjo von Allmen.

Alexis Monney, qui avait complété le podium en 2025 sur la piste des Mondiaux 2027, a pour sa part terminé 10e à 1''06. Le Fribourgeois a perdu beaucoup trop de temps sur le haut du parcours pour espérer une issue plus favorable. Il a même été devancé par Lars Rösti (6e à 0''90) et Alessio Miggiano (8e à 0''93).

Cinq Suisses au total figurent dans le Top 15 de cette sixième descente de l'hiver. Livio Hiltbrand a en effet obtenu une belle 13e place avec le dossard 33 (à 1''44). Parti avec le dossard 1, le Bagnard Justin Murisier s'est quant à lui classé 16e à 1''54, à égalité avec le Zurichois Niels Hintermann.



Granit Xhaka toujours au repos forcé Granit Xhaka devrait manquer au moins les deux prochains matches de Sunderland Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Sunderland doit toujours composer sans Granit Xhaka en Premier League. Comme l'a annoncé samedi le promu, l'état de santé du capitaine de l'équipe de Suisse sera réévalué dans une semaine.

Avant le match à domicile de lundi contre Burnley, l'entraîneur Régis Le Bris a expliqué que son milieu de terrain allait mieux mais qu'il n'était pas encore prêt à revenir sur le terrain. Le Français estime qu'il devra se passer de lui pendant encore environ trois semaines.

Granit Xhaka s'est blessé à une cheville à la mi-janvier contre Crystal Palace, ce qui l'oblige depuis à rester sur la touche. Il manquera donc probablement les retrouvailles avec son ancien club, Arsenal. Le week-end prochain, Sunderland se rendra en effet chez le leader.



Une 7e victoire en 9 matches pour Houston Alperen Sengun (28) et les Rockets ont battu Dallas samedi Image: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith Houston a cueilli samedi son 30e succès de la saison en 47 parties, le septième dans ses neuf derniers matches. Clint Capela et les Rockets se sont imposés 111-107 à domicile face à Dallas.

C'est Amen Thompson qui a mené Houston à la victoire. L'ailier a cumulé 21 points, 9 passes décisives et 8 rebonds, l'intérieur turc Alperen Sengun réussissant quant à lui 14 points et 14 rebonds. Clint Capela a pour sa part inscrit 6 points, ajoutant 4 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet.

Le grand homme du match fut néanmoins le "rookie" de Dallas Cooper Flagg. Le no 1 de la draft 2025 s'est fait l'auteur de 34 points, 12 rebonds et 5 assists, deux jours après avoir battu le record de points pour un "teenager" (49 face à Charlotte). Mais il a raté un tir crucial à 25'' de la fin, alors que le score était de 109-107.



Un 200e but décisif pour Josi, Suter et Kurashev de retour Roman Josi (à droite) est félicité par Adam Wilsby après avoir inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/AP/John Munson Roman Josi s'est montré décisif samedi en NHL. Le capitaine de Nashville a donné la victoire aux Predators face aux New York Islanders en marquant son 200e but en saison régulière.

Pius Suter et Philipp Kurashev ont eux fait leur retour après plus d'un mois d'absence sur blessure, juste avant les JO de Milan-Cortina.

Menés 2-0 après 5'57 puis 3-2 à la 28e, les Predators ont renversé les Islanders à New York grâce notamment à un doublé de Filip Forsberg, lequel a été désigné première étoile du match. La deuxième est revenue à Roman Josi, qui a signé un assist sur le 2-1 du Suédois à la 10e minute avant d'inscrire le 4-3.

Le défenseur bernois a débloqué la situation d'un tir du poignet à 1'14 de la fin du temps réglementaire, après avoir donné le tournis à la défense des Isles, pour sa 10e réussite dans cet exercice 2025/26 (33 points au total) et la 200e en 1004 matches de saison régulière. Les Predators restaient sur trois défaites d'affilée.

"C'est une grande victoire pour nous", a déclaré Josi, cité sur le site internet de la NHL. "Ils ont démarré fort et nous ont mis beaucoup de pression, ils ont pris l'avantage, mais nous avons réussi à revenir au score grâce à deux buts importants. Après cela, je pense que nous avons trouvé notre rythme."

