Femke Bol et Rai Benjamin sacrés ++ Audrey Werro en finale

Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m Noah Lyles (au centre) reste le patron du demi-tour de piste. Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Noah Lyles a décroché un 4e titre mondial de rang sur 200 m. L'Américain s'est imposé en 19''52 devant son compatriote Kenny Bednarek (19''58) et le Jamaïcain Bryan Levell (19''64), vendredi à Tokyo.

Le showman floridien a remporté une finale de haut niveau. Les trois médaillés et le Botswanais Letsile Tebogo sont sortis du virage au coude-à-coude, mais Lyles a fait parler sa puissance dans la dernière ligne droite alors que Tebogo, champion olympique l'été dernier à Paris, a échoué à un centième du podium.

L'athlète de 28 ans, médaillé de bronze dimanche sur le 100 m, a bien montré qu'il restait le patron sur le demi-tour de piste, six ans après son premier titre à Doha. Il n'a toutefois pas réussi à se rapprocher du record du monde d'Usain Bolt (19''19), l'un de ses grands objectifs, échouant à 21 centièmes de son record personnel datant des Mondiaux d'Eugene en 2022 (19''31).

C'est en revanche la douche froide pour Tebogo, qui visait un doublé 100/200 m à Tokyo. Le Botswanais avait déjà été disqualifié pour faux départ lors de la finale de la ligne droite.



Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies Femke Bol a pu lever les bras sur le 400 m haies. Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA La Néerlandaise Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies en s'imposant en 51''54 vendredi à Tokyo. Un temps disqualifié, l'Américain Rai Benjamin a finalement obtenu l'or chez les hommes.

Vainqueure devant l'Américaine Jasmine Jones (52''08) et la Slovaque Emma Zapletalova (53''00), Bol décroche son deuxième titre mondial sur le "4H" et sa deuxième médaille pendant ces Mondiaux après l'argent sur 4 x 400 m mixte. Elle a pleinement profité de l'absence de la détentrice du record du monde de la discipline, Sydney McLaughlin-Levrone, qui a remporté jeudi soir l'or sur 400 m.

Avec son habituelle impression de facilité, la grande Néerlandaise (180 cm) de 25 ans a pris les devants dans le dernier virage et terminé de creuser l'écart dans la dernière ligne droite, malgré une bonne fin de course de Jones.

Benjamin finalement titré L'Américain Rai Benjamin, un temps disqualifié, a finalement été titré champion du monde du 400 m haies à Tokyo après appel, a annoncé vendredi soir la fédération internationale.

Les arbitres reprochaient à Rai Benjamin d'avoir enfreint le règlement en "renversant une haie impactant ainsi un autre athlète", la dernière avant de franchir la ligne d'arrivée en tête.

Les premiers résultats sont finalement maintenus après appel: Rai Benjamin est bien champion du monde après avoir coupé la ligne en 46''52, devant le Brésilien Alison Dos Santos (46''84) et le Qatari Abderrahman Samba (47''06).

Le champion du monde en titre norvégien Kartsen Warholm, recordman du monde de la discipline, a terminé 5e (47''58).



Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro en finale du 800 m Audrey Werro (au premier plan, à droite) a bien négocié sa demi-finale à Tokyo. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro pourra bien viser une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo dimanche (12h35). La Fribourgeoise a obtenu son billet en se classant 2e de sa demi-finale vendredi, en 1'56''99.

L'athlète de 21 ans a bien négocié cette course et elle n'a pas dû trop forcer son talent pour se qualifier pour la finale. En tête dans la dernière ligne droite, elle a été dépassée par la Kényane Lilian Odira (1'56''85), qui a produit un gros effort dans le final.

Détentrice du record de Suisse du 800 m, Werro devra sortir le grand jeu pour décrocher une médaille mondiale dimanche. Mais la Fribourgeoise a prouvé ces dernières semaines qu'elle faisait partie des meilleures sur le double tour de piste. Son record de Suisse, qu'elle a amélioré le 28 août à Zurich lors du Weltklasse (1'55''91), constitue la 3e meilleure performance de la saison.

