Finale Leverkusen-Atalanta ++ Sion tout proche de la Super League

Leverkusen en finale de l'Europa League face à l'Atalanta Xhaka (à gauche) et Leverkusen ont dû s'arracher pour préserver leur invincibilité Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayer Leverkusen est toujours invaincu cette saison. Vainqueurs 2-0 à l'aller à Rome, Granit Xhaka et ses équipiers ont arraché le nul 2-2 face à l'AS Rome en demi-finale retour de l'Europa League. Ils se frotteront à l'Atalanta en finale le mercredi 22 mai à Dublin. Le "Werkself" est revenu de loin avant de porter sa série d'invincibilité à 49 matches (40 succès, 9 nuls). Mené 2-0 après que Leandro Paredes avait transformé deux penalties (43e, 66e), Leverkusen a arraché la qualification à la 83e puis le nul à la... 97e grâce à un but de Stanisic et à une passe décisive de Xhaka. Le Bayer, dominateur mais inefficace jusqu'au 0-2, avait profité d'une bévue du portier adverse pour réduire la marque sur un autogoal. Impérial jusque-là, Mile Svilar s'est en effet "troué" sur une sortie aérienne à la suite d'un corner. La Roma a joué ensuite son va-tout, cédant au bout des arrêts de jeu. Une première pour l'Atalanta Leverkusen, qui a marqué plus de 25% de ses buts dans le dernier quart d'heure cette saison, n'a cependant rien volé. Le club allemand vivra donc la troisième finale européenne de son histoire, après son sacre en Coupe de l'UEFA en 1988 et sa défaite en finale de la Ligue des champions 2002 face au Real Madrid. L'Atalanta disputera pour sa part sa première finale sur la scène continentale. Les Bergamasques ont battu l'OM 3-0 dans un match retour qu'ils ont nettement dominé, après avoir fait match nul 1-1 au Vélodrome une semaine plus tôt. L'Olympiacos en finale de Conference League Qualifiée depuis la veille, la Fiorentina connaît par ailleurs son adversaire de la finale de la Conference League. La Viola se frottera à l'Olympiacos Le Pirée, qui a battu une deuxième fois Aston Villa dans l'autre demi-finale (2-0, 4-2 à l'aller). L'Olympiacos, qui a pu compter sur un Ayoun El Kaabi en feu (cinq buts au total en demi-finale!) est simplement la deuxième équipe grecque à atteindre une finale européenne après le Panathinaïkos en 1970/71. Il évoluera pratiquement à domicile en finale, celle-ci étant prévue le 29 mai dans le stade Agia Sofia d'Athènes.

La FIFA sommée de changer le calendrier du Mondial des clubs 2025 Infantino est sommé de revoir le calendrier du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC L'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro ont sommé la FIFA de revoir le calendrier de la nouvelle Coupe du monde des clubs en 2025. Elles menacent d'engager une procédure judiciaire. Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, dont l'AFP a obtenu copie jeudi, les Ligues et la Fifpro (le syndicat mondial des joueurs) soutiennent que le calendrier des compétitions de football est désormais "au-delà de la saturation". La future Coupe du monde des clubs, disputée à 32 équipes, est actuellement programmée du 15 juin au 13 juillet 2025. Ces changements de calendrier ont créé un "préjudice économique" pour les ligues nationales et ont poussé les joueurs "au-delà de leurs limites". Elles demandent au Conseil de la FIFA de reprogrammer la Coupe du monde des clubs et de rouvrir les discussions sur le calendrier international pour la période allant jusqu'à 2030. "Si la FIFA refuse de s'engager formellement à résoudre les problèmes susmentionnés lors de son prochain Conseil, nous nous verrons contraints de conseiller nos membres sur les options qui s'offrent à eux, à la fois individuellement et collectivement, pour protéger leurs intérêts de manière proactive", indiquent les opposants. "Ces options comprennent une action en justice contre la FIFA, pour laquelle nous avons demandé l'avis d'un expert extérieur", écrivent-ils. En harmonie Dans un communiqué, la FIFA a fait valoir que "les dates du Mondial des clubs ont été fixées de manière à ce qu'elles soient en harmonie avec le calendrier international, afin de laisser suffisamment de temps entre la finale du tournoi et le début de la saison dans de nombreux championnats nationaux". En outre, "un minimum de trois jours de repos entre les matches devrait être garanti afin de préserver le bien-être des joueurs", poursuit la fédération internationale. Mais les Ligues et la Fifpro accusent la FIFA de "prendre continuellement des décisions unilatérales qui profitent à ses propres compétitions et intérêts commerciaux, tout en affectant négativement les ligues nationales et les joueurs". Ils ajoutent: "Sur une longue période, la FIFA a ignoré les tentatives répétées des ligues et des syndicats de s'engager sur cette question".

