Encore un échec pour le PSG ++ Une belle première pour Christen

Le LHC "veut aller plus loin", un "rêve inabouti" pour Bykov Andreï Bykov a été longuement honoré par le public fribourgeois après l'élimination de Gottéron. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après avoir éliminé Fribourg en demi-finale, Lausanne veut désormais aller jusqu'au bout et remporter le titre. "Ca ne fait que commencer, on a envie d'aller plus loin", a déclaré Damien Riat. "Pour l'instant, on est dans notre bulle et on est très concentré. Peut-être qu'on réalisera plus tard ce qu'on est en train de faire", a ajouté l'attaquant du LHC devant les médias. Du côté de Fribourg, la mine est basse. "C'est dur, il y a beaucoup de frustration et de déception. Ce n'est ni ce qu'on voulait, ni ce que les Fribourgeois voulaient", a déclaré Nathan Marchon. "C'était une série intense, serrée, et ça s'est joué à peu de choses. On a pas réussi à être bon dans les moments clés." Andreï Bykov, qui a vécu son dernier match sous le maillot des Dragons parle lui de son "rêve inabouti" d'apporter un premier titre à Fribourg. "J'aurais aimé marquer l'histoire de ce club autrement", a-t-il lâché. "On voulait faire quelque chose de bien. Il y avait beaucoup d'attentes et j'ai l'impression qu'on a déçu beaucoup de monde ce soir", a confié le no 89, qui va désormais ranger ses patins de hockeyeur professionnel.

Le PSG et le Borussia Dortmund battus Gianluigi Donnarumma coupable sur 2 des 3 buts catalans... Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Paris n’y arrive toujours pas ! Battu 3-2 au Parc des Princes par le FC Barcelone, le PSG risque bien de connaître mardi prochain en Catalogne une désillusion de plus en Ligue des Champions. Trahi à la fois par un collectif toujours aussi déficient et par des erreurs individuelles, notamment celles d’un Gianluigi Donnarumma coupable sur deux des trois buts adverses, le PSG est condamné presque à un impossible exploit au match retour. Sept ans après la remontada, l’histoire risque bien de s’écrire toujours aussi tristement pour les Parisiens. Même s’il n’a pas fait tout juste et si un ancien de la maison en la personne d’Ousmane Dembélé a bien failli le battre à lui tout seul, le FC Barcelone mérite sa victoire dans ce match aller. Avec un joueur de 17 ans – Pau Cubarsi – titularisé en défense centrale et un autre de 16 ans – Lamine Yamal – aligné en attaque, la composition du onze de base de Xavi fut presque un défi contre tous les standards. Mais il a maîtrisé en grande partie cette rencontre avant que le coaching de l’entraîneur ne s’avère décisif avec les introductions de Pedri, passeur sur le 2-2 de Rafinha, et d’Andreas Christensen, auteur du 3-2 aur un corner qui a vu Donnarumma resté pétrifié sur sa ligne comme un junior apeuré. Funeste erreur de Gregor Kobel Au Mertopolitano de Madrid, Gregor Kobel a, comme l'Italien, traversé l’une des pires soirées de sa carrière. Le portier zurichois endosse, en effet, une très grande part de responsabilité dans la défaite du 2-1 du Borussia Dortmund face à un Atlético Madrid plus clinique que jamais. Son erreur à la relance de la 4e minute qui a amené l’ouverture du score de Rodrigo De Paul est impardonnable. Mené trop tôt au score en raison du péché de gourmandise de son gardien, le Borussia Dortmund a livré un match qui fut celui de toutes les frustrations jusqu'à la réussite de Sebastian Haller à la 81e. Une erreur cette fois de son Champion du monde Mats Hummels sur le 2-0 de Lino le plaçait dans une situation désespérée. Mais sorti du banc à l'heure de jeu, Haller inscrivait le but del l'espoir qui laisse aux Allemands une chance de se qualifier mardi prochain. Et à Gregor Kobel de se racheter...