Seule la Britannique Keely Hodgkinson, qui a remporté sa demi-finale en 1'57''53, a couru plus vite que Werro cette année - à deux reprises, en 1'54''74 à Silesia et en 1'55''69 à Athletissima. La Suissesse devra aussi se méfier de la Britannique Georgia Hunter Belle et des soeurs kényanes Mary et Sarah Moraa.

5000 m: pas de finale pour Lobalu Dominic Lobalu ne disputera en revanche pas la finale du 5000 m. Le Saint-Gallois d'adoption n'a pris que la 11e place de sa série vendredi, en 13'19''57.

Il a manqué près de cinq secondes au champion d'Europe du 10'000 m pour figurer dans le top 8 qualificatif pour la finale. L'athlète de 27 ans, blessé à une cuisse au mois d'août, a accusé trop de retard à l'entraînement pour espérer briller au Japon. Il ne s'était classé que 14e sur le 10'000 m.



Fred Kerley rejoint les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé Fred Kerley avait été suspendu en août pour avoir manqué "à ses obligations de localisation" antidopage (archives). Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sprinteur américain Fred Kerley, double médaillé olympique sur 100 m, rejoint les Enhanced Games, ont annoncé les organisateurs mercredi. Le dopage y sera autorisé et encadré.

Les Enhanced Games, dont la première édition doit se dérouler en mai 2026 à Las Vegas, autoriseront les "substances qui améliorent la performance" avec un protocole qu'ils annoncent "sûr, légal, et guidé par la science".

"Le record du monde (réd: du 100 m, 9''58 par Usain Bolt) a toujours été l'objectif ultime de ma carrière. Cela me donne l'opportunité de consacrer toute mon énergie à repousser mes limites pour devenir l'humain le plus rapide de l'histoire", a dit Kerley, en argent sur 100 m aux JO de Tokyo en 2021 puis en bronze à Paris l'été dernier, cité dans un communiqué.

Un million de dollars à la clé Un bonus d'un million de dollars est promis à l'athlète qui irait plus vite que l'actuel record du monde du 100 m. L'évènement, d'abord annoncé du 23 au 25 mai 2026, puis du 21 au 24 mai, doit proposer des compétitions de natation (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon), d'athlétisme (100 m, 100 et 110 m haies) et d'haltérophilie au Resorts World à Las Vegas.

Kerley est le premier spécialiste de la piste à rejoindre l'organisation, après les nageurs James Magnussen, Ben Proud ou encore Kristian Gkolomeev, qui aurait déjà nagé plus vite que le record du monde du 50 m nage libre d'après les Enhanced Games.

Le projet, lancé par l'entrepreneur australien Aron D'Souza en 2023, suscite la controverse dans les milieux sportifs et scientifiques. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a jugé le projet "dangereux et irresponsable".

Après sa suspension Kerley, absent des Mondiaux qui se déroulent cette semaine à Tokyo, rejoint la compétition pro-dopage un mois après avoir été suspendu provisoirement pour manquements à ses obligations de localisation antidopage.

"Nous sommes en plein dans les Championnats (du monde). Je n'ai rien à dire de plus. Nous verrons cela lorsque ce sera fini", a simplement réagi le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe, interrogé par quelques journalistes jeudi à Tokyo.

En février 2024, Coe avait vertement critiqué l'annonce de ces "Enhanced Games", estimant qu'il s'agissait de "conneries" et assurant que les athlètes "assez stupides" pour y prendre part seraient "bannis".



NHL: Josi "à 100 %" lors de la reprise de l'entraînement Roman Josi est de retour à l'entraînement. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi a repris l'entraînement avec les Nashville Predators. Le défenseur bernois n'avait pas pu terminer la dernière saison en raison d'un trouble du système nerveux.

"Maintenant, je me sens à nouveau en pleine forme, à 100 %", a assuré Josi jeudi en marge du camp d'entraînement des Preds. L'arrière âgé de 35 ans disputera sa 15e saison de NHL à partir du 10 octobre.



Ligue des champions: bon départ de Manchester City et Barcelone Erling Haaland a marqué son 50e but en 49 matches de Ligue des champions. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City et Barcelone ont bien commencé la Ligue des champions jeudi. A domicile, les Cityzens ont battu un Naples rapidement réduit à 10 (2-0), et le Barça s'est imposé 2-1 à Newcastle.

