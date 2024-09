Alex Formenton met fin à sa carrière ++ L'Angleterre gagne en Irlande

L'équipe Red Bull de Roglic touchée par une "vague de maladies" Une vague de maladies touche l'équipe de Primoz Roglic Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON L'équipe Red Bull du leader de la Vuelta, Primoz Roglic, a été touchée par une "vague de maladies". Celle-ci a contraint plusieurs coureurs et membres de l'encadrement à se retirer à la veille de la dernière étape, a indiqué l'équipe samedi soir sur son site internet. La formation Red Bull a perdu trois coureurs samedi. Mais Roglic a conservé la tête du classement général et dit se sentir "plutôt bien" avant d'aborder le contre-la-montre final de 24 km dimanche dans les rues de Madrid. Il possède un peu plus de deux minutes d'avance sur son dauphin, l'Australien Ben O'Connor. "Nous avons été submergés la nuit dernière par des maladies en série", a confirmé le directeur sportif de l'équipe, Patxi Vila, dans un communiqué. "Nous enquêtons actuellement pour savoir si une intoxication alimentaire en est la cause. Plusieurs membres du staff sont affectés et ont dû se retirer de la course aujourd'hui (samedi)", a-t-il ajouté. Le Colombien Daniel Felipe Martinez et l'Autrichien Patrick Gamper ont abandonné, l'Allemand Nico Denz a terminé hors délai tandis que le Russe Aleksandr Vlasov est arrivé avec plus d'une demi-heure de retard. "L'équipe n'était pas au mieux de sa forme", a reconnu Roglic après l'étape au micro des organisateurs.

Alex Formenton met fin à sa carrière Alex Formenton met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Alex Formenton met un terme à sa carrière à l'âge de 24 ans, selon différents médias nord-américains. L'attaquant canadien, qui était encore sous contrat avec Ambri-Piotta en début d'année, est l'un des cinq anciens joueurs de l'équipe M20 du Canada accusés d'agression sexuelle. Alex Formenton et quatre autres joueurs de l'équipe à la feuille d'érable sacrée au Mondial M20 de 2018 ont été inculpés pour avoir eu des relations sexuelles non consenties avec une femme après leur titre mondial. Formenton s'est rendu à la police en janvier, mais a toujours clamé son innocence. Le désormais ex-attaquant travaille actuellement à plein temps dans le secteur de la construction. Il a choisi cette voie pour s'assurer un revenu régulier afin de pouvoir subvenir à ses besoins et payer les frais de justice, selon des documents judiciaires obtenus par la chaîne de télévision canadienne CBC. En mai 2022, Hockey Canada avait été secoué par des révélations dans la presse l'accusant d'avoir voulu cacher cette affaire de viol collectif. Ses dirigeants avaient tenté d'étouffer l'affaire en concluant un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la victime. Quelques mois plus tard, la police canadienne avait rouvert son enquête. Puis à l'automne, le président de la fédération avait dû démissionner et le financement public de l'institution sportive avait été suspendu dix mois par le gouvernement canadien.

L'Angleterre gagne en Irlande pour la première de Carsley L'Angleterre de Grealish (au centre) s'est imposée 2-0 en Irlande samedi Image: KEYSTONE/AP/Peter Morrison Le sélectionneur intérimaire Lee Carsley a fêté des débuts victorieux à la tête de l'Angleterre. Les Three Lions ont battu l'Irlande 2-0 samedi à Dublin en Ligue des nations pour la première du successeur de Gareth Southgate, qui avait quitté son poste après la finale de l'Euro 2024 perdue contre l'Espagne. Les vice-champions d'Europe, retombés en Ligue B (deuxième division) il y a deux ans, ont lancé victorieusement leur campagne 2024/25 grâce à des réussites signées Declan Rice (11e, 1-0) et Jack Grealish (26e, 2-0). Ironie de l'histoire, les deux buteurs avaient porté le maillot irlandais chez les juniors...