Le Lausanne HC élimine Fribourg-Gottéron La fameuse remontada entre le Barça et le PSG en 2017 Image: KEYSTONE/EPA EFE/QUIQUE GARCIA Le Lausanne HC disputera la première finale de National League de son histoire ! A Fribourg, les Lions ont aligné une quatrième victoire de rang (4-2) pour éliminer les Dragons. Fribourg-Gottéron avait pourtant entamé ce cinquième acte comme il n'avait pas su le faire jusqu'à présent dans cette série: en ouvrant le score. A la 3e minute de jeu, Killian Mottet a soulagé les supporters fribourgeois en reprenant victorieusement un service précis de Julien Sprunger. Mais ce soulagement s'est rapidement transformé en inquiétude, puis en désarroi, lorsque les Lions sont revenus des vestiaires avec une fougue que les Fribourgeois n'ont pas su contenir. Après un essai d'Andrea Glauser renvoyé par le poteau (21e), Lawrence Pilut a égalisé d'un tir de la ligne bleue (22e). Le but de l'espoir Le momentum dans son camp, le LHC en a profité pour prendre les devants par l'intermédiaire de Damien Riat, qui a placé sa reprise au-dessus de la jambière de Reto Berra (32e). A la toute fin d'un jeu de puissance, le portier fribourgeois s'est ensuite laissé surprendre près de son poteau par Jiri Sekac (41e), qui a poussé les locaux au bord du gouffre. Ces derniers ont tout tenté dans l'ultime période pour prolonger l'aventure. Marcus Sörensen a bien marqué le but de l'espoir en supériorité numérique (49e), mais Sekac a scellé la qualification des Lausannois dans la cage vide (59e). Pour Gottéron cette sortie de route laisse un goût amer. Elle coïncide également avec la fin de la carrière d'Andreï Bykov, qui n'apportera pas de premier titre de champion de Suisse à Fribourg. Lausanne disputera de son côté la première finale de son histoire. Elle débutera mardi 16 avril à Zurich, contre une équipe encore invaincue depuis le début des play-off.

Procédure ouverte contre le gardien de l'équipe de Suisse Nikola Portner contrôlé positif. Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Nikola Portner traverse une tempête. Le gardien de l’équipe de Suisse et de Magdebourg est soupçonné de dopage. Il a fait l’objet d’un contrôle positif. Ecarté par son club durant le temps de la procédure, Nikola Portner a affirmé son innocence sur les réseaux sociaux. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour démontrer que je n’ai pas enfreint les règles", écrit-il. Agé de 31 ans, Nikoka Portner est sous contrat jusqu’en 2027 avec Magdebourg.

Une belle première pour Jan Christen Jan Christen: une première victoire dans les rangs professionnels. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Jan Christen a enlevé la deuxième étape du Tour des Abruzzes. L'Agrovien a, ainsi, fêté à 19 ans sa première victoire dans les rangs professionnels. Parfaitement soutenu par ses coéquipiers de l'équipe UAE, Jan Christen a porté son effort dans la descente de l'ultime difficulté de la journée pour faire coup double. Il endosse, en effet, le maillot de leader de cette course de l'Euro Tour avant les deux dernières étapes. Il devance le Kazakh Alexei Luzeko de 20'' au général. Le Valaisan Sébastian Reichenbach est quatrième à 26'', le Jurassien Yannis Voisard cinquième également à 26''.

Masters 1000 de Monte-Carlo: le tenant du titre éliminé Andrey Rublev ne conservera pas son titre à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Russe Andrey Rublev (ATP 6) a été sorti dès son entrée dans le Masters 1000 de Monte-Carlo. Au 2e tour, le tenant du titre a été battu 6-4 6-4 par l'Australien Alexei Popyrin (ATP 46). Alors que Rublev a eu deux balles de break pour se détacher 2-0, c'est Popyrin qui a pris le service de son adversaire le premier pour mener 3-1. A 5-3, le Russe a sauvé deux balles de set sur son service, puis encore une sur le service de son adversaire avant de s'incliner sur la quatrième. Dans la manche suivante, Popyrin a réussi le break décisif pour mener 5-4 et servir pour le match. Rublev a une balle pour revenir à 5-5 mais l'a mise dans le filet. Dans la foulée, Popyrin s'est offert une balle de match et il s'est imposé sur une nouvelle faute directe du Russe.

Marco Schällibaum nouvel entraîneur des Grasshoppers Marco Schällibaum doit sauver son club de coeur de la relégation. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La mission de sauver les Grasshoppers revient au soldat Marco Schällibaum. Ancien joueur du club, le Zurichois succède à Bruno Berner, limogé mardi au surlendemain d’une défaite 3-2 à Yverdon. Après son renvoi bien inattendu à Yverdon l’automne dernier, Marco Schällibaum rebondit aux Grasshoppers qu’il dirigera pour la première fois. "Avec son expérience, sa personnalité et son rayonnement, Marco Schällibaum remettra l’équipe sur les bons rails, indique le directeur sportif Stephan Schwarz. Je suis convaincu que l’équipe va se maintenir." Les nouveaux dirigeants des Grasshoppers ont fait le choix de la sagesse avec l’engagement d’un enfant du club. Comme joueur, Marco Schällibaum avait remporté trois titres et une Coupe de Suisse avec les Grasshoppers. A 62 ans, il peut croire que ce retour aux sources lui permettra en quelque sorte de boucler la boucle. "Nous sommes devant un immense défi", rappelle toutefois le nouvel homme fort des Grasshoppers.