Un deuxième Suisse a trouvé le chemin des filets samedi, mais en vain. Timo Meier a marqué l'unique but des Devils, qui se sont inclinés 4-1 à Ottawa, pour mettre fin à une disette personnelle de six matches. Malade et incertain, Nico Hischier a également été aligné par New Jersey, tout comme Jonas Siegenthaler.

Un assist pour Suter La soirée a aussi été marquée côté suisse par les retours de Pius Suter et Philipp Kurashev. Le centre zurichois de St. Louis, qui n'avait plus joué depuis le 27 décembre (15 matches manqués) en raison d'une blessure à une cheville, a même été crédité d'un assist dans un match perdu 5-3 par les Blues face à Columbus.

Philipp Kurashev est quant à lui resté "muet" pour sa première apparition depuis le 13 décembre. L'attaquant bernois de San Jose, qui a raté 19 matches, a également connu la défaite samedi. Les Sharks se sont en effet inclinés 3-2 sur la glace de Calgary, qui a mis fin à une série de cinq revers.



Abplanalb: "Malorie Blanc a réalisé une superbe course" Stefan Abplanalp n'a pas tari d'éloges sur le succès de sa protégée Malorie Blanc, le premier depuis son retour en tant qu'entraîneur de l'équipe de Suisse féminine de vitesse en avril 2025.

Celle-ci était sevrée de victoire depuis celle de Lara Gut-Behrami lors du super-G des finales de Sun Valley en mars dernier.

"C'est une super histoire pour Malorie que de remporter sa première course de Coupe du monde à la maison, ici à Crans-Montana! Elle a montré qu'elle pouvait gagner, même s'il ne faut pas attendre cela de sa part à chaque course", s'est exclamé d'entrée le Bernois après la victoire de la skieuse d'Ayent au super-G de Crans-Montana.

"Malo" lancée vers Cortina "C'est bien sûr une belle récompense aussi pour tout le travail du staff, des entraîneurs, du serviceman... En fait, pour toutes celles et ceux qui ont participé à obtenir ce fantastique résultat", a-t-il poursuivi, tout en calmant les ardeurs: "Cela fait du bien à toute l'équipe, mais il est très important que nous gardions les pieds sur terre malgré la joie que nous avons ressentie."

Car même si Malorie Blanc peut désormais nourrir des ambitions légitimes pour les Mondiaux de l'an prochain qui se dérouleront sur cette même piste, l'objectif actuel est olympique. "Dès demain (dimanche), nous devons nous remettre à travailler durement. +Malo+ doit maintenant continuer sur sa lancée vers les courses olympiques de Cortina", a confirmé Abplanalp.

"Travailler sans tomber dans l'euphorie" "Du côté des coaches, nous devons réussir à nouveau à faire en sorte de reproduire à Cortina ce qui nous a permis de l'emporter aujourd'hui (samedi). Continuer à travailler sereinement sans tomber dans l'euphorie, c'est le plus important", a martelé le Bernois.

Sur la performance du jour de la Valaisanne, Stefan Abplanalp n'a pas été avare en compliments: "Malorie a su garder du rythme tout au long de la course, ce qui lui a permis de faire la différence dans une partie basse moins technique. Pour l'emporter aujourd'hui, il fallait combiner les longues courbes, les parties de glisse et garder une certaine finesse, ce qu'elle a parfaitement exécuté".

Au vu de la performance collective des Suissesses depuis le début de la saison, l'entraîneur a admis que cette victoire pouvait "surprendre". "Pourtant, vous (ndlr: les journalistes) et toute l'équipe d'entraîneurs ont cru en elle, n'est-ce pas ? C'est évident, et aujourd'hui (samedi), elle en était encore plus consciente: si elle réussissait une course où tout se passait bien, elle pouvait gagner", s'est-il félicité.



Numa Lavanchy: "Ça aurait été cruel de perdre 3-2" Numa Lavanchy s'est illustré comme rarement samedi lors du spectaculaire derby du Rhône (3-3). Le défenseur du FC Sion aurait trouvé "cruel" que son équipe rendre bredouille du Stade de Genève.