Le FC Sion à 3 points de l'élite Rusev a offert la victoire à Sion jeudi Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Sion a fait un pas supplémentaire vers la promotion directe en Super League jeudi. Les hommes de Didier Tholot se sont imposés 2-1 à Aarau pour prendre provisoirement six points d'avance sur Thoune qui a encore trois matches à disputer dans ce championnat de Challenge League. A onze contre dix depuis les arrêts de jeu de la première mi-temps après l'expulsion de Pappoe (la première de la saison pour Aarau!), Sion a dû patienter jusqu'au dernier quart d'heure pour forcer la décision. C'est le "joker" Georgi Rusev qui a inscrit le but de la victoire à la 76e. L'international bulgare s'est jeté au second poteau pour reprendre un centre rentrant d'Ilyas Chouaref. Il était entré en jeu six minutes plus tôt à la place de Théo Bouchlarhem, auteur du 1-0 à la 33e. Un avantage qui fut de courte durée, Aarau égalisant à la 36e, mais que les Sédunois ont pu reprendre en fin de match. Cette victoire ouvre grand les portes de la Super League au FC Sion, à qui il ne manque que trois points pour valider sa promotion. Le club du président Christian Constantin affiche une bien meilleure différence de buts que Thoune: +44 contre +26 pour les Bernois, qui accueilleront Schaffhouse samedi dans le cadre de cette 34e journée.

Pelayo Sanchez remporte la 6e étape, Pogacar maîtrise Pelayo Sanchez a signé son 1er succès sur un grand Tour Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'Espagnol Pelayo Sanchez a remporté la 6e étape du Tour d'Italie jeudi à Rapolano Terme, devant le Français Julian Alaphilippe. Tadej Pogacar reste quant à lui en rose. Pelayo Sanchez (Movistar) a signé à 24 ans sa première victoire dans un Grand Tour. Il a devancé au sprint Alaphilippe et l'Australien Luke Plapp, ses deux compagnons d'échappée. Les trois coureurs se sont échappés à 45 km de l'arrivée dans cette étape qui a emprunté des chemins de graviers blancs de la classique des Strade Bianche. Ils ont compté jusqu'à trois minutes d'avance sur le peloton, faisant de Plapp le nouveau leader virtuel du Giro. Mais les favoris sont revenus dans le final et ont échoué à une poignée des secondes des échappés. Le Slovène Tadej Pogacar, leader du classement général depuis sa victoire dans la 2e étape et grand favori de ce Giro 2024, a conservé son maillot rose de leader.

Nadal se qualifie difficilement pour le 2e tour Nadal a dû batailler pour son entrée en lice à Rome Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Rafael Nadal, 305e mondial après une saison 2023 quasi blanche, a souffert pour son entrée en lice dans le Masters 1000 de Rome. Il a eu besoin de trois sets pour battre le qualifié Zizou Bergs. Détenteur du record de victoires sur la terre battue romaine avec dix titres, Rafael Nadal s'est imposé 4-6 6-3 6-4 jeudi au 1er tour face au Belge, 108e mondial. Il n'a pas concédé le moindre break dans les deux derniers sets, après avoir perdu deux fois son service dans la première manche. L'Espagnol, qui enchaîne son troisième tournoi sur terre battue après Barcelone (2e tour) et Madrid (8e de finale), aura un sacré défi à relever au 2e tour au Foro Italico. Il sera opposé au prochain tour au Polonais Hubert Hurkacz, 9e mondial.

