Fiala et Los Angeles cartonnent ++ Patineuses suisses loin du compte

Un but et un assist pour Kevin Fiala Kevin Fiala (à droite) inscrit le 2-0. Image: KEYSTONE/AP/Yannick Peterhans Au lendemain de son succès 6-2 sur Chicago, Los Angeles a réalisé un nouveau festival. Sur leur glace, les Kings se sont imposés 6-0 devant Minnesota. Kevin Fiala a sonné la charge. Auteur de deux assists la veille, le Saint-Gallois a offert une passe décisive à Philipp Danault pour l’ouverture du score à la 6e avant de signer le 2-0 à la 16e. Il comptabilise désormais 62 points (23 buts/39 assists) dans une équipe qui a consolidé sa troisième place au classement de la Pacific Division derrière Vancouver et Edmonton. Passeur sur la réussite de Kevin Fiala et buteur pour le 6-0, Anze Kopitar a, pour sa part, passé le seuil des 1200 points en saison régulière. Agé de 36 ans, le capitaine des Kings est le 52e joueur de l’histoire à dépasser ce total de 1200 points. On rappellera que le Slovène porte depuis dix-huit ans, soit depuis ses premiers pas en NHL, les couleurs de Los Angeles.

Les Suissesses loin du compte Une 12e place seulement pour Kimmy Repond. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Les Suissesses ne sont malheureusement pas dans le coup aux Championnats du monde de Montréal. Livia Kaiser et Kimmy Repont ont déçu lors du programme court. Livia Kaiser occupe, avant le libre, la dixième place du classement avec un total de 64,05 points. Elle accuse un retard de 9,5 points sur la troisième, la Sud-Coréenne Lee Hae-In. Quant à Kimmy Repond, médaillée de bronze aux Européens d'Helsinki l'an dernier, elle est douzième, à 10'91 points du podium. Championne d'Europe en titre, la Belge Loena Hendrickx (76,98 points) abordera le libre en tête. Elle devance l'Américaine Isabeau Levito (73,73).

Le NUC a joué les passeurs d’émotions Le NUC est rentré en Suisse sans la CEV Cup, battu en finale par les Italiennes de Chieri. Pas de quoi ternir le plus beaucoup parcours d'un club helvétique sur la scène internationale depuis 20 ans. Il n’aura manqué que le bonheur de soulever le trophée. Le parcours du NUC en Coupe d’Europe restera longtemps gravé dans les annales. Certes, les joueuses de Lauren Bertolacci ont perdu la finale face à Cheri (0-3 et 1-3). Il n’empêche, personne n’aurait parié, voici encore six mois, sur ce parcours continental XXL des volleyeuses de la Riveraine. "Cette médaille d’argent me rend très fière", concède l’entraîneur du NUC. Des exploits, le NUC en aura réalisé plus d’un durant cette épopée européenne. Parmi ceux-ci, on citera la victoire à Dresde en qualifications, la qualification au " golden set" contre les Serbes de Jedinstvo Stara Pazova en quart de finale, le succès à Lodz en demi-finale aller et encore un "golden set" gagné au match retour dans une ambiance indescriptible. "Mon meilleur souvenir", soulignent conjointement Caroline Delley et Alix de Micheli. Ou quand le sport devient magie et passeur d’émotions. Revivre de telles émotions Ce n’est donc pas un sentiment d’abattement qui a habité joueuses, membres du staff et dirigeants au terme du match de mercredi soir à Turin. Parce quand on perd contre plus fort que soit, on ne peut que s’incliner et féliciter ses adversaires. C’est donc bien la fierté qui a rapidement pris la mesure de cette déception toute relative. "Sur le moment, tu es triste, mais recevoir la médaille de finaliste, c’est déjà une sacrée fierté", avoue la libera Caroline Delley. "Cela donne envie de revivre de telles émotions." La capitaine Sarah Trösch confirme: "la tristesse s’est rapidement muée en fierté." Dignes ambassadrices "Dans cette campagne, nous avons été les ambassadrices de Neuchâtel, de tout le volley suisse et du sport féminin", estime, tout sourire, Alix de Micheli qui s’est sentie "impuissante" lors d’un premier set 100% italien mercredi. "Nos adversaires nous ont mis une très grosse pression, d’emblée. Il a fallu attendre la fin du 2e set pour que nous jouions à notre niveau", résume Méline Pierret, la joueuse suisse la plus souvent alignée dans cette CEV Cup. "Gagner un set a fait du bien au moral", concède Caroline Delley. En l’espace de trois semaines, Neuchâtel et sa région ont regoûté au sport de très haut niveau. Plus avec le Xamax de Gilbert Fachinetti, mais avec le NUC de l’emblématique présidente Jo Gutknecht. Tout comme son illustre prédécesseur, elle est parvenue à amener son club parmi ceux qui comptent sur la scène européenne de son sport. Un sacré exploit. Conserver Scambray et Grubbs Et la suite ? "Si nous devions être sacrées championne de Suisse, nous déciderions en mai de nous inscrire encore une fois à la CEV Cup ou à la Ligue des champions en jouant à la patinoire du Littoral. Tout en sachant qu'il y a 10% de chances qu'on y parvienne", confie la présidente, qui estime que l’aventure européenne de son équipe permettra de dégager un petit bénéfice. Côté contingent, le retour de Fabiana Mottis permettra de compléter le poste de libero. Quant au duo Scambray-Grubbs, il reste LA priorité des priorités pour la saison prochaine, pour un club qui visera, ces prochaines semaines, le doublé Coupe-championnat.

