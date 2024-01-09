Federer bientôt intronisé ++ Navarro a livré sa sélection

Philipp Studhalter réélu à la présidence de la SFL Philipp Studhalter a été réélu pour deux ans à la présidence de la SFL Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Philipp Studhalter a été réélu président du comité de la Swiss Football League lors de l'assemblée générale ordinaire, a annoncé mercredi la SFL.

L'avocat lucernois de 49 ans a été confirmé à l'unanimité par les représentants des 22 clubs pour deux ans à la tête de cet organe composé de neuf membres.

Dans le cadre des élections de renouvellement, les sept membres suivants ont également été réélus à l'hôtel Schweizerhof à Berne: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Bâle), Urs Egger (membre indépendant), Christoph Spycher (BSC Young Boys) et Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

Le président de St-Gall, Matthias Hüppi, ne s'est en revanche pas représenté après six ans passés au sein du comité. Il sera remplacé par Marco Degennaro, le CEO du FC Sion, qui est âgé de 55 ans.



Federer sera intronisé au Hall of Fame l'an prochain Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame l'an prochain Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame du tennis en août 2026, a annoncé l'institution basée à Newport.

Le Bâlois de 44 ans a été choisi dès sa première année d'éligibilité. Il est le deuxième Suisse à connaître cet honneur, après Martina Hingis en 2013.

Premier homme à avoir atteint la barre des 20 titres du Grand Chelem en simple, Roger Federer est l'un des huit seuls joueurs de l'histoire du tennis à avoir remporté les quatre trophées majeurs. Il a triomphé huit fois à Wimbledon, six à l'Open d'Australie, cinq à l'US Open et une à Roland-Garros.

Le Bâlois, dont la dernière apparition en simple remonte aux quarts de finale de l'édition 2021 de Wimbledon, avait fait ses adieux à la compétition lors de la Laver Cup 2021 à Londres en septembre. Il avait créé cette compétition par équipe pour honorer l'héritage de l'Australien Rod Laver, autre membre du Hall of Fame.

Seul membre de la classe 2026 à être intronisé dans la catégorie joueur, Roger Federer a occupé la 1re place du classement mondial pendant 237 semaines consécutives, un record qui tient toujours, et durant 310 semaines au total. Il a remporté 103 titres en simple, le dernier à Bâle où il avait triomphé pour la 10e fois en 2019.

"Une grande leçon d'humilité" "C'est un immense honneur d'être intronisé au International Tennis Hall of Fame et de côtoyer tant de grands champions de ce sport, déclare Roger Federer, cité dans le communiqué de l'International Tennis Hall of Fame. "Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une grande importance à l'histoire du tennis et à l'exemple donné par ceux qui m'ont précédé", a-t-il ajouté.

"C'était très spécial d'apprendre la nouvelle à Swiss Tennis, entouré de la prochaine génération de joueurs, là où mon propre parcours a commencé", a encore souligné l'ex-no 1 mondial, qui a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait au Centre national à Bienne. "Etre reconnu de cette manière par le sport et par mes pairs est une grande leçon d'humilité", a-t-il lâché.



Une première sélection sans surprise pour Rafel Navarro Rafael Navarro a livré une première sélection sans surprise Image: KEYSTONE/AP/Anthont Anex Rafel Navarro fait appel à des joueuses qui ont fait leurs preuves pour sa première liste en tant que sélectionneur de l'équipe de Suisse.

Le nouveau coach national ne procède qu'à peu de changement par rapport à la dernière sélection de Pia Sundhage fin octobre.

Pour le dernier camp de l'année et le premier de l'ère Rafel Navarro, Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté et Svenja Fölmli font leur retour dans le cadre national à la place de Lia Kamber, Leela Egli et Julia Stierli, blessée. Elvira Herzog est également de retour après une blessure à la hanche.

L'expérience est primordiale Il est important pour lui de créer la meilleure équipe possible, d'avoir suffisamment de diversité à chaque position, a-t-il expliqué pour justifier ces quelques changements. "Je cherche à constituer une équipe équilibrée, avec des joueuses qui puissent contribuer à mon style de jeu", a-t-il lâché.

