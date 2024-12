Fähndrich se ménage ++ Meier et Suter décisifs

Nadine Fähndrich se ménage en vue de l'étape de Davos Nadine Fähndrich a renoncé au sprint de Lillehammer Image: KEYSTONE/AP/Heikki Saukkomaa Nadine Fähndrich s'est retirée du sprint de Lillehammer en raison d'un refroidissement. La Lucernoise rentre prématurément en Suisse pour se préparer à l'étape de Davos, qui sera lancée vendredi soir prochain par un sprint par équipes, suivi samedi d'un sprint individuel et dimanche d'un 20 km. Leader de l'équipe de Suisse de fond, Nadine Fähndrich a connu un début de saison en demi-teinte et préfère ne prendre aucun risque. Le week-end dernier à Kuusamo, la Lucernoise a été stoppée en quart de finale du sprint et a très rapidement lâché prise lors de la mass-start sur 20 km.

"Game winning goal" pour Meier et Suter Pius Suter a signé un doublé face à Columbus Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Timo Meier et Pius Suter se sont tous deux montrés décisifs vendredi en NHL. L'Appenzellois des Devils et le Zurichois des Canucks ont inscrit le but de la victoire. New Jersey, qui alignait également Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, a cueilli son deuxième succès d'affilée, le sixième dans ses huit dernières sorties, en battant Seattle 3-2 à Newark. Meier a marqué le 3-2 après 53 secondes de jeu au troisième tiers après avoir hérité du puck dans l'enclave. L'ailier appenzellois a profité d'un assist bien involontaire du défenseur du Kraken Vince Dunn, dont la tentative de dégagement a rebondi sur le poteau gauche du but de Philipp Grubauer. Il s'agit de son 9e but dans cet exercice 2024/25, et surtout de son 200e en saison régulière. Pius Suter a quant à lui signé un doublé pour Vancouver, qui s'est imposé 5-2 face aux Columbus Blue Jackets après avoir été mené 2-0 à l'issue de la première période. Le centre zurichois a marqué le 3-2 en reprenant à bout portant une passe de Conor Garland après 2'17 de jeu dans l'ultime tiers-temps. Troisième attaquant le plus utilisé dans le camp des Canucks avec 17'14 passées sur la glace, Suter a scellé le score dans une cage vide à 65'' de la fin. Il en est désormais à 11 réalisations cette saison, en 24 matches disputés, alors que son record est de 15 buts sur l'ensemble d'une saison régulière (en 2021/22, avec Detroit).

Un 6e succès d'affilée pour les Hawks Capela (à droite) et les Hawks ont maté les Lakers d'Anthony Davis vendredi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta semble avoir trouvé son rythme de croisière. Les Hawks de Clint Capela ont cueilli vendredi leur 6e succès d'affilée en NBA, en battant les Los Angeles Lakers de LeBron James en prolongation. Les Hawks ont forcé la décision grâce à un panier primé de Trae Young, qui a scellé le score (134-132) à 7''4 de la fin de la période supplémentaire. LeBron James a eu l'occasion d'inverser la tendance, mais son tir à 3 points armé à 1''2 de la fin n'a trouvé que l'arceau. Trae Young et LeBron James furent d'ailleurs les deux grands hommes de cette rencontre. Le meneur d'Atlanta a cumulé 31 points et 20 passes décisives. La légende des Lakers a pour sa part signé un triple double en réussissant 39 points, 11 assists et 10 rebonds. Clint Capela, qui restait sur quatre matches d'affilée à 13 rebonds ou plus (dont les deux derniers à 17 prises), est en revanche resté discret. L'intérieur genevois d'Atlanta a inscrit 4 points - à 2/4 au tir - et capté 4 rebonds. Aligné durant 24 minutes, il a également bloqué 2 tirs adverses et réussi 2 assists.

Une commotion cérébrale et des contusions pour Boisset Arnaud Boisset ne souffre "que" d'une commotion cérébrale et de contusions Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Arnaud Boisset s'en est relativement bien sorti lors de sa lourde chute dans la descente de Coupe du monde de vendredi à Beaver Creek. Le Valaisan ne souffre que de blessures légères. Les premiers examens effectués sur place ont révélé une commotion cérébrale ainsi que des contusions au visage et à une épaule, a annoncé Swiss-Ski tôt samedi matin. Boisset, 26 ans, a chuté à la réception d'un saut. Il rentrera en Suisse dans les prochains jours pour y subir des examens complémentaires.