Rien n'est encore fait pour Fribourg-Gottéron Marcus Sörensen échoue devant le gardien Niklas Schlegel, l'homme de cet Acte III. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Rien n’est encore fait pour Fribourg-Gottéron ! Battue par Lugano 2-1 sur sa glace lors de l’Acte III, la formation de Christian Dubé ne mène plus que 2-1 dans son quart de finale. Dans un match très heurté, les Tessinois ont forcé la décision après 2’49’’ de jeu dans la prolongation. Arttu Ruotsalainen pouvait battre Reto Berra sur une action de grande classe pour relancer cette série. Quelques secondes avant le but du Finlandais, Jacob De la Rose avait galvaudé une occasion en or pour donner la victoire à ses couleurs, une victoire qui aurait permis aux Fribourgeois de prendre une option sans doute décisive sur leur qualification pour les demi-finales. Marquée par les pénalités de match infligées à Julien Sprunger (5e) et à John Quenneville (38e), cette rencontre a validé le choix fort de Luca Gianinazzi. Le coach tessinois avait, en effet, titularisé Niklas Schlegel dans la cage pour un Mikko Koskinen guère à son avantage lors des deux premiers matches. Pour sa première rencontre depuis le 23 janvier, Niklas Schlegel a réussi 37 arrêts pour s’affirmer comme le grand homme de la soirée. Il lui reste toutefois le plus dur à faire: enchaîner dès vendredi pour un Acte IV qui ne manquera pas de sel.

Pas de miracle pour le NUC à Turin Rien à faire pour le NUC à Turin. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le NUC n'est pas devenu la première équipe suisse à remporter une Coupe d'Europe. Battues 3-0 lors de la finale aller, les Neuchâteloises ont perdu 3-1 le match retour à Turin, contre Chieri. En finale de cette CEV Cup, les filles du NUC seront tombées contre une équipe tout simplement plus forte, plus complète, plus homogène et plus expérimentée à ce niveau de la compétition. A tel point que les Transalpines ont réalisé un impressionnant cavalier seul lors de ce match retour. En atteste le 25-9 du premier set. Classé en deux sets Dans une arène pleine comme un œuf (5000 spectateurs dont 220 supporters visiteurs), le NUC se sera accroché jusqu'à 10-9 dans la deuxième manche. Un bon passage qui n'aura toutefois pas suffi face à l’efficacité des Turinoises, nettement supérieures au bloc et dans la vitesse d'exécution. Un gain de la 2e manche (25-20) synonyme de victoire finale dans cette CEV Cup. Vainqueur au mental de la troisième manche où il a présenté un jeu beaucoup plus efficace (25-20), le collectif suisse s'est finalement incliné 25-13 dans le quatrième et dernier set. Face à la cinquième équipe du championnat italien – l’un des meilleurs du monde -, Le NUC aura eu le mérite de remporter un set sur cette double confrontation, sans compter les deux manches perdues au match aller par deux points d'écart. Cela n’aura pas remis en cause le sacre des Piémontaises, mais donne au score une allure plus conforme à la prestation des Universitaires. Au final, malgré la lourde défaite concédée en Italie, c’est davantage la fierté d’un parcours européen réussi au-delà de tous les pronostics que la déception de ne pas avoir gagné la finale qui prédomine au sein du collectif neuchâtelois.