Lors de la conférence de presse pour l'annonce de la sélection, il avait souligné à plusieurs reprises l'importance de l'expérience dans l'équipe. Aigbogun, une joueuse qui n'était que rarement prise en compte sous Pia Sundhage, compte ainsi déjà 99 sélections.

Depuis qu'il a signé son contrat il y a deux semaines, Rafael Navarro a également été en contact avec la capitaine Lia Wälti: "Je pense que Lia, en tant que capitaine, peut beaucoup m'aider. Bien sûr, c'est moi qui prends les décisions à la fin, mais au début, il est important pour moi de connaître son avis", a souligné l'Espagnol.

Lia Wälti, qui a dû être remplacée ce week-end en championnat d'Italie, n'est pas gravement blessée: "Nous sommes en contact avec son club, la Juventus de Turin, et il semble qu'elle puisse également entrer en jeu."

Un nouveau coach athlétique Le dernier camp de l'année débutera lundi prochain, lorsque les joueuses s'envoleront pour Jerez en Espagne, afin de s'entraîner pendant une bonne semaine. "Je me réjouis beaucoup de pouvoir enfin faire la connaissance des joueuses", a déclaré Rafael Navarro.

En Espagne, l'équipe nationale s'entraînera également avec un nouveau coach athlétique: Norbert Callau Arbo reprendra les fonctions de Michel Kohler, qui quitte l'équipe à sa demande. Navarro connaît Callau Arbo pour l'avoir côtoyé au FC Barcelone. Alors que Navarro était coach assistant des femmes, Callau Arbo travaillait pour la deuxième équipe des hommes.

En revanche, le poste de coach assistant n'est pas encore pourvu. Une décision à ce sujet sera prise après les matchs internationaux contre la Belgique le 28 novembre et contre le Pays de Galles le 2 décembre.



Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide Krattiger (à gauche) et Dillier sont en 8es de finale des Mondiaux Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Le duo Marco Krattiger/Leo Dillier a sauvé l'honneur helvétique dans la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide. Les deux hommes se sont qualifiés mercredi pour les 8es de finale.

Krattiger/Dillier se sont imposés 21-14 21-19 face aux Néerlandais Stefan Boermans/Yorick De Groot. Ils ont ainsi fait mieux que les paires Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré et Yves Haussener/Julian Friedli, battues en 16es de finale la veille. Les duos Annique Niederhauser/Leona Kernen et Adrian Heidrich/Jonathan Jordan avaient quant à eux été sortis en barrages mardi.

Krattiger/Dillier feront figure d'outsiders jeudi en 8es de finale. Ils défieront les Brésiliens Evandro Gonçalves/Arthur Mariano Lanci, 5es des Jeux de Paris 2024 et vainqueurs de leurs quatre premiers matches à Adelaide. Evandro/Arthur Lanci ont toutefois frisé la correctionnelle en 16es de finale, où ils ont effacé trois balles de match face aux Australiens Bradley Fuller/Ben O'Dea.



Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov Noè Ponti sera le chef de file de la délégation suisse aux Européens en petit bassin Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Quinze nageurs suisses (douze hommes et trois femmes) représenteront la Suisse lors des Européens en petit bassin de Lublin en Pologne (2-7 décembre), a annoncé Swiss Aquatics.

La sélection, emmenée par sa star Noè Ponti, ne comprend pas Roman Mityukov qui a renoncé à disputer ces joutes.

Le nombre de minima réalisés a dépassé les attentes de la fédération, se réjouit celle-ci dans un communiqué. La sélection est composée de Vanna Djakovic, Angelina Patt, Gaia Rasmussen, Maël Allegrini, Tiago Behar, Thierry Bollin, Flavio Bucca, Antonio Djakovic, Ilan Gagnebin, Gian-Luca Gartmann, Frédéric Hoigné, Julien Niederberger, Paul Niederberger, Marius Toscan et bien sûr Noè Ponti.

Les espoirs suisses reposeront avant tout sur les épaules de Noè Ponti, triple champion du monde en petit bassin en 2024 et double médaillé mondial en grand bassin cet été. Le Tessinois espère faire aussi bien que lors des derniers Européens en petit bain (Otopeni 2023), où il avait conquis trois titres (50, 100 et 200 m papillon) et une médaille d'argent sur 100 m 4 nages.