L'expulsion à la 19e minute du capitaine du Napoli Giovanni Di Lorenzo pour une faute de dernier recours sur Erling Haaland a transformé une affiche alléchante en un cavalier seul. La sortie prématurée de Kevin De Bruyne pour un défenseur (26e), le soir de son retour à Manchester, a clairement indiqué qu'Antonio Conte voulait jouer le 0-0.

Les Italiens y sont parvenus un certain temps, mais Vanja Milikovic-Savic a fini par céder après plusieurs exploits. A la 56e, Haaland a profité d'un délicieux ballon de Phil Foden pour lober le portier serbe du Napoli. L'attaquant norvégien a inscrit son 50e but en Ligue des champions, en seulement 49 matches.

Les Skyblues, vainqueurs de la compétition en 2023, ont assuré leur succès neuf minutes plus tard sur un exploit individuel du Belge Jérémy Doku (65e). Naples, champion d'Italie en titre, n'avait vraiment pas les ressources pour faire mieux avec un homme en moins.

Barcelone remercie Rashford Privé de Lamine Yamal, blessé, le Barça peut remercier son attaquant Marcus Rashford, qui a réussi un doublé plein de classe à l'occasion de son retour en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester United a terrassé à lui seul le Newcastle de Fabian Schär.

Il a d'abord transformé de la tête un bon centre du défenseur français Jules Koundé (58e), avant d'envoyer une puissante frappe depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne du gardien catalan Joan Garcia (65e). Les Magpies ont réagi trop tardivement, marquant le 2-1 à la 90e par Anthony Gordon.

Francfort et le Sporting faciles Avec Aurèle Amenda, entré en jeu à la 79e, l'Eintracht Francfort a pour sa part dominé Galatasaray. Les Allemands ont parfaitement réagi à l'ouverture du score turque pour finalement s'imposer 5-1 devant leur public.

Le Sporting s'est lui aussi facilement débarrassé de son adversaire lors de cette première journée de la phase de ligue. Contrairement à son rival Benfica, battu par les Azerbaïdjanais de Qarabag (3-2), le club portugais n'a pas tremblé pour battre les Kazakhs du Kairat Almaty à Lisbonne (4-1).



Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg Les Aigles ont bien réagi après la claque subie à Lausanne. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Deux jours après l'humiliation subie à Lausanne (11-0) en National League, Genève-Servette a bien réagi aux Vernets. Les Aigles se sont imposés 3-2 devant Fribourg-Gottéron jeudi soir.

Dans leur maillot noir orné d'un aigle, les Genevois ont montré un tout autre visage que lors du derby lémanique. Ils n'ont pas paniqué après l'ouverture du score fribourgeoise signée Christoph Bertschy, à 5 contre 4 (16e).

Dès le retour des vestiaires, le défenseur tchèque Jan Rutta a égalisé, marquant son premier but avec Genève d'un tir placé au-dessus de l'épaule droite du portier fribourgeois Loïc Galley (22e). Simon Le Coultre a ensuite inscrit le 2-1 décisif dans le troisième tiers-temps. L'arrière du GSHC a propulsé dans la lucarne un puck que Galley, masqué, n'a pas vu partir (51e).

Egalisation annulée Le remplaçant de Reto Berra a encore cédé à la 54e sur un tir de Vincent Praplan, alors que les Dragons venaient de voir l'égalisation de Yannick Rathgeb être justement annulée pour un hors-jeu (53e). Le 3-2 d'Attilio Biasca en power-play (56e) n'a pas changé l'issue de la rencontre.

Grâce à ce rapide rebond, Genève-Servette prend trois points d'avance sur Fribourg au classement. Les deux Romands seront à nouveau en action samedi: les Aigles se rendent chez le champion de Suisse Zurich et Gottéron accueille Langnau, sans doute sans son attaquant Jan Dorthe, sorti sur blessure après un choc violent avec le défenseur finlandais du GSHC Vili Saarijärvi.



Ligue des champions: Monaco s'incline lourdement à Bruges Philipp Köhn (à droite) n'a pas pu faire grand-chose sur les quatre buts du "Club". Image: KEYSTONE/AP/Omar Havana Privé du Genevois Denis Zakaria, blessé, l'AS Monaco a raté son entrée en lice en Ligue des champions jeudi. Les Monégasques ont pris l'eau sur la pelouse du Club Bruges, vainqueur 4-1.

