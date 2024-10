Fin de saison pour Osaka +++ Golubic s'incline au 1er tour

Issu des qualifications, l’Argovien de 21 ans s’est incliné 6-4 6-7 (5/7) 7-5 devant Ugo Humbert (ATP 16) lors d’une superbe rencontre qui a parfaitement lancé les Swiss Indoors. Demi-finaliste du tournoi l’an dernier et candidat au titre cette année, le gaucher français a vraiment dû s’employer pour remporter cette partie longue de 100 minutes. Il a su lâcher un passing et un coup droit gagnants sur les deux derniers points de la rencontre pour s’épargner un tie-break du troisième set de tous les dangers.

Double lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open, Naomi Osaka est revenue sur le circuit professionnel en janvier, après une pause de plus d'un an durant laquelle elle a donné naissance à une fille. Depuis son retour, elle n'est pas parvenue à dépasser les quarts de finale des tournois auxquels elle a participé.

Pittsburgh a égalisé à la 42e, mais Winnipeg a pu reprendre deux longueurs d'avance dès la 48e. Niederreiter a scellé le score à 2'30 de la fin pour inscrire son premier but de la saison et son troisième point dans ce championnat. Il a fini cette partie avec un impressionnant bilan personnel de +3.

Les Dodgers sont venus à bout des New York Mets par 10-5 dimanche pour remporter leur série 4-2. Ce sera la 12e fois de l'histoire de la MLB que les Dodgers et les Yankees s'affronteront en Séries mondiales, un record, mais la première depuis 1981, de quoi faire revivre la rivalité historique entre les deux franchises.

Leonie Fiebich (13 points) a libéré le Liberty en marquant à trois points dès le début de la prolongation (le 2e et dernier tir primé pour le Liberty de toute la rencontre!). Et Breanna Stewart a scellé ce sacre historique en réussissant deux nouveaux lancers-francs à 10''1 de la fin de la période supplémentaire.

Dépassé en début de match et incapable de marquer de loin, New York est revenu dans la partie avec des options de jeu à l'intérieur, notamment avec Jonquel Jones (17 points, 6 rebonds), désignée MVP des finales. Le Liberty a repris la main lors du 3e quart-temps, remporté 20-10, mais Minnesota a offert un 4e quart irrespirable dans la superbe ambiance du Barclays Center à Brooklyn.

Battue notamment l'an passé face à Las Vegas au stade ultime, le Liberty a brisé sa malédiction à l'issue d'un match décisif à couper le souffle. La franchise new-yorkaise a su surmonter un début de match raté et la faillite totale au tir de ses leaders Breanna Stewart (4/15) et Sabrina Ionescu (1/19 dont 1/10 à 3 points) pour dominer des Lynx qui espéraient remporter leur 5e trophée.

Sabrina Ionescu et ses équipières savourent le 1er titre de l'histoire du New York Liberty

Sabrina Ionescu et ses équipières savourent le 1er titre de l'histoire du New York Liberty Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith

La lutte pour les cinq tickets encore disponibles pour ces Finales ATP battra d'ailleurs son plein à Bâle comme à Vienne, qui accueille également un ATP 500 cette semaine. Tête de série no 3 dans la cité rhénane et 12e de la Race, Stefanos Tsitsipas devra ainsi frapper un grand coup, tout comme la tête de série no 4 Holger Rune.

Tête de série no 1 du tableau, Andrey Rublev en découdra avec le Portugais Nuno Borges pour son entrée en lice. La tête de série no 2 Casper Ruud se mesurera pour sa part à l'Espagnol Roberto Bautista Agut au 1er tour. Le Russe et le Norvégien sont respectivement 8e et 7e à la Race, le classement qualificatif pour le Masters.

Jérôme Kym défiera Ugo Humbert (ATP 16) lundi dès 14h. Quant à Stan Wawrinka et à Dominic Stricker, ils affronteront respectivement Adrian Mannarino (ATP 56) et Tallon Griekspoor (ATP 37) au 1er tour. Le gaucher bernois, quart de finaliste l'an dernier, joue gros: il remet 90 points en jeu, après en avoir glané 50 à Stockholm.

