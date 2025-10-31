Finale 100% brésilienne ++ Les Suisses brillent en NHL

Une nouvelle finale brésilienne, entre Flamengo et Palmeiras Raphael Veiga de Palmeiras c閘鑒re son goal Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana La finale de la Copa Libertadores sera de nouveau 100% brésilienne. Ceci après la qualification de Palmeiras jeudi dans cet équivalent sud-américain de la Ligue des champions.

Palmeiras affrontera donc Flamengo le 29 novembre à Lima, lors de la septième finale d'affilée à se jouer entre deux clubs brésiliens.

Les deux équipes les plus cotées du continent ont chacune remporté le titre trois fois. Elles s'étaient déjà affrontées en finale en 2021, alors remportée par Palmeiras, club de Sao Paulo.

Dirigés par l'entraîneur le plus titré de leur histoire, le Portugais Abel Ferreira, les joueurs de Palmeiras arriveront en pleine euphorie après une impressionnante "remontada".

Ils ont battu l'équipe équatorienne de Quito 4-0 jeudi à Sao Paulo, un résultat qui a fait oublier la surprenante défaite 3-0 subie la semaine précédente.

Mais attention, car leur adversaire, club de Rio de Janeiro, les a battus 3-2 à la mi-octobre en championnat et a souffert en demi-finale contre le Racing argentin (1-0).

Quel qu'il soit, le vainqueur à Lima deviendra l'équipe brésilienne la plus titrée de cette compétition, avec quatre victoires.

La Copa Libertadores a été marquée en avril par la mort de deux jeunes supporters, tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters ont tenté d'entrer de force dans un stade pour un match du tournoi.



Kurashev et Suter s'illustrent Philipp Kurashev félicité par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Philipp Kurashev et Pius Suter se sont illustrés en NHL avec chacun un but et un assist. Les Sharks ont battu les Devils 5-2, alors que les Blues ont été dominés 4-3 tab par Vancouver.

En allant en Californie, Kurashev est-il en train de relancer sa carrière? Pas qu'à 26 ans l'attaquant aux racines russes soit vieux, mais après un très bel exercice 23/24 auréolé de 54 points en 75 matches, il n'avait inscrit que 14 points en 51 rencontres la saison passée. Là après neuf parties, il compte déjà six points (3 buts et 3 assists).

Passeur sur le 1-0 d'Eklund qui a pris de vitesse Siegenthaler, puis buteur sur le 2-0, Kurashev a obtenu la deuxième étoile de la rencontre. Soirée compliquée pour les trois Suisses qui finissent sans point et avec des bilans négatifs.

Si St-louis a connu sa sixième défaite de rang, Pius Suter s'est mis en évidence. Le Zurichois avait à coeur de bien jouer face à son ancienne équipe des Canucks. Passeur sur le 1-0, c'est lui qui a égalisé en power-play à 3-3 en sautant sur un rebond dans le troisième tiers. Après 11 rencontres, Suter comptabilise 7 points (4 buts). Il est dans les clous pour faire mieux que ses 46 points de l'an dernier.

Kevin Fiala a lui aussi perdu aux tirs au but (4-3) avec les Los Angeles Kings face aux Detroit Red Wings. Le St-Gallois a été crédité d'un assist. L'ailier de LA pensait avoir donné le point supplémentaire en prolongation, mais son but a été annulé pour une obstruction sur le gardien. Il a ensuite manqué son penalty.

Niederreiter et les Jets vont toujours bien avec un succès 6-3 sur Chicago. Il s'agit de la huitième victoire en 11 matches pour les Canadiens. Le Grison a obtenu une mention d'aide et en est actuellement à 8 points (3 buts).

Dans le duel entre les défenseurs helvétiques Moser et Bichsel, ce sont les Floridiens de JJ Moser qui se sont imposés 2-1 ap face à Dallas. Les deux arrières n'ont pas inscrit de point.



Golubic dans le dernier carré à Jiujiang Viktorija Golubic jouera à nouveau les demi-finales à Jiujiang Image: KEYSTONE/AP/YUKI IWAMURA Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) figure à nouveau dans le dernier carré du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu Yulia Putintseva (WTA 75) 7-5 6-2 vendredi en quart de finale.

Cette partie avait pourtant commencé de la pire des manières pour la vice-championne olympique 2021 de double. Elle s'est en effet retrouvée menée 4-0 puis 5-1. Mais elle a renversé la vapeur en gagnant 12 des 14 derniers jeux du match pour cueillir son troisième succès en quatre duels livrés face à la Kazakhe.