Henchoz nouveau Conseiller football au LS Stéphane Henchoz rejoint l'organigramme du LS Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stéphane Henchoz rejoint la commission sportive de Lausanne-Sport. Le Fribourgeois sera dès le 1er avril le Conseiller football au sein de la Direction générale, annonce le club dans un communiqué. L'ancien défenseur central international aux 72 sélections s'est engagé jusqu'au 30 septembre 2024 "afin de conseiller la Direction générale et de renforcer la commission sportive", est-il souligné dans le communiqué. Il quitte ainsi la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, qu'il avait rejoint en 2022. Ex-coach de Xamax et de Sion, Stéphane Henchoz (49 ans) aura pour mission d'"évaluer les forces et faiblesses de l'organisation sportive" du LS. Son objectif est de "fixer à terme les contours d’une organisation sportive sur mesure". Une collaboration sur du plus long terme est envisageable.

Une caution à un million pour la remise en liberté de Dani Alves Dani Alves pourra être libéré sous caution Image: KEYSTONE/AP/Jordi Borras La justice espagnole a accepté mercredi la demande de remise en liberté de Dani Alves, moyennant le paiement d'une caution d'un million d'euros. Le Brésilien a été condamné le mois dernier en première instance à quatre ans et demi de prison pour viol. Le maintien en détention provisoire de Dani Alves, dans l'attente de son procès en appel, "peut être évité en échange du paiement d'une caution d'un million d'euros", a annoncé dans un communiqué un tribunal de Barcelone, précisant que la justice confisquerait également ses "deux passeports, espagnol et brésilien".

Lara Gut-Behrami prend son temps Lara Gut-Behrami n'a pas pris de risques lors du premier entraînement de descente à Saalbach. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami n'a pas pris de risques lors du premier entraînement de descente de la finale de la Coupe du monde à Saalbach. La Tessinoise s'est classée nettement derrière les Autrichiennes Cornelia Hütter et Stephanie Venier, qui peuvent encore lui disputer le petit globe de la spécialité. LGB a terminé au 18e rang, à plus de deux secondes du meilleur temps signé par Kira Weidle. Troisième à une demi-seconde de l'Allemande, Hütter a semblé à son aise sur la piste de Saalbach, tandis que Venier a pris la 7e place. Lara Gut-Behrami est en tête du classement de la descente avec 19 points d'avance sur Sofia Goggia, dont la saison a pris fin en février après une blessure lors d'un entraînement. Venier, troisième, compte 68 points de retard sur Gut-Behrami, Hütter, quatrième, 72 points. Si la Tessinoise termine au pire septième lors de la dernière descente de Coupe du monde de l'hiver, samedi, elle remportera pour la première fois le petit globe de la spécialité. Hählen renonce finalement Joana Hählen, qui avait prévu de faire son retour en Coupe du monde cette semaine, a par ailleurs renoncé à prendre le départ de cet entraînement. La skieuse bernoise n'avait pas terminé la deuxième descente de Cortina d'Ampezzo après avoir subi un choc au genou droit. Des examens ont révélé une déchirure des ligaments croisés, que Hählen a décidé de traiter de manière conservatrice après avoir consulté les médecins.

La justice européenne annule les sanctions contre Mazepin La sanction à l'encontre de Nikita Mazepin(2e depuis la gauche) a été annulée par la justice européenne Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ La justice européenne a annulé mercredi les sanctions de l'UE contre le pilote de Formule 1 Nikita Mazepin, fils d'un oligarque russe. Elle estime le lien de filiation insuffisant pour justifier des mesures punitives en lien avec la guerre en Ukraine. En mars 2022, l'Union européenne avait placé le milliardaire de la chimie, Dimitri Mazepin, et son fils, sur sa "liste noire" établie depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014. Au total, 1752 personnes et 425 entités ont été interdites d'entrée dans l'UE et leurs avoirs dans les 27 pays membres gelés. "La relation familiale avec son père (...) ne suffit pas à considérer (Nikita Mazepin) comme étant lié à celui-ci par des intérêts communs et, de ce fait, à le maintenir" sur la liste de sanctions, a estimé le Tribunal de l'UE dans son arrêt. L'inscription du pilote russe sur cette liste était fondée sur un critère d'association avec son père, un homme d'affaires influent, patron du groupe chimique Uralchem, dont l'activité constitue une source de revenus pour le gouvernement russe. Nikita Mazepin avait saisi le Tribunal de l'Union européenne pour faire annuler les actes du Conseil de l'UE, estimant qu'ils étaient entachés d'une erreur d'appréciation. Association "nullement établie" "Selon la jurisprudence constante, (le critère d'association) implique l'existence d'un lien allant au-delà d'une relation familiale, établi à la lumière d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants", a expliqué le Tribunal, jugeant que cette "association" était en l'occurrence "nullement établie". Nikita Mazepin avait été évincé de l'écurie américaine de Formule 1 Haas après l'invasion russe en Ukraine. En avril 2022, les autorités italiennes ont mis sous séquestre une villa de plus de 100 millions d'euros liée à Nikita Mazepin. En mars 2023, la même juridiction avait déjà rendu une ordonnance en référé suspendant une partie des sanctions contre Nikita Mazepin et l'autorisant de nouveau à concourir dans des courses automobiles.

