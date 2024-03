Fin de saison pour Marti ++ Un nouveau directeur sportif à GC

Le Thurgovien sur le podium d'A travers la Flandre Stefan Kueng s'est mêlé à la lutte pour la victoire (image d'archive). Image: KEYSTONE/EPA Stefan Küng a pris la troisième place de la course A travers la Flandre, remportée par l'Américain Matteo Jorgenson. L'épreuve a été marquée par la violente chute de Wout Van Aert. Le spécialiste thurgovien du contre-la-montre a montré qu'il était en forme dans cette répétition générale avant le Tour des Flandres, puis de Paris-Roubaix. Des classiques que pourrait manquer Van Aert, contraint à l'abandon après son choc brutal avec un groupe de concurrents. Cette chute survenue à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée a d'ailleurs coûté cher pour plusieurs favoris, comme le Belge Jasper Stuyven et l'Erythréen Biniam Girmay. Ces derniers ont également pris la route pour l'hôpital, selon leurs équipes respectives, Lidl-Trek et Intermarché. Le Danois Mads Pedersen, vainqueur dimanche de Gand-Wevelgem, est lui aussi tombé, mais a pu repartir. Solide dans le final Küng, qui s'était longtemps placé stratégiquement dans le groupe de tête, a toujours accéléré le rythme, mais n'a jamais réussi à se détacher de manière décisive. Il a même dû s'accrocher dans l'emballement final pour ne pas se laisser distancer par ses rivaux, qui se sont disputé la victoire après 188,6 km entre Roeselare et Waregem. Le Thurgovien de 30 ans a su fournir l'effort nécessaire pour rester en course pour le podium, mais a dû laisser filer Jorgenson dans les derniers kilomètres. Déjà vainqueur de Paris-Nice cette année, le coureur de Visma-Lease a bike s'est extirpé d'un groupe de six coureurs dont il faisait partie avec Küng, Abrahamsen, De Bondt, Benoot et Tarling, à sept kilomètres du but pour s'imposer en solitaire à Waregem.

Un nouveau directeur sportif à GC Bernt Haas quitte GC, dont il est le directeur sportif depuis 2022 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Stephan Schwarz est le nouveau directeur sportif de Grasshopper, a annoncé le club zurichois dans un communiqué. L'Allemand de 53 ans remplace Bernt Haas, qui était en poste depuis juillet 2022. Schwarz a commencé sa carrière à Stuttgart en tant qu'entraîneur des juniors. Entre 2013 et 2019, il était responsable du recrutement puis directeur technique au FC Augsbourg. "Nous sommes ravis d'avoir pu recruter un expert du football comme Stephan Schwarz", déclare Harald Gärtner, directeur des affaires européennes du Los Angeles FC, qui a racheté GC au mois de janvier dernier. "Nous sommes convaincus qu'il est la personne idéale pour stabiliser le club et qu'il nous mènera vers un avenir couronné de succès."

Fin de saison pour Aurélien Marti Aur Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Aurélien Marti ne rejouera plus cette saison. Le défenseur du Lausanne HC a été victime d'une fracture du poignet gauche lundi lors de l'acte V du quart de finale de National League face à Davos. Le hockeyeur de 29 ans a été opéré avec succès, a annoncé le LHC mercredi dans un communiqué. Le club vaudois a précisé que Marti sera opérationnel pour le début de la préparation de la saison prochaine, au mois d'août. Battu 1-0 à domicile lundi, Lausanne n'a plus le droit à l'erreur dans son quart de finale. Une défaite à Davos mercredi lors de l'acte VI enverrait les joueurs de Geoff Ward en vacances.

Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille Les supporters du PSG sont interdits de déplacement au Vélodrome dimanche Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a interdit les déplacements des supporters du Paris Saint-Germain à Marseille pour le "Classique" de Ligue 1 dimanche. Il a pris la même décision pour les supporters de Nantes, qui rencontre Nice le même jour. Le ministère de l'Intérieur justifie ces deux décisions par un "risque réel et sérieux d'affrontement entre supporters" des différents clubs à l'occasion de ces rencontres, selon deux arrêtés publiés dans le Journal officiel mercredi. Les déplacements des supporters du PSG et de Nantes "sont fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe", estime le ministre. Darmanin souligne également un "fort antagonisme" et une "rivalité particulière" entre supporters parisiens et marseillais. Le CUP s'insurge "Depuis le 24 octobre 2009, notre liberté d'aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d'organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat", a regretté dans un communiqué le Collectif Ultra Paris (CUP), principal groupe de supporters parisiens, ajoutant "sans supporters, le football n'est rien". Dans les deux cas, "seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter" du Paris Saint-Germain ou du FC Nantes, "ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens", peut-on lire dans les arrêtés ministériels.

