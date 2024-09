Enfin un succès pour YB, un point pour Sion Joël Monteiro a été le "bourreau" de Winterthour, avec un triplé Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Young Boys tient enfin son premier succès de la saison en Super League. Le double champion en titre est allé s'imposer 4-1 à Winterthour dimanche lors de la 7e journée. Sion a pour sa part obtenu le point du nul (0-0) face à Lugano. Malmené par Aston Villa mardi au Wankdorf en Ligue des champions, YB a parfaitement su rebondir à la Schützenwiese. Winterthour constituait il est vrai l'adversaire idéal: les banlieusards zurichois n'ont obtenu qu'un seul point face à Young Boys en Super League, en neuf confrontations. L'homme du match fut le Valaisan Joël Monteiro. L'attaquant international, pas toujours convaincant en championnat cette saison, a signé un triplé (32e 0-1, 49e 1-2, 85e 1-4). Sa deuxième réussite, inscrite deux minutes après que Labinot Bajrami avait marqué le 1-1, a fait particulièrement mal à "Winti". YB, dont le troisième but a été l'oeuvre de Silvère Ganvoula (56e), cède ainsi la dernière place du classement à son adversaire du jour. Les Bernois remontent quant à eux au 9e rang, avec six unités à leur compteur. Ils n'accusent ainsi plus "que" huit longueurs de retard sur les trois co-leaders Zurich, Lucerne et Lugano. Pour ne pas perdre En déplacement à Sion où il n'avait perdu qu'un seul de ses 14 matches précédents, Lugano n'est donc pas parvenu à reprendre seul la tête du classement. Les hommes de Mattia Croci-Torti n'ont il est vrai pas pris tous les risques à Tourbillon, gênés également par un FC Sion bien en place. Les deux équipes étaient d'ailleurs surtout occupées à ne pas perdre: le premier - et seul - tir cadré a été enregistré à la 80e minute... Sion a eu sa chance, mais a manqué de punch et d'idées en fin de match. La sortie à la 60e du nouveau maître à jouer Anton Miranchuk n'est peut-être pas étrangère à cette baisse de régime. N'empêche que ce point vient confirmer le bon début de saison du club cher au président Christian Constantin. Les promus sédunois pointent au 5e rang avec 11 points, soit deux de moins que Servette et trois de moins que le trio de leaders. Ils tenteront de titiller Zurich au Letzigrund dimanche prochain.

Leverkusen renverse Wolfsburg dans les arrêts de jeu La joie de Victor Boniface, qui a offert la victoire à Leverkusen dans les arrêts de jeu dimanche Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen n'a pas perdu ses bonnes habitudes de la saison précédente. Le champion d'Allemagne a forcé la décision dans les arrêts de jeu dimanche, s'imposant 4-3 face au Wolfsburg de Cédric Zesiger dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga. C'est une réussite de Victor Boniface à la 93e minute qui a permis à Leverkusen d'éviter un deuxième faux-pas à domicile après la défaite 2-3 subie face à Leipzig. Ces trois points permettent au Bayer de rester à trois longueurs de l'impressionnant Bayern Munich, que les hommes de Xabi Alonso défieront samedi prochain. Menée 1-0 puis 3-2 dimanche, l'équipe du capitaine de l'équipe de Suisse Granit Xhaka a montré son visage de champion en deuxième mi-temps. Le "Werkself" a égalisé peu après la reprise mais n'a pu passer l'épaule qu'après l'expulsion de Yannick Gerhardt à la 88e. Et si Xhaka a vu son tir s'écraser sur le poteau dans les arrêts de jeu, Boniface n'a pas laissé passer sa chance.

Küng 8e et bien battu, Evenepoel champion du monde du chrono Remco Evenepoel le plus fort, encore une fois Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Stefan Küng a pris la 8e place du contre-la-montre des Mondiaux de Zurich. La victoire est logiquement revenue à l'imbattable Remco Evenepoel devant les Italiens Filippo Ganna et Edoardo Affini. Le Thurgovien avait la possibilité de réussir un truc à la maison, surtout après avoir remporté le dernier contre-la-montre de la Vuelta à Madrid le 8 septembre. Mais après avoir réussi une assez bonne entame en pointant au 4e rang au premier temps intermédiaire à 21 secondes d'Evenepoel, Küng n'a pas bien passé la montée vers Uetikon am See. Au sommet, le Thurgovien n'était plus que 9e. Revenu à la 6e place après la descente, Küng a semblé payer ses efforts pour finir son pensum avec 1'42 de retard sur l'incroyable Remco Evenepoel. Le Belge, champion du monde en titre et double champion olympique en août, a été le plus fort du début à la fin. Alors il n'a pas écrasé la course parce que Ganna a magnifiquement résisté, notamment dans la dernière partie plate où il a repris environ treize secondes au Belge. Seulement au final, Evenepeol a pu lever les bras au ciel en devançant le puissant Italien d'un peu plus de six secondes. Parti bien plus tôt que les autres, Edoardo Affini a décroché le bronze, confirmant sa récente médaille d'or aux Championnats d'Europe dans la discipline. Grosse déception pour Stefan Bissegger, l'autre Helvète engagé dans ce chrono, qui a fini 29e à plus de 4 minutes.

