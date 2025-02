Servette FC: un hiver sans fin Nikolas Muci (à droite) a égalisé en fin de match pour offrir un point à GC et en faire perdre deux à Servette. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Servette FC traverse bien un hiver sans fin. Comme face à St. Gall et à Yverdon, les Grenat n’ont cueilli qu’un point devant les Grasshoppers (1-1). Au stade de Genève, ils ont été incapables de garder le score après le but de Dereck Kutesa (55e). Fébriles comme des juniors dès que les Zurichois sont sortis de leur réserve, les Grenat ont été crucifiés à la 86e minute sur une tête de Nikolas Muci qui a bénéficié d’un centre magnifique de Tomas Veron Lupi. Les deux entrants ont validé le coaching de Tomas Oral qui n’a pas encore perdu en sept matches depuis son intronisation à la place de Marco Schällibaum (2 victoires et 5 nuls). Malheureux il est vrai avec les poteaux de Kutesa (25e) et de Théo Magnin (64e), le Servette FC a confirmé l’impression laissée depuis la reprise. Les Grenat sont à bout de souffle avec un entraîneur Thomas Häberli et un directeur sportif René Weiler bien incapables d’insuffler un nouvel élan. Désormais à 6 points du leader Lugano, le Servette FC jouera sans doute sa saison la semaine prochaine avec le derby du Rhône à Sion mardi et la réception du FC Bâle de Xherdan Shaqiri dimanche. L’absence de Steve Rouiller mardi à Sion – il sera suspendu – laisse craindre le pire. Mais contre une équipe qui a perdu ses trois matches cette année...

Fribourg consolide sa sixième place Kevin Nicolet (de dos) a inscrit le 3-0 pour Fribourg. Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Rien n'arrête Fribourg-Gottéron! Les Dragons ont battu Rapperswil 3-2 samedi pour consolider un peu plus leur sixième place, synonyme de qualification directe pour les play-off de National League. Le 21 décembre, Fribourg sombrait 4-0 face à cette même équipe de Rapperswil et le lendemain, son entraîneur Pat Emond était remercié. Mais beaucoup de choses ont changé depuis cette défaite, la dernière concédée par les Fribourgeois dans le temps réglementaire. Après avoir soulevé la Coupe Spengler, l'équipe désormais entraînée par Lars Leuenberger a désormais la qualification directe pour les play-off en ligne de mire, à sept matches de la fin de la saison régulière. Face aux Lakers, Fribourg a pu compter sur Sandro Schmid pour débloquer la situation à la 12e minute. Dans le deuxième tiers-temps, Samuel Walser a doublé la mise après un effort de Jeremi Gerber dans l'arrondi (24e) et la jeune garde des Dragons s'est occupée du 3-0, Kevin Nicolet (21 ans) terminant le travail initié par Jan Dorthe (19 ans). La donne s'est toutefois subitement compliquée en fin de match, Tanner Fritz et Victor Rask réduisant la marque à 3-2. Mais Fribourg a pu compter sur un grand Reto Berra, auteur d'un superbe arrêt à 20 secondes de la sirène finale, alors que Rappi évoluait à 6 contre 4. Une première pour Ajoie A Porrentruy, Ajoie a signé une belle victoire face à Zoug (2-1). Les hommes de Greg Ireland, qui ont d'abord concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu (Sven Leuenberger, 31e), ont profité d'un power-play pour égaliser à 1-1, grâce à Marco Pedretti (37e). Un autre but en supériorité numérique, marqué par le Finlandais Julius Nättinen dans le troisième tiers-temps (47e), a suffi au bonheur des Jurassiens. Ces derniers signent ainsi un troisième succès consécutif pour la première fois de la saison après leurs victoires à Genève mardi (4-2) et vendredi à Bienne (4-3 ap). A Berne, Zurich a concédé une défaite 5-2 qui fait les affaires de Lausanne, vainqueur de Davos vendredi. Le champion en titre compte six points de retard sur le LHC, avec deux matches en moins. De son côté, Ambri a pris la mesure de Kloten au Tessin (3-1), malgré l'exclusion de Chris DiDomenico pour une charge à la tête.

Deux passes décisives pour Breel Embolo Breel Embolo: une entrée décisive à la mi-temps. Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Breel Embolo a soigné ses statistiques lors du succès 4-2 à domicile de l’AS Monaco devant Auxerre. Introduit à la pause, le Bâlois a adressé deux passes décisives. Ses offrandes ont été destinées au Danois Mika Biereth. Transfuge cet hiver du Sturm Graz, Mika Bireth a signé le triplé pour s’avancer comme l’homme du match. Menés 2-1 à la pause après notamment un penalty provoqué par le capitaine Denis Zakaria, les Monégasques ont renversé la table grâce au hat-trick parfait de Biereth (57e, 63e et 65e). A la faveur de ce succès, Monaco revient à la hauteur de Marseille, deuxième derrière le PSG qui s’est imposé 5-2 à Brest grâce à un triplé d’Ousmane Dembélé. Marseille recevra Lyon dimanche soir.

