Fribourg Olympic encore titré ++ Lugano et le SLO ratent le coche

Fribourg Olympic a fini par faire plier les Lions de Genève Natan Jurkovitz (ici à la lutte avec Robert Zinn) a été l'un des grands artisans du succès fribourgeois. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Double vainqueur sortant, Fribourg Olympic a ajouté une 12e Coupe de Suisse à sa collection. Serrée, la rencontre a finalement tourné en défaveur des Lions de Genève (57-48). Cette finale Fribourg Olympic - Lions de Genève aura été la moins prolifique au niveau des points marqués depuis... 1966. Davantage que pour sa maladresse, la rencontre restera cependant dans les annales pour son intensité, rarement aussi élevée au niveau du basket helvétique. Au contact durant 30 minutes (39-37), les Genevois ont accusé un passage à vide fatal en début de 4e quart. Les visiteurs n'ont soudainement plus pu contenir l'efficacité offensive d'Eric Nottage, le meilleur marqueur de la soirée avec ses 15 points (49-39 à la 33e, puis 53-43 à la 37e). Dans le camp genevois, Robert Zinn (15 points également) aura été le seul à marquer à trois points (5/8). Première pour Petit Entraîneur du Fribourg Olympic, Thibaut Petit soulève enfin la Coupe de Suisse. Battu en 2011 avec Monthey et en 2018 avec Lugano, le technicien belge fait, cette fois-ci, partie du camp des gagnants. Chez les Lions de Genève, Markel Humphrey a, lui, perdu pour la quatrième fois en... quatre finales. Elfic: quatre à la suite Chez les dames, Elfic Fribourg est toujours aussi intouchable. Invaincu en finale de la Coupe de Suisse depuis 2019, Elfic Fribourg a remporté pour la cinquième fois le trophée. Face à Troistorrents, les pensionnaires de Saint-Léonard ont été accrochées jusqu'à la 28e minute (47-42), sans pour autant donner l'impression de pouvoir perdre. Score final: 78-61 (41-35). Pour les Fribourgeoises, il s'agit du 15e trophée consécutif, toutes compétitions confondues, dont quatre Coupes de Suisse. Dans cette finale disputée devant 1750 spectateurs, Troistorrents a évolué sans complexe durant le premier quart (18-18). Si elles ont concédé beaucoup trop de balles perdues qui ont fait le bonheur des Fribourgeoises en début de deuxième période (34-22 à la 15e), les Chorgues ont su revenir à hauteur, peu avant la mi-temps (35-35e à la 18e), avant de se casser les dents sur la défense adverse. La mobilité d'Abigail Fogg dans le jeu intérieur 18 points, 13 rebonds), l'efficacité de Qadashah Hoopie (22 points, 8 assists) auront été les autres atouts décisifs des Elfes avec cette rigueur défensive de tous les instants. En poste depuis octobre dernier, Alexandra Arena ne sera pas, par ailleurs, reconduite dans ses fonctions à la tête de l'équipe chablaisienne, la saison prochaine, selon une information recueillie par Keystone-ATS auprès du comité du club valaisan.

Lugano et le SLO ratent le coche Aldin Turkes signe le 2-2 pour Winterthour au grand désespoir des Luganais. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Lugano a raté une belle occasion de se hisser provisoirement à la deuxième place du classement. Les Tessinois ont été tenus en échec à Winterthour (2-2). Après six victoires de rang, le FC Lugano a lâché des plumes à l’issue d’un match vraiment emballant. Mattia Croci-Torti et ses joueurs peuvent nourrir quelques regrets dans la mesure où ils ont mené à deux reprises au score. Mais portés par leur public et par cette foi qui les anime en ce début d’année, les Zurichois sont revenus dans le match grâce aux réussites de Randy Schneider et d’Aldin Turkes pour une dixième rencontre de suite sans défaite en championnat. S’il y a une équipe qui est la belle surprise de ce championnat, c’est bien le FC Winterthour ! A la Pontaise, le Stade Lausanne-Ouchy n’est, une fois de plus, pas parvenu à enchaîner. Trois jours après leur succès 2-1 à Genève devant le Servette FC, les Stadistes se sont inclinés 2-0 devant le FC Bâle. Battus sur un doublé de Thierno Barry, ils ne sont toujours pas parvenus cette année à gagner deux matches de suite en championnat. Leur passivité et leur naïveté sur l'ouverture du score explique pourquoi ils accusent sept points de retard sur l'avant-dernier. Avec ce succès amplement mérité, le FC Bâle se donne de l’air après avoir traversé un mois de mars bien maussade. Redoutée par Fabio Celestini, la menace d'une relégation directe est désormais écartée pour le FCB.