Novak Djokovic se sépare de son entraîneur Goran Ivanisevic Goran Ivanisevic (à gauche) entraînait Novak Djokovic depuis juin 2019. (Photo d'archives) Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Goran Ivanisevic n'est plus l'entraîneur de Novak Djokovic. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem a annoncé sur son compte Instagram qu'il se séparait de l'ancien joueur croate. Avec Ivanisevic, qui était devenu son entraîneur en juin 2019, le Serbe a remporté neuf tournois du Grand Chelem et deux Masters. "Nous avons décidé d'arrêter de travailler ensemble il y a quelques jours", écrit Djokovic. "Notre alchimie sur le court a eu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide." Le numéro 1 mondial reste sur une surprenante défaite concédée face à l'Italien Luca Nardi en 16e de finale du tournoi d'Indian Wells. Il avait par la suite annoncé son forfait pour le tournoi de Miami.

L'Argentine de Di Maria renverse le Costa Rica Les Argentins se congratulent après la superbe réussite d'Angel Di Maria Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Grâce notamment à un superbe but d'Angel Di Maria, l'Argentine a renversé le Costa Rica 3-1 en match amical mardi à Los Angeles. Les champions du monde évoluaient sans Lionel Messi, blessé. Sans sa superstar, au repos après une blessure musculaire avec Miami, l'Argentine a donc remporté ses deux matches amicaux organisés aux Etats-Unis contre le Salvador (3-0) et le Costa Rica. Dans un match qu'elle a dominé du début à la fin, l'Albiceleste a pourtant été surprise par l'attaquant du Costa Rica Manfred Ugalde (34e) avant de réagir en deuxième période. D'un magnifique coup-franc lointain en pleine lucarne, l'ancien joueur du PSG Angel Di Maria a trompé son ex-coéquipier Keylor Navas, gardien costaricien remplaçant au PSG (52e). Mac Allister (56e) et Martinez (77e) ont ensuite permis aux Argentins de s'imposer.

Roman Josi offre la victoire aux Predators en prolongation Roman Josi a réussi une action de grande classe pour offrir un nouveau succès à Nashville. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi a inscrit le but de la victoire 5-4 de Nashville face à Las Vegas. Nico Hischier et Timo Meier ont eux aussi été décisifs pour les New Jersey Devils, vainqueurs 6-3 à Toronto. Nashville et Roman Josi ont signé une sixième victoire consécutive en réussissant une belle remontée face à Las Vegas. Menés 4-1 à l'entame du troisième tiers-temps, les Predators sont parvenus à recoller au score en frappant notamment deux fois en l'espace de 40 secondes. En prolongation, le but décisif est venu de la canne de Roman Josi, auteur d'un remarquable numéro de soliste. Le 19e but de la saison du Bernois, pas le moins important, lui a valu la première étoile du match. Hischier et Meier enchaînent Malgré une certaine domination de Toronto (45 tirs à 25), l'équipe du New Jersey a réussi à enchaîner un deuxième succès de rang. Nico Hischier, passeur décisif sur le 1-1 de Luke Hughes, a donné une première fois l'avantage à ses couleurs en reprenant victorieusement une passe Jesper Bratt, bien lancé par Timo Meier en rupture. L'Appenzellois a lui aussi inscrit son 24e but de l'exercice dans le deuxième tiers, au terme d'une action qui a vu Hischier récolter une seconde mention d'aide. Ce dernier a également été désigné première étoile de la partie. Après le 4-3 signé Max Willman, les Devils ont assuré leur succès dans la troisième période grâce à deux buts additionnels de Jack Hughes. Chicago a aussi signé un rare deuxième succès de rang en s'imposant 3-1 face à Calgary. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Seth Jones, Philipp Kurashev a ajouté un 32e assist à sa fiche de la saison, la meilleure depuis le début de sa carrière sur un plan individuel. Janis Moser n'est pour sa part pas parvenu à inscrire son nom sur la feuille des compteurs lors de la victoire d'Arizona contre Columbus (6-2). Enfin, Nino Niederreiter et Winnipeg ont été battus 4-3 par Edmonton après prolongation.

