Fabio Celestini prolonge jusqu'en 2026 au FC Bâle

Après avoir entraîné Lausanne, Lugano et Lucerne, Fabio Celestini avait connu une courte expérience au FC Sion la saison dernière. Il avait été licencié après seulement six matches (deux nuls et quatre défaites).

"Nous avons les mêmes idées pour l'avenir et que nous savons ce sur quoi nous devons travailler pour retrouver le chemin du succès", ajoute Fabio Celestini. "Nous voulons construire quelque chose ensemble et je m'en réjouis beaucoup."

Manchester City et le Real Madrid s'affronteront pour la cinquième fois depuis 2016 dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Le bilan est équilibré: le dernier duel s'était soldé par une nette victoire de Manchester City, en demi-finale il y a un an, grâce à une victoire 4-0 à domicile. Le deuxième Suisse encore présent dans la compétition est Gregor Kobel. Le gardien de Dortmund défie l'Atlético Madrid, qui a éliminé l'Inter Milan de Yann Sommer, l'un des favoris, en huitièmes de finale.

Les autres affiches des quarts de finale (9/10 et 16/17 avril) mettront aux prises Arsenal et le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, et enfin le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Le parquet de Dresde a par ailleurs clos son enquête sur l'accident d'Altenberg Selon lui, il n'y a pas d'indices que "des manipulations aient été effectuées sur le bob ou sur la piste. Il n'y a pas non plus d'indices que des directives de sécurité aient été violées par l'exploitant de la piste et que ces violations soient à l'origine des blessures", a déclaré le parquet dans un communiqué.

Malgré la course manquée à Altenberg, Vogt occupe la 3e place de la Coupe du monde de bob à deux avant l'étape de Lake Placid. Une épreuve de bob à deux et une de bob à quatre sont prévues en fin de semaine prochaine sur la piste olympique de 1980.

Il y a un mois, Michael Vogt avait chuté avec ses trois équipiers lors d'un entraînement, subissant une grave commotion cérébrale ainsi qu'une contusion à l'épaule. Le pousseur Sandro Michel avait été encore plus durement touché, mais il a lui aussi pu quitter l'hôpital et se trouve actuellement en rééducation.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, interrogé sur le cas de Mbappé, avait déjà estimé jeudi qu'il était "très difficile d'enchaîner deux compétitions" comme l'Euro et les Jeux olympiques. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique Thierry Henry avait expliqué de son côté que la décision de convoquer ou non Mbappé pour les JO était "dans les mains du club" du joueur.

Avec Golubic, Naef, Waltert et Teichmann, Heinz Günthardt s'appuie sur les quatre mêmes joueuses que lors de la phase finale en novembre 2023. Troisième Suissesse la mieux classée derrière Bencic et Golubic, Lulu Sun (WTA 151) ne fait en revanche pas partie de la sélection. La Genevoise, qui possède également un passeport néo-zélandais, a définitivement décidé de représenter la Nouvelle-Zélande en BJK Cup. Swiss Tennis n'était pas en mesure de préciser si la décision de Lulu Sun s'applique également au circuit principal, pour lequel elle pourrait demeurer Suissesse.

Dans la région de Salzbourg, le slalom de samedi sera donc sa dernière course de la saison. Sa participation aux épreuves de vitesse une semaine plus tard n'est pas envisageable en raison de sa blessure au ligament externe du genou gauche après une chute à Cortina en janvier.

Mikaela Shiffrin ne disputera plus qu'une seule course cette saison.

Elu troisième homme du match, Timo Meier a pris une part prépondérante dans ce succès avec son 19e but et son 17e assist. Privés de Jonas Siegenthaler, victime d’une commotion cérébrale face aux Rangers, les Devils ont forcé la décision au début du deuxième tiers temps avec trois buts inscrits en l’espace seulement de 3’41’’. Nico Hischier a également soigné ses statistiques avec un assist pour son 51e point de la saison.

L’espoir renait pour New Jersey ! Victorieux 6-2 à Dallas pour la première de Jake Allen dans la cage, le Devils ne sont plus qu’à 4 points d’une place en play-off.

Samedi, Carlos Alcaraz affrontera Jannik Sinner (no 3) dans une demi-finale de rêve. On rappellera que l'Italien n'a toujours pas connu la défaite en seize rencontres cette année. L'autre demi-finale opposera Tommy Paul (no 17) à Daniil Medvedev (no 4).

L'Espagnol est alors arrivé à sa hauteur avant de courir, apeuré, en dehors du court. Et pour cause: durant cette mésaventure, le numéro 2 mondial a été piqué au front. Pendant que les joueurs se calfeutrent, des centaines d'abeilles élisent domicile sur la "spidercam", cette caméra qui circule au-dessus du court grâce à un système de câbles.