"Ça aurait été cruel de perdre 3-2", a estimé le latéral droit lors de son passage en zone mixte, quelques minutes après la fin de match folle qui l'a vu offrir le 3-3 à son jeune coéquipier Winsley Boteli. "C'était un derby engagé, qui aurait pu basculer des deux côtés et à la fin c'est 3-3. Je pense que c'est un point mérité."

Décisif sur l'ouverture du score à la 5e minute - son centre-tir fut dévié par Steve Rouiller dans le filet servettien -, Numa Lavanchy a aussi marqué son premier but et délivré son premier assist de la saison en deuxième période. Ses deux contributions sont intervenues après un ajustement tactique payant de son entraîneur Didier Tholot.

En passant d'un 4-3-2-1 à un 4-3-3, le technicien français a replacé Lavanchy dans un rôle plus offensif de piston. "C'est un poste que j'apprécie: tu pars de moins loin donc tu es plus facilement dans la surface adverse", a commenté l'intéressé, "très content" d'avoir fait trembler les filets après la pause d'une belle reprise de volée.

"Prendre le 3-1 nous aurait tués" "Après le 1-0, on a connu un gros passage à vide: Servette s'est crée des occasions, Servette a pris confiance, Servette a marqué, Servette a mis le 2-1", a retracé le Vaudois d'origine. "On a fait le dos rond jusqu'à la mi-temps, il ne fallait surtout pas prendre ce 3-1 qui nous aurait +tués+."

Les Grenat en étaient proches, du 3-1, mais Lilian Njoh a notamment raté une grosse occasion à la 44e. "Ensuite, le momentum a changé de camp, on a égalisé et on était sans doute plus proches du 3-2 que Servette", a poursuivi Numa Lavanchy, avec une certaine lucidité: sans deux exploits de Joël Mall autour de la 75e, Sion aurait pu mettre un sacré coup sur la tête du SFC.

Ce sont les Sédunois qui l'ont pris, ce coup, avec le 3-2 d'Ablie Jallow à la 85e. Les joueurs de Didier Tholot ont toutefois fait preuve de belles ressources pour marquer dans le temps additionnel, comme ils l'avaient fait à Lucerne il y a quelque mois (aussi 3-3) ou même lors du premier match de la saison à Zurich (victoire 3-2, avec une réussite tardive de... Boteli).

"C'est important dans une saison de se raccrocher à des scénarios qu'on a déjà connus", a expliqué Lavanchy. "Au final, au vu du scénario, on peut dire qu'on est contents avec ce point." Un point qui pourrait bien compter dans la lutte pour le top 6 et la participation au "Championship Group".



Face à Alcaraz, Djokovic touche son rêve du doigt Novak Djokovic n'a plus qu'un match à gagner à l'Open d'Australie dimanche pour réaliser son rêve de décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Il doit rééditer un exploit: battre Carlos Alcaraz.

Vendredi soir dans la clameur de "la plus belle soirée en terme de soutien public" qu'il a selon lui vécue à Melbourne, le décuple vainqueur du tournoi disait se souvenir de son triomphe en 2012 en finale contre Rafael Nadal (victoire en 5 sets et 5h53).

Mais ce n'était que la demi-finale et il lui reste la finale. Et cet ultime défi, avec une telle pression psychologique, le "Djoker" en a déjà vécu un comparable: sa finale de l'US Open 2021 lorsqu'il n'était plus qu'à trois sets de réaliser le Grand Chelem après avoir déjà remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

A Flushing Meadows, Djokovic s'était effondré et avait cédé en trois petits sets et sans grande résistance face à Daniil Medvedev qui avait ainsi remporté son premier - et unique à ce jour - Majeur.

Cette fois, il affrontera le no 1 mondial, cette seconde face de l'hydre à deux têtes qui terrifie depuis 2024 le circuit mondial. "J'espère avoir assez d'énergie pour me battre pied à pied et après, que Dieu décide...", a confié le natif de Belgrade après avoir vaincu Sinner. Depuis qu'il a remporté son 24e Majeur à l'US Open en 2023, Djokovic a été privé d'un 25e par Alcaraz déjà deux fois à Wimbledon en 2023 et 2024 et l'Espagnol lui a barré la route également en demi-finale à l'US Open en 2025.

