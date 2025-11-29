Fähndrich 5e ++ Ogier encore sacré

GP du Qatar: Piastri vainqueur du sprint Succès sans histoire pour Oscar Piastri dans le sprint au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a mis fin à sa disette en remportant le sprint du Grand Prix du Qatar. L'Australien s'est ainsi relancé un peu dans la course au titre.

Parti de la pole position, Piastri n'a pas été inquiété tout au long des 19 tours de ce sixième et dernier sprint de la saison, qui a furieusement ressemblé à une procession. Le vainqueur a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) de 4''951. Leader du championnat, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a pris la troisième place devant Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Alors que 50 points restent à attribuer d'ici la fin de la saison, Norris reste le mieux placé avec un total de 396 unités. Le Britannique précède Piastri de 22 points alors que Verstappen est à 25 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans le top 8 synonyme de points. Gabriel Bortoleto (11e) et Nico Hülkenberg (16e) sont restés loin du compte. Les pilotes retourneront en piste dès 19h00 pour les qualifications de la course dominicale.



Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka Nadine Fähndrich a terminé 5e du sprint de Ruka samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich s'est hissée jusqu'en finale du sprint en style classique de Ruka, première étape de la Coupe du monde de fond 2025/26. La Lucernoise a pris la 5e place.

Forfait pour le 10 km de la veille, Nadine Fähndrich n'a jamais pu croire en l'exploit en finale. La double médaillée de bronze des Mondiaux 2025 (sprint individuel et par équipe) a manqué d'énergie et a laissé les quatre premières s'expliquer pour la victoire. Elle a terminé à 2''07 de la gagnante, la Norvégienne Kristine Skistad.

Chez les messieurs, Janik Riebli, Isai Naeff et Valerio Grond ont tous échoué dès les quarts de finale, terminant tous trois au 3e rang de leur série. Riebli a manqué pour 0''07 la deuxième place de "lucky loser" donnant accès aux demi-finale. Deuxième du 10 km vendredi, le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo a pour sa part cueilli sa 59e victoire dans un sprint en Coupe du monde.



Ogier égale Loeb avec un 9e titre mondial Sébastien Ogier a fêté samedi son 9e titre mondial Image: KEYSTONE/EPA/Simone Calvelli Sébastien Ogier (Toyota) a été sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois samedi à Jeddah. Le Français égale ainsi le record de son compatriote Sébastien Loeb.

Le natif de Gap dans les Hautes-Alpes a terminé troisième du rallye d'Arabie saoudite remporté par le Belge Thierry Neuville (Hyundai) pour s'assurer le titre. Il a pourtant fait l'impasse sur trois courses cette saison.

Déjà lauréat du championnat de 2013 à 2018 puis en 2020 et 2021, Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landais ont dont pris le meilleur sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui les devançait de trois points avant cette dernière manche de la saison. Evans n'a pu faire mieux que 6e de l'épreuve saoudienne.

Tout au long du week-end, Ogier a encore affiché sa science de la course et son intelligence tactique pour contrôler le Gallois tout en minimisant sa prise de risque sur un tracé très cassant. Même s'il n'a pas été épargné par les pépins dans le désert saoudien avec notamment deux crevaisons vendredi, Ogier n'a jamais tremblé et a finalement devancé son coéquipier de quatre points au championnat.

"Quelle saison incroyable. La bataille a vraiment été superbe avec Elfyn. Il n'y a de beaux champions qu'avec des beaux adversaires... Ils nous ont poussés dans nos retranchements jusqu'à la dernière spéciale de la saison", a expliqué le Français après être grimpé sur le toit de sa Yaris pour fêter son titre avec Vincent Landais.

10 podiums en 11 courses Engagé dans une saison partielle avec Toyota, Sébastien Ogier, qui devait initialement disputer huit courses, en avait ajouté trois à son programme après son début d'année tonitruant qui lui laissait entrevoir la possibilité de décrocher une neuvième couronne historique. Il a finalement été sacré à l'issue d'un Rallye d'Arabie saoudite plein de rebondissements et après une saison incroyable marquée par six victoires et dix podiums en onze courses.



Lauren Macuga manquera toute la saison Lauren Macuga ne skiera pas cette saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lauren Macuga connaît la même infortune que Lara Gut-Behrami.

L'Américaine de 23 ans doit mettre fin à cette saison olympique 2025/26 après une grave blessure à un genou subie à l'entraînement, a annoncé sa fédération nationale.

Macuga avait été l'une des révélations de l'exercice 2024/25. Victorieuse de sa première course en Coupe du monde en janvier à l'occasion du super-G de St-Anton, elle avait conquis une médaille de bronze mondiale dans cette discipline en février avant de s'offrir en mars un premier podium en descente (2e à Kvitfjell).



