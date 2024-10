Fribourg et Ambri s'échangent un joueur ++ Le Real voit rouge

Un échange entre Fribourg et Ambri Chris DiDomenico quitte Fribourg pour Ambri. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le HC Fribourg-Gottéron annonce l’arrivée de l’attaquant Jakob Lilja. Agé de 31 ans, le gaucher évoluait cette saison avec Ambri-Piotta. L’ailier suédois utilise la 7e licence étrangère des Dragons. Chris DiDomenico effectue le chemin inverse et quitte Fribourg avec effet immédiat. Selon le directeur sportif Gernd Zenhäusern, "Fribourg a laissé au Canadien, qui était en fin de contrat au printemps prochain, l’opportunité de se mettre en valeur dans un autre club." Cet échange ne peut être profitable qu’aux deux joueurs. Lilja et DiDomenico n’ont, en effet, pas vraiment connu la réussite ce début de saison, un assist seulement pour le Suédois, deux buts et 7 assists pour le Canadien.

Un classement flatteur pour le capitaine de l'équipe de Suisse Granit Xhaka: 16e du Ballon d'Or. Image: KEYSTONE/EPA Nominé pour la première fois parmi les 30 candidats, Granit Xhaka figure à la 16e place du Ballon d’Or. Ce classement flatteur récompense une saison qui fut – presque - celle de tous les bonheurs. Transféré au Bayer Leverkusen à l’été 2023, Granit Xhaka a réussi un retour en Bundesliga au-delà de ses espérances. Le demi de 32 ans a été l’un des grands artisans du doublé signé par le Bayer qui n’a pas concédé la moindre défaite en championnat. La saison aurait été tout simplement parfaite si Xhaka et le Bayer n’étaient pas tombés devant l’Atlanta à Dublin dans une finale de l’Europa League perdue 3-0. Granit Xhaka a, également, été l’une des pièces maitresses de l’équipe de Suisse à l’Euro. Avec Manuel Akanji, le capitaine a formé un duo de classe mondiale qui a conduit à nouveau la sélection en quart de finale. Un quart de finale qu’il n’a malheureusement pas disputé en pleine possession de ses moyens en raison d’une douleur aux adducteurs. L’issue de cette rencontre n’aurait-elle pas souri à l’équipe de Suisse si son capitaine avait pu donner sa pleine mesure ? La question est posée.

Le Real Madrid Real Madrid: un boycott qui fera grand bruit. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Convaincu que Vinicus ne sera pas désigné Ballon d'Or, le Real Madrid a pris la mouche. Il a annoncé qu'il boycotterait la cérémonie prévue ce soir Théâtre du Chatelet à Paris. "Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le Ballon d'Or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté", a déclaré à l'AFP le club madrilène, vainqueur de la Ligue des Champions en 2024. Les organisateurs du Ballon d'Or avaient décidé d'innover cette année en gardant secrète jusqu'au bout l'identité du lauréat pour éviter toute fuite dans la presse. Les années précédentes, le vainqueur était mis dans la confidence quelques jours avant la remise du prix. Tous les nommés étaient ainsi conviés à la cérémonie organisée ce soir à Paris. L'absence des joueurs du Real et la déclaration du club laissent donc penser que ni Vinicius ni Dani Carvajal ni Jude Bellingham, artisans du sacre européen du club, ne remporteront le trophée, laissant la voie libre au milieu espagnol de Manchester City Rodri. Vainqueur de l'Euro-2024 avec la Roja, Rodri (28 ans) a été désigné meilleur joueur du tournoi par l'UEFA. Le Ballon d'Or est attribué après le vote d'un jury de journalistes représentant les 100 premières nations au classement FIFA.

Blessé aux adducteurs, Michel Aebischer est passé sur le billard Michel Aebischer: quelques semaines de pause forcée Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Michel Aebischer a été opéré lundi aux adducteurs, a indiqué son club de Bologne. Le milieu international suisse avait manqué les deux derniers matches de son équipe en raison de ce problème. Aebischer (27 ans) n'a plus joué depuis les rencontres de Ligue des nations avec la Suisse lors de la récente fenêtre internationale. Le Fribourgeois devrait aussi manquer la suivante à mi-novembre, même si la durée exacte de son indisponibilité n'est pas encore connue avec précision. Mais elle sera en tous les cas de plusieurs semaines.

Erik ten Hag n'est plus sur le banc de Manchester United C'est fini pour Erik ten Hag à Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Erik ten Hag (54 ans) n'est plus le manager de Manchester United. Le technicien néerlandais a été limogé lundi alors que les Red Devils végètent au 14e rang de la Premier League. Manchester United a perdu dimanche à Londres 2-1 contre West Ham et n'a gagné que trois de ses neuf matches de championnat. En Europa League, le club a fait trois nuls en autant de rencontres. Assistant de ten Hag, l'ancien attaquant des Red Devils Ruud van Nistelrooy a été nommé pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau manager. Erik ten Hag était en poste depuis l'été 2022. Il a mené le club d'Old Trafford à deux trophées, la Coupe de la Ligue en 2023 et la Coupe d'Angleterre en mai dernier.