Le leader Matt Wallace résiste, Gugler désormais 5e Cedric Gugler pointe au 5e rang avant l'ultime tour à Crans-Montana Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Matt Wallace reste solidement installé en tête de l'European Masters de Crans-Montana à l'issue du 3e tour. L'Anglais a pourtant souffert samedi, rendant une carte de 73 (+3). Meilleur Helvète, Cedric Gugler occupe un superbe 5e rang. Rares sont les joueurs à avoir terminé ce 3e tour en dessous du par, le vent ayant joué les trouble-fête sur le Haut-Plateau samedi. Matt Wallace, coupable de six bogeys, possède ainsi toujours quatre coups d'avance sur son plus proche poursuivant avant l'ultime journée de compétition. L'Anglais a conclu en beauté sa journée avec un birdie sur le no 18. Avec une carte totale de -11, il devance de quatre coups l'Espagnol Alfredo Garcia-Heredia (+1 samedi), seul au 2e rang, alors que le Suédois Henrik Norlander (+3 samedi) et l'Anglais Andrew Johnston (+2 samedi) sont ex-aequo au 3e rang à cinq coups. Gugler peut y croire Dans le coup depuis son premier coup jeudi, Cedric Gugler est donc parvenu à se maintenir dans le top 10 samedi. Mieux encore: le Bâlois de 24 ans, 7e à l'issue de la première journée et 10e après deux tours, a gagné cinq places au classement dans des conditions pourtant difficiles. Gugler (+1 samedi) a souffert dans le final, commettant un bogey sur le trou no 16 puis sur le 18. A égalité notamment avec l'Italien Edoardo Molinari, qui a rendu une carte de -1 au terme de ce 3e tour, il peut néanmoins toujours espérer finir parmi les trois premiers de ce tournoi.

Dunbar s'impose au Picon Blanco, Roglic assure Eddie Dunbar a fêté son deuxième succès sur cette Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON L'Irlandais Eddie Dunbar a remporté samedi la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne au sommet du Picon Blanco. Le Slovène Primoz Roglic, 3e, a consolidé sa place de leader à la veille de l'arrivée à Madrid. Au terme de 172 km d'une course exigeante avec pas moins de sept ascensions - et 5000 mètres de dénivelé positif - Dunbar (Jayco) s'est imposé pour sept secondes devant l'Espagnol Enric Mas. L'Irlandais avait attaqué à 2 km du but. Dimanche, la dernière étape prendra la forme d'un contre-la-montre de 24 kilomètres dans les rues de Madrid. Sauf incident, Roglic, qui possède désormais deux minutes d'avance sur son dauphin Ben O'Connor, devrait remporter la Vuelta pour la quatrième fois.

Murat Yakin: "Le défi est magnifique" Murat Yakin affiche un large sourire à la veille de défier la Roja Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "L'équipe a très vite basculé sur le match contre l'Espagne !" Murat Yakin l'assure: la funeste soirée de jeudi à Copenhague ne pèsera pas dans les têtes de ses joueurs à l'heure de défier la Roja. "Nous jouerons contre le Champion d'Europe en titre dans un stade plein qui sera derrière nous. Le défi est magnifique, souligne un Murat Yakin dont le bonheur de disputer un tel match est vraiment perceptible. Nous ne devrons pas reculer. Jouer avec une très grande intensité. Faire les courses qu'il faudra faire. Gagner les duels qu'il faudra gagner. Nous ne sommes pas favoris devant une telle équipe, c'est vrai, mais nous ferons tout pour lui faire mal." Le sélectionneur - et aussi Granit Xhaka qui est resté avec l'équipe après son carton rouge de Copenhague - trouveront certainement les mots justes pour insuffler cette détermination extrême qui a sans doute manqué à Copenhague. "Granit a tout de suite indiqué sa volonté de venir à Genève. Il s'est aussi excusé devant l'équipe pour son expulsion, précise Murat Yakin. Tout cela démontre une certaine grandeur de sa part." Denis Zakaria retrouve la lumière Le capitaine, qui cédera dimanche son brassard à Manuel Akanji, sera remplacé par Denis Zakaria. Devant son public, le Genevois retrouvera la lumière après avoir dû soigner pendant pratiquement tout l'Euro une déchirure musculaire et après avoir entamé le match de jeudi sur le banc. "Je ne veux pas parler d'un nouveau départ. Cela fait quand même un bon moment que je joue en équipe nationale", sourit le Genevois, dont la première sélection remonte au 28 mai 2016 lors de la rencontre amicale perdue 1-0 contre la Belgique à... Genève. "Ce n'était pas facile d'accepter mon sort durant l'Euro avec cette blessure. J'ai travaillé énormément pour être en mesure de jouer la fin de la prolongation contre l'Angleterre, raconte Denis Zakaria. Maintenant, je suis Denis Zakaria et non Granit Xhaka. Je veux aider l'équipe. Nous avons la chance de nous appuyer sur un cadre élargi. A ceux qui ne jouent pas beaucoup de prendre leurs responsabilités." Murat Yakin a, par ailleurs, officialisé la titularisation de Gregory Wüthrich en défense centrale pour remplacer Nico Elvedi, le premier expulsé de Copenhague. "Gregory a fait une bonne entrée jeudi. Il est en pleine confiance", précise le sélectionneur. Kobel titulaire Par ailleurs, Gregor Kobel sera à nouveau titularisé dans la cage. "Il a besoin de jouer un tel match", précise Murat Yakin au sujet de son nouveau no 1. Pour le sélectionneur, l'exigence de résultats que commande cette Ligue des nations n'autorise pas vraiment à multiplier les essais. "Et c'est l'Espagne en face tout de même", glisse-t-il.