Washington retrouve ses habitudes Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi la loi des Pacers vendredi Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast Washington n'est pas parvenu à enchaîner une deuxième victoire consécutive vendredi en NBA.

Les Wizards du Valaisan Kyshawn George se sont inclinés 119-86 sur le parquet d'Indiana pour subir leur 16e revers de la saison en 18 parties.

Les Wizards, qui avaient mis fin à une série de 14 défaites mardi en dominant les Hawks d'Atlanta, ont été nettement dominés par les Pacers. Ceux-ci ont pu compter notamment sur les 24 points et 11 rebonds de Pascal Siakam pour s'offrir un 3e succès en 19 matches disputés cette saison.

Kyshawn George est resté discret vendredi, se contentant de 5 points (à 2/6 au tir), 4 passes décisives et 3 rebonds. L'ailier chablaisien, qui a commis 2 pertes de balle, a terminé cette partie avec un différentiel de -14.



Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils Nico Hischier a inscrit vendredi son 9e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Les "Swiss Devils" ont décroché vendredi leur troisième succès consécutif en NHL. New Jersey a dominé Buffalo 5-0 avec notamment une nouvelle réussite de son capitaine Nico Hischier.

Le centre valaisan a ouvert la marque après 12'07 en reprenant à bout portant un puck qui trainait devant la cage des Sabres après un centre de son compère appenzellois Timo Meier. Il en est à 22 points dont 9 dans ses quatre derniers matches, lors desquels il a marqué à chaque fois au moins un but.

Meier a quant à lui atteint la barre des 20 points cette saison grâce à cet assist. Il a réussi au moins 1 point au cours d'un quatrième match consécutif. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est quant à lui resté "muet" au sein des Devils, qui ont pu compter sur les 42 arrêts de Jake Allen.

Troisième meilleur compteur suisse de la saison, Kevin Fiala (17 points désormais) est pour sa part le premier Helvète à afficher 10 buts à son tableau de chasse 2025/26. La réussite du Saint-Gallois n'a toutefois pas suffi aux Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 5-4 aux tirs au but à Anaheim.

Philipp Kurashev a quant à lui mis fin à une disette personnelle de trois matches en signant son 13e point de la saison durant ce "Black Friday". Le Bernois a signé la passe décisive sur le but de la victoire des San Jose Sharks, qui ont battu Vancouver 3-2 grâce à une réussite d'Adam Gaudette à la 36e.

A noter aussi la superbe série du Lightning de Janis Moser. Tampa Bay s'est imposé 6-3 à Detroit, où le défenseur seelandais a été aligné durant 23'59 pour un bilan de +2, pour cueillir une sixième victoire consécutive. Avec 32 points, le Lighting pointe désormais au 2e rang de la Conférence Est, à une longueur des Devils.



Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre La sélection nationale masculine dispute ce samedi sa 4e finale de championnat d'Europe depuis son dernier titre en 2013. Le quatuor mené par le skip Yannick Schwaller affronte la Suède (13h00).

En 49 éditions des championnats d'Europe, les Suisses ont déjà remporté huit titres, le dernier datant de 2013. Depuis, l'équipe nationale a remporté quatre médailles de bronze et trois d'argent dans ce tournoi.

Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller aura la possibilité de gagner l'or pour la première fois. L'équipe a déjà remporté l'argent en 2022 et le bronze en 2023 dans ce tournoi.

L'occasion est d'autant plus grande que les Suisses ont déjà battu la Suède 8-4 en ouverture du round robin. Après l'argent glané en mai au championnat du monde de Moose Jaw, ils peuvent conclure cette année 2025 par une nouvelle performance de choix.



Un géant dames au programme samedi Après deux courses masculines, c'est au tour des dames d'en découdre samedi en Coupe du monde à Copper Mountain. Elles disputeront leur deuxième géant de la saison.

Les Suissesses affichent des ambitions mesurées avant ce géant, dont la première manche est prévue à 18h et la deuxième à 21h. Troisième en ouverture de saison à Sölden, Lara Gut-Behrami a annoncé jeudi qu'elle ne skierait plus cet hiver à la suite de sa grave blessure au genou gauche subie à l'entraînement à Copper Mountain.

A Sölden, où l'Autrichienne Julia Scheib avait créé la surprise en s'imposant, la Tessinoise avait été la seule Suissesse à terminer dans le top 10. Mais Camille Rast, 15e sur le glacier autrichien, est montée en puissance depuis: la Valaisanne reste sur une 3e place dans le slalom de Gurgl. Elle espère confirmer.