Fin de saison pour Noémie Kolly, blessée à un genou Noémie Kolly s'est grièvement blessée au genou gauche Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Noémie Kolly doit mettre prématurément fin à sa saison en raison d'une grave blessure au genou gauche. La Fribourgeoise sera opérée la semaine prochaine, a annoncé Swiss Ski samedi. Membre du cadre B de l'équipe de Suisse, Noémie Kolly a chuté lors d'un entraînement de super-G mercredi dernier à Copper Mountain dans le Colorado. Une déchirure du ligament croisé antérieur ainsi qu'une déchirure du ligament latéral externe ont été diagnostiquées à son retour en Suisse. Ce n'est malheureusement pas la première blessure sérieuse de la spécialiste de la vitesse. Il y a un peu plus de deux ans, son début de saison avait été retardé en raison d'une hernie discale. Et la vice-championne du monde junior 2019 de descente n'avait pas pu participer à la moindre course durant l'exercice 2019/20 en raison d'une blessure au ligament croisé du genou droit.

Mityukov: "Je me suis tout de suite remotivé" après les JO Roman Mityukov a savouré comme il se devait le bronze olympique conquis le 1er août à Paris sur 200 m dos. Mais "je me suis tout de suite remotivé", lâche-t-il dans un entretien téléphonique accordé à Keystone-ATS quelques jours avant les Mondiaux en petit bassin de Budapest (10-15 décembre). Quatre mois plus tard, son Bachelor de droit en poche, le Genevois de 24 ans ne réalise toujours pas la portée de son exploit. "Je ne me rends toujours pas compte que je suis un médaillé olympique. C'est trop bizarre. Je pensais depuis un an qu'une médaille était possible, je m'y attendais d'une certaine façon", glisse-t-il. "Et une fois que je l'ai obtenue, j'ai senti que la vie continuait. Et je me suis donc tout de suite remotivé", poursuit le double médaillé mondial du 200 m dos (bronze en 2023, argent en 2024), qui n'en espérait pas tant: "J'appréhendais d'avoir l'impression que ma carrière serait terminée avec un podium olympique." S'il n'a pas eu de problème à retrouver toute sa motivation, Roman Mityukov n'en a pas moins éprouvé le besoin de couper. "J'attendais cette pause depuis Fukuoka" où il avait conquis le bronze mondial en juillet 2023. "J'en avais besoin, physiquement et mentalement. Et j'ai largement profité de ce break", glisse-t-il malicieusement. Après quasiment deux mois sans nage, le Genevois a repris le chemin de l'entraînement à la fin septembre, en même temps qu'il a retrouvé les bancs de l'université notamment pour préparer son mémoire. "Ce n'est pas mon genre de savourer longtemps. J'avais besoin de me fixer de nouveaux objectifs", explique-t-il. 6-7 kilos en plus La natation ne lui a-t-elle pas manqué pendant cette pause? "Ca m'a manqué au bout d'un mois", concède-t-il. "Je me suis aussi rendu compte que je perdais des jours d'entraînement par rapport à mes rivaux. Mais ce break était nécessaire pour ne pas péter un câble trop vite", assure-t-il. "Le nouveau cycle olympique dure quatre ans" contre trois pour le précédent, report de douze mois des JO de Tokyo oblige. Pas question donc de brûler les étapes. "J'ai repris l'entraînement de manière progressive. En faisant au début pas mal de sports collectifs pour leur côté ludique, et pour ne pas faire que nager", précise-t-il. "C'était très dur dans l'eau au début, comme à chaque reprise d'ailleurs. Je me sentais lourd", à juste titre puisqu'il avoue avoir pris 6-7 kilos dans la foulée des Jeux de Paris. "C'était compliqué, car les sensations sont primordiales dans l'eau. Mais j'ai très rapidement perdu ces kilos en trop", souligne-t-il. "Là, je m'entraîne normalement, et je me sens vraiment bien depuis un mois", se réjouit Roman Mityukov, qui s'est certainement rassuré lors de son retour aux affaires à l'occasion des championnats de Suisse en petit bassin mi-novembre. Il a notamment réalisé 1'52''53 sur 200 dos, pas si loin que cela de son record de Suisse (1'51''46). S'il est rassuré sur son état de forme, le Genevois ne se voile pas la face avant les Mondiaux de Budapest. D'une part il n'est pas un habitué des courses en bassin de 25 mètres, et d'autre part "je ne suis pas à 100% de mes moyens. Mais cela reste des Mondiaux. C'est une opportunité de nager vite en petit bain", souligne-t-il. "Je ne me mets aucune pression avant ces Mondiaux", enchaîne Roman Mityukov, qui s'alignera sur 100 m dos, 200 m dos, 100 m libre et 4x100 m 4 nages à Budapest. Avec pour ambition première de se hisser en finale dans les courses de dos, et pourquoi pas de signer l'exploit avec le relais 4 nages. Une année à fond avant LA 2028 Ces joutes hongroises ne sont cependant rien de plus qu'une première étape sur la longue route menant aux JO de Los Angeles 2028, la suivante étant programmée l'été prochain avec les Mondiaux en grand bassin de Singapour. D'ici 2028, il continuera d'enchaîner les kilomètres mais sans négliger ses études. "Mes études m'offrent une stabilité pour le futur, mais aussi pour le présent. J'ai besoin de cet équilibre même si c'est parfois compliqué, comme en ce moment avec mon mémoire à rendre le 10 janvier. Et je n'ai pas le choix si je veux devenir avocat", se marre Roman Mityukov, qui prévoit de terminer son Master en 2027. Il aura alors un an pour préparer à fond les Jeux de 2028, où il visera un nouveau podium. D'ici là, il peut poursuivre sereinement sa progression, finalement loin des projecteurs. Sa médaille olympique n'a ainsi pas changé grand-chose pour lui, même si "on me regarde d'un autre oeil dans la rue", souligne-t-il. "J'ai un peu plus de demandes des médias, mais je n'ai pas senti une grande différence. Tant mieux, car je peux continuer ma vie tranquille", lâche le Genevois, qui regrette en revanche que son exploit parisien n'ait pas attiré les sponsors. "La natation reste un sport peu médiatique", où une médaille a aussi ses revers.