Blessure au disque intervertébral pour Loïc Meillard Loïc Meillard: une blessure très douloureuse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard (27 ans) souffre d'une déchirure de l'enveloppe du disque intervertébral entre les vertèbres L5 et S1, a annoncé Swiss-Ski. Il s'est blessé à l'échauffement avant le géant de Sölden. Le skieur a passé des examens à la clinique Hirslanden de Zurich, qui ont permis d'identifier le problème. "Une telle blessure est très douloureuse. L'évolution de la guérison est difficile à prévoir. Mais pour l'instant, nous partons du principe que Loïc pourra prendre le départ à Levi", a déclaré dans un communiqué Walter O. Frey, médecin responsable du ski alpin à Swiss-Ski. La station finlandaise de Levi sera le théâtre du premier slalom de la saison le dimanche 17 novembre. "Cela m'a fait mal au coeur de ne pas avoir pu m'aligner à Sölden", a expliqué Meillard. "Maintenant, je prends jour après jour. Je vais tout faire pour me rétablir aussi vite que possible."

Les Hawks désarmés devant Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander face à Cilnt Capela; le Canadien a été l'homme du match. l Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Après deux succès à domicile contre Brooklyn et Charlotte, Atlanta a concédé sa première défaite de la saison. Les Hawks se sont inclinés 128-104 à Oklahoma City. Avec ses 35 points, 11 rebonds et 9 assists, Shai Gilgeous-Alexander a conduit le Thunder vers une troisième victoire en trois matches. Le Canadien et ses coéquipiers ont assuré leur succès à la faveur d’un partiel de 13-0 pour mener 104-92 dans l’ultime quarter. Aligné durant 22 minutes, Clint Capela a inscrit 6 points et a cueilli 10 rebonds. Le pivot genevois a accusé un différentiel de -4. Ce lundi, la venue à Atlanta du Washington de Kyshawn George proposera à Clint Capela son premier derby suisse de la saison.

Siegenthaler, Hischier et Meier décisifs Nico Hischier devance Ryan Strome. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Après quatre défaites de rang, New Jersey a relevé la tête. Les Devils se sont imposés 6-2 sur leur glace face à Anaheim. Auteur de deux assists sur le 2-1 et sur le 4-1, Jonas Siegenthaler a cueilli la deuxième étoile. Le défenseur ne fut pas le seul Suisse en évidence, Nico Hischier a, ainsi, inscrit le 5-1 à la 42e pour sa neuvième réussite de la saison. Le Valaisan figure désormais seul à la première place du classement des buteurs de la NHL. Il a marqué à quatre reprises lors de ses trois derniers matches. Quant à Timo Meier, il a délivré une passe décisive pour le 1-1 de Jack Hughes à la 22e. Menés 1-0 à l’issue du premier tiers, les Devils ont forcé la décision dans la période intermédiaire remportée 4-0. Le leader de la Conférence Est livrera ses trois prochains matches dans l’Ouest du Canada, à Vancouver, Calgary et Edmonton.

Un deuxième but en championnat pour Zeki Amdouni Zeki Amdouni (à gauche) est en passe de se faire une place à Benfica. Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO ANTUNES Buteur contre l’Espagne et le Danemark avec l’équipe de Suisse, Zeki Amdouni prend doucement ses marques à Benfica. Le Genevois a inscrit un deuxième but en championnat. A Lisbonne face à Rio Ave, Zeki Amdouni a signé le 5-0 pour sceller le score à la 81e minute. Il avait été introduit à la 62e pour Karem Aktürkoglu. Au classement, Benfica occupe la troisième place à 8 points du Sporting, qui compte un match en plus, et à 2 du FC Porto.

Formule 1: Ferrari gagne encore, cette fois avec Sainz Belle victoire pour Carlos Sainz Image: KEYSTONE/EPA/MARIO GUZMAN Ferrari est l'équipe en forme du moment en formule 1. Carlos Sainz a remporté le GP du Mexique devant Lando Norris (McLaren-Mercedes). Le podium a été complété par Charles Leclerc (Ferrari). La scuderia, qui avait réalisé le doublé dimanche dernier à Austin avec Leclerc vainqueur, a donc enregistré un nouveau succès. Sainz, qui s'était élancé de la pole position, a signé la quatrième victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après l'Australie. L'Espagnol perdra sa place chez Ferrari la saison prochaine en raison de l'arrivée de Lewis Hamilton. Il roulera pour Williams-Mercedes, où ses chances de victoire seront bien moindres. Verstappen pénalisé La course a été marquée par divers incidents dans sa phase initiale, qui ont valu à Max Verstappen (Red Bull-Honda) deux fois 10 secondes de pénalité. Le Néerlandais, dont la conduite est souvent controversée, a envoyé Norris hors de la piste à deux reprises au 10e tour quand le Britannique a tenté de l'attaquer. Verstappen a cependant limité les dégâts en finissant au sixième rang derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Au championnat, Max Verstappen conserve 47 points d'avance sur Norris. Il reste quatre Grands Prix au programme. Une fois encore, les Sauber-Ferrari ne sont pas parvenues à ouvrir leur compteur de points lors de cette saison bien terne pour l'écurie d'Hinwil. Valtteri Bottas a fini au 14e rang juste devant Guanyu Zhou.