C'est fini pour New Jersey Nico Hischier à la lutte avec l'ex-pigiste du CP Berne John Tavares. Le capitaine des Devils a tout tenté pour maintenir son équipe à flot. Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun La messe est dite pour New Jersey ! Battus 5-2 par Toronto sur leur glace malgré un but magnifique de Nico Hischier, les Devils sont éliminés de la course aux play-off. Malgré la 27e réussite – un petit bijou – et la 38e passe décisive de Nico Hischier qui leur ont permis de mener 2-1, les Devils ont concédé une 42e défaite, celle de trop. Auteur de son 66e but de la saison pour le 4-2, l’ancien joueur des Zurich Lions Auston Matthews a obtenu la première étoile. Patrick Fischer pourra donc compter en principe sur les services de Nico Hischier, de Timo Meier, de Jonas Siegenthaler et d’Akira Schmid, qui a été rappelé comme backup de Jake Allen mardi, pour défendre les couleurs de l’équipe de Suisse le mois prochain au Championnat du monde en République tchèque. En revanche, le sélectionneur devra sans doute composer sans Roman Josi. Nashville a, en effet, assuré sa place pour les séries finales qu’ils n’avait pas disputées la saison dernière. Sur leur glace, les Predators se sont inclinés 4-3 en prolongation face à Winnipeg, toujours privé de Nino Niederreiter. Troisième étoile du match, Roman Josi a délivré deux assists pour atteindre le seuil des 80 points (21 buts/59 assists).

Les Hawks tombent après deux prolongations Une soirée difficile pour Clint Capela. Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Troisième défaite de rang pour Atlanta et Clint Capela ! Battus par Dallas et par Denver, les Hawks se sont inclinés 117-111 à domicile devant Miami après... deux prolongations. Cette défaite sur le fil est rageante dans la mesure où elle ne permet pas à Atlanta de revenir sur Chicago au classement. Dixièmes de la Conférence Est, les Hawks accusent une victoire de retard sur les Bulls qu’ils affronteront en play-in. Dejounte Murray a raté un tir au buzzer de la première prolongation qui aurait permis à Atlanta de l’emporter. S’il a eu beau dominé les airs avec ses 11 rebonds, Clint Capela n’a pas été à la fête. Le Genevois n’a, en effet, inscrit que 6 points pour accuser un différentiel de -11.

Suisse - Finland en quart de finale Une nouveau but mais une défaite de plus pour Lara Stalder. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a bouclé sa phase de poules au Championnat du monde d'Utica sur une défaite cuisante. Elle s'est inclinée 6-1 devant la République tchèque. La formation de Colin Muller a tenu le choc pendant plus de 30 minutes grâce notamment au 1-1 de Lara Stalder à la 17e avant les deux buts tchèques aux 35e et 36e qui ont scellé le destin de cette rencontre. Une rencontre heureusement sans enjeu pour la Suisse qui était assurée avant même le début du tournoi de sa présence en quart de finale en raison de son appartenance au groupe A. Jeudi en quart de finale, la Suisse affrontera la Finlande qui l'a battue 5-2 mardi.

Fribourg-Gottéron doit se rebiffer Au pied du mur, Fribourg doit impérativement s'imposer mercredi soir à domicile lors de l'acte V de sa demi-finale contre Lausanne. Menés 3-1, les Dragons n'ont pas d'autre choix. Comme le dit l'entraîneur-assistant fribourgeois Pat Emond, "Nous allons au-devant de trois matches VII". La donne est en effet on ne peut plus simple pour les joueurs de Christian Dubé. Et avec deux rencontres programmées à domicile, les Dragons ont raison de croire en leurs chances. Mais en termes de chance, c'est davantage Lausanne qui semble ne pas en manquer au cours de cette série, avec plusieurs décisions arbitrales malheureuses qui ont péjoré Sprunger & Cie. Dans les rangs vaudois, la confiance est au beau fixe après trois succès consécutifs et la perspective de disputer une première finale de National League en 102 ans d'existence. Les Lions peuvent s'appuyer sur un effectif solide et sur plusieurs individualités capables de marquer. A Fribourg, l'apathie du power-play ainsi que la peine qu'ont certains leaders offensifs à trouver la faille pèsent sur le moral des troupes. Des attaquants comme Marcus Sörensen, Lucas Wallmark, Chris DiDomenico ou encore Jacob de la Rose doivent apporter plus. Constat identique au niveau des joueurs suisses. Ancien portier de Fribourg la saison passée, Connor Hughes remporte pour l'heure son duel à distance avec son ancien coéquipier et mentor, Reto Berra. En cas de victoire fribourgeoise, la série se prolongerait vendredi à Lausanne pour un sixième acte. Si le LHC s'impose mercredi, les Vaudois rejoindraient Zurich pour un duel de Lions dès mardi prochain.