Sion accueille YB avec le top 6 dans le viseur La Super League vit ce week-end sa 17e journée, l'avant-dernière avant la pause hivernale. Sion accueille notamment Young Boys samedi dès 18h à Tourbillon. Cette rencontre pourrait s'avérer déjà cruciale dans la lutte pour le top 6: les deux équipes affichent en effet 20 unités à leur compteur soit 4 de moins que le 6e du classement, Lausanne. Une défaite pourrait donc coûter cher à Sion (8e du classement) comme à YB (9e). Les Valaisans, qui restent sur une victoire importante à Winterthour, gardent un excellent souvenir de leur dernier duel avec les Bernois en championnat: ils étaient allés s'imposer 2-1 au Wankdorf, le 21 juillet lors de la 1re journée. Mais YB affiche un visage plus conquérant qu'en début de saison et reste d'ailleurs sur cinq matches sans défaite en championnat (3 victoires, 2 nuls) Le deuxième match programmé samedi à 18h mettra aux prises Grasshopper et Yverdon. La lanterne rouge zurichoise accuse 5 longueurs de retard sur le club du Nord vaudois, 10e du classement. Mais le choc du jour est programmé à 20h30: Lucerne, 5e mais à 3 points seulement du leader Bâle, reçoit le 2e Lugano qui affiche pour sa part 1 unité de moins que les Rhénans au compteur.

Odermatt remet son Globe du super-G en jeu Beaver Creek sera le théâtre dès 18h30 du premier super-G de l'hiver. Vainqueur des deux derniers petits Globes de la discipline, Marco Odermatt sera comme toujours ou presque l'homme à battre. Le Nidwaldien est qui plus est à l'aise dans la station du Colorado où il reste sur quatre podiums d'affilée en super-G: deux victoires, en 2019 et en 2021, et deux 2es places en 2021 et en 2022. C'est d'ailleurs là qu'il avait fêté son premier succès en super-G à ce niveau, il y a tout juste cinq ans. Ses compatriotes feront par ailleurs partie de ses principaux rivaux: la Suisse reste ainsi sur un triplé en super-G en finale à Saalbach, où Odermatt n'avait pourtant fini que 5e. C'est Stefan Rogentin qui avait triomphé, devant Loïc Meillard et le prometteur Arnaud Boisset. Le Français Cyprien Sarrazin et l'Autrichien Vincent Kriechmayr seront également à suivre de près.