Lausanne domine Yverdon et renoue avec la victoire La joie d'Alvyn Sanches, auteur d'un doublé face à Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a renoué avec la victoire en Super League dimanche lors de la 7e journée. Les hommes de Ludovic Magnin ont dominé Yverdon 3-1 pour décrocher leur deuxième succès de la saison en championnat, le premier depuis la 1re journée le 21 juillet face à Bâle. Le LS, qui n'avait glané qu'un seul point dans ses cinq derniers matches de championnat, a imposé d'emblée sa patte à la Tuilière dans ce premier derby vaudois de la saison. L'ouverture du score est ainsi tombée après seulement 109 secondes de jeu. C'est Alvyn Sanches qui a trouvé la faille dès la 2e, profitant d'une déviation d'Alban Ajdini sur un centre de Raoul Giger pour inscrire son premier but dans cette Super League 2024/25. Le 2-0 a été l'oeuvre de Teddy Okou (20e), auteur d'une reprise à bout portant sur une remise de la tête de Jamie Roche. Yverdon, qui a encaissé sur cette action son premier but de la saison sur balle arrêtée - un corner en l'occurrence -, n'a fait que subir en première mi-temps. Son coach Alessandro Mangiaratti a procédé à deux changements dès la 33e minute, puis à deux autres à la mi-temps, sans incidence sur le cours du jeu. Les Yverdonnois - qui en sont désormais à 21 matches d'affilée sans victoire à l'extérieur en Super League - ont pourtant montré un meilleur visage après la pause. Ils ont sauvé l'honneur sur un penalty transformé par Marley Aké (77e), mais le 3-0 signé Alvyn Sanches à la 56e avait coupé leur semblant d'élan.

Lando Norris seul au monde Lando Norris s'est imposé à Singapour Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Lando Norris a remporté haut la main le GP de Singapour. Le pilote McLaren s'est imposé avec plus de 20 secondes d'avance sur le champion du monde Max Verstappen et son coéquipier Oscar Piastri. Norris était bien sûr le grand favori, d'autant plus qu'il avait décroché la pole position la veille lors des qualifications. L'Anglais a pris un excellent départ pour virer en tête au premier virage et a rapidement tenu à distance son premier poursuivant, Verstappen. A mi-parcours, il s'était déjà créé une avance de plus de 26 secondes sur le Néerlandais. Grâce à sa troisième victoire en Grand Prix, Norris a pu réduire à 52 points l'écart avec Verstappen, leader du Championnat du monde. Au classement des constructeurs, McLaren a porté son avance à 41 points sur Red Bull. Les pilotes de l'équipe Sauber, partis de la dernière ligne, sont logiquement repartis bredouilles. Le Chinois Zhou Guanyu et le Finlandais Valtteri Bottas ont terminé la course avec un tour de retard, aux 16e et 17e places.

Après l'or olympique, l'or mondial pour Grace Brown Grace Brown s'est parée d'or dans le chrono des Mondiaux de Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Future retraitée, Grace Brown s'est parée d'or dans le contre-la-montre élite des Mondiaux de Zurich dimanche. Meilleure Suissesse, la Grisonne Elena Hartmann s'est classée 13e, alors que Jasmin Liechti (20e) a cueilli l'argent chez les moins de 23 ans. Sacrée championne olympique de la discipline à Paris, Grace Brown s'est offert son premier titre mondial sur la Sechseläutenplatz, après avoir terminé 2e du "chrono" des Championnats du monde en 2022 et en 2023. Elle mettra fin à sa carrière de cycliste professionnelle après la course en ligne le week-end prochain. L'Australienne de 32 ans a devancé de 16'' la Néerlandaise Demi Vollering, à qui elle a repris plus de 20 secondes sur le dernier tiers d'un parcours long de 29,9 km. La 3e place est revenue à l'Américaine Chloé Dygert, double tenante du titre, qui a perdu 56 secondes sur la gagnante. En l'absence de Marlen Reusser, il n'y avait pas d'exploit à espérer côté suisse. Elena Hartmann, 17e aux JO, a décroché un honnête 13e rang (à 2'49). La Bernoise Jasmin Liechti (21 ans) a quant à elle créé la surprise en se classant 2e chez les moins de 23 ans, où le titre est revenu à l'Allemande Antonia Niedermeier (4e en élite).