Viktorija Golubic ne sait en revanche certainement pas grand-chose de sa prochaine adversaire. Elle se frottera en demi-finale à la surprenante "teenager" Lilli Tagger, 17 ans et 235e mondiale. Il s'agira forcément de son premier affrontement avec l'Autrichienne, qui va gagner une centaine de rangs au classement.

La Zurichoise de 33 ans, qui en est à huit victoires consécutives à Jiujiang, est quant à elle assurée de se retrouver au pire à la 67e place mondiale lundi prochain. Elle joue gros cette semaine, avec 250 points à défendre, et doit défendre victorieusement son titre pour ne pas perdre de places dans la hiérarchie.



OKC trop fort pour George et les Wizards Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont subi la loi d'OKC jeudi Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips La marche était trop haute pour Kyshawn George et les Wizards jeudi en NBA. Opposé au champion en titre Oklahoma City, Washington s'est incliné 127-108 sur le parquet du Thunder.

Kyshawn George a pourtant livré la marchandise jeudi. Joueur le plus utilisé de son équipe avec 31 minutes passées sur le terrain, l'ailier valaisan a compilé 12 points (à 3/5 à 3 points), 7 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre. Mais les Wizards en restent à une victoire en cinq matches joués cette saison.

Emmené par son MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 7 assists), Oklahoma City a pour sa part cueilli son sixième succès en six sorties. Mais tout n'est pas rose pour le Thunder: son manager Sam Presti a annoncé avant cette partie que l'arrière Nikola Topic souffre d'un cancer des testicules et doit se soumettre à une chimiothérapie.



Touchée à une cuisse, Belinda Bencic renonce à son quart de finale Belinda Bencic a déclaré forfait pour son quart de finale à Hong Kong Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Belinda Bencic (WTA 11) ne conclura pas l'année sur un nouveau titre. Sacrée dimanche dernier à Tokyo, la St-Galloise a déclaré forfait pour son quart de finale à Hong Kong vendredi.

"Je suis déçue de devoir renoncer en raison de ma blessure à une cuisse", explique Belinda Bencic, citée dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux d'un tournoi WTA 250 dont elle était la tête de série no 1. Elle devait affronter l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 68) vendredi.

"J'ai beaucoup joué au cours des dernières semaines et j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester en bonne santé. Mais ça n'a pas suffi", poursuit la championne olympique 2021, qui disputait cette semaine son cinquième tournoi en cinq semaines depuis le début de la tournée asiatique.



A neuf, YB gagne un point YB a terminé la rencontre à neuf Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La fin de la 11e journée de Super League a donné lieu à pas mal de buts. GC et YB se sont neutralisés 3-3, alors que Lugano a pris le meilleur sur Lucerne 2-0.

Au Letzigrund, Zurichois et Bernois se sont rendu coup pour coup. Menés 2-0 à la 25e, les joueurs de Giorgio Contini ont repris des couleurs grâce à Monteiro (27e) et Fassnacht (67e). Seulement les problèmes défensifs des Young Boys ne sont clairement pas réglés. A la 74e, les Bernois ont laissé le Danois Jonathan Asp se promener au milieu de sept (!) Jaune et Noir et brosser une balle hors de portée de Keller.

Les joueurs de la capitale ont en outre terminé cette rencontre à neuf à la suite de l'expulsion de Zoukrou à la 81e et de Janko à la 91e pour un deuxième carton jaune. Entre ces deux exclusions, YB est tout de même parvenu à égaliser sur un penalty de Bedia à la 89e. Contini prendra volontiers ce point vu les circonstances.

Au Tessin, Lugano a offert deux bijoux à ses fans. A la 52e, c'est Mahou qui a expédié une frappe lointaine du droit en pleine lucarne. Puis à la 63e, Cimignani, du gauche, s'est lui aussi essayé au nettoyage de toile d'araignée avec bonheur. Ce succès permet aux hommes de Croci-Torti de passer à la 6e place, juste devant Lucerne. Mais il n'y a que six points entre Sion, 4e, et Lausanne, 10e.



Genève muet face à Zoug Leonardo Genoni a dit non aux Genevois Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève s'est incliné en match isolé de National League jeudi soir. A domicile, les Aigles ont perdu 1-0 contre Zoug.

Après en avoir passé six à Bienne et sept à Davos sans encaisser de buts, les Grenat étaient attendus au tournant face à des Zougois juste derrière eux au classement à la 5e place.