Fribourg se revoit onze ans en arrière

Deuxième de la saison régulière, Fribourg-Gottéron affronte Lugano dès samedi (20h) en quarts de finale des play-off. Au sein de l'équipe, on sent comme un air de 2013.

Et si Fribourg avait trouvé une machine à remonter le temps et que l'équipe affichait l'esprit de 2013? En parlant avec divers acteurs lors de la journée des médias organisée par les Dragons, il se dégage clairement comme un parfum de 2013. Il y a onze ans, Gottéron avait terminé premier de la saison régulière et n'avait été battu que par Berne en finale (4-2).

Parmi les acteurs présents en 2013, Andreï Bykov et Julien Sprunger sont bien entendu toujours là. Mais alors que le capitaine sera encore présent la saison prochaine, le joueur aux racines russes va donner ses derniers coups de patins puisqu'il a annoncé qu'il prenait sa retraite.

Blessé en fin de saison, Andreï Bykov est à nouveau disponible, mais il ne sait pas quand il pourra reprendre le jeu: "Je dois penser jour après jour. Je ne regarde pas plus loin. Je vais profiter chaque jour de venir à la patinoire et de travailler. Au final, je suis content d'avoir pris cette décision. C'était un long processus de réflexion. J'ai pensé à tous les paramètres, ça m'a pris beaucoup de temps. J'en ai parlé avec ma copine et on en a aussi longtemps parlé avec Julien. J'étais prêt à jouer ailleurs, mais j'ai décidé d'arrêter. C'est comme si je devais faire le deuil de cette vie."

Jouer pour les autres

Compère de toujours du numéro 89, Julien Sprunger avoue que ce n'est pas simple de voir son pote mettre un terme à sa carrière, mais que cela peut aider l'équipe: "On compte les jours et on profite. Cela donne aussi une motivation supplémentaire à l'équipe. On joue pour quelqu'un d'autre. Je pense que les autres joueurs ont du respect pour les anciens de l'équipe. Ils ont envie de faire partie de ce groupe."

Les deux attaquants évoquent le groupe, cette entité qui fait que Fribourg a fini 2e de la saison régulière. "Il y a une cohésion et c'est rare, précise Andreï Bykov. Dès le début on a senti que les planètes s'alignaient. Il y a un respect et une éthique de travail au sein de cette équipe. Tout le monde se pousse."

Ambition et humilité

Pour le capitaine des Dragons, il faut trouver la bonne balance entre ambition et humilité: "En plus de vingt ans dans ce club, il n'y a pas eu souvent de moments où on a pu se dire qu'il y avait une chance. En 2013, on finit premier de la saison régulière et on va en finale. En 2022, on perd en demi-finales après avoir battu Lausanne en quarts. Cette année, on finit 2e avec le record de points. On a un effectif qui peut gagner le titre et a l'ambition d'y arriver, mais on ne se voit pas plus gros qu'on est."

Battu en deux rencontres par Lugano en pré play-off la saison dernière, Fribourg ne voit pas ce quart de finale comme une revanche. "Nouvelle saison, nouvelle histoire, on ne vit pas dans le passé", appuie Julien Sprunger.

Pour Andreï Bykov, c'est l'esprit de sacrifice qui doit primer dans ces instants: "Il n'y a pas de secret, il faut augmenter l'intensité. C'est très difficile mentalement de ne pas regarder trop loin. On arrive mieux à le faire avec l'expérience. Notre coach en 2013 Hans Kossmann nous avait dit +c'est quand la dernière fois que vous êtes allés en finale? Il y a 20 ans+. C'est bien de le réaliser en se disant qu'on a une bonne chance. On doit se reposer sur la confiance acquise jusqu'ici. Chacun doit rester affûté dans son rôle, et nous devons trouver le juste milieu au niveau des émotions."

Un truc spécial

Julien Sprunger avoue sans détour que la saison passée fut un échec. Et que pour effacer cette déception, il s'agit de ne pas se tirer une balle dans le pied. De serial buteur, l'attaquant de 38 ans a accepté le rôle donné par le staff sans broncher. Par respect pour l'équipe. C'est aussi ça qui fait la force de ce Gottéron 2023/24.

"Tu ne sais jamais comment ça va se passer en mettant 25 individualités dans un vestiaire, explique Sprunger. Là, dès le début, le staff a défini les rôles et les joueurs les ont acceptés. Marcus Sörensen met plus de 60 points, mais il n'est pas traité comme une superstar."

Et si en 2024 il n'y a plus de "Kiwi dance" (réd: un rituel imaginé par le défenseur Joel Kwiatkowski) comme en 2013, Julien Sprunger revoit quelques similitudes avec cette période. "On sent quelque chose de spécial quand on est devant le public et qu'on saute contre le plexiglas, conclut-il. On revit les scènes avec les gens qui attendent des heures pour avoir des billets. Ca rigole beaucoup dans le vestiaire, il se passe quelque chose. Tout le monde se sent à l'aise dans le vestiaire."