Lukas Britschgi sacré champion d'Europe Lukas Britschgi a réussi une incroyable remontée lors du programme libre. Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Incroyable Lukas Britschgi! Le patineur schaffhousois a été sacré champion d'Europe samedi à Tallinn. Il a signé de loin le meilleur programme libre alors qu'il n'était que 8e après le court. Qui aurait pu parier sur un tel retournement de situation en Estonie? Un peu déçu après son programme court mercredi qu'il a terminé au huitième rang, Lukas Britschgi a patiné complètement libéré lors d'un programme libre presque parfait. Il a amélioré de plus de 18 points son meilleur total de la saison (184,19). Médaillé de bronze aux Européens de 2021 à Espoo, en Finlande, le Schaffhousois de 26 ans a ensuite vu tous les candidats aux médailles échouer à le déloger. Même le double champion d'Europe en titre français Adam Siao Him Fa, qui patinait toutefois diminué, a dû s'avouer vaincu, terminant à la troisième place. L'Italien Nikolas Memola s'est quant à lui paré d'argent. Avec ce titre continental, Lukas Britschgi met fin à 78 ans de disette helvétique. Il faut remonter à 1947 pour retrouver la trace d'un champion d'Europe suisse en la personne d'Hans Gerschwiler. Double champion du monde, Stéphane Lambiel n'avait en effet jamais obtenu l'or européen durant sa carrière (trois médailles d'argent).

Lausanne et Sion battus Alvyn Sanches (à gauche) et le LS connaissent un début d'année 2025 compliqué. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Sombre samedi pour le Lausanne-Sport et le FC Sion ! Les Vaudois et les Valaisans ont connu à nouveau l’infortune de la défaite qui rappelle combien leur début d’année est laborieux. A la Tuilière, Lausanne s’est incliné 2-1 devant des Young Boys qui dévoilent pourtant toujours des limites inquiétantes. Surpris par une réussite de Joël Monteiro à la... 14e seconde sur une action qui a vu le capitaine lausannois Olivier Custodio tenir le mauvais rôle et sanctionnés d’un penalty que la VAR a presque inventé à la 12e pour une main d’Alvyn Sanches, les Lausannois sont sans doute partis de trop loin pour espérer un meilleur résultat. La superbe réduction du score de Morgan Poaty à la 61e minute a suscité le fol espoir d’une remontada qui a été malheureusement douché quelques secondes plus tard par l’incroyable raté d’Alban Ajdini. Il y avait pourtant quelque chose à faire face à des Bernois qui doivent leur salut au brio de Marvin Keller dans la cage et au début de match tonitruant de Monteiro. Face à ses anciennes couleurs, l’ailier valaisan a confirmé qu’il était capable de fantastiques fulgurances comme à Ténériffe en novembre dernier face à l’Espagne. Sion battu à la 94e minute A Lugano, le FC Sion s’est incliné 3-2 sur un penalty inscrit à la... 94e minute par Anto Grgic, un ancien de la maison. Il avait été dicté pour une main de Mohcine Bouriga alors que le FC Sion venait de revenir à 2-2 grâce à Dejan Sorgic. Le sort est bien cruel pour le FC Sion qui concède une troisième défaite en trois matches malgré l’ouverture du score d’Anton Miranchuk pour son premier but de la saison. Même si leur situation au classement demeure confortable, Didier Tholot et ses joueurs ne peuvent pas vraiment se permettre une quatrième défaite mardi à Tourbillon lors du derby du Rhône contre le Servette FC s’ils ne veulent pas que la foudre présidentielle ne s’abatte sur leurs têtes. Un revers face à son meilleur ennemi passerait sans doute très mal pour Christian Constantin. Victorieux au buzzer comme la semaine dernière à Winterthour, le FC Lugano est peut-être accompagné par la réussite du futur champion. Dimanche, les Tessinois auront un œil sur les rencontres de Bâle à Zurich et de Lucerne face à St. Gall qui pourraient leur permettre de creuser un premier écart intéressant.