Martin remporte le sprint à Misano, devant Bagnaia Jorge Martin a remporté la course sprint à Misano Image: KEYSTONE/EPA/Javier Cebollada Le leader du championnat du monde de MotoGP Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté la course sprint du GP de Saint-Marin. Il a devancé le champion du monde en titre Francesco Bagnaia, 2e. Sur le circuit italien de Misano et sous une chaleur écrasante, "Martinator" a signé un départ en boulet de canon depuis la 4e place, prenant la tête dès le premier virage. Un temps sous la menace de Bagnaia, parti en pole, l'Espagnol s'est finalement imposé avec 1''495 d'avance sur son dauphin au championnat. Au classement général, Jorge Martin conforte sa position de leader et compte désormais 26 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati-Gresini), 3e du championnat, a terminé 6e après être parti 9e sur la grille.

Vollering s'impose à Vercorin, Kopecky en jaune Demi Vollering a battu de justesse Lotte Kopecky à Vercorin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Demi Vollering a remporté la deuxième et avant-dernière étape du Tour de Romandie devant sa coéquipière Lotte Kopecky. Cette dernière endosse le maillot jaune de leader du général. Inséparables Demi Vollering et Lotte Kopecky! Les deux coéquipières au sein de l'équipe SD Worx ne se sont fait aucun cadeau entre Chippis et Vercorin. La Néerlandaise et la Belge se sont disputé la victoire au terme d'un sprint extrêmement serré. En partance à la fin de la saison, Demi Vollering ne s'est pas vue offrir le maillot jaune sur un plateau par sa coéquipière, désormais favorite à la victoire finale avant la dernière étape à Morges. Elle a dû batailler face à Kopecky pour l'emporter à la photo-finish. Battue d'un rien, la championne du monde belge a bluffé son monde, tant on ne l'attendait pas à un tel niveau dans l'ascension vers la station du val d'Anniviers. Elle endosse le maillot jaune avec 2 secondes d'avance sur celle qui, sur le papier, aurait dû être sa leader pour jouer le général. Balsamo craque Comme attendu, cette deuxième étape - qui se courait sans oreillettes - s'est résumée à une course de côte. Après un long écrémage, l'Italienne Gaia Realini s'est retrouvée seule face à trois coureuses de SD-Worx à 2,5 kilomètres de l'arrivée: Vollering et Kopecky, mais aussi la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black. Après plusieurs tentatives infructueuses de Realini, les deux meilleures se sont détachées à la flamme rouge pour se jouer la victoire. Maillot jaune après la première étape, Elisa Balsamo a lâché prise dès les premiers contreforts. Quant aux Suissesses, elles n'ont pas été en mesure de peser sur la course dans la dernière ascension face aux meilleures coureuses du peloton. La meilleure d'entre elles, Noemi Rüegg, a pris la 20e place. Elle occupe le 19e rang du général, à 3'01 de Kopecky

Une 5e défaite pour Alinghi, dominé par Britannia Alinghi a subi la loi de Britannia samedi Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Alinghi Red Bull Racing n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif dans la Coupe Louis Vuitton. Le défi suisse a subi la loi de Britannia samedi lors de l'avant-dernière journée du double Round Robin. Vainqueur des Français d'Orient Express Racing Team et de NYYC American Magic lors de ses deux précédentes régates, Alinghi aurait probablement assuré sa place parmi les demi-finalistes en cas de victoire. Mais le suspense reste entier dans son duel à distance avec Orient Express. Alinghi a été nettement dominé par Britannia et son légendaire barreur Ben Ainslie, qui ont su gêner leur adversaire avant même le départ pour prendre très vite l'avantage. Moins rapide que son adversaire par vent arrière, le défi helvétique a finalement été devancé de 53 secondes sur la ligne au large de Barcelone. Dans le classement des Challengers, Alinghi (4e) conserve 1 point de plus qu'Orient Express (5e). Le bateau helvétique se frottera dimanche aux Italiens de Luna Rossa, qui dominent ce Round Robin, après que l'embarcation française aura disputé son ultime match face à Britannia.

Nouvelle médaille d'argent pour Celine Van Till Celine Van Till a entièrement réussi ses Jeux paralympiques. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Genevoise Celine Van Till a pris la deuxième place de la course sur route en tricycle. Dans la catégorie T1-2, elle a été battue au sprint par la Danoise Emma Lund. La Néerlandaise Marieke van Soest a décroché la médaille de bronze. Celine Van Till avait déjà décroché l'argent mercredi en contre-la-montre.