Philipp Köhn, le portier suisse de Monaco, n'a pu faire grand-chose entre la 32e et la 43e, période choisie par les Belges pour marquer à trois reprises. Köhn avait retardé l'échéance avec deux belles parades (25e, 27e) mais il a dû s'avouer vaincu devant l'Allemand Nicolo Tresoldi (32e), le Nigérian Raphael Onyedika (39e) et le capitaine belge Hans Vanaken (42e).

Monaco peut regretter ce penalty manqué par Maghnes Akliouche en début de match (10e). Mais les Brugeois, qui ont encore ajouté un quatrième but en deuxième période (75e Diakhon), auraient sans doute fini par imposer leur domination, quel que fût le scénario. La réduction du score tardive d'Ansu Fati (92e), l'ancien joyau du Barça, n'aura été qu'anecdotique.

Avec cette performance souveraine, le Club Bruges a affirmé son ambition d'atteindre à nouveau la phase à élimination directe. La saison dernière, le vice-champion de Belgique du Lucernois Ardon Jashari, parti cet été à l'AC Milan, avaient été éliminés en 8es de finale par les Anglais d'Aston Villa.

Leverkusen arrache un point à Copenhague Dans l'autre match du début de soirée, le Bayer Leverkusen, toujours emprunté depuis le départ de son entraîneur Xabi Alonso (Real Madrid) et de nombreux cadres (Wirtz, Xhaka, Frimpong, entre autres), a dû s'employer pour arracher le match nul à Copenhague (2-2).

Les Danois, tombeurs du FC Bâle en barrages, ont mené 1-0, puis 2-1 mais ont finalement cédé sur un but contre son camp du défenseur grec Pantelis Hatzidiakos dans les arrêts de jeu (92e).



Stan Wawrinka en quarts à Saint-Tropez Stan Wawrinka poursuit sa route sur la Côte d'Azur (archives). Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Stan Wawrinka (ATP 137) poursuit sa route au Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois de 40 ans a battu le Français Robin Bertrand (ATP 311) jeudi en 8es de finale, en deux sets (6-2 6-3).

L'ex-numéro 3 mondial, déjà tombeur en deux manches de l'Allemand Justin Engel au premier tour, a réalisé deux breaks décisifs à 2-1 dans chaque set. Il s'est finalement imposé en 1h20' face à son adversaire âgé de 22 ans.

En quart de finale, Wawrinka affrontera l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139), tête de série numéro 1 du tournoi varois. Les deux hommes ne se sont encore jamais affrontés, mais le triple vainqueur en Grand Chelem semble avoir un coup à jouer dans ce Challenger disputé sur dur extérieur.



José Mourinho nommé entraîneur du Benfica Lisbonne José Mourinho est le nouvel entraîneur du Benfica. Image: KEYSTONE/AP/Ana Brigida L'entraîneur portugais José Mourinho a été nommé jeudi au poste d'entraîneur du Benfica Lisbonne. Il revient entraîner au Portugal après vingt ans d'expériences à l'étranger.

Il succède à son compatriote Bruno Lage, limogé après la cuisante défaite face aux Azerbaïdjanais de Qarabag mardi en Ligue des champions (3-2).

Remercié fin août par les Turcs de Fenerbahçe, au lendemain de leur élimination en barrages de Ligue des champions face au Benfica, Mourinho a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison 2026/2027, a précisé le club lisboète dans un communiqué.

"Je ressens beaucoup d'émotions, mais je pense que l'expérience m'aidera à les maîtriser", a commenté le coach de 62 ans lors de sa présentation à la presse au centre d'entraînement du Benfica, dans la banlieue sud de Lisbonne.

"Je suis l'entraîneur d'un des plus grands clubs du monde. Je veux me focaliser sur cette mission, sur le plaisir de faire quelque chose de vraiment passionnant", a-t-il ajouté.

De retour 25 ans après Le "Special One", qui a lancé sa carrière internationale grâce aux succès obtenus entre 2002 et 2004 aux commandes du FC Porto, revient ainsi dans son pays et dans le club où il a fait ses débuts en tant qu'entraîneur, il y a 25 ans.