Genève battu sur le fil par Kloten Mischa Ramel jubile après avoir inscrit le 2-2 pour Kloten Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Genève s'est incliné à Kloten lors de la soirée de National League. Sans doute fatigués, les Aigles ont courbé l'échine 3-2 dans la banlieue zurichoise. Le calendrier démentiel des Genevois les invitait à disputer cette partie à Kloten. Un troisième match en quatre jours après le quart de finale aller de la Champions League mardi soir et la défaite contre Davos aux Vernets hier soir. Un match piège par excellence face à une formation qui surprend cette saison, très bien coachée par Lauri Marjamäki. L'ouverture du score est tombée après 14 secondes de la canne de Miro Aaltonen, futur joueur de Berne. Mais les Grenat ont répondu de la meilleure des façons en inscrivant deux buts à la 7e (Granlund) et à la 10e (Pouliot). Et cet avantage de 2-1, les Genevois ont pu le tenir un bon moment. Jusqu'à la 48e en fait, moment choisi par Mischa Ramel pour égaliser. Pire et alors que les spectateurs zurichois étaient prêts à bénéficier d'un rab de hockey sous forme de prolongation, ce même Ramel a pu servir Dario Meyer pour le 3-2 décisif à la 58e. L'attaquant zurichois a semblé tout surpris de marquer ce but, alors que le gardien genevois Robert Mayer en a fracassé sa canne de rage. Malgré une dernière tentative de poussée, les Aigles n'ont pas pu revenir. Cette défaite met un coup d'arrêt à leur remontée au classement. Ils sont actuellement 10es et sous la menace de Fribourg et Lugano, notamment. Le marathon genevois n'est toujours pas terminé. Les joueurs de Jan Cadieux ont encore un match dimanche avant la pause des équipes nationales. Rapperswil continue de s'enfoncer. Les Saint-Gallois se sont inclinés 3-0 chez eux face à Langnau. Ils sont 13es avec 32 points et sept revers d'affilée.

Descente de Beaver Creek: Murisier surprend Odermatt Justin Murisier a remporté la descente de Beaver Creek et signé sa première victoire en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Doublé suisse lors de la descente de Coupe du monde de Beaver Creek! Justin Murisier a signé son premier succès en devançant de 0''20 son pote Marco Odermatt. Tout vient à point à qui sait attendre. Les spécialistes imaginaient une première victoire de Justin Murisier il y a bien longtemps, lui qui est membre du Cirque blanc depuis 2010. Mais il y a eu des blessures, des doutes, trop de fougue et de multiples autres facteurs qui ont freiné la progression du Bagnard, auteur d'un unique podium en Coupe du monde, une 3e place en géant - sa discipline de base - décrochée voici quatre ans en géant à Alta Badia. Alors voir le Valaisan remporter sa première victoire en Coupe du monde en descente a quelque chose d'un peu irréel. Pas que Murisier n'en était pas capable, mais il ne faut pas perdre de vue que ce dernier n'a commencé la descente qu'en 2021. Parti avec le dossard 3, le Bagnard a été bon dans tous les secteurs. Fluide sur le haut dans le secteur de glisse, précis dans les passages techniques, Murisier a été le meilleur, tout simplement. Même meilleur qu'Odermatt. "Débarrassé" d'Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur des quatre dernières courses dans le Colorado (2 descentes et 2 Super-G) mais malheureusement blessé, Marco Odermatt a donc trouvé son maître au sein de sa propre équipe. Très offensif, le Nidwaldien n'a pas ménagé ses efforts. Après 1'17, le patron de la Coupe du monde était même devant, mais il a commis quelques imprécisions dans la partie finale. Le podium est complété par Miha Hrobat à 0''35. Justin Murisier rejoint au palmarès des vainqueurs suisses en descente à Beaver Creek des grands noms tels que Franz Heinzer, Peter Müller, Carlo Janka, Patrick Küng et Beat Feuz. Trois autres Suisses sont pour l'heure encore dans le top 15. Stefan Rogentin et Alexis Monney sont ex-aequo à la 11e place, tandis que Marco Kohler occupe le 13e rang. Cela s'est moins bien passé pour Franjo von Allmen, seulement 21e. Point noir dans le camp helvétique, la chute d'Arnaud Boisset. Le Valaisan a violemment heurté la neige avec la tête avant de partir dans les filets. Il a été descendu en luge.