Lüthi: "L'Espagne était plus forte aujourd'hui" Severin Lüthi garde forcément son optimisme avant la 2e journée du duel face à l'Espagne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, Severin Lüthi ne pouvait que constater les dégâts après la première journée du 1er tour qualificatif face à l'Espagne. "L'Espagne était plus forte aujourd'hui, il faut l'admettre", a-t-il concédé. "Je retire toujours du positif quand on est mené au score, comme je vois également toujours des choses à améliorer lorsqu'on gagne. Mais il est clair qu'on espérait mieux", a poursuivi le Bernois, dont l'équipe est menée 2-0 à Bienne face à une solide formation ibère. "Les occasions étaient là. Mais l'Espagne était plus forte aujourd'hui, il faut l'admettre", a glissé Severin Lüthi, pour qui le manque de confiance de Jérôme Kym et de Dominic Stricker n'est pas le seul facteur expliquant leurs difficultés dans les moments les plus chauds samedi. "C'est une combinaison de plusieurs choses. La confiance en est une, bien sûr. Mais on voit aussi que les Espagnols (Pedro Martinez et Roberto Carballes Baena en l'occurrence) évoluent au plus haut niveau depuis de nombreuses années, alors que nous avons de jeunes joueurs qui connaissent plus de hauts et de bas", a-t-il expliqué. "Lorsque nos joueurs auront trouvé cette constance au plus haut niveau, ils seront capables de gagner ce genre de matches", a encore souligné Lüthi, qui croit forcément encore en l'exploit dans cette rencontre. "Tout peut aller très vite si on gagne le double", pour lequel il devrait aligner Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker. "Bien sûr, il sera de toute manière très difficile de gagner les deux derniers simples. Mais la pression augmenterait sur les épaules des Espagnols si l'on venait à gagner le double. C'est notre objectif premier dimanche", a-t-il conclu.

Kym également battu, la Suisse est dos au mur Jérôme Kym n'a jamais pu croire en l'exploit face à Carballes Baena Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse se retrouve dos au mur face à l'Espagne après la première journée de ce 1er tour des qualifications de la Coupe Davis. Menée 2-0 dans la Swiss Tennis Arena de Bienne, la sélection du capitaine Severin Lüthi n'a plus le droit à l'erreur. Le manque de confiance des Helvètes s'est pleinement ressenti samedi, surtout sur les points importants. Battu 6-4 7-6 (9/7) par Pedro Martinez (ATP 44) dans le match d'ouverture, Dominic Stricker (ATP 287) a pourtant eu sa chance. Le Bernois a, ainsi, mené 3-1 service à suivre dans la première manche avant de se désunir. No 1 suisse dans cette rencontre, Jérôme Kym (ATP 136) s'est quant à lui incliné 6-4 6-4 devant Roberto Carballes Baena (ATP 51). L'Argovien a traîné comme un boulet le break concédé dès le premier jeu, alors qu'il avait mené 40/15. Il s'est relâché dans la seconde manche, mais a cédé une deuxième fois son service à 3-3. Trop "tendres" à la relance Dominic Stricker - qui a bénéficié d'une balle d'égalisation à un set partout à 7/6 dans le tie-break avant de perdre trois points d'affilée - et Jérôme Kym doivent faire le même constat au terme de cette journée. La relative faiblesse de leur jeu de défense, notamment en retour de service, fut rédhibitoire. Le gaucher bernois s'est ainsi procuré trois balles de break seulement au total, dont deux dans le jeu qu'il a gagné pour mener 3-1. Le droitier argovien n'a quant à lui bénéficié que d'une seule opportunité à la relance (dans le quatrième jeu du deuxième set), qu'il n'est pas parvenu à concrétiser. Pedro Martinez (27 ans) et Roberto Carballes Baena (31 ans), qui n'ont jamais fait partie des 35 premiers du classement ATP, n'ont pourtant rien de foudres de guerre. Mais leur solidité à l'échange et la qualité de leur relance et de leur service se sont avérées suffisantes face à des joueurs suisses loin de leur meilleure forme. Hüsler/Stricker sous pression Les débats se poursuivront dimanche dès 12h30, avec tout d'abord un double qui devrait opposer Marc-Andrea Hüsler/Dominic Stricker au duo ibère Pedro Martinez/Jaume Munar. Léger avantage sur le papier à la paire suisse, même si la pression sera forcément bien plus forte sur les épaules helvétiques.