Auteur d'un nouveau record de Suisse du 200 m dos en bassin de 25 mètres ce week-end à Uster lors des championnats de Suisse, Roman Mityukov a quant à lui renoncé à ces joutes continentales. Le médaillé de bronze des JO 2024, peu à l'aise en petit bassin, préfère se concentrer sur un cycle de préparation pour la prochaine saison estivale.



Moser et le Lighting matent les "Swiss Devils" Moser (à droite) et Tampa Bay ont dominé les Devils de Timo Meier (à gauche) mardi Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Les "Swiss Devils" ont subi une lourde défaite mardi en NHL. New Jersey, qui avait inscrit au moins un point dans ses cinq dernières sorties, s'est incliné 5-1 sur la glace du Tampa Bay Lightning.

Deux Suisses se sont illustrés dans cette partie. Janis Moser a réussi un assist sur le 4-1 de Tampa Bay, marqué par Darren Raddysh à la 45e minute, pour son 5e point de la saison (1 but, 4 assists). Le défenseur biennois a terminé avec un bilan de +1.

Capitaine des Devils, Nico Hischier a quant à lui inscrit le but de l'espoir, le 3-1, à la 38e. Le centre valaisan a signé sa 4e réussite dans ce championnat, après six matches de disette. Ses compères Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés "muets".

La soirée fut par ailleurs belle pour Nino Niederreiter et les Jets, qui ont dominé Columbus 5-2. L'attaquant grison a été crédité de deux mentions d'assistance pour porter son total de la saison à 13 points (4 buts et 9 assists, comme Hischier d'ailleurs). El Nino en est désormais à 493 points en saison régulière.

La 3e étoile pour Schmid L'attaquant bernois Philipp Kurashev s'est également illustré mardi avec un assist réussi dans un match gagné 3-2 après prolongation par ses San Jose Sharks face à Utah. L'homme du match fut Macklin Celebrini, auteur d'un triplé pour les Californiens.

Enfin, Akira Schmid a été désigné troisième étoile d'une partie gagnée 3-2 par Vegas face aux New York Rangers. Le portier bernois n'a pourtant effectué que 17 arrêts pour les Golden Knights, qui ont mis fin à la série de six victoires d'affilée des Rangers à l'extérieur.



LeBron James lance enfin sa 23e saison record LeBron James a signé un retour gagnant sur les parquets de NBA mardi soir Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong La superstar de la NBA LeBron James a enfin lancé mardi soir sa 23e saison dans la ligue nord-américaine, un record. Et il a connu la victoire avec les Lakers face au Utah Jazz.

"King James" (40 ans) avait passé sur la touche les 14 premiers matches des Los Angeles Lakers en raison d'une sciatique, avant de débuter contre le Jazz d'Utah, à domicile, sous la clameur du public californien.

Les Lakers ont accéléré après la pause pour une large victoire 140-125 lors de laquelle LeBron James a surtout mis en avant ses qualités de passeur (11 points à 4/7 au tir, 3 rebonds, 12 assists). Le magicien slovène Luka Doncic a lui de nouveau brillé avec 37 points, 5 rebonds et 10 passes décisives.

James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a ainsi battu mardi le record du nombre de saisons qu'il codétenait jusque-là avec Vince Carter, et entamé sa quête d'une cinquième bague de champion. La veille, il avait repris l'entraînement en conditions de match pour la première fois depuis les play-off fin avril, sans douleur.

Malgré l'absence à la reprise de James, qui n'a toujours pas annoncé de date pour sa retraite, les Lakers ont bien entamé leur saison. Ils pointent à la 4e place de la Conférence Ouest avec désormais 11 victoires et 4 défaites.



Le Panama, Haïti et Curaçao qualifiés La joie des Panaméens, qui se sont qualifiés pour le Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA/Bienvenido Velasco Le Panama, Haïti et la petite île de Curaçao se sont qualifiés mardi pour le Mondial 2026. Ils ont remporté leur groupe des éliminatoires de la zone Concacaf.

Ces trois pays rejoignent les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, co-organisateurs de la prochaine Coupe du monde, parmi les nations directement qualifiées de la région.