Paris retrouve son grand rival barcelonais Le PSG reçoit mercredi Barcelone, en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Un nouvel épisode d'une rivalité devenue emblématique face à un adversaire responsable, un soir de "remontada" en 2017, d'une des plus grandes désillusions de son histoire européenne. Avec la perspective d'affronter l'Atlético Madrid ou Dortmund en demi-finale, des adversaires a priori à la portée du PSG, atteindre la finale n'est plus du tout impensable. Mais le premier obstacle n'est autre que le Barça, l'un des clubs les plus titrés de la compétition avec cinq sacres, et un ennemi intime du club de la capitale. La fameuse "remontada" du 8 mars 2017, quand le PSG avait été renversé 6-1 au retour en huitièmes de finale après l'avoir emporté 4-0 à l'aller, est restée dans la légende et les dictionnaires. Depuis, le PSG s'est vengé, mais sans public, en période de pandémie en 2021 (4-1, 1-1). Les deux effectifs sont très jeunes, avec une moyenne d'âge autour de 25 ans. Vitinha (24 ans), Bradley Barcola (21 ans) ou encore Warren Zaïre-Emery (18 ans) figurent parmi les armes de Paris: Luis Enrique apprécie les jeunes joueurs, plus malléables mentalement et dans le jeu. Pour sa part, faute de moyens, le FC Barcelone compte de plus en plus sur de jeunes pépites, comme Lamine Yamal (16 ans) formé au club, à la "Masia", ou Pedri (21 ans), acheté à Las Palmas, même si ce dernier est très incertain pour mercredi. Dans l'autre quart de finale entre l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund, Gregor Kobel tentera de faire mieux que Yann Sommer au tour précédent. Avec l'Inter, le portier de l'équipe de Suisse avait vu les Colchoneros revenir à la 87e pour forcer des prolongations et se qualifier finalement après les tirs au but. De retour après quelques semaines de pause en raison d'une blessure, Kobel s'est incliné contre Stuttgart le week-end passé (1-0).