Après avoir été l'assistant de Bobby Robson et de Louis van Gaal au FC Barcelone, c'est au Benfica qu'il est devenu coach principal en septembre 2000, mais il est parti après seulement onze matches. "Cela fait 25 ans, mais je ne suis pas venu pour célébrer ma carrière", a-t-il affirmé jeudi, en se disant "plus vivant que jamais".



Sydney McLaughlin-Levrone sacrée sur 400 m, sous les 48 secondes Sydney McLaughlin-Levrone a réussi un chrono stratosphérique sous la pluie de Tokyo. Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a été sacrée championne du monde du 400 m jeudi à Tokyo en 47''78. Cela faisait 40 ans qu'une femme n'avait pas couru sous les 48 secondes.

Déjà double championne olympique (2021, 2024), championne du monde (2022) et détentrice du record du monde du 400 m haies (50''37), McLaughlin-Levrone étend sa domination sur le tour de piste en se rapprochant à moins de deux dixièmes du vieux et sulfureux record du monde de la discipline (47''60), détenu depuis 40 ans par l'Allemande Marita Koch, qui courait pour la RDA en pleine guerre froide.

Depuis ce record fou entouré de suspicions de dopage, aucune femme n'avait couru sous les 48 secondes au 400 m jusqu'à jeudi soir, où McLaughlin-Levrone a emmené avec elle la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino (47''98).

Kebinatshipi en or Le Botswanais Busang Collen Kebinatshipi a remporté le 400 m masculin en 43''53, améliorant au passage la meilleure performance mondiale de la saison qu'il avait lui-même établie. En tête après le dernier virage, le Botswanais de 21 ans a fini fort, devançant le Trinidadien Jereem Richards (43''72) et son compatriote Bayapo Ndori (44''20).

En l'absence de l'Américain Quincy Hall, champion olympique, et du Britannique Matthew Hudson-Smith (vice-champion du monde et olympique), sorti en demi-finale, Kebinatshipi était le grand favori de cette finale, après avoir déjà explosé son record personnel en demi-finale.

Lyles frappe fort Champion du monde en titre sur 200 m, Noah Lyles a impressionné lors des demi-finales en coupant la ligne en 19''51, à la veille de la grande finale vendredi. Parti pour une fois comme un boulet de canon, Lyles a été largement en tête toute la course et envoie un signal fort avant la finale.

"Je me suis surpris, surtout que j'ai un peu ralenti dans les derniers mètres. Le message aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas me battre. En finale je vais aller à fond. Ne la manquez pas, ça va être magique !", a annoncé Lyles.

Le champion olympique du 100 m, 3e de la ligne droite dimanche, y retrouvera notamment le champion olympique Letsile Tebogo. Le Botswanais s'est lui aussi qualifié sans problème en terminant deuxième (19''95) de sa demie remportée par le Jamaïcain Bryan Levell (19''78).

Jefferson-Wooden en pole Chez les femmes, l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden, déjà sacrée sur 100 m dimanche, a logiquement remporté sa demi-finale du demi-tour de piste. Elle a pris rendez-vous pour réaliser le doublé.

La sprinteuse de 24 ans a relâché son effort à une vingtaine de mètres de l'arrivée, coupant la ligne en 22''00. "MJW" est la grande favorite en l'absence de la championne olympique Gabby Thomas et avec le forfait de la meilleure performeuse mondiale de l'année Julien Alfred.

Le Trinidadien Keshorn Walcott, champion olympique à Londres en 2012, a quant à lui remporté le concours du lancer du javelot avec un jet mesuré à 88m16. Enfin, la médaille d'or du triple saut féminin est revenue à la Cubaine Leyanis Pérez Hernandez (14m94).



Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro tient son rang Audrey Werro a parfaitement géré sa série du 800 m Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro a tenu son rang dans les séries du 800 m. La Fribourgeoise, qui a mené la plupart du temps, a remporté sa course en 1'58''43 et s'est ainsi qualifiée aisément pour les demi-finales.

Elle a signé le troisième chrono de toutes les concurrentes. Avec sa forme actuelle, la jeune recordwoman de Suisse, âgée de 21 ans, peut vraiment nourrir de grandes ambitions dans la capitale nippone.