Les Panaméens ont triomphé dans le groupe A, concluant leur campagne par un 3-0 contre le Salvador, et participeront à la compétition pour la deuxième fois après 2018. Les "Grenadiers" haïtiens ont quant à eux battu le Nicaragua (2-0) dans le groupe C, et disputeront également leur deuxième Mondial, après 1974.

Curaçao a de son côté tenu la Jamaïque en échec (0-0) dans le groupe B pour rester en tête et devenir le pays le moins peuplé (environ 150'000 habitants) qualifié dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce sera donc la première participation de la "Blue Wave".

Le Suriname et la Jamaïque, les deux meilleurs deuxièmes de la zone, joueront en mars un tournoi de barrage intercontinental, où ils se disputeront deux tickets avec l'Irak, la RD Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.



Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront "le plus loin possible" Breel Embolo et l'équipe de Suisse iront en Amérique du Nord avec beaucoup d'ambition. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Sky's the Limit" ! Tel sera le mantra de l'équipe de Suisse en Amérique du Nord, où elle disputera une sixième Coupe du monde consécutive après avoir obtenu son billet mardi au Kosovo (1-1).

Breel Embolo et la Suisse iront aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada avec l'ambition d'aller "le plus loin possible", comme l'a affirmé l'attaquant bâlois mardi dans les travées du Stade Fadil-Vokrri. L'excellente campagne livrée par la troupe de Murat Yakin cet automne permet en effet d'aborder l'année 2026 avec de belles perspectives.

A Pristina, elle a assuré l'essentiel lors d'un duel toujours particulier entre Suisses et Kosovars. "De nombreux joueurs de notre groupe ont des origines ici. On voulait gagner, mais on ne voulait surtout pas perdre, car il y avait aussi un petit record à aller chercher (réd: la Suisse n'avait plus terminé une année civile invaincue depuis 1945)."

L'avant-centre de Rennes, qui a vécu sa plus belle année avec la Suisse sur le plan statistique (7 buts en 10 matches), n'a pas hésité à parler de "match nul parfait". "Personne s'est blessé, on est qualifiés et on n'a pas trop énervé les Kosovars", a-t-il plaisanté.

Euphorie légère Au coup de sifflet final, tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial pour fêter la qualification avant de célébrer devant les supporters helvétiques ayant fait le déplacement. Mais à en croire Breel Embolo, l'euphorie est restée mesurée.

"Le match à Genève (réd: victoire 4-1 face à la Suède) a pas mal changé les choses au niveau des émotions. La qualification était pratiquement actée, même si ce n'était pas évident ce soir avec la pluie qui est tombée toute la journée", a repris le Bâlois.

"Les Kosovars ont bien défendu à cinq, ils ne voulaient rien nous donner, mais de notre côté, on se devait de faire le job, rien que pour respecter les gens qui ont fait le voyage jusqu'ici pour nous soutenir", a conclu Embolo.



L'Espagne et la Belgique assurent, l'Ecosse renversante L'Espagne n'a pas tremblé pour valider son ticket pour le Mondial Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Les douze pays européens directement qualifiés pour le Mondial 2026 sont désormais connus.

L'Espagne, la Belgique et l'Autriche ont imité la Suisse en conservant la 1re place de leur groupe respectif mardi lors de l'ultime soirée de ces éliminatoires, alors que l'Ecosse a renversé le Danemark dans les arrêts de jeu.

L'Espagne, qui pouvait se permettre de s'incliner par six buts d'écart face à la Turquie mardi, n'a pas eu à forcer son talent à Séville. La Roja s'est contentée d'un nul 2-2 face aux Turcs, conservant ainsi trois longueurs d'avance sur ses adversaires du jour dans la poule E.

Soirée tranquille également pour la Belgique, qui était sous la menace de la Macédoine du Nord et du Pays de Galles dans le groupe J. Les Diables Rouges ont écrasé le Liechtenstein 7-0 avec notamment des doublés de Doku et de De Ketelaere. Ils disputeront leur 15e Coupe du monde, la quatrième d'affilée.

Le suspense fut en revanche de mise dans les groupes C et H. L'Ecosse a arraché son ticket dans les arrêts de jeu à Glasgow dans la finale du groupe C, battant 4-2 le Danemark qui pointait en tête avant cette soirée. Kieran Tierney a envoyé les Ecossais en phase finale pour la première fois depuis 1998 en marquant le 3-2 à la 93e. Kenny McLean a scellé le score à la 98e.