Incomparable expérience Outre son incomparable expérience - il jouera sa 38e finale en Grand Chelem, sa 11e à Melbourne où il a gagné les 10 autres - le Serbe pourra compter sur ce mental qu'il s'est forgé au cours de deux décennies à vouloir supplanter ses grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal.

S'il les a largement dépassés en matière de statistiques, il lui manque à jamais le capital sympathie dont jouissent encore à ce jour les deux autres. Alors il puise des forces dans cet antagonisme, ce manque de reconnaissance dont il estime pâtir. "J'ai vu qu'il y avait un paquet d'experts qui, tout d'un coup, souhaitaient que je prenne ma retraite (...) Ils m'ont donné de la motivation pour leur donner tort", soulignait-il aux petites heures de samedi.

Comme si les étoiles devaient s'aligner pour lui à Melbourne, il a bénéficié du forfait de Jakub Mensik avant les 8es et de l'abandon de Lorenzo Musetti qui lui donnait une leçon en quarts. Si bien que son capital physique, désormais sa plus grande faiblesse, a été préservé.

Le poids des années "Il faut voir comment nous aurons récupéré physiquement tous les deux parce que lui aussi il a eu un gros match. Mais il a 15-16 ans de moins que moi...", rappelait le Serbe. Alcaraz a effectivement dû puiser au plus profond de ses réserves pour se défaire d'Alexander Zverev.

Après avoir surmonté des douleurs aux jambes qui l'ont quasiment empêché de bouger pendant plus d'une heure, l'Espagnol s'est défait de l'Allemand en 5h27, cinq sets et trois tie-breaks. Il a vraisemblablement bénéficié du manque de mordant de son adversaire qui de son propre aveu n'a pas été assez incisif alors qu'Alcaraz était en perdition.

Malgré tout, l'Espagnol sera bien là pour sa première finale à Melbourne où il vise le dernier trophée du Grand Chelem qui manque à sa collection (après deux Roland-Garros en 2024 et 2025, deux Wimbledon en 2023 et 2024, et deux US Open en 2022 et 2025).

"D'un point de vue biologique, il lui sera un peu plus facile de récupérer que moi", prédisait Djokovic. A 22 ans et 272 jours, Alcaraz pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire à décrocher un titre dans chacun des quatre Majeurs. A 38 ans et 255 jours, Djokovic sera le plus âgé finaliste en Grand Chelem et visera le record absolu et inconcevable - sauf pour lui - de 25 Majeurs. "Lui comme moi, c'est une page d'histoire que nous écrivons à chaque fois que nous jouons", relevait l'aîné.



Crans-Montana: les Suisses favoris, mais sous pression Les descendeurs suisses seront sous pression dimanche à Crans-Montana. Parce que l'an dernier, Franjo von Allmen avait battu Marco Odermatt et Alexis Monney pour un superbe triplé.

L'année passée, les trois mousquetaires helvétiques avaient ressenti l'esprit de 1987 en trustant les trois places sur le podium en descente et en réalisant le doublé en Super-G avec Odermatt devant Monney.

Le seul entraînement disputé samedi matin n'a pas permis d'y voir franchement plus clair. Meilleur Suisse, Alexis Monney a pris la 5e place. Largement en tête après les deux premiers temps intermédiaires, Franjo von Allmen a reculé pour échouer au 18e rang à 1''64 de Mattia Casse. Mais nul doute que le Bernois jouera la gagne et tentera de défendre son titre.

29e à plus de deux secondes, Marco Odermatt n'a pas forcé son talent. On sait bien que le boss de la Coupe du monde luttera pour la victoire sur cette Nationale qui lui convient bien.

Mais pour tous les skieurs, cette descente intervient moins d'une semaine avant le grand rendez-vous de l'hiver à Bormio samedi prochain pour la course olympique sur la Stelvio. Il s'agira donc de ne pas trop perdre d'influx.