Super League: Sion se rend à Lugano Le FC Sion se rend à Lugano pour la 15e journée de Super League samedi (18h00). Les Sédunois affichent un bilan mitigé de 5 points sur 5 matches, et restent sur trois rencontres sans victoire.

Lors de 2e journée du championnat, la troupe de Didier Tholot avait écrasé les Tessinois alors en crise 4-0. Depuis, les Luganais ont relevé la tête et ont remporté six de leurs huit derniers matches, mais ont concédé la défaite à domicile face à St-Gall lors de leur dernière rencontre.

À la même heure, le FC Zurich accueille son rival Grasshopper pour le derby du chef-lieu cantonal. GC a l'occasion de revenir à hauteur du FCZ (17 points) en cas de victoire, face à une équipe que les Sauterelles ont battu 3-0 lors de leur dernière confrontation.

Sur le coup de 20h30, Winterthour tentera de cueillir sa 2e victoire de la saison sur la pelouse du FC Lucerne. Au tour précédent, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2.



Première chance de titre pour Norris, Verstappen en embuscade Lando Norris a une première chance d'écrire son nom au palmarès des champions du monde de Formule 1 au Qatar.

Pour cela, il devra battre dimanche son équipier chez McLaren Oscar Piastri et Max Verstappen, relancé à la faveur des déboires de ses rivaux.

Verstappen: 25. McLaren et Norris: 0. Vainqueur du Grand Prix de Las Vegas le week-end dernier, l'opération a été parfaite pour le quadruple tenant du titre néerlandais Verstappen (Red Bull-Honda) face au leader au classement général Norris - et Piastri, ses deux derniers concurrents pour le sacre.

Dans le décor de la cité du jeu, les deux McLaren ont perdu gros après avoir été disqualifiées à cause d'une infraction au règlement technique, alors que Norris avait terminé deuxième - il perd au passage 18 points - et son coéquipier quatrième de la course. Le premier compte encore 24 longueurs d'avance au classement général sur Piastri et Verstappen, désormais à égalité avec 366 points chacun (l'Australien compte toutefois une victoire de plus que son rival néerlandais).

Avec deux Grands Prix restants et une course sprint samedi offrant huit points supplémentaires, 58 points au total sont encore en jeu. Pour être titré au Qatar, avant-dernier rendez-vous de l'année, Norris doit quitter le circuit de Lusail dimanche soir avec au moins 26 points de plus que ses concurrents pour la couronne mondiale.

Le Britannique vise son premier titre de champion du monde de F1 et pourrait offrir à McLaren son premier sacre chez les pilotes depuis Lewis Hamilton en 2008. Une victoire de Norris à l'issue du Grand Prix ferait automatiquement du pilote McLaren le champion du monde 2025. Sauf que depuis 2023, la victoire dominicale sur le tracé qatari est l'apanage... de Verstappen.



Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie Jan Dorthe a inscrit un très joli but pour le 1-0 fribourgeois Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Fribourg a profité de son déplacement à Bienne pour l'emporter 3-2 lors de la soirée National League. Même score pour la victoire d'Ajoie à Kloten.

Les Dragons ont su se montrer réalistes et Jan Dorthe a ouvert le score de fort jolie manière en plaçant le puck hors de portée de Säteri (9e). A la 14e, sur leur premier power-play, les joueurs de Roger Rönnberg ont pu doubler la mise par Borgström. Le troisième but fribourgeois n'est pas tombé en avantage numérique, mais une seconde après le retour du Seelandais puni.

La triangulation Kapla-De la Rose-Sörensen a permis au Suédois de fusiller le gardien biennois à bout portant (29e). Alors que l'on pouvait légitimement penser que les Bernois seraient groggy après ce but, ils ont répondu 59 secondes plus tard par le jeune Jonah Neuenschwander, l'un des plus sûrs espoirs du hockey helvétique.

Les joueurs de Martin Filander ont réduit l'écart à la 51e par Leo Braillard, auteur de son premier but en National League, mais ce sera tout pour les locaux. Malgré la sortie de Säteri en fin de match, les Fribourgeois ont tenu bon et su préserver leur avantage pour revenir à trois points de Lausanne et en reprenant la 3e place à Genève-Servette.

Ajoie s'impose Dans les rangs jurassiens, on sait que les étrangers et le jeu de puissance sont essentiels à la bonne marche du club. Réponse dans les faits à Kloten avec les deux premiers buts (3e et 11e) inscrits par Nättinen, de retour de blessure, sur des assists de Turkulainen et Honka. Le défenseur finlandais a encore participé au 3-1 de Sopa à la 31e.