En tête de la poule H avec une marge de deux unités sur la Bosnie-Herzégovine, l'Autriche s'est pour sa part retrouvée menée dès la 12e par les Bosniens à Vienne après une réussite du natif de Granges Haris Tabakovic (ex-YB et GC). Les Autrichiens ont arraché le nul sur un but de Michael Gregoritsch à la 77e, s'offrant également une première phase finale depuis 1998.



Le billet est composté, la Suisse ira en Amérique du Nord La joie des joueurs suisses, qui ont composté leur billet pour le Mondial 2026 mardi à Pristina Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse ira bien en Amérique du Nord ! La sélection de Murat Yakin a obtenu son billet pour la Coupe du monde 2026 malgré le match nul concédé face au Kosovo mardi à Pristina (1-1).

Aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le sélectionneur bâlois vivra donc un deuxième Mondial à la tête de l'équipe de Suisse, après celui du Qatar. Nul doute qu'il voudra faire oublier la funeste élimination concédée en 8es de finale à Doha, ce naufrage collectif vécu face au Portugal (6-1).

Naufrage il n'y a pas eu mardi, où le bateau helvétique a solidement résisté au déluge de pluie qui s'est abattu toute la journée sur la capitale kosovare. Tout le monde a vite compris que la défaite par six buts d'écart qui aurait contraint les Helvètes à passer par les barrages n'avait aucune chance de se produire.

Le peu de doute restant s'est d'ailleurs évaporé dès l'annonce de la composition des équipes. Le sélectionneur allemand du Kosovo avait fait le choix de se priver d'Albian Hajdari et de Leon Avdullahu. Les deux anciens espoirs suisses étaient sous le coup d'une suspension et auraient pu manquer les barrages du mois de mars.

Feu d'artifice Les Dardanët peuvent nourrir des espoirs légitimes de traverser eux aussi l'Atlantique l'été prochain, car ils ont su tenir tête à la Suisse mardi devant leur bouillant public. La fin de match largement à leur avantage a prouvé qu'ils pouvaient régater avec les meilleures nations européennes.

Leur première mi-temps restera en revanche moins dans les annales que pour le jeu proposé que pour le feu d'artifice organisé par certains de leurs supporters. Le coup d'envoi a ainsi été lancé sous le boucan des fusées lancées depuis l'extérieur du stade Fadil Vokrri.

Solide sans être géniale, la Suisse a assuré l'essentiel jusqu'à la mi-temps, même si elle aurait pu ouvrir le score dès la 6e minute. Mais le ballon piqué de Michel Aebischer, bien lancé par Breel Embolo, n'a pas surpris le gardien kosovar Arijanet Muric.

Vargas met fin au suspense Les hommes de Murat Yakin se sont toutefois appliqués à mettre fin à tout suspense au retour des vestiaires. Ruben Vargas, qui n'avait pas encore marqué dans ces qualifications, a su exploiter une passe géniale de Djibril Sow (47e).

Murat Yakin et ses hommes auraient sans doute pu terminer l'année sur une nouvelle victoire, mais Johan Manzambi, titularisé à la place d'un Dan Ndoye laissé au repos, a manqué la balle du 2-0 après un dribble remarquable dans la surface kosovare. Les joueurs de Franco Foda en ont alors profité pour faire vibrer le public dans la dernière demi-heure, Florent Muslija égalisant d'une jolie frappe enroulée qui a surpris Gregor Kobel (74e).

L'équipe de Suisse saura malgré tout se contenter d'un match nul qui lui permet de terminer l'année civile invaincue, une première depuis... 1945! Et de se qualifier directement pour une sixième Coupe du monde consécutive après celles de 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.



Euro M21: Couac helvétique au Luxembourg Les M21 de Sascha Stauch ont subi un échec cuisant mardi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse M21 a subi un véritable camouflet mardi dans les éliminatoires de l'Euro 2027.

Les joueurs de Sascha Stauch se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Luxembourg pour subir leur première défaite dans ce groupe C.

Quatre jours après avoir obtenu un nul probant (1-1) à Lausanne face aux favoris français, les espoirs helvétiques ont affiché un bien triste visage à Esch-sur-Alzette face à une équipe qui n'avait glané qu'un point dans ses quatre premières sorties. Le succès luxembourgeois est même largement mérité.