L'UCI bannit le monoxyde de carbone à partir du 10 février Jonas Vingegaard (à gauche) et Tadej Pogacar avaient reconnu avoir recours au monoxyde de carbone lors du Tour de France 2024 (archives). Image: KEYSTONE/AP/JEROME DELAY L'Union cycliste internationale a décidé samedi de bannir l'inhalation répétée de monoxyde de carbone dans les pelotons à partir du 10 février prochain. Ceci afin de "protéger la santé des coureurs". Réuni vendredi et samedi à Arras en marge des Mondiaux de cyclo-cross à Liévin, dans le nord de la France, le comité directeur de l'UCI "a approuvé l'interdiction de l'inhalation répétée de monoxyde de carbone (CO)", précise l'instance dans un communiqué. La controverse sur l'utilisation de monoxyde de carbone est née lors du dernier Tour de France après la publication d'un article du média spécialisé Escape Collective. Il indiquait qu'au moins trois équipes, dont UAE de Tadej Pogacar et Visma de Jonas Vingegaard, avaient eu recours à un recycleur de ce gaz inodore et incolore responsable de nombreux accidents domestiques. "Rien de suspicieux" Interrogés par la presse pendant le Tour, Vingegaard et Pogacar en avaient reconnu l'utilisation, tout en dédramatisant l'affaire. "Il n'y a rien de suspicieux", avait assuré le premier, insistant sur le fait que le procédé servait uniquement à des fins de tests pour mesurer les bienfaits sur l'organisme des entraînements en altitude. L'UCI a déclaré samedi que le monoxyde de carbone était "couramment utilisé en médecine sportive pour mesurer la masse totale d'hémoglobine (Hb) et le volume sanguin, notamment pour examiner les effets de l'entraînement d'endurance et de l'exposition à l'altitude sur la capacité de transport de l'oxygène". L'instance rappelle cependant que "son inhalation répétée peut entraîner des problèmes de santé aigus et chroniques, comme des maux de tête, une léthargie, des nausées, des vertiges et de la confusion. Ces symptômes peuvent s'aggraver à tout moment et évoluer en troubles du rythme cardiaque, crises d'épilepsie, paralysies et pertes de connaissance." Pas illégale pour l'AMA Dès lors, l'UCI a décidé d'interdire aux licenciés et aux équipes "la possession, en dehors d'une structure médicale, de systèmes de +re-breathing+ (réinspiration) de CO disponibles dans le commerce et reliés à des bouteilles d'oxygène et de CO". "L'inhalation de CO restera autorisée au sein d'une structure médicale et sous la responsabilité d'un professionnel de santé expérimenté dans la manipulation de ce gaz à des fins médicales." Toute inhalation devra aussi être enregistrée dans le dossier médical établi pour chaque athlète. Cette interdiction est indépendante du Code mondial antidopage et du Règlement antidopage de l'UCI, puisque la méthode n'est pas illégale aux yeux de l'Agence mondiale antidopage (AMA). L'UCI a cependant demandé à l'AMA de prendre position sur la question.

Stricker battu en deux sets dans le match d'ouverture Dominic Stricker a été battu en deux sets par Pedro Martinez samedi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse est menée 1-0 par l'Espagne à Bienne au 1er tour des qualifications de la Coupe Davis. Dominic Stricker s'est incliné 6-4 7-6 (9/7) devant le no 1 ibère Pedro Martinez (ATP 44) samedi dans le match d'ouverture. Ce match avait pourtant démarré de manière idéale pour le Bernois Dominic Stricker (ATP 287). Le champion junior de Roland-Garros 2020 a ainsi signé le premier break pour mener 3-1, après avoir écarté trois balles de break dans un premier jeu long de 10'. Mais son manque de confiance s'est pleinement ressenti, notamment dans sa gestion des points les plus importants. Le gaucher de 22 ans a ainsi perdu quatre jeux d'affilée dont deux sur son propre service pour se retrouver mené 3-5 dans la manche initiale. Stricker a témoigné d'une plus grande résistance au deuxième set. Il a écarté une première balle de match à 5/6 au tie-break, claquant un ace, avant de bénéficier d'une balle de set à 7/6. Mais Pedro Martinez a remporté les trois derniers points du match, profitant d'une volée de revers manquée par son adversaire pour conclure. Le deuxième simple de cette rencontre va mettre aux prises le no 1 helvétique Jérôme Kym (ATP 136) et le no 2 espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 51). Les débats se poursuivront dimanche dès 12h30 avec un double, suivi des deux derniers simples.