Cris racistes: sanction annulée en appel pour l'Atlético Madrid Nico Williams avait été visé par des cris racistes lors de la venue de l'Athletic Bilbao au stade Metropolitano de l'Atlético Madrid le 27 avril. Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal La Fédération espagnole de football (RFEF) a renoncé en appel à sanctionner l'Atlético Madrid. Des cris racistes avaient visé l'ailier de l'Athletic Bilbao Nico Williams fin avril au Metropolitano. Dans un communiqué publié jeudi, la RFEF salue notamment la "collaboration active" de l'Atlético, qui avait fait appel de la fermeture partielle de son stade pour ses deux prochains matchs de championnat et d'une amende de 19'500 francs suisses. Cette décision faisait suite à cet incident ayant eu lieu pendant la rencontre de la 33e journée de Liga contre l'Athletic Bilbao. L'international espagnol Nico Williams avait été visé par des cris de singe alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner lors de la défaite 3-1 de son équipe à Madrid. Le match avait été interrompu quelques minutes lorsque Williams a signalé les faits à l'arbitre. L'auteur de ces actes avait été identifié grâce aux caméras présentes dans le stade et remis à la police après la rencontre. Il a été par la suite banni par le club qui a suspendu son abonnement au Metropolitano. Racisme toujours présent dans les stades Dans sa résolution de jeudi, la Fédération espagnole salue la condamnation rapide par le club de ces injures, qualifiées d'"incident isolé réalisé par un seul sujet (...) et non par un groupe indéterminé", ce qui justifie selon elle l'annulation de toute sanction. Malgré les efforts de ses instances, qui signalent désormais chaque incident aux autorités et multiplient les campagnes de communication, l'Espagne peine toujours à endiguer le racisme dans ses stades, dont l'attaquant du Real Madrid Vinicius est fréquemment victime.

Quatre étapes helvétiques au calendrier 2024-2025 Après les femmes en 2024, Crans-Montana accueillera un super-G et une descente des hommes en 2025 (photo d'archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Quatre stations suisses figureront au calendrier de la Coupe du monde de ski alpin 2024-2025, révélé jeudi par la FIS. Il s'agit de Saint-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana. La saison de ski alpin sera comme à son habitude lancée sur le glacier au-dessus de Sölden. Les femmes ouvriront les feux avec le géant du 26 octobre, au cours duquel Lara Gut-Behrami tentera de réitérer sa victoire de l'année dernière. Le lendemain, Marco Odermatt aura l'occasion de remporter l'épreuve autrichienne une troisième fois. Lors de la saison écoulée, la course masculine avait été annulée après la première manche en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les femmes feront à nouveau halte à Saint-Moritz (21 et 22 décembre), où deux super-G sont au programme juste avant Noël. Le début de l'année 2025 sera marqué par la semaine des classiques chez les hommes avec les courses d'Adelboden (11 et 12 janvier), de Wengen (17 au 19 janvier) et de Kitzbühel (24 au 26 janvier). Après les Mondiaux de Saalbach (du 4 au 16 février), les hommes se rendront directement à Crans Montana. Une descente et un super-G masculins auront lieu les 22 et 23 février sur le Haut-Plateau. Etape norvégienne inédite Un nouveau lieu fait par ailleurs son apparition dans le calendrier masculin: Hafjell, non loin de Lillehammer. Un géant et un slalom y seront disputés les 15 et 16 mars. Les courses de vitesse à Zermatt, qui n'ont pas pu être organisées les années précédentes, ne figurent plus dans le calendrier provisoire des courses. Le Cirque blanc s'envolera en revanche une deuxième fois outre-Atlantique à l'occasion des finales, qui auront lieu du 22 au 27 mars à Sun Valley, en Idaho (Etats-Unis). Au total, 12 slaloms sont prévus chez les hommes, soit un de moins que la saison dernière. Néanmoins, les techniciens, qui s'affronteront aussi lors de 9 géants, auront toujours davantage de possibilités de marquer des points que les spécialistes de vitesse (9 descentes et 8 super-G). Chez les femmes, le rapport est légèrement plus équilibré avec 8 descentes et 9 super-G contre 10 géants et 10 slaloms.