Gregor Kobel quitte le camp d'entraînement Gregor Kobel quitte La Manga pour revenir à Dortmund Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Gregor Kobel quitte le camp d'entraînement de l'équipe de Suisse à La Manga, a annoncé l'ASF. Le gardien zurichois rentre en Allemagne afin de préparer les prochains matches du Borussia Dortmund. Revenu récemment de blessure, Kobel n'avait pas été aligné dimanche en Bundesliga par mesure de précaution. D'un commun accord entre le BVB et l'ASF, le Zurichois "ne doit plus prendre de risques afin d'être complètement rétabli", précise l'ASF qui avait convoqué David Von Ballmoos comme quatrième gardien. Dortmund est encore engagé en Ligue des champions, avec un quart de finale face à l'Atlético Madrid (aller le 10, retour le 16 avril). Le BVB pointe au 4e rang du classement de la Bundesliga, mais à 20 points du Bayer Leverkusen de Granit Xhaka.

Sarrazin 2e de l'entraînement pour son retour Cyprien Sarrazin s'est montré à l'aise à l'entraînement à Saalbach Image: KEYSTONE/DPA/ANGELIKA WARMUTH Blessé à Kvitfjell, Cyprien Sarrazin a signé un retour probant sur le Cirque blanc. Le Français, seul adversaire de Marco Odermatt dans la lutte pour le Globe de cristal de descente, a réalisé le 2e temps du premier entraînement de descente à Saalbach. Sarrazin, qui accuse 42 points de retard sur Marco Odermatt au classement de la spécialité avant l'ultime descente de l'hiver programmée dimanche, a cependant été nettement battu lors de ce premier essai chronométré. Il a concédé 0''71 à Stefan Rogentin. Les autres concurrents ont perdu plus de 1''2 sur le Grison, Odermatt lâchant plus de 2'' pour se classer 13e. La participation de Sarrazin aux dernières courses de vitesse de la Coupe du monde s'est dessinée ces derniers jours. Le double vainqueur de Kitzbühel, blessé au mollet gauche à la mi-février lors d'une chute à l'entraînement à Kvitfjell, avait dû renoncer à participer aux courses en Norvège, ainsi qu'aux géants programmés dans la foulée en Amérique du Nord. Le Français, qui a encore un entraînement à se mettre sous la dent jeudi, semble donc prêt pour le duel final contre Odermatt. Sa tâche s'annonce compliquée: une 3e place suffira au Nidwaldien pour conquérir son premier petit Globe de descente. Si les conditions météorologiques permettent la tenue d'une course.