La Suisse a pourtant ouvert la marque à la 66e minute sur une réussite d'Ethan Meichtry, qui était entré en jeu trois minutes plus tôt. Mais cet avantage fut de courte durée, le défenseur central Helver Tavares Helleno égalisant de la tête à la 70e en profitant de l'apathie de la défense helvétique.

Le Luxembourg, qui a adressé 19 tirs en direction du but helvétique (contre seulement 6 tirs pour la Suisse), a forcé la décision à la 86e. C'est un autogoal du défenseur de St-Gall Cyrill May, dont le dégagement dévissé a trompé le gardien Silas Huber, qui a permis aux espoirs du Grand-Duché de décrocher un succès inespéré.

Rien n'est perdu pour la Suisse M21, 3e de ce groupe avec deux longueurs de retard sur la France (1re, mais avec un match en moins). Mais elle devra considérablement élever son niveau de jeu lors des cinq derniers matches pour atteindre la phase finale: seuls les vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifieront directement, les autres deuxièmes devant disputer des barrages.



La Suisse nettement battue par l'Autriche Nancy Fora (à gauche) et les Suissesses ont subi la loi de l'Autriche mardi Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'équipe de Suisse dames a subi une deuxième défaite en trois matches dans le 1er tour des qualifications de l'Euro 2027.

Les joueuses du coach François Gomez se sont inclinées 97-78 face à l'Autriche mardi à St-Gall.

Les Suissesses voient s'éloigner les deux premières places de ce groupe D, qui assureront un ticket pour le 2e tour qualificatif. Déjà lourdement battues (85-64) en Grande Bretagne lors de la 1re journée, elles affichent une différence entre points inscrits et points encaissés (-2) bien moins flatteuse que leurs rivales.

Victorieuse de ses trois premières parties, l'Autriche possède une différence de points de +38. Deuxième de ce groupe, la Grande-Bretagne affiche un solide +60 après s'être imposé de 43 points en Norvège mardi. Le prochain match, le 11 mars 2026 face aux Britanniques, sera crucial pour la Suisse.

La sélection helvétique, qui a écrasé la Norvège 71-33 samedi à Fribourg, a manqué son affaire mardi soir. Le début de partie fut même cauchemardesque: François Gomez a d'ailleurs pris un temps-mort après 73 secondes de jeu seulement, alors que l'Autriche menait 6-0. L'écart a atteint les 14 points dès la 8e minute (21-7).

Espoir de courte durée Les Suissesses ont pu brièvement y croire au début du deuxième quart-temps, recollant à 6 longueurs à la 14e (27-21). Mais l'espoir fut de courte durée, et l'Autriche a repris le large pour atteindre la mi-temps avec une marge de 22 points grâce à un panier primé d'Alexia Allesch (26 points, 15 rebonds mardi) au "buzzer" (53-31).

Pas en réussite au tir (35% à 2 points), les Suissesses n'ont pas non plus montré leur meilleur visage après la pause. Si la 3e place de la poule leur semble promise, elles devront sortir le grand jeu au printemps pour arracher l'un des deux premiers rangs et même pour obtenir l'un des trois tickets réservés aux troisièmes de groupe.



L'Irak peut toujours y croire Amir Al-Ammari (à droite) a inscrit un but décisif pour l'Irak mardi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER L'Irak peut toujours espérer disputer une deuxième phase finale de Coupe du monde après celle de 1986. Les Irakiens disputeront le tournoi de barrage intercontinental qui réunira six équipes.

Opposé aux Emirats arabes unis dans le 5e tour de la zone Asie, l'Irak a arraché la qualification en s'imposant 2-1 mardi au match retour à Basra (1-1 à l'aller). Al-Ammari a inscrit le but de la victoire après... 17 minutes de temps additionnel sur un penalty accordé par la VAR !

La RD Congo de Timothy Fayulu, la Nouvelle-Calédonie et la Bolivie sont également qualifiées pour le tournoi de barrage intercontinental prévu en mars 2026 au Mexique, auquel deux équipes d'Amérique centrale prendront aussi part. Deux tickets pour la phase finale seront attribués.