Basile Boli entame le relais de la flamme olympique à Marseille Basile Boli a lancé le relais de la flamme olympique à Marseille. Image: KEYSTONE/EPA Le relais de la flamme olympique a débuté jeudi à Marseille à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Basile Boli, légende du football marseillais, a été le premier à porter la torche. L'ex-international français, seul buteur lors de la victoire de l'Olympique de Marseille en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1993, a débuté le relais juste sous la célèbre statue dorée de la "Bonne-Mère" qui veille sur la deuxième ville de France, ont constaté des journalistes de l'AFP. Vêtu de blanc comme tous les porteurs, il a ensuite passé le relais, sous un grand ciel bleu, en donnant le "baiser de la torche" à Colette Cataldo, 83 ans, supportrice historique de l'OM. "Voilà, ça fait battre le coeur et c'est fantastique. C'est la flamme olympique, c'est le symbole du sport, du vivre ensemble, de tout ce qu'on peut espérer dans le monde", a commenté après coup Basile Boli. Marseille est la seule ville avec Paris traversée une journée entière par le relais. Le premier chaudron olympique a été embrasé mercredi soir sur le Vieux-Port par le rappeur marseillais Jul, devant 150'000 personnes, après une grandiose parade maritime sur la Méditerranée.

La remontada des Canucks de Pius Suter Conor Garland (en bleu) a inscrit le 5-4 entre les jambes du portier des Oilers Stuart Skinner. Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Vancouver et Pius Suter ont marqué les esprits dans le premier match de la demi-finale de la Conférence Ouest qui les oppose aux Oilers d'Edmonton. Les Canucks se sont imposés 5-4 après une remontada. Mené 4-1 en raison notamment d'un doublé de Zach Hyman, Vancouver a gardé espoir en réduisant le score à trois minutes de la deuxième pause par l'intermédiaire d'Elias Lindholm. Les coéquipiers de Pius Suter ont ensuite sorti le grand jeu dans le troisième tiers-temps en marquant trois fois en moins de cinq minutes. C'est Conor Garland qui a libéré la patinoire de Vancouver en inscrivant le but décisif pour les Canucks entre les jambes du portier albertain Stuart Skinner. Sur la glace pendant plus de 18 minutes, l'attaquant zurichois Pius Suter n'a quant à lui pas inscrit son nom sur la feuille des compteurs. Florida égalise face à Boston A l'Est, Florida a égalisé dans sa demi-finale de Conférence face aux Bruins. Battus 5-1 lors du premier match, les Panthers se sont rachetés devant leur public en dominant la franchise de Boston sur le score de 6-1. Avec deux buts et deux assists, l'attaquant finlandais Aleksander Barkov a été le principal artisan de ce large succès des Floridiens.