MotoGP: Bagnaia chute, Martin reprend le large Bagnaia a réalisé une bien mauvaise opération dimanche Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI Francesco Bagnaia (Ducati) a réalisé une bien mauvaise opération dans le GP d'Emilie-Romagne, pour son 100e départ en MotoGP. Victime d'une chute, l'Italien se trouve repoussé à 24 points de Jorge Martin (Ducati), 2e derrière Enea Bastianini (Ducati) dimanche, au championnat du monde. Revenu à quatre longueurs de l'Espagnol après sa victoire dans la course sprint la veille, Francesco Bagnaia est parti à la faute à sept tours de la fin dimanche sur le circuit Marco Simoncelli. Il prenait alors tous les risques pour revenir sur Martin et sur Bastianini, alors à la lutte pour la 1re place. Jorge Martin, qui avait pris quasiment trois secondes d'avance sur le double tenant du titre après 11 des 27 tours, n'est toutefois pas parvenu à s'imposer. L''Espagnol a été dépassé dans le dernier tour par Enea Bastianini, auteur en la circonstance d'une manoeuvre à la limite de la régularité. Enea Bastianini (27 ans) s'est imposé avec 5''002 d'avance sur Jorge Martin - lequel a franchi la ligne en faisant un bras d'honneur - et 7''848 sur Marc Marquez (3e). Il décroche son 7e succès dans la catégorie-reine, le 2e de l'année, offrant à Ducati une 100e victoire en MotoGP ainsi que le titre des constructeurs. Dettwiler 22e Seul Suisse engagé en championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) en reste par ailleurs aux 2 points conquis mi-avril à Austin. Le Bâlois de 19 ans a pris dimanche matin la 22e place de la course des Moto3, remportée par l'incontestable leader du championnat David Alonso (CFMoto).

Une première médaille pour la Suisse, en or La joie de la championne du monde Franziska Matile-Dörig Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse a décroché dès dimanche matin sa première médaille dans les Mondiaux de Zurich. Franziska Matile-Dörig (32 ans) a décroché l'or du contre-la-montre en para cyclisme, dans une catégorie où elle n'avait certes que quatre adversaires. L'Appenzelloise, ancienne coureuse d'orientation qui a subi une raideur et une déformation du pied gauche à la suite d'un accident de la route en avril 2021, avait cueilli le bronze lors des récents Paralympiques. A Zurich, elle a devancé de 21 secondes l'Américaine Samantha Bosco, sacrée à Paris, au terme des 29 km du parcours. Franziska Matile-Dörig, qui disputera encore la course en ligne samedi prochain, a très bien géré son effort: elle a perdu 49 secondes dans la montée, avant de faire son retard dans la descente vers le lac pour s'imposer à la moyenne de 37,6 km/h.

Dubois fracasse Joshua et légitime sa ceinture mondiale Daniel Dubois a mis Anthony Joshua K.O. au 5e round Image: KEYSTONE/EPA PAP Le Britannique Daniel Dubois a mis K.O son compatriote Anthony Joshua dans un combat à sens unique, samedi devant une foule géante à Wembley. Ce triomphe légitime sa ceinture IBF des poids lourds. Daniel "Dynamite" Dubois, plus agile, mobile et puissant, a mis au tapis "AJ" à plusieurs reprises, dès le premier round, avant d'asséner un dernier coup fatal au début du cinquième round. Il s'agit de la 22e victoire pour le natif de Greenwich, dans le sud de Londres, la 21e remportée par K.O, contre deux défaites. Le combat de samedi soir a ressemblé à un passage de témoin entre le puncheur de 27 ans et son aîné Joshua (34 ans), champion du monde à deux reprises, qui tente de revenir au sommet de son noble art. Dubois avait déjà fait forte impression contre Filip Hrgovic pour le gain de la ceinture intérimaire IBF, en juin. Le titre mondial lui avait été ensuite accordé de manière permanente, quand son détenteur Oleksandr Usyk l'a abandonné par forfait. Mais celui qu'on surnomme "Triple D" avait reconnu vouloir "devenir légitime en gagnant ce combat". Il l'a fait sans appel, avec une volonté de fer affichée d'entrée et des coups dévastateurs à tout bout de champ, devant les 96'000 spectateurs annoncés à Wembley, un record d'affluence pour un combat de boxe dans l'après-guerre en Grande-Bretagne. Rédemption "Je suis un gladiateur, un guerrier jusqu'au bout", a lancé le vainqueur à la foule depuis le ring. "J'ai connu des montagnes russes, c'est mon heure, c'est l'histoire de ma rédemption. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint mon plein potentiel", a-t-il poursuivi.

