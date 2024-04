Fiala et les Kings en route vers les play-off ++ Large défaite des Hawks

La course a été marquée, par ailleurs, par l'accrochage après 30 secondes entre Daniel Ricciardo (Visa) et Alexander Albon (Williams). Cet incident a nécessité un second départ.

Ce Grand Prix a rappelé combien la domination de Max Verstappen et des Red Bull était écrasante. L’espoir d’une saison indécise qui s’était levé en Australie après son abandon inattendu semble vain. Comme en 2022 et en 2023, Max Verstappen va bien survoler ce Championnat du monde 2024.

Max Verstappen a devancé son coéquipier Sergio Perez pour un nouveau doublé de l’écurie Red Bull et le vainqueur de Melbourne Carlos Sainz (Ferrari). Auteur de la pole position, il n’a jamais été vraiment inquiété dans cette course sans histoire pour la 57e victoire de sa carrière. Il s’impose pour la troisième année consécutive sur ce circuit de Suzuka qui ne favorise malheureusement pas les dépassements.

Visa pour les play-off pour Kevin Fiala et les Kings

Kevin Fiala (à droite) et son capitaine Anze Kopitar peuvent savourer: les Kings seront bien au rendez-vous des play-off. Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun

Kevin Fiala verra lui aussi les séries finales. Victorieux 6-3 du Vancouver de Pius Suter, le St. Gallois et Los Angeles ont pris une option sans doute décisive sur leur présence en play-off.

Après leur succès contre Seattle et San Jose, les Kings ont cueilli une troisième victoire de rang qui leur permet de ravir la troisième place de la Pacific Division à Vegas et de s'assurer un matelas de 8 points sur la barre. Avec un but, un assist et la deuxième étoile de la soirée, Kevin Fiala a brillé une fois de plus. Avec ses 26 réussites et ses 43 passes décisives, il atteint à son tour après Roman Josi le seuil des 70 points.

Le Bernois en est, quant à lui, resté à 77 points. Nashville s’est, en effet, incliné 2-0 devant les New York Islanders. Roman Josi et ses coéquipiers tenteront de rebondir ce dimanche à New Jersey face à des Devils qui luttent avec l’énergie du désespoir pour une place en play-off.

New Jersey s’est imposé 4-3 à Ottawa pour rebondir enfin après trois défaites de rang. Auteur du 4-1, Nico Hischier a inscrit son 26e but de la saison. Le capitaine doit toutefois mesurer l’ampleur de la tâche qui attend son équipe ces prochains jours. 13es de la Conférence Est à cinq points de la barre, les Devils doivent gagner leurs cinq derniers matches et espérer que les cinq équipes classées devant eux terminent cette saison régulière en mode mineur.