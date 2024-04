Fischer retient 24 joueurs ++ La Suisse enchaîne

Fischer retient 24 joueurs pour la première semaine de préparation Andres Ambühl a été retenu pour la 1re semaine de préparation au Mondial Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs pour la première semaine de préparation au Mondial 2024. L'éternel Andres Ambühl (40 ans/318 sélections), capitaine du HC Davos, en fait notamment partie. Avec six joueurs au total, le HC Davos est d'ailleurs le club le mieux représenté au sein de cette première sélection. Genève-Servette compte trois joueurs (Simon Le Coultre, Tim Berni et Tanner Richard), tout comme le HC Bienne (Gaëtan Haas, Tino Kessler et Mike Künzle). Parmi les joueurs expérimentés, Romain Loeffel et Tristan Scherwey seront aussi de la partie. Les 24 sélectionnés se réuniront dès ce lundi 8 avril à Kloten, où ils s'entraîneront jusqu'à mercredi. Ils s'envoleront ensuite pour Hummené, où ils défieront la Slovaquie jeudi et vendredi pour conclure cette première semaine de préparation. La seconde sera ponctuée par deux matches amicaux face à la France, les 19 et 20 avril à Bâle.

Un 4e succès d'affilée pour la Suisse à Schaffhouse Beno Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse a comme prévu cueilli mercredi matin son quatrième succès consécutif dans le championnat du monde messieurs de Schaffhouse, le cinquième en sept matches. Le CC3C Genève a dominé la Nouvelle Zélande 8-3. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont maîtrisé leur sujet face à la formation du skip Anton Hood, qui a pour sa part subi sa septième défaite en autant de parties dans ce round robin. Les Néo-Zélandais ont abandonné après le huitième end. Les Suisses, médaillés de bronze du Mondial 2023, ont témoigné d'une belle régularité dans cette partie. Ils ont, ainsi, réussi des coups de deux lors des quatre ends dans lesquels ils ont bénéficié de l'avantage de la dernière pierre. Leurs adversaires n'ont en revanche jamais pu inscrire plus d'un point en une manche.

Julian Walker range ses patins après 930 matches de NL Julian Walker met fin à sa carrière, à l'âge de 37 ans Image: KEYSTONE/PABLO GIANINAZZI L'ex-international Julian Walker a décidé de mettre un terme à sa carrière, annonce Lugano dans un communiqué. Le centre défensif de 37 ans avait décroché la médaille d'argent avec l'équipe de Suisse lors du championnat du monde 2013. Julian Walker évoluait à Lugano depuis l'été 2013, après avoir porté les couleurs du CP Berne, de Bâle, d'Ambri-Piotta puis de Genève-Servette au sein de l'élite. Freiné par des blessures, le Bernois n'a pu disputer que 27 matches au total au cours des deux dernières saisons. Walker n'a jamais pu décrocher le titre national, échouant à deux reprises en finale des play-off sous le maillot de Lugano (2016 et 2018). Son compteur restera bloqué à 930 matches de National League (112 buts).

Adam Peaty pourra défendre son titre olympique sur 100 m brasse Adam Peaty sera bien pr Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Adam Peaty pourra défendre son titre sur 100 m brasse cet été à Paris. Le double champion olympique s'est qualifié pour les JO 2024 en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année lors des championnats britanniques. Peaty (29 ans) a remporté l'épreuve en 57''94 mardi soir. Il s'agit de son meilleur chrono depuis qu'il a remporté la médaille d'or aux précédents Jeux olympiques à Tokyo, en 2021. Il s'était alors imposé en 57''37. Le détenteur du record du monde (56''88) est resté invaincu sur 100 mètres pendant huit ans, entre 2014 et 2022. Mais après son deuxième titre olympique, il s'est fracturé le pied puis a pris une longue pause pour soigner d'importants troubles psychologiques, évoquant des problèmes de dépression et d'alcoolisme. Il a décroché le bronze lors de son retour aux championnats du monde en février à Doha.

Le Belge Marc Brys, nouveau sélectionneur du Cameroun Le successeur de Rigobert Song à la tête de la sélection du Cameroun est connu Image: KEYSTONE/AP/SUNDAY ALAMBA Marc Brys a été nommé sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le Belge prend la succession de Rigobert Song, a annoncé le ministère des Sports dans un communiqué mardi soir. Le technicien âgé de 61 ans, dont la durée de contrat n'a pas été précisée, sera assisté entre autres par l'ex-attaquant François Omam Biyik, icône du football camerounais des années 1980-1990. Il succède à Rigobert Song dont le contrat, arrivant à échéance fin février, n'a pas été renouvelé par le président de la fédération camerounaise (Fécafoot) Samuel Eto'o. Brys a fait l'essentiel de sa carrière de coach dans son pays, où il a dirigé dix clubs belges. Il a aussi entraîné aux Pays-Bas et en Arabie saoudite. Il est le troisième technicien belge à prendre la tête de la sélection camerounaise. Le précédent était Hugo Broos, qui l'avait menée au sacre en Coupe d'Afrique en 2017. Le Cameroun reste sur une élimination dès les huitièmes de finale de la dernière CAN en janvier, battu par le Nigeria 2-0. Le nouveau sélectionneur aura pour mission principale de qualifier les Lions pour la prochaine édition en 2025 et pour la Coupe du Monde 2026.