Le NUC se succède à lui-même Le NUC a dominé collectivement Lugano. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Déjà vainqueur en 2019 et 2023, le NUC a décroché sa troisième Coupe de Suisse féminine, samedi à Wintherthour. Comme l'an dernier, la formation de Lauren Bertolacci a pris la mesure de Lugano 3-0 (25-20 25-10 25-19). Il y a douze mois, les Neuchâteloises avaient dû recourir au 5e set pour renverser une finale mal emmanchée (0-2). Cette année, le NUC n'a pas laissé planer le doute sur le nom du futur vainqueur. Au passage, les Neuchâteloises ont confirmé leur suprématie sur des Tessinoises qu'elles viennent d'éliminer en demi-finale du championnat. Le retour de Fabiana Mottis Concentrées et appliquées dès le coup d'envoi, les récentes finalistes de la CEV Cup ont fait preuve d'efficacité, notamment dans leurs attaques au 1 mètre. Cette finale a permis à la libera Fabiana Mottis, blessée depuis l'Euro 2023, d'effectuer son retour à la compétition et à Lauren Bertolacci d'ouvrir son banc un peu plus que de coutume. Dès le dimanche 14 avril, le NUC tentera de réaliser le triplé (Supercoupe, Coupe, championnat). Pour y parvenir, Sarah Trösch et ses coéquipières devront battre Guin en finale des play-off. Amriswil puissance 8 Chez les messieurs, Amriswil a gagné sa huitième finale, 3-1 contre Schönenwerd (25-20 25-22 17-25 25-17). Les Thurgoviens auront surtout fait la différence dans les deux premières manches, face à des Soleurois battus pour la 4e fois en.... quatre finales.

Leverkusen et Granit Xhaka à une victioire du titre Le titre dimanche prochain déjà pour Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen ? Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Une victoire de plus pour conserver son extraordinaire invincibilité cette saison : le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka est bien en passe de réussir quelque chose d’unique. Désormais invaincu en... 41 matches toutes compétitions confondues, le Bayer s’est imposé 1-0 à Berlin face à Union sur un penalty inscrit juste avant la pause par Florian Wirtz. L’expulsion quelques secondes auparavant de Robin Gossens a grandement facilité la tâche du leader. A onze contre dix et avec l’avantage au score, plus rien ne pouvait s’opposer à cette 24e victoire en 28 journées du Bayer. Comme le Bayern Munich a eu la mauvaise idée de s’incliner 3-2 chez le néo-promu Heindeheim après avoir pourtant mené 2-0 à la pause, Granit Xhaka et ses coéquipiers pourraient être déjà sacrés dimanche prochain lors de la venue du Werder Brême. Un succès lui offrira le premier titre de son histoire. Fort désormais d’un avantage de 16 points au classement, le Bayer a littéralement écrasé ce championnat après onze de règne sans partage du Bayern Munich. On rappellera que Leverkusen s'apprête à livrer un quart de finale de l'Europa League face à West Ham avant de disputer la finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai contre le FC Kaiserslautern (D2). Le triplé n'a rien d'une utopie.

Record de Suisse et meilleure performance mondiale pour Noè Ponti Noè Ponti de plus en plus fort. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Noè Ponti a signé la meilleure performance mondiale du 100 m papillon. Le Tessinois a signé un chrono de 50''16 en séries des Championnats de Suisse d'Uster. Il a abaissé de 0''58 son précédent record national. Jeudi, il avait réalisé une performance identique sur le 50 m papillon. La finale du 100 m aura lieu ce samedi à 17.00.

Une 36e pole position pour Max Verstappen Max Verstappen entend reprendre la main dimanche au Japon- Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon. Le pilote Red Bull s’élancera dimanche à Suzuka pour la 36e fois de sa carrière en pole position. A Suzuka, il a devancé son coéquipier Sergio Perez de 0’’066. Contraint à l’abandon il y a deux semaines à Melbourne, le Néerlandais entend reprendre la main au Japon où il s’est imposé ces deux dernières années. En quatre Grands Prix cette année, aucun coureur n’est encore parvenu à le devancer dans cet exercice si particulier des qualifications. La deuxième ligne sera occupée par le Britannique Lando Norris (McLöaren) et par le vainqueur du Grand Prix d’Australie Carlos Sainz (Ferrari).

Match de folie pour Janis Moser et Arizona Janis Moser: une soir Image: KEYSTONE/FR7226 AP Janis Moser n’oubliera pas de sitôt la soirée du 5 avril. Le défenseur biennois a été l’un des acteurs d’une remontada stupéfiante. Sur sa glace de Tempe, Arizona s’est imposé 7-4 devant Vegas, le détenteur de la Coupe Stanley, après avoir pourtant été mené 4-1 à l’issue de la deuxième période. Mais les Coyotes ont renversé la table dans l’ultime période avec notamment trois buts inscrits en l’espace de... 67’’ par Josh Doan, Nick Bjugstad et Michael Carcone. Cette 32e victoire de la saison restera dans les annales pour Arizona, écarté depuis de trop longues semaines de la course des play-off. Janis Moser n’a comptabilisé aucun point face à Vegas pour accuser un bilan de -1. Le défenseur reste donc sur ses 5 buts et 21 assists.