Murat Yakin: une satisfaction et un immense chantier à empoigner Xherdan Shaqiri et Murat Yakin: une victoire qui fait du bien. Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER "L'important était de retrouver une stabilité sur le plan défensif. Nous y sommes parvenus. C'est le point positif de la soirée." Murat Yakin quitte donc Dublin avec le sentiment du devoir accompli. Le sélectionneur reconnait toutefois que l'expression offensive de son équipe laisse encore à désirer. "Nous aurons le temps de travailler ce secteur lors de la préparation en mai, dit-il. J'espère pouvoir compter sur Breel Embolo s'il est apte. Je ne ferme par ailleurs aucune porte." Il n'a,ainsi, pas hésité à évoquer un retour de Haris Seferovic ou la prochaine naturalisation de Joël Monteiro. "On a vu aussi ce soir que la sortie de Granit Xhaka à la pause a pesé, poursuit le sélectionneur. Sans lui au coeur du jeu, ce fut plus compliqué. Je veux toutefois souligner les mérites de Vincent Sierro. Il méritait d'être titulaire ce soir. Et il a fait ce que j'attendais de lui." Si le Valaisan a marqué des points, Murat Yakin n'a pas caché avoir été déçu par la performance de plusieurs joueurs. "Je ne citerai toutefois aucun nom", glisse-t-il.. On a toutefois la conviction qu'Eray Cömert vient en tête de liste. Suivi de très près par Noah Okafor. Enfin, Murat Yakin ne pouvait pas ne pas revenir sur le but de Xherdan Shaqiri. "A l'échauffement, on pouvait déjà remarquer qu'il était "chaud", sourit-il. Son pied est toujours aussi magique. Et il a bien raison de rappeler que les statistiques parlent pour lui." "Heureux d'avoir pu aider l'équipe" "Cette victoire fait du bien au moral, lâche Xherdan Shaqiri qui a tenu à rappeler que sa relation avec Murat Yakin demeurait toujours aussi fluide. Il était acté que je commence samedi à Copenhague sur le banc. Nous sommes en pleine préparation pour l’Euro et il est normal que le sélectionneur tente des choses. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe avec ce but. Cela faisait tout de même assez longtemps que nous n’avions pas gagné." "Lors du tour préliminaire, nous avons bien trop de buts, souligne pour sa part Granit Xhaka. Maintenant, nous avons réussi deux clean sheets. Si on ne prend pas de but, on sait en revanche que l’on aura toujours une ou deux occasions pour forcer la décision. Ce n’est pas la note artistique que nous recherchons, mais la victoire. J’ai le sentiment que nous avons fait un pas en avant lors de ce rassemblement."

L'Allemagne confirme son regain de forme face aux Pays-Bas Kroos (de dos) et l'Allemagne ont confirmé leur regain de forme mardi Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'Allemagne a confirmé son regain de forme à un peu moins de trois mois de l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet) à domicile. La Mannschaft a battu les Pays-Bas 2-1 mardi soir à Francfort, trois jours après avoir dominé une bien pâle équipe de France Menés au score à la quatrième minute de jeu sur une reprise de volée de Joey Veerman, les hommes de Julian Nagelsmann ont inversé la rencontre par des réalisations de Maximilian Mittelstädt (11e) et de Niclas Füllkrug (85e) pour emmagasiner un maximum de confiance en vue du tournoi continental. Parmi les adversaires de la Suisse à l'Euro, la Hongrie a également connu la victoire mardi, s'imposant 2-0 face au Kosovo en forçant la décision en deuxième mi-temps pour signer un 14e match consécutif sans défaite. L'Ecosse s'est en revanche inclinée 1-0 à domicile devant l'Irlande du Nord.