Embiid réussit 24 points pour son retour aux affaires Joel Embiid (21) a brillé pour son retour après 2 mois d'absence Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Joel Embiid a signé un retour gagnant sur les parquets de NBA mardi. Le MVP de la saison 2022/23 a inscrit 24 points lors d'un match gagné 109-105 par Philadelphie face à Oklahoma City. Le pivot camerounais est revenu aux affaires à la surprise générale, un peu plus de deux mois après s'être blessé à un genou (le 30 janvier). Sans Embiid, les Sixers ont plongé au classement et sont actuellement 8es de la Conférence Est, en position de barragiste. Auteur également de 7 passes décisives et 6 rebonds, Embiid a largement contribué à la victoire des siens avec près de 30 minutes de jeu qui l'ont laissé épuisé. "D'habitude quand je me blesse je passe rapidement à autre chose. Cette blessure (déchirure du ménisque gauche) m'a demandé un vrai effort mental", a-t-il lâché. La défaite du Thunder a de lourdes conséquences au classement dans la lutte très serrée pour la première place et l'avantage du terrain tout au long des play-off à l'Ouest. OKC (52 victoires-23 défaites) a en effet perdu deux rangs, laissant la tête au champion Denver (53-23), vainqueur face à San Antonio (110-105), et la 2e place aux Minnesota Timberwolves (52-23), qui ont battu Houston (113-106).

Les Devils craquent face aux Penguins Hischier (à gauche) a réussi 2 assists face aux Penguins, en vain Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les Devils ont désormais besoin d'un miracle pour atteindre les play-off de NHL. New Jersey, qui enregistrait le retour de Jonas Siegenthaler, s'est incliné 6-3 face à Pittsburgh mardi à Newark pour rester à six points de la barre. Un but de Timo Meier, le 14e dans ses 16 derniers matches, et deux assists de Nico Hischier, qui a passé la barre des 60 points dans cet exercice 2023/24, ont pourtant notamment permis aux Devils de mener 3-1 après deux tiers-temps. Mais NJD a craqué dans l'ultime période en concédant cinq buts. Jonas Siegenthaler n'a quant à lui pas inscrit de point mardi pour son retour aux affaires. Le défenseur zurichois, qui avait manqué neuf matches à la suite d'une commotion cérébrale, a eu droit à un temps de jeu de 17'52''. Il a terminé la partie avec un bilan de -1, comme Hischier et Meier d'ailleurs. New Jersey reste donc à 6 points de Washington, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card" disponible dans la Conférence Est, et à 7 de Philadelphie, 3e de la Metropolitan Division. Mais les Devils doivent désormais dépasser cinq équipes pour arracher une place en play-off, alors qu'ils n'ont plus que sept matches au menu. Eliminé depuis longtemps de la course aux séries finales avec Chicago, Philipp Kurashev s'est également illustré en vain mardi. L'attaquant bernois a réussi un assist dans un match perdu 2-1 par les Blackhawks face aux Islanders, atteignant ainsi pour la première fois la barre des 50 points sur une saison. L'association avec le prodige Connor Bedard paie: son record était jusqu'ici de 25 points!

Le Servette FC en quête de rachat Moins de deux mois après un succès 4-1 sans histoire, le Servette FC accueille à nouveau le Stade Lausanne-Ouchy. La victoire est, bien sûr, impérative pour les Grenat. Battu 1-0 samedi à Winterhour dans une rencontre qu’il aurait sans doute gagnée si Takuma Nishimura n’avait pas raté la transformation d’un penalty au début de la seconde période, le onze de René Weiler n’aura aucun droit à l’erreur tant mercredi que samedi face au FC Zurich. Ces deux matches à domicile doivent permettre au Servette FC de mettre une pression encore plus grande sur les Young Boys. Un seul point sépare les deux équipes au classement. L’autre rencontre agendée ce mercredi opposera le FC Zurich au FC Winterthour. Invaincu depuis le 30 janvier pour une magnifique série de 9 matches sans défaite toutes compétitions confondues, la formation de Patrick Rahmen rêve de rééditer son succès 2-0 en quart de finale de la Coupe de Suisse sur cette même pelouse du Letzigrund. Une nouvelle victoire lui permettrait de s’affirmer par ailleurs comme la meilleure équipe du canton...