New York fait le break face à Indiana Toute la rage du pivot des Knicks Isaiah Hartenstein. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II New York mène 2-0 en demi-finale de la Conférence Est de la NBA. Les Knicks ont battu une deuxième fois les Pacers d'Indiana au Madison Square Garden mercredi, sur le score de 130-121. La franchise de "Big Apple" est en bonne position pour retrouver la finale de la Conférence Est qu'elle n'a plus disputé depuis la saison 1999-2000 (déjà face à Indiana). Devant son public, le cinq majeur new-yorkais a une nouvelle fois livré la marchandise mercredi. Jalen Brunson, cinquième du vote du MVP de la saison régulière remporté par Nikola Jokic, a inscrit 24 points (29 au total) en deuxième mi-temps pour permettre aux Knicks de réaliser un joli come-back. Le meneur all-star a surtout rassuré le public du MSG qui a retenu son souffle après l'avoir vu rejoindre les vestiaires lors du deuxième quart-temps, visiblement touché au pied droit. Les quatre autres titulaires OG Anunoby (28 points), Donte DiVincenzo (28), Josh Hart (19 points et 15 rebonds) et Isaiah Hartenstein (14 points et 12 rebonds) ont répondu présents côté new-yorkais. En face, les 34 unités de Tyrese Haliburton et l'apport du banc des Pacers (46 points, contre seulement 12 pour celui des Knicks), n'ont pas suffi. A voir si l'utilisation intensive des cinq hommes forts de Tom Thibodeau ne s'avérera pas fatale à New-York pour la suite de la série. Après Brunson, Anunoby a en effet lui aussi quitté le parquet dans le troisième quart-temps en raison d'une blessure.

Nikola Jokic désigné MVP pour la troisième fois Nikola Jokic a été élu MVP pour la troisième fois en quatre ans. Image: KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI Le Serbe Nikola Jokic a été désigné mercredi MVP de la saison régulière de la NBA. C'est la troisième fois que le pivot des Denver Nuggets obtient cette récompense. Jokic, 29 ans, avait déjà été désigné meilleur joueur de la ligue nord-américaine en 2021 et 2022. Il avait terminé deuxième en 2023, derrière Joel Embiid, des Sixers, mais avait eu la satisfaction de mener les Nuggets à leur premier titre NBA cette année-là. Cette saison, Jokic a récolté en moyenne 26,4 points, 12,4 rebonds et 9 passes décisives pour Denver. Le tenant du titre a terminé à égalité au sommet de la Conférence Ouest avec le Thunder d'Oklahoma City. Pour la troisième année consécutive, aucun joueur américain n'était en lice parmi les trois finalistes pour le titre de MVP. Jokic était opposé aux meneurs canadien Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks). Le dernier MVP américain a été James Harden en 2018. Comme Malone, Bird et Johnson Ce troisième trophée permet à Jokic de rejoindre Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson au panthéon de la NBA. Kareem Abdul-Jabbar détient le record absolu avec six MVP, Bill Russell et Michael Jordan détiennent chacun cinq titres et Wilt Chamberlain et LeBron James quatre. Reste à savoir si le Serbe sera en mesure de combiner ce prix MVP avec la défense de son titre NBA cette saison. Les Nuggets sont en effet en mauvaise posture après avoir perdu les deux premiers matches de la demi-finale de la Conférence Ouest face aux Minnesota Timberwolves.

Leverkusen en route vers Dublin Le Bayer Leverkusen devrait valider sans trop de difficultés son ticket pour la finale de l'Europa League jeudi soir à domicile. Granit Xhaka et ses équipiers accueillent l'AS Rome forts de leur avantage de deux buts acquis en demi-finale aller dans la Ville éternelle (2-0). Déjà assuré du titre de champion d'Allemagne et invaincu en 48 matches cette saison (40 succès, 8 nuls), Leverkusen peut battre le record d'invincibilité qu'il co-détient avec le grand Benfica d'Eusebio. La formation portugaise avait disputé 48 matches de suite sans connaître la défaite entre décembre 1963 et février 1965. Ce record n'est néanmoins pas l'objectif principal du Bayer, qui aura encore deux matches de Bundesliga à son programme lors des deux prochains week-ends avant de songer à ses deux principaux rendez-vous de cette fin de saison: la finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai face à Kaiserslautern, et vraisemblablement celle de l'Europa League trois jours plus tôt à Dublin. L'issue de l'autre demi-finale de cette Europa League s'annonce plus indécise entre l'Atalanta et l'OM, qui se retrouvent jeudi à Bergame après avoir fait match nul 1-1 à Marseille jeudi dernier. Les Phocéens, largués en Ligue 1 (9e place), ont l'occasion de sauver une nouvelle fois leur saison sur la scène européenne. Mais l'Atalanta, 5e de Serie A, a les faveurs de la cote.