Marseille se saborde face au PSG Joao Neves (à droite) a mis le PSG sur les bons rails au Vélodrome. Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Le Paris SG a remporté dimanche le premier clasico de la saison à Marseille (3-0). Carton rouge, autogoal: rien n'est allé dans le sens des Phocéens, qui voient leur rival s'éloigner en tête de la L1. Mené 1-0 à la 7e minute à la suite d'un but de Joao Neves, l'OM s'est retrouvé à 10 contre 11 après l'expulsion précoce d'Amine Harit (20e). Le PSG a ensuite classé l'affaire avant la mi-temps, profitant d'un but contre son camp de Leonardo Balerdi (29e), puis d'une réussite de Bradley Barcola (40e). Avec cette victoire, Paris prend seul la tête du championnat de France, avec six points d'avance sur Marseille et trois sur Monaco, battu à Nice dimanche (2-1) malgré un but de Breel Embolo.

Premier League: pas de vainqueur dans le choc dominical Salah a encore une fois été décisif Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Arsenal et Liverpool se sont séparés sur un nul 2-2 dans le choc de la 9e journée de Premier League. Ce résultat fait les affaires de Manchester City, désormais seul leader. Les Gunners, qui jouaient gros après leur revers à Bournemouth, ont mené deux fois après des réussites de Saka (9e) et Merino (43e) au cours d'une première mi-temps durant laquelle ils ont dominé. Les Reds ont égalisé une première fois sur une tête de van Dijk (18e). Timides offensivement avant la pause, ils ont haussé le rythme ensuite. Ils ont été récompensés avec le 2-2 inscrit par l'inévitable Salah, bien servi par Nunez (81e). Au classement, Manchester City totalise 23 points. Liverpool en compte un de moins alors qu'Arsenal accuse cinq longueurs de retard, tout comme Aston Villa et Chelsea.

La "semaine parfaite" de Mpetshi Perricard aux Swiss Indoors Giovanni Mpetshi Perricard (à droite) a battu l'Américain Ben Shelton (à gauche) en finale à Bâle. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Tout a réussi à Giovanni Mpetshi Perricard cette semaine aux Swiss Indoors de Bâle. Le Français de 21 ans y a décroché le premier ATP 500 de sa jeune carrière. "C'est incroyable, c'était une semaine parfaite pour moi, du lundi au dimanche. J'ai été très bon dans tous les secteurs du jeu", a-t-il déclaré à Keystone-ATS après sa victoire en finale contre l'Américain Ben Shelton (6-4 7-6). Après s'être fait un nom au début de l'été en remportant le titre à Lyon (ATP 250) et en atteignant les 8es de finale à Wimbledon, le Français a connu quelques mois plus compliqués. "Il faut regarder pourquoi ça a marché ici et pas ces dernières semaines. La défaite de la semaine passée (réd: au premier tour à Anvers) m'a beaucoup servi car le contenu était là. Je savais que je pouvais être dangereux si je réglais quelques trucs", a-t-il expliqué. Ascension fulgurante Interrogé sur son ascension fulgurante (il a commencé la saison au 205e rang et sera 31e lundi), Mpetshi Perricard a plaisanté sur l'existence d'une "recette magique". "J'ai commencé l'année avec objectif d'atteindre le top 100 et j'ai eu un déclic dans les Challenger, où j'ai pu structurer mon jeu et comprendre comment j'allais pouvoir battre les meilleurs sur le circuit ATP", a-t-il dit. L'ambitieux lyonnais ne compte en tout cas pas s'arrêter en si bon chemin. "Je ne me fixe aucune limite. Quand on est petit on a toujours des rêves. Le mien était de gagner des tournois du Grand Chelem. Je suis toujours un gosse qui essaie de rêver et je vais tout faire pour les réaliser", a-t-il conclu

Zurich renforce son statut de leader Le top-scorer des ZSC Lions Derek Grant a offert la victoire aux siens contre Berne. Image: KEYSTONE/PostFinance/TIL BUERGY Zurich a signé son 13e succès de la saison en battant Berne en prolongation (4-3) dimanche. Les champions en titre ont trois points d'avance sur Lausanne en tête du classement de National League. A Zurich, le but victorieux est venu de la canne de Derek Grant après 3'30 de prolongation. L'ailier canadien du "Z" a trompé le portier bernois Adam Reideborn pour inscrire son 8e but de l'exercice. Une victoire à deux points qui aurait pu en rapporter trois aux hommes de Marc Crawford, eux qui menaient 3-0 peu avant la deuxième sirène. Mais un but du Finlandais Waltteri Merelä (39e) et un doublé de Yanick Sablatnig (42e, 46e) sont venus remettre les Ours à égalité avec les Lions. Zurich, qui a remporté huit de ses neuf derniers matches, poursuit malgré tout son excellente entame de saison. Seul Fribourg et Kloten (aux tirs au but) ont réussi à faire tomber le champion depuis le début de l'exercice.