Irlande-Suisse 0-1: Signé Shaqiri! Shaqiri (au centre) a signé le seul but du match Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après cinq matches sans le moindre succès, la Suisse a retrouvé le goût de la victoire. Elle s'est imposée 1-0 mardi soir à Dublin face à l'Irlande pour conclure le premier rassemblement de l'année sur une bonne note. Remplaçant samedi à Copenhague lors du 0-0 contre le Danemark, Xherdan Shaqiri fut le grand vainqueur de la soirée. Le Bâlois a inscrit le seul but de la rencontre à la 23e minute sur une frappe imparable. Avec son 30e but en sélection, il a rappelé à Murat Yakin qu'il restait, malgré ses 32 ans, ses kilos en trop et son manque de rythme, tout simplement irremplaçable. Dans ce nouveau système qui privilégie désormais l'art de bien défendre, se priver sans doute du seul joueur créatif de la sélection serait aberrant. Comme à Copenhague, cette Suisse version 2024 a ressemblé à une équipe qui ne cherche plus vraiment à imposer son football, mais qui se veut être bien incommode à affronter. La question est de savoir si cela permettra d'aller loin à l'Euro. Un très large turnover Sept changements: Murat Yakin avait procédé au large turnover attendu trois jours après le 0-0 de Copenhague. Seuls Fabian Schär, Granit Xhaka, Silvan Widmer et Dan Ndoye - déjà indispensable ? - ont été reconduits parmi ceux qui figuraient dans le onze de départ au Danemark. Avec le néophyte Vincent Sierro aux commandes, au côté bien sûr de Granit Xhaka, les Suisses ont pris très vite la main sur cette rencontre face à des Irlandais qui n'ont toujours que leur légendaire "fighting spirit" à offrir. Pour le reste, le jeu proposé demeure bien pauvre. L'honnêteté commande de préciser que celui de l'équipe de Suisse ne fut pas d'une grande richesse à l'image des manquements d'un Eray Cömert, dont les récentes performances sous le maillot du FC Nantes ne justifiaient pas vraiment sa titularisation. Comme samedi, Ndoye semblait, ainsi, le seul en mesure de porter le danger à l'image d'un premier déboulé à la 10e. Les Suisses pouvaient toutefois concrétiser leur supériorité grâce à Shaqiri. A l'origine de ce coup franc avec sa percée plein axe, Zeki Amdouni peut revendiquer une part de ce but qui mettait un terme à une longue disette de... 246 minutes pour l'équipe de Suisse. A la 40e, les Suisses étaient tout près de doubler la mise. Sur une erreur de relance adverse, Xhaka tentait sa chance de loin pour trouver le poteau gauche de Gavin Bazunu. Cela devait être la dernière action du capitaine, remplacé à la pause par Remo Freuler. Vincent Sierro peut y croire Sans son capitaine, la Suisse a trop vite abandonné l'initiative du jeu pour que la performance d'ensemble livrée à Dublin reste dans les mémoires. Brillant en début de rencontre, Sierro n'a ainsi, pas pu poursuivre dans le même registre. Mais il est indéniable que l'apport du Valaisan pourrait s'avérer précieux dans trois mois en Allemagne. Deuxième néophyte lancé dans le bain à Dublin, Dereck Kutesa a eu droit à la dernière demi-heure qui a surtout vu la Suisse s'accrocher à ce 0-0. Le Genevois part de plus loin que Sierro, mais rien ne dit qu'il ne pourra pas figurer dans la liste des 23 pour l'Euro si sa fin de saison est flamboyante comme peuvent l'espérer les supporters du Servette FC.

Lugano emmène Fribourg au match 7 Marco Müller (en noir) et le HC Lugano ont obtenu le droit de disputer un septième match face à Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le quart de finale entre Fribourg et Lugano se décidera lors d'un acte VII de tous les dangers pour les Dragons. Mardi au Tessin, les bianconeri ont gagné 4-2 et reviennent à 3-3 dans la série. Les Fribourgeois ont une nouvelle fois payé leur indiscipline au Tessin. A la 6e minute de jeu, Benoît Jecker a été prié de rejoindre les vestiaires après un coup de genou asséné à Michael Joly et a forcé ses coéquipiers à jouer à 4 contre 5 pendant cinq minutes. Le Canadien du HCL s'est fait justice lui-même en se retrouvant à la conclusion d'une triangulation initiée par Daniel Carr et Calvin Thürkauf (8e). Reto Berra a ensuite vu son poteau renvoyer un essai de Calle Andersson. Fribourg aurait pu égaliser lors du premier tiers-temps, mais Christoph Bertschy a buté à deux reprises (14e, 16e) sur un Niklas Schlegel à nouveau en grande forme. Le portier de Lugano s'affirme comme le grand homme de cette série côté tessinois. Il a tout de même cédé face à Raphael Diaz, auteur du 1-1 à la 23e après un joli numéro derrière son but. Le défenseur de Gottéron n'avait pas encore marqué cette saison en National League. Deux buts en 67'' Mais Lugano a rapidement repris les devants, en frappant par deux fois en l'espace de 67 secondes. Santeri Alatalo, d'un envoi lointain placé au-dessus de la jambe droite de Berra (25e, encore à 5 contre 4) et Stéphane Patry, d'un maître-tir dans la lucarne du portier fribourgeois, ont marqué les buts décisifs. Killian Mottet a bien réduit le score juste après la mi-match (32e), mais les hommes de Christian Dubé ne sont pas parvenus à empêcher Lugano de revenir à leur hauteur dans cette série. Dans la cage vide, Mario Kempe a même aggravé la marque à 17 secondes du terme.