Le Real Madrid ne meurt jamais Joselu: un doublé qui envoit le Real à Wembley. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le Real Madrid ne meurt jamais ! Mené au score jusqu’à la 88e minute devant le Bayern, il s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions grâce à un doublé de Joselu (88e et 91e). Le joker de 34 ans envoie donc le Real Madrid pour une 18e finale de la Ligue des Champions. Le 1er juin à Wembley, les Madrilènes affronteront le Borussia Dortmund avec l’ambition de fêter un 15e sacre. Ils l’aborderont bien sûr avec les faveurs du pronostic, portés aussi par cette intime conviction que rien, vraiment rien, ne peut les ébranler. Le Real Madrid a toutefois bénéficié d’un coup de pouce du malheureux Manuel Neuer pour revenir dans le match. Extraordinaire pendant 88 minutes, le portier du Bayern a relâché une frappe anodine de Vinicus dans les pieds de Joselu. Revenu de nulle part à cause de cette funeste erreur de l’homme qui avait fait longtemps leur désespoir, le Real forçait la décision trois minutes plus tard avec un centre parfait d’Antonio Rüdiger pour Joselu. Ce but était tout d’abord annulé pour hors jeu avant que la VAR ne l’accorde. Malgré un Vinicus intenable sur son flanc gauche et une emprise presque totale sur le jeu, le Real s’est vraiment retrouvé au bord de l’abîme. Le Bayern avait pris l’avantage à la 68e par Alphonso Davies. Décalé par Harry Kane sur le côté gauche, le Canadien a fixé Rüdiger avant d’armer une frappe du droit imparable. Avec un Neuer qui multipliait les arrêts, les Bavarois pensaient tenir leur os. Signer l’exploit à Madrid pour, à la fois, sauver une saison domestique bien terne et, surtout, pour ne pas laisser seul le Borussia Dortmund sous les feux de la rampe le 1er juin à Wembley. Le sort est particulièrement cruel pour Manuel Neuer. Pendant 88 minutes, le capitaine avait retrouvé la flamme de ses grands jours. Il n’avait sans doute jamais évolué à un tel niveau depuis des mois, des années même. Jusqu’à ce ballon relâché de la 88e minute. Cette bourde risque bien de relancer le débat sur la pertinence de le titulariser lors du prochain Euro.

Une deuxième chance pour la Fiorentina La joie de Nicolas Gonzalez au coup de sifflet final: la Fiorentina est à nouveau en finale de la Conference League. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS La Fiorentina jouera à nouveau la finale de la Conférence League. Les Italiens se sont qualifiés grâce à leur nul 1-1 à Bruges après avoir enlevé 3-2 le match aller. Les "bourreaux" du FC Bâle de l’an dernier ont dû attendre la 84e minute et un penalty transformé par l’Argentin Lucas Beltran pour forcer la décision. Les Belges avaient ouvert le score à la 20e par leur capitaine Hans Vanaken. Les Florentins méritent leur qualification dans la mesure où leur emprise fut très marquée après le repos. Mais ils peuvent aussi remercier leur gardien Pietro Terracciano, auteur d’une parade décisive dans le temps additionnel sur une tête de Vanaken. En finale le 29 mai au stade du AEK Athènes, la Fiorentina affrontera le vainqueur de la confrontation entre Olympiakos et Aston Villa. Les Grecs ont gagné 4-2 le match aller. Les Italiens auront à cœur d’effacer leur défaite face à West Ham lors de la finale 2023.