Norris veut mettre la pression sur Verstappen avant la trêve Lando Norris (McLaren), qui pointe à 59 longueurs de Max Verstappen (Red Bull) au championnat, tentera de réduire l'écart ce week-end à Singapour. Le Britannique pourrait mettre la pression sur le triple tenant du titre avant une trêve de quatre semaines. Une semaine après avoir sauvé les meubles en Azerbaïdjan, terminant quatrième juste devant le Néerlandais après s'être élancé en 15e position après des qualifications ratées, Norris sait que le temps presse s'il veut conserver un espoir de détrôner "Mad Max". Après le GP de Singapour, qui sera disputé en nocturne sous une chaleur étouffante, le paddock va en effet s'offrir une pause de quatre semaines avant le sprint final qui sera composé de deux "triple-headers", trois week-ends de course de suite (Etats-Unis/Mexique/Brésil puis Las Vegas/Qatar/Abou Dhabi). McLaren, qui dispose des monoplaces les plus performantes du plateau en ce moment, à l'image de la victoire de l'Australien Oscar Piastri à Bakou dimanche, a pris les commandes du championnat du monde des constructeurs. Mais elle vise aussi celui des pilotes puisque l'écurie britannique a annoncé la semaine dernière qu'elle allait favoriser Norris dans cette course au titre redevenue indécise. Norris n'a "rien à perdre" "Je vais essayer de faire de mon mieux, je pense que cela devrait mieux marcher ce week-end que le précédent. Comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas moi qui ai la pression, je suis celui qui n'a rien à perdre", a martelé jeudi Norris devant les journalistes. Red Bull, qui était à la bagarre pour le podium à Bakou...mais une fois n'est pas coutume avec Sergio Perez, qui a finalement eu un accrochage avec Carlos Sainz (Ferrari) à deux tours de la fin, sera sous les feux des projecteurs sur un tracé qui ne lui avait pas réussi l'an dernier: c'est le seul où l'écurie autrichienne ne s'était pas imposée en 2023. Verstappen, qui n'a plus gagné depuis sept Grands Prix, s'est toutefois montré serein à l'aube de la manche singapourienne, qu'il n'a jamais remportée en sept participations (seulement deux podiums en 2018 et 2019). "Nous sommes confiants sur le fait d'être plus compétitifs que l'an dernier, même si les autres équipes se sont améliorées depuis. Il n'est pas question de se préparer mentalement à une bagarre pour le titre, je veux juste faire en sorte que la voiture soit plus rapide et mieux équilibrée, je ne peux rien faire de plus. Il faut retrouver un peu de performance afin que cela nous facilite la vie", a-t-il expliqué en conférence de presse. Un championnat serré Comme depuis trois mois, les Mercedes et les Ferrari devraient jouer le rôle d'arbitres dans un championnat plus serré que jamais où les quatre premiers pilotes se tiennent en 91 points, du jamais vu depuis de très nombreuses années. "On a eu récemment plusieurs circuits qui convenaient bien à la voiture, c'est aussi le cas ici donc on va tenter d'en profiter", a souligné Carlos Sainz, vainqueur à Singapour l'an dernier et qui disputera dimanche son 200e Grand Prix en F1.

Contre-la-montre: Küng en outsider à Zurich Les Mondiaux sur route de Zurich démarrent dimanche pour l'élite, avec au menu les contre-la-montre. Côté suisse, les espoirs de médaille reposent avant tout sur les épaules de Stefan Küng. En bronze en 2020 à Imola et en argent en 2022 à Wollongong, Stefan Küng rêve forcément de franchir un palier supplémentaire devant son public. Décevant aux JO de Paris, le Thurgovien en a déjà passé un en s'adjugeant le contre-la-montre final de la Vuelta pour cueillir son premier succès dans le cadre d'un grand Tour. Mais le "chrono" zurichois, tracé sur 46,1 km avec un départ dans le légendaire vélodrome d'Oerlikon et une arrivée à la Sechseläutenplatz après avoir longé le Greifensee, s'annonce extrêmement ouvert. Stefan Küng peut viser une médaille, mais ses adversaires seront nombreux. A commencer par le Belge Remco Evenepoel, champion du monde et champion olympique en titre de la discipline, qui part favori. Les patrons des grands Tours Tadej Pogacar et Primoz Roglic lorgneront aussi le podium, tout comme le médaillé de bronze de Glasgow 2023 Joshua Tarling. Le deuxième Suisse en lice, Stefan Bissegger, ne semble en revanche pas en mesure de signer l'exploit. Chez les dames, en l'absence de la Bernoise Marlen Reusser, pas question de viser le podium dans le camp helvétique sur l'effort solitaire. Elena Hartmann avait terminé 17e du chrono olympique dont la lauréate, l'Australienne Grace Brown, sera l'une des femmes à battre dimanche sur 29,9 km. L'Américaine Chloé Dygert, 3e à Paris après avoir chuté, est quant à elle en quête d'un 3e titre mondial.