L'autre Fribourgeoise, Veronica Vancardo, n'a quant à elle pas passé le cap. Elle a pris la quatrième place de sa course en 2'01''13, à deux secondes de son record, ce qui s'est avéré insuffisant pour être repêchée au temps. La Valaisanne Lore Hoffmann a aussi échoué en se classant sixième de sa série en 1'59''76.

Pas de finale sur 200 m pour les Suisses Timothé Mumenthaler et William Reais ont nettement manqué une place en finale du 200 m. Le Genevois, champion d'Europe, a terminé septième de sa course dans un temps bien moyen (20''66), loin de son 20''39 de la veille.

Il n'y a pas eu de miracle non plus pour William Reais, septième de sa demi-finale en 20''59 alors qu'il avait couru en 20''38 en séries.



Autobiographie: Björn Borg se livre Björn Borg: des révélations explosives Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan "J'avais honte comme un chien": le Suédois Björn Borg, icône du tennis dans les années 1970, se livre dans une autobiographie sur son addiction passée à la cocaïne et son cancer de la prostate.

Dans ses mémoires, intitulés "Hjärtslag" ("Heartbeats: a memoir", traduction anglaise), l'ancien joueur âgé de 69 ans révèle plusieurs années d'addiction et de lutte contre "ses démons", comme il les nomme. "La première fois que j'ai essayé la cocaïne, j'ai ressenti un coup de fouet aussi fort que ce que le tennis m'avait donné autrefois", écrit-il à propos de sa première prise, au début des années 1980, dans la mythique discothèque new-yorkaise Studio 54.

Ses pires années de dépendance se déroulent à Milan alors qu'il est marié à la chanteuse italienne Loredana Bertè. "Nous (lui et son ex-épouse ) avions de mauvaises fréquentations et (...) la drogue et les pilules (étaient) à portée de main, là, j'étais plongé dans les ténèbres les plus profondes", raconte-t-il.

Honte En 1996, il s'effondre à cause d'une sévère descente de drogue, sur un pont aux Pays-Bas juste avant un match vétéran. Quand il se réveille à l'hôpital, son père se tient devant lui. "Il ne disait rien, c'était tellement embarrassant", se remémore-t-il jeudi dans l'émission Skavlan sur la chaine publique SVT. "J'avais honte comme un chien".

Il révèle également dans son livre avoir eu un cancer de la prostate, découvert en septembre 2023. "Le risque de propagation existe, et c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre pendant un certain temps, dans l'angoisse de savoir, tous les six mois, si le cancer a été détecté à temps", relate Björn Borg.

A Skavlan, il assure aujourd'hui bien se porter, et faire du sport tous les jours. "Je n'ai pas joué au tennis depuis six ans", admet-il toutefois. Borg a révolutionné le tennis en gagnant cinq fois Wimbledon et six fois Roland-Garros. Il a mis fin à sa carrière à l'âge de 26 ans en 1983.

Dopage Interrogé sur le dopage dans le tennis, il dit "savoir que cela existe chez les juniors". Borg y mentionne Jannik Sinner, no 2 mondial, qui a recommencé à travailler avec son ancien préparateur physique Umberto Ferrara, impliqué dans ses contrôles positifs à un anabolisant qui lui avaient valu une suspension de trois mois du circuit.

"Il a renvoyé l'un de ses entraîneurs, son préparateur physique. Et ensuite, une fois que tout s'est calmé, il a repris ce même préparateur physique, je trouve ça très étrange. Je n'en sais pas plus", lâche-t-il.



Classement FIFA: la Suisse désormais 17e Murat Yakin peut applaudir: la Suisse a gagné deux rangs au classement FIFA Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse a gagné deux rangs dans le dernier classement FIFA. La sélection de Murat Yakin occupe désormais la 17e place. Elle a progressé avec ses succès contre le Kosovo et la Slovénie.

Les Suisses ont ainsi dépassé le Sénégal et le Japon pour être la dixième meilleure équipe européenne. Pour la première fois depuis juin 2014, l'Espagne figure en tête de la hiérarchie. L'Argentine, leader depuis avril 2023, recule au troisième rang derrière la France.