Jil Teichmann repart de zéro Jil Teichmann au rebond ! Privée de Belinda Bencic et Viktorija Golubic, la Suisse aura besoin d'une grande Jil Teichmann (WTA 213) pour faire vaciller ce week-end la Pologne d'Iga Swiatek. Après un exercice 2023 compliqué et fraîchement remise d'une blessure au dos, la Biennoise veut profiter de cette affiche pour se relancer, devant son public. Des mois de galères et sa chute au classement WTA semblent l'avoir renforcé. "Je suis tellement contente d'être sur le court, de pouvoir m'entraîner et d'être prête à jouer", déclare la Biennoise de 27 ans à Keystone-ATS, à quelques jours du match de qualification de la Billie Jean King Cup contre la Pologne. Retombée hors du top 100 Après deux exercices bouclés dans le top 40 mondial (21e en juillet 2022) et ponctués de performances prometteuses - finale à Cincinnati en 2021, 8e de finale à Roland-Garros en 2022 - Jil Teichmann a vécu une année 2023 des plus compliquées. Des éliminations au 1er tour en Grand Chelem, un retour par la case qualifications à partir du dernier US Open: la gauchère est retombée dans une certaine forme d'anonymat. Elle a achevé la dernière saison hors du top 100, une première depuis 2018. "C'était des moments pas faciles à vivre, je n'étais pas habituée", confie-t-elle, avant d'énumérer les raisons derrière cette méforme inattendue. "Il y a eu des changements au sein de mon staff et quelques petits pépins physiques. Mais j'ai aussi perdu beaucoup de matches en trois sets (17 défaites en trois manches, contre 6 victoires), ce qui ne m'a pas permis d'enchaîner." Malgré ces mésaventures, Jil Teichmann a gardé le cap et la confiance. "J'ai eu le temps de penser à tout ça, de bien digérer. Maintenant, je vais recommencer à zéro et c'est un super challenge. Dans le tennis, tout peut aller très vite. Je me dis donc que ça peut tout à fait aller rapidement dans le bon sens", lâche-t-elle. Figure de proue La native de Barcelone en est dans tous les cas capable, si l'on se souvient de sa saison 2019, celle de son entrée dans le top 100 et de ses deux titres en simple acquis à Prague et à Palerme (WTA 250). "L'objectif est de reprendre confiance, de jouer beaucoup de matches et d'enchaîner les victoires. Je sais que je suis capable de très bien jouer au tennis et que je peux accomplir de belles choses", assure-t-elle. Cette semaine internationale représente donc une bonne opportunité pour se relancer. Le forfait inattendu de Viktorija Golubic (WTA 78), blessée au pied et au genou gauche, et l'absence de Belinda Bencic, qui attend son premier enfant, font de Jil Teichmann la figure de proue de cette équipe de Suisse. Si ses jeunes coéquipières Céline Naef (18 ans, WTA 148) et Simona Waltert (23 ans, WTA 158) sont désormais mieux classées, l'identité de celle qui affrontera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek vendredi n'est pas encore connue. "Nous avons plusieurs options, mais nous déciderons au dernier moment", annonce à ce sujet Heinz Günthardt, le capitaine de l'équipe nationale, en conférence de presse. Devant son public biennois De son côté, Jil Teichmann se dit opérationnelle, elle qui revient tout juste d'une blessure au bas du dos. "Je me sens très bien, cela me donne de l'énergie de m'entraîner avec les filles. Je me réjouis beaucoup de cette semaine." D'autant plus qu'elle évoluera à domicile, à la Swiss Tennis Arena de Bienne. "C'est très spécial pour moi. Je garde de bons souvenirs de la dernière fois que nous avons joué ici", se remémore Jil Teichmann, qui avait remporté ses deux simples lors de la victoire face au Canada en février 2020.

Un grand match à Bernabeu Manuel Akanji (au centre) au deul avev Vinicius. Rien ne fut simple pour le Zurichois mardi soir à Madrid... Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid et Manchester City sont bien les deux meilleures équipes du monde. Leur affrontement en quart de finale aller de la Ligue des Champions ne fut pas loin de toucher au sublime. Le nul 3-3 qui a sanctionné les débats à Bernabeu ne lèse personne. Le Real a mené 2-1 à la pause avant d’arracher l’égalisation à la 79e sur une reprise superbe de Federico Valverde. Avant la réussite de l’Uruguayen, les Mancuniens avaient pris la main grâce aux deux frappes imparables de Phil Foden (66e) et de Josko Gvardiol (71e) qui récompensaient une supériorité devenue vraiment écrasante au fil des minutes. Même si le ballottage est favorable pour Manchester City avec l’avantage de jouer le match retour à domicile, tout pronostic semble bien hasardeux. Avec Vinicius et Rodrygo, le Real possède un duo d’attaque capable de tourmenter à tout instant n’importe quelle défense. Ainsi, Manuel Akanji a vécu presque un chemin de croix en première période. Dans un rôle de latéral droit, le Zurichois n’a pas été à la fête face aux deux Brésiliens. Il endosse tous les torts sur le 2-1 pour le Real après avoir laissé filer Rodrygo et après avoir dévié malencontreusement le ballon hors de portée de son gardien au bout de cette action de la 14e minute. Tour sera donc possible mercredi prochain à Manchester. Pep Guardiola espère pouvoir compter sur son maître à jouer Kevin De Bruyne qui était malade mardi soir. Quant à Carlo Ancelotti, il devra relancer Jude Bellingham dont la performance lors de ce match aller ne fut pas à la hauteur des attentes. L’homme qui a porté le Real en Liga devra faire beaucoup mieux à Manchester. Un signe de vie du Bayern A Londres, le Bayern Munich a donné un signe de vie après avoir traversé des semaines bien difficiles en Bundesliga. Les Bavarois ont obtenu le nul face à Arsenal (2-2) grâce à un froid réalisme. Ils ont, en effet, su capitaliser les trous d’air des Londoniens pour mener au score à la pause grâce à Serge Gnabry et à Harry Kane. Mais le joker Leandro Trossard pouvait égaliser à la 76e. Il n’empêche que ce résultat représente une mauvaise affaire pour Arsenal. Trop friables en défense, les Gunners risquent de souffrir énormément mercredi prochain à Munich face à des Bavarois qui joueront leur saison sur cette rencontre.