Respectivement demi-finaliste et quart de finaliste à Stockholm cette semaine, Stan Wawrinka et Dominic Stricker sont tous deux parvenus pour la première fois de l'année à gagner deux matches d'affilée. Ils espèrent forcément confirmer ce regain de forme devant leur public.

Toujours en lice pour une place au Masters de Turin, Andrey Rublev et Casper Ruud sont les principales têtes d'affiche - et les deux seuls top 10 en lice - aux Swiss Indoors de Bâle.

La maturité de Servette a fait la différence face à Sion

Didier Tholot doit trouver des solutions sur le plan offensif Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le FC Sion ne s'en cache pas: il veut s'inspirer de l'évolution récente de Servette, redevenu une des meilleures formations du pays. Mais il lui reste encore du travail pour rivaliser avec les Grenat.

Cinq minutes au début de chaque mi-temps. C'est ce qu'il a fallu à Servette pour faire la différence dans ce premier derby du Rhône de la saison (3-0). Deux buts marqués au meilleur des moments, le premier (Crivelli, 5e) pour prendre confiance, le deuxième (Kutesa, 50e) pour assommer des Sédunois qui venaient de manquer une balle d'égalisation.

"La défaite est logique"

"Servette est une équipe beaucoup plus mature que nous. Ils ont marqué dans les moments importants et ont été bien plus solides", confirme Didier Tholot, lucide à l'heure de la conférence de presse d'après-match. "La défaite est logique, on ne va pas la contester."

L'entraîneur du FC Sion regrette la timidité offensive de ses joueurs, qui se sont souvent retrouvés sans solution face au bloc bas grenat. "Quand il aurait fallu centrer, on n'a pas centré, quand il aurait fallu tirer on n'a pas tiré. On n'est pas assez bons offensivement pour gagner ce genre de matches", soupire le technicien français.

Son homologue Thomas Häberli certifie pourtant que ce n'était pas une volonté tactique de laisser le ballon aux Valaisans. "C'était surtout dû à la qualité de Sion", assure-t-il. Mais il apparaît clair que l'ouverture du score rapide de Crivelli a permis aux Grenat de limiter la prise de risques.

Recherche premier but désespérément

Une ouverture du score que Didier Tholot recherche désespérément. La dernière fois que les Valaisans ont marqué les premiers en Super League, ils ont gagné le match. C'était le 10 août face à Winterthour (2-0), la dernière victoire en date du néo-promu en championnat.

Il n'y a toutefois pas vraiment de raison de tirer la sonnette d'alarme du côté du FC Sion, qui a encore cinq équipes dans le rétroviseur. "On a toujours dit qu'on allait jouer le maintien", rappelle justement Didier Tholot. "Les points qu'on a pris (réd: 12), on n'aura pas à les prendre. Il faut continuer à bosser, retrouver la sérénité et se montrer plus efficaces que ces derniers temps."

Choc au sommet

De son côté, Servette peut se satisfaire d'un nouveau derby remporté sans encaisser de but après la victoire contre Lausanne fin septembre (1-0). Les Grenat se sont montrés particulièrement solides pour repousser les 13 corners sédunois. "On a pris pas mal de buts sur coups de pieds arrêtés ces derniers temps, donc il y a du progrès. Et ça nous permet de retrouver un goal average positif", apprécie le capitaine Steve Rouiller. La lourde défaite concédée à Bâle en août (6-0) a en effet mis du temps à être compensée.

Ce succès bien géré permet également à Servette de rester dans le wagon de tête, à une longueur de Zurich. Un leader que les Grenat défieront dimanche prochain lors du choc au sommet. "Ce ne sera pas évident car Zurich est aussi en bonne forme (réd: 7 points lors des trois derniers matches). Mais on fait partie des équipes du haut du classement et on devra répondre présent", annonce Steve Rouiller. Une victoire au Letzigrund cimenterait en effet un peu plus un statut de prétendant auquel Servette semble petit à petit s'habituer.