Les Jurassiens ont dû faire le dos rond dans le dernier tiers avec 15 tirs pour les Aviateurs contre un seul pour les Ajoulots. Mais Kloten n'a pu que réduire la marque à la 58e par Dario Meyer et Ajoie de fêter un nouveau succès en terres zurichoises quqlues jours après avoir surpris le champion Zurich chez lui.

Le HCA est toujours à huit longueurs de Berne qui s'est imposé 2-1 contre Zurich. Aaltonen, premier but cette saison, et Vermin ont scoré pour les Ours.

Le derby tessinois a souri à Lugano, large vainqueur d'Ambri 5-1. Et dans le dernier match de la soirée, le leader Davos a eu besoin des tirs au but pour disposer de Rapperswil 4-3.



Les Suisses déçoivent en géant, première pour Brennsteiner Thomas Tumler meilleur Suisse du géant de Copper Mountain à la 9e place Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Les Suisses ont déçu au géant de Copper Mountain. Thomas Tumler a fini 9e, première victoire en Coupe du monde pour Stefan Brennsteiner.

La soupe à la grimace dans les rangs helvétiques. Il faut en effet remonter à Sölden en 2024 pour retrouver un podium en géant sans un athlète suisse dessus. On imaginait que Thomas Tumler, 3e de la première manche, allait poursuivre son histoire d'amour avec la neige américaine. Le Grison compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit et deux 4es places à Palisades Tahoe et à Aspen.

Loïc Meillard a fait une première manche moyenne pour ses standards en se retrouvant 7e à environ une seconde de la tête, mais le Valaisan d'origine neuchâteloise a raté son deuxième passage. Les conseils des coaches étaient de prendre toutes les portes sur la taille du ski avec une visibilité au sol pas folichonne, mais le skieur d'Hérémence n'a visiblement pas pu appliquer ces conseils. Il a donc terminé au 18e rang, juste devant Luca Aerni, 22e en matinée et 19e au final.

Coupable d'une faute sur l'intérieur en première manche, Marco Odermatt a connu l'élimination alors qu'il dominait ses adversaires. Fadri Janutin (33e), Sandro Zurbrügg (44e) et Livio Simonet (45e), n'ont eux pas passé le cut du premier tracé.

Pour la victoire, c'est du côté de l'Autriche qu'il faut se tourner avec le premier succès en Coupe du monde pour Stefan Brennsteiner. Le coureur de 34 ans n'a pas tremblé en seconde manche pour s'imposer avec 0''95 d'avance sur Henrik Kristoffersen. Le podium est complété par Filip Zubcic.



Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse Rafel Navarro et Alisha Lehmann après une défaite bien rageante face à la Belgique. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Rafal Navarro n’a pas connu la victoire pour sa grande première avec la Suisse. A Jerez de la Frontera, le mentor catalan et ses joueuses ont concédé une défaite rageante 2-1 devant la Belgique.

Malgré un ascendant très prononcé et une égalisation d’Alisha Lehmann, la Suisse a subi une leçon de réalisme de la part des Belges qui ont marqué sur leurs deux seules véritables occasions. Cette défaite a été actée sur une réussite de la tête de Tine de Caigny à la 72e. Déjà hésitante sur l’ouverture du score, Livia Peng aurait pu faire mieux sur cette action qui survenait quelques secondes seulement après une chance en or pour les Suissesses.

La Suisse aura l'occasion de se racheter ce mardi face au Pays de Galles. Ce match se déroulera également à Jerez de la Frontera. Rafel Navarro demandera à ses joueuses une plus grande efficience dans les deux surfaces pour corriger le tir après cette première malheureuse.



Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out Thomas Tumler 3e provisoire à Copper Mountain Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Thomas Tumler est 3e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. Marco Odermatt a lui connu l'élimination.

Thomas Tumler apprécie la neige américaine. Il compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit et deux 4es places à Palisades Tahoe et à Aspen. Le skieur grison est en lice pour décrocher un cinquième podium dans sa discipline de prédilection. Le vice-champion du monde accuse 0''48 de retard sur Stefan Brennsteiner. Entre les deux hommes, on retrouve le Slovène Zan Kranjec.

Bon sur le haut, mais moins en contrôle sur le bas, Loïc Meillard est 7e à 0''97. Et Marco Odermatt? Eh bien il n'y aura pas de 3 sur 3 pour le Nidwaldien après ses succès à Sölden et hier en Super-G. Le meilleur skieur du monde a chuté sur un intérieur en se montrant très agressif et alors qu'il comptait 0''37 d'avance sur la concurrence.

Après 30 concurrents, un 3e Suisse est pour l'heure qualifié. Il s'agit de Luca Aerni, 21e à 2''17.