Tadej Pogacar remporte le Vélo d'or 2024 Tadej Pogacar a tout raflé en 2024, comme ici lors du Tour de Lombardie en octobre (archives). Image: KEYSTONE/AP LaPresse Intouchable cette saison, le Slovène Tadej Pogacar a remporté vendredi le Vélo d'or, récompensant le meilleur coureur cycliste de l'année 2024. La Belge Lotte Kopecky a été couronnée chez les femmes. Déjà primé en 2021, Pogacar, qui a écrasé la saison avec notamment des victoires dans le Tour de France, le Tour d'Italie et lors des Mondiaux de Zurich, succède au Danois Jonas Vingegaard au palmarès de ce prix organisé par Vélo Magazine et considéré comme le plus prestigieux du cyclisme. Lotte Kopecky, qui est devenue championne du monde et a remporté Paris-Roubaix, est récompensée pour la première fois et succède à la Néerlandaise Demi Vollering. Pogacar et Kopecky décrochent aussi le prix Eddy Merckx de meilleurs coureurs de classiques, selon le vote d'un jury international de 40 journalistes spécialisés. C'était la deuxième fois que le trophée du Vélo d'or, décerné tous les ans depuis 1992 (2022 pour les femmes), était remis lors d'une cérémonie au pavillon Gabriel, sur les Champs-Elysées, sur le modèle du Ballon d'or en football. Au total, neuf trophées ont été décernés, en présence de Pogacar. Le premier Prix Gino Mäder Cette édition du Vélo d'or a également été celle de la première attribution du Prix Gino Mäder. Ce trophée récompensant des actions solidaires ou un engagement pour des causes sociétales porte le nom du coureur helvétique, décédé tragiquement après une chute lors du Tour de Suisse 2023. Il a été décerné à l'Espagnol Luis Angel Maté pour son implication sur les questions environnementales.

Belinda Bencic déroule et rejoint le dernier carré Belinda Bencic, ici avec la Suisse lors du barrage de BJK Cup avec la Suisse en novembre, poursuit son retour convaincant (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Belinda Bencic poursuit son retour convaincant sur le circuit WTA en cette fin d'année 2024. La Saint-Galloise a battu Océane Dodin vendredi pour rejoindre les demi-finales du tournoi d'Angers. La championne olympique, retombée au 913e rang mondial après avoir donné naissance à sa fille Bella, n'a pas tremblé face à la Française (WTA 113). Elle a certes perdu sa mise en jeu dès l'entame du match mais a rapidement fait son retard avant de dérouler, pour finalement s'imposer 6-3 6-1 en une heure de jeu. En demi-finale, Belinda Bencic affrontera l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 138) ou la Tchèque Dominika Salkova (WTA 166). En trois matches disputés dans la Loire, la Suissesse n'a pas encore perdu la moindre manche.

Messi désigné meilleur joueur de la MLS Lionel Messi est le MVP de la MLS Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell L'octuple Ballon d'Or Lionel Messi a été désigné meilleur joueur (MVP) du championnat nord-américain, a annoncé la MLS vendredi. L'Argentin de 37 ans a mené l'Inter Miami en tête du championnat après la saison régulière avec 74 points, un record en MLS. Pour sa première année complète aux Etats-Unis après avoir rejoint Miami en juillet 2023 en provenance du PSG, Messi a brillé avec 20 buts et 16 passes décisives lors de la saison régulière. Il a pourtant manqué 16 rencontres. Mais la saison s'est achevée de façon brutale pour Miami et son champion du monde 2022 avec une élimination surprise dès le premier tour des play-off par Atlanta. La finale du championnat oppose samedi le Los Angeles Galaxy aux Red Bulls de New York.

Zurich Lions: Lammikko et Fröden s'engagent sur le long terme Juho Lammikko a signé jusqu'en 2028 avec les Zurich Lions Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Les attaquants Juho Lammikko et Jesper Fröden se plaisent sur les bords de la Limmat. Le Finlandais a prolongé jusqu'en 2028 le contrat le liant aux Zurich Lions alors que le Suédois a signé jusqu'en 2027, a annoncé vendredi le champion de Suisse en titre. Lammikko (28 ans) et Fröden (30 ans) s'étaient illustrés lors des derniers play-off. Ils avaient notamment marqué les deux buts inscrits par les Zurich Lions dans l'acte VII de la finale face à Lausanne, remporté 2-0 par le "Z".