Nadine Fähndrich 2e du sprint classique de Cogne Nadine Fähndrich a terminé 2e du sprint de Cogne Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a brillé samedi à Cogne. La Lucernoise a pris la 2e place du sprint en style classique dans la station du Val d'Aoste, décrochant son 11e podium individuel en Coupe du monde. Auteure du 4e temps de la qualification, Nadine Fähndrich s'est frayé un chemin jusqu'en finale en se classant 2e de sa série tant en quarts qu'en demi-finales. En finale, la gagnante de la 5e étape du dernier Tour de Ski n'a été devancée que par la Suédoise Maja Dahlqvist, pour 94 centièmes. Neuvième samedi, Alina Meier a quant à elle confirmé l'excellence de sa forme. La Davosienne, 10e du sprint en skating disputé en Engadine une semaine plus tôt, s'est à nouveau hissée en demi-finale. Elle a même échoué aux portes de la finale, manquant le deuxième ticket de "lucky loser" pour une poussière de secondes. Seuls Suisses ayant passé l'écueil des qualifications chez les messieurs, Valerio Grond et Janik Riebli ont été éliminés dès les quarts de finale, terminant respectivement 5e et 6e de la troisième série. Mais les deux hommes sont plus à l'aise en skating.

Les Suisses en retrait, Fanny Smith 7e Fanny Smith (ici à Arosa) a terminé 7e samedi à Veysonnaz Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les spécialistes suisses de skicross ont manqué leur affaire samedi dans la première des deux épreuves prévues à Veysonnaz. Fanny Smith a signé le meilleur résultat helvétique avec une 7e place. Quatrième de la qualification, Fanny Smith fut la seule représentante de Swiss-Ski à passer l'écueil des quarts de finale. La Vaudoise, qui restait sur deux 2es places à Reiteralm en Coupe du monde, a toutefois été stoppée au stade des demi-finales. Elle s'est ensuite classée 3e de la "petite finale". Seuls Helvètes en lice au stade des quarts de finale chez les messieurs, Tobias Baur et Alex Fiva se sont arrêtés là, échouant tous deux à la 4e place de leur série. Le Vaudois Romain Détraz, 8e de la qualification, a été quant à lui éliminé dès les 8es de finale.

Pas de descente dimanche à Garmisch La descente de Garmisch a été annulée Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les hommes ne pourront pas en découdre dimanche en descente à Garmisch-Partenkirchen. L'entraînement, nécessaire pour la tenue d'une épreuve de Coupe du monde dans la discipline, a dû être annulé samedi en raison d'un brouillard persistant. L'essai chronométré programmé vendredi n'ayant pas non plus pu se dérouler, les spécialistes masculins de la vitesse auront donc fait le déplacement en Bavière pour rien. Ils mettent le cap sur Saalbach, où les Mondiaux débuteront dès mardi. Le premier entraînement de descente est prévu dès mercredi, le second jeudi. Les hommes doivent disputer leur super-G jeudi.

Dionicio débarque à Bienne, Delémont file à Fribourg Rodwin Dionicio débarque à Bienne Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'espoir Rodwin Dionicio débarque à Bienne, a annoncé samedi le club seelandais. Le défenseur de 20 ans, qui possède les nationalités suisse et américaine, s'est engagé jusqu'au terme de la saison. Dionicio avait paraphé un contrat de trois ans il y a environ une année avec le HC Bienne, avant d'être drafté par les Anaheim Ducks et de rejoindre la AHL. Il a fait 24 apparitions dans l'antichambre de la NHL, avec les San Diego Gulls. Autre jeune défenseur, Noah Delémont (22 ans) quitte en revanche Bienne plus tôt que prévu. Il rejoint jusqu'au terme de la saison Fribourg-Gottéron, ont annoncé les deux clubs, alors qu'il a déjà signé pour les deux prochaines saisons à Kloten.

La fête continue pour Lian Bichsel Lian Bichsel: il est en passe de s'imposer dans l'une des meilleures équipes de la NHL. Image: KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ Quatrième match et quatrième victoire pour Lian Bichsel depuis son retour en NHL ! Dallas s’est imposé 5-3 devant le Vancouver de Pius Suter. Sur leur glace, les Stars doivent leur succès à l’efficience de Jason Robertson et de Roope Hintz, tous deux auteurs d’un doublé et d’un assist. Crédité de 26 arrêts, Jake Oettinger a, pour sa part, fêté son 26e succès de la saison. Seul le portier de Winnipeg Connor Hellebuyck a gagné plus de matches cet hiver (32). Lian Bichsel a rendu un bilan de + 1 pour un temps de jeu de 19’06. Celui de Pius Suter fut de 16’50’’ pour un bilan de -2. La soirée de Roman Josi à Buffalo ne fut pas, comme celle de Pius Suter, la plus belle de la saison. Les Predators se sont inclinés 4-3 sur une réussite de Jiri Kulich à 2’04’’ de la sirène. Pour son... 955e match sous les couleurs de Nashville – il égalera le record de David Legwand ce samedi à Pittsburgh -, Roman Josi n’a comptabilisé aucun point pour rendre un bilan de -1.