La Chaux-de-Fonds remporte un deuxième titre consécutif La joie des joueurs du HCC, qui ont conquis un 2e titre consécutif de champion de Swiss League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le HC Chaux-de-Fonds est champion de Swiss League! Les Abeilles ont remporté un deuxième titre consécutif en battant les GCK Lions 3-1 dans l'acte V de la finale des play-off, mardi à la patinoire des Mélèzes. Le HCC est la première équipe depuis Lausanne en 2010 à conserver son titre de champion de deuxième division. Un an après avoir battu Olten en quatre matches, les joueurs de Louis Matte ont cette fois disposé des GCK Lions au terme de cinq duels. Lors de cet acte V, les Chaux-de-Fonniers ont construit leur succès dans le tiers médian, d'abord par Toms Andersons, opportuniste pour reprendre un centre en retrait de Sondre Olden (23e). Une rupture éclair des Abeilles a ensuite permis à Loïc In-Albon de doubler la mise (34e). Déjà buteur lors du dernier acte de la finale l'année dernière à Olten, In-Albon s'est offert un doublé en envoyant une belle passe d'Andersons dans la lucarne de Lorin Grüter (44e). Les Lionceaux ont sauvé l'honneur à la 56e minute avec un but de Timotée Schaller.

La Géorgie bat la Grèce aux tirs au but en finale des barrages La Géorgie de Willy Sagnol disputera son premier Euro cet été Image: KEYSTONE/EPA La Géorgie jouera sa première phase finale dans un championnat international cet été en Allemagne. La sélection de l'ex-international français Willy Sagnol s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en sortant la Grèce en finale des barrages. Les Géorgiens se sont imposés 4-2 aux penalties mardi à Tbilissi, alors que le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Ils figureront dans le groupe F de l'Euro en compagnie de la Turquie - leur premier adversaire en Allemagne -, du Portugal et de la Tchèque. Pour la Grèce, championne d'Europe il y a tout juste 20 ans, la disette se poursuit en revanche dans les grands rendez-vous. Les Grecs ont manqué les deux derniers championnats d'Europe ainsi que les deux dernières Coupes du monde.

Vincent Sierro titulaire Vincent Sierro: un baptême du feu ce soir à Dublin. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin a opéré sept changements pour affronter l’Irlande ce soir à Dublin par rapport à son onze de départ contre le Danemark. Titulaire, Vincent Sierro fera ses premiers pas en équipe de Suisse. Le Valaisan évoluera au cœur du jeu aux côtés de Granit Xhaka et de Michel Aebischer. Murat Yakin a reconduit son système en 3-5-2 avec, comme samedi à Copenhague, Silvan Widmer et Dan Ndoye sur les côtés. Xherdan Shaqiri et Zeki Amdouni formeront le duo d’attaque. Légèrement touchés, Manuel Akanji et Ruben Vargas ne figurent pas sur la feuille de match. A noter enfin que Fabian Schär honorera sa 80e sélection. Le Saint-Gallois avait connu son baptême du feu le 14 août 2013 à Bâle lors de la victoire 1-0 en match amical face au Brésil. La Suisse évoluera ce soir dans la composition suivante : Mvogo ; Cömert, Schär, Elvedi ; Widmer, Sierro, Xhaka, Aebischer, Ndoye ; Shaqiri, Amdouni.