La fête des Suisses Roman Josi (59) d Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Ce fut la fête des Suisses mardi soir sur les rinks de la NHL ! Roman Josi, Timo Meier, Kevin Fiala et Philipp Kurashev ont brillé de mille feux. Roman Josi a, ainsi, atteint le seuil des 70 points lors du succès 8-2 à domicile de Nashville face à San José. Le capitaine a ouvert le score pour son 18e but avant de délivrer ses 51e et 52e passes décisives pour permettre aux Predators de poursuivre leur série vertueuse. Nashville a, en effet, égalé un record de la franchise vieux de 6 ans avec un 15e match sans connaître la défaite dans le temps réglementaire. Roman Josi, désigné deuxième étoile du match, et ses coéquipiers ont cueilli treize victoires dans cette série pour ne perdre que deux rencontres au shootout, face à Montréal et à Minnesota. Les Devils doivent enchaîner A Newark, Timo Meier a, pour sa part, signé un doublé dans la rencontre qui a vu New Jersey s’imposer 5-2 devant Pittsburgh. Auteur de ses 20e et 21e réussites de la saison, l’Appenzellois a obtenu la troisième étoile, la première revenant à son gardien Jake Allen qui a réussi 36 arrêts. Avec ce succès, les Devils reviennent à 6 points de la barre. Mais ils doivent impérativement gagner en constance pour avoir une chance de disputer les séries finales. Ils n'ont ainsi pas été capables de gagner deux matches de suite depuis plus d'un mois... 60 points pour Kevin Fiala A Los Angeles, Kevin Fiala a atteint à son tour le seuil des 60 points. Le Saint-Gallois a délivré deux assists lors du succès 6-2 des Kings face à Chicago. Après cette victoire, Los Angeles bénéficie désormais d’un matelas confortable de 5 points sur la barre. Dans les rangs des Blackhawks, Phlipp Kurashev a, lui aussi, réussi deux passes décisives pour comptabiliser désormais 44 points. Nul doute que le Bernois sera un renfort de choix pour l’équipe de Suisse lors du prochain Championnat du monde. Enfin, Nino Niederreiter et Pius Suter patinent toujours vers les séries finales même s’ils sont demeurés "muets" mardi. Le Grison et Winnipeg se sont imposés 4-2 à New York face aux Rangers. Quant au Zurichois, il a gagné 3-2 avec Vancouver contre Buffalo.

Un... 43e match fatal pour les Suissesses La fin d'une incroyable série pour Silvana Tirinzoni et la Suisse. Image: KEYSTONE/AP/Darren Calabrese La Suisse n'a pas gagné un... 43e match de suite au Championnat du monde dames. L'incroyable série de Silvana Tirinzoni s'est brisée mardi soir à Sydney, en Nouvelle-Ecosse. Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont été battues 8-5 par le Canada lors de leur septième rencontre dans le round-robin. Championne du monde en 2017, la formation de la skip Rachel Homan a forcé la décision grâce à un coup de quatre au 7e end qui lui a permis de mener 8-4. Le Canada demeure ainsi la seule équipe encore invaincue dans ce round-robin. Il a pris, bien sûr, une option sans doute décisive sur la qualification directe pour les demi-finales.

Une défaite et une première polémique pour Simona Halep Simona Halep n'a pas tenu la distance face à Paola Badosa. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Simona Halep n'a pas signé un retour gagnant sur les courts. Pour son premier match sur le Circuit depuis août 2020, elle s'est inclinée 1-6 6-4 6-3 devant Paola Badosa (WTA 80). La Roumaine a pu rejouer après la réduction de sa suspension antidopage, passée de 4 ans à 9 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) il y a deux semaines. Si l'accueil du public a été chaleureux, entre chants et drapeaux roumains, celui de Caroline Wozniacki, a rafraîchi l'atmosphère en Floride. "Ce n'est pas une critique dirigée vers Simona, mais lorsque quelqu'un a triché volontairement, a été testé positif à un produit interdit... Je comprends que les tournois veulent des stars mais, et c'est mon opinion personnelle, je ne pense pas que ces gens-là devraient bénéficier d'une wild card, souligne la Danoise. Si l'on veut revenir, même après ce qui a été une erreur, je l'entends, il faut recommencer en bas de l'échelle. La suspension de Simona a été réduite, elle n'a pas été blanchie." Des commentaires peu appréciés par Simona Halep. "Pourquoi a-t-elle dit cela ? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas triché. Je ne me suis pas dopée. Il faut bien lire la décision du TAS, c'était un complément alimentaire contaminé, je ne me suis pas dopée." Sur le court, la double lauréate en Grand Chelem a directement montré son meilleur visage lors du premier set, expédié 6-1. Mais gênée par une douleur à l'épaule droite et trahie par son service - 10 doubles fautes - elle ne devait pas tenir la distance. Paola Badosa affrontera Aryna Sabalenka jeudi dans une rencontre qui sera bien sûr chargée d'émotions. La no 2 mondiale vient de perdre son compagnon Konstantin Koltsov qui a sauté dans le vide depuis un balcon lundi à Miami. "C'est ma meilleure amie. Je sais ce qu'elle traverse, glisse l'Espagnole. Jouer ce match ne sera pas agréable."