Paralympiques: Rigling offre une 18e médaille à la Suisse Flurina Rigling a pu croire à la médaille d'or, mais elle a été battue au sprint. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Au sprint, Flurina Rigling a pris la 2ème place de l'épreuve de cyclisme sur route en catégorie C1-3, décrochant une 18ème médaille pour la délégation suisse. Elle a été devancée par la Japonaise Keiko Sugiura, alors que l'Américaine Clara Brown a décroché la médaille de bronze.

Meister en finale du 100 mètres dos Nora Meister concourra ce samedi soir pour une médaille. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La nageuse suisse Nora Meister s'est facilement qualifiée pour la finale des Jeux paralympiques de Paris sur 100 mètres dos. Un jour après avoir décroché l'argent sur 400 mètres crawl, l'Argovienne de 21 ans a pris la 3e place en 1'27''46. Elle disputera la finale ce samedi soir (17h50).

L'Uruguay dit adieu à Luis Suarez sur un match nul terne Luis Suarez n'a pas trouvé le chemin des filets pour sa der en sélection Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico Le légendaire attaquant de l'Uruguay Luis Suarez a connu une dernière sélection frustrante vendredi à Montevideo. La Celeste a fait match nul 0-0 contre le Paraguay dans les éliminatoires de la zone AmSud pour le Mondial 2026. Le "Pistolero" range le maillot bleu ciel à la tête d'une bagatelle de 69 buts en 143 capes, de quoi se retirer, à 37 ans, en tant que meilleur réalisateur de l'histoire de la Celeste. "Merci pour tout, +Lucho+!", "Tu étais et resteras mon idole éternelle", "Tu es unique et inégalable": les messages d'adieux étaient nombreux dans le stade Centenario, où plus de 60'000 spectateurs s'étaient rassemblés. Luis Suarez n'aura finalement pas réussi à atteindre la barre des 70 "goles", dans une rencontre hachée par 24 fautes et ponctuée d'une seule frappe cadrée du côté uruguayen. Lui-même a raté une occasion à la 18e, sa frappe touchant le poteau. Sa carrière internationale longue de 17 ans aura été jalonnée d'une Copa America remportée en 2011 en Argentine, mais aussi de polémiques. Autant combatif qu'éruptif, il a notamment arrêté de la main une tête à bout portant contre le Ghana en quart de finale du Mondial 2010, contribuant à la qualification de son équipe malgré un carton rouge inévitable pour antijeu. Avec ce seul point glané pour la der de son héros, l'Uruguay (14 points) reste deuxième de ces éliminatoires, derrière les Argentins (18) et devant la Colombie (13) qui a fait match nul 1-1 au Pérou.

Un éclair de Rodrygo relance le Brésil Rodrygo a inscrit le seul but brésilien face à l'Equateur Image: KEYSTONE/AP/Silvia Izquierdo Rodrygo a redonné des couleurs au Brésil en inscrivant un splendide but pour assurer la victoire 1-0 face à l'Equateur, vendredi à Curitiba. Ce succès replace la Seleçao en quatrième position des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026. Un succès bienvenu pour les quintuples champions du monde après quatre matches sans victoire lors de ces éliminatoires, dont trois défaites lors des trois dernières journées. Les Brésiliens n'ont pas pour autant dissipé les doutes, au terme d'un match peu spectaculaire, avec un Vinicius en panne d'inspiration. Mais ils ont assuré l'essentiel en renouant avec la victoire lors du premier match après l'élimination subie en quart de finale de la Copa América aux tirs aux but par l'Uruguay, en juillet. Il s'agissait aussi de la première sortie en terres brésiliennes sous les ordres du sélectionneur Dorival Junior. Un éclair Au stade Couto Pereira de Curitiba, des supporters ont brandi des pancartes "Vini Ballon d'Or", espérant voir la star du Real Madrid devenir le premier Brésilien à remporter ce trophée individuel depuis Kaka en 2007. Mais Vinicius s'est montré plutôt emprunté, ratant trois occasions franches (12e, 65e et 72e). Et c'est Rodrygo, souvent à l'ombre des autres cracks du Real et absent de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, qui a fait la différence. No 10 sur le dos, il a concrétisé la domination brésilienne d'une splendide frappe de l'entrée de la surface, après un dribble chaloupé qui a lassé sur place un défenseur (29e). Quelques huées Le Brésil s'est tout de même fait quelques frayeurs. Sur une contre-attaque juste avant la pause, la star équatorienne Caicedo a buté tour à tour sur le gardien Alisson puis sur le défenseur Gabriel Magalhaes, auteur d'un sauvetage sur la ligne. Kendry Paez a également failli égaliser (68e), sur une frappe contrée in extremis. Les entrées de la pépite Estevao, 17 ans pour sa première cape, et de l'ancien parisien Lucas Moura, de retour en sélection après six ans d'absence, n'ont pas permis d'égayer une seconde période terne au cours de laquelle des huées ont été entendues par moments dans les travées du stade Couto Pereira.