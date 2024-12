Fassnacht de retour à YB ++ Kyrgios vaillant mais battu

Avec ses 34 points et ses 10 assists, Trae Young a été le leader des Hawks qui ont forcé la décision dans un troisième quarter remporté 40-24. Les Hawks ont ainsi entamé de la plus belle des manières leur série de six matches à l’extérieur qui les conduira à Denver le mercredi du Nouvel An pour un superbe défi face aux Nuggets de Nikola Jokic.

Enfin à Detroit, l’ancien pigiste du HC Bienne Patrick Kane a atteint le seuil des 1300 points avec un but et un assist lors du succès 4-2 des Red Wings devant Washington.

L'AC Milan, dont le 19ème et dernier Scudetto remonte à 2022, est distancé dans la course au titre de champion d'Italie: il occupe la 8e place à 14 points du leader, l'Atalanta Bergame, avec toutefois un match en moins. Depuis son arrivée, Fonseca, 51 ans, n'a remporté que 12 matches sur 24 disputés, toutes compétitions confondues.

Le Neuchâtelois Valère Thiébaud a décidé de mettre un terme à sa carrière, a indiqué Swiss Cycling. Le membre du quatuor de poursuite par équipe a évoqué des causes d'ordre sportif et financier.

"J'ai toujours attendu de mes joueurs qu'ils donnent le 100% pour l'équipe. Maintenant, je constate que je ne suis plus en mesure d'en faire de même, d'avoir le même engagement, la même concentration et la même dévotion", a expliqué le Canadien dans le communiqué publié par le club champion de Suisse.

Traire, fabriquer du fromage et s'occuper du bétail n'a pourtant pas totalement rempli son agenda. Chaque jour, Riebli a rajouté deux unités d'entraînement à ses environ quatorze heures de travail à l'alpage. Mais il a toujours gardé en lui la joie et le plaisir: une passion provoque parfois de la souffrance, mais elle apporte malgré tout de la vitalité.

"L'activité de paysan de montagne m'apporte énormément", raconte-t-il. "C'est mon équilibre de vie. Quand tu peux faire quelque chose avec passion, cela te redonne de l'énergie. Et quand tu as quelque chose dans la tête qui te distrait, là aussi tu reçois de l'énergie en retour."

"L'entraînement monotone en tant que professionnel ne m'a pas convenu. Je me suis senti inutile et malheureux. Passer l'été à l'alpage m'a manqué", a-t-il expliqué à Lenzerheide en préambule à cet hiver. "Un environnement exclusivement sportif, seulement de l'entraînement et de la récupération: c'est trop ennuyant pour moi."

Il a ainsi enfin confirmé son potentiel, après une attente qui durait depuis janvier 2023 et une troisième place à Livigno. Mais depuis cet exploit, Riebli (26 ans) avait traversé une période plus difficile. La saison dernière, il a ainsi dû se contenter d'un quatrième et d'un sixième rang lors de la tournée en Amérique du Nord.

Kyshawn Georges n’a pas traversé sa plus belle soirée de la saison. Aligné durant 25 minutes, le Valaisan a accusé un différentiel de -16 avec son 1/6 au tir. Il a marqué 4 points et a cueilli 5 rebonds pour sa dernière sortie de l’année. Kyshawn George et Washington entameront la nouvelle année mercredi avec la venue de Chicago.

En panne de service avec seulement 48 % de réussite en première balle, Marc-Andrea Hüsler n’a pas tenu la distance face à un adversaire qu’il affrontait pour la première fois. Le jeu de service perdu à 2-1 au troisième set lui a été fatal. On rappellera que Marc-Andrea Hüsler n’a plus gagné une seule rencontre dans le cadre de l’ATP Tour depuis sa qualification pour les huitièmes de finale du tournoi de Munich en avril dernier.

Victorieux de cinq championnats et de deux Coupes de Suisse avec le club bernois, Christian Fassnacht a marqué 6 buts en 50 rencontres avec Norwich City en Championship (D2). Seulement, une succession de blessures depuis six mois ne lui a pas permis de s’exprimer pleinement. Ainsi, il doit encore soigner les séquelles d’une blessure musculaire à la cuisse droite qui l’amènera à suivre un programme individuel lors du camp d’entraînement à Belek, en Turquie, les Young Boys effectueront du 2 au 11 janvier.

Ma personnalité sportive de 2024? Le capitaine manchot du Vendée Globe

Chinois, montagnard et amputé: Jingkun Xu n'était à première vue pas destiné à monter sur un bateau. Et pourtant, il a pris en 2024 le départ de «l'Everest des mers», décidé à boucler l'une des compétitions sportives les plus redoutables au monde.

Jingkun Xu s'éloigne peu à peu de l'Australie. Cela veut dire qu'il passera en 2025 plusieurs heures avant nous. Pour lui, les festivités seront néanmoins courtes et un brin affligeantes, et pas seulement parce que le Nouvel an occidental n'est pas aussi significatif que celui du calendrier chinois. Le skipper se trouve seul sur son bateau dans les mers du Sud. On ne peut que lui souhaiter une nuit calme et apaisée, lors de laquelle il n'aura pas à larguer une fusée de détresse.