Une nouvelle défaite pour les Suissesses Laura Zimmermann (à gauche) en échec devant la gardienne Emerance Maschmeyer. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Moins de 48 heures après sa défaite devant les Etats-Unis, la Suisse a concédé un nouveau revers au Championnat du monde dames d’Utica. Elle s’est inclinée 3-0 devant le Canada. La formation de Colin Muller a lâché prise d’entrée avec l’ouverture du score qui est survenue après seulement 70’’ de jeu. Le 2-0 est tombé à la 8e minute pour signifier aux Suissesses que leur sort était bien consommé. Le 3-0 a été inscrit dans la cage vide à 17’’ de la sirène. Sur le plan offensif, la Suisse a adressé 17 lancers sans toutefois trouver le chemin des filets. Le premier but est espéré pour lundi face à la Finlande. On rappellera que les Suissesses sont assurées de disputer les quarts de finale même si elles devaient également s'incliner devant les Finlandaises et les Tchèques lors de leurs deux derniers matches de la phase de poules.

Servette doit se ressaisir Après trois derniers matches manqués, Servette doit se reprendre lors de la 31e journée de Super League. Mais les Genevois n'auront pas la tâche facile contre Zurich samedi à la Praille (20h30). Les deux dernières défaites - à Winterthour et surtout à domicile face au SLO - ont fait mal au groupe de René Weiler dans la lutte à distance avec le leader YB. Il s'agit désormais de retrouver la confiance en accueillant Zurich. Et même si les Zurichois occupent la 4e place du classement, ils n'ont plus gagné depuis le 3 mars face à YB. Et derrière le FCZ, ça pousse avec Winterthour, St-Gall et Lucerne, 7e à trois longueurs des Zurichois. Winterthour devra lui se montrer sous son meilleur jour avant de défier Lugano. Les Tessinois comptent six succès de rang en championnat et ont inscrit 26 points sur les 33 derniers mis en jeu. Le SLO reçoit lui Bâle à la Pontaise à 18h pour, en cas de victoire, mettre la pression sur GC et Bâle.

Un troisième affrontement très important Fribourgeois et Lausannois se retrouvent samedi à Fribourg pour l'acte III de la demi-finale des play-off de National League (1-1 dans la série). Les Dragons vont-ils profiter de jouer à domicile? Après avoir dû en découdre pendant 107 minutes au cours du deuxième duel mercredi, Fribourg et Lausanne auront-ils encore assez d'énergie dans leurs batteries pour se livrer un combat aussi titanesque? C'est bien là toute la beauté des play-off et de ces affrontements tous les deux jours. D'un côté, le LHC ne peut pas fanfaronner d'avoir triomphé mercredi, et de l'autre Fribourg doit vite oublier ce match et n'en faire qu'une péripétie. De ressortir le vieil adage qui veut que peu importe le score, au final cela reste un seul point marqué. La récupération va être cruciale dans les deux camps, car au-delà de la longueur du match, il y a l'accumulation de la fatigue des duels précédents et certainement quelques petites blessures cachées, car on joue les play-off. Dans le camp vaudois, trois défenseurs ont vu leur temps de jeu exploser. Christian Djoos a passé près de 51 minutes sur la glace mercredi, Andrea Glauser plus de 48 et Lawrence Pilut plus de 45. A Fribourg, Ryan Gunderson a dépassé les 42 minutes et Andreas Borgman les 41. Quant à Chris DiDomenico, il a presque joué 40 minutes, impressionnant pour un attaquant. Aux buts, l'inamovible titulaire Reto Berra pourrait commencer à sentir le poids de ses 37 ans. En face, l'entraîneur Geoff Ward peut envisager d'envoyer son jeune gardien Kevin Pasche pour reposer Connor Hughes.

Une entame réussie pour la Suisse La joie des Suissesses après l'ouverture du score de Viola Calligaris. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Suisse a entamé de belle manière le tour préliminaire de "son" Euro 2025. A Zurich au Letzigrund, elle a battu la Turquie 3-1. Elle livrera son prochain match mardi en Azerbaïdjan. Devant 5490 spectateurs, les Suissesses ont eu le bonheur de marquer à trois reprises de la tête, par Viola Calligaris (30e et et 79e) et par Luana Bühler (52e). Les réussites des deux défenseuses illustrent leur emprise sur le plan athlétique. Les protégées de Pia Sundhage ont signé un succès vraiment probant dans la mesure où elles n’ont cessé de porter le danger devant la cage adverse. Ramona Bachmann demeure l’atout maître de cette équipe de Suisse. La future joueuse de Houston fut dans tous les bons coups pour rappeler qu’il faudra toujours miser sur elle l’an prochain malgré son exil et le poids des ans. On rappellera que la Suisse est, bien sûr, déjà qualifiée pour l’Euro 2025. Mais elle peut par le biais de ce tour préliminaire retrouver une place dans le groupe A de la Ligue des Nations qu’elle vient de quitter. Elle se doit ainsi de remporter son groupe qui comprend également la Hongrie, tenue en échec (1-1) par l’Azerbaïdjan.