Super League: Lugano aligne les victoires Renato Steffen: un assist puis un but Image: KEYSTONE/Alessandro Crinari Et si Lugano venait se mêler à la lutte pour le titre? La question peut sembler légitime après le succès 2-0 des bianconeri contre Bâle en ouverture de la 30e journée de Super League. Les hommes de Mattia Croci-Torti ont ainsi aligné une sixième victoire en championnat, ce qui constitue un record pour le club. Elle a été acquise grâce à des réussites d'Hajdari (44e) et de Steffen (69e). Celui-ci avait botté le corner qui avait débouché sur l'ouverture du score avant de signer le numéro deux d'une superbe volée. Alors que les Young Boys et Servette ont récemment lâché quelques points en route, Lugano carbure à plein régime et peut venir titiller les deux premiers. Les Tessinois ne comptent que trois unités de moins que le tenant du titre et deux que les Grenat, certes en ayant joué un match de plus. Mais tant à Berne qu'à Genève, la menace luganaise doit commencer à être prise au sérieux.

YB: pas de fin de carrière anticipée pour Lustenberger Fabian Lustenberger devrait pouvoir rejouer cette saison Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fabian Lustenberger, blessé à la cuisse droite, sera absent plusieurs semaines. Mais le capitaine des Young Boys peut espérer encore rejouer cette saison avant de prendre sa retraite. Lustenberger (35 ans) a été touché lundi en Super League lors du déplacement des Bernois à Yverdon. YB a indiqué mardi que le défenseur serait indisponible lors des prochaines semaines. Mais cette blessure ne signifie pas une fin de carrière anticipée.

Tournoi ATP de Marrakech: Wawrinka passe le 1er tour Un succès sans histoire pour Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Stan Wawrinka (ATP 82) n'a pas connu de problème pour son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Marrakech. Le Vaudois a battu l'Espagnol Alberto Ramos-Vinolas (ATP 103) en deux sets, 6-1 6-4, en 1h15. Ce résultat ne constitue pas une surprise. Wawrinka a désormais remporté les neuf matches disputés contre cet adversaire. Ce duel entre deux des vétérans du circuit - 39 ans pour le Suisse, 36 pour l'Espagnol - a été nettement dominé par l'aîné. Wawrinka, qui a armé huit aces, a converti quatre de ses sept balles de break. Son rival n'a lui réussi à une seule reprise à prendre le service adverse, en cinq tentatives.

Le CC3C Genève domine le Japon 10-4 Yannick Schwaller et ses Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse a signé mardi matin son troisième succès dans le round robin du championnat du monde messieurs de Schaffhouse. Le CC3C Genève s'est imposé 10-4 devant le Japon pour afficher un bilan positif (3-2) pour la première fois depuis le début de la compétition. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont nettement dominé les débats face à la formation du skip Shinya Abe. Ils ont pris confiance avec un coup de deux réalisé dès le premier end, creusant un premier écart en "volant" deux pierres dans la cinquième manche (5-1). Le Japon a abandonné après avoir concédé trois points dans le neuvième end. Battue à deux reprises - par les Etats-Unis et la Suède - dans ses trois premières sorties, la Suisse a donc enchaîné une deuxième victoire d'affilée après avoir battu les Pays-Bas lundi. Le CC3C Genève affrontera mardi à 19h la Corée du Sud, qui est toujours en quête d'un premier succès dans ce Mondial 2024.

Kilian Feldbausch éloigné des courts jusqu'en septembre Kilian Felldbausch: un nouveau coup d'arret pour le grand espoir du tennis suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Victime de deux fractures de fatigue l’an dernier, Kilian Feldbausch est à nouveau sur le flanc. Il subira mardi prochain une intervention à la hanche qui l’éloignera des courts jusqu’en septembre. 415e mondial, le joueur de 18 ans souffre d’une lésion qui nécessite cette opération à titre préventif pour que sa carrière puisse reprendre un cours normal. Ce problème à la hanche est sans doute la source des blessures qui ont entravé la première année dans les rangs professionnels du grand espoir du tennis suisse. Demi-finaliste de l’Open d’Autstralie chez les juniors en 2022, Kilian Feldbausch avait réussi en novembre dernier un premier coup d’éclat sur le Circuit avec son accession en finale du Challenger de Maspalomas, aux Canaries. Il bénéficiera à son retour d'un classement protégé qui lui assure de ne pas repartir tout en bas de l'échelle.

Un succès qui peut compter pour les Hawks Clint Capela se joue de la d Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Porté par l’adresse du Tchèque Vit Krejci, Atlanta a signé un succès précieux à Chicago. Les Hawks se sont imposés 113-101 devant l’équipe qu’ils devraient affronter lors des play-in. Auteur d’un 6 sur 6 au tir, Vit Krejci a marqué 18 points pour battre son record personnel et pour permettre à Atlanta de cueillir une cinquième victoire en six rencontres. Dixièmes de la Conférence Est, les Hawks ne sont plus qu’à une demi-victoire de leurs adversaires du soir. Clint Capela également tenu un rôle prépondérant dans cette victoire. Crédité d’un différentiel de +12, le Genevois a signé un nouveau double double avec ses 15 points et ses 11 rebonds. Atlanta a mené 61-53 à la pause avant de remporter 29-21 le troisième quarter pour enfoncer le clou.