Super League: pas de sixième succès de suite pour Lugano La joie de Samuel Krasniqi après son but Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Lugano n'a pas signé un sixième succès de suite en championnat. Les bianconeri ont été tenus en échec 1-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 22e journée.

Après avoir touché le poteau dès la 7e par Behrens, les Tessinois ont renforcé leur domination à la reprise face à un adversaire bien timide offensivement malgré les débuts de Michael Frey. Lugano a manqué plusieurs occasions avant que Steffen ne puisse enfin concrétiser (62e). Après cette réussite, les visiteurs ont été proches d'un deuxième but.

GC s'est rebellé dans les dernières minutes. Saipi a sauvé sur un coup franc de Jensen (81e) avant que, dans la foulée, Diaby n'ajuste de la tête le poteau bianconero. Krasniqi a ponctué cette bonne phase des Sauterelles en égalisant à la 85e.



Lugano domine Genève-Servette et grimpe au 3e rang A terre, Jiri Sekac est félicité par Giovanni Morini après avoir inscrit le 2-1 luganais Image: KEYSTONE/Samuel Golay Lugano a dominé Genève-Servette 5-1 dans le choc de la soirée de samedi en National League. Les Tessinois, qui grimpent au 3e rang, se sont ainsi assuré a minima une place en play-in.

Ce duel entre deux équipes ayant subi trois défaites dans leurs quatre précédentes sorties s'est joué au troisième tiers. Plus réaliste, Lugano a marqué à deux reprises en supériorité numérique grâce à Jiri Sekac (43e, 2-1) et Dario Simion (57e, 4-1). Le GSHC est pour sa part resté "muet" en deux "powerplays".

Les espoirs des hommes de Ville Peltonen se sont envolés lorsque Simion a marqué le 3-1 à la 50e. A noter que Mirco Müller a également signé un doublé. Le défenseur a profité d'une sortie hasardeuse de Stéphane Charlin pour ouvrir la marque dans une cage vide (19e) avant de sceller le score à la 60e alors que le gardien du GSHC avait cédé sa place à un sixième joueur de champ.

Genève-Servette, qui avait égalisé à 1-1 sur une réussite de Simas Ignatavicius (30e), boucle ainsi sa dernière semaine avant la pause olympique en n'ayant glané qu'un point - lundi face à Ambri - en trois matches. Mais les Grenat restent solidement installés dans le Top 6, avec 10 longueurs d'avance sur le 7e Rapperswil-Jona.

Le "Z" battu par Zoug Lugano a donc dépassé les Zurich Lions, doubles tenants du titre, qui se sont inclinés 4-2 à domicile face à Zoug dans le même temps. L'EVZ, qui restait sur deux défaites, a fait la différence grâce à un triplé de Jan Kovar. Mené 3-0 à la 48e, le "Z" a réagi par un doublé de Sven Andrighetto, en vain.

Le dernier match de la soirée a vu Langnau dominer Ambri-Piotta 5-3 pour mettre fin à une série de quatre défaites. Les Tigers, dont la participation à la Coupe Spengler 2026 a été officialisée juste avant cette partie, ont forcé la décision en marquant trois buts entre les 45e et 49e minutes pour faire passer le score de 2-2 à 5-2.



Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper Remy Bertola disputera dimanche la finale du Challenger de Quimper Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Remy Bertola (ATP 254) disputera dimanche la finale du relevé Challenger 125 de Quimper, une épreuve dotée de plus de 200'000 euros.

Le Tessinois s'est imposé 6-4 6-1 samedi dans la demi-finale 100% suisse qui l'opposait à Marc-Andrea Hüsler (ATP 253).

Tombeur du 69e mondial Adrian Mannarino au 1er tour en Bretagne, Remy Bertola n'a pas perdu le moindre set depuis le début de la semaine. Il a mis moins d'une heure à se débarrasser du gaucher zurichois Marc-Andrea Hüsler samedi.

Le Tessinois de 27 ans affrontera le Français Luca van Assche (ATP 165) dimanche en finale. Assuré de grimper jusqu'à la 212e place mondiale (ce qui constituera son meilleur classement), il disputera sa première finale en simple sur le circuit Challenger. Il se retrouvera aux alentours de la 185e place s'il triomphe.