Un derby vaudois au menu dimanche Un derby vaudois, le premier de la saison, figure au menu de la Super League dimanche. Lausanne-Sport et Yverdon s'affronteront dès 14h15 au Stade de la Tuilière. Les deux équipes sont en difficulté depuis le début de la saison, avec un seul succès à leur actif. Les Yverdonnois d'Alessandro Mangariatti (8es avec 5 points) affichent une unité de plus à leur compteur que les Lausannois de Ludovic Magnin, 10es. Mais YS est dans une dynamique positive, après avoir enchaîné un premier succès en Super League (le 31 août face à GC) et une qualification pour les 8es de finale en Coupe. Lausanne-Sport a certes également passé l'épaule en Coupe, mais son unique victoire en Super League date du 21 juillet et de la 1re journée... Le champion en titre Young Boys est pour sa part toujours en quête d'un premier succès en 2024/25. Lanterne rouge avec 3 points, YB rend visite à Winterthour (11e, 4 points). Le dernier match verra Sion (7e) accueillir Lugano (3e), également à 16h30. En cas de victoire, les Sédunois reviendraient à hauteur des Tessinois.

Le Real Madrid facile Kylian Mbappé a encore marqué Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid est revenu à un point du Barça avec toutefois un match de plus. Les Madrilènes se sont imposés 4-1 contre l'Espanyol Barcelone lors de la 6e journée. Après une première mi-temps sans but, un autogoal du gardien Thibaut Courtois a donné l'avantage aux Catalans à la 54e. Mais Dani Carvajal a rapidement égalisé (58e). Rodrygo a ensuite permis au Real de prendre l'avantage à la 74e sur un centre de Vinicius. Vinicius a ajouté un troisième but à la 78e sur une passe de Kylian Mbappé. La star française y est également allée de son goal avec un penalty transformé dans les arrêts de jeu pour sceller la victoire des hommes de Carlo Ancelotti.

Zurich s'impose 2-0 à Bâle et prend les commandes La joie des joueurs du FCZ Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Zurich a rejoint le FC Lucerne en tête du classement de Super League samedi soir, en attendant le déplacement de Lugano à Sion dimanche. La troupe de Ricardo Moniz est allée s'imposer 2-0 sur la pelouse d'un pâle FC Bâle. Invaincu depuis désormais dix matches en championnat (8 victoires, 2 nuls), le FCZ a forcé la décision sur des réussites de Mounir Chouiar (31e) et de Juan José Perea (55e). Le FC Bâle n'a ainsi remporté aucun des six derniers "Klassiker" disputés au Parc St-Jacques (3 défaites, 3 nuls)! La défense bâloise doit plaider coupable samedi soir. Zurich a ouvert la marque sur un contre négocié en deux passes, profitant d'un corner bâlois bien mal tiré par Romario Baro. Simon Ballet pouvait récupérer directement le ballon et le glisser à Nikola Katic, lequel lançait dans la profondeur Mounir Chouiar. Idéalement placé à l'orée des seize mètres rhénans, Chouiar jouait parfaitement le coup. L'attaquant français se jouait de son défenseur grâce à un crochet, avant de tromper Marwin Hitz sur une frappe enroulée du pied droit. Le portier bâlois ne pouvait d'ailleurs pas grand-chose non plus sur le 2-0. Tout en puissance, le centre-avant colombien Juan José Perea prenait le dessus sur le côté gauche sur un Jonas Adjetey bien naïf en la circonstance pour inscrire son 4e but dans cette Super League 2024/25. Le FCB de Fabio Celestini - qui a aligné Xherdan Shaqiri durant l'intégralité de cette partie - a dominé les débats par la suite. Mais sans parvenir à mettre véritablement le gardien zurichois Yanick Brecher en danger. Et l'expulsion de Romario Baro à la 86e a ôté tout espoir aux Rhénans.