Mais cette fois la formation de Ville Peltonen a trouvé à qui parler. Les Aigles ont été muselés par les hommes de Michael Liniger. Les joueurs de Suisse centrale ont aussi été les seuls à marquer. Sur leur premier avantage numérique, c'est Jesse Graham qui a pu déjouer la vigilance de Stéphane Charlin (7e).

Bien payé, Zoug a ensuite subi la pression des Genevois. Les pensionnaires des Vernets ont notamment été très actifs dans le tiers médian avec 14 tirs à 2 en leur faveur. Seulement cette collection de lancers n'a débouché sur rien de concret et Leonardo Genoni a pu repousser tous les assauts.

Ce succès permet à Zoug de monter à la 4e place, juste devant le GSHC.



Wawrinka s'incline en huitièmes de finale Stan Wawrinka défait à Bratislava Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 158) n'a pas passé le cap des huitièmes de finale du Challenger à Bratislava. Le Vaudois s'est incliné 6-2 6-4 face au Belge Raphaël Collignon (ATP 73).

Le triple vainqueur en Grand Chelem a dû s'avouer battu après 1h15 de match. Au cours du premier set, il a cédé deux fois son service pour finalement perdre cette manche sur la troisième balle de set du Belge.

Dans la seconde manche, Wawrinka a laissé son engagement à 2-2 après avoir sauvé deux balles de break. Collignon a finalement conclu sur son service sur sa troisième balle de match.



La NBA approuve la vente record des Lakers Les Los Angeles Lakers vont être vendus pour 10 milliards de dollars Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les propriétaires d'équipes NBA ont approuvé la vente record des Los Angeles Lakers cédés par la famille Buss à Mark Walter. La NBA informe ce jeudi.

"La transaction doit être conclue sous peu", écrit la NBA dans un communiqué. Les Los Angeles Lakers de LeBron James et Luka Doncic doivent être vendus à l'homme d'affaires Mark Walter pour environ 10 milliards de dollars, avait appris ESPN en juin, un record pour la NBA.

La famille Buss possède les Lakers depuis 1979. La patronne actuelle, Jeanie Buss, restera à son poste pendant encore cinq ans, selon l'accord passé entre les deux parties.

Mark Walter, qui possède déjà des parts dans la franchise, est le directeur général de la holding TWG Global, qui a constitué un impressionnant portefeuille d'équipes sportives professionnelles, dont les Los Angeles Dodgers (baseball), en plein World Series, et les Los Angeles Sparks (WNBA). S'y ajoutent aussi la Billie Jean King Cup de tennis et l'écurie Cadillac qui sera engagée en Formule 1 dès l'année prochaine.

Depuis le rachat des Lakers par le fantasque Jerry Buss en 1979, les Californiens ont multiplié les stars (Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James), les titres (11 pour un total de 17 de la franchise, le dernier en 2020), et les revenus grâce à une notoriété mondiale.

L'annonce intervient un peu plus de deux mois après l'accord des propriétaires de franchises pour la vente de l'autre équipe historique de la NBA, les Boston Celtics (18 titres), pour 6,1 milliards de dollars.



Luciano Spalletti nouvel entraîneur de la Juventus Luciano Spalletti reprend la Juve Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'ancien sélectionneur de l'Italie Luciano Spalletti a été nommé entraîneur de la Juventus. Le club le plus titré du football italien, décevant 6e de la Serie A, l'a annoncé jeudi.

"Luciano Spalletti est le nouvel entraîneur de la Juventus: le technicien toscan a signé un contrat expirant le 30 juin 2026", a détaillé la Juve dans un communiqué.

Spalletti, 66 ans, succède au Croate Igor Tudor, limogé lundi à la suite d'une troisième défaite en huit jours, sept mois après son arrivée. Il dirigera pour la première fois sa nouvelle équipe sur le terrain de la Cremonese samedi dans le cadre de la 10e journée de championnat.

Selon la presse italienne, Spalletti dispose dans son contrat d'une option de prolongation automatique pour deux ans, en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Spalletti est le sixième entraîneur de la "Vieille Dame" depuis mai 2024 en incluant les entraîneurs intérimaires comme Massimo Brambilla sur le banc mercredi contre l'Udinese pour la première victoire des Bianconeri (3-1) depuis un mois et demi.

Il va devoir relancer une équipe en crise qui, en championnat, accuse déjà six points de retard sur le leader et champion en titre, Naples et qui est mal en point en Ligue des champions après deux nuls et une défaite.

Spalletti a pour lui son expérience avec 559 matches de championnat et 67 de Ligue des champions passés sur les bancs de l'Udinese (2002-05), l'AS Rome (2005-09 et 2016-17), l'Inter Milan (2017-19) et Naples (2021-23).

A son palmarès figurent un titre de champion d'Italie conquis en 2023 avec Naples et deux éditions de la Coupe d'Italie remportées avec la Roma (2007, 2008).

Il a également été sacré deux fois champion de Russie avec le Zenit Saint-Petersbourg entre 2009 et 2014.

Mais Spalletti reste sur un échec retentissant aux commandes de l'équipe d'Italie, d'abord à l'Euro 2024, conclu dès les 8e de finale (défaite 2-1 contre la Suisse), puis lors des qualifications pour le Mondial 2026.

La Nazionale, absente des deux dernières Coupes du monde, a débuté en juin les éliminatoires pour la prochaine édition par une déroute à Oslo (3-0) qui a été fatale à Spalletti, remplacé par Gennaro Gattuso.

En rejoignant la Juve, il tient l'occasion de se relancer après ce qu'il présentait il y a quelques jours encore comme "la douleur la plus vive" de sa carrière.



WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course Jenson Button (à gauche) veut passer plus de temps en famille Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Jenson Button (45 ans) mettra fin à sa carrière de pilote le 8 novembre lors des 8 Heures de Bahreïn. L'Anglais évolue en WEC depuis deux saisons avec le team Jota.

Champion du monde de formule 1 en 2009, Button a remporté 15 Grands Prix dans la discipline reine du sport automobile. Il y a passé 18 saisons jusqu'à fin 2016. Depuis, le Britannique s'est essayé à d'autres plaisirs comme l'endurance - il a notamment disputé les 24 Heures du Mans -, le rallycross ou l'Extreme E.

"Ce sera ma dernière course. J'ai toujours aimé Bahreïn, c'est un circuit amusant, et je vais en profiter autant que possible, car ce sera la fin de ma carrière de pilote professionnel", a-t-il expliqué. Père de deux jeunes enfants, Button veut passer plus de temps en famille, et le rythme d'un championnat tel que le WEC ne correspond plus à ses priorités actuelles.



Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils Walter Frey a connu de nombreux succès avec les Zurich Lions Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Walter Frey (82 ans) va quitter la présidence des Zurich Lions après presque trois décennies. Son fils Lorenz Frey-Hilti lui succédera dès le 1er janvier 2026, a indiqué le club champion de Suisse.

Sous la houlette de Walter Frey, les Zurich Lions ont enregistré de nombreux succès, dont huit titres de champion (2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018, 2024 et 2025) et deux Champions Hockey League (2009, 2025). Le président sortant sera fêté le 23 décembre lors d'un match à domicile contre Bienne. Il sera notamment nommé président d'honneur.



Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison Lino Martschini: fin de saison prématurée Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Zoug sera privé jusqu'au terme de la saison de son attaquant Lino Martschini (32 ans). Celui-ci s'est sérieusement blessé à un genou mardi contre les Langnau Tigers.

Des examens effectués mercredi à l'hôpital cantonal de Zoug ont montré que le joueur était touché au ligament croisé et au ménisque. Une opération est inévitable, de sorte que Martschini ne pourra plus jouer cette saison.

Martschini a inscrit son 260e but pour Zoug le 19 octobre, égalant ainsi le record du club détenu par Heinz Jenni depuis 41 ans. Il devra attendre le prochain exercice pour devenir le seul meilleur buteur de l'équipe.



Un 6e succès consécutif pour Bencic Belinda Bencic a signé jeudi son 6e succès consécutif Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Belinda Bencic (WTA 11) jouera les quarts de finale du WTA 250 de Hong Kong, son dernier tournoi de la saison. La St-Galloise s'est imposée 6-2 6-2 devant Wang Yafan (WTA 298) jeudi au 2e tour.

Sacrée dimanche dans le WTA 500 de Tokyo, Belinda Bencic a mis 75' pour décrocher son sixième succès consécutif. Elle a survolé les débats face à la Chinoise Wang Yafan (31 ans), qu'elle affrontait pour la première fois.

Accrochée jusqu'à 2-2, la demi-finaliste du dernier Wimbledon a gagné huit des neuf jeux suivants pour faire la différence et mener 6-2 4-1. Elle n'a perdu que 7 points sur son service tout au long de cette rencontre, signant pour sa part quatre breaks au total.

Tête de série no 1 du tableau à Hong Kong, où elle a demandé une "wild card", la championne olympique 2021 se mesurera à Cristina Bucsan (WTA 68) vendredi pour une place dans le dernier carré. Elle a concédé la défaite pour son unique duel livré face à l'Espagnole d'origine moldave, en